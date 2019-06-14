[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/13 108/06/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.17230 10.16860 0.00370 0.03639 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.03180 10.02820 0.00360 0.03590 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.30770 10.30120 0.00650 0.06310 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16990 10.16350 0.00640 0.06297 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.04340 10.04070 0.00270 0.02689 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.06280 10.05520 0.00760 0.07558 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.06280 10.05520 0.00760 0.07558 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.09930 10.08750 0.01180 0.11698 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.50970 10.51140 -0.00170 -0.01617 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.31340 10.31520 -0.00180 -0.01745 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.44730 10.44330 0.00400 0.03830 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.33870 10.33470 0.00400 0.03870 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.21000 22.54000 -0.33000 -1.46406 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.73000 23.23000 -0.50000 -2.15239 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.65050 41.62310 0.02740 0.06583 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.05930 40.03670 0.02260 0.05645 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.73220 9.72690 0.00530 0.05449 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.22240 10.21820 0.00420 0.04110 中國信託台灣活力基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02860 10.02530 0.00330 0.03292 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17350 10.17500 -0.00150 -0.01474 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16970 9.17100 -0.00130 -0.01418 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37420 10.37380 0.00040 0.00386 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31540 9.31510 0.00030 0.00322 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.31930 11.26480 0.05450 0.48381 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63740 9.59100 0.04640 0.48379 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.35950 11.42700 -0.06750 -0.59071 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95820 10.01740 -0.05920 -0.59097 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.01410 43.06360 -0.04950 -0.11495 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.31010 44.35390 -0.04380 -0.09875 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.86540 44.89910 -0.03370 -0.07506 中國信託智能運動基金-台幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03050 11.03040 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.15670 10.14800 0.00870 0.08573 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41890 9.41090 0.00800 0.08501 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.30410 10.29630 0.00780 0.07576 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.55110 9.54390 0.00720 0.07544 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.41770 41.43580 -0.01810 -0.04368 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.10850 42.13230 -0.02380 -0.05649 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.88820 41.92600 -0.03780 -0.09016 元大2001基金 58.70000 58.54000 0.16000 0.27332 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.85160 44.91130 -0.05970 -0.13293 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.60250 42.69310 -0.09060 -0.21221 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.44000 20.56000 -0.12000 -0.58366 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67930 11.67850 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89200 10.89770 -0.00570 -0.05230 元大上證50基金 32.16000 32.14000 0.02000 0.06223 元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.17000 -0.11000 -1.19956 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.31000 -0.13000 -0.97671 元大大中華價值指數基金-美元 12.25600 12.38600 -0.13000 -1.04957 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.86200 17.04400 -0.18200 -1.06782 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.54600 10.60300 -0.05700 -0.53758 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.26500 10.32800 -0.06300 -0.60999 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.01000 -0.03000 -0.99668 元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02130 47.00010 0.02120 0.04511 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93820 10.92920 0.00900 0.08235 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97250 9.97830 -0.00580 -0.05813 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18330 10.18100 0.00230 0.02259 元大巴西指數基金 7.05300 7.11500 -0.06200 -0.87140 元大巴菲特基金 25.07000 25.02000 0.05000 0.19984 元大日經225基金 26.70000 26.83000 -0.13000 -0.48453 元大台商收成基金 21.49000 21.49000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 12.08000 12.00000 0.08000 0.66667 元大台灣50單日正向2倍基金 36.97000 37.45000 -0.48000 -1.28171 元大台灣中型100基金 31.20000 31.27000 -0.07000 -0.22386 元大台灣加權股價指數基金 24.84300 24.98300 -0.14000 -0.56038 元大台灣卓越50基金 79.17000 79.83000 -0.66000 -0.82676 元大台灣金融基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.64000 30.71000 -0.07000 -0.22794 元大台灣高股息基金 25.93000 26.05000 -0.12000 -0.46065 元大台灣電子科技基金 33.45000 33.76000 -0.31000 -0.91825 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 元大全球ETF穩健組合基金 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689 元大全球人工智慧ETF基金 22.10000 22.27000 -0.17000 -0.76336 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 元大全球不動產證券化基金-美元 12.29700 12.33900 -0.04200 -0.34038 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.58000 -0.07000 -1.06383 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633 元大全球股票入息基金-美元配息 8.36900 8.43700 -0.06800 -0.80597 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 元大全球新興市場精選組合基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 元大全球農業商機基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583 元大印尼指數基金 9.67900 9.75200 -0.07300 -0.74856 元大印度指數基金 10.47800 10.52800 -0.05000 -0.47492 元大印度基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265 元大多多基金 16.34000 16.32000 0.02000 0.12255 元大多福基金 50.19000 50.18000 0.01000 0.01993 元大亞太成長基金 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20770 9.22020 -0.01250 -0.13557 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.38400 7.41310 -0.02910 -0.39255 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.12600 9.18600 -0.06000 -0.65317 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13700 10.15600 -0.01900 -0.18708 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16800 10.20110 -0.03310 -0.32447 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.33810 10.33500 0.00310 0.03000 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16230 10.19330 -0.03100 -0.30412 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52180 10.52070 0.00110 0.01046 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34350 10.37640 -0.03290 -0.31707 元大卓越基金 42.26000 42.19000 0.07000 0.16592 元大店頭基金 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45320 10.45250 0.00070 0.00670 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.97760 9.95100 0.02660 0.26731 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.11750 33.09920 0.01830 0.05529 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.10360 42.16410 -0.06050 -0.14349 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.23690 17.21620 0.02070 0.12024 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.18500 22.24170 -0.05670 -0.25493 元大美國政府7至10年期債券基金 42.42610 42.35530 0.07080 0.16716 元大高科技基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 元大得利貨幣市場基金 16.32120 16.32090 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02920 12.02900 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 元大華夏中小基金 7.09000 7.16000 -0.07000 -0.97765 元大新中國基金-人民幣 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 元大新中國基金-美元 8.78200 8.84700 -0.06500 -0.73471 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 元大新主流基金 22.70000 22.64000 0.06000 0.26502 元大新東協平衡基金-美元 9.37900 9.40200 -0.02300 -0.24463 元大新東協平衡基金-新台幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.61730 10.63860 -0.02130 -0.20021 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73990 9.76340 -0.02350 -0.24069 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12490 11.15380 -0.02890 -0.25910 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.25440 9.27850 -0.02410 -0.25974 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.41960 10.40850 0.01110 0.10664 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.69890 9.71850 -0.01960 -0.20168 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78560 10.77610 0.00950 0.08816 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04810 10.06930 -0.02120 -0.21054 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.99890 9.98800 0.01090 0.10913 元大新興亞洲基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.60930 9.62670 -0.01740 -0.18075 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.01440 9.03070 -0.01630 -0.18050 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.06400 10.08410 -0.02010 -0.19932 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45130 9.47020 -0.01890 -0.19957 元大萬泰貨幣市場基金 15.16000 15.15980 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845 元大實質多重資產基金-人民幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 元大實質多重資產基金-美元 7.97500 7.97300 0.00200 0.02508 元大實質多重資產基金-新台幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 元大滬深300單日正向2倍基金 16.57000 16.51000 0.06000 0.36342 元大摩臺基金 36.99000 37.28000 -0.29000 -0.77790 元大標普500基金 27.39000 27.45000 -0.06000 -0.21858 元大標普500單日反向1倍基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 元大標普500單日正向2倍基金 34.92000 35.06000 -0.14000 -0.39932 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.44000 20.46000 -0.02000 -0.09775 元大標智滬深300基金 17.71000 17.68000 0.03000 0.16968 元大歐洲50基金 24.83000 24.93000 -0.10000 -0.40112 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35740 9.38920 -0.03180 -0.33869 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28730 10.28710 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54200 13.54180 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.75000 29.68000 0.07000 0.23585 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.56000 9.91000 -0.35000 -3.53179 台新MSCI中國基金 19.61000 19.88000 -0.27000 -1.35815 台新大眾貨幣市場基金 14.21880 14.21860 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50410 10.50040 0.00370 0.03524 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51870 10.51920 -0.00050 -0.00475 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.29750 10.30000 -0.00250 -0.02427 台新中國通基金 42.37000 42.34000 0.03000 0.07085 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52430 0.52950 -0.00520 -0.98206 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.45400 16.61900 -0.16500 -0.99284 台新中國精選中小基金-美元 0.29050 0.29340 -0.00290 -0.98841 台新中國精選中小基金-新台幣 9.14000 9.23000 -0.09000 -0.97508 台新主流基金 22.93000 22.92000 0.01000 0.04363 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.46000 23.42000 0.04000 0.17079 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75080 0.74930 0.00150 0.20019 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53570 0.53470 0.00100 0.18702 台新台灣中小基金 32.58000 32.71000 -0.13000 -0.39743 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.47770 10.48910 -0.01140 -0.10868 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.66020 9.67970 -0.01950 -0.20145 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.09940 11.12170 -0.02230 -0.20051 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05770 10.06340 -0.00570 -0.05664 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.18550 11.19180 -0.00630 -0.05629 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 台新印度基金 15.17000 15.28000 -0.11000 -0.71990 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71250 8.72210 -0.00960 -0.11007 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28250 0.28280 -0.00030 -0.10608 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66650 12.68040 -0.01390 -0.10962 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40550 0.40590 -0.00040 -0.09855 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 39.91000 39.97000 -0.06000 -0.15011 台新真吉利貨幣市場基金 11.12760 11.12750 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.12220 31.20000 -0.07780 -0.24936 台新智慧生活基金-美元 10.48130 10.50090 -0.01960 -0.18665 台新智慧生活基金-新台幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.18600 8.18990 -0.00390 -0.04762 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.52780 8.53350 -0.00570 -0.06680 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.20330 9.20780 -0.00450 -0.04887 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59900 9.60540 -0.00640 -0.06663 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50370 11.51890 -0.01520 -0.13196 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36050 0.36090 -0.00040 -0.11083 台新新興市場債券基金(B類型) 8.23210 8.24300 -0.01090 -0.13223 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27210 0.27240 -0.00030 -0.11013 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21050 10.21440 -0.00390 -0.03818 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.93200 9.93980 -0.00780 -0.07847 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.09890 10.10810 -0.00920 -0.09102 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21050 10.21440 -0.00390 -0.03818 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.93200 9.93980 -0.00780 -0.07847 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.09890 10.10810 -0.00920 -0.09102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.96250 41.00650 -0.04400 -0.10730 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.62250 40.67060 -0.04810 -0.11827 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.80760 39.81160 -0.00400 -0.01005 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34060 11.33990 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21480 10.21610 -0.00130 -0.01273 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23470 9.23250 0.00220 0.02383 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81130 10.80880 0.00250 0.02313 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87070 7.87040 0.00030 0.00381 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28360 9.28310 0.00050 0.00539 永豐中小基金 51.37000 51.30000 0.07000 0.13645 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79470 1.79410 0.00060 0.03344 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48570 2.48490 0.00080 0.03219 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25850 8.25740 0.00110 0.01332 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09700 11.09540 0.00160 0.01442 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.51000 4.55000 -0.04000 -0.87912 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.50000 20.69000 -0.19000 -0.91832 永豐主流品牌基金 19.05000 19.16000 -0.11000 -0.57411 永豐永豐基金 32.12000 32.07000 0.05000 0.15591 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17290 9.09660 0.07630 0.83877 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60870 9.52870 0.08000 0.83957 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16260 9.08780 0.07480 0.82308 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60050 9.52220 0.07830 0.82229 永豐亞洲民生消費基金 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 永豐南非幣2021保本基金 14.03950 14.03370 0.00580 0.04133 永豐高科技基金 22.19000 22.23000 -0.04000 -0.17994 永豐貨幣市場基金 13.93500 13.93480 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11960 2.11840 0.00120 0.05665 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60050 2.59910 0.00140 0.05386 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84340 7.84050 0.00290 0.03699 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93760 