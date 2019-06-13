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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月12日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                114429  
00637L 元大滬深300正2      104466  
2884   玉山金               96414  
2834   臺企銀               69181  
00677U 富邦VIX              60037  
00672L 元大S&P原油正2       59012  
2323   中環                 57027  
2886   兆豐金               54442  
3037   欣興                 48815  
2317   鴻海                 40555  
2409   友達                 38566  
2888   新光金               37521  
2891   中信金               35841  
8046   南電                 35700  
3049   和鑫                 32644  
2880   華南金               30302  
2303   聯電                 30229  
2330   台積電               29676  
2892   第一金               26464  
00632R 元大台灣50反1        24277  
2801   彰銀                 22430  
2887   台新金               22119  
2890   永豐金               20566  
2812   台中銀               19212  
3661   世芯-KY              18725  
2883   開發金               18513  
1809   中釉                 17235  
00633L 富邦上証正2          17197  
3406   玉晶光               16739  
1101   台泥                 16608
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