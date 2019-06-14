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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/13  108/06/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.17230   10.16860   0.00370    0.03639
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.03180   10.02820   0.00360    0.03590
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.30770   10.30120   0.00650    0.06310
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.16990   10.16350   0.00640    0.06297
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.04340   10.04070   0.00270    0.02689
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.06280   10.05520   0.00760    0.07558
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.06280   10.05520   0.00760    0.07558
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.09930   10.08750   0.01180    0.11698
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.50970   10.51140  -0.00170   -0.01617
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.31340   10.31520  -0.00180   -0.01745
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.44730   10.44330   0.00400    0.03830
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.33870   10.33470   0.00400    0.03870
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.21000   22.54000  -0.33000   -1.46406
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.73000   23.23000  -0.50000   -2.15239
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.65050   41.62310   0.02740    0.06583
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.05930   40.03670   0.02260    0.05645
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.73220    9.72690   0.00530    0.05449
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.22240   10.21820   0.00420    0.04110
中國信託台灣活力基金                                               12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02860   10.02530   0.00330    0.03292
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.17350   10.17500  -0.00150   -0.01474
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.16970    9.17100  -0.00130   -0.01418
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37420   10.37380   0.00040    0.00386
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31540    9.31510   0.00030    0.00322
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.31930   11.26480   0.05450    0.48381
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.63740    9.59100   0.04640    0.48379
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.35950   11.42700  -0.06750   -0.59071
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.95820   10.01740  -0.05920   -0.59097
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.01410   43.06360  -0.04950   -0.11495
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.31010   44.35390  -0.04380   -0.09875
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.86540   44.89910  -0.03370   -0.07506
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
中國信託智能運動基金-美元                                          10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03050   11.03040   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.15670   10.14800   0.00870    0.08573
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41890    9.41090   0.00800    0.08501
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.30410   10.29630   0.00780    0.07576
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.55110    9.54390   0.00720    0.07544
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.41770   41.43580  -0.01810   -0.04368
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.10850   42.13230  -0.02380   -0.05649
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.88820   41.92600  -0.03780   -0.09016
元大2001基金                                                       58.70000   58.54000   0.16000    0.27332
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.85160   44.91130  -0.05970   -0.13293
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.60250   42.69310  -0.09060   -0.21221
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.44000   20.56000  -0.12000   -0.58366
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.67930   11.67850   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.89200   10.89770  -0.00570   -0.05230
元大上證50基金                                                     32.16000   32.14000   0.02000    0.06223
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.04000   10.16000  -0.12000   -1.18110
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.06000    9.17000  -0.11000   -1.19956
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.18000   13.31000  -0.13000   -0.97671
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.25600   12.38600  -0.13000   -1.04957
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.86200   17.04400  -0.18200   -1.06782
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.54600   10.60300  -0.05700   -0.53758
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.26500   10.32800  -0.06300   -0.60999
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    3.01000  -0.03000   -0.99668
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.50000   13.64000  -0.14000   -1.02639
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.02130   47.00010   0.02120    0.04511
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93820   10.92920   0.00900    0.08235
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97250    9.97830  -0.00580   -0.05813
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18330   10.18100   0.00230    0.02259
元大巴西指數基金                                                    7.05300    7.11500  -0.06200   -0.87140
元大巴菲特基金                                                     25.07000   25.02000   0.05000    0.19984
元大日經225基金                                                    26.70000   26.83000  -0.13000   -0.48453
元大台商收成基金                                                   21.49000   21.49000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.08000   12.00000   0.08000    0.66667
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.97000   37.45000  -0.48000   -1.28171
元大台灣中型100基金                                                31.20000   31.27000  -0.07000   -0.22386
元大台灣加權股價指數基金                                           24.84300   24.98300  -0.14000   -0.56038
元大台灣卓越50基金                                                 79.17000   79.83000  -0.66000   -0.82676
元大台灣金融基金                                                   17.77000   17.84000  -0.07000   -0.39238
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.64000   30.71000  -0.07000   -0.22794
元大台灣高股息基金                                                 25.93000   26.05000  -0.12000   -0.46065
元大台灣電子科技基金                                               33.45000   33.76000  -0.31000   -0.91825
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.94000   14.95000  -0.01000   -0.06689
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.10000   22.27000  -0.17000   -0.76336
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.59000   13.64000  -0.05000   -0.36657
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.29700   12.33900  -0.04200   -0.34038
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.51000    6.58000  -0.07000   -1.06383
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.93000    6.98000  -0.05000   -0.71633
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.36900    8.43700  -0.06800   -0.80597
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
元大全球農業商機基金                                               17.90000   17.91000  -0.01000   -0.05583
元大印尼指數基金                                                    9.67900    9.75200  -0.07300   -0.74856
元大印度指數基金                                                   10.47800   10.52800  -0.05000   -0.47492
元大印度基金                                                       13.29000   13.38000  -0.09000   -0.67265
元大多多基金                                                       16.34000   16.32000   0.02000    0.12255
元大多福基金                                                       50.19000   50.18000   0.01000    0.01993
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.64000  -0.07000   -0.81019
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.20770    9.22020  -0.01250   -0.13557
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.38400    7.41310  -0.02910   -0.39255
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.12600    9.18600  -0.06000   -0.65317
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.13700   10.15600  -0.01900   -0.18708
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.16800   10.20110  -0.03310   -0.32447
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.33810   10.33500   0.00310    0.03000
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.16230   10.19330  -0.03100   -0.30412
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52180   10.52070   0.00110    0.01046
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34350   10.37640  -0.03290   -0.31707
元大卓越基金                                                       42.26000   42.19000   0.07000    0.16592
元大店頭基金                                                        7.84000    7.81000   0.03000    0.38412
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45320   10.45250   0.00070    0.00670
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.97760    9.95100   0.02660    0.26731
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.11750   33.09920   0.01830    0.05529
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.10360   42.16410  -0.06050   -0.14349
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.23690   17.21620   0.02070    0.12024
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.18500   22.24170  -0.05670   -0.25493
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.42610   42.35530   0.07080    0.16716
元大高科技基金                                                     18.17000   18.14000   0.03000    0.16538
元大得利貨幣市場基金                                               16.32120   16.32090   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02920   12.02900   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
元大華夏中小基金                                                    7.09000    7.16000  -0.07000   -0.97765
元大新中國基金-人民幣                                               9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
元大新中國基金-美元                                                 8.78200    8.84700  -0.06500   -0.73471
元大新中國基金-新台幣                                               8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
元大新主流基金                                                     22.70000   22.64000   0.06000    0.26502
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37900    9.40200  -0.02300   -0.24463
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.61730   10.63860  -0.02130   -0.20021
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.73990    9.76340  -0.02350   -0.24069
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.12490   11.15380  -0.02890   -0.25910
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.25440    9.27850  -0.02410   -0.25974
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.41960   10.40850   0.01110    0.10664
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.69890    9.71850  -0.01960   -0.20168
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78560   10.77610   0.00950    0.08816
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04810   10.06930  -0.02120   -0.21054
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.99890    9.98800   0.01090    0.10913
元大新興亞洲基金                                                   10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.60930    9.62670  -0.01740   -0.18075
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.01440    9.03070  -0.01630   -0.18050
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.06400   10.08410  -0.02010   -0.19932
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.45130    9.47020  -0.01890   -0.19957
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16000   15.15980   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.16000   35.15000   0.01000    0.02845
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
元大實質多重資產基金-美元                                           7.97500    7.97300   0.00200    0.02508
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.57000   16.51000   0.06000    0.36342
元大摩臺基金                                                       36.99000   37.28000  -0.29000   -0.77790
元大標普500基金                                                    27.39000   27.45000  -0.06000   -0.21858
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.57000   12.55000   0.02000    0.15936
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.92000   35.06000  -0.14000   -0.39932
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.44000   20.46000  -0.02000   -0.09775
元大標智滬深300基金                                                17.71000   17.68000   0.03000    0.16968
元大歐洲50基金                                                     24.83000   24.93000  -0.10000   -0.40112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35740    9.38920  -0.03180   -0.33869
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28730   10.28710   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54200   13.54180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.75000   29.68000   0.07000    0.23585
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.56000    9.91000  -0.35000   -3.53179
台新MSCI中國基金                                                   19.61000   19.88000  -0.27000   -1.35815
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21880   14.21860   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50410   10.50040   0.00370    0.03524
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51870   10.51920  -0.00050   -0.00475
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.29750   10.30000  -0.00250   -0.02427
台新中國通基金                                                     42.37000   42.34000   0.03000    0.07085
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52430    0.52950  -0.00520   -0.98206
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.45400   16.61900  -0.16500   -0.99284
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29050    0.29340  -0.00290   -0.98841
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.14000    9.23000  -0.09000   -0.97508
台新主流基金                                                       22.93000   22.92000   0.01000    0.04363
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.46000   23.42000   0.04000    0.17079
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75080    0.74930   0.00150    0.20019
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.77000   16.74000   0.03000    0.17921
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53570    0.53470   0.00100    0.18702
台新台灣中小基金                                                   32.58000   32.71000  -0.13000   -0.39743
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.47770   10.48910  -0.01140   -0.10868
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.66020    9.67970  -0.01950   -0.20145
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.09940   11.12170  -0.02230   -0.20051
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.05770   10.06340  -0.00570   -0.05664
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.18550   11.19180  -0.00630   -0.05629
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
台新印度基金                                                       15.17000   15.28000  -0.11000   -0.71990
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71250    8.72210  -0.00960   -0.11007
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28250    0.28280  -0.00030   -0.10608
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66650   12.68040  -0.01390   -0.10962
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40550    0.40590  -0.00040   -0.09855
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                39.91000   39.97000  -0.06000   -0.15011
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12760   11.12750   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.12220   31.20000  -0.07780   -0.24936
台新智慧生活基金-美元                                              10.48130   10.50090  -0.01960   -0.18665
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.18600    8.18990  -0.00390   -0.04762
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.52780    8.53350  -0.00570   -0.06680
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.20330    9.20780  -0.00450   -0.04887
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.59900    9.60540  -0.00640   -0.06663
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50370   11.51890  -0.01520   -0.13196
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36050    0.36090  -0.00040   -0.11083
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.23210    8.24300  -0.01090   -0.13223
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27210    0.27240  -0.00030   -0.11013
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.52000    5.55000  -0.03000   -0.54054
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.39000   22.39000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21050   10.21440  -0.00390   -0.03818
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.93200    9.93980  -0.00780   -0.07847
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.09890   10.10810  -0.00920   -0.09102
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21050   10.21440  -0.00390   -0.03818
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.93200    9.93980  -0.00780   -0.07847
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.09890   10.10810  -0.00920   -0.09102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.96250   41.00650  -0.04400   -0.10730
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.62250   40.67060  -0.04810   -0.11827
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.80760   39.81160  -0.00400   -0.01005
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34060   11.33990   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.21480   10.21610  -0.00130   -0.01273
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23470    9.23250   0.00220    0.02383
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.81130   10.80880   0.00250    0.02313
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87070    7.87040   0.00030    0.00381
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28360    9.28310   0.00050    0.00539
永豐中小基金                                                       51.37000   51.30000   0.07000    0.13645
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79470    1.79410   0.00060    0.03344
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48570    2.48490   0.00080    0.03219
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.25850    8.25740   0.00110    0.01332
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09700   11.09540   0.00160    0.01442
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.51000    4.55000  -0.04000   -0.87912
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.50000   20.69000  -0.19000   -0.91832
永豐主流品牌基金                                                   19.05000   19.16000  -0.11000   -0.57411
永豐永豐基金                                                       32.12000   32.07000   0.05000    0.15591
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.17290    9.09660   0.07630    0.83877
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.60870    9.52870   0.08000    0.83957
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16260    9.08780   0.07480    0.82308
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60050    9.52220   0.07830    0.82229
永豐亞洲民生消費基金                                               12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
永豐南非幣2021保本基金                                             14.03950   14.03370   0.00580    0.04133
永豐高科技基金                                                     22.19000   22.23000  -0.04000   -0.17994
永豐貨幣市場基金                                                   13.93500   13.93480   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11960    2.11840   0.00120    0.05665
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60050    2.59910   0.00140    0.05386
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84340    7.84050   0.00290    0.03699
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93760   10.93350   0.00410    0.03750
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19420    7.18710   0.00710    0.09879
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.48470   11.47330   0.01140    0.09936
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.03000    8.09000  -0.06000   -0.74166
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.69000   18.82000  -0.13000   -0.69075
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.19000   52.49000  -0.30000   -0.57154
