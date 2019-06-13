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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3105  穩懋          2632  
3324  雙鴻          2064  
3217  優群          1183  
5457  宣德          1025  
6290  良維           572  
1795  美時           402  
4803  VHQ-KY         299  
6462  神盾           267  
6274  台燿           258  
5347  世界           247  
5371  中光電         210  
1569  濱川           208  
5483  中美晶         165  
3081  聯亞           152  
5274  信驊           124  
6245  立端           124  
4147  中裕           116  
6679  鈺太           100  
8415  大國鋼          99  
3293  鈊象            90  
4105  東洋            76  
2732  六角            73  
5349  先豐            54  
5299  杰力            50  
8076  伍豐            37  
8358  金居            36  
8489  三貝德          33  
6488  環球晶          29  
8083  瑞穎            26  
2729  瓦城            25  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6147  頎邦         -4010  
5439  高技         -1010  
5009  榮剛          -825  
8299  群聯          -614  
4953  緯軟          -548  
6188  廣明          -510  
3527  聚積          -430  
6643  M31           -362  
6411  晶焱          -352  
00721B元大中國債3-5      -340  
1597  直得          -332  
4107  邦特          -286  
6182  合晶          -234  
6121  新普          -204  
8938  明安          -200  
4909  新復興        -185  
5425  台半          -166  
6266  泰詠          -150  
4528  江興鍛        -137  
3529  力旺          -136  
3363  上詮          -127  
4947  昂寶-KY       -125  
6138  茂達          -120  
8086  宏捷科        -113  
5230  雷笛克        -111  
3141  晶宏          -100  
8349  恒耀           -94  
8155  博智           -90  
8436  大江           -82  
6238  勝麗           -77
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