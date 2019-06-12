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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         17376         0    3481   群創                   -6544    -80203  
00677U 富邦VIX                11079         0    2409   友達                   -3567    -33711  
00632R 元大台灣50反1           5947         0    1303   南亞                   -3430    -24576  
2303   聯電                    4351     29479    2883   開發金                 -2900    -18603  
2801   彰銀                    3173     14914    2317   鴻海                   -2859    -70925  
00642U 元大S&P石油             3153         0    00637L 元大滬深300正2         -2143         0  
00830  國泰費城半導體          2730     13450    2880   華南金                 -1821     -2513  
1101   台泥                    2304      8345    3049   和鑫                   -1518     -5060  
4938   和碩                    1657      3737    3037   欣興                   -1384     -2594  
4958   臻鼎-KY                 1631     -1009    2884   玉山金                 -1241     -8464  
0056   元大高股息              1566    100195    2888   新光金                 -1101      5561  
2330   台積電                  1371    -16908    3017   奇鋐                    -941     -1856  
2891   中信金                  1360       319    2105   正新                    -919      -630  
2885   元大金                  1228      6551    2515   中工                    -745      2683  
6269   台郡                    1115     -3262    2412   中華電                  -734      3254  
2002   中鋼                    1033     -3637    2368   金像電                  -714     -2137  
2890   永豐金                  1006      2836    2201   裕隆                    -657     -3734  
0050   元大台灣50               985     -7523    2449   京元電子                -576     -7552  
2408   南亞科                   901     -5286    00673R 元大S&P原油反1          -574         0  
3576   聯合再生                 889       642    6116   彩晶                    -569    -12503  
5880   合庫金                   887      6670    2337   旺宏                    -531     -6088  
2379   瑞昱                     820     -1372    006206 元大上證50              -487         0  
2834   臺企銀                   796     -8143    2313   華通                    -486     -2815  
2892   第一金                   782     14666    1605   華新                    -448     -6894  
3231   緯創                     703     -3037    2323   中環                    -438     -1123  
2332   友訊                     700       333    6552   易華電                  -438      -787  
1218   泰山                     689      1161    00670L 富邦NASDAQ正2           -405         0  
00638R 元大滬深300反1           640         0    1312   國喬                    -401     -3406  
2618   長榮航                   634      1297    8046   南電                    -399     -3567  
1504   東元                     624     -4290    8163   達方                    -385      -893  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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