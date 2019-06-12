[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/11 108/06/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.16110 10.14500 0.01610 0.15870 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.02080 10.00490 0.01590 0.15892 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.28670 10.25770 0.02900 0.28271 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.14950 10.12090 0.02860 0.28258 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.03030 9.99740 0.03290 0.32909 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.04210 10.00530 0.03680 0.36781 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.04210 10.00530 0.03680 0.36781 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.07450 10.03900 0.03550 0.35362 大華銀多元特別收益平衡基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.49820 10.46160 0.03660 0.34985 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.30230 10.26630 0.03600 0.35066 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.42870 10.38590 0.04280 0.41210 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.32030 10.27790 0.04240 0.41254 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.28000 21.59000 0.69000 3.19592 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.52000 21.53000 0.99000 4.59824 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.55640 41.45320 0.10320 0.24896 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.99010 40.05480 -0.06470 -0.16153 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.71780 9.68840 0.02940 0.30346 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.20830 10.17390 0.03440 0.33812 中國信託台灣活力基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.04630 10.01020 0.03610 0.36063 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17160 10.14830 0.02330 0.22960 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16800 9.14700 0.02100 0.22958 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37030 10.35760 0.01270 0.12262 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31200 9.30040 0.01160 0.12473 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.31350 11.15930 0.15420 1.38181 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63240 9.50110 0.13130 1.38195 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39750 11.26200 0.13550 1.20316 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99150 9.87280 0.11870 1.20229 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.02130 42.94460 0.07670 0.17860 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.30700 43.99970 0.30730 0.69841 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.87620 44.56580 0.31040 0.69650 中國信託智能運動基金-台幣 10.68000 10.47000 0.21000 2.00573 中國信託智能運動基金-美元 10.18000 10.00000 0.18000 1.80000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.07000 9.91000 0.16000 1.61453 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03020 11.03000 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.14520 10.12290 0.02230 0.22029 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40830 9.38750 0.02080 0.22157 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.29530 10.27650 0.01880 0.18294 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.54300 9.52560 0.01740 0.18267 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.31000 11.13000 0.18000 1.61725 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.26000 11.09000 0.17000 1.53291 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.78000 10.62000 0.16000 1.50659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.43880 41.31540 0.12340 0.29868 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.15350 41.85360 0.29990 0.71655 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.95870 41.67280 0.28590 0.68606 元大2001基金 58.46000 58.20000 0.26000 0.44674 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.93060 44.55470 0.37590 0.84368 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.62800 42.24070 0.38730 0.91689 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.93000 19.69000 0.24000 1.21889 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67770 11.67430 0.00340 0.02912 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86790 10.87810 -0.01020 -0.09377 元大上證50基金 32.32000 31.44000 0.88000 2.79898 元大大中華TMT基金-人民幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 元大大中華TMT基金-新台幣 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.25000 13.02000 0.23000 1.76651 元大大中華價值指數基金-美元 12.30000 12.11400 0.18600 1.53541 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.92500 16.65200 0.27300 1.63944 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.42900 10.30600 0.12300 1.19348 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.13100 10.02400 0.10700 1.06744 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259 元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.22000 0.09000 0.68079 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.95210 46.96320 -0.01110 -0.02364 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93830 10.93340 0.00490 0.04482 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98660 9.98210 0.00450 0.04508 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16230 10.17020 -0.00790 -0.07768 元大巴西指數基金 6.95600 6.94600 0.01000 0.14397 元大巴菲特基金 25.08000 24.97000 0.11000 0.44053 元大日經225基金 26.93000 26.84000 0.09000 0.33532 元大台商收成基金 21.41000 21.28000 0.13000 0.61090 元大台灣50單日反向1倍基金 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 元大台灣50單日正向2倍基金 37.45000 37.03000 0.42000 1.13422 元大台灣中型100基金 31.28000 31.12000 0.16000 0.51414 元大台灣加權股價指數基金 24.98200 24.88500 0.09700 0.38979 元大台灣卓越50基金 79.69000 79.27000 0.42000 0.52983 元大台灣金融基金 18.04000 18.16000 -0.12000 -0.66079 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.69000 30.58000 0.11000 0.35971 元大台灣高股息基金 25.97000 25.97000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 33.58000 33.24000 0.34000 1.02286 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147 元大全球ETF穩健組合基金 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124 元大全球人工智慧ETF基金 22.27000 21.33000 0.94000 4.40694 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 元大全球不動產證券化基金-美元 12.27000 12.25500 0.01500 0.12240 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.50000 0.09000 1.05882 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.45000 0.06000 0.93023 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409 元大全球股票入息基金-美元配息 8.41100 8.30200 0.10900 1.31294 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84000 9.70000 0.14000 1.44330 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.49000 8.37000 0.12000 1.43369 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.19000 0.22000 1.66793 元大全球農業商機基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842 元大印尼指數基金 9.75900 9.54600 0.21300 2.23130 元大印度指數基金 10.47700 10.46600 0.01100 0.10510 元大印度基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679 元大多多基金 16.26000 16.08000 0.18000 1.11940 元大多福基金 50.10000 49.80000 0.30000 0.60241 元大亞太成長基金 8.57000 8.43000 0.14000 1.66074 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21500 9.21320 0.00180 0.01954 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40890 7.40740 0.00150 0.02025 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20230 10.18460 0.01770 0.17379 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.33200 10.31630 0.01570 0.15219 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19030 10.17480 0.01550 0.15234 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51760 10.49030 0.02730 0.26024 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37330 10.34640 0.02690 0.25999 元大卓越基金 42.28000 42.08000 0.20000 0.47529 元大店頭基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45190 10.45350 -0.00160 -0.01531 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95220 9.95160 0.00060 0.00603 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.15690 33.06690 0.09000 0.27218 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.18280 42.06040 0.12240 0.29101 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.24050 17.23230 0.00820 0.04759 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.19760 22.19510 0.00250 0.01126 元大美國政府7至10年期債券基金 42.41280 42.33160 0.08120 0.19182 元大高科技基金 18.08000 17.98000 0.10000 0.55617 元大得利貨幣市場基金 16.32070 16.32040 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02890 12.02870 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179 元大華夏中小基金 6.96000 6.87000 0.09000 1.31004 元大新中國基金-人民幣 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614 元大新中國基金-美元 8.57600 8.49100 0.08500 1.00106 元大新中國基金-新台幣 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144 元大新主流基金 22.58000 22.38000 0.20000 0.89366 元大新東協平衡基金-美元 9.37800 9.34300 0.03500 0.37461 元大新東協平衡基金-新台幣 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.63140 10.44410 0.18730 1.79336 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73070 9.56850 0.16220 1.69515 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.11650 10.99240 0.12410 1.12896 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.24750 9.14420 0.10330 1.12968 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.41100 10.40480 0.00620 0.05959 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.72090 9.71510 0.00580 0.05970 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77870 10.76070 0.01800 0.16728 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.07170 10.05480 0.01690 0.16808 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.99100 9.98760 0.00340 0.03404 元大新興亞洲基金 10.83000 10.61000 0.22000 2.07352 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.60480 9.54540 0.05940 0.62229 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.01010 8.95440 0.05570 0.62204 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.06110 10.05490 0.00620 0.06166 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44870 9.44280 0.00590 0.06248 元大萬泰貨幣市場基金 15.15960 15.15940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.10000 34.89000 0.21000 0.60189 元大實質多重資產基金-人民幣 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 元大實質多重資產基金-美元 7.93300 7.92500 0.00800 0.10095 元大實質多重資產基金-新台幣 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 元大滬深300單日反向1倍基金 12.96000 13.32000 -0.36000 -2.70270 元大滬深300單日正向2倍基金 16.70000 15.89000 0.81000 5.09755 元大摩臺基金 37.21000 37.01000 0.20000 0.54039 元大標普500基金 27.50000 27.01000 0.49000 1.81414 元大標普500單日反向1倍基金 12.54000 12.73000 -0.19000 -1.49254 元大標普500單日正向2倍基金 35.15000 34.06000 1.09000 3.20023 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.54000 20.37000 0.17000 0.83456 元大標智滬深300基金 17.81000 17.18000 0.63000 3.66705 元大歐洲50基金 24.81000 24.44000 0.37000 1.51391 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39470 9.41080 -0.01610 -0.17108 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28680 10.28540 0.00140 0.01361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 日盛上選基金 32.34000 31.93000 0.41000 1.28406 日盛小而美基金 16.91000 16.85000 0.06000 0.35608 日盛中國內需動力基金 9.14000 8.98000 0.16000 1.78174 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38050 12.34200 0.03850 0.31194 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95270 9.92170 0.03100 0.31245 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.54450 12.52770 0.01680 0.13410 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07930 10.06580 0.01350 0.13412 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42710 11.40530 0.02180 0.19114 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.16370 9.14630 0.01740 0.19024 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.95000 9.77000 0.18000 1.84237 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.37000 9.23000 0.14000 1.51679 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.21000 10.06000 0.15000 1.49105 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812 日盛日盛基金 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 日盛目標收益組合基金(美元) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 日盛全球抗暖化基金 11.30000 11.12000 0.18000 1.61871 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.43290 10.37770 0.05520 0.53191 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39150 9.34190 0.04960 0.53094 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.28260 10.22210 0.06050 0.59185 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.25640 9.20190 0.05450 0.59227 日盛全球智能車基金(美元) 10.22000 10.05000 0.17000 1.69154 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.42000 10.23000 0.19000 1.85728 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50890 2.49830 0.01060 0.42429 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66260 1.65550 0.00710 0.42887 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38530 0.38440 0.00090 0.23413 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25590 0.25530 0.00060 0.23502 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81280 12.77590 0.03690 0.28883 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38050 8.35640 0.02410 0.28840 日盛亞洲機會基金 6.82000 6.70000 0.12000 1.79104 日盛首選基金 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637 日盛高科技基金 17.08000 16.96000 0.12000 0.70755 日盛貨幣市場基金 14.82980 14.82960 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.63000 37.24000 0.39000 1.04726 日盛精選五虎基金 34.60000 34.72000 -0.12000 -0.34562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54160 13.54140 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.63000 29.35000 0.28000 0.95400 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.67000 9.18000 0.49000 5.33769 台新MSCI中國基金 19.61000 19.02000 0.59000 3.10200 台新大眾貨幣市場基金 14.21830 14.21810 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52120 10.50400 0.01720 0.16375 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51200 10.51920 -0.00720 -0.06845 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.29290 10.28870 0.00420 0.04082 台新中國通基金 42.23000 41.72000 0.51000 1.22244 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50720 