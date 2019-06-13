政府挺 陸股下半年可望迎第二春

陸股連兩日急彈後，昨 (6/12) 日追價力道見到減緩，小幅回跌，但北上資金仍持續進駐。終場上綜指數下跌 - 0.56%，代表大型藍籌的 A50 指數，亦下跌約 - 0.68%，最新指數報 13,058 點，仍力守 13,000 點大關。全日滬深股通合計北上淨流入 22.6 億元人民幣，連五日淨買入。國內唯一追蹤 A50 指數兩倍報酬之國泰 A50 正 2 ETF(00655L)，下跌 - 0.55%，最新價 30.56 元，10 日線位在約 29.5 元，月線位在約 29.28 元。

中美貿易戰延燒至科技戰下，中國工信部近期加快發放 5G 商用牌照，時間較市場預估提早許多，也讓中國正式迎來布局已久的 5G 時代。5G 應用範圍廣大，包括物聯網、人工智慧、智慧城市、車聯網等皆須用到 5G，因此各國皆對其寄予高度關注，中國布局已久，並且位居全球領先。中美貿易戰交鋒之際，中國提早發放 5G 商用牌照，頗有與美國抗衡的意味，而 5G 相關的商機在未來也可望持續發酵。

此外，本週中國官方發布允許將「專項債券」作為符合條件的重大項目的資本金，項目涵蓋鐵路、國家及地方高速公路、供電和供氣項目等，此舉將緩解重大基建項目資本金不足的問題。國泰中國 A50 正 2ETF(00655L) 經理游日傑指出，顯示官方對強化基礎建設投資，抵禦貿易戰負面影響的決心，預期可利好基建、內需股。

另一方面，富時 (FTSE) 指數公司日前宣布，中國 A50 指數 6 月季度調整將新增一檔邁瑞醫療(300760)，調整後，A50 指數之大醫療內涵將再增加。而大金融、大消費、大醫療板塊為貿易戰下，業績確定性最高的三大板塊，待外部干擾因素出盡後，陸股可望展開今年第二輪多頭行情。以評價面觀察，A 股處於相對底部區域應為合理推估，故可把握機會採分批進場方式，佈局下半年行情。