10.93350 0.00410 0.03750 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19420 7.18710 0.00710 0.09879 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.48470 11.47330 0.01140 0.09936 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075 永豐臺灣加權ETF基金 52.19000 52.49000 -0.30000 -0.57154 永豐領航科技基金 36.05000 36.09000 -0.04000 -0.11083 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 永豐趨勢平衡基金 40.21000 40.10000 0.11000 0.27431 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86270 11.86180 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73870 9.73890 -0.00020 -0.00205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30590 10.30610 -0.00020 -0.00194 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83370 9.82850 0.00520 0.05291 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.24220 10.23680 0.00540 0.05275 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79630 9.79680 -0.00050 -0.00510 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49380 10.49440 -0.00060 -0.00572 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84930 9.84460 0.00470 0.04774 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.33600 10.33080 0.00520 0.05033 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.40000 14.50000 -0.10000 -0.68966 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.99000 19.15000 -0.16000 -0.83551 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.75000 18.91000 -0.16000 -0.84611 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04780 10.05100 -0.00320 -0.03184 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04780 10.05100 -0.00320 -0.03184 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03170 10.03140 0.00030 0.00299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03170 10.03140 0.00030 0.00299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10300 10.09460 0.00840 0.08321 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10300 10.09460 0.00840 0.08321 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06030 10.05930 0.00100 0.00994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06030 10.05930 0.00100 0.00994 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37900 10.39490 -0.01590 -0.15296 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52310 10.53760 -0.01450 -0.13760 兆豐國際全球基金 30.79000 30.95000 -0.16000 -0.51696 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46760 10.46700 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34070 10.31370 0.02700 0.26179 兆豐國際國民基金 21.29000 21.26000 0.03000 0.14111 兆豐國際第一基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71190 10.71160 0.00030 0.00280 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23240 8.23210 0.00030 0.00364 兆豐國際萬全基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 兆豐國際電子基金 25.01000 25.05000 -0.04000 -0.15968 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.48000 21.59000 -0.11000 -0.50950 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.20000 16.11000 0.09000 0.55866 兆豐國際豐台灣基金 33.32000 33.30000 0.02000 0.06006 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55170 12.55150 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.60350 10.60270 0.00080 0.00755 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.39530 10.38940 0.00590 0.05679 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.61490 10.60880 0.00610 0.05750 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.39650 10.39570 0.00080 0.00770 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.49090 10.48490 0.00600 0.05723 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.48380 10.47790 0.00590 0.05631 合庫台灣基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 合庫全球高收益債券基金A類型 11.64580 11.66100 -0.01520 -0.13035 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.52720 12.54450 -0.01730 -0.13791 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.18620 11.19860 -0.01240 -0.11073 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.97630 11.99070 -0.01440 -0.12009 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13500 8.14560 -0.01060 -0.13013 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35060 9.36340 -0.01280 -0.13670 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04930 9.05930 -0.01000 -0.11038 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79540 8.80510 -0.00970 -0.11016 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20890 9.21910 -0.01020 -0.11064 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 合庫貨幣市場基金 10.16930 10.16910 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.82130 9.81550 0.00580 0.05909 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.11130 10.10550 0.00580 0.05739 合庫新興多重收益基金A類型 10.45930 10.45550 0.00380 0.03634 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91870 11.91430 0.00440 0.03693 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.98350 14.97400 0.00950 0.06344 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63650 8.63150 0.00500 0.05793 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.44980 9.44430 0.00550 0.05824 合庫新興多重收益基金B類型 7.88820 7.88540 0.00280 0.03551 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62400 8.62080 0.00320 0.03712 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43070 10.42400 0.00670 0.06427 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 安本標準兩岸價值基金 美元 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.24000 11.35000 -0.11000 -0.96916 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.01630 10.01380 0.00250 0.02497 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.03390 10.02730 0.00660 0.06582 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.98870 10.01540 -0.02670 -0.26659 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.00630 9.99650 0.00980 0.09803 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.01620 10.01380 0.00240 0.02397 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.03390 10.02730 0.00660 0.06582 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.98870 10.01540 -0.02670 -0.26659 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.00630 9.99650 0.00980 0.09803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20120 11.20070 0.00050 0.00446 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00080 9.99430 0.00650 0.06504 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07340 10.06880 0.00460 0.04569 安聯中國東協基金 15.50000 15.63000 -0.13000 -0.83173 安聯中國策略基金-美元 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 安聯中國策略基金-新臺幣 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531 安聯中華新思路基金-人民幣 14.26000 14.35000 -0.09000 -0.62718 安聯中華新思路基金-美元 13.18000 13.26000 -0.08000 -0.60332 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 安聯台灣大壩基金 28.24000 28.29000 -0.05000 -0.17674 安聯台灣科技基金 47.46000 47.65000 -0.19000 -0.39874 安聯台灣貨幣市場基金 12.54270 12.54250 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 31.50000 31.56000 -0.06000 -0.19011 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.62870 10.62190 0.00680 0.06402 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.73100 15.72220 0.00880 0.05597 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82480 9.81920 0.00560 0.05703 安聯四季成長組合基金-美元 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.04930 13.04750 0.00180 0.01380 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.68270 10.67720 0.00550 0.05151 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.75760 12.75180 0.00580 0.04548 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51040 9.50920 0.00120 0.01262 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45300 9.44820 0.00480 0.05080 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.01630 9.01220 0.00410 0.04549 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.11390 10.11250 0.00140 0.01384 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20950 10.20480 0.00470 0.04606 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.40160 12.40200 -0.00040 -0.00323 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.25340 11.25180 0.00160 0.01422 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88510 10.88400 0.00110 0.01011 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62670 8.62700 -0.00030 -0.00348 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47980 8.47860 0.00120 0.01415 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17580 8.17490 0.00090 0.01101 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23820 10.23860 -0.00040 -0.00391 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16290 10.16180 0.00110 0.01082 安聯全球人口趨勢基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.46000 33.24000 0.22000 0.66185 安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 8.02000 -0.06000 -0.74813 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.43550 12.42290 0.01260 0.10143 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55240 10.54170 0.01070 0.10150 安聯全球新興市場基金 17.33000 17.49000 -0.16000 -0.91481 安聯全球農金趨勢基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 安聯亞洲動態策略基金 22.08000 22.26000 -0.18000 -0.80863 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.04540 10.05100 -0.00560 -0.05572 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.04670 10.05550 -0.00880 -0.08751 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04530 10.05090 -0.00560 -0.05572 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.04870 10.05760 -0.00890 -0.08849 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04820 10.05390 -0.00570 -0.05669 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02810 10.03440 -0.00630 -0.06278 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02810 10.03440 -0.00630 -0.06278 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02810 10.03440 -0.00630 -0.06278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.52290 10.51810 0.00480 0.04564 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10950 10.10490 0.00460 0.04552 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.85650 89.79860 0.05790 0.06448 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.23930 13.22990 0.00940 0.07105 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.18600 68.14080 0.04520 0.06633 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91970 9.91260 0.00710 0.07163 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71990 2.71840 0.00150 0.05518 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91220 10.90800 0.00420 0.03850 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28230 2.28080 0.00150 0.06577 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87820 8.87490 0.00330 0.03718 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.38580 10.36990 0.01590 0.15333 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20770 10.19060 0.01710 0.16780 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.54390 10.52310 0.02080 0.19766 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17240 10.15390 0.01850 0.18220 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.22700 10.20850 0.01850 0.18122 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.38480 10.36890 0.01590 0.15334 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20490 10.18780 0.01710 0.16785 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.54320 10.52240 0.02080 0.19767 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.17040 10.15190 0.01850 0.18223 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.22660 10.20810 0.01850 0.18123 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10110 10.07750 0.02360 0.23419 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.15000 10.12260 0.02740 0.27068 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.09760 10.07190 0.02570 0.25517 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.07050 10.04530 0.02520 0.25086 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11270 10.08890 0.02380 0.23590 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10950 10.08240 0.02710 0.26879 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.09750 10.07190 0.02560 0.25417 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.07110 10.04600 0.02510 0.24985 宏利台灣動力基金A類型 28.80000 28.87000 -0.07000 -0.24247 宏利台灣動力基金I類型 28.80000 28.87000 -0.07000 -0.24247 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90410 9.93230 -0.02820 -0.28392 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89870 9.92960 -0.03090 -0.31119 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51110 7.53240 -0.02130 -0.28278 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55060 7.57360 -0.02300 -0.30369 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 宏利全球債券組合基金 13.66260 13.65140 0.01120 0.08204 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95850 2.95650 0.00200 0.06765 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.34950 12.34120 0.00830 0.06725 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91010 8.90410 0.00600 0.06738 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54380 2.54150 0.00230 0.09050 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53570 11.53000 0.00570 0.04944 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.36080 3.36530 -0.00450 -0.13372 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53930 0.54000 -0.00070 -0.12963 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.20930 12.22640 -0.01710 -0.13986 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81180 10.82550 -0.01370 -0.12655 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43420 10.44890 -0.01470 -0.14068 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.72940 8.74310 -0.01370 -0.15669 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36710 8.37770 -0.01060 -0.12653 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27070 8.28170 -0.01100 -0.13282 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18410 8.19470 -0.01060 -0.12935 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94360 2.93900 0.00460 0.15652 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42610 0.42540 0.00070 0.16455 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.89670 12.87720 0.01950 0.15143 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97170 0.97010 0.00160 0.16493 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.44770 7.43640 0.01130 0.15196 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05840 2.05530 0.00310 0.15083 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29680 0.00050 0.16846 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.07240 9.05850 0.01390 0.15345 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32860 0.32810 0.00050 0.15239 宏利萬利貨幣市場基金 13.68370 13.68350 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.40000 2.42000 -0.02000 -0.82645 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.52000 24.62000 -0.10000 -0.40617 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.52000 24.62000 -0.10000 -0.40617 宏利澳幣保本基金 12.62760 12.62690 0.00070 0.00554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45840 10.45260 0.00580 0.05549 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62030 9.61780 0.00250 0.02599 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.22510 9.22450 0.00060 0.00650 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56530 11.56450 0.00080 0.00692 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 貝萊德新台幣基金 12.96680 12.96660 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.15000 26.23000 -0.08000 -0.30499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47400 11.47480 -0.00080 -0.00697 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17080 10.17660 -0.00580 -0.05699 保德信大中華基金-人民幣 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 保德信大中華基金-美元 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 保德信大中華基金-新台幣 28.70000 29.01000 -0.31000 -1.06860 保德信中小型股基金 43.51000 43.58000 -0.07000 -0.16062 保德信中國中小基金-人民幣 8.39000 8.49000 -0.10000 -1.17786 保德信中國中小基金-美元 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153 保德信中國中小基金-新臺幣 7.89000 7.99000 -0.10000 -1.25156 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.76890 9.80650 -0.03760 -0.38342 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.87360 9.91200 -0.03840 -0.38741 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88490 9.92280 -0.03790 -0.38195 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.91250 10.95430 -0.04180 -0.38159 保德信中國品牌基金-人民幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 保德信中國品牌基金-美元 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 保德信台商全方位基金 34.49000 34.53000 -0.04000 -0.11584 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.15000 28.19000 -0.04000 -0.14189 保德信全球消費商機基金 19.09000 19.13000 -0.04000 -0.20910 保德信全球基礎建設基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267 保德信全球資源基金 7.34000 7.44000 -0.10000 -1.34409 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.95000 32.90000 0.05000 0.15198 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.50690 10.49040 0.01650 0.15729 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.81440 10.79740 0.01700 0.15745 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.68040 10.66560 0.01480 0.13876 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.99220 10.97700 0.01520 0.13847 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.62170 9.62850 -0.00680 -0.07062 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73530 10.74290 -0.00760 -0.07074 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31330 9.32160 -0.00830 -0.08904 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.37090 10.38020 -0.00930 -0.08959 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19490 8.19920 -0.00430 -0.05244 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.23920 11.24510 -0.00590 -0.05247 保德信亞太基金 20.39000 20.57000 -0.18000 -0.87506 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73870 8.73620 0.00250 0.02862 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.01750 12.01410 0.00340 0.02830 保德信店頭市場基金 32.33000 32.23000 0.10000 0.31027 保德信拉丁美洲基金 7.51000 7.53000 -0.02000 -0.26560 保德信金平衡基金 29.40000 29.49000 -0.09000 -0.30519 保德信金滿意基金 40.73000 40.90000 -0.17000 -0.41565 保德信科技島基金 24.98000 25.09000 -0.11000 -0.43842 保德信高成長基金 90.46000 90.75000 -0.29000 -0.31956 保德信第一基金 25.09000 25.14000 -0.05000 -0.19889 保德信貨幣市場基金 15.83290 15.83270 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50580 10.55040 -0.04460 -0.42273 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.88510 10.93340 -0.04830 -0.44177 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89120 10.92180 -0.03060 -0.28017 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.56600 10.59770 -0.03170 -0.29912 保德信新世紀基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17920 8.18090 -0.00170 -0.02078 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.23090 10.23340 -0.00250 -0.02443 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.55270 11.55510 -0.00240 -0.02077 保德信新興趨勢組合基金 10.88000 11.00000 -0.12000 -1.09091 保德信瑞騰基金 15.62770 15.62830 -0.00060 -0.00384 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.94730 9.92820 0.01910 0.19238 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.42590 10.40620 0.01970 0.18931 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92720 9.91160 0.01560 0.15739 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.19680 10.17980 0.01700 0.16700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01240 9.99460 0.01780 0.17810 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39020 10.37240 0.01780 0.17161 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89320 9.87390 0.01930 0.19546 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19090 10.17090 0.02000 0.19664 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.54850 10.53040 0.01810 0.17188 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.33270 10.31750 0.01520 0.14732 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.60470 10.58860 0.01610 0.15205 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.24180 10.22330 0.01850 0.18096 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.47210 10.45180 0.02030 0.19422 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16360 10.14410 0.01950 0.19223 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.60340 10.58270 0.02070 0.19560 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.04440 10.02500 0.01940 0.19352 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.35070 10.33050 0.02020 0.19554 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25440 10.23910 0.01530 0.14943 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99580 9.97810 0.01770 0.17739 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.31630 10.30120 0.01510 0.14658 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58140 10.56570 0.01570 0.14859 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.52240 10.50330 0.01910 0.18185 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.00480 10.98500 0.01980 0.18025 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.29760 10.27910 0.01850 0.17998 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.50510 10.48630 0.01880 0.17928 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31950 10.30560 0.01390 0.13488 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36000 10.34370 0.01630 0.15758 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.51600 10.50140 0.01460 0.13903 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.32760 10.31730 0.01030 0.09983 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22960 10.22020 0.00940 0.09197 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.51830 10.50640 0.01190 0.11326 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.51600 10.50470 0.01130 0.10757 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.13490 10.12290 0.01200 0.11854 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13280 10.12090 0.01190 0.11758 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97270 1.97160 0.00110 0.05579 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81680 2.81540 0.00140 0.04973 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29400 0.29390 0.00010 0.03403 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45500 0.45470 0.00030 0.06598 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40610 8.40400 0.00210 0.02499 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.23820 12.23510 0.00310 0.02534 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66920 9.66150 0.00770 0.07970 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.25590 12.24620 0.00970 0.07921 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68170 8.67430 0.00740 0.08531 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05380 11.04430 0.00950 0.08602 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.74100 10.72380 0.01720 0.16039 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.61610 10.60190 0.01420 0.13394 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4216.86000 4215.15000 1.71000 0.04057 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31300 10.30800 0.00500 0.04851 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.13320 11.12790 0.00530 0.04763 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24820 10.24650 0.00170 0.01659 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90200 9.88540 0.01660 0.16792 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.44920 10.43170 0.01750 0.16776 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95620 9.94260 0.01360 0.13679 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.26080 10.24630 0.01450 0.14151 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.33370 10.32360 0.01010 0.09783 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10030 6.09620 0.00410 0.06726 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.11480 11.10740 0.00740 0.06662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.59240 10.63740 -0.04500 -0.42304 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48870 11.53790 -0.04920 -0.42642 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.71600 10.75990 -0.04390 -0.40800 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15490 9.19380 -0.03890 -0.42311 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39660 9.43690 -0.04030 -0.42705 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.27170 9.30970 -0.03800 -0.40818 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.51010 10.55470 -0.04460 -0.42256 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.88340 10.93000 -0.04660 -0.42635 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.86580 10.91030 -0.04450 -0.40787 柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.29000 -0.05000 -0.68587 柏瑞巨人基金 12.43000 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51310 9.51000 0.00310 0.03260 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38850 9.38500 0.00350 0.03729 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.65980 10.66970 -0.00990 -0.09279 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.50780 10.51810 -0.01030 -0.09793 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.34560 10.35380 -0.00820 -0.07920 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.41070 10.41870 -0.00800 -0.07679 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88300 9.89220 -0.00920 -0.09300 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.53250 9.54180 -0.00930 -0.09747 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.55810 10.56800 -0.00990 -0.09368 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.57660 9.58420 -0.00760 -0.07930 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64310 9.65050 -0.00740 -0.07668 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.64000 10.64980 -0.00980 -0.09202 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.50810 10.51840 -0.01030 -0.09792 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.34590 10.35410 -0.00820 -0.07920 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.41160 10.41960 -0.00800 -0.07678 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88290 9.89200 -0.00910 -0.09199 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53270 9.54200 -0.00930 -0.09746 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.73540 10.74550 -0.01010 -0.09399 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57650 9.58410 -0.00760 -0.07930 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64340 9.65080 -0.00740 -0.07668 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.37340 11.36400 0.00940 0.08272 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69060 12.68070 0.00990 0.07807 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.99790 11.98650 0.01140 0.09511 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11110 9.10360 0.00750 0.08238 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75180 9.74420 0.00760 0.07800 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67170 9.66250 0.00920 0.09521 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.06720 11.05800 0.00920 0.08320 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.81700 11.80770 0.00930 0.07876 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59110 11.58010 0.01100 0.09499 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11140 9.10380 0.00760 0.08348 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75230 9.74470 0.00760 0.07799 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67210 9.66300 0.00910 0.09417 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.95000 14.02000 -0.07000 -0.49929 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011 柏瑞拉丁美洲基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.01700 12.01220 0.00480 0.03996 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.15910 10.15370 0.00540 0.05318 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66990 7.66680 0.00310 0.04043 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.10270 10.09730 0.00540 0.05348 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.18110 12.16670 0.01440 0.11836 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80150 11.78750 0.01400 0.11877 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.82610 10.81180 0.01430 0.13226 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.53780 8.52760 0.01020 0.11961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52120 9.50990 0.01130 0.11882 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.57640 9.56380 0.01260 0.13175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.35260 11.33910 0.01350 0.11906 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.69680 10.68420 0.01260 0.11793 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.80790 10.79370 0.01420 0.13156 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86140 9.84960 0.01180 0.11980 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.22490 9.21390 0.01100 0.11938 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.07690 9.06690 0.01000 0.11029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.60240 9.58980 0.01260 0.13139 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.58400 12.55350 0.03050 0.24296 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97190 11.94290 0.02900 0.24282 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.33250 11.30350 0.02900 0.25656 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.10280 7.08560 0.01720 0.24275 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77010 8.74900 0.02110 0.24117 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.43900 9.41480 0.02420 0.25704 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.81760 10.79140 0.02620 0.24279 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35030 11.32120 0.02910 0.25704 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49790 9.47500 0.02290 0.24169 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.06250 9.04050 0.02200 0.24335 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64070 9.61600 0.02470 0.25686 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.96580 11.96000 0.00580 0.04849 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.63590 12.63020 0.00570 0.04513 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.52960 11.52270 0.00690 0.05988 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.36420 9.35960 0.00460 0.04915 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91800 9.91360 0.00440 0.04438 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.91940 9.91340 0.00600 0.06052 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.91000 11.90470 0.00530 0.04452 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.67590 10.67070 0.00520 0.04873 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.98560 10.97900 0.00660 0.06011 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.92450 9.91970 0.00480 0.04839 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52850 9.52390 0.00460 0.04830 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15470 10.15010 0.00460 0.04532 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.66440 9.65860 0.00580 0.06005 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.02000 19.07000 -0.05000 -0.26219 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.79000 17.87000 -0.08000 -0.44768 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30250 13.29340 0.00910 0.06846 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.36880 10.40130 -0.03250 -0.31246 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.32250 11.36020 -0.03770 -0.33186 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27240 12.31580 -0.04340 -0.35239 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.83820 10.87050 -0.03230 -0.29713 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04980 9.07820 -0.02840 -0.31284 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.54660 9.57830 -0.03170 -0.33096 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.47160 9.50510 -0.03350 -0.35244 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.50140 9.52980 -0.02840 -0.29801 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.18430 9.21310 -0.02880 -0.31260 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.34910 9.38020 -0.03110 -0.33155 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.32160 11.36160 -0.04000 -0.35206 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.44440 9.47260 -0.02820 -0.29770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.15040 42.16160 -0.01120 -0.02656 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.93000 30.85000 0.08000 0.25932 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77550 11.77480 0.00070 0.00594 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69510 1.69570 -0.00060 -0.03538 國泰大中華基金 18.48000 18.49000 -0.01000 -0.05408 國泰小龍基金-美元I 0.44990 0.45160 -0.00170 -0.37644 國泰小龍基金-新台幣 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047 國泰中小成長基金-美元I 1.26770 1.27050 -0.00280 -0.22039 國泰中小成長基金-新台幣 39.96000 39.92000 0.04000 0.10020 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.06580 4.11600 -0.05020 -1.21963 國泰中國內需增長基金-美元A 0.64120 0.64930 -0.00810 -1.24750 國泰中國內需增長基金-美元I 0.68520 0.69390 -0.00870 -1.25378 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.45000 18.69000 -0.24000 -1.28411 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.79730 41.75990 0.03740 0.08956 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29480 2.29260 0.00220 0.09596 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32670 0.32660 0.00010 0.03062 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.11940 10.11520 0.00420 0.04152 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17550 8.17210 0.00340 0.04160 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.31270 2.32590 -0.01320 -0.56752 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33160 0.33360 -0.00200 -0.59952 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.45210 10.51770 -0.06560 -0.62371 國泰中國新興債券基金-美元 0.33900 0.33920 -0.00020 -0.05896 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47990 10.48600 -0.00610 -0.05817 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.93800 3.99580 -0.05780 -1.44652 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56350 0.57210 -0.00860 -1.50323 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.86000 18.13000 -0.27000 -1.48924 國泰中港台基金-人民幣 2.95990 2.99940 -0.03950 -1.31693 國泰中港台基金-美元 0.42880 0.43480 -0.00600 -1.37994 國泰中港台基金-新台幣 13.43000 13.62000 -0.19000 -1.39501 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.75690 9.76780 -0.01090 -0.11159 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.05210 10.04300 0.00910 0.09061 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.22180 10.21450 0.00730 0.07147 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.02000 26.15000 -0.13000 -0.49713 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.98000 31.37000 -0.39000 -1.24323 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34900 0.34910 -0.00010 -0.02865 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33050 0.33070 -0.00020 -0.06048 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33130 0.33140 -0.00010 -0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97800 10.98370 -0.00570 -0.05190 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.40430 10.40980 -0.00550 -0.05283 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.43290 10.43840 -0.00550 -0.05269 國泰台灣貨幣市場基金 12.45440 12.45420 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41360 0.41450 -0.00090 -0.21713 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36670 0.36750 -0.00080 -0.21769 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44120 0.44220 -0.00100 -0.22614 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53960 0.53830 0.00130 0.24150 國泰全球高股息基金-人民幣 2.51880 2.52680 -0.00800 -0.31661 國泰全球高股息基金-美元 0.36390 0.36520 -0.00130 -0.35597 國泰全球高股息基金-新台幣 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52770 0.52720 0.00050 0.09484 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48150 0.48040 0.00110 0.22898 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127 國泰全球資源基金-美元 0.16300 0.16360 -0.00060 -0.36675 國泰全球資源基金-新台幣 5.20000 5.22000 -0.02000 -0.38314 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59820 0.59950 -0.00130 -0.21685 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.80000 18.85000 -0.05000 -0.26525 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.37000 18.41000 -0.04000 -0.21727 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86330 0.86120 0.00210 0.24385 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.26000 21.26000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.92000 21.97000 -0.05000 -0.22758 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.48580 2.49680 -0.01100 -0.44056 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36010 0.36180 -0.00170 -0.46987 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31060 0.31210 -0.00150 -0.48062 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25870 11.31490 -0.05620 -0.49669 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70770 9.75620 -0.04850 -0.49712 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51880 0.51890 -0.00010 -0.01927 國泰亞洲成長基金-美元 0.39300 0.39520 -0.00220 -0.55668 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188 國泰科技生化基金 31.08000 31.02000 0.06000 0.19342 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.91000 28.95000 -0.04000 -0.13817 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 國泰美國費城半導體基金 13.69000 14.01000 -0.32000 -2.28408 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.93170 43.98610 -0.05440 -0.12368 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.62800 17.60650 0.02150 0.12211 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.61160 22.66740 -0.05580 -0.24617 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.39940 43.48790 -0.08850 -0.20350 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.86880 44.88120 -0.01240 -0.02763 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.71330 43.77130 -0.05800 -0.13251 國泰紐幣2021保本基金 12.77630 12.77570 0.00060 0.00470 國泰紐幣八年期保本基金 13.13830 13.13640 0.00190 0.01446 國泰紐幣保本基金 12.72490 12.72350 0.00140 0.01100 國泰國泰基金-新台幣A 21.66000 21.59000 0.07000 0.32422 國泰國泰基金-新台幣I 21.66000 21.59000 0.07000 0.32422 國泰富時中國A50基金 21.15000 21.14000 0.01000 0.04730 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.75810 45.81510 -0.05700 -0.12441 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34320 0.34310 0.00010 0.02915 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50510 0.50260 0.00250 0.49741 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37250 0.37260 -0.00010 -0.02684 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24220 0.24230 -0.00010 -0.04127 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.18860 11.19590 -0.00730 -0.06520 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61200 7.61690 -0.00490 -0.06433 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.44480 42.46920 -0.02440 -0.05745 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.47000 20.39000 0.08000 0.39235 國泰新興市場基金-美元 0.38520 0.38890 -0.00370 -0.95140 國泰新興市場基金-新台幣 12.10000 12.22000 -0.12000 -0.98200 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40610 2.40250 0.00360 0.14984 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49420 1.49200 0.00220 0.14745 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35830 0.35790 0.00040 0.11176 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22470 0.22450 0.00020 0.08909 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34710 0.34670 0.00040 0.11537 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.91050 10.89990 0.01060 0.09725 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.64750 6.64110 0.00640 0.09637 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.51920 43.55820 -0.03900 -0.08954 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.56810 43.63450 -0.06640 -0.15217 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.51190 42.48810 0.02380 0.05602 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.14000 34.55000 -0.41000 -1.18669 國泰價值卓越基金 13.71000 13.66000 0.05000 0.36603 國泰標普北美科技ETF基金 23.23000 23.37000 -0.14000 -0.59906 國泰歐洲精選基金-美元 0.34580 0.34640 -0.00060 -0.17321 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.00700 40.02250 -0.01550 -0.03873 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.36000 22.37000 -0.01000 -0.04470 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.83000 19.95000 -0.12000 -0.60150 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.18000 17.34000 -0.16000 -0.92272 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41070 0.41050 0.00020 0.04872 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.46240 12.45820 0.00420 0.03371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55670 10.55700 -0.00030 -0.00284 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47840 10.47330 0.00510 0.04870 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.71420 10.71090 0.00330 0.03081 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33920 10.34040 -0.00120 -0.01160 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.29740 10.29240 0.00500 0.04858 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.45950 10.45640 0.00310 0.02965 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96980 9.96570 0.00410 0.04114 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79100 9.78510 0.00590 0.06030 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98470 9.97720 0.00750 0.07517 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92780 9.92230 0.00550 0.05543 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96970 9.96570 0.00400 0.04014 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78630 9.78040 0.00590 0.06032 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98460 9.97710 0.00750 0.07517 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92780 9.92230 0.00550 0.05543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41720 11.41650 0.00070 0.00613 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13010 10.12750 0.00260 0.02567 第一金大中華基金 25.23000 25.36000 -0.13000 -0.51262 第一金小型精選基金 30.74000 30.81000 -0.07000 -0.22720 第一金中國世紀基金-人民幣 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404 第一金中國世紀基金-美元 7.86870 7.95020 -0.08150 -1.02513 第一金中國世紀基金-美元-N 7.86900 7.95060 -0.08160 -1.02634 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76030 9.75460 0.00570 0.05843 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40830 8.40590 0.00240 0.02855 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25540 11.24890 0.00650 0.05778 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86130 9.85850 0.00280 0.02840 第一金中概平衡基金 25.76000 25.82000 -0.06000 -0.23238 第一金台灣貨幣市場基金 15.31600 15.31580 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.58200 178.57900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.46920 15.51270 -0.04350 -0.28042 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.46890 15.51240 -0.04350 -0.28042 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.14000 15.18000 -0.04000 -0.26350 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.15000 15.19000 -0.04000 -0.26333 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.53370 10.52420 0.00950 0.09027 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.53200 10.52240 0.00960 0.09123 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99790 9.94160 0.05630 0.56631 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99790 9.94160 0.05630 0.56631 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.35110 13.43470 -0.08360 -0.62227 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.36900 13.45270 -0.08370 -0.62218 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.87000 12.95000 -0.08000 -0.61776 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79930 9.80090 -0.00160 -0.01633 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79630 9.79780 -0.00150 -0.01531 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48500 9.48730 -0.00230 -0.02424 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50950 9.51180 -0.00230 -0.02418 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.63530 10.63700 -0.00170 -0.01598 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32660 10.32910 -0.00250 -0.02420 第一金全球大趨勢基金 25.14000 25.23000 -0.09000 -0.35672 第一金全球不動產證券化基金A 9.36110 9.43260 -0.07150 -0.75801 第一金全球不動產證券化基金B 6.51070 6.56040 -0.04970 -0.75758 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.02770 10.02680 0.00090 0.00898 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.02790 10.02700 0.00090 0.00898 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.85360 10.85260 0.00100 0.00921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.85550 10.85450 0.00100 0.00921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53910 8.54690 -0.00780 -0.09126 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43530 10.44500 -0.00970 -0.09287 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28810 9.29440 -0.00630 -0.06778 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28660 9.29240 -0.00580 -0.06242 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70450 7.70930 -0.00480 -0.06226 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69900 7.70380 -0.00480 -0.06231 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52700 8.53250 -0.00550 -0.06446 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52770 8.53310 -0.00540 -0.06328 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.51140 11.51850 -0.00710 -0.06164 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.51230 11.51950 -0.00720 -0.06250 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16410 10.17040 -0.00630 -0.06194 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16500 10.17130 -0.00630 -0.06194 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.99880 15.00840 -0.00960 -0.06396 第一金亞洲科技基金 17.58000 17.65000 -0.07000 -0.39660 第一金亞洲新興市場基金 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438 第一金店頭市場基金 7.57000 7.55000 0.02000 0.26490 第一金創新趨勢基金 20.71000 20.75000 -0.04000 -0.19277 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.44770 41.50450 -0.05680 -0.13685 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.45140 41.50510 -0.05370 -0.12938 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.39600 42.45860 -0.06260 -0.14744 第一金電子基金 31.50000 31.58000 -0.08000 -0.25332 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.22000 18.25000 -0.03000 -0.16438 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.78000 18.67000 0.11000 0.58918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.32000 19.57000 -0.25000 -1.27747 統一大中華中小基金(人民幣) 7.26000 7.31000 -0.05000 -0.68399 統一大中華中小基金(美元) 6.60000 6.65000 -0.05000 -0.75188 統一大中華中小基金(新台幣) 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 統一大東協高股息基金(美元) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 統一大滿貫基金-A類型 31.92000 31.89000 0.03000 0.09407 統一大滿貫基金-I類型 31.92000 31.89000 0.03000 0.09407 統一大龍印基金 14.30000 14.39000 -0.09000 -0.62543 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.77000 8.86000 -0.09000 -1.01580 統一大龍騰中國基金(美元) 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.24000 9.34000 -0.10000 -1.07066 統一中小基金 22.19000 22.26000 -0.07000 -0.31447 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.92310 9.91940 0.00370 0.03730 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16550 9.16180 0.00370 0.04039 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.99190 8.98980 0.00210 0.02336 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.37100 12.36640 0.00460 0.03720 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37710 11.37250 0.00460 0.04045 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.12490 11.12230 0.00260 0.02338 統一台灣動力基金 16.77000 16.76000 0.01000 0.05967 統一全天候基金-A類型 101.07000 100.98000 0.09000 0.08913 統一全天候基金-I類型 101.57000 101.48000 0.09000 0.08869 