0.49950 0.00770 1.54154 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.91900 15.66100 0.25800 1.64740 台新中國精選中小基金-美元 0.28340 0.27920 0.00420 1.50430 台新中國精選中小基金-新台幣 8.91000 8.77000 0.14000 1.59635 台新主流基金 22.93000 22.68000 0.25000 1.10229 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74760 0.74600 0.00160 0.21448 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53340 0.53230 0.00110 0.20665 台新台灣中小基金 32.59000 32.45000 0.14000 0.43143 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49470 10.36340 0.13130 1.26696 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.65750 9.56570 0.09180 0.95968 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.09620 10.99070 0.10550 0.95990 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 台新印度基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71180 8.69600 0.01580 0.18169 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28220 0.00020 0.07087 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66550 12.64240 0.02310 0.18272 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40540 0.40510 0.00030 0.07406 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12740 11.12730 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.09370 31.01200 0.08170 0.26345 台新智慧生活基金-美元 10.50140 10.26570 0.23570 2.29600 台新智慧生活基金-新台幣 11.01000 10.75000 0.26000 2.41860 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.16760 8.12830 0.03930 0.48350 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.51030 8.46020 0.05010 0.59218 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18270 9.13850 0.04420 0.48367 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57930 9.52290 0.05640 0.59226 台新新興市場債券基金(A類型) 11.47740 11.40960 0.06780 0.59424 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35960 0.35790 0.00170 0.47499 台新新興市場債券基金(B類型) 8.21320 8.16480 0.04840 0.59279 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27010 0.00130 0.48130 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.50000 5.40000 0.10000 1.85185 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.37000 22.25000 0.12000 0.53933 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.22870 10.15520 0.07350 0.72377 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.92720 9.87860 0.04860 0.49197 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.09350 10.04200 0.05150 0.51285 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.22870 10.15520 0.07350 0.72377 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.92720 9.87860 0.04860 0.49197 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.09350 10.04200 0.05150 0.51285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.93320 40.71980 0.21340 0.52407 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.61740 40.51060 0.10680 0.26363 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.76580 39.79690 -0.03110 -0.07815 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33920 11.33650 0.00270 0.02382 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18280 10.19880 -0.01600 -0.15688 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23980 9.22870 0.01110 0.12028 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81750 10.80440 0.01310 0.12125 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85140 7.85650 -0.00510 -0.06491 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26070 9.26680 -0.00610 -0.06583 永豐中小基金 51.34000 50.96000 0.38000 0.74568 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79730 1.78980 0.00750 0.41904 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48920 2.47860 0.01060 0.42766 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24530 8.22600 0.01930 0.23462 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07920 11.05320 0.02600 0.23523 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.48000 4.37000 0.11000 2.51716 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.29000 19.80000 0.49000 2.47475 永豐主流品牌基金 19.12000 18.80000 0.32000 1.70213 永豐永豐基金 32.05000 31.78000 0.27000 0.84959 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13170 9.18170 -0.05000 -0.54456 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56550 9.61780 -0.05230 -0.54378 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12300 9.16460 -0.04160 -0.45392 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.55900 9.60260 -0.04360 -0.45404 永豐亞洲民生消費基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437 永豐南非幣2021保本基金 14.03060 14.01120 0.01940 0.13846 永豐高科技基金 22.20000 21.96000 0.24000 1.09290 永豐貨幣市場基金 13.93460 13.93440 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12190 2.11330 0.00860 0.40695 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60330 2.59280 0.01050 0.40497 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82820 7.81060 0.01760 0.22533 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91640 10.89190 0.02450 0.22494 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17030 7.14170 0.02860 0.40046 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44650 11.40080 0.04570 0.40085 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.37000 18.23000 0.14000 0.76796 永豐臺灣加權ETF基金 52.47000 52.25000 0.22000 0.42105 永豐領航科技基金 36.03000 35.68000 0.35000 0.98094 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.83000 11.60000 0.23000 1.98276 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.35000 11.15000 0.20000 1.79372 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 9.90000 0.19000 1.91919 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.78000 0.13000 1.32924 永豐趨勢平衡基金 40.13000 39.66000 0.47000 1.18507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86090 11.86000 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73770 9.74030 -0.00260 -0.02669 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30420 10.30700 -0.00280 -0.02717 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82680 9.81990 0.00690 0.07027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.23500 10.22780 0.00720 0.07040 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79600 9.79730 -0.00130 -0.01327 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49350 10.49490 -0.00140 -0.01334 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84310 9.83500 0.00810 0.08236 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.32930 10.32080 0.00850 0.08236 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.13000 13.89000 0.24000 1.72786 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.61000 18.33000 0.28000 1.52755 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.37000 18.11000 0.26000 1.43567 兆豐國際生命科學基金 15.16000 14.90000 0.26000 1.74497 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38440 10.30840 0.07600 0.73726 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52660 10.45660 0.07000 0.66943 兆豐國際全球基金 30.92000 30.39000 0.53000 1.74399 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46630 10.46580 0.00050 0.00478 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.31510 10.31460 0.00050 0.00485 兆豐國際國民基金 21.28000 20.97000 0.31000 1.47830 兆豐國際第一基金 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69330 10.65750 0.03580 0.33591 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21800 8.19050 0.02750 0.33575 兆豐國際萬全基金 20.06000 19.95000 0.11000 0.55138 兆豐國際電子基金 24.95000 24.80000 0.15000 0.60484 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.57000 21.47000 0.10000 0.46577 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.11000 16.19000 -0.08000 -0.49413 兆豐國際豐台灣基金 33.29000 33.17000 0.12000 0.36177 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55130 12.55110 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.67000 9.45000 0.22000 2.32804 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.57000 9.37000 0.20000 2.13447 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.59670 10.56580 0.03090 0.29245 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.38320 10.35020 0.03300 0.31883 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.60080 10.56480 0.03600 0.34075 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.38980 10.35950 0.03030 0.29249 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.47870 10.44540 0.03330 0.31880 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.47000 10.43440 0.03560 0.34118 合庫台灣基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 合庫全球高收益債券基金A類型 11.63730 11.56400 0.07330 0.63386 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.51960 12.45040 0.06920 0.55581 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.17550 11.11200 0.06350 0.57145 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.96570 11.89740 0.06830 0.57408 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12910 8.11480 0.01430 0.17622 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34550 9.34730 -0.00180 -0.01926 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04070 9.02280 0.01790 0.19839 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78690 8.78770 -0.00080 -0.00910 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20010 9.19330 0.00680 0.07397 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.12000 10.99000 0.13000 1.18289 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.35000 0.09000 0.96257 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 合庫全球新興市場基金 9.39000 9.22000 0.17000 1.84382 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 合庫貨幣市場基金 10.16900 10.16880 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.79020 9.76100 0.02920 0.29915 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.08000 10.05050 0.02950 0.29352 合庫新興多重收益基金A類型 10.42960 10.39310 0.03650 0.35119 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.88610 11.85000 0.03610 0.30464 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.93820 14.89180 0.04640 0.31158 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60950 8.63400 -0.02450 -0.28376 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42050 9.43190 -0.01140 -0.12087 合庫新興多重收益基金B類型 7.86580 7.87090 -0.00510 -0.06480 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60190 8.62540 -0.02350 -0.27245 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.39840 10.43460 -0.03620 -0.34692 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.17000 10.87000 0.30000 2.75989 安本標準兩岸價值基金 美元 10.87000 10.61000 0.26000 2.45052 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.18000 10.91000 0.27000 2.47479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20050 11.19750 0.00300 0.02679 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96230 9.99110 -0.02880 -0.28826 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03650 10.05460 -0.01810 -0.18002 安聯中國東協基金 15.49000 15.22000 0.27000 1.77398 安聯中國策略基金-美元 11.11000 10.93000 0.18000 1.64684 安聯中國策略基金-新臺幣 14.72000 14.46000 0.26000 1.79806 安聯中華新思路基金-人民幣 13.98000 13.55000 0.43000 3.17343 安聯中華新思路基金-美元 12.87000 12.51000 0.36000 2.87770 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.32000 11.96000 0.36000 3.01003 安聯台灣大壩基金 28.23000 28.04000 0.19000 0.67760 安聯台灣科技基金 47.40000 47.04000 0.36000 0.76531 安聯台灣貨幣市場基金 12.54230 12.54210 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 31.56000 31.38000 0.18000 0.57361 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.60410 10.57540 0.02870 0.27138 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.69640 15.65180 0.04460 0.28495 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80320 9.77530 0.02790 0.28541 安聯四季成長組合基金-美元 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.03370 12.99430 0.03940 0.30321 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.65980 10.62780 0.03200 0.30110 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.73110 12.69190 0.03920 0.30886 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49910 9.47030 0.02880 0.30411 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43270 9.40390 0.02880 0.30626 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99760 8.96990 0.02770 0.30881 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.10190 10.07300 0.02890 0.28691 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18830 10.15690 0.03140 0.30915 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.79000 0.10000 0.92678 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.37340 12.32290 0.05050 0.40981 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.22250 11.17930 0.04320 0.38643 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85570 10.81350 0.04220 0.39025 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60700 8.57190 0.03510 0.40948 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45660 8.42400 0.03260 0.38699 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15370 8.12200 0.03170 0.39030 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21700 10.17380 0.04320 0.42462 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13540 10.09600 0.03940 0.39025 安聯全球人口趨勢基金 12.50000 12.32000 0.18000 1.46104 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.39000 33.02000 0.37000 1.12053 安聯全球油礦金趨勢基金 7.98000 7.90000 0.08000 1.01266 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42080 12.41740 0.00340 0.02738 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53990 10.53710 0.00280 0.02657 安聯全球新興市場基金 17.26000 16.93000 0.33000 1.94920 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890 安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.05000 0.18000 1.98895 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.97000 10.83000 0.14000 1.29271 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449 安聯亞洲動態策略基金 22.03000 21.67000 0.36000 1.66128 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.04210 10.01550 0.02660 0.26559 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05150 10.02410 0.02740 0.27334 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04200 10.01530 0.02670 0.26659 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.05340 10.02620 0.02720 0.27129 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04500 