永豐領航科技基金                                                   36.05000   36.09000  -0.04000   -0.11083
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
永豐趨勢平衡基金                                                   40.21000   40.10000   0.11000    0.27431
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86270   11.86180   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.73870    9.73890  -0.00020   -0.00205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.30590   10.30610  -0.00020   -0.00194
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83370    9.82850   0.00520    0.05291
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.24220   10.23680   0.00540    0.05275
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79630    9.79680  -0.00050   -0.00510
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.49380   10.49440  -0.00060   -0.00572
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84930    9.84460   0.00470    0.04774
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.33600   10.33080   0.00520    0.05033
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.40000   14.50000  -0.10000   -0.68966
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.99000   19.15000  -0.16000   -0.83551
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.75000   18.91000  -0.16000   -0.84611
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04780   10.05100  -0.00320   -0.03184
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04780   10.05100  -0.00320   -0.03184
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03170   10.03140   0.00030    0.00299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03170   10.03140   0.00030    0.00299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10300   10.09460   0.00840    0.08321
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10300   10.09460   0.00840    0.08321
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06030   10.05930   0.00100    0.00994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06030   10.05930   0.00100    0.00994
兆豐國際生命科學基金                                               15.14000   15.08000   0.06000    0.39788
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.37900   10.39490  -0.01590   -0.15296
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.52310   10.53760  -0.01450   -0.13760
兆豐國際全球基金                                                   30.79000   30.95000  -0.16000   -0.51696
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.46760   10.46700   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34070   10.31370   0.02700    0.26179
兆豐國際國民基金                                                   21.29000   21.26000   0.03000    0.14111
兆豐國際第一基金                                                   12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71190   10.71160   0.00030    0.00280
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23240    8.23210   0.00030    0.00364
兆豐國際萬全基金                                                   20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
兆豐國際電子基金                                                   25.01000   25.05000  -0.04000   -0.15968
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.48000   21.59000  -0.11000   -0.50950
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.20000   16.11000   0.09000    0.55866
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.32000   33.30000   0.02000    0.06006
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55170   12.55150   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.60350   10.60270   0.00080    0.00755
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.39530   10.38940   0.00590    0.05679
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.61490   10.60880   0.00610    0.05750
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.39650   10.39570   0.00080    0.00770
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.49090   10.48490   0.00600    0.05723
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.48380   10.47790   0.00590    0.05631
合庫台灣基金                                                       10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.64580   11.66100  -0.01520   -0.13035
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.52720   12.54450  -0.01730   -0.13791
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.18620   11.19860  -0.01240   -0.11073
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.97630   11.99070  -0.01440   -0.12009
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13500    8.14560  -0.01060   -0.13013
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35060    9.36340  -0.01280   -0.13670
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04930    9.05930  -0.01000   -0.11038
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79540    8.80510  -0.00970   -0.11016
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20890    9.21910  -0.01020   -0.11064
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
合庫全球新興市場基金                                                9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
合庫貨幣市場基金                                                   10.16930   10.16910   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.82130    9.81550   0.00580    0.05909
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.11130   10.10550   0.00580    0.05739
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.45930   10.45550   0.00380    0.03634
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.91870   11.91430   0.00440    0.03693
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.98350   14.97400   0.00950    0.06344
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63650    8.63150   0.00500    0.05793
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.44980    9.44430   0.00550    0.05824
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.88820    7.88540   0.00280    0.03551
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62400    8.62080   0.00320    0.03712
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.43070   10.42400   0.00670    0.06427
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.24000   11.35000  -0.11000   -0.96916
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.01630   10.01380   0.00250    0.02497
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.03390   10.02730   0.00660    0.06582
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.98870   10.01540  -0.02670   -0.26659
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.00630    9.99650   0.00980    0.09803
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.01620   10.01380   0.00240    0.02397
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.03390   10.02730   0.00660    0.06582
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.98870   10.01540  -0.02670   -0.26659
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.00630    9.99650   0.00980    0.09803
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20120   11.20070   0.00050    0.00446
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.00080    9.99430   0.00650    0.06504
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.07340   10.06880   0.00460    0.04569
安聯中國東協基金                                                   15.50000   15.63000  -0.13000   -0.83173
安聯中國策略基金-美元                                              11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.16000   15.26000  -0.10000   -0.65531
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.26000   14.35000  -0.09000   -0.62718
安聯中華新思路基金-美元                                            13.18000   13.26000  -0.08000   -0.60332
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
安聯台灣大壩基金                                                   28.24000   28.29000  -0.05000   -0.17674
安聯台灣科技基金                                                   47.46000   47.65000  -0.19000   -0.39874
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54270   12.54250   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   31.50000   31.56000  -0.06000   -0.19011
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.62870   10.62190   0.00680    0.06402
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.73100   15.72220   0.00880    0.05597
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.82480    9.81920   0.00560    0.05703
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.88000   11.91000  -0.03000   -0.25189
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.04930   13.04750   0.00180    0.01380
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.68270   10.67720   0.00550    0.05151
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.75760   12.75180   0.00580    0.04548
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51040    9.50920   0.00120    0.01262
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45300    9.44820   0.00480    0.05080
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.01630    9.01220   0.00410    0.04549
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.11390   10.11250   0.00140    0.01384
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.20950   10.20480   0.00470    0.04606
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.40160   12.40200  -0.00040   -0.00323
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.25340   11.25180   0.00160    0.01422
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.88510   10.88400   0.00110    0.01011
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62670    8.62700  -0.00030   -0.00348
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.47980    8.47860   0.00120    0.01415
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17580    8.17490   0.00090    0.01101
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23820   10.23860  -0.00040   -0.00391
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16290   10.16180   0.00110    0.01082
安聯全球人口趨勢基金                                               12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.46000   33.24000   0.22000    0.66185
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.96000    8.02000  -0.06000   -0.74813
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.43550   12.42290   0.01260    0.10143
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55240   10.54170   0.01070    0.10150
安聯全球新興市場基金                                               17.33000   17.49000  -0.16000   -0.91481
安聯全球農金趨勢基金                                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
安聯亞洲動態策略基金                                               22.08000   22.26000  -0.18000   -0.80863
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.04540   10.05100  -0.00560   -0.05572
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.04670   10.05550  -0.00880   -0.08751
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04530   10.05090  -0.00560   -0.05572
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.04870   10.05760  -0.00890   -0.08849
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.04820   10.05390  -0.00570   -0.05669
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02810   10.03440  -0.00630   -0.06278
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02810   10.03440  -0.00630   -0.06278
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02810   10.03440  -0.00630   -0.06278
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.52290   10.51810   0.00480    0.04564
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10950   10.10490   0.00460    0.04552
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.85650   89.79860   0.05790    0.06448
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.23930   13.22990   0.00940    0.07105
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.18600   68.14080   0.04520    0.06633
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91970    9.91260   0.00710    0.07163
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.71990    2.71840   0.00150    0.05518
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91220   10.90800   0.00420    0.03850
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28230    2.28080   0.00150    0.06577
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87820    8.87490   0.00330    0.03718
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.38580   10.36990   0.01590    0.15333
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.20770   10.19060   0.01710    0.16780
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.54390   10.52310   0.02080    0.19766
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17240   10.15390   0.01850    0.18220
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.22700   10.20850   0.01850    0.18122
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.38480   10.36890   0.01590    0.15334
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.20490   10.18780   0.01710    0.16785
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.54320   10.52240   0.02080    0.19767
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.17040   10.15190   0.01850    0.18223
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.22660   10.20810   0.01850    0.18123
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.10110   10.07750   0.02360    0.23419
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.15000   10.12260   0.02740    0.27068
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.09760   10.07190   0.02570    0.25517
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.07050   10.04530   0.02520    0.25086
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.11270   10.08890   0.02380    0.23590
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10950   10.08240   0.02710    0.26879
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.09750   10.07190   0.02560    0.25417
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.07110   10.04600   0.02510    0.24985
宏利台灣動力基金A類型                                              28.80000   28.87000  -0.07000   -0.24247
宏利台灣動力基金I類型                                              28.80000   28.87000  -0.07000   -0.24247
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.90410    9.93230  -0.02820   -0.28392
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.89870    9.92960  -0.03090   -0.31119
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51110    7.53240  -0.02130   -0.28278
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.55060    7.57360  -0.02300   -0.30369
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
宏利全球債券組合基金                                               13.66260   13.65140   0.01120    0.08204
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.95850    2.95650   0.00200    0.06765
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.34950   12.34120   0.00830    0.06725
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91010    8.90410   0.00600    0.06738
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54380    2.54150   0.00230    0.09050
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53570   11.53000   0.00570    0.04944
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.36080    3.36530  -0.00450   -0.13372
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53930    0.54000  -0.00070   -0.12963
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.30000   15.32000  -0.02000   -0.13055
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.20930   12.22640  -0.01710   -0.13986
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.81180   10.82550  -0.01370   -0.12655
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.43420   10.44890  -0.01470   -0.14068
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.72940    8.74310  -0.01370   -0.15669
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36710    8.37770  -0.01060   -0.12653
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27070    8.28170  -0.01100   -0.13282
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18410    8.19470  -0.01060   -0.12935
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.94360    2.93900   0.00460    0.15652
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42610    0.42540   0.00070    0.16455
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.89670   12.87720   0.01950    0.15143
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97170    0.97010   0.00160    0.16493
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.44770    7.43640   0.01130    0.15196
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05840    2.05530   0.00310    0.15083
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29730    0.29680   0.00050    0.16846
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.07240    9.05850   0.01390    0.15345
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32860    0.32810   0.00050    0.15239
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68370   13.68350   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.40000    2.42000  -0.02000   -0.82645
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.87000   10.99000  -0.12000   -1.09190
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.52000   24.62000  -0.10000   -0.40617
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.52000   24.62000  -0.10000   -0.40617
宏利澳幣保本基金                                                   12.62760   12.62690   0.00070    0.00554
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45840   10.45260   0.00580    0.05549
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.62030    9.61780   0.00250    0.02599
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.22510    9.22450   0.00060    0.00650
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56530   11.56450   0.00080    0.00692
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
貝萊德新台幣基金                                                   12.96680   12.96660   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.15000   26.23000  -0.08000   -0.30499
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47400   11.47480  -0.00080   -0.00697
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17080   10.17660  -0.00580   -0.05699
保德信大中華基金-人民幣                                             9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
保德信大中華基金-美元                                               9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
保德信大中華基金-新台幣                                            28.70000   29.01000  -0.31000   -1.06860
保德信中小型股基金                                                 43.51000   43.58000  -0.07000   -0.16062
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.39000    8.49000  -0.10000   -1.17786
保德信中國中小基金-美元                                             8.02000    8.12000  -0.10000   -1.23153
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.89000    7.99000  -0.10000   -1.25156
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.76890    9.80650  -0.03760   -0.38342
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.87360    9.91200  -0.03840   -0.38741
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.88490    9.92280  -0.03790   -0.38195
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.91250   10.95430  -0.04180   -0.38159
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
保德信中國品牌基金-美元                                             9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
保德信台商全方位基金                                               34.49000   34.53000  -0.04000   -0.11584
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.15000   28.19000  -0.04000   -0.14189
保德信全球消費商機基金                                             19.09000   19.13000  -0.04000   -0.20910
保德信全球基礎建設基金                                             13.75000   13.76000  -0.01000   -0.07267
保德信全球資源基金                                                  7.34000    7.44000  -0.10000   -1.34409
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.95000   32.90000   0.05000    0.15198
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.50690   10.49040   0.01650    0.15729
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.81440   10.79740   0.01700    0.15745
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.68040   10.66560   0.01480    0.13876
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.99220   10.97700   0.01520    0.13847
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.62170    9.62850  -0.00680   -0.07062
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.73530   10.74290  -0.00760   -0.07074
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.31330    9.32160  -0.00830   -0.08904
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.37090   10.38020  -0.00930   -0.08959
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19490    8.19920  -0.00430   -0.05244
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.23920   11.24510  -0.00590   -0.05247
保德信亞太基金                                                     20.39000   20.57000  -0.18000   -0.87506
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73870    8.73620   0.00250    0.02862
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.01750   12.01410   0.00340    0.02830