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.12990 8.11210 0.01780 0.21943 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.79090 7.77360 0.01730 0.22255 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.91810 7.90200 0.01610 0.20375 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.73160 8.71240 0.01920 0.22038 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.37530 8.35660 0.01870 0.22378 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50470 8.48740 0.01730 0.20383 統一全球債券組合基金 12.32170 12.31970 0.00200 0.01623 統一全球新科技基金(人民幣) 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 統一全球新科技基金(美元) 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 統一全球新科技基金(新台幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 統一亞太基金 24.34000 24.49000 -0.15000 -0.61249 統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 統一奔騰基金 54.52000 54.54000 -0.02000 -0.03667 統一強棒貨幣市場基金 16.72590 16.72570 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 統一強漢基金(美元) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 統一強漢基金(新台幣) 24.78000 24.94000 -0.16000 -0.64154 統一統信基金 27.98000 27.98000 0.00000 0.00000 統一黑馬基金 55.54000 55.55000 -0.01000 -0.01800 統一新亞洲科技能源基金 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.07680 8.06860 0.00820 0.10163 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.70050 10.68980 0.01070 0.10010 統一經建基金 42.81000 42.81000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 61.60000 61.52000 0.08000 0.13004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.79000 17.81000 -0.02000 -0.11230 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.90000 43.02000 -0.12000 -0.27894 野村中國機會基金 13.48000 13.61000 -0.13000 -0.95518 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.23120 10.22540 0.00580 0.05672 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.22380 10.21440 0.00940 0.09203 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38400 10.37800 0.00600 0.05781 野村巴西基金 6.77000 6.83000 -0.06000 -0.87848 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 野村台灣高股息基金 23.97000 23.97000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 34.02000 34.11000 -0.09000 -0.26385 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84590 9.84380 0.00210 0.02133 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76840 9.76440 0.00400 0.04097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84050 9.83010 0.01040 0.10580 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.37550 10.37330 0.00220 0.02121 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.19320 10.18900 0.00420 0.04122 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02050 10.00980 0.01070 0.10690 野村平衡基金 18.59000 18.60000 -0.01000 -0.05376 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 野村全球生技醫療基金 16.92000 16.84000 0.08000 0.47506 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.05620 10.04890 0.00730 0.07264 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.06030 10.05120 0.00910 0.09054 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.04570 10.03700 0.00870 0.08668 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.29810 10.29040 0.00770 0.07483 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.27100 10.26190 0.00910 0.08868 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.25860 10.24980 0.00880 0.08586 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.04570 10.03700 0.00870 0.08668 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.60820 10.60020 0.00800 0.07547 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.54190 10.53250 0.00940 0.08925 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.53160 10.52260 0.00900 0.08553 野村全球品牌基金 29.03000 29.14000 -0.11000 -0.37749 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.50000 19.57000 -0.07000 -0.35769 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.82000 10.81760 0.00240 0.02219 野村全球短期收益基金-美元計價 10.86580 10.86020 0.00560 0.05156 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.69290 10.68550 0.00740 0.06925 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.61390 8.62520 -0.01130 -0.13101 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.43320 8.44090 -0.00770 -0.09122 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07190 8.07610 -0.00420 -0.05201 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.91360 10.92800 -0.01440 -0.13177 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40800 10.41750 -0.00950 -0.09119 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05260 10.05780 -0.00520 -0.05170 野村成長基金 28.68000 28.72000 -0.04000 -0.13928 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28490 8.30750 -0.02260 -0.27204 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.30320 8.32270 -0.01950 -0.23430 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.59310 8.61370 -0.02060 -0.23915 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.44890 9.47470 -0.02580 -0.27230 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.32700 9.34890 -0.02190 -0.23425 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.63950 9.66270 -0.02320 -0.24010 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05800 10.05040 0.00760 0.07562 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.06350 10.05330 0.01020 0.10146 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.04910 10.03770 0.01140 0.11357 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50120 9.49400 0.00720 0.07584 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59050 9.58070 0.00980 0.10229 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78240 9.77130 0.01110 0.11360 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.04910 10.03770 0.01140 0.11357 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56440 10.55660 0.00780 0.07389 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.52470 10.51400 0.01070 0.10177 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.73650 10.72430 0.01220 0.11376 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.05950 10.04880 0.01070 0.10648 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.06050 10.04870 0.01180 0.11743 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05370 10.03930 0.01440 0.14344 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55950 8.54690 0.01260 0.14742 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12620 9.11660 0.00960 0.10530 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99850 8.98800 0.01050 0.11682 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.05370 10.03930 0.01440 0.14344 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.77730 13.75710 0.02020 0.14683 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84110 12.82760 0.01350 0.10524 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.40490 10.39270 0.01220 0.11739 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45160 10.44630 0.00530 0.05074 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43460 10.42660 0.00800 0.07673 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48220 10.47350 0.00870 0.08307 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64210 10.63660 0.00550 0.05171 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60700 10.59880 0.00820 0.07737 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.62470 10.61600 0.00870 0.08195 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.53550 10.52990 0.00560 0.05318 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.49240 10.48350 0.00890 0.08490 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.73000 10.72300 0.00700 0.06528 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20410 10.21780 -0.01370 -0.13408 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85790 9.87490 -0.01700 -0.17215 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49580 9.51040 -0.01460 -0.15352 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04260 9.05490 -0.01230 -0.13584 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43450 11.45000 -0.01550 -0.13537 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23240 10.23420 -0.00180 -0.01759 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28750 11.29410 -0.00660 -0.05844 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.73000 10.73240 -0.00240 -0.02236 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56390 10.56570 -0.00180 -0.01704 野村泰國基金 43.38000 43.35000 0.03000 0.06920 野村高科技基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42640 10.45970 -0.03330 -0.31836 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00630 10.04100 -0.03470 -0.34558 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62280 10.65500 -0.03220 -0.30221 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42530 9.45490 -0.02960 -0.31307 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48730 9.51770 -0.03040 -0.31940 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.67670 9.70240 -0.02570 -0.26488 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.91210 11.95340 -0.04130 -0.34551 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.93000 13.97340 -0.04340 -0.31059 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84580 10.87990 -0.03410 -0.31342 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.92490 10.96000 -0.03510 -0.32026 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.31760 11.34780 -0.03020 -0.26613 野村貨幣市場基金 16.33150 16.33130 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31070 10.31500 -0.00430 -0.04169 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14370 10.14930 -0.00560 -0.05518 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.37830 10.38600 -0.00770 -0.07414 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27490 10.26700 0.00790 0.07695 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22850 10.21750 0.01100 0.10766 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25720 10.24510 0.01210 0.11811 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.58190 10.57410 0.00780 0.07377 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.50350 10.49240 0.01110 0.10579 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.58190 10.56930 0.01260 0.11921 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85030 9.86730 -0.01700 -0.17229 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.86260 9.87600 -0.01340 -0.13568 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82480 9.83740 -0.01260 -0.12808 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.35790 10.37590 -0.01800 -0.17348 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.32290 10.33690 -0.01400 -0.13544 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.28710 10.30020 -0.01310 -0.12718 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.53260 10.52020 0.01240 0.11787 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95940 7.95020 0.00920 0.11572 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.25000 12.23570 0.01430 0.11687 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.17840 10.17260 0.00580 0.05702 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.37600 10.36430 0.01170 0.11289 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.16470 10.15510 0.00960 0.09453 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35690 10.34910 0.00780 0.07537 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.21680 10.20490 0.01190 0.11661 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.17870 10.17280 0.00590 0.05800 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.37620 10.36450 0.01170 0.11289 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.16560 10.15610 0.00950 0.09354 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.36020 10.35250 0.00770 0.07438 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.21720 10.20520 0.01200 0.11759 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.21270 10.20170 0.01100 0.10783 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.41500 10.39810 0.01690 0.16253 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.19870 10.18390 0.01480 0.14533 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.39140 10.37830 0.01310 0.12622 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.25320 10.23600 0.01720 0.16803 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.21270 10.20170 0.01100 0.10783 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.41520 10.39820 0.01700 0.16349 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.20000 10.18520 0.01480 0.14531 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39610 10.38310 0.01300 0.12520 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.25380 10.23670 0.01710 0.16705 野村精選貨幣市場基金 12.11040 12.11030 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.74000 11.80000 -0.06000 -0.50847 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.82000 -0.02000 -0.25575 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 野村積極成長基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.57000 33.55000 0.02000 0.05961 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.60900 10.61710 -0.00810 -0.07629 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48750 8.49860 -0.01110 -0.13061 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83470 7.84170 -0.00700 -0.08927 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71240 7.71850 -0.00610 -0.07903 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12100 12.13700 -0.01600 -0.13183 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86210 10.87180 -0.00970 -0.08922 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73220 10.74060 -0.00840 -0.07821 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 野村環球基金-人民幣計價 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581 野村環球基金-美元計價 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.12000 19.14000 -0.02000 -0.10449 野村鴻利基金 22.34000 22.36000 -0.02000 -0.08945 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89810 16.89790 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.63210 10.62010 0.01200 0.11299 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.92710 13.91140 0.01570 0.11286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.64520 10.63610 0.00910 0.08556 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51020 10.50340 0.00680 0.06474 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45130 10.44610 0.00520 0.04978 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29090 10.28690 0.00400 0.03888 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97550 9.97990 -0.00440 -0.04409 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.00460 10.00660 -0.00200 -0.01999 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00110 10.00510 -0.00400 -0.03998 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.14180 10.13400 0.00780 0.07697 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.25380 10.24530 0.00850 0.08296 凱基台商天下基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 凱基台灣精五門基金 20.14000 20.18000 -0.04000 -0.19822 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.43890 43.49640 -0.05750 -0.13219 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.20390 45.22760 -0.02370 -0.05240 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.67740 42.58680 0.09060 0.21274 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.43830 10.44620 -0.00790 -0.07563 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.65870 43.69920 -0.04050 -0.09268 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.34250 44.41650 -0.07400 -0.16660 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.42350 44.49530 -0.07180 -0.16137 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.89240 10.95500 -0.06260 -0.57143 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58990 11.58980 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.78000 26.85000 -0.07000 -0.26071 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.42830 21.46810 -0.03980 -0.18539 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.91000 17.03000 -0.12000 -0.70464 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.83980 