10.01820 0.02680 0.26751 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02590 10.00170 0.02420 0.24196 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02590 10.00170 0.02420 0.24196 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02590 10.00170 0.02420 0.24196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.51920 10.51750 0.00170 0.01616 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10610 10.10450 0.00160 0.01583 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.72510 89.52330 0.20180 0.22542 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20500 13.18720 0.01780 0.13498 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.08760 67.92990 0.15770 0.23215 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89400 9.88060 0.01340 0.13562 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71960 2.71630 0.00330 0.12149 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89210 10.89180 0.00030 0.00275 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28550 2.27890 0.00660 0.28961 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86180 8.86140 0.00040 0.00451 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.34590 10.29040 0.05550 0.53934 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16710 10.12650 0.04060 0.40093 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.49850 10.45370 0.04480 0.42856 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12980 10.08800 0.04180 0.41435 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.18480 10.14330 0.04150 0.40914 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.34490 10.28940 0.05550 0.53939 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16420 10.12370 0.04050 0.40005 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.49830 10.45350 0.04480 0.42856 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12780 10.08600 0.04180 0.41444 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.18440 10.14300 0.04140 0.40816 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05260 10.02410 0.02850 0.28431 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.09610 10.06460 0.03150 0.31298 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04590 10.01590 0.03000 0.29952 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02040 9.99130 0.02910 0.29125 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06540 10.03540 0.03000 0.29894 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.05740 10.02620 0.03120 0.31118 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04580 10.01590 0.02990 0.29853 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.02100 9.99190 0.02910 0.29124 宏利台灣動力基金A類型 28.89000 28.75000 0.14000 0.48696 宏利台灣動力基金I類型 28.89000 28.75000 0.14000 0.48696 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90850 9.84510 0.06340 0.64398 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90650 9.83090 0.07560 0.76900 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51440 7.46640 0.04800 0.64288 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55610 7.50160 0.05450 0.72651 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537 宏利全球債券組合基金 13.63330 13.59530 0.03800 0.27951 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95690 2.95450 0.00240 0.08123 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.33860 12.32840 0.01020 0.08274 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.90230 8.89510 0.00720 0.08094 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54990 2.53950 0.01040 0.40953 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52710 11.50670 0.02040 0.17729 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35330 3.29680 0.05650 1.71378 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53790 0.52890 0.00900 1.70164 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.26000 15.00000 0.26000 1.73333 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21190 12.14700 0.06490 0.53429 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81090 10.75420 0.05670 0.52724 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43540 10.37610 0.05930 0.57151 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73270 8.68680 0.04590 0.52839 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36630 8.32260 0.04370 0.52508 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27090 8.22650 0.04440 0.53972 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18390 8.14140 0.04250 0.52202 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92850 2.91040 0.01810 0.62191 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42380 0.42120 0.00260 0.61728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.83040 12.74610 0.08430 0.66138 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96650 0.96060 0.00590 0.61420 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40930 7.36100 0.04830 0.65616 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04780 2.03540 0.01240 0.60922 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29570 0.29390 0.00180 0.61245 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02550 8.96690 0.05860 0.65351 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32690 0.32500 0.00190 0.58462 宏利萬利貨幣市場基金 13.68340 13.68320 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.39000 2.33000 0.06000 2.57511 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.87000 10.59000 0.28000 2.64400 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.54000 24.48000 0.06000 0.24510 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.54000 24.48000 0.06000 0.24510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46210 10.41900 0.04310 0.41367 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.60190 9.58530 0.01660 0.17318 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20930 9.18340 0.02590 0.28203 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54540 11.51290 0.03250 0.28229 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715 貝萊德新台幣基金 12.96650 12.96640 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.19000 26.04000 0.15000 0.57604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46930 11.46960 -0.00030 -0.00262 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15540 10.16590 -0.01050 -0.10329 保德信大中華基金-人民幣 9.55000 9.33000 0.22000 2.35798 保德信大中華基金-美元 9.35000 9.15000 0.20000 2.18579 保德信大中華基金-新台幣 28.33000 27.71000 0.62000 2.23746 保德信中小型股基金 43.49000 43.29000 0.20000 0.46200 保德信中國中小基金-人民幣 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111 保德信中國中小基金-美元 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320 保德信中國中小基金-新臺幣 7.70000 7.62000 0.08000 1.04987 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66550 9.60230 0.06320 0.65818 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.76990 9.70260 0.06730 0.69363 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78060 9.71620 0.06440 0.66281 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.79730 10.72630 0.07100 0.66192 保德信中國品牌基金-人民幣 9.56000 9.42000 0.14000 1.48620 保德信中國品牌基金-美元 9.53000 9.38000 0.15000 1.59915 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.26000 10.11000 0.15000 1.48368 保德信台商全方位基金 34.59000 34.54000 0.05000 0.14476 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.15000 27.79000 0.36000 1.29543 保德信全球消費商機基金 19.08000 18.74000 0.34000 1.81430 保德信全球基礎建設基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 保德信全球資源基金 7.40000 7.32000 0.08000 1.09290 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.04000 32.78000 0.26000 0.79317 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.47760 10.52440 -0.04680 -0.44468 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.78420 10.83250 -0.04830 -0.44588 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.65260 10.68860 -0.03600 -0.33681 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.96360 11.00070 -0.03710 -0.33725 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.61710 9.57940 0.03770 0.39355 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73030 10.68780 0.04250 0.39765 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31060 9.26380 0.04680 0.50519 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36800 10.31580 0.05220 0.50602 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19210 8.16280 0.02930 0.35895 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.23530 11.19520 0.04010 0.35819 保德信亞太基金 20.41000 20.02000 0.39000 1.94805 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73030 8.70260 0.02770 0.31830 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.00600 11.96790 0.03810 0.31835 保德信店頭市場基金 32.11000 31.82000 0.29000 0.91138 保德信拉丁美洲基金 7.43000 7.35000 0.08000 1.08844 保德信金平衡基金 29.49000 29.45000 0.04000 0.13582 保德信金滿意基金 40.78000 40.50000 0.28000 0.69136 保德信科技島基金 24.97000 24.77000 0.20000 0.80743 保德信高成長基金 90.77000 90.25000 0.52000 0.57618 保德信第一基金 25.17000 25.08000 0.09000 0.35885 保德信貨幣市場基金 15.83240 15.83220 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53380 10.43240 0.10140 0.97197 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91620 10.79950 0.11670 1.08061 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90900 10.84510 0.06390 0.58921 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58520 10.51190 0.07330 0.69730 保德信新世紀基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.16370 8.14320 0.02050 0.25174 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.21190 10.18510 0.02680 0.26313 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.53080 11.50170 0.02910 0.25301 保德信新興趨勢組合基金 10.88000 10.69000 0.19000 1.77736 保德信瑞騰基金 15.62770 15.62920 -0.00150 -0.00960 保德信歐洲組合基金 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.91060 9.88490 0.02570 0.25999 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.38770 10.36110 0.02660 0.25673 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89530 9.86720 0.02810 0.28478 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.16100 10.13450 0.02650 0.26148 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98950 9.94760 0.04190 0.42121 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36660 10.33060 0.03600 0.34848 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85700 9.82520 0.03180 0.32366 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15350 10.12080 0.03270 0.32310 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.51910 10.47950 0.03960 0.37788 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.31420 10.26860 0.04560 0.44407 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58480 10.53800 0.04680 0.44411 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.20860 10.16950 0.03910 0.38448 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.43680 10.39690 0.03990 0.38377 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.14660 10.10050 0.04610 0.45641 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58540 10.53750 0.04790 0.45457 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.01500 9.98070 0.03430 0.34366 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.32040 10.28510 0.03530 0.34321 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23300 10.18840 0.04460 0.43775 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95980 9.92320 0.03660 0.36883 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.29390 10.25250 0.04140 0.40380 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56010 10.51470 0.04540 0.43178 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.49760 10.45950 0.03810 0.36426 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.97990 10.94020 0.03970 0.36288 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.26200 10.22460 0.03740 0.36578 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.46880 10.43070 0.03810 0.36527 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29940 10.26010 0.03930 0.38304 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.32720 10.29460 0.03260 0.31667 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.48460 10.44020 0.04440 0.42528 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.31420 10.26620 0.04800 0.46755 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.21690 10.17060 0.04630 0.45523 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50570 10.46550 0.04020 0.38412 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.50440 10.46430 0.04010 0.38321 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.10690 10.06820 0.03870 0.38438 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.10480 10.06610 0.03870 0.38446 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97240 1.96940 0.00300 0.15233 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81600 2.81210 0.00390 0.13869 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29350 -0.00030 -0.10221 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45370 0.45410 -0.00040 -0.08809 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38390 8.39330 -0.00940 -0.11199 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20580 12.22110 -0.01530 -0.12519 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66220 9.65160 0.01060 0.10983 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.24810 12.23380 0.01430 0.11689 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65680 8.66390 -0.00710 -0.08195 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02200 11.03100 -0.00900 -0.08159 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.70850 10.67160 0.03690 0.34578 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.58860 10.55220 0.03640 0.34495 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.20000 18.17000 0.03000 0.16511 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4203.97000 4197.26000 6.71000 0.15987 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30390 10.28880 0.01510 0.14676 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.12400 11.10790 0.01610 0.14494 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24220 10.22890 0.01330 0.13002 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86030 9.83740 0.02290 0.23279 