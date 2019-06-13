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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月13日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3037  欣興         12819  
0056  元大高股息      9564  
2303  聯電          6603  
8046  南電          5804  
2352  佳世達        3903  
0050  元大台灣50      3699  
2349  錸德          3600  
4927  泰鼎-KY       2039  
6213  聯茂          1742  
1101  台泥          1477  
3338  泰碩          1393  
2383  台光電        1308  
2801  彰銀          1196  
3017  奇鋐          1164  
2536  宏普          1117  
2367  燿華           966  
00633L富邦上証正2       873  
8039  台虹           820  
8016  矽創           817  
4958  臻鼎-KY        817  
3533  嘉澤           814  
00637L元大滬深300正2       800  
4190  佐登-KY        695  
2002  中鋼           682  
3653  健策           673  
1102  亞泥           635  
2610  華航           589  
4915  致伸           589  
3045  台灣大         586  
2345  智邦           577  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
0061  元大寶滬深     -4564  
2886  兆豐金       -3122  
2884  玉山金       -2841  
6552  易華電       -2298  
2618  長榮航       -2104  
2344  華邦電       -1295  
3034  聯詠         -1288  
1215  卜蜂         -1151  
6278  台表科       -1141  
1312  國喬          -873  
2412  中華電        -843  
2409  友達          -726  
4919  新唐          -581  
1402  遠東新        -568  
9904  寶成          -534  
2377  微星          -468  
5234  達興材料      -448  
4904  遠傳          -439  
1477  聚陽          -433  
1216  統一          -401  
1733  五鼎          -398  
1319  東陽          -398  
4564  元翎          -393  
1504  東元          -390  
2892  第一金        -326  
1476  儒鴻          -309  
00649 FH香港        -307  
4943  康控-KY       -274  
2488  漢平          -270  
2458  義隆          -267
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