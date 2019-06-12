◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月12日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3037 欣興 8752 0056 元大高股息 6376 8046 南電 5451 2352 佳世達 3219 2349 錸德 2600 0050 元大台灣50 2499 2002 中鋼 2272 4927 泰鼎-KY 1914 6213 聯茂 1521 2801 彰銀 1484 3338 泰碩 1471 2536 宏普 1357 2633 台灣高鐵 1252 2382 廣達 1165 4190 佐登-KY 1045 3704 合勤控 1014 2367 燿華 966 00633L富邦上証正2 873 2383 台光電 863 3653 健策 848 1101 台泥 810 00637L元大滬深300正2 800 1519 華城 795 2548 華固 675 4958 臻鼎-KY 669 1210 大成 634 1102 亞泥 626 2308 台達電 614 4915 致伸 584 4968 立積 576 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 0061 元大寶滬深 -4121 3034 聯詠 -2974 6552 易華電 -2665 2618 長榮航 -2113 2884 玉山金 -2112 2886 兆豐金 -1836 2344 華邦電 -1302 4943 康控-KY -1033 1312 國喬 -876 4564 元翎 -832 4919 新唐 -819 6278 台表科 -741 1215 卜蜂 -606 1319 東陽 -566 2892 第一金 -560 8150 南茂 -479 1504 東元 -468 2492 華新科 -449 3533 嘉澤 -449 1477 聚陽 -441 5234 達興材料 -422 1216 統一 -390 4904 遠傳 -387 1733 五鼎 -314 00649 FH香港 -307 2317 鴻海 -290 1476 儒鴻 -274 5288 豐祥-KY -274 2488 漢平 -270 2103 台橡 -245