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.40530 10.38110 0.02420 0.23312 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.91690 9.89210 0.02480 0.25071 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.22970 10.20270 0.02700 0.26464 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32670 10.23840 0.08830 0.86244 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07580 6.03880 0.03700 0.61270 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.07020 11.00280 0.06740 0.61257 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51400 10.46030 0.05370 0.51337 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.40390 11.35680 0.04710 0.41473 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.63480 10.58880 0.04600 0.43442 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08710 9.04070 0.04640 0.51323 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32720 9.28870 0.03850 0.41448 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.20140 9.16170 0.03970 0.43333 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43230 10.37910 0.05320 0.51257 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.80300 10.75840 0.04460 0.41456 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78340 10.73690 0.04650 0.43309 柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.11000 0.13000 1.82841 柏瑞巨人基金 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69430 13.69420 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.63000 16.37000 0.26000 1.58827 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.20040 14.10570 0.09470 0.67136 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.46460 12.38610 0.07850 0.63377 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.04660 12.96800 0.07860 0.60611 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62220 8.56460 0.05760 0.67254 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78020 6.73500 0.04520 0.67112 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63270 8.57840 0.05430 0.63299 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45590 8.40170 0.05420 0.64511 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68520 10.62080 0.06440 0.60636 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34680 8.29470 0.05210 0.62811 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.64950 12.56980 0.07970 0.63406 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.30030 12.21820 0.08210 0.67195 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.94500 12.86210 0.08290 0.64453 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.87670 11.80520 0.07150 0.60567 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98600 8.92600 0.06000 0.67219 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64890 9.58810 0.06080 0.63412 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66300 9.60110 0.06190 0.64472 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50010 9.44290 0.05720 0.60575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37400 9.31560 0.05840 0.62691 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.65680 10.60130 0.05550 0.52352 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.50910 10.45870 0.05040 0.48190 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.34110 10.29400 0.04710 0.45755 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.40550 10.35750 0.04800 0.46343 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88020 9.82880 0.05140 0.52295 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.53370 9.48800 0.04570 0.48166 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.56830 10.51450 0.05380 0.51167 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.57240 9.52880 0.04360 0.45756 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.63830 9.59380 0.04450 0.46384 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.63690 10.58140 0.05550 0.52451 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.50940 10.45900 0.05040 0.48188 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.34140 10.29430 0.04710 0.45753 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.40640 10.35830 0.04810 0.46436 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88000 9.82850 0.05150 0.52399 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53380 9.48810 0.04570 0.48166 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.74580 10.69100 0.05480 0.51258 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57230 9.52880 0.04350 0.45651 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.63860 9.59410 0.04450 0.46383 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35360 11.32260 0.03100 0.27379 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67320 12.64070 0.03250 0.25711 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.97470 11.94770 0.02700 0.22598 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09520 9.07040 0.02480 0.27342 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73840 9.71330 0.02510 0.25841 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65300 9.63120 0.02180 0.22635 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04780 11.01760 0.03020 0.27411 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.80080 11.77030 0.03050 0.25913 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56870 11.54250 0.02620 0.22699 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09540 9.07060 0.02480 0.27341 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73900 9.71380 0.02520 0.25942 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65350 9.63160 0.02190 0.22738 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.29000 13.08000 0.21000 1.60550 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.90000 13.70000 0.20000 1.45985 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.55000 8.42000 0.13000 1.54394 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.18000 9.05000 0.13000 1.43646 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.29000 11.11000 0.18000 1.62016 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.00000 10.83000 0.17000 1.56971 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.27000 11.11000 0.16000 1.44014 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.74000 12.50000 0.24000 1.92000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.20000 12.94000 0.26000 2.00927 柏瑞拉丁美洲基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.00710 11.98550 0.02160 0.18022 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.14900 10.13690 0.01210 0.11937 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66350 7.64980 0.01370 0.17909 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.09270 10.08060 0.01210 0.12003 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.15160 12.11810 0.03350 0.27645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.77410 11.74880 0.02530 0.21534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.79820 10.77550 0.02270 0.21066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.51710 8.49360 0.02350 0.27668 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49910 9.47870 0.02040 0.21522 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.55170 9.53170 0.02000 0.20983 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.32630 11.30190 0.02440 0.21589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.67090 10.64150 0.02940 0.27628 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.78010 10.75740 0.02270 0.21102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83850 9.81730 0.02120 0.21595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.20250 9.17720 0.02530 0.27568 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.06980 9.04640 0.02340 0.25867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57770 9.55760 0.02010 0.21030 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.53050 12.45300 0.07750 0.62234 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92350 11.85660 0.06690 0.56424 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.28250 11.22080 0.06170 0.54987 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.07260 7.02900 0.04360 0.62029 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73470 8.68570 0.04900 0.56415 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39740 9.34590 0.05150 0.55104 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.77170 10.70510 0.06660 0.62213 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30020 11.23830 0.06190 0.55080 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45960 9.40640 0.05320 0.56557 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.02400 8.96830 0.05570 0.62108 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59810 9.54560 0.05250 0.54999 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.95190 11.93170 0.02020 0.16930 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.62430 12.60650 0.01780 0.14120 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.51380 11.50030 0.01350 0.11739 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.35330 9.33750 0.01580 0.16921 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90890 9.89490 0.01400 0.14149 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.90580 9.89410 0.01170 0.11825 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.89910 11.88230 0.01680 0.14139 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.66350 10.64550 0.01800 0.16909 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.97050 10.95770 0.01280 0.11681 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.91290 9.89620 0.01670 0.16875 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.51740 9.50140 0.01600 0.16840 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14530 10.13100 0.01430 0.14115 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.65120 9.63980 0.01140 0.11826 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.97000 18.76000 0.21000 1.11940 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.75000 17.48000 0.27000 1.54462 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25730 13.22860 0.02870 0.21695 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.38260 10.29670 0.08590 0.83425 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.34500 11.25640 0.08860 0.78711 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33350 12.23100 0.10250 0.83803 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.85060 10.76730 0.08330 0.77364 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.06190 8.98690 0.07500 0.83455 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56550 9.49080 0.07470 0.78708 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51870 9.43960 0.07910 0.83796 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51240 9.43930 0.07310 0.77442 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.19650 9.12050 0.07600 0.83329 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36770 9.29450 0.07320 0.78756 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37790 11.28340 0.09450 0.83751 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.45530 9.38260 0.07270 0.77484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.13110 41.87370 0.25740 0.61471 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.80000 12.11000 -0.31000 -2.55987 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.19000 29.67000 1.52000 5.12302 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77400 11.77100 0.00300 0.02549 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69100 1.69450 -0.00350 -0.20655 國泰大中華基金 18.51000 18.40000 0.11000 0.59783 國泰小龍基金-美元I 0.45260 0.44970 0.00290 0.64487 國泰小龍基金-新台幣 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694 國泰中小成長基金-美元I 1.27060 1.26060 0.01000 0.79327 國泰中小成長基金-新台幣 39.92000 39.61000 0.31000 0.78263 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.01960 3.92140 0.09820 2.50421 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63240 0.61840 0.01400 2.26391 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67580 0.66080 0.01500 2.26998 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.20000 17.78000 0.42000 2.36220 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.68580 41.49700 0.18880 0.45497 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29580 2.28930 0.00650 0.28393 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32610 0.32600 0.00010 0.03067 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.10270 10.09030 0.01240 0.12289 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16200 8.15200 0.01000 0.12267 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29660 2.28110 0.01550 0.67950 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32850 0.32700 0.00150 0.45872 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.35750 10.30060 0.05690 0.55240 國泰中國新興債券基金-美元 0.33840 0.33920 -0.00080 -0.23585 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46170 10.47490 -0.01320 -0.12602 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.89930 3.80710 0.09220 2.42179 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55670 0.54480 0.01190 2.18429 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.65000 17.25000 0.40000 2.31884 國泰中港台基金-人民幣 2.91890 2.85230 0.06660 2.33496 國泰中港台基金-美元 0.42200 0.41330 0.00870 2.10501 國泰中港台基金-新台幣 13.22000 12.93000 0.29000 2.24285 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.77510 9.82310 -0.04800 -0.48864 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.02880 10.00150 0.02730 0.27296 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.20040 10.16160 0.03880 0.38183 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.24000 26.16000 0.08000 0.30581 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.63000 31.46000 0.17000 0.54037 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34870 0.34730 0.00140 0.40311 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33030 0.32890 0.00140 0.42566 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33100 0.32970 0.00130 0.39430 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97250 