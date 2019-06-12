【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股漲多歇息 台股強彈力道趨緩守10600點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 1 點至 10591 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.66 點，電子期逆價差縮至 - 0.65 點，金融期轉為逆價差 - 4.33 點。現貨部分，三大法人賣超 2.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1559 口至 15640 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 563 口至 47698 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2012 口至 10190 口。

週二美國股市震盪後收黑，終止連六日走揚的紀錄，週三日韓股市開盤後呈狹幅震盪，台股也於 10600 點震盪整理，由於香港反送中遊行恐衝擊相關金融業，在金融股走低加上陸股開低走低影響投資人追價信心下，台股早盤表現相對疲弱，不過午盤後資金湧入台積電、鴻海、台化、南亞等權值股，推升指數再度站上 10600 大關，終場加權指數小漲 7.9 點或 0.07%，收在 10615.66 點，成交量能減少 222.73 億至 1008.87 億。整體而言，今天適逢週選擇權結算，加上國際股市都出現漲多後的降溫跡象，讓台股今日未能接續前兩日強漲態勢呈現平盤震盪格局，基於短線上國際股市有強漲後歇息的跡象，加上上方臨近季線反壓，短線上建議仍先觀望後續國際情勢以及上方季線反壓能否有效站上。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量維持在 10700 點，賣權未平倉最大量由 10300 上移至 10500 點，顯示下檔支撐上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.16，VIX 指數下降至 14.14，已連續五天走低。整體而言，多項選擇權籌碼指標較有利多方。 (永豐期貨研調)



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