保德信店頭市場基金                                                 32.33000   32.23000   0.10000    0.31027
保德信拉丁美洲基金                                                  7.51000    7.53000  -0.02000   -0.26560
保德信金平衡基金                                                   29.40000   29.49000  -0.09000   -0.30519
保德信金滿意基金                                                   40.73000   40.90000  -0.17000   -0.41565
保德信科技島基金                                                   24.98000   25.09000  -0.11000   -0.43842
保德信高成長基金                                                   90.46000   90.75000  -0.29000   -0.31956
保德信第一基金                                                     25.09000   25.14000  -0.05000   -0.19889
保德信貨幣市場基金                                                 15.83290   15.83270   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.50580   10.55040  -0.04460   -0.42273
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.88510   10.93340  -0.04830   -0.44177
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.89120   10.92180  -0.03060   -0.28017
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.56600   10.59770  -0.03170   -0.29912
保德信新世紀基金                                                   10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.17920    8.18090  -0.00170   -0.02078
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.23090   10.23340  -0.00250   -0.02443
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.55270   11.55510  -0.00240   -0.02077
保德信新興趨勢組合基金                                             10.88000   11.00000  -0.12000   -1.09091
保德信瑞騰基金                                                     15.62770   15.62830  -0.00060   -0.00384
保德信歐洲組合基金                                                 10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.94730    9.92820   0.01910    0.19238
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.42590   10.40620   0.01970    0.18931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92720    9.91160   0.01560    0.15739
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.19680   10.17980   0.01700    0.16700
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01240    9.99460   0.01780    0.17810
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.39020   10.37240   0.01780    0.17161
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.89320    9.87390   0.01930    0.19546
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.19090   10.17090   0.02000    0.19664
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.54850   10.53040   0.01810    0.17188
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.33270   10.31750   0.01520    0.14732
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.60470   10.58860   0.01610    0.15205
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.24180   10.22330   0.01850    0.18096
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.47210   10.45180   0.02030    0.19422
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.16360   10.14410   0.01950    0.19223
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.60340   10.58270   0.02070    0.19560
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.04440   10.02500   0.01940    0.19352
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.35070   10.33050   0.02020    0.19554
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.25440   10.23910   0.01530    0.14943
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99580    9.97810   0.01770    0.17739
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.31630   10.30120   0.01510    0.14658
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58140   10.56570   0.01570    0.14859
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.52240   10.50330   0.01910    0.18185
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.00480   10.98500   0.01980    0.18025
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.29760   10.27910   0.01850    0.17998
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.50510   10.48630   0.01880    0.17928
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.31950   10.30560   0.01390    0.13488
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36000   10.34370   0.01630    0.15758
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.51600   10.50140   0.01460    0.13903
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.32760   10.31730   0.01030    0.09983
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22960   10.22020   0.00940    0.09197
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.51830   10.50640   0.01190    0.11326
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.51600   10.50470   0.01130    0.10757
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.13490   10.12290   0.01200    0.11854
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13280   10.12090   0.01190    0.11758
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97270    1.97160   0.00110    0.05579
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81680    2.81540   0.00140    0.04973
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29400    0.29390   0.00010    0.03403
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45500    0.45470   0.00030    0.06598
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40610    8.40400   0.00210    0.02499
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.23820   12.23510   0.00310    0.02534
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.66920    9.66150   0.00770    0.07970
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.25590   12.24620   0.00970    0.07921
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68170    8.67430   0.00740    0.08531
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.05380   11.04430   0.00950    0.08602
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.74100   10.72380   0.01720    0.16039
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.61610   10.60190   0.01420    0.13394
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4216.86000 4215.15000   1.71000    0.04057
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31300   10.30800   0.00500    0.04851
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.13320   11.12790   0.00530    0.04763
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24820   10.24650   0.00170    0.01659
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90200    9.88540   0.01660    0.16792
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.44920   10.43170   0.01750    0.16776
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95620    9.94260   0.01360    0.13679
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.26080   10.24630   0.01450    0.14151
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.33370   10.32360   0.01010    0.09783
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10030    6.09620   0.00410    0.06726
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.11480   11.10740   0.00740    0.06662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.59240   10.63740  -0.04500   -0.42304
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.48870   11.53790  -0.04920   -0.42642
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.71600   10.75990  -0.04390   -0.40800
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.15490    9.19380  -0.03890   -0.42311
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.39660    9.43690  -0.04030   -0.42705
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.27170    9.30970  -0.03800   -0.40818
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.51010   10.55470  -0.04460   -0.42256
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.88340   10.93000  -0.04660   -0.42635
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.86580   10.91030  -0.04450   -0.40787
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.24000    7.29000  -0.05000   -0.68587
柏瑞巨人基金                                                       12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69460   13.69450   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.70000   16.74000  -0.04000   -0.23895
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.21770   14.21490   0.00280    0.01970
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.47710   12.47500   0.00210    0.01683
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.06440   13.06010   0.00430    0.03292
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63260    8.63090   0.00170    0.01970
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78840    6.78710   0.00130    0.01915
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64140    8.63990   0.00150    0.01736
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45590    8.45430   0.00160    0.01893
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69980   10.69630   0.00350    0.03272
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35970    8.35660   0.00310    0.03710
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.66220   12.66010   0.00210    0.01659
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.31520   12.31280   0.00240    0.01949
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.94490   12.94240   0.00250    0.01932
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.89300   11.88900   0.00400    0.03364
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99690    8.99510   0.00180    0.02001
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65850    9.65690   0.00160    0.01657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66290    9.66110   0.00180    0.01863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51310    9.51000   0.00310    0.03260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38850    9.38500   0.00350    0.03729
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.65980   10.66970  -0.00990   -0.09279
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.50780   10.51810  -0.01030   -0.09793
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.34560   10.35380  -0.00820   -0.07920
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.41070   10.41870  -0.00800   -0.07679
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88300    9.89220  -0.00920   -0.09300
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.53250    9.54180  -0.00930   -0.09747
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.55810   10.56800  -0.00990   -0.09368
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57660    9.58420  -0.00760   -0.07930
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.64310    9.65050  -0.00740   -0.07668
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.64000   10.64980  -0.00980   -0.09202
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.50810   10.51840  -0.01030   -0.09792
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.34590   10.35410  -0.00820   -0.07920
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.41160   10.41960  -0.00800   -0.07678
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88290    9.89200  -0.00910   -0.09199
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53270    9.54200  -0.00930   -0.09746
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.73540   10.74550  -0.01010   -0.09399
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57650    9.58410  -0.00760   -0.07930
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.64340    9.65080  -0.00740   -0.07668
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.37340   11.36400   0.00940    0.08272
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.69060   12.68070   0.00990    0.07807
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.99790   11.98650   0.01140    0.09511
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.11110    9.10360   0.00750    0.08238
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75180    9.74420   0.00760    0.07800
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67170    9.66250   0.00920    0.09521
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.06720   11.05800   0.00920    0.08320
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.81700   11.80770   0.00930    0.07876
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.59110   11.58010   0.01100    0.09499
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.11140    9.10380   0.00760    0.08348
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75230    9.74470   0.00760    0.07799
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67210    9.66300   0.00910    0.09417
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.34000   13.41000  -0.07000   -0.52200
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.95000   14.02000  -0.07000   -0.49929
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.27000   13.33000  -0.06000   -0.45011
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.01700   12.01220   0.00480    0.03996
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.15910   10.15370   0.00540    0.05318
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66990    7.66680   0.00310    0.04043
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.10270   10.09730   0.00540    0.05348
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.18110   12.16670   0.01440    0.11836
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.80150   11.78750   0.01400    0.11877
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.82610   10.81180   0.01430    0.13226
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.53780    8.52760   0.01020    0.11961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.52120    9.50990   0.01130    0.11882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.57640    9.56380   0.01260    0.13175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.35260   11.33910   0.01350    0.11906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.69680   10.68420   0.01260    0.11793
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.80790   10.79370   0.01420    0.13156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.86140    9.84960   0.01180    0.11980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.22490    9.21390   0.01100    0.11938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.07690    9.06690   0.01000    0.11029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.60240    9.58980   0.01260    0.13139
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.58400   12.55350   0.03050    0.24296
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.97190   11.94290   0.02900    0.24282
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.33250   11.30350   0.02900    0.25656
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.10280    7.08560   0.01720    0.24275
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77010    8.74900   0.02110    0.24117
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.43900    9.41480   0.02420    0.25704
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.81760   10.79140   0.02620    0.24279
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.35030   11.32120   0.02910    0.25704
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.49790    9.47500   0.02290    0.24169
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.06250    9.04050   0.02200    0.24335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64070    9.61600   0.02470    0.25686
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.96580   11.96000   0.00580    0.04849
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.63590   12.63020   0.00570    0.04513
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.52960   11.52270   0.00690    0.05988
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.36420    9.35960   0.00460    0.04915
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.91800    9.91360   0.00440    0.04438
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.91940    9.91340   0.00600    0.06052
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.91000   11.90470   0.00530    0.04452
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.67590   10.67070   0.00520    0.04873
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.98560   10.97900   0.00660    0.06011
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.92450    9.91970   0.00480    0.04839
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.52850    9.52390   0.00460    0.04830
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.15470   10.15010   0.00460    0.04532
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.66440    9.65860   0.00580    0.06005
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.02000   19.07000  -0.05000   -0.26219
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.79000   17.87000  -0.08000   -0.44768
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.30250   13.29340   0.00910    0.06846
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.36880   10.40130  -0.03250   -0.31246
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.32250   11.36020  -0.03770   -0.33186
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.27240   12.31580  -0.04340   -0.35239
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.83820   10.87050  -0.03230   -0.29713
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.04980    9.07820  -0.02840   -0.31284
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54660    9.57830  -0.03170   -0.33096
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.47160    9.50510  -0.03350   -0.35244
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.50140    9.52980  -0.02840   -0.29801
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.18430    9.21310  -0.02880   -0.31260
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34910    9.38020  -0.03110   -0.33155
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.32160   11.36160  -0.04000   -0.35206
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.44440    9.47260  -0.02820   -0.29770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.15040   42.16160  -0.01120   -0.02656
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.93000   30.85000   0.08000    0.25932
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77550   11.77480   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69510    1.69570  -0.00060   -0.03538
國泰大中華基金                                                     18.48000   18.49000  -0.01000   -0.05408
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44990    0.45160  -0.00170   -0.37644
國泰小龍基金-新台幣                                                14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26770    1.27050  -0.00280   -0.22039
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.96000   39.92000   0.04000    0.10020
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.06580    4.11600  -0.05020   -1.21963
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.64120    0.64930  -0.00810   -1.24750
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.68520    0.69390  -0.00870   -1.25378
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.45000   18.69000  -0.24000   -1.28411
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.79730   41.75990   0.03740    0.08956
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29480    2.29260   0.00220    0.09596
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32670    0.32660   0.00010    0.03062
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.11940   10.11520   0.00420    0.04152
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17550    8.17210   0.00340    0.04160
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.31270    2.32590  -0.01320   -0.56752
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33160    0.33360  -0.00200   -0.59952
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.45210   10.51770  -0.06560   -0.62371
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33900    0.33920  -0.00020   -0.05896
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47990   10.48600  -0.00610   -0.05817
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.93800    3.99580  -0.05780   -1.44652
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56350    0.57210  -0.00860   -1.50323
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.86000   18.13000  -0.27000   -1.48924
國泰中港台基金-人民幣                                               2.95990    2.99940  -0.03950   -1.31693
國泰中港台基金-美元                                                 0.42880    0.43480  -0.00600   -1.37994
國泰中港台基金-新台幣                                              13.43000   13.62000  -0.19000   -1.39501
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.75690    9.76780  -0.01090   -0.11159
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.05210   10.04300   0.00910    0.09061
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22180   10.21450   0.00730    0.07147
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.02000   26.15000  -0.13000   -0.49713
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.98000   31.37000  -0.39000   -1.24323
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34900    0.34910  -0.00010   -0.02865
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33050    0.33070  -0.00020   -0.06048