10.91520 0.05730 0.52496 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39920 10.34490 0.05430 0.52490 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42780 10.37330 0.05450 0.52539 國泰台灣貨幣市場基金 12.45410 12.45390 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41390 0.41040 0.00350 0.85283 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36700 0.36380 0.00320 0.87960 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44150 0.43770 0.00380 0.86817 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53760 0.53170 0.00590 1.10965 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52620 2.48740 0.03880 1.55986 國泰全球高股息基金-美元 0.36410 0.35940 0.00470 1.30774 國泰全球高股息基金-新台幣 11.46000 11.30000 0.16000 1.41593 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52570 0.51760 0.00810 1.56491 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48020 0.47990 0.00030 0.06251 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 國泰全球資源基金-美元 0.16330 0.16160 0.00170 1.05198 國泰全球資源基金-新台幣 5.21000 5.15000 0.06000 1.16505 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.11000 22.23000 -0.12000 -0.53981 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.48520 2.45390 0.03130 1.27552 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35910 0.35540 0.00370 1.04108 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30980 0.30660 0.00320 1.04371 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.23240 11.10610 0.12630 1.13721 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.68500 9.57610 0.10890 1.13721 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51510 0.50870 0.00640 1.25811 國泰亞洲成長基金-美元 0.39320 0.38810 0.00510 1.31409 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.96000 11.80000 0.16000 1.35593 國泰科技生化基金 30.93000 30.69000 0.24000 0.78201 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.97000 28.53000 0.44000 1.54224 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.72000 12.89000 -0.17000 -1.31885 國泰美國費城半導體基金 13.96000 13.44000 0.52000 3.86905 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.94440 43.85900 0.08540 0.19471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.62970 17.62240 0.00730 0.04142 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.61380 22.62100 -0.00720 -0.03183 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.43740 42.96660 0.47080 1.09573 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.83170 44.47730 0.35440 0.79681 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.74590 43.48550 0.26040 0.59882 國泰紐幣2021保本基金 12.77730 12.77200 0.00530 0.04150 國泰紐幣八年期保本基金 13.13620 13.13000 0.00620 0.04722 國泰紐幣保本基金 12.72180 12.71710 0.00470 0.03696 國泰國泰基金-新台幣A 21.58000 21.45000 0.13000 0.60606 國泰國泰基金-新台幣I 21.58000 21.45000 0.13000 0.60606 國泰富時中國A50基金 21.28000 20.70000 0.58000 2.80193 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.77040 45.45160 0.31880 0.70141 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34300 0.34250 0.00050 0.14599 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50250 0.50060 0.00190 0.37954 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37210 0.37040 0.00170 0.45896 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24190 0.24080 0.00110 0.45681 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.17950 11.11630 0.06320 0.56853 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.60580 7.56280 0.04300 0.56857 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.42690 42.44010 -0.01320 -0.03110 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.57000 19.85000 0.72000 3.62720 國泰新興市場基金-美元 0.38270 0.37830 0.00440 1.16310 國泰新興市場基金-新台幣 12.03000 11.88000 0.15000 1.26263 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40170 2.38430 0.01740 0.72977 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49150 1.48060 0.01090 0.73619 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35680 0.35500 0.00180 0.50704 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22380 0.22270 0.00110 0.49394 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34570 0.34430 0.00140 0.40662 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.86780 10.81050 0.05730 0.53004 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.62150 6.58660 0.03490 0.52986 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.51210 43.36180 0.15030 0.34662 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.59740 43.10900 0.48840 1.13294 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.49010 42.37520 0.11490 0.27115 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.54000 34.22000 0.32000 0.93513 國泰價值卓越基金 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323 國泰標普北美科技ETF基金 23.37000 22.61000 0.76000 3.36134 國泰歐洲精選基金-美元 0.34620 0.34200 0.00420 1.22807 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.35000 10.21000 0.14000 1.37120 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92970 39.95490 -0.02520 -0.06307 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.25000 21.70000 0.55000 2.53456 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.77000 19.35000 0.42000 2.17054 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.33000 17.21000 0.12000 0.69727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55410 10.56090 -0.00680 -0.06439 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47190 10.46860 0.00330 0.03152 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.70940 10.69480 0.01460 0.13651 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33790 10.34460 -0.00670 -0.06477 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28740 10.28490 0.00250 0.02431 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.45600 10.44210 0.01390 0.13311 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98410 9.95820 0.02590 0.26009 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.76710 9.76160 0.00550 0.05634 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96280 9.95990 0.00290 0.02912 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.90800 9.89440 0.01360 0.13745 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98410 9.95810 0.02600 0.26109 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.76240 9.75690 0.00550 0.05637 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96280 9.95990 0.00290 0.02912 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.90800 9.89440 0.01360 0.13745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41560 11.41310 0.00250 0.02190 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09410 10.11210 -0.01800 -0.17800 第一金大中華基金 25.37000 25.30000 0.07000 0.27668 第一金小型精選基金 30.82000 30.67000 0.15000 0.48908 第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.19000 0.28000 2.29696 第一金中國世紀基金-美元 7.70980 7.55320 0.15660 2.07329 第一金中國世紀基金-美元-N 7.71010 7.55350 0.15660 2.07321 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76150 9.75410 0.00740 0.07587 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39730 8.39630 0.00100 0.01191 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25680 11.24830 0.00850 0.07557 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84840 9.84720 0.00120 0.01219 第一金中概平衡基金 25.72000 25.59000 0.13000 0.50801 第一金台灣貨幣市場基金 15.31550 15.31530 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.57600 178.57300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.50570 15.17990 0.32580 2.14626 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.50530 15.17980 0.32550 2.14430 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.18000 14.84000 0.34000 2.29111 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.19000 14.85000 0.34000 2.28956 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.57560 10.18210 0.39350 3.86463 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.57390 10.18040 0.39350 3.86527 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.76000 10.35000 0.41000 3.96135 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.76000 10.35000 0.41000 3.96135 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.93250 9.71400 0.21850 2.24933 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.93240 9.71400 0.21840 2.24830 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.31000 10.07000 0.24000 2.38332 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.31000 10.07000 0.24000 2.38332 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.36580 13.01720 0.34860 2.67800 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.38380 13.03470 0.34910 2.67824 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.86000 12.51000 0.35000 2.79776 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.88000 12.53000 0.35000 2.79330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78930 9.74710 0.04220 0.43295 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78620 9.74410 0.04210 0.43206 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47630 9.42940 0.04690 0.49738 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50070 9.45370 0.04700 0.49716 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.62440 10.57870 0.04570 0.43200 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.31700 10.26610 0.05090 0.49581 第一金全球大趨勢基金 25.28000 24.79000 0.49000 1.97660 第一金全球不動產證券化基金A 9.37420 9.33630 0.03790 0.40594 第一金全球不動產證券化基金B 6.51980 6.49340 0.02640 0.40657 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.02590 10.03230 -0.00640 -0.06379 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.02610 10.03260 -0.00650 -0.06479 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.85160 10.85860 -0.00700 -0.06447 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.85360 10.86050 -0.00690 -0.06353 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52970 8.51240 0.01730 0.20323 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42390 10.40280 0.02110 0.20283 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29440 9.24020 0.05420 0.58657 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29060 9.23840 0.05220 0.56503 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70070 7.66250 0.03820 0.49853 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69520 7.65700 0.03820 0.49889 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52310 8.47800 0.04510 0.53197 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52380 8.47870 0.04510 0.53192 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.51910 11.45190 0.06720 0.58680 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52010 11.45280 0.06730 0.58763 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.15860 10.10870 0.04990 0.49363 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15990 10.10950 0.05040 0.49854 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.99200 14.91260 0.07940 0.53244 第一金亞洲科技基金 17.51000 17.05000 0.46000 2.69795 第一金亞洲新興市場基金 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784 第一金店頭市場基金 7.51000 7.47000 0.04000 0.53548 第一金創新趨勢基金 20.70000 20.65000 0.05000 0.24213 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.47210 41.21640 0.25570 0.62038 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.43560 41.16060 0.27500 0.66811 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.42030 42.37510 0.04520 0.10667 第一金電子基金 31.45000 31.37000 0.08000 0.25502 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.15000 18.04000 0.11000 0.60976 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.68000 18.76000 -0.08000 -0.42644 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.40000 18.76000 0.64000 3.41151 統一大中華中小基金(人民幣) 7.15000 6.96000 0.19000 2.72989 統一大中華中小基金(美元) 6.49000 6.32000 0.17000 2.68987 統一大中華中小基金(新台幣) 9.77000 9.51000 0.26000 2.73396 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 統一大東協高股息基金(美元) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 統一大滿貫基金-A類型 31.79000 31.62000 0.17000 0.53763 統一大滿貫基金-I類型 31.79000 31.62000 0.17000 0.53763 統一大龍印基金 14.19000 13.89000 0.30000 2.15983 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.64000 8.44000 0.20000 2.36967 統一大龍騰中國基金(美元) 7.84000 7.68000 0.16000 2.08333 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.08000 8.88000 0.20000 2.25225 統一中小基金 22.18000 22.18000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94640 9.95580 -0.00940 -0.09442 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15640 9.19420 -0.03780 -0.41113 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.98470 9.01400 -0.02930 -0.32505 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.40010 12.34870 0.05140 0.41624 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.36580 11.35440 0.01140 0.10040 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.11590 11.09540 0.02050 0.18476 統一台灣動力基金 16.68000 16.62000 0.06000 0.36101 統一全天候基金-A類型 100.74000 100.58000 0.16000 0.15908 統一全天候基金-I類型 101.23000 101.07000 0.16000 0.15831 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.13020 8.05020 0.08000 0.99376 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.76530 7.71320 0.05210 0.67547 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.89360 7.83210 0.06150 0.78523 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.73190 8.61400 0.11790 1.36870 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.34770 8.26090 0.08680 1.05073 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.47840 8.38110 0.09730 1.16095 統一全球債券組合基金 12.29740 12.26510 0.03230 0.26335 統一全球新科技基金(人民幣) 15.47000 14.98000 0.49000 3.27103 統一全球新科技基金(美元) 14.43000 14.01000 0.42000 2.99786 統一全球新科技基金(新台幣) 14.10000 13.67000 0.43000 3.14557 統一亞太基金 24.24000 23.76000 0.48000 2.02020 統一亞洲大金磚基金 12.19000 12.01000 0.18000 1.49875 統一奔騰基金 54.39000 54.02000 0.37000 0.68493 統一強棒貨幣市場基金 16.72540 16.72520 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.15000 9.89000 0.26000 2.62892 統一強漢基金(美元) 9.06000 8.86000 0.20000 2.25734 統一強漢基金(新台幣) 24.29000 23.71000 0.58000 2.44623 統一統信基金 27.90000 27.68000 0.22000 0.79480 統一黑馬基金 55.40000 54.97000 0.43000 0.78224 統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.54000 0.35000 2.25225 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05450 