15.94830 -0.10850 -0.68032 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.75850 39.82940 -0.07090 -0.17801 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.01580 40.06680 -0.05100 -0.12729 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.85280 39.88220 -0.02940 -0.07372 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.08130 11.10570 -0.02440 -0.21971 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.06830 12.01920 0.04910 0.40851 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777 凱基護城河基金-台幣計價A 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 凱基護城河基金-美元計價B 12.40950 12.42340 -0.01390 -0.11189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01410 10.02440 -0.01030 -0.10275 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.70960 9.72240 -0.01280 -0.13165 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.92170 9.93680 -0.01510 -0.15196 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.01400 10.02440 -0.01040 -0.10375 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.70960 9.72240 -0.01280 -0.13165 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.92170 9.93680 -0.01510 -0.15196 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.51000 33.92000 -0.41000 -1.20873 富邦NASDAQ-100基金 31.82000 32.00000 -0.18000 -0.56250 富邦上証180基金 30.97000 30.89000 0.08000 0.25898 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18460 0.18640 -0.00180 -0.96567 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.81000 5.86000 -0.05000 -0.85324 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.40000 43.24000 0.16000 0.37003 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.77990 11.85390 -0.07400 -0.62427 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.86840 10.93770 -0.06930 -0.63359 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58520 10.65670 -0.07150 -0.67094 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00980 10.07270 -0.06290 -0.62446 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.15770 9.21610 -0.05840 -0.63367 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.92820 8.98850 -0.06030 -0.67086 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73450 20.70380 0.03070 0.14828 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61630 11.61550 0.00080 0.00689 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74250 10.74680 -0.00430 -0.04001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.72150 13.72000 0.00150 0.01093 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00540 2.00480 0.00060 0.02993 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43690 9.43590 0.00100 0.01060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42870 1.42830 0.00040 0.02801 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.28460 12.27880 0.00580 0.04724 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78870 1.78790 0.00080 0.04475 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.30500 10.30010 0.00490 0.04757 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.52050 0.00070 0.04604 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.74340 10.74060 0.00280 0.02607 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.70590 10.69610 0.00980 0.09162 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.02000 18.36000 -0.34000 -1.85185 富邦日本東証基金 19.85000 20.00000 -0.15000 -0.75000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.36000 45.46000 -0.10000 -0.21997 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.70000 45.62000 0.08000 0.17536 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.19000 50.59000 -0.40000 -0.79067 富邦台灣心基金 20.54000 20.58000 -0.04000 -0.19436 富邦台灣釆吉50基金 44.99000 45.36000 -0.37000 -0.81570 富邦台灣科技指數基金 51.49000 52.38000 -0.89000 -1.69912 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.96000 46.08330 -0.12330 -0.26756 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.19290 42.19680 -0.00390 -0.00924 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31100 0.31370 -0.00270 -0.86069 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60430 2.60350 0.00080 0.03073 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35350 0.35330 0.00020 0.05661 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00110 10.99720 0.00390 0.03546 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22800 2.22730 0.00070 0.03143 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33370 0.33360 0.00010 0.02998 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34790 9.34450 0.00340 0.03639 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.40000 25.52000 -0.12000 -0.47022 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.19000 32.50000 -0.31000 -0.95385 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70070 15.70050 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.82000 17.72000 0.10000 0.56433 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.42420 41.39720 0.02700 0.06522 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.45550 42.50930 -0.05380 -0.12656 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.25490 41.20480 0.05010 0.12159 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.26830 44.28950 -0.02120 -0.04787 富邦長紅基金 57.34000 57.49000 -0.15000 -0.26091 富邦科技基金 22.61000 22.65000 -0.04000 -0.17660 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.94010 41.91810 0.02200 0.05248 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.27730 44.33640 -0.05910 -0.13330 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.09600 40.04340 0.05260 0.13136 富邦恒生國企ETF基金 20.36000 20.35000 0.01000 0.04914 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.89000 25.87000 0.02000 0.07731 富邦高成長基金 22.15000 22.20000 -0.05000 -0.22523 富邦基金A類型 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42580 0.42650 -0.00070 -0.16413 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41150 12.43050 -0.01900 -0.15285 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26790 9.28210 -0.01420 -0.15298 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30290 -0.00060 -0.19809 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48310 8.49610 -0.01300 -0.15301 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.11120 10.08970 0.02150 0.21309 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.88180 10.86070 0.02110 0.19428 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43930 9.41920 0.02010 0.21339 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.15390 10.13420 0.01970 0.19439 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.40000 18.35000 0.05000 0.27248 富邦精準基金 42.18000 42.16000 0.02000 0.04744 富邦精銳中小基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.78000 16.73000 0.05000 0.29886 富邦臺灣公司治理100基金 20.89000 21.05000 -0.16000 -0.76010 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.42000 7.37000 0.05000 0.67843 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.82000 15.00000 -0.18000 -1.20000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.58560 10.62310 -0.03750 -0.35300 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.24130 10.28030 -0.03900 -0.37937 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60920 10.65170 -0.04250 -0.39900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07200 10.10770 -0.03570 -0.35320 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.69920 9.73610 -0.03690 -0.37900 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03260 10.07280 -0.04020 -0.39909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.20000 30.20000 0.00000 0.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94180 9.95730 -0.01550 -0.15566 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.93320 9.94590 -0.01270 -0.12769 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.77360 9.78630 -0.01270 -0.12977 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22320 10.23910 -0.01590 -0.15529 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.22650 10.23960 -0.01310 -0.12793 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.06590 10.07910 -0.01320 -0.13096 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51750 8.51880 -0.00130 -0.01526 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22190 9.22010 0.00180 0.01952 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79170 8.79020 0.00150 0.01706 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23300 10.23470 -0.00170 -0.01661 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32290 10.32090 0.00200 0.01938 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86590 9.86430 0.00160 0.01622 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00960 10.00780 0.00180 0.01799 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60590 8.60430 0.00160 0.01860 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89240 9.88720 0.00520 0.05259 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18270 9.17820 0.00450 0.04903 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.36400 11.36180 0.00220 0.01936 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.20250 11.19670 0.00580 0.05180 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.51630 10.51120 0.00510 0.04852 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37790 9.37320 0.00470 0.05014 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.49000 -0.09000 -0.58102 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83610 8.83140 0.00470 0.05322 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74410 9.73540 0.00870 0.08936 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25320 9.24530 0.00790 0.08545 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.62750 10.62190 0.00560 0.05272 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.68460 10.67510 0.00950 0.08899 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.20610 10.19740 0.00870 0.08532 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.39490 9.38670 0.00820 0.08736 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.30000 7.38000 -0.08000 -1.08401 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.35000 9.46000 -0.11000 -1.16279 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19890 10.20170 -0.00280 -0.02745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55230 9.55270 -0.00040 -0.00419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12610 9.12660 -0.00050 -0.00548 富蘭克林華美中華基金 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.01000 21.00000 0.01000 0.04762 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.29000 21.26000 0.03000 0.14111 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04240 8.04800 -0.00560 -0.06958 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08140 9.08700 -0.00560 -0.06163 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04710 10.05320 -0.00610 -0.06068 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.64030 9.64700 -0.00670 -0.06945 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.47750 11.48830 -0.01080 -0.09401 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64120 8.64930 -0.00810 -0.09365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81560 8.82400 -0.00840 -0.09519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90370 9.91310 -0.00940 -0.09482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.21240 14.14540 0.06700 0.47365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30250 10.25390 0.04860 0.47397 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33140 10.28270 0.04870 0.47361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.50230 10.50810 -0.00580 -0.05520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60230 7.60650 -0.00420 -0.05522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94450 8.94940 -0.00490 -0.05475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93390 9.93940 -0.00550 -0.05534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.19580 11.20330 -0.00750 -0.06694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56960 7.57460 -0.00500 -0.06601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92320 8.92910 -0.00590 -0.06608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07570 10.08240 -0.00670 -0.06645 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.78390 10.77590 0.00800 0.07424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63620 7.63050 0.00570 0.07470 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19140 8.18600 0.00540 0.06597 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21310 9.20630 0.00680 0.07386 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.25830 10.25070 0.00760 0.07414 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00200 12.99350 0.00850 0.06542 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.12000 11.97000 0.15000 1.25313 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.26920 13.30190 -0.03270 -0.24583 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美第一富基金 36.69000 36.76000 -0.07000 -0.19042 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34690 10.34670 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.90830 9.89570 0.01260 0.12733 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.90830 9.89570 0.01260 0.12733 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.86430 9.82630 0.03800 0.38672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.86430 9.82630 0.03800 0.38672 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.84900 9.83370 0.01530 0.15559 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.84910 9.83370 0.01540 0.15660 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.84900 9.83370 0.01530 0.15559 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.03710 10.02340 0.01370 0.13668 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.03710 10.02340 0.01370 0.13668 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.03710 10.02340 0.01370 0.13668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.63840 6.70190 -0.06350 -0.94749 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.70560 10.76060 -0.05500 -0.51112 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47570 9.47030 0.00540 0.05702 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.41360 11.40710 0.00650 0.05698 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.77440 6.76830 0.00610 0.09013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.89150 8.88280 0.00870 0.09794 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.46420 10.45400 0.01020 0.09757 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91250 10.90270 0.00980 0.08989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.43000 66.61000 -0.18000 -0.27023 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.30000 67.35000 -0.05000 -0.07424 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.37560 62.36680 0.00880 0.01411 復華1至5年期高收益債券基金 21.02000 21.02000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.79000 64.88090 -0.09090 -0.14010 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.58590 64.65790 -0.07200 -0.11136 復華人民幣貨幣市場基金 11.85220 11.85150 0.00070 0.00591 復華人生目標基金 37.46130 37.40020 0.06110 0.16337 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華大中華中小策略基金 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279 復華中小精選基金 62.94000 63.12000 -0.18000 -0.28517 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.48840 52.48120 0.00720 0.01372 復華中國特選信用債券ETF基金 62.40050 62.37720 0.02330 0.03735 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 復華六年到期新興市場債券基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 復華台灣智能基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 復華全方位基金 27.72000 27.76000 -0.04000 -0.14409 復華全球大趨勢基金-美元 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.96000 20.05000 -0.09000 -0.44888 復華全球平衡基金-美元 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 復華全球平衡基金-新臺幣 19.59000 19.68000 -0.09000 -0.45732 復華全球物聯網科技基金-美元 13.88000 13.97000 -0.09000 -0.64424 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099 復華全球原物料基金 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848 復華全球消費基金-新臺幣 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.08500 