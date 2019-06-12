【華冠投顧】國巨，修正波已至竭盡區！

周二，川普表示，在六月底的 G20 峰會上希望與習近平會面，但是除非中方恢復先前所允諾的條款，否則我根本無啥興趣跟他談。這項眾所矚目的焦點，又將上演什麼戲碼？大家也都引頸企盼著。

上周連續二位美聯儲官員的鴿派言論，刺激股市持續上揚。上週五數據，美國 5 月季調後非農就業人口變動，值為 7.5 萬人，遠低於前值 22.4 與預期值 17.5。就業數據大幅放緩之下，市場解讀為，美聯儲未來採寬鬆貨幣政策的機率，更加的提升。這也使得美股持續攀升，但近日來到反壓區，初具轉弱之雛形；道瓊指數昨日即以小跌 14 點做收。

本月底的焦點，除了川習會之外，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』近日來到 10637 最高，已漸往該區間逼近。但依據型態，仍有回測再上攻之機。

我們持續關注的 2327 國巨，上周公佈五月營收，雖年率減 48.6％，但月增率 0.28％，月營收未再衰退之下，近日出現彈升。依據型態研判，上周二根的黑棒是最後的洗盤，近二日於低檔已初具發動之雛型。股價目前處於長期低位區，該股殖利率高達 18.3%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，周二開法說會，主持人劉揚偉表示未來的經營策略，將組成九人經營委員會，策略將透過經營委員會的審核評估之後，再送到董事會做最終決策。該股目前於低位區起漲，依據型態，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

2317 鴻海：

下圖為 06/06 之述

下圖為今日之最新變動。

網友提問，希望了解『旺宏』之後市推演。

2337 旺宏：

作者：華冠投顧 葉良超 分析師