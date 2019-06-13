台北‧06月12日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 114429 00637L 元大滬深300正2 104466 2884 玉山金 96414 2834 臺企銀 69181 00677U 富邦VIX 60037 00672L 元大S&P原油正2 59012 2323 中環 57027 2886 兆豐金 54442 3037 欣興 48815 2317 鴻海 40555 2409 友達 38566 2888 新光金 37521 2891 中信金 35841 8046 南電 35700 3049 和鑫 32644 2880 華南金 30302 2303 聯電 30229 2330 台積電 29676 2892 第一金 26464 00632R 元大台灣50反1 24277 2801 彰銀 22430 2887 台新金 22119 2890 永豐金 20566 2812 台中銀 19212 3661 世芯-KY 18725 2883 開發金 18513 1809 中釉 17235 00633L 富邦上証正2 17197 3406 玉晶光 16739 1101 台泥 16608
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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