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33130    0.33140  -0.00010   -0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97800   10.98370  -0.00570   -0.05190
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.40430   10.40980  -0.00550   -0.05283
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43290   10.43840  -0.00550   -0.05269
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45440   12.45420   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41360    0.41450  -0.00090   -0.21713
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36670    0.36750  -0.00080   -0.21769
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44120    0.44220  -0.00100   -0.22614
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53960    0.53830   0.00130    0.24150
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51880    2.52680  -0.00800   -0.31661
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36390    0.36520  -0.00130   -0.35597
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52770    0.52720   0.00050    0.09484
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48150    0.48040   0.00110    0.22898
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.23000   14.20000   0.03000    0.21127
國泰全球資源基金-美元                                               0.16300    0.16360  -0.00060   -0.36675
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.20000    5.22000  -0.02000   -0.38314
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59820    0.59950  -0.00130   -0.21685
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.80000   18.85000  -0.05000   -0.26525
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.37000   18.41000  -0.04000   -0.21727
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86330    0.86120   0.00210    0.24385
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.26000   21.26000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.92000   21.97000  -0.05000   -0.22758
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.48580    2.49680  -0.01100   -0.44056
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36010    0.36180  -0.00170   -0.46987
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31060    0.31210  -0.00150   -0.48062
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.25870   11.31490  -0.05620   -0.49669
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.70770    9.75620  -0.04850   -0.49712
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51880    0.51890  -0.00010   -0.01927
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39300    0.39520  -0.00220   -0.55668
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.96000   12.03000  -0.07000   -0.58188
國泰科技生化基金                                                   31.08000   31.02000   0.06000    0.19342
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.91000   28.95000  -0.04000   -0.13817
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.76000   12.73000   0.03000    0.23566
國泰美國費城半導體基金                                             13.69000   14.01000  -0.32000   -2.28408
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.93170   43.98610  -0.05440   -0.12368
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.62800   17.60650   0.02150    0.12211
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.61160   22.66740  -0.05580   -0.24617
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   43.39940   43.48790  -0.08850   -0.20350
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.86880   44.88120  -0.01240   -0.02763
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.71330   43.77130  -0.05800   -0.13251
國泰紐幣2021保本基金                                               12.77630   12.77570   0.00060    0.00470
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.13830   13.13640   0.00190    0.01446
國泰紐幣保本基金                                                   12.72490   12.72350   0.00140    0.01100
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.66000   21.59000   0.07000    0.32422
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.66000   21.59000   0.07000    0.32422
國泰富時中國A50基金                                                21.15000   21.14000   0.01000    0.04730
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.75810   45.81510  -0.05700   -0.12441
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34320    0.34310   0.00010    0.02915
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50510    0.50260   0.00250    0.49741
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37250    0.37260  -0.00010   -0.02684
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24220    0.24230  -0.00010   -0.04127
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.18860   11.19590  -0.00730   -0.06520
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.61200    7.61690  -0.00490   -0.06433
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.44480   42.46920  -0.02440   -0.05745
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.47000   20.39000   0.08000    0.39235
國泰新興市場基金-美元                                               0.38520    0.38890  -0.00370   -0.95140
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.10000   12.22000  -0.12000   -0.98200
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40610    2.40250   0.00360    0.14984
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49420    1.49200   0.00220    0.14745
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35830    0.35790   0.00040    0.11176
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22470    0.22450   0.00020    0.08909
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34710    0.34670   0.00040    0.11537
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.91050   10.89990   0.01060    0.09725
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.64750    6.64110   0.00640    0.09637
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.51920   43.55820  -0.03900   -0.08954
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           43.56810   43.63450  -0.06640   -0.15217
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.51190   42.48810   0.02380    0.05602
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.70000   13.62000   0.08000    0.58737
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.14000   34.55000  -0.41000   -1.18669
國泰價值卓越基金                                                   13.71000   13.66000   0.05000    0.36603
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.23000   23.37000  -0.14000   -0.59906
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34580    0.34640  -0.00060   -0.17321
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.00700   40.02250  -0.01550   -0.03873
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.36000   22.37000  -0.01000   -0.04470
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.83000   19.95000  -0.12000   -0.60150
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.18000   17.34000  -0.16000   -0.92272
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41070    0.41050   0.00020    0.04872
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.46240   12.45820   0.00420    0.03371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55670   10.55700  -0.00030   -0.00284
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47840   10.47330   0.00510    0.04870
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.71420   10.71090   0.00330    0.03081
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.33920   10.34040  -0.00120   -0.01160
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.29740   10.29240   0.00500    0.04858
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.45950   10.45640   0.00310    0.02965
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96980    9.96570   0.00410    0.04114
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79100    9.78510   0.00590    0.06030
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98470    9.97720   0.00750    0.07517
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92780    9.92230   0.00550    0.05543
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96970    9.96570   0.00400    0.04014
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78630    9.78040   0.00590    0.06032
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98460    9.97710   0.00750    0.07517
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92780    9.92230   0.00550    0.05543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41720   11.41650   0.00070    0.00613
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13010   10.12750   0.00260    0.02567
第一金大中華基金                                                   25.23000   25.36000  -0.13000   -0.51262
第一金小型精選基金                                                 30.74000   30.81000  -0.07000   -0.22720
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.69000   12.82000  -0.13000   -1.01404
第一金中國世紀基金-美元                                             7.86870    7.95020  -0.08150   -1.02513
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.86900    7.95060  -0.08160   -1.02634
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.43000    9.53000  -0.10000   -1.04932
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.43000    9.53000  -0.10000   -1.04932
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76030    9.75460   0.00570    0.05843
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.40830    8.40590   0.00240    0.02855
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.25540   11.24890   0.00650    0.05778
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86130    9.85850   0.00280    0.02840
第一金中概平衡基金                                                 25.76000   25.82000  -0.06000   -0.23238
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31600   15.31580   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.58200  178.57900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.46920   15.51270  -0.04350   -0.28042
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.46890   15.51240  -0.04350   -0.28042
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.14000   15.18000  -0.04000   -0.26350
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.15000   15.19000  -0.04000   -0.26333
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.53370   10.52420   0.00950    0.09027
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.53200   10.52240   0.00960    0.09123
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.99790    9.94160   0.05630    0.56631
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.99790    9.94160   0.05630    0.56631
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.35110   13.43470  -0.08360   -0.62227
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.36900   13.45270  -0.08370   -0.62218
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.84000   12.92000  -0.08000   -0.61920
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.87000   12.95000  -0.08000   -0.61776
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.79930    9.80090  -0.00160   -0.01633
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.79630    9.79780  -0.00150   -0.01531
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48500    9.48730  -0.00230   -0.02424
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50950    9.51180  -0.00230   -0.02418
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.63530   10.63700  -0.00170   -0.01598
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32660   10.32910  -0.00250   -0.02420
第一金全球大趨勢基金                                               25.14000   25.23000  -0.09000   -0.35672
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.36110    9.43260  -0.07150   -0.75801
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51070    6.56040  -0.04970   -0.75758
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.02770   10.02680   0.00090    0.00898
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.02790   10.02700   0.00090    0.00898
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.85360   10.85260   0.00100    0.00921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.85550   10.85450   0.00100    0.00921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53910    8.54690  -0.00780   -0.09126
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.43530   10.44500  -0.00970   -0.09287
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28810    9.29440  -0.00630   -0.06778
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28660    9.29240  -0.00580   -0.06242
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.70450    7.70930  -0.00480   -0.06226
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69900    7.70380  -0.00480   -0.06231
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52700    8.53250  -0.00550   -0.06446
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52770    8.53310  -0.00540   -0.06328
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.51140   11.51850  -0.00710   -0.06164
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.51230   11.51950  -0.00720   -0.06250
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.16410   10.17040  -0.00630   -0.06194
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.16500   10.17130  -0.00630   -0.06194
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.99880   15.00840  -0.00960   -0.06396
第一金亞洲科技基金                                                 17.58000   17.65000  -0.07000   -0.39660
第一金亞洲新興市場基金                                             13.34000   13.37000  -0.03000   -0.22438
第一金店頭市場基金                                                  7.57000    7.55000   0.02000    0.26490
第一金創新趨勢基金                                                 20.71000   20.75000  -0.04000   -0.19277
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.44770   41.50450  -0.05680   -0.13685
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.45140   41.50510  -0.05370   -0.12938
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.39600   42.45860  -0.06260   -0.14744
第一金電子基金                                                     31.50000   31.58000  -0.08000   -0.25332
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.22000   18.25000  -0.03000   -0.16438
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.78000   18.67000   0.11000    0.58918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.32000   19.57000  -0.25000   -1.27747
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.26000    7.31000  -0.05000   -0.68399
統一大中華中小基金(美元)                                            6.60000    6.65000  -0.05000   -0.75188
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
統一大滿貫基金-A類型                                               31.92000   31.89000   0.03000    0.09407
統一大滿貫基金-I類型                                               31.92000   31.89000   0.03000    0.09407
統一大龍印基金                                                     14.30000   14.39000  -0.09000   -0.62543
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.77000    8.86000  -0.09000   -1.01580
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.98000    8.07000  -0.09000   -1.11524
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.24000    9.34000  -0.10000   -1.07066
統一中小基金                                                       22.19000   22.26000  -0.07000   -0.31447
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.92310    9.91940   0.00370    0.03730
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16550    9.16180   0.00370    0.04039
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.99190    8.98980   0.00210    0.02336
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.37100   12.36640   0.00460    0.03720
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37710   11.37250   0.00460    0.04045
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.12490   11.12230   0.00260    0.02338
統一台灣動力基金                                                   16.77000   16.76000   0.01000    0.05967
統一全天候基金-A類型                                              101.07000  100.98000   0.09000    0.08913
統一全天候基金-I類型                                              101.57000  101.48000   0.09000    0.08869
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.12990    8.11210   0.01780    0.21943
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.79090    7.77360   0.01730    0.22255
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.91810    7.90200   0.01610    0.20375
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.73160    8.71240   0.01920    0.22038
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.37530    8.35660   0.01870    0.22378
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.50470    8.48740   0.01730    0.20383
統一全球債券組合基金                                               12.32170   12.31970   0.00200    0.01623
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
統一全球新科技基金(美元)                                           14.42000   14.40000   0.02000    0.13889
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
統一亞太基金                                                       24.34000   24.49000  -0.15000   -0.61249
統一亞洲大金磚基金                                                 12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
統一奔騰基金                                                       54.52000   54.54000  -0.02000   -0.03667
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72590   16.72570   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
統一強漢基金(美元)                                                  9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
統一強漢基金(新台幣)                                               24.78000   24.94000  -0.16000   -0.64154
統一統信基金                                                       27.98000   27.98000   0.00000    0.00000
統一黑馬基金                                                       55.54000   55.55000  -0.01000   -0.01800
統一新亞洲科技能源基金                                             15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.07680    8.06860   0.00820    0.10163
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.70050   10.68980   0.01070    0.10010
統一經建基金                                                       42.81000   42.81000   0.00000    0.00000
統一龍馬基金                                                       61.60000   61.52000   0.08000    0.13004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.79000   17.81000  -0.02000   -0.11230
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.90000   43.02000  -0.12000   -0.27894
野村中國機會基金                                                   13.48000   13.61000  -0.13000   -0.95518
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.23120   10.22540   0.00580    0.05672
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.22380   10.21440   0.00940    0.09203
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38400   10.37800   0.00600    0.05781
野村巴西基金                                                        6.77000    6.83000  -0.06000   -0.87848
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
野村台灣高股息基金                                                 23.97000   23.97000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   34.02000   34.11000  -0.09000   -0.26385
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84590    9.84380   0.00210    0.02133
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76840    9.76440   0.00400    0.04097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84050    9.83010   0.01040    0.10580
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.37550   10.37330   0.00220    0.02121
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.19320   10.18900   0.00420    0.04122
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.02050   10.00980   0.01070    0.10690
野村平衡基金                                                       18.59000   18.60000  -0.01000   -0.05376
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
野村全球生技醫療基金                                               16.92000   16.84000   0.08000    0.47506
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.05620   10.04890   0.00730    0.07264
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.06030   10.05120   0.00910    0.09054
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.04570   10.03700   0.00870    0.08668
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.29810   10.29040   0.00770    0.07483
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.27100   10.26190   0.00910    0.08868
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.25860   10.24980   0.00880    0.08586
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.04570   10.03700   0.00870    0.08668
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.60820   10.60020   0.00800    0.07547
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.54190   10.53250   0.00940    0.08925
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.53160   10.52260   0.00900    0.08553
野村全球品牌基金                                                   29.03000   29.14000  -0.11000   -0.37749
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.86000   12.91000  -0.05000   -0.38730
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.50000   19.57000  -0.07000   -0.35769
