台北‧06月13日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3105 穩懋 2632 3324 雙鴻 2064 3217 優群 1183 5457 宣德 1025 6290 良維 572 1795 美時 402 4803 VHQ-KY 299 6462 神盾 267 6274 台燿 258 5347 世界 247 5371 中光電 210 1569 濱川 208 5483 中美晶 165 3081 聯亞 152 5274 信驊 124 6245 立端 124 4147 中裕 116 6679 鈺太 100 8415 大國鋼 99 3293 鈊象 90 4105 東洋 76 2732 六角 73 5349 先豐 54 5299 杰力 50 8076 伍豐 37 8358 金居 36 8489 三貝德 33 6488 環球晶 29 8083 瑞穎 26 2729 瓦城 25 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6147 頎邦 -4010 5439 高技 -1010 5009 榮剛 -825 8299 群聯 -614 4953 緯軟 -548 6188 廣明 -510 3527 聚積 -430 6643 M31 -362 6411 晶焱 -352 00721B元大中國債3-5 -340 1597 直得 -332 4107 邦特 -286 6182 合晶 -234 6121 新普 -204 8938 明安 -200 4909 新復興 -185 5425 台半 -166 6266 泰詠 -150 4528 江興鍛 -137 3529 力旺 -136 3363 上詮 -127 4947 昂寶-KY -125 6138 茂達 -120 8086 宏捷科 -113 5230 雷笛克 -111 3141 晶宏 -100 8349 恒耀 -94 8155 博智 -90 8436 大江 -82 6238 勝麗 -77
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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