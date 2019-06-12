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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3037  欣興          8752  
0056  元大高股息      6376  
8046  南電          5451  
2352  佳世達        3219  
2349  錸德          2600  
0050  元大台灣50      2499  
2002  中鋼          2272  
4927  泰鼎-KY       1914  
6213  聯茂          1521  
2801  彰銀          1484  
3338  泰碩          1471  
2536  宏普          1357  
2633  台灣高鐵      1252  
2382  廣達          1165  
4190  佐登-KY       1045  
3704  合勤控        1014  
2367  燿華           966  
00633L富邦上証正2       873  
2383  台光電         863  
3653  健策           848  
1101  台泥           810  
00637L元大滬深300正2       800  
1519  華城           795  
2548  華固           675  
4958  臻鼎-KY        669  
1210  大成           634  
1102  亞泥           626  
2308  台達電         614  
4915  致伸           584  
4968  立積           576  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
0061  元大寶滬深     -4121  
3034  聯詠         -2974  
6552  易華電       -2665  
2618  長榮航       -2113  
2884  玉山金       -2112  
2886  兆豐金       -1836  
2344  華邦電       -1302  
4943  康控-KY      -1033  
1312  國喬          -876  
4564  元翎          -832  
4919  新唐          -819  
6278  台表科        -741  
1215  卜蜂          -606  
1319  東陽          -566  
2892  第一金        -560  
8150  南茂          -479  
1504  東元          -468  
2492  華新科        -449  
3533  嘉澤          -449  
1477  聚陽          -441  
5234  達興材料      -422  
1216  統一          -390  
4904  遠傳          -387  
1733  五鼎          -314  
00649 FH香港        -307  
2317  鴻海          -290  
1476  儒鴻          -274  
5288  豐祥-KY       -274  
2488  漢平          -270  
2103  台橡          -245
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