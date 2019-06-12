台北‧06月11日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3481 群創 238766 00637L 元大滬深300正2 231297 00632R 元大台灣50反1 136000 3037 欣興 102869 00677U 富邦VIX 76386 2884 玉山金 70139 2888 新光金 53951 00633L 富邦上証正2 43471 3049 和鑫 41699 2371 大同 41478 00672L 元大S&P原油正2 34938 3017 奇鋐 34717 2330 台積電 31966 2834 臺企銀 31041 3338 泰碩 30636 2409 友達 30558 2801 彰銀 30409 2303 聯電 30040 2891 中信金 29042 2317 鴻海 27727 2880 華南金 27594 2886 兆豐金 26406 2337 旺宏 25403 2882 國泰金 24055 3406 玉晶光 22890 2887 台新金 21220 8046 南電 20096 2367 燿華 19952 00655L 國泰中國A50正2 19923 2368 金像電 19821
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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