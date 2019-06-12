◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月12日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24192 5027 481.24 00729R 第一金工業30反1 2788 598 466.22 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15194 4973 305.53 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19756 7466 264.61 00702 國泰標普低波高息 13154 5188 253.55 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16742 8847 189.24 0058 富邦發達 7416 4196 176.74 00735 國泰臺韓科技 8334 6789 122.76 0051 元大中型100 10884 9500 114.57 00757 統一FANG+ 8783 7994 109.87 00681R 元大美債20反1 5981 6094 98.15 0054 元大台商50 10260 10624 96.57 0055 元大MSCI金融 33730 37154 90.78 00707R 元大S&P日圓反1 3763 4355 86.41 008201 BP上證50 1333 1549 86.06 00714 群益道瓊美國地產 4642 5567 83.38 00763U 國票道瓊銅 2485 3065 81.08 00649 FH香港 4190 5272 79.48 006206 元大上證50 101438 140278 72.31 00663L 國泰臺灣加權正2 3104 4309 72.04 0053 元大電子 4376 6488 67.45 006207 FH滬深 63967 97892 65.34 00736 國泰新興市場 4558 7727 58.99 0061 元大寶滬深 203314 349616 58.15 00752 中信中國50 6943 12216 56.84