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.82000   10.81760   0.00240    0.02219
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.86580   10.86020   0.00560    0.05156
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.69290   10.68550   0.00740    0.06925
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.61390    8.62520  -0.01130   -0.13101
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.43320    8.44090  -0.00770   -0.09122
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07190    8.07610  -0.00420   -0.05201
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.91360   10.92800  -0.01440   -0.13177
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.40800   10.41750  -0.00950   -0.09119
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05260   10.05780  -0.00520   -0.05170
野村成長基金                                                       28.68000   28.72000  -0.04000   -0.13928
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28490    8.30750  -0.02260   -0.27204
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.30320    8.32270  -0.01950   -0.23430
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.59310    8.61370  -0.02060   -0.23915
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.44890    9.47470  -0.02580   -0.27230
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.32700    9.34890  -0.02190   -0.23425
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.63950    9.66270  -0.02320   -0.24010
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.83000    8.88000  -0.05000   -0.56306
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.78000   12.85000  -0.07000   -0.54475
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05800   10.05040   0.00760    0.07562
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.06350   10.05330   0.01020    0.10146
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.04910   10.03770   0.01140    0.11357
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50120    9.49400   0.00720    0.07584
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.59050    9.58070   0.00980    0.10229
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.78240    9.77130   0.01110    0.11360
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.04910   10.03770   0.01140    0.11357
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.56440   10.55660   0.00780    0.07389
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.52470   10.51400   0.01070    0.10177
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.73650   10.72430   0.01220    0.11376
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.05950   10.04880   0.01070    0.10648
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.06050   10.04870   0.01180    0.11743
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05370   10.03930   0.01440    0.14344
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55950    8.54690   0.01260    0.14742
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12620    9.11660   0.00960    0.10530
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99850    8.98800   0.01050    0.11682
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.05370   10.03930   0.01440    0.14344
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.77730   13.75710   0.02020    0.14683
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84110   12.82760   0.01350    0.10524
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.40490   10.39270   0.01220    0.11739
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45160   10.44630   0.00530    0.05074
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43460   10.42660   0.00800    0.07673
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48220   10.47350   0.00870    0.08307
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64210   10.63660   0.00550    0.05171
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.60700   10.59880   0.00820    0.07737
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.62470   10.61600   0.00870    0.08195
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.53550   10.52990   0.00560    0.05318
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.49240   10.48350   0.00890    0.08490
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.73000   10.72300   0.00700    0.06528
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.20410   10.21780  -0.01370   -0.13408
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85790    9.87490  -0.01700   -0.17215
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49580    9.51040  -0.01460   -0.15352
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04260    9.05490  -0.01230   -0.13584
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43450   11.45000  -0.01550   -0.13537
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.23240   10.23420  -0.00180   -0.01759
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.28750   11.29410  -0.00660   -0.05844
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.73000   10.73240  -0.00240   -0.02236
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.56390   10.56570  -0.00180   -0.01704
野村泰國基金                                                       43.38000   43.35000   0.03000    0.06920
野村高科技基金                                                      9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42640   10.45970  -0.03330   -0.31836
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00630   10.04100  -0.03470   -0.34558
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.62280   10.65500  -0.03220   -0.30221
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.42530    9.45490  -0.02960   -0.31307
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.48730    9.51770  -0.03040   -0.31940
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.67670    9.70240  -0.02570   -0.26488
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.91210   11.95340  -0.04130   -0.34551
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.93000   13.97340  -0.04340   -0.31059
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84580   10.87990  -0.03410   -0.31342
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.92490   10.96000  -0.03510   -0.32026
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.31760   11.34780  -0.03020   -0.26613
野村貨幣市場基金                                                   16.33150   16.33130   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.27000   15.24000   0.03000    0.19685
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31070   10.31500  -0.00430   -0.04169
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14370   10.14930  -0.00560   -0.05518
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.37830   10.38600  -0.00770   -0.07414
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27490   10.26700   0.00790    0.07695
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22850   10.21750   0.01100    0.10766
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25720   10.24510   0.01210    0.11811
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.58190   10.57410   0.00780    0.07377
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.50350   10.49240   0.01110    0.10579
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.58190   10.56930   0.01260    0.11921
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.85030    9.86730  -0.01700   -0.17229
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.86260    9.87600  -0.01340   -0.13568
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82480    9.83740  -0.01260   -0.12808
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.35790   10.37590  -0.01800   -0.17348
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.32290   10.33690  -0.01400   -0.13544
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.28710   10.30020  -0.01310   -0.12718
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.53260   10.52020   0.01240    0.11787
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95940    7.95020   0.00920    0.11572
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.25000   12.23570   0.01430    0.11687
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.17840   10.17260   0.00580    0.05702
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.37600   10.36430   0.01170    0.11289
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.16470   10.15510   0.00960    0.09453
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.35690   10.34910   0.00780    0.07537
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.21680   10.20490   0.01190    0.11661
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.17870   10.17280   0.00590    0.05800
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.37620   10.36450   0.01170    0.11289
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.16560   10.15610   0.00950    0.09354
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.36020   10.35250   0.00770    0.07438
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.21720   10.20520   0.01200    0.11759
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.21270   10.20170   0.01100    0.10783
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.41500   10.39810   0.01690    0.16253
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.19870   10.18390   0.01480    0.14533
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.39140   10.37830   0.01310    0.12622
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.25320   10.23600   0.01720    0.16803
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.21270   10.20170   0.01100    0.10783
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.41520   10.39820   0.01700    0.16349
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.20000   10.18520   0.01480    0.14531
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.39610   10.38310   0.01300    0.12520
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.25380   10.23670   0.01710    0.16705
野村精選貨幣市場基金                                               12.11040   12.11030   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.74000   11.80000  -0.06000   -0.50847
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.80000    7.82000  -0.02000   -0.25575
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
野村積極成長基金                                                   12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.57000   33.55000   0.02000    0.05961
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.60900   10.61710  -0.00810   -0.07629
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48750    8.49860  -0.01110   -0.13061
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83470    7.84170  -0.00700   -0.08927
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71240    7.71850  -0.00610   -0.07903
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.12100   12.13700  -0.01600   -0.13183
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.86210   10.87180  -0.00970   -0.08922
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73220   10.74060  -0.00840   -0.07821
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
野村環球基金-人民幣計價                                            17.25000   17.27000  -0.02000   -0.11581
野村環球基金-美元計價                                              13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.12000   19.14000  -0.02000   -0.10449
野村鴻利基金                                                       22.34000   22.36000  -0.02000   -0.08945
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89810   16.89790   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.40000   18.44000  -0.04000   -0.21692
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.37000   14.39000  -0.02000   -0.13899
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.21000   15.24000  -0.03000   -0.19685
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.63210   10.62010   0.01200    0.11299
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.92710   13.91140   0.01570    0.11286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.64520   10.63610   0.00910    0.08556
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51020   10.50340   0.00680    0.06474
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.45130   10.44610   0.00520    0.04978
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29090   10.28690   0.00400    0.03888
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.97550    9.97990  -0.00440   -0.04409
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.00460   10.00660  -0.00200   -0.01999
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00110   10.00510  -0.00400   -0.03998
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.14180   10.13400   0.00780    0.07697
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25380   10.24530   0.00850    0.08296
凱基台商天下基金                                                   12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
凱基台灣精五門基金                                                 20.14000   20.18000  -0.04000   -0.19822
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.43890   43.49640  -0.05750   -0.13219
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.20390   45.22760  -0.02370   -0.05240
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.67740   42.58680   0.09060    0.21274
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.43830   10.44620  -0.00790   -0.07563
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.65870   43.69920  -0.04050   -0.09268
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.34250   44.41650  -0.07400   -0.16660
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.42350   44.49530  -0.07180   -0.16137
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.15000   12.22000  -0.07000   -0.57283
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.89240   10.95500  -0.06260   -0.57143
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58990   11.58980   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       26.78000   26.85000  -0.07000   -0.26071
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.56000   22.60000  -0.04000   -0.17699
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.42830   21.46810  -0.03980   -0.18539
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.91000   17.03000  -0.12000   -0.70464
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.83980   15.94830  -0.10850   -0.68032
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.57000    7.63000  -0.06000   -0.78637
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    39.75850   39.82940  -0.07090   -0.17801
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.01580   40.06680  -0.05100   -0.12729
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   39.85280   39.88220  -0.02940   -0.07372
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.08130   11.10570  -0.02440   -0.21971
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.06830   12.01920   0.04910    0.40851
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.62000   12.57000   0.05000    0.39777
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.40950   12.42340  -0.01390   -0.11189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.01410   10.02440  -0.01030   -0.10275
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.70960    9.72240  -0.01280   -0.13165
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.92170    9.93680  -0.01510   -0.15196
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.01400   10.02440  -0.01040   -0.10375
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.70960    9.72240  -0.01280   -0.13165
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.92170    9.93680  -0.01510   -0.15196
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.95000   12.87000   0.08000    0.62160
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.51000   33.92000  -0.41000   -1.20873
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.82000   32.00000  -0.18000   -0.56250
富邦上証180基金                                                    30.97000   30.89000   0.08000    0.25898
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18460    0.18640  -0.00180   -0.96567
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.81000    5.86000  -0.05000   -0.85324
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.44000    6.45000  -0.01000   -0.15504
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.40000   43.24000   0.16000    0.37003
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.77990   11.85390  -0.07400   -0.62427
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.86840   10.93770  -0.06930   -0.63359
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.58520   10.65670  -0.07150   -0.67094
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.00980   10.07270  -0.06290   -0.62446
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.15770    9.21610  -0.05840   -0.63367
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.92820    8.98850  -0.06030   -0.67086
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.73450   20.70380   0.03070    0.14828
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61630   11.61550   0.00080    0.00689
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.74250   10.74680  -0.00430   -0.04001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.72150   13.72000   0.00150    0.01093
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00540    2.00480   0.00060    0.02993
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43690    9.43590   0.00100    0.01060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42870    1.42830   0.00040    0.02801
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.28460   12.27880   0.00580    0.04724
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78870    1.78790   0.00080    0.04475
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.30500   10.30010   0.00490    0.04757
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52120    1.52050   0.00070    0.04604
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.74340   10.74060   0.00280    0.02607
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.70590   10.69610   0.00980    0.09162
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.60000   15.46000   0.14000    0.90556
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.02000   18.36000  -0.34000   -1.85185
富邦日本東証基金                                                   19.85000   20.00000  -0.15000   -0.75000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.36000   45.46000  -0.10000   -0.21997
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.70000   45.62000   0.08000    0.17536
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.19000   50.59000  -0.40000   -0.79067
富邦台灣心基金                                                     20.54000   20.58000  -0.04000   -0.19436
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.99000   45.36000  -0.37000   -0.81570
富邦台灣科技指數基金                                               51.49000   52.38000  -0.89000   -1.69912
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.96000   46.08330  -0.12330   -0.26756
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.19290   42.19680  -0.00390   -0.00924
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31100    0.31370  -0.00270   -0.86069
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.43000   10.53000  -0.10000   -0.94967
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60430    2.60350   0.00080    0.03073
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35350    0.35330   0.00020    0.05661
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00110   10.99720   0.00390    0.03546
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.22800    2.22730   0.00070    0.03143
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33370    0.33360   0.00010    0.02998
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34790    9.34450   0.00340    0.03639
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.40000   25.52000  -0.12000   -0.47022
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.19000   32.50000  -0.31000   -0.95385
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70070   15.70050   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.82000   17.72000   0.10000    0.56433
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.42420   41.39720   0.02700    0.06522
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.45550   42.50930  -0.05380   -0.12656
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.25490   41.20480   0.05010    0.12159
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.26830   44.28950  -0.02120   -0.04787
富邦長紅基金                                                       57.34000   57.49000  -0.15000   -0.26091
富邦科技基金                                                       22.61000   22.65000  -0.04000   -0.17660
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.94010   41.91810   0.02200    0.05248
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.27730   44.33640  -0.05910   -0.13330
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.09600   40.04340   0.05260    0.13136