8.05910 -0.00460 -0.05708 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.67110 10.63280 0.03830 0.36021 統一經建基金 42.68000 42.64000 0.04000 0.09381 統一龍馬基金 61.36000 61.27000 0.09000 0.14689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.70000 17.42000 0.28000 1.60735 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.91000 42.53000 0.38000 0.89349 野村中國機會基金 13.26000 12.94000 0.32000 2.47295 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.22490 10.20940 0.01550 0.15182 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.20910 10.19250 0.01660 0.16286 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37300 10.34500 0.02800 0.27066 野村巴西基金 6.69000 6.66000 0.03000 0.45045 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.27000 11.05000 0.22000 1.99095 野村台灣高股息基金 24.00000 24.01000 -0.01000 -0.04165 野村台灣運籌基金 34.07000 33.69000 0.38000 1.12793 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84850 9.83290 0.01560 0.15865 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76090 9.75080 0.01010 0.10358 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82640 9.81940 0.00700 0.07129 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.37820 10.36180 0.01640 0.15827 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.18540 10.17490 0.01050 0.10320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00610 9.99890 0.00720 0.07201 野村平衡基金 18.59000 18.47000 0.12000 0.64970 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 野村全球生技醫療基金 16.79000 16.48000 0.31000 1.88107 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.04210 10.02280 0.01930 0.19256 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.04280 10.02280 0.02000 0.19955 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.02870 10.00530 0.02340 0.23388 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.28450 10.30400 -0.01950 -0.18925 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.25350 10.27080 -0.01730 -0.16844 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.24130 10.25510 -0.01380 -0.13457 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.02870 10.00530 0.02340 0.23388 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.59400 10.57260 0.02140 0.20241 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.52380 10.50320 0.02060 0.19613 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.51390 10.48960 0.02430 0.23166 野村全球品牌基金 28.94000 28.19000 0.75000 2.66052 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.38000 0.17000 1.63776 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.66000 10.49000 0.17000 1.62059 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.50000 19.18000 0.32000 1.66840 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.99000 11.80000 0.19000 1.61017 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.81620 10.80240 0.01380 0.12775 野村全球短期收益基金-美元計價 10.85150 10.83890 0.01260 0.11625 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.67690 10.66550 0.01140 0.10689 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.60720 8.64540 -0.03820 -0.44185 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.42320 8.45460 -0.03140 -0.37140 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.05920 8.08950 -0.03030 -0.37456 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.90500 10.87270 0.03230 0.29707 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39570 10.36080 0.03490 0.33685 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03670 10.00020 0.03650 0.36499 野村成長基金 28.57000 28.36000 0.21000 0.74048 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.26160 8.22970 0.03190 0.38762 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27430 8.23940 0.03490 0.42357 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.56370 8.51940 0.04430 0.51999 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42260 9.31600 0.10660 1.14427 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.29460 9.18870 0.10590 1.15250 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.60650 9.49040 0.11610 1.22334 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.76000 8.59000 0.17000 1.97905 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.69000 12.43000 0.26000 2.09171 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03930 10.02200 0.01730 0.17262 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.04600 10.02230 0.02370 0.23647 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.03030 10.00210 0.02820 0.28194 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48610 9.51210 -0.02600 -0.27334 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57380 9.59410 -0.02030 -0.21159 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.76420 9.77940 -0.01520 -0.15543 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.03030 10.00210 0.02820 0.28194 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54290 10.52660 0.01630 0.15485 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.50650 10.48160 0.02490 0.23756 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.71650 10.68620 0.03030 0.28354 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.03500 9.99650 0.03850 0.38513 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.03400 9.99620 0.03780 0.37814 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.02530 9.98630 0.03900 0.39054 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58110 8.54800 0.03310 0.38723 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15910 9.12400 0.03510 0.38470 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02610 8.99210 0.03400 0.37811 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.02530 9.98630 0.03900 0.39054 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.73750 13.68450 0.05300 0.38730 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.81120 12.76230 0.04890 0.38316 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37790 10.33880 0.03910 0.37819 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44430 10.42950 0.01480 0.14191 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41920 10.40630 0.01290 0.12396 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46570 10.45500 0.01070 0.10234 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63460 10.61940 0.01520 0.14313 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.59130 10.57810 0.01320 0.12479 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60810 10.55900 0.04910 0.46501 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.52710 10.50930 0.01780 0.16937 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.47530 10.45890 0.01640 0.15680 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71500 10.68600 0.02900 0.27138 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21010 10.14910 0.06100 0.60104 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87100 9.86950 0.00150 0.01520 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50350 9.50090 0.00260 0.02737 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04830 9.04710 0.00120 0.01326 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44160 11.37420 0.06740 0.59257 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22340 10.18240 0.04100 0.40266 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28630 11.24230 0.04400 0.39138 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72130 10.67920 0.04210 0.39422 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55470 10.51250 0.04220 0.40143 野村泰國基金 43.16000 42.90000 0.26000 0.60606 野村高科技基金 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43980 10.31020 0.12960 1.25701 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.02960 9.94030 0.08930 0.89836 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65050 10.57520 0.07530 0.71204 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.43720 9.35270 0.08450 0.90348 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49980 9.40930 0.09050 0.96181 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.66780 9.56510 0.10270 1.07369 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94040 11.79670 0.14370 1.21814 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.97910 13.81790 0.16120 1.16660 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85950 10.73150 0.12800 1.19275 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.93930 10.80440 0.13490 1.24857 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.30730 11.15600 0.15130 1.35622 野村貨幣市場基金 16.33100 16.33080 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.16000 14.99000 0.17000 1.13409 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31220 10.31180 0.00040 0.00388 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.10960 10.14510 -0.03550 -0.34992 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.34560 10.37040 -0.02480 -0.23914 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27140 10.25970 0.01170 0.11404 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21520 10.20610 0.00910 0.08916 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24320 10.23760 0.00560 0.05470 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.57810 10.56620 0.01190 0.11262 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.49010 10.48070 0.00940 0.08969 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.56730 10.56160 0.00570 0.05397 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87640 9.82460 0.05180 0.52725 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87950 9.82640 0.05310 0.54038 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.84060 9.78660 0.05400 0.55177 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.38500 10.26980 0.11520 1.12174 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.34060 10.22700 0.11360 1.11079 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.30370 10.18910 0.11460 1.12473 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.49090 10.45980 0.03110 0.29733 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92810 7.93470 -0.00660 -0.08318 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.20170 12.16590 0.03580 0.29427 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16880 10.14760 0.02120 0.20892 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.36000 10.33340 0.02660 0.25742 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14620 10.12260 0.02360 0.23314 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34000 10.30480 0.03520 0.34159 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19450 10.17020 0.02430 0.23893 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16900 10.14780 0.02120 0.20891 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.36010 10.33330 0.02680 0.25936 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14720 10.12360 0.02360 0.23312 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34330 10.30810 0.03520 0.34148 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19480 10.17050 0.02430 0.23893 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.20120 10.18120 0.02000 0.19644 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.39770 10.37240 0.02530 0.24392 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.17840 10.15600 0.02240 0.22056 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37270 10.33870 0.03400 0.32886 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.22890 10.20570 0.02320 0.22732 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.20120 10.18120 0.02000 0.19644 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.39820 10.37290 0.02530 0.24390 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.17810 10.15580 0.02230 0.21958 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37740 10.34340 0.03400 0.32871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.22950 10.20630 0.02320 0.22731 野村精選貨幣市場基金 12.11020 12.11010 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.70000 11.55000 0.15000 1.29870 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.43000 10.25000 0.18000 1.75610 野村歐洲高股息基金季配型 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658 野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 10.93000 0.18000 1.64684 野村積極成長基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.22000 9.08000 0.14000 1.54185 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.46000 32.95000 0.51000 1.54780 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.60720 10.54640 0.06080 0.57650 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49300 8.49290 0.00010 0.00118 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83440 7.82870 0.00570 0.07281 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71130 7.70250 0.00880 0.11425 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12820 12.07170 0.05650 0.46804 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86170 10.80550 0.05620 0.52011 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73070 10.67000 0.06070 0.56888 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.56000 11.33000 0.23000 2.03001 野村環球基金-人民幣計價 17.32000 16.99000 0.33000 1.94232 野村環球基金-美元計價 13.43000 13.18000 0.25000 1.89681 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.17000 18.80000 0.37000 1.96809 野村鴻利基金 22.32000 22.14000 0.18000 0.81301 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89780 16.89770 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.41000 18.21000 0.20000 1.09830 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.45000 10.28000 0.17000 1.65370 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.30000 14.23000 0.07000 0.49192 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.13000 15.02000 0.11000 0.73236 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.60440 10.58060 0.02380 0.22494 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.89090 13.86000 0.03090 0.22294 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.62980 10.60910 0.02070 0.19512 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47160 10.47100 0.00060 0.00573 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45070 10.42520 