12.07870 0.00630 0.05216 復華全球債券基金 14.69840 14.68390 0.01450 0.09875 復華全球債券組合基金 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.05000 15.09000 -0.04000 -0.26508 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 復華全球戰略配置強基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 復華有利貨幣市場基金 13.48800 13.48780 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 復華亞太成長基金 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114 復華亞太神龍科技基金-美元 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 復華東協世紀基金 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 復華南非幣長期收益基金A 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 7.99000 -0.02000 -0.25031 復華南非幣短期收益基金A 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.52870 67.61660 -0.08790 -0.13000 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.88000 22.05000 -0.17000 -0.77098 復華美國新星基金-美元 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 復華美國新星基金-新臺幣 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 復華恒生基金 21.19000 21.15000 0.04000 0.18913 復華恒生單日反向一倍基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 29.45000 29.37000 0.08000 0.27239 復華神盾基金 24.96360 24.91930 0.04430 0.17777 復華高成長基金 65.66000 65.55000 0.11000 0.16781 復華高益策略組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華貨幣市場基金 14.45110 14.45090 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.24000 0.07000 0.38377 復華富時台灣高股息低波動基金 49.32000 49.29000 0.03000 0.06086 復華復華基金 20.50000 20.46000 0.04000 0.19550 復華華人世紀基金 16.01000 16.21000 -0.20000 -1.23381 復華傳家二號基金 29.18530 29.21590 -0.03060 -0.10474 復華傳家基金 21.73770 21.74860 -0.01090 -0.05012 復華奧林匹克全球組合基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.56000 21.57000 -0.01000 -0.04636 復華新興市場企業債券ETF基金 67.44000 67.47000 -0.03000 -0.04446 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 復華新興市場短期收益基金 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華滬深300 A股基金 22.99000 22.99000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 44.25000 44.33000 -0.08000 -0.18046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.91660 9.90720 0.00940 0.09488 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71670 9.70800 0.00870 0.08962 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.45240 10.44240 0.01000 0.09576 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10650 10.09750 0.00900 0.08913 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.07840 10.06880 0.00960 0.09534 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81140 10.80320 0.00820 0.07590 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.87970 9.87130 0.00840 0.08510 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61810 10.61110 0.00700 0.06597 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.23030 10.22160 0.00870 0.08511 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98340 10.97620 0.00720 0.06560 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.58290 10.56330 0.01960 0.18555 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.54550 10.53250 0.01300 0.12343 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.75960 10.74850 0.01110 0.10327 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47300 10.45680 0.01620 0.15492 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.66980 11.52840 0.14140 1.22654 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.44040 10.42970 0.01070 0.10259 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.65180 10.63530 0.01650 0.15514 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.99650 11.85110 0.14540 1.22689 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.58020 10.56940 0.01080 0.10218 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.83300 10.82410 0.00890 0.08222 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99390 9.98010 0.01380 0.13828 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.01860 10.00980 0.00880 0.08791 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03280 10.02590 0.00690 0.06882 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32520 10.30620 0.01900 0.18436 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.57230 10.43900 0.13330 1.27694 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.34530 10.33230 0.01300 0.12582 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.32370 10.30480 0.01890 0.18341 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.57170 10.43840 0.13330 1.27702 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.34210 10.32910 0.01300 0.12586 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14030 10.12910 0.01120 0.11057 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.15330 10.14760 0.00570 0.05617 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.13880 10.12760 0.01120 0.11059 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.15440 10.14870 0.00570 0.05616 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.66310 10.64270 0.02040 0.19168 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.69500 10.68140 0.01360 0.12732 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.90000 10.88820 0.01180 0.10837 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.00970 9.99260 0.01710 0.17113 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.03050 10.01850 0.01200 0.11978 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.04490 10.03480 0.01010 0.10065 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19800 9.19250 0.00550 0.05983 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20630 8.21030 -0.00400 -0.04872 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33520 8.34080 -0.00560 -0.06714 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94100 11.93390 0.00710 0.05949 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68820 10.69340 -0.00520 -0.04863 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98140 10.98890 -0.00750 -0.06825 景順主流基金 16.52000 16.48000 0.04000 0.24272 景順台灣科技基金 28.49000 28.43000 0.06000 0.21104 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 景順全球科技基金 23.32000 23.50000 -0.18000 -0.76596 景順全球康健基金 19.66000 19.59000 0.07000 0.35733 景順貨幣市場基金 15.98650 15.98630 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.65000 30.57000 0.08000 0.26169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.34000 14.44000 -0.10000 -0.69252 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59540 8.62470 -0.02930 -0.33972 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98810 8.00680 -0.01870 -0.23355 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39490 11.39400 0.00090 0.00790 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56390 10.55300 0.01090 0.10329 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958 華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59860 9.59560 0.00300 0.03126 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.98060 9.97940 0.00120 0.01202 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.12210 10.11900 0.00310 0.03064 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52900 10.52770 0.00130 0.01235 華南永昌永昌基金 18.82000 18.82000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.86830 14.86100 0.00730 0.04912 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 華南永昌全球精品基金 16.79000 16.89000 -0.10000 -0.59207 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 華南永昌物聯網精選基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27190 16.27170 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.02280 24.03940 -0.01660 -0.06905 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98370 11.98350 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69660 10.69670 -0.00010 -0.00093 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76010 10.76620 -0.00610 -0.05666 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.02050 10.01840 0.00210 0.02096 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.00650 10.01250 -0.00600 -0.05993 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.54200 10.54240 -0.00040 -0.00379 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52570 10.53240 -0.00670 -0.06361 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98190 9.98230 -0.00040 -0.00401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.92420 9.93050 -0.00630 -0.06344 華頓中小型基金 19.15000 19.08000 0.07000 0.36688 華頓中國多重機會平衡基金 11.47310 11.49470 -0.02160 -0.18791 華頓台灣基金 21.49000 21.56000 -0.07000 -0.32468 華頓平安貨幣市場基金 11.56390 11.56370 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.93000 17.98000 -0.05000 -0.27809 華頓全球高收益債券基金A 13.96290 13.96410 -0.00120 -0.00859 華頓全球高收益債券基金B 8.18640 8.18710 -0.00070 -0.00855 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65010 2.67270 -0.02260 -0.84559 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.01860 12.13700 -0.11840 -0.97553 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38240 0.38610 -0.00370 -0.95830 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81240 11.84700 -0.03460 -0.29206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.81240 11.84700 -0.03460 -0.29206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.47580 10.50310 -0.02730 -0.25992 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65010 10.69520 -0.04510 -0.42168 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.65010 10.69520 -0.04510 -0.42168 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.38900 9.42880 -0.03980 -0.42211 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66470 10.70790 -0.04320 -0.40344 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66470 10.70790 -0.04320 -0.40344 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.39010 9.42760 -0.03750 -0.39777 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64800 2.64630 0.00170 0.06424 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07440 2.07140 0.00300 0.14483 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17290 12.17930 -0.00640 -0.05255 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47790 9.48300 -0.00510 -0.05378 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38140 0.38160 -0.00020 -0.05241 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29810 0.29810 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.36000 3.38000 -0.02000 -0.59172 匯豐中國動力基金(台幣) 15.21000 15.35000 -0.14000 -0.91205 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082 匯豐台灣精典基金 23.69000 23.71000 -0.02000 -0.08435 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.78000 -0.06000 -0.46948 匯豐全球關鍵資源基金 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632 匯豐安富基金 25.25000 25.30000 -0.05000 -0.19763 匯豐成功基金 44.00000 44.01000 -0.01000 -0.02272 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68270 2.67850 0.00420 0.15680 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35840 2.35440 0.00400 0.16989 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89180 11.88740 0.00440 0.03701 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98430 7.97970 0.00460 0.05765 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38790 0.38770 0.00020 0.05159 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33390 0.33370 0.00020 0.05993 匯豐金磚動力基金 14.98000 15.15000 -0.17000 -1.12211 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00820 15.00810 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.24000 0.04000 0.76336 匯豐新鑽動力基金 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.55180 5.57170 -0.01990 -0.35716 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38010 9.40010 -0.02000 -0.21276 匯豐龍鳳基金-A類型 51.11000 51.15000 -0.04000 -0.07820 匯豐龍鳳基金-I類型 51.11000 51.15000 -0.04000 -0.07820 匯豐龍騰電子基金 35.09000 35.11000 -0.02000 -0.05696 匯豐雙高收益債券組合基金 12.66180 12.65380 0.00800 0.06322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.67000 17.64000 0.03000 0.17007 新光中國成長基金(人民幣) 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 新光中國成長基金(美元) 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 新光中國成長基金(新臺幣) 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.16400 11.15860 0.00540 0.04839 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.17820 10.16260 0.01560 0.15350 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.69250 10.67720 0.01530 0.14330 新光台灣富貴基金 22.72000 22.65000 0.07000 0.30905 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.35000 21.40000 -0.05000 -0.23364 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.45680 40.41510 0.04170 0.10318 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.07930 43.03670 0.04260 0.09899 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 新光全球AI新創產業基金美元 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 新光全球債券基金(A累積)美元 10.68340 10.67340 0.01000 0.09369 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.63360 10.62470 0.00890 0.08377 新光全球債券基金(B配息)美元 10.09420 10.08500 0.00920 0.09122 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.03470 10.02640 0.00830 0.08278 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.50010 15.49990 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 新光多重資產基金(A累積)美元 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 新光亞洲精選基金-美金 20.99000 21.15000 -0.16000 -0.75650 新光亞洲精選基金-新台幣 21.66000 21.83000 -0.17000 -0.77874 新光店頭基金 21.61000 21.58000 0.03000 0.13902 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光特選內需收益ETF基金 21.18000 21.14000 0.04000 0.18921 新光創新科技基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28370 10.28620 -0.00250 -0.02430 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.62250 10.61720 0.00530 0.04992 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09680 10.08990 0.00690 0.06839 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43250 9.43550 -0.00300 -0.03179 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71260 9.70770 0.00490 0.05048 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22790 9.22160 0.00630 0.06832 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.12240 41.10150 0.02090 0.05085 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.54100 43.59990 -0.05890 -0.13509 新光澳幣八年期保本基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 新光澳幣十年期保本基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 新光澳幣保本基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.64490 10.64290 0.00200 0.01879 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49160 9.48990 0.00170 0.01791 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52830 9.52330 0.00500 0.05250 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.49510 10.48950 0.00560 0.05339 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48010 10.47350 0.00660 0.06302 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50240 9.49640 0.00600 0.06318 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46670 9.45960 0.00710 0.07506 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.43130 10.42350 0.00780 0.07483 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.67310 10.66940 0.00370 0.03468 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58880 9.58540 0.00340 0.03547 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52050 10.51530 0.00520 0.04945 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57760 9.57290 0.00470 0.04910 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64660 9.64120 0.00540 0.05601 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.61070 10.60490 0.00580 0.05469 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.96010 14.95540 0.00470 0.03143 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72940 8.72670 0.00270 0.03094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.55750 41.56500 -0.00750 -0.01804 群益10年期以上金融債ETF基金 41.57220 41.61320 -0.04100 -0.09853 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.39520 42.43200 -0.03680 -0.08673 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.36040 42.42750 -0.06710 -0.15815 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.62860 43.65200 -0.02340 -0.05361 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.95770 41.97320 -0.01550 -0.03693 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.37320 45.39160 -0.01840 -0.04054 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.81880 