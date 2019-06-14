台北‧06月13日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 199322 00672L 元大S&P原油正2 88622 00677U 富邦VIX 71298 3481 群創 71236 2303 聯電 70097 3049 和鑫 46806 3037 欣興 45967 2884 玉山金 42122 2317 鴻海 42031 2371 大同 33424 2330 台積電 32982 2886 兆豐金 32258 1809 中釉 26988 2888 新光金 26478 2834 臺企銀 25387 00632R 元大台灣50反1 24287 2891 中信金 22911 00633L 富邦上証正2 21948 2409 友達 20727 2337 旺宏 18948 2332 友訊 18282 4927 泰鼎-KY 18010 3019 亞光 17456 2323 中環 17413 8046 南電 16874 2883 開發金 16184 2887 台新金 16168 2882 國泰金 14465 2498 宏達電 14324 2201 裕隆 13734
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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