富邦恒生國企ETF基金                                                20.36000   20.35000   0.01000    0.04914
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.89000   25.87000   0.02000    0.07731
富邦高成長基金                                                     22.15000   22.20000  -0.05000   -0.22523
富邦基金A類型                                                      12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.97000   21.01000  -0.04000   -0.19039
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42580    0.42650  -0.00070   -0.16413
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41150   12.43050  -0.01900   -0.15285
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26790    9.28210  -0.01420   -0.15298
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30290  -0.00060   -0.19809
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48310    8.49610  -0.01300   -0.15301
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.11120   10.08970   0.02150    0.21309
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.88180   10.86070   0.02110    0.19428
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.43930    9.41920   0.02010    0.21339
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.15390   10.13420   0.01970    0.19439
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.40000   18.35000   0.05000    0.27248
富邦精準基金                                                       42.18000   42.16000   0.02000    0.04744
富邦精銳中小基金                                                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.78000   16.73000   0.05000    0.29886
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.89000   21.05000  -0.16000   -0.76010
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.42000    7.37000   0.05000    0.67843
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.82000   15.00000  -0.18000   -1.20000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.58560   10.62310  -0.03750   -0.35300
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.24130   10.28030  -0.03900   -0.37937
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.60920   10.65170  -0.04250   -0.39900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.07200   10.10770  -0.03570   -0.35320
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.69920    9.73610  -0.03690   -0.37900
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03260   10.07280  -0.04020   -0.39909
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富達台灣成長基金                                                   30.20000   30.20000   0.00000    0.00000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94180    9.95730  -0.01550   -0.15566
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.93320    9.94590  -0.01270   -0.12769
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.77360    9.78630  -0.01270   -0.12977
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.22320   10.23910  -0.01590   -0.15529
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.22650   10.23960  -0.01310   -0.12793
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.06590   10.07910  -0.01320   -0.13096
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51750    8.51880  -0.00130   -0.01526
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22190    9.22010   0.00180    0.01952
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79170    8.79020   0.00150    0.01706
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23300   10.23470  -0.00170   -0.01661
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32290   10.32090   0.00200    0.01938
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86590    9.86430   0.00160    0.01622
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00960   10.00780   0.00180    0.01799
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60590    8.60430   0.00160    0.01860
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89240    9.88720   0.00520    0.05259
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.18270    9.17820   0.00450    0.04903
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.36400   11.36180   0.00220    0.01936
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.20250   11.19670   0.00580    0.05180
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.51630   10.51120   0.00510    0.04852
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37790    9.37320   0.00470    0.05014
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.40000   15.49000  -0.09000   -0.58102
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.83610    8.83140   0.00470    0.05322
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.74410    9.73540   0.00870    0.08936
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.25320    9.24530   0.00790    0.08545
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.62750   10.62190   0.00560    0.05272
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.68460   10.67510   0.00950    0.08899
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.20610   10.19740   0.00870    0.08532
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.39490    9.38670   0.00820    0.08736
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.76000    8.84000  -0.08000   -0.90498
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.33000    9.41000  -0.08000   -0.85016
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.30000    7.38000  -0.08000   -1.08401
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.30000    8.39000  -0.09000   -1.07271
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.27000    8.37000  -0.10000   -1.19474
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.35000    9.46000  -0.11000   -1.16279
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19890   10.20170  -0.00280   -0.02745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55230    9.55270  -0.00040   -0.00419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12610    9.12660  -0.00050   -0.00548
富蘭克林華美中華基金                                               10.92000   11.04000  -0.12000   -1.08696
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.01000   21.00000   0.01000    0.04762
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.29000   21.26000   0.03000    0.14111
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.93000   10.03000  -0.10000   -0.99701
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04240    8.04800  -0.00560   -0.06958
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.08140    9.08700  -0.00560   -0.06163
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.04710   10.05320  -0.00610   -0.06068
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.64030    9.64700  -0.00670   -0.06945
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.47750   11.48830  -0.01080   -0.09401
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64120    8.64930  -0.00810   -0.09365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81560    8.82400  -0.00840   -0.09519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90370    9.91310  -0.00940   -0.09482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.21240   14.14540   0.06700    0.47365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.30250   10.25390   0.04860    0.47397
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33140   10.28270   0.04870    0.47361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.50230   10.50810  -0.00580   -0.05520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60230    7.60650  -0.00420   -0.05522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94450    8.94940  -0.00490   -0.05475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93390    9.93940  -0.00550   -0.05534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.19580   11.20330  -0.00750   -0.06694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56960    7.57460  -0.00500   -0.06601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92320    8.92910  -0.00590   -0.06608
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07570   10.08240  -0.00670   -0.06645
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.78390   10.77590   0.00800    0.07424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.63620    7.63050   0.00570    0.07470
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19140    8.18600   0.00540    0.06597
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.21310    9.20630   0.00680    0.07386
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.25830   10.25070   0.00760    0.07414
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.00200   12.99350   0.00850    0.06542
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.12000   11.97000   0.15000    1.25313
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.26920   13.30190  -0.03270   -0.24583
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美第一富基金                                             36.69000   36.76000  -0.07000   -0.19042
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34690   10.34670   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.87000   15.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.90830    9.89570   0.01260    0.12733
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.90830    9.89570   0.01260    0.12733
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.86430    9.82630   0.03800    0.38672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.86430    9.82630   0.03800    0.38672
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.84900    9.83370   0.01530    0.15559
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.84910    9.83370   0.01540    0.15660
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.84900    9.83370   0.01530    0.15559
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.03710   10.02340   0.01370    0.13668
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.03710   10.02340   0.01370    0.13668
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.03710   10.02340   0.01370    0.13668
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.63840    6.70190  -0.06350   -0.94749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.70560   10.76060  -0.05500   -0.51112
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47570    9.47030   0.00540    0.05702
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.41360   11.40710   0.00650    0.05698
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.77440    6.76830   0.00610    0.09013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.89150    8.88280   0.00870    0.09794
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.46420   10.45400   0.01020    0.09757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.91250   10.90270   0.00980    0.08989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.43000   66.61000  -0.18000   -0.27023
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.30000   67.35000  -0.05000   -0.07424
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.37560   62.36680   0.00880    0.01411
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.02000   21.02000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              64.79000   64.88090  -0.09090   -0.14010
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.58590   64.65790  -0.07200   -0.11136
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85220   11.85150   0.00070    0.00591
復華人生目標基金                                                   37.46130   37.40020   0.06110    0.16337
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華大中華中小策略基金                                              8.50000    8.60000  -0.10000   -1.16279
復華中小精選基金                                                   62.94000   63.12000  -0.18000   -0.28517
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.48840   52.48120   0.00720    0.01372
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.40050   62.37720   0.02330    0.03735
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.59000    8.67000  -0.08000   -0.92272
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
復華台灣智能基金                                                   11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
復華全方位基金                                                     27.72000   27.76000  -0.04000   -0.14409
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.48000   12.53000  -0.05000   -0.39904
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.96000   20.05000  -0.09000   -0.44888
復華全球平衡基金-美元                                               9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.59000   19.68000  -0.09000   -0.45732
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.88000   13.97000  -0.09000   -0.64424
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.58000   13.68000  -0.10000   -0.73099
復華全球原物料基金                                                  8.18000    8.25000  -0.07000   -0.84848
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.75000   12.80000  -0.05000   -0.39063
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.08500   12.07870   0.00630    0.05216
復華全球債券基金                                                   14.69840   14.68390   0.01450    0.09875
復華全球債券組合基金                                               15.18000   15.18000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.05000   15.09000  -0.04000   -0.26508
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
復華有利貨幣市場基金                                               13.48800   13.48780   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
復華亞太成長基金                                                   11.84000   11.92000  -0.08000   -0.67114
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
復華東協世紀基金                                                   12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
復華南非幣長期收益基金A                                            13.88000   13.91000  -0.03000   -0.21567
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    7.99000  -0.02000   -0.25031
復華南非幣短期收益基金A                                            14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.52870   67.61660  -0.08790   -0.13000
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.88000   22.05000  -0.17000   -0.77098
復華美國新星基金-美元                                              12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
復華恒生基金                                                       21.19000   21.15000   0.04000    0.18913
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.45000   29.37000   0.08000    0.27239
復華神盾基金                                                       24.96360   24.91930   0.04430    0.17777
復華高成長基金                                                     65.66000   65.55000   0.11000    0.16781
復華高益策略組合基金                                               13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
復華貨幣市場基金                                                   14.45110   14.45090   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.31000   18.24000   0.07000    0.38377
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.32000   49.29000   0.03000    0.06086
復華復華基金                                                       20.50000   20.46000   0.04000    0.19550
復華華人世紀基金                                                   16.01000   16.21000  -0.20000   -1.23381
復華傳家二號基金                                                   29.18530   29.21590  -0.03060   -0.10474
復華傳家基金                                                       21.73770   21.74860  -0.01090   -0.05012
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.75000   15.76000  -0.01000   -0.06345
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.56000   21.57000  -0.01000   -0.04636
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.44000   67.47000  -0.03000   -0.04446
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
復華新興市場短期收益基金                                           11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華滬深300 A股基金                                                22.99000   22.99000   0.00000    0.00000
復華數位經濟基金                                                   44.25000   44.33000  -0.08000   -0.18046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.91660    9.90720   0.00940    0.09488
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71670    9.70800   0.00870    0.08962
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.45240   10.44240   0.01000    0.09576
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10650   10.09750   0.00900    0.08913
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.07840   10.06880   0.00960    0.09534
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81140   10.80320   0.00820    0.07590
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.87970    9.87130   0.00840    0.08510
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.61810   10.61110   0.00700    0.06597
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.23030   10.22160   0.00870    0.08511
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.98340   10.97620   0.00720    0.06560
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.58290   10.56330   0.01960    0.18555
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.54550   10.53250   0.01300    0.12343
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.75960   10.74850   0.01110    0.10327
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47300   10.45680   0.01620    0.15492
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.66980   11.52840   0.14140    1.22654
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44040   10.42970   0.01070    0.10259
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.65180   10.63530   0.01650    0.15514
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.99650   11.85110   0.14540    1.22689
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58020   10.56940   0.01080    0.10218
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.83300   10.82410   0.00890    0.08222
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99390    9.98010   0.01380    0.13828
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.01860   10.00980   0.00880    0.08791
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.03280   10.02590   0.00690    0.06882
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.32520   10.30620   0.01900    0.18436
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.57230   10.43900   0.13330    1.27694
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.34530   10.33230   0.01300    0.12582
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.32370   10.30480   0.01890    0.18341
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.57170   10.43840   0.13330    1.27702
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.34210   10.32910   0.01300    0.12586
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.14030   10.12910   0.01120    0.11057
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.15330   10.14760   0.00570    0.05617
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.13880   10.12760   0.01120    0.11059
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.15440   10.14870   0.00570    0.05616
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.66310   10.64270   0.02040    0.19168
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.69500   10.68140   0.01360    0.12732
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.90000   10.88820   0.01180    0.10837
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.00970    9.99260   0.01710    0.17113
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.03050   10.01850   0.01200    0.11978
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.04490   10.03480   0.01010    0.10065
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19800    9.19250   0.00550    0.05983
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20630    8.21030  -0.00400   -0.04872
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33520    8.34080  -0.00560   -0.06714
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.94100   11.93390   0.00710    0.05949
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.68820   10.69340  -0.00520   -0.04863
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98140   10.98890  -0.00750   -0.06825
景順主流基金                                                       16.52000   16.48000   0.04000    0.24272
景順台灣科技基金                                                   28.49000   28.43000   0.06000    0.21104
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
景順全球科技基金                                                   23.32000   23.50000  -0.18000   -0.76596
景順全球康健基金                                                   19.66000   19.59000   0.07000    0.35733
景順貨幣市場基金                                                   15.98650   15.98630   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.65000   30.57000   0.08000    0.26169
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.34000   14.44000  -0.10000   -0.69252
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.65000   13.75000  -0.10000   -0.72727
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59540    8.62470  -0.02930   -0.33972
