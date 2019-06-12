【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易談判持續陷入僵局，美股道瓊指數終止六連漲走勢，加上本週為股東會高峰期，投資人傾向觀望公司釋出的重要訊息，週三金融類股再度面臨盤大賣壓，銀行及壽險股相繼淪陷，盤面靠著台積電及鴻海等電子權值股撐盤，收盤加權指數小漲 0.07%，外資期現貨合計買超 10.67 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普再度放話，他希望在 G20 峰會上與習近平會面，並達成貿易協議，不過除非是很棒的協議，否則他沒興趣，商務部長羅斯也表示，月底高峰會可能對推進與中國的貿易談判有幫助，但不會達成任何協議，使得市場對 G20 川習會解決雙方貿易爭端感到悲觀，週三亞股反彈走勢也隨美股結束六連漲而暫歇，上証指數全日皆在盤下游走，恆生指數再受到反送中衝突升級的利空夾擊，大跌超過 500 點。

《國際商品市場焦點分析》

受到貿易衝突緩解消息激勵，持續推動原油價格走高，不過受到市場目前仍在觀望 OPEC 會議是否能持續維持減產協議影響，打壓市場風險偏好，帶動輕原油期貨及布侖特原油期貨雙雙走跌收於平盤；另外，受到美國石油協會公佈上週原油庫存，原油庫存大幅增加 485 萬桶，庫存增幅高於市場預期，導致市場擔憂原油供給過剩再度重演，推動輕原油期貨早盤下跌超過 1%。

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