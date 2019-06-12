[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 宏亞 鈺齊-KY 大魯閣 富邦發達 漢唐 旭隼 地球 立益 富邦金融 國碩 元晶 新紡 佳和 元大MSCI台灣 奇鋐 遠雄來 佳和 聯發 永豐臺灣加權 星通 統領 怡華 昶和 富邦日本 欣興 威宏-KY 大統新創 三洋紡 國泰日經225 泰碩 泰昇-KY 正峰新 本盟 元大歐洲50 玉晶光 程泰 正道 元大日經225 尚志 氣立 瑞利 富邦恒生國企反1 立積 榮星 正峰新 元大美債20反1 虹堡 國化 億泰 兆豐藍籌30反1 鎧勝-KY 台硝 懷特 國泰標普低波高息 互億 元禎 士紙 元大S&P日圓反1 聯茂 永記 燁興 富邦歐洲 訊芯-KY 日勝化 千興 FH彭博新興債 易華電 展宇 威致 元大台灣高息低波 南電 德淵 華豐 群益道瓊美國地產 杜康-DR 華廣 首利 第一金工業30反1 陽光能源-DR 三福化 麗正 富邦臺灣優質高息 雷虎 高興昌 東訊 FH富時高息低波 新鋼 錸德 國泰RMB短期報酬 東明-KY 倫飛 富邦臺灣中小 申豐 虹光 國泰新興市場 隴華 威盛 新光內需收益 銘旺科 浩鑫 FH美國金融股 翔耀 國碩 元大US高息特別股 太空梭 銘旺科 新光中國政金綠債 吉祥全 統懋 新光投等債15+ 奇鋐 翔耀 新光ICE美國權值 遠見 太空梭 宏洲 和鑫 兆勁 嘉裕 立萬利 麗臺 東華 聯德 吉祥全 大魯閣 泰碩 憶聲 立益 玉晶光 科風 佳和 晶彩科 力特 聯發 力銘 喬鼎 昶和 新至陞 正達 三洋紡 穎漢 晟鈦 本盟 立積 聯德 正道 迎廣 同泰 瑞利 悅城 新世紀 恩德 華友聯 誠研 正峰新 裕豐 誠創 為升 愛山林 嘉威 華新 皇昌 聯合再生 億泰 遠雄來 尚志 勝一 夏都 力銘 懷特 欣欣 亞太電 士紙 統領 達能 燁興 客思達-KY 太極 千興 康師傅-DR 誠美材 威致 神州-DR 慧友 華豐 同方友友-DR 悠克 首利 一零四 友勁 麗正 欣天然 百一 東訊 新海 捷泰 錸德 欣高 天瀚 倫飛 jpp-KY 迅杰 虹光 台數科 華上 威盛 南六 光麗-KY 浩鑫 鋼聯 元晶 國碩 必應 華冠 銘旺科 基勝-KY 裕豐 統懋 東哥遊艇 寶徠 翔耀 泰昇-KY 皇昌 太空梭 吉源-KY 陽明 兆勁 六福 麗臺 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 德律 耀傑-DR 科風 同方友友-DR 力特 晨訊科-DR 喬鼎 友佳-DR 正達 陽光能源-DR 大量 精熙-DR 晟鈦 中福 聯德 雷虎 同泰 中視 新世紀 秋雨 誠研 新利虹 誠創 國光生 嘉威 聯合再生 尚志 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 達興材料 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 昇陽半導體 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 東森 六福 寒舍 凱羿-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生