0.02550 0.24460 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.26630 10.26010 0.00620 0.06043 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99930 0.00000 9.99930 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 9.99930 0.00000 9.99930 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.99930 0.00000 9.99930 0.00000 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.12090 10.09300 0.02790 0.27643 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.23120 10.20430 0.02690 0.26361 凱基台商天下基金 12.62000 12.32000 0.30000 2.43506 凱基台灣精五門基金 20.14000 20.06000 0.08000 0.39880 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.43310 43.16330 0.26980 0.62507 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.24410 44.87800 0.36610 0.81577 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.55980 42.47590 0.08390 0.19752 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45590 10.39580 0.06010 0.57812 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.65920 43.35750 0.30170 0.69584 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.40000 44.11480 0.28520 0.64650 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.47920 44.41320 0.06600 0.14860 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.14000 11.97000 0.17000 1.42022 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.85430 10.73080 0.12350 1.15089 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58960 11.58940 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.81000 26.75000 0.06000 0.22430 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.65000 22.21000 0.44000 1.98109 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.51440 21.11900 0.39540 1.87225 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.81000 16.60000 0.21000 1.26506 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.73600 15.56230 0.17370 1.11616 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.55000 7.45000 0.10000 1.34228 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.78780 39.58950 0.19830 0.50089 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.06710 39.78130 0.28580 0.71843 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.76660 39.59700 0.16960 0.42832 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.49000 11.29000 0.20000 1.77148 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.07340 10.91040 0.16300 1.49399 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.81000 10.64000 0.17000 1.59774 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.03280 11.82040 0.21240 1.79689 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.58000 12.35000 0.23000 1.86235 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903 凱基護城河基金-美元計價B 12.43830 12.26360 0.17470 1.42454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03320 9.83160 0.20160 2.05053 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.70610 9.53390 0.17220 1.80619 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.92010 9.73350 0.18660 1.91709 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03320 9.83150 0.20170 2.05157 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.70610 9.53380 0.17230 1.80725 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.92010 9.73350 0.18660 1.91709 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.88000 13.31000 -0.43000 -3.23065 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.93000 31.85000 2.08000 6.53061 富邦NASDAQ-100基金 32.00000 30.93000 1.07000 3.45942 富邦上証180基金 31.08000 30.15000 0.93000 3.08458 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18150 0.17910 0.00240 1.34003 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.71000 5.63000 0.08000 1.42096 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.42000 6.60000 -0.18000 -2.72727 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.71000 41.64000 2.07000 4.97118 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.66790 11.57560 0.09230 0.79737 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.75830 10.67970 0.07860 0.73598 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46460 10.39360 0.07100 0.68311 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93970 9.86100 0.07870 0.79809 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.08790 9.02160 0.06630 0.73490 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.84850 8.78840 0.06010 0.68386 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69660 20.67260 0.02400 0.11610 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61460 11.61120 0.00340 0.02928 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71870 10.72960 -0.01090 -0.10159 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.71290 13.68410 0.02880 0.21046 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00250 1.99910 0.00340 0.17008 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48570 9.46580 0.01990 0.21023 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43480 1.43240 0.00240 0.16755 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.28270 12.27030 0.01240 0.10106 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78770 1.78650 0.00120 0.06717 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33300 10.32260 0.01040 0.10075 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52450 1.52350 0.00100 0.06564 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.73510 10.71890 0.01620 0.15113 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.68710 10.67040 0.01670 0.15651 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.58000 18.45000 0.13000 0.70461 富邦日本東証基金 20.10000 19.99000 0.11000 0.55028 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.01000 46.40000 -0.39000 -0.84052 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.52000 45.38000 0.14000 0.30851 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.50000 50.22000 0.28000 0.55755 富邦台灣心基金 20.57000 20.44000 0.13000 0.63601 富邦台灣釆吉50基金 45.29000 45.05000 0.24000 0.53274 富邦台灣科技指數基金 52.08000 51.43000 0.65000 1.26385 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.10050 45.53840 0.56210 1.23434 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.28630 41.88360 0.40270 0.96147 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31160 0.31080 0.00080 0.25740 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60410 2.60380 0.00030 0.01152 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35310 0.35330 -0.00020 -0.05661 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.98970 10.98900 0.00070 0.00637 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23180 2.23150 0.00030 0.01344 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33400 0.33410 -0.00010 -0.02993 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35520 9.35460 0.00060 0.00641 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.40000 25.29000 0.11000 0.43495 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.33000 31.94000 0.39000 1.22104 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70030 15.70000 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.85000 17.19000 0.66000 3.83944 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.41470 41.26390 0.15080 0.36545 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.56120 42.22700 0.33420 0.79144 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.19390 41.10140 0.09250 0.22505 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.29900 43.98030 0.31870 0.72464 富邦長紅基金 57.47000 57.11000 0.36000 0.63036 富邦科技基金 22.60000 22.47000 0.13000 0.57855 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.99030 41.87650 0.11380 0.27175 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.35670 44.22940 0.12730 0.28782 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.09260 40.01980 0.07280 0.18191 富邦恒生國企ETF基金 20.57000 20.38000 0.19000 0.93229 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.58000 26.03000 0.55000 2.11295 富邦高成長基金 22.18000 22.04000 0.14000 0.63521 富邦基金A類型 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 富邦基金I類型 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 富邦深証100基金 10.09000 9.72000 0.37000 3.80658 富邦富時歐洲ETF基金 20.90000 20.48000 0.42000 2.05078 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42630 0.42390 0.00240 0.56617 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42430 12.36550 0.05880 0.47552 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.30920 9.26520 0.04400 0.47490 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30230 0.00170 0.56236 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53580 8.49550 0.04030 0.47437 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.05230 10.11720 -0.06490 -0.64148 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.82050 10.87860 -0.05810 -0.53408 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43730 9.49820 -0.06090 -0.64117 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.15370 10.20820 -0.05450 -0.53388 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.25000 18.20000 0.05000 0.27473 富邦精準基金 42.13000 41.68000 0.45000 1.07965 富邦精銳中小基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.77000 16.56000 0.21000 1.26812 富邦臺灣公司治理100基金 21.02000 20.94000 0.08000 0.38204 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010 富邦標普美國特別股ETF基金 20.04000 19.91000 0.13000 0.65294 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55250 10.45430 0.09820 0.93933 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17320 10.11570 0.05750 0.56842 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.54070 10.46740 0.07330 0.70027 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08550 9.99170 0.09380 0.93878 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67770 9.62300 0.05470 0.56843 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01290 9.94330 0.06960 0.69997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.16000 30.20000 -0.04000 -0.13245 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93830 9.87190 0.06640 0.67262 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92520 9.86000 0.06520 0.66126 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.76580 9.70520 0.06060 0.62441 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22000 10.15130 0.06870 0.67676 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.21830 10.15120 0.06710 0.66101 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05800 9.99530 0.06270 0.62729 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49660 8.47340 0.02320 0.27380 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19580 9.17060 0.02520 0.27479 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76710 8.74570 0.02140 0.24469 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20810 10.18030 0.02780 0.27308 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.29380 10.26560 0.02820 0.27470 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83830 9.81430 0.02400 0.24454 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.98120 9.95550 0.02570 0.25815 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59130 8.57110 0.02020 0.23568 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.87150 9.84860 0.02290 0.23252 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16360 9.14520 0.01840 0.20120 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.34520 11.31810 0.02710 0.23944 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.17900 11.15210 0.02690 0.24121 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.49440 10.46990 0.02450 0.23400 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35810 9.33850 0.01960 0.20988 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.17000 0.29000 1.91167 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81750 8.79820 0.01930 0.21936 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72110 9.69990 0.02120 0.21856 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23160 9.21440 0.01720 0.18666 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.60660 10.58360 0.02300 0.21732 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.65940 10.63610 0.02330 0.21907 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.18220 10.16320 0.01900 0.18695 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.37260 9.35400 0.01860 0.19885 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.61000 8.45000 0.16000 1.89349 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.14000 8.99000 0.15000 1.66852 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.19000 8.04000 0.15000 1.86567 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.19000 7.09000 0.10000 1.41044 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.12000 8.02000 0.10000 1.24688 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20470 10.18320 0.02150 0.21113 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55340 9.53570 0.01770 0.18562 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12770 9.10950 0.01820 0.19979 富蘭克林華美中華基金 10.76000 10.53000 0.23000 2.18424 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.75000 0.14000 1.43590 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03980 8.01950 0.02030 0.25313 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07770 9.06060 0.01710 0.18873 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04300 10.02420 0.01880 0.18755 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.63730 9.61290 0.02440 0.25383 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.48270 11.41990 0.06280 0.54992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64510 8.59790 0.04720 0.54897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81970 8.77140 0.04830 0.55065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90830 9.85410 0.05420 0.55002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.19580 14.17510 0.02070 0.14603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29050 10.27460 0.01590 0.15475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.31940 10.30340 0.01600 0.15529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.50290 10.44550 0.05740 