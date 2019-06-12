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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧06月11日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1657031   5863149    28.26  
0061   元大寶滬深          203292    352616    57.65  
2883   開發金              161713  14963380     1.08  
2885   元大金              142546  11686232     1.22  
006205 富邦上証            118653    351736    33.73  
006206 元大上證50          100942    140778    71.70  
2823   中壽                 99326   4463582     2.23  
3045   台灣大               88711   3433524     2.58  
00739  元大MSCI A股         70960    152988    46.38  
6116   彩晶                 70464   3133933     2.25  
2610   華航                 70010   5420984     1.29  
006207 FH滬深               63911     97892    65.29  
00639  富邦深100            58398    245403    23.80  
1312   國喬                 52624    906620     5.80  
2881   富邦金               45295  10233603     0.44  
2892   第一金               45218  12338557     0.37  
2017   官田鋼               45028    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
00648R 元大S&P500反1        42185    164188    25.69  
01002T 土銀國泰R1           40509   1393000     2.91  
1101   台泥                 40011   5108059     0.78  
2882   國泰金               37942  12563210     0.30  
2891   中信金               37574  19496989     0.19  
00713  元大台灣高息低波     34305     99512    34.47  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         33764     37154    90.88  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2324   仁寶                 30948   4407146     0.70  
2889   國票金               28276   2819865     1.00  
01001T 土銀富邦R1           27322    583000     4.69
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