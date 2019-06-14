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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月13日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      199322  
00672L 元大S&P原油正2       88622  
00677U 富邦VIX              71298  
3481   群創                 71236  
2303   聯電                 70097  
3049   和鑫                 46806  
3037   欣興                 45967  
2884   玉山金               42122  
2317   鴻海                 42031  
2371   大同                 33424  
2330   台積電               32982  
2886   兆豐金               32258  
1809   中釉                 26988  
2888   新光金               26478  
2834   臺企銀               25387  
00632R 元大台灣50反1        24287  
2891   中信金               22911  
00633L 富邦上証正2          21948  
2409   友達                 20727  
2337   旺宏                 18948  
2332   友訊                 18282  
4927   泰鼎-KY              18010  
3019   亞光                 17456  
2323   中環                 17413  
8046   南電                 16874  
2883   開發金               16184  
2887   台新金               16168  
2882   國泰金               14465  
2498   宏達電               14324  
2201   裕隆                 13734
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