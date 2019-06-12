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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月11日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3481   群創                238766  
00637L 元大滬深300正2      231297  
00632R 元大台灣50反1       136000  
3037   欣興                102869  
00677U 富邦VIX              76386  
2884   玉山金               70139  
2888   新光金               53951  
00633L 富邦上証正2          43471  
3049   和鑫                 41699  
2371   大同                 41478  
00672L 元大S&P原油正2       34938  
3017   奇鋐                 34717  
2330   台積電               31966  
2834   臺企銀               31041  
3338   泰碩                 30636  
2409   友達                 30558  
2801   彰銀                 30409  
2303   聯電                 30040  
2891   中信金               29042  
2317   鴻海                 27727  
2880   華南金               27594  
2886   兆豐金               26406  
2337   旺宏                 25403  
2882   國泰金               24055  
3406   玉晶光               22890  
2887   台新金               21220  
8046   南電                 20096  
2367   燿華                 19952  
00655L 國泰中國A50正2       19923  
2368   金像電               19821
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