46.82050 -0.00170 -0.00363 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.05980 45.16640 -0.10660 -0.23602 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.61700 10.61530 0.00170 0.01601 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.17860 44.24570 -0.06710 -0.15165 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.53690 40.56140 -0.02450 -0.06040 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45240 11.45160 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29060 10.28770 0.00290 0.02819 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.32830 12.45450 -0.12620 -1.01329 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.15260 9.24250 -0.08990 -0.97268 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 群益大印度基金N-新臺幣 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 群益大印度基金-人民幣 13.91990 13.97740 -0.05750 -0.41138 群益大印度基金-美元 13.00310 13.05150 -0.04840 -0.37084 群益大印度基金-新臺幣 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.07200 12.09450 -0.02250 -0.18603 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.56350 11.58040 -0.01690 -0.14594 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.79580 10.81600 -0.02020 -0.18676 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43430 9.44810 -0.01380 -0.14606 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.68890 9.70700 -0.01810 -0.18646 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.50180 8.51420 -0.01240 -0.14564 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01440 9.03120 -0.01680 -0.18602 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.17550 8.18750 -0.01200 -0.14656 群益中小型股基金 44.22000 44.07000 0.15000 0.34037 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.14030 10.16170 -0.02140 -0.21059 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.35100 9.36700 -0.01600 -0.17081 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93790 8.95490 -0.01700 -0.18984 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.63980 8.65810 -0.01830 -0.21136 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.96640 7.98000 -0.01360 -0.17043 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61530 7.62980 -0.01450 -0.19004 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.52750 10.52760 -0.00010 -0.00095 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.58020 11.58040 -0.00020 -0.00173 群益中國高收益債券基金-美元 11.19440 11.18900 0.00540 0.04826 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45000 10.44680 0.00320 0.03063 群益中國新機會基金N-人民幣 7.88580 7.97040 -0.08460 -1.06143 群益中國新機會基金N-美元 7.19260 7.26690 -0.07430 -1.02244 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.83000 7.92000 -0.09000 -1.13636 群益中國新機會基金-人民幣 6.99350 7.06860 -0.07510 -1.06245 群益中國新機會基金-美元 7.69040 7.76980 -0.07940 -1.02191 群益中國新機會基金-新臺幣 7.48000 7.56000 -0.08000 -1.05820 群益平衡王基金 19.14700 19.11380 0.03320 0.17370 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.03210 12.07100 -0.03890 -0.32226 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.40750 11.43980 -0.03230 -0.28235 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.34970 10.38320 -0.03350 -0.32264 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81150 9.83920 -0.02770 -0.28153 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.29360 10.29790 -0.00430 -0.04176 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.07970 10.08240 -0.00270 -0.02678 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15660 9.16040 -0.00380 -0.04148 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14330 9.14570 -0.00240 -0.02624 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.35330 10.35770 -0.00440 -0.04248 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.39600 10.39880 -0.00280 -0.02693 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31810 9.32200 -0.00390 -0.04184 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78300 9.78560 -0.00260 -0.02657 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.09870 11.09280 0.00590 0.05319 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.68830 7.68420 0.00410 0.05336 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.61060 10.61590 -0.00530 -0.04993 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.44080 10.44110 -0.00030 -0.00287 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65550 10.65790 -0.00240 -0.02252 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89140 9.89630 -0.00490 -0.04951 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83160 9.83190 -0.00030 -0.00305 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03380 10.03610 -0.00230 -0.02292 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.61080 10.61600 -0.00520 -0.04898 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.44070 10.44110 -0.00040 -0.00383 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65540 10.65780 -0.00240 -0.02252 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89150 9.89630 -0.00480 -0.04850 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83150 9.83190 -0.00040 -0.00407 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03390 10.03610 -0.00220 -0.02192 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.60560 9.56570 0.03990 0.41712 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 群益全球關鍵生技基金-美元 15.71750 15.65240 0.06510 0.41591 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706 群益印度中小基金N-人民幣 11.42520 11.49210 -0.06690 -0.58214 群益印度中小基金N-美元 9.52670 9.57850 -0.05180 -0.54079 群益印度中小基金N-新臺幣 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 群益印度中小基金-人民幣 15.46700 15.55750 -0.09050 -0.58171 群益印度中小基金-美元 13.62560 13.69980 -0.07420 -0.54161 群益印度中小基金-新臺幣 16.06000 16.15000 -0.09000 -0.55728 群益多利策略組合基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452 群益安家基金 23.88490 23.88600 -0.00110 -0.00461 群益安穩貨幣市場基金 16.14970 16.14940 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.44000 21.29000 0.15000 0.70456 群益亞太中小基金 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 群益亞太新趨勢平衡基金 16.47000 16.53000 -0.06000 -0.36298 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.49180 10.48500 0.00680 0.06485 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.78540 7.78030 0.00510 0.06555 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.19320 10.18660 0.00660 0.06479 群益店頭市場基金 89.51000 89.38000 0.13000 0.14545 群益東方盛世基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 群益東協成長基金-人民幣 13.19620 13.20220 -0.00600 -0.04545 群益東協成長基金-美元 11.50510 11.50580 -0.00070 -0.00608 群益東協成長基金-新臺幣 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.59260 11.59820 -0.00560 -0.04828 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.90980 10.91280 -0.00300 -0.02749 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.44120 10.44570 -0.00450 -0.04308 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57140 9.57600 -0.00460 -0.04804 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.01070 9.01320 -0.00250 -0.02774 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62160 8.62530 -0.00370 -0.04290 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.79660 10.80130 -0.00470 -0.04351 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.36650 9.37100 -0.00450 -0.04802 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.17080 9.17330 -0.00250 -0.02725 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63160 9.63570 -0.00410 -0.04255 群益長安基金 27.88000 27.97000 -0.09000 -0.32177 群益美國新創亮點基金N-美元 10.16710 10.17410 -0.00700 -0.06880 群益美國新創亮點基金-美元 15.38020 15.39080 -0.01060 -0.06887 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201 群益真善美基金 15.44680 15.38090 0.06590 0.42845 群益馬拉松基金 113.39000 113.26000 0.13000 0.11478 群益深証中小板基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 群益創新科技基金 30.94000 30.94000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.05820 9.16190 -0.10370 -1.13186 群益華夏盛世基金N-美元 8.28080 8.37220 -0.09140 -1.09171 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486 群益華夏盛世基金-人民幣 9.86440 9.97730 -0.11290 -1.13157 群益華夏盛世基金-美元 9.13060 9.23140 -0.10080 -1.09193 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.34000 15.51000 -0.17000 -1.09607 群益奧斯卡基金 27.42000 27.44000 -0.02000 -0.07289 群益新興金鑽基金-美元 11.30360 11.34380 -0.04020 -0.35438 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 群益葛萊美基金 22.20000 22.10000 0.10000 0.45249 群益道瓊美國地產ETF基金 22.27000 22.20000 0.07000 0.31532 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.03000 13.19000 -0.16000 -1.21304 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.03880 11.02770 0.01110 0.10066 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.80970 10.79450 0.01520 0.14081 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.02830 11.01490 0.01340 0.12165 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.78330 10.77250 0.01080 0.10026 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.55970 10.54490 0.01480 0.14035 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.77300 10.75990 0.01310 0.12175 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.03870 11.02760 0.01110 0.10066 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.80970 10.79450 0.01520 0.14081 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.78330 10.77250 0.01080 0.10026 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.55970 10.54480 0.01490 0.14130 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.81970 12.82060 -0.00090 -0.00702 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.63720 11.63510 0.00210 0.01805 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.55100 11.54870 0.00230 0.01992 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66970 8.67030 -0.00060 -0.00692 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93490 8.93330 0.00160 0.01791 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.46120 8.45950 0.00170 0.02010 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12940 10.12750 0.00190 0.01876 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.88510 9.88330 0.00180 0.01821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.66000 28.69000 -0.03000 -0.10457 德信中國精選成長基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 德信台灣主流中小基金 18.33000 18.36000 -0.03000 -0.16340 德信萬保貨幣市場基金 11.97830 11.97820 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 31.04000 31.18000 -0.14000 -0.44901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.70290 10.69950 0.00340 0.03178 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.60870 10.60340 0.00530 0.04998 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70840 11.70830 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.94000 -0.13000 -0.72464 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72620 10.70800 0.01820 0.16997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.13920 16.11180 0.02740 0.17006 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37360 8.36440 0.00920 0.10999 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21320 11.19870 0.01450 0.12948 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.12180 12.10610 0.01570 0.12969 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13180 14.11620 0.01560 0.11051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.31000 17.37000 -0.06000 -0.34542 摩根中小基金 21.09000 21.03000 0.06000 0.28531 摩根中國A股基金 14.42000 14.54000 -0.12000 -0.82531 摩根中國A股基金(美元) 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357 摩根中國亮點基金 12.57000 12.71000 -0.14000 -1.10149 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.45150 11.50410 -0.05260 -0.45723 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.63570 12.69040 -0.05470 -0.43103 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.63830 9.68110 -0.04280 -0.44210 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.29880 13.35970 -0.06090 -0.45585 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.27070 15.33680 -0.06610 -0.43099 摩根台灣金磚基金-累積型 18.82000 18.84000 -0.02000 -0.10616 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.82000 18.84000 -0.02000 -0.10616 摩根台灣增長基金 47.84000 47.94000 -0.10000 -0.20859 摩根平衡基金 27.47000 27.54000 -0.07000 -0.25418 摩根全球α基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 16.16160 16.19350 -0.03190 -0.19699 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49950 9.50980 -0.01030 -0.10831 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59590 10.60710 -0.01120 -0.10559 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.00850 10.01870 -0.01020 -0.10181 摩根多元入息成長基金-累積型 11.62770 11.64020 -0.01250 -0.10739 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.34280 10.35340 -0.01060 -0.10238 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73950 10.76660 -0.02710 -0.25170 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.15800 14.19380 -0.03580 -0.25222 摩根亞洲基金 58.10000 58.57000 -0.47000 -0.80246 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50890 8.49290 0.01600 0.18839 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00070 9.98410 0.01660 0.16626 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85090 8.83380 0.01710 0.19357 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88670 12.86230 0.02440 0.18970 摩根東方內需機會基金 18.39000 18.53000 -0.14000 -0.75553 摩根東方科技基金 31.11000 31.40000 -0.29000 -0.92357 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 摩根金龍收成基金 21.12000 21.35000 -0.23000 -1.07728 摩根第一貨幣市場基金 15.12560 15.12550 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112 摩根新金磚五國基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773 摩根新絲路基金 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 摩根新興35基金 13.51000 13.61000 -0.10000 -0.73475 摩根新興日本基金 23.28000 23.41000 -0.13000 -0.55532 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24900 7.24200 0.00700 0.09666 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55390 9.54690 0.00700 0.07332 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38660 9.37740 0.00920 0.09811 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09200 11.08170 0.01030 0.09295 摩根新興科技基金 50.21000 50.24000 -0.03000 -0.05971 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78760 8.78800 -0.00040 -0.00455 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40320 9.40400 -0.00080 -0.00851 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86700 8.86610 0.00090 0.01015 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.43380 10.43430 -0.00050 -0.00479 摩根龍揚基金 31.55000 31.90000 -0.35000 -1.09718 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30090 9.30280 -0.00190 -0.02042 摩根總收益組合基金-累積型 11.47140 11.47380 -0.00240 -0.02092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.94000 21.03000 -0.09000 -0.42796 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61000 12.60980 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.54730 10.54090 0.00640 0.06072 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.50910 10.49970 0.00940 0.08953 聯邦中國龍基金 24.14000 24.20000 -0.06000 -0.24793 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50920 12.51080 -0.00160 -0.01279 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.70960 11.70510 0.00450 0.03844 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70070 10.69830 0.00240 0.02243 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39480 10.39600 -0.00120 -0.01154 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78290 9.77920 0.00370 0.03784 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93380 8.93170 0.00210 0.02351 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.88080 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 聯博貨幣市場基金 15.03270 15.03260 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.20350 11.19360 0.00990 0.08844 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.05330 14.03970 0.01360 0.09687 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.64800 7.64120 0.00680 0.08899 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.02720 10.01510 0.01210 0.12082 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.42910 10.38100 0.04810 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