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98810    8.00680  -0.01870   -0.23355
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39490   11.39400   0.00090    0.00790
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56390   10.55300   0.01090    0.10329
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.02000    8.07000  -0.05000   -0.61958
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.65000    7.69000  -0.04000   -0.52016
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59860    9.59560   0.00300    0.03126
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.98060    9.97940   0.00120    0.01202
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.12210   10.11900   0.00310    0.03064
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.52900   10.52770   0.00130    0.01235
華南永昌永昌基金                                                   18.82000   18.82000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.86830   14.86100   0.00730    0.04912
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
華南永昌全球精品基金                                               16.79000   16.89000  -0.10000   -0.59207
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
華南永昌物聯網精選基金                                             11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27190   16.27170   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.02280   24.03940  -0.01660   -0.06905
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98370   11.98350   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.69660   10.69670  -0.00010   -0.00093
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76010   10.76620  -0.00610   -0.05666
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.02050   10.01840   0.00210    0.02096
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.00650   10.01250  -0.00600   -0.05993
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.54200   10.54240  -0.00040   -0.00379
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52570   10.53240  -0.00670   -0.06361
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98190    9.98230  -0.00040   -0.00401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.92420    9.93050  -0.00630   -0.06344
華頓中小型基金                                                     19.15000   19.08000   0.07000    0.36688
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.47310   11.49470  -0.02160   -0.18791
華頓台灣基金                                                       21.49000   21.56000  -0.07000   -0.32468
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56390   11.56370   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.93000   17.98000  -0.05000   -0.27809
華頓全球高收益債券基金A                                            13.96290   13.96410  -0.00120   -0.00859
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18640    8.18710  -0.00070   -0.00855
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.10000  -0.02000   -0.39216
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.65010    2.67270  -0.02260   -0.84559
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.01860   12.13700  -0.11840   -0.97553
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38240    0.38610  -0.00370   -0.95830
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.81240   11.84700  -0.03460   -0.29206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.81240   11.84700  -0.03460   -0.29206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.47580   10.50310  -0.02730   -0.25992
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.65010   10.69520  -0.04510   -0.42168
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.65010   10.69520  -0.04510   -0.42168
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.38900    9.42880  -0.03980   -0.42211
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.66470   10.70790  -0.04320   -0.40344
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66470   10.70790  -0.04320   -0.40344
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.39010    9.42760  -0.03750   -0.39777
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.38000    9.49000  -0.11000   -1.15911
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64800    2.64630   0.00170    0.06424
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07440    2.07140   0.00300    0.14483
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.17290   12.17930  -0.00640   -0.05255
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47790    9.48300  -0.00510   -0.05378
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38140    0.38160  -0.00020   -0.05241
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29810    0.29810   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.36000    3.38000  -0.02000   -0.59172
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.21000   15.35000  -0.14000   -0.91205
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.49000  -0.01000   -2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   23.69000   23.71000  -0.02000   -0.08435
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.72000   12.78000  -0.06000   -0.46948
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.30000    8.37000  -0.07000   -0.83632
匯豐安富基金                                                       25.25000   25.30000  -0.05000   -0.19763
匯豐成功基金                                                       44.00000   44.01000  -0.01000   -0.02272
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68270    2.67850   0.00420    0.15680
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35840    2.35440   0.00400    0.16989
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.89180   11.88740   0.00440    0.03701
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.98430    7.97970   0.00460    0.05765
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38790    0.38770   0.00020    0.05159
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33390    0.33370   0.00020    0.05993
匯豐金磚動力基金                                                   14.98000   15.15000  -0.17000   -1.12211
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00820   15.00810   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.28000    5.24000   0.04000    0.76336
匯豐新鑽動力基金                                                   10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.55180    5.57170  -0.01990   -0.35716
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38010    9.40010  -0.02000   -0.21276
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.11000   51.15000  -0.04000   -0.07820
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.11000   51.15000  -0.04000   -0.07820
匯豐龍騰電子基金                                                   35.09000   35.11000  -0.02000   -0.05696
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.66180   12.65380   0.00800    0.06322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.67000   17.64000   0.03000    0.17007
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
新光中國成長基金(美元)                                              8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.16400   11.15860   0.00540    0.04839
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.17820   10.16260   0.01560    0.15350
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.69250   10.67720   0.01530    0.14330
新光台灣富貴基金                                                   22.72000   22.65000   0.07000    0.30905
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.35000   21.40000  -0.05000   -0.23364
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.45680   40.41510   0.04170    0.10318
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.07930   43.03670   0.04260    0.09899
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.68340   10.67340   0.01000    0.09369
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.63360   10.62470   0.00890    0.08377
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.09420   10.08500   0.00920    0.09122
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.03470   10.02640   0.00830    0.08278
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50010   15.49990   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
新光亞洲精選基金-美金                                              20.99000   21.15000  -0.16000   -0.75650
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.66000   21.83000  -0.17000   -0.77874
新光店頭基金                                                       21.61000   21.58000   0.03000    0.13902
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光特選內需收益ETF基金                                            21.18000   21.14000   0.04000    0.18921
新光創新科技基金                                                   12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28370   10.28620  -0.00250   -0.02430
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.62250   10.61720   0.00530    0.04992
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.09680   10.08990   0.00690    0.06839
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.43250    9.43550  -0.00300   -0.03179
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.71260    9.70770   0.00490    0.05048
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.22790    9.22160   0.00630    0.06832
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.12240   41.10150   0.02090    0.05085
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.54100   43.59990  -0.05890   -0.13509
新光澳幣八年期保本基金                                             10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
新光澳幣十年期保本基金                                             10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
新光澳幣保本基金                                                   12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.64490   10.64290   0.00200    0.01879
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49160    9.48990   0.00170    0.01791
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52830    9.52330   0.00500    0.05250
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.49510   10.48950   0.00560    0.05339
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.48010   10.47350   0.00660    0.06302
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50240    9.49640   0.00600    0.06318
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46670    9.45960   0.00710    0.07506
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.43130   10.42350   0.00780    0.07483
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.28000    7.30000  -0.02000   -0.27397
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.67310   10.66940   0.00370    0.03468
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58880    9.58540   0.00340    0.03547
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52050   10.51530   0.00520    0.04945
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57760    9.57290   0.00470    0.04910
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.64660    9.64120   0.00540    0.05601
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.61070   10.60490   0.00580    0.05469
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.96010   14.95540   0.00470    0.03143
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72940    8.72670   0.00270    0.03094
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.55750   41.56500  -0.00750   -0.01804
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.57220   41.61320  -0.04100   -0.09853
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.39520   42.43200  -0.03680   -0.08673
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.36040   42.42750  -0.06710   -0.15815
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.62860   43.65200  -0.02340   -0.05361
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.95770   41.97320  -0.01550   -0.03693
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.37320   45.39160  -0.01840   -0.04054
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.81880   46.82050  -0.00170   -0.00363
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.05980   45.16640  -0.10660   -0.23602
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.61700   10.61530   0.00170    0.01601
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.17860   44.24570  -0.06710   -0.15165
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.53690   40.56140  -0.02450   -0.06040
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45240   11.45160   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.29060   10.28770   0.00290    0.02819
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.32830   12.45450  -0.12620   -1.01329
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.15260    9.24250  -0.08990   -0.97268
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
群益大印度基金-人民幣                                              13.91990   13.97740  -0.05750   -0.41138
群益大印度基金-美元                                                13.00310   13.05150  -0.04840   -0.37084
群益大印度基金-新臺幣                                              12.56000   12.61000  -0.05000   -0.39651
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.07200   12.09450  -0.02250   -0.18603
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.56350   11.58040  -0.01690   -0.14594
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.79580   10.81600  -0.02020   -0.18676
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.43430    9.44810  -0.01380   -0.14606
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.68890    9.70700  -0.01810   -0.18646
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.50180    8.51420  -0.01240   -0.14564
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.01440    9.03120  -0.01680   -0.18602
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.17550    8.18750  -0.01200   -0.14656
群益中小型股基金                                                   44.22000   44.07000   0.15000    0.34037
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.14030   10.16170  -0.02140   -0.21059
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.35100    9.36700  -0.01600   -0.17081
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.93790    8.95490  -0.01700   -0.18984
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.63980    8.65810  -0.01830   -0.21136
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.96640    7.98000  -0.01360   -0.17043
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.61530    7.62980  -0.01450   -0.19004
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.52750   10.52760  -0.00010   -0.00095
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.58020   11.58040  -0.00020   -0.00173
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.19440   11.18900   0.00540    0.04826
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.45000   10.44680   0.00320    0.03063
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.88580    7.97040  -0.08460   -1.06143
群益中國新機會基金N-美元                                            7.19260    7.26690  -0.07430   -1.02244
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.83000    7.92000  -0.09000   -1.13636
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.99350    7.06860  -0.07510   -1.06245
群益中國新機會基金-美元                                             7.69040    7.76980  -0.07940   -1.02191
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.48000    7.56000  -0.08000   -1.05820
群益平衡王基金                                                     19.14700   19.11380   0.03320    0.17370
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.47000  -0.01000   -0.15456
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.03210   12.07100  -0.03890   -0.32226
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.40750   11.43980  -0.03230   -0.28235
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.34970   10.38320  -0.03350   -0.32264
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.81150    9.83920  -0.02770   -0.28153
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.29360   10.29790  -0.00430   -0.04176
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.07970   10.08240  -0.00270   -0.02678
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15660    9.16040  -0.00380   -0.04148
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14330    9.14570  -0.00240   -0.02624
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.35330   10.35770  -0.00440   -0.04248
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.39600   10.39880  -0.00280   -0.02693
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31810    9.32200  -0.00390   -0.04184
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78300    9.78560  -0.00260   -0.02657
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.09870   11.09280   0.00590    0.05319
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.68830    7.68420   0.00410    0.05336
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.61060   10.61590  -0.00530   -0.04993
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.44080   10.44110  -0.00030   -0.00287
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65550   10.65790  -0.00240   -0.02252
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89140    9.89630  -0.00490   -0.04951
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83160    9.83190  -0.00030   -0.00305
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03380   10.03610  -0.00230   -0.02292
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.61080   10.61600  -0.00520   -0.04898
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.44070   10.44110  -0.00040   -0.00383
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65540   10.65780  -0.00240   -0.02252
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89150    9.89630  -0.00480   -0.04850
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83150    9.83190  -0.00040   -0.00407
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03390   10.03610  -0.00220   -0.02192
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60560    9.56570   0.03990    0.41712
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.71750   15.65240   0.06510    0.41591
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.19000   12.23000  -0.04000   -0.32706
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.42520   11.49210  -0.06690   -0.58214
群益印度中小基金N-美元                                              9.52670    9.57850  -0.05180   -0.54079
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
群益印度中小基金-人民幣                                            15.46700   15.55750  -0.09050   -0.58171
群益印度中小基金-美元                                              13.62560   13.69980  -0.07420   -0.54161
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.06000   16.15000  -0.09000   -0.55728
群益多利策略組合基金                                               11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
群益安家基金                                                       23.88490   23.88600  -0.00110   -0.00461
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14970   16.14940   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.44000   21.29000   0.15000    0.70456
群益亞太中小基金                                                   10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.47000   16.53000  -0.06000   -0.36298
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.49180   10.48500   0.00680    0.06485
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.78540    7.78030   0.00510    0.06555
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.19320   10.18660   0.00660    0.06479
群益店頭市場基金                                                   89.51000   89.38000   0.13000    0.14545
群益東方盛世基金                                                    8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
群益東協成長基金-人民幣                                            13.19620   13.20220  -0.00600   -0.04545
群益東協成長基金-美元                                              11.50510   11.50580  -0.00070   -0.00608
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.59260   11.59820  -0.00560   -0.04828
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.90980   10.91280  -0.00300   -0.02749
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.44120   10.44570  -0.00450   -0.04308
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57140    9.57600  -0.00460   -0.04804
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.01070    9.01320  -0.00250   -0.02774
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62160    8.62530  -0.00370   -0.04290
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.79660   10.80130  -0.00470   -0.04351
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.36650    9.37100  -0.00450   -0.04802
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.17080    9.17330  -0.00250   -0.02725
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63160    9.63570  -0.00410   -0.04255
群益長安基金                                                       27.88000   27.97000  -0.09000   -0.32177
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.16710   10.17410  -0.00700   -0.06880
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.38020   15.39080  -0.01060   -0.06887
