◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月13日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3037 欣興 12819 0056 元大高股息 9564 2303 聯電 6603 8046 南電 5804 2352 佳世達 3903 0050 元大台灣50 3699 2349 錸德 3600 4927 泰鼎-KY 2039 6213 聯茂 1742 1101 台泥 1477 3338 泰碩 1393 2383 台光電 1308 2801 彰銀 1196 3017 奇鋐 1164 2536 宏普 1117 2367 燿華 966 00633L富邦上証正2 873 8039 台虹 820 8016 矽創 817 4958 臻鼎-KY 817 3533 嘉澤 814 00637L元大滬深300正2 800 4190 佐登-KY 695 2002 中鋼 682 3653 健策 673 1102 亞泥 635 2610 華航 589 4915 致伸 589 3045 台灣大 586 2345 智邦 577 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 0061 元大寶滬深 -4564 2886 兆豐金 -3122 2884 玉山金 -2841 6552 易華電 -2298 2618 長榮航 -2104 2344 華邦電 -1295 3034 聯詠 -1288 1215 卜蜂 -1151 6278 台表科 -1141 1312 國喬 -873 2412 中華電 -843 2409 友達 -726 4919 新唐 -581 1402 遠東新 -568 9904 寶成 -534 2377 微星 -468 5234 達興材料 -448 4904 遠傳 -439 1477 聚陽 -433 1216 統一 -401 1733 五鼎 -398 1319 東陽 -398 4564 元翎 -393 1504 東元 -390 2892 第一金 -326 1476 儒鴻 -309 00649 FH香港 -307 4943 康控-KY -274 2488 漢平 -270 2458 義隆 -267