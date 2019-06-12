台北‧06月11日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1657031 5863149 28.26 0061 元大寶滬深 203292 352616 57.65 2883 開發金 161713 14963380 1.08 2885 元大金 142546 11686232 1.22 006205 富邦上証 118653 351736 33.73 006206 元大上證50 100942 140778 71.70 2823 中壽 99326 4463582 2.23 3045 台灣大 88711 3433524 2.58 00739 元大MSCI A股 70960 152988 46.38 6116 彩晶 70464 3133933 2.25 2610 華航 70010 5420984 1.29 006207 FH滬深 63911 97892 65.29 00639 富邦深100 58398 245403 23.80 1312 國喬 52624 906620 5.80 2881 富邦金 45295 10233603 0.44 2892 第一金 45218 12338557 0.37 2017 官田鋼 45028 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 00648R 元大S&P500反1 42185 164188 25.69 01002T 土銀國泰R1 40509 1393000 2.91 1101 台泥 40011 5108059 0.78 2882 國泰金 37942 12563210 0.30 2891 中信金 37574 19496989 0.19 00713 元大台灣高息低波 34305 99512 34.47 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33764 37154 90.88 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2324 仁寶 30948 4407146 0.70 2889 國票金 28276 2819865 1.00 01001T 土銀富邦R1 27322 583000 4.69
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...