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.13000   15.15000  -0.02000   -0.13201
群益真善美基金                                                     15.44680   15.38090   0.06590    0.42845
群益馬拉松基金                                                    113.39000  113.26000   0.13000    0.11478
群益深証中小板基金                                                 11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
群益創新科技基金                                                   30.94000   30.94000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.05820    9.16190  -0.10370   -1.13186
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.28080    8.37220  -0.09140   -1.09171
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.79000    8.89000  -0.10000   -1.12486
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.86440    9.97730  -0.11290   -1.13157
群益華夏盛世基金-美元                                               9.13060    9.23140  -0.10080   -1.09193
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.34000   15.51000  -0.17000   -1.09607
群益奧斯卡基金                                                     27.42000   27.44000  -0.02000   -0.07289
群益新興金鑽基金-美元                                              11.30360   11.34380  -0.04020   -0.35438
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
群益葛萊美基金                                                     22.20000   22.10000   0.10000    0.45249
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.27000   22.20000   0.07000    0.31532
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.09000    8.05000   0.04000    0.49689
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.03000   13.19000  -0.16000   -1.21304
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.03880   11.02770   0.01110    0.10066
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.80970   10.79450   0.01520    0.14081
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.02830   11.01490   0.01340    0.12165
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.78330   10.77250   0.01080    0.10026
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.55970   10.54490   0.01480    0.14035
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.77300   10.75990   0.01310    0.12175
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.03870   11.02760   0.01110    0.10066
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.80970   10.79450   0.01520    0.14081
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.78330   10.77250   0.01080    0.10026
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.55970   10.54480   0.01490    0.14130
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.81970   12.82060  -0.00090   -0.00702
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.63720   11.63510   0.00210    0.01805
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.55100   11.54870   0.00230    0.01992
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.66970    8.67030  -0.00060   -0.00692
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.93490    8.93330   0.00160    0.01791
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.46120    8.45950   0.00170    0.02010
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.12940   10.12750   0.00190    0.01876
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.88510    9.88330   0.00180    0.01821
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.66000   28.69000  -0.03000   -0.10457
德信中國精選成長基金                                               11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
德信台灣主流中小基金                                               18.33000   18.36000  -0.03000   -0.16340
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97830   11.97820   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   31.04000   31.18000  -0.14000   -0.44901
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.70290   10.69950   0.00340    0.03178
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.60870   10.60340   0.00530    0.04998
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70840   11.70830   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.81000   17.94000  -0.13000   -0.72464
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.72620   10.70800   0.01820    0.16997
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.13920   16.11180   0.02740    0.17006
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37360    8.36440   0.00920    0.10999
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.21320   11.19870   0.01450    0.12948
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.12180   12.10610   0.01570    0.12969
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13180   14.11620   0.01560    0.11051
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摩根大歐洲基金                                                     17.31000   17.37000  -0.06000   -0.34542
摩根中小基金                                                       21.09000   21.03000   0.06000    0.28531
摩根中國A股基金                                                    14.42000   14.54000  -0.12000   -0.82531
摩根中國A股基金(美元)                                              11.11000   11.20000  -0.09000   -0.80357
摩根中國亮點基金                                                   12.57000   12.71000  -0.14000   -1.10149
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.45150   11.50410  -0.05260   -0.45723
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.63570   12.69040  -0.05470   -0.43103
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.63830    9.68110  -0.04280   -0.44210
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.29880   13.35970  -0.06090   -0.45585
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.27070   15.33680  -0.06610   -0.43099
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.82000   18.84000  -0.02000   -0.10616
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.82000   18.84000  -0.02000   -0.10616
摩根台灣增長基金                                                   47.84000   47.94000  -0.10000   -0.20859
摩根平衡基金                                                       27.47000   27.54000  -0.07000   -0.25418
摩根全球α基金                                                     18.55000   18.55000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   16.16160   16.19350  -0.03190   -0.19699
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49950    9.50980  -0.01030   -0.10831
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.59590   10.60710  -0.01120   -0.10559
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.00850   10.01870  -0.01020   -0.10181
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.62770   11.64020  -0.01250   -0.10739
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.34280   10.35340  -0.01060   -0.10238
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.73950   10.76660  -0.02710   -0.25170
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.15800   14.19380  -0.03580   -0.25222
摩根亞洲基金                                                       58.10000   58.57000  -0.47000   -0.80246
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.50890    8.49290   0.01600    0.18839
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00070    9.98410   0.01660    0.16626
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85090    8.83380   0.01710    0.19357
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88670   12.86230   0.02440    0.18970
摩根東方內需機會基金                                               18.39000   18.53000  -0.14000   -0.75553
摩根東方科技基金                                                   31.11000   31.40000  -0.29000   -0.92357
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
摩根金龍收成基金                                                   21.12000   21.35000  -0.23000   -1.07728
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12560   15.12550   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.24000  -0.05000   -0.35112
摩根新金磚五國基金                                                 12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
摩根新絲路基金                                                      9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
摩根新興35基金                                                     13.51000   13.61000  -0.10000   -0.73475
摩根新興日本基金                                                   23.28000   23.41000  -0.13000   -0.55532
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24900    7.24200   0.00700    0.09666
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55390    9.54690   0.00700    0.07332
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.38660    9.37740   0.00920    0.09811
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.09200   11.08170   0.01030    0.09295
摩根新興科技基金                                                   50.21000   50.24000  -0.03000   -0.05971
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.78760    8.78800  -0.00040   -0.00455
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.40320    9.40400  -0.00080   -0.00851
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.86700    8.86610   0.00090    0.01015
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.43380   10.43430  -0.00050   -0.00479
摩根龍揚基金                                                       31.55000   31.90000  -0.35000   -1.09718
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30090    9.30280  -0.00190   -0.02042
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.47140   11.47380  -0.00240   -0.02092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.94000   21.03000  -0.09000   -0.42796
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61000   12.60980   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.54730   10.54090   0.00640    0.06072
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.50910   10.49970   0.00940    0.08953
聯邦中國龍基金                                                     24.14000   24.20000  -0.06000   -0.24793
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.50920   12.51080  -0.00160   -0.01279
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.70960   11.70510   0.00450    0.03844
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.70070   10.69830   0.00240    0.02243
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.39480   10.39600  -0.00120   -0.01154
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.78290    9.77920   0.00370    0.03784
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93380    8.93170   0.00210    0.02351
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.88080    9.90980  -0.02900   -0.29264
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.12960   10.16130  -0.03170   -0.31197
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.92080    9.92800  -0.00720   -0.07252
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.26660   10.27600  -0.00940   -0.09148
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.46410    9.47100  -0.00690   -0.07285
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.79000    9.79900  -0.00900   -0.09185
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.44820   11.43020   0.01800    0.15748
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.24030   11.22140   0.01890    0.16843
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.56810   10.55220   0.01590    0.15068
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61850   10.60170   0.01680    0.15847
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40960   10.39210   0.01750    0.16840
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.78860    9.77380   0.01480    0.15143
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.93050   21.96090  -0.03040   -0.13843
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.25020    9.27570  -0.02550   -0.27491
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.73500    9.76370  -0.02870   -0.29395
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.21520    9.24070  -0.02550   -0.27595
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.68650    9.71510  -0.02860   -0.29439
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21500   13.21480   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.77970   16.77210   0.00760    0.04531
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.30560   12.33700  -0.03140   -0.25452
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.20060   12.23080  -0.03020   -0.24692
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.62420   11.65300  -0.02880   -0.24715
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.26750   12.25850   0.00900    0.07342
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54350   11.53370   0.00980    0.08497
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.54170   10.53400   0.00770    0.07310
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73090    8.72350   0.00740    0.08483
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.95000   33.96000  -0.01000   -0.02945
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.69000   17.87000  -0.18000   -1.00727
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.67000   17.85000  -0.18000   -1.00840
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.91000   12.03000  -0.12000   -0.99751
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.10000   16.12000  -0.02000   -0.12407
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.09000   15.15000  -0.06000   -0.39604
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.16000   14.19000  -0.03000   -0.21142
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.93000   14.96000  -0.03000   -0.20053
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.56000   20.60000  -0.04000   -0.19417
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.65000   18.68000  -0.03000   -0.16060
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.65000   14.67000  -0.02000   -0.13633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.65000   12.67000  -0.02000   -0.15785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.27000   13.29000  -0.02000   -0.15049
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.29000   19.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.05000   18.04000   0.01000    0.05543
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.13000  -0.03000   -0.21231
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
聯博貨幣市場基金                                                   15.03270   15.03260   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.20350   11.19360   0.00990    0.08844
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.05330   14.03970   0.01360    0.09687
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.64800    7.64120   0.00680    0.08899
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.22000   14.20000   0.02000    0.14085
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.02720   10.01510   0.01210    0.12082
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.42910   10.38100   0.04810    0.46335
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.01300   10.00000   0.01300    0.13000
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.10730   10.09550   0.01180    0.11688
瀚亞中小型股基金                                                   19.54000   19.55000  -0.01000   -0.05115
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.02000   12.11000  -0.09000   -0.74319
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.74000   12.83000  -0.09000   -0.70148
瀚亞巴西基金                                                        6.01000    6.01000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       37.86000   37.88000  -0.02000   -0.05280
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.15110   11.16380  -0.01270   -0.11376
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.70870   10.72130  -0.01260   -0.11752
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.65970   12.67640  -0.01670   -0.13174
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.61100   10.61630  -0.00530   -0.04992
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.24390    7.25200  -0.00810   -0.11169
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.90260    7.91190  -0.00930   -0.11754
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09790    8.10860  -0.01070   -0.13196
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.01820    7.02180  -0.00360   -0.05127
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69280    8.70430  -0.01150   -0.13212
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.91040    8.92030  -0.00990   -0.11098
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.24010    9.25100  -0.01090   -0.11783
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.06050    9.07250  -0.01200   -0.13227
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.55260   10.52920   0.02340    0.22224
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85990    9.83360   0.02630    0.26745
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68670    9.66380   0.02290    0.23697
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85400    9.83210   0.02190    0.22274
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.26000   15.29000  -0.03000   -0.19621
瀚亞印度基金-美元                                                  14.28000   14.31000  -0.03000   -0.20964
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.28000   32.35000  -0.07000   -0.21638
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.47000   13.53000  -0.06000   -0.44346
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.65000   11.70000  -0.05000   -0.42735
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.88000   14.95000  -0.07000   -0.46823
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.84000    6.87000  -0.03000   -0.43668
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.30730   12.32630  -0.01900   -0.15414
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.42880   14.42000   0.00880    0.06103
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.19900   11.21890  -0.01990   -0.17738
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.05680   11.07790  -0.02110   -0.19047
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.62070   12.63320  -0.01250   -0.09895
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.00130    9.01530  -0.01400   -0.15529
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.94120    9.93730   0.00390    0.03925
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.95200    8.96790  -0.01590   -0.17730
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.82620    8.84300  -0.01680   -0.18998
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32440    9.33340  -0.00900   -0.09643
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.84570   14.87060  -0.02490   -0.16744
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55130   10.56570  -0.01440   -0.13629
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16830   10.18350  -0.01520   -0.14926
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.60960   12.63080  -0.02120   -0.16784
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.07000   20.14000  -0.07000   -0.34757
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61620   13.61600   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.91000   29.16000  -0.25000   -0.85734
瀚亞高科技基金                                                     55.21000   55.20000   0.01000    0.01812
瀚亞理財通基金                                                     26.12000   26.15000  -0.03000   -0.11472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞菁華基金                                                       20.60000   20.60000   0.00000    0.00000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.89250   13.90700  -0.01450   -0.10426
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.22670    9.23640  -0.00970   -0.10502
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.82520   10.84720  -0.02200   -0.20282
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.70790   11.70990  -0.00200   -0.01708
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.17910   10.20480  -0.02570   -0.25184
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.52670   10.54190  -0.01520   -0.14419
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.13950    8.15610  -0.01660   -0.20353
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.28310    8.28280   0.00030    0.00362
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69630    8.71660  -0.02030   -0.23289
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.26100    8.28190  -0.02090   -0.25236
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.98230    7.99390  -0.01160   -0.14511
瀚亞電通網基金                                                     14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.02550   14.02060   0.00490    0.03495
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.61050   10.60080   0.00970    0.09150
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.83020    9.82420   0.00600    0.06107
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49360   11.48960   0.00400    0.03481
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.13100   10.12170   0.00930    0.09188
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
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