0.54952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60280 7.56120 0.04160 0.55018 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94500 8.89610 0.04890 0.54968 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93450 9.88020 0.05430 0.54958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.19790 11.12840 0.06950 0.62453 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57100 7.52400 0.04700 0.62467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92480 8.86940 0.05540 0.62462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07750 10.01500 0.06250 0.62406 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.77170 10.70740 0.06430 0.60052 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.62750 7.58200 0.04550 0.60011 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17750 8.15260 0.02490 0.30542 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19660 9.17380 0.02280 0.24853 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.23990 10.21440 0.02550 0.24965 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.97990 12.94040 0.03950 0.30525 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.93000 7.82000 0.11000 1.40665 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.18000 0.13000 1.58924 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.33000 9.22000 0.11000 1.19306 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 8.99000 0.11000 1.22358 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.27810 13.10820 0.16990 1.29614 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 富蘭克林華美第一富基金 36.78000 36.54000 0.24000 0.65681 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34660 10.34640 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.62000 14.23000 0.39000 2.74069 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.47000 13.14000 0.33000 2.51142 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.93000 15.52000 0.41000 2.64175 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.85720 9.79630 0.06090 0.62166 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.85720 9.79630 0.06090 0.62166 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.79800 9.75620 0.04180 0.42845 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.79800 9.75620 0.04180 0.42845 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.78850 9.73350 0.05500 0.56506 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.78850 9.73350 0.05500 0.56506 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.78850 9.73350 0.05500 0.56506 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.97730 9.91060 0.06670 0.67302 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.97730 9.91060 0.06670 0.67302 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.97730 9.91060 0.06670 0.67302 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65830 6.60470 0.05360 0.81154 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65860 10.54310 0.11550 1.09550 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.45160 9.42050 0.03110 0.33013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.38450 11.34710 0.03740 0.32960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75260 6.72760 0.02500 0.37160 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86210 8.83440 0.02770 0.31355 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.42970 10.39710 0.03260 0.31355 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.87750 10.83720 0.04030 0.37187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.58000 65.83000 0.75000 1.13930 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.39000 66.85000 0.54000 0.80778 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.43450 62.16530 0.26920 0.43304 復華1至5年期高收益債券基金 21.05000 20.88000 0.17000 0.81418 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.89250 64.37310 0.51940 0.80686 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.76120 64.33680 0.42440 0.65965 復華人民幣貨幣市場基金 11.85090 11.85020 0.00070 0.00591 復華人生目標基金 37.31350 36.98360 0.32990 0.89202 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 復華大中華中小策略基金 8.39000 8.21000 0.18000 2.19245 復華中小精選基金 63.00000 62.76000 0.24000 0.38241 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.47010 52.48960 -0.01950 -0.03715 復華中國特選信用債券ETF基金 62.40780 62.22130 0.18650 0.29974 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.41000 9.21000 0.20000 2.17155 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.47000 8.30000 0.17000 2.04819 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.45000 11.30000 0.15000 1.32743 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360 復華六年到期新興市場債券基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 復華台灣智能基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 復華全方位基金 27.77000 27.63000 0.14000 0.50670 復華全球大趨勢基金-美元 12.48000 12.21000 0.27000 2.21130 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.96000 19.51000 0.45000 2.30651 復華全球平衡基金-美元 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 復華全球平衡基金-新臺幣 19.60000 19.36000 0.24000 1.23967 復華全球物聯網科技基金-美元 14.02000 13.58000 0.44000 3.24006 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.73000 13.28000 0.45000 3.38855 復華全球原物料基金 8.20000 8.10000 0.10000 1.23457 復華全球消費基金-新臺幣 12.72000 12.50000 0.22000 1.76000 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.07450 12.06630 0.00820 0.06796 復華全球債券基金 14.67010 14.66630 0.00380 0.02591 復華全球債券組合基金 15.15000 15.11000 0.04000 0.26473 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 復華全球戰略配置強基金-美元 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 復華有利貨幣市場基金 13.48760 13.48740 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.37000 11.25000 0.12000 1.06667 復華亞太成長基金 11.95000 11.53000 0.42000 3.64267 復華亞太神龍科技基金-美元 8.77000 8.50000 0.27000 3.17647 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.46000 9.16000 0.30000 3.27511 復華東協世紀基金 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338 復華南非幣長期收益基金A 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 復華南非幣短期收益基金A 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.64920 67.45520 0.19400 0.28760 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.09000 21.77000 0.32000 1.46991 復華美國新星基金-美元 12.52000 12.17000 0.35000 2.87592 復華美國新星基金-新臺幣 12.91000 12.53000 0.38000 3.03272 復華恒生基金 21.50000 21.35000 0.15000 0.70258 復華恒生單日反向一倍基金 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 復華恒生單日正向二倍基金 30.60000 30.13000 0.47000 1.55991 復華神盾基金 24.83320 24.62400 0.20920 0.84958 復華高成長基金 65.50000 64.94000 0.56000 0.86233 復華高益策略組合基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 復華貨幣市場基金 14.45070 14.45050 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.28000 18.32000 -0.04000 -0.21834 復華富時台灣高股息低波動基金 49.29000 49.37000 -0.08000 -0.16204 復華復華基金 20.44000 20.27000 0.17000 0.83868 復華華人世紀基金 15.83000 15.37000 0.46000 2.99284 復華傳家二號基金 29.11560 28.88720 0.22840 0.79066 復華傳家基金 21.68770 21.56410 0.12360 0.57317 復華奧林匹克全球組合基金 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.28000 0.08000 0.56022 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華新興市場10年期以上債券基金 21.60000 21.41000 0.19000 0.88744 復華新興市場企業債券ETF基金 67.41000 66.81000 0.60000 0.89807 復華新興市場高收益債券基金A 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.37000 0.04000 0.74488 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 復華新興市場短期收益基金 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 復華滬深300 A股基金 23.15000 22.46000 0.69000 3.07213 復華數位經濟基金 44.21000 44.10000 0.11000 0.24943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.89480 9.87350 0.02130 0.21573 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.69710 9.67600 0.02110 0.21807 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.42940 10.40690 0.02250 0.21620 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.08620 10.06430 0.02190 0.21760 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.05440 10.02630 0.02810 0.28026 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.78780 10.74610 0.04170 0.38805 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.85650 9.83350 0.02300 0.23389 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.59520 10.55900 0.03620 0.34284 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.20620 10.18230 0.02390 0.23472 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.95960 10.92110 0.03850 0.35253 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.53900 10.52370 0.01530 0.14539 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.51540 10.48710 0.02830 0.26986 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.73100 10.69050 0.04050 0.37884 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43130 10.42150 0.00980 0.09404 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.50970 11.59830 -0.08860 -0.76391 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.40960 10.38610 0.02350 0.22626 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.60940 10.59940 0.01000 0.09434 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.83190 11.92320 -0.09130 -0.76573 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.54900 10.52510 0.02390 0.22708 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.80310 10.76700 0.03610 0.33528 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96360 9.96510 -0.00150 -0.01505 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.00080 9.98490 0.01590 0.15924 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01690 9.99020 0.02670 0.26726 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28390 10.27560 0.00830 0.08077 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.43160 10.51940 -0.08780 -0.83465 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.31730 10.29570 0.02160 0.20980 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28250 10.27410 0.00840 0.08176 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.43090 10.51880 -0.08790 -0.83565 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.31410 10.29250 0.02160 0.20986 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.10560 10.11650 -0.01090 -0.10774 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.13130 10.12180 0.00950 0.09386 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.10410 10.11500 -0.01090 -0.10776 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.13230 10.12280 0.00950 0.09385 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.61560 10.59180 0.02380 0.22470 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.66080 10.61820 0.04260 0.40120 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.86720 10.81200 0.05520 0.51054 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.96270 9.95490 0.00780 0.07835 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.99630 9.97090 0.02540 0.25474 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.01260 9.97630 0.03630 0.36386 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20040 9.18740 0.01300 0.14150 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19470 8.20400 -0.00930 -0.11336 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32500 8.32540 -0.00040 -0.00480 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94410 11.92740 0.01670 0.14001 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67310 10.68520 -0.01210 -0.11324 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96800 10.96860 -0.00060 -0.00547 景順主流基金 16.43000 16.19000 0.24000 1.48240 景順台灣科技基金 28.34000 27.94000 0.40000 1.43164 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 景順全球科技基金 23.44000 22.75000 0.69000 3.03297 景順全球康健基金 19.58000 19.28000 0.30000 1.55602 景順貨幣市場基金 15.98620 15.98600 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.48000 30.26000 0.22000 0.72703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.38000 14.02000 0.36000 2.56776 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.70000 13.34000 0.36000 2.69865 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.74000 0.11000 1.02421 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.76000 11.62000 0.14000 1.20482 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63380 8.62820 0.00560 0.06490 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99030 7.98670 0.00360 0.04507 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.40620 11.39890 0.00730 0.06404 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53120 10.52650 0.00470 0.04465 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.90000 7.76000 0.14000 1.80412 華南永昌中國A股基金(美元) 7.50000 7.39000 0.11000 1.48850 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.22000 11.04000 0.18000 1.63043 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59160 9.58490 0.00670 0.06990 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97530 9.95740 0.01790 0.17977 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.11480 10.10770 0.00710 0.07024 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52340 10.50460 0.01880 0.17897 華南永昌永昌基金 18.78000 18.59000 0.19000 1.02205 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 華南永昌全球亨利組合基金 14.83850 14.79810 0.04040 0.27301 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419 華南永昌全球精品基金 16.82000 16.54000 0.28000 1.69287 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.00000 12.88000 0.12000 0.93168 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.14000 13.00000 0.14000 1.07692 華南永昌物聯網精選基金 11.27000 11.09000 0.18000 1.62308 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27140 16.27120 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.01220 23.81740 0.19480 0.81789 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98330 11.98310 0.00020 0.00167 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69410 10.69390 0.00020 0.00187 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.73500 10.74780 -0.01280 -0.11909 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01600 10.01600 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.98080 9.99290 -0.01210 -0.12109 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53910 10.53820 0.00090 0.00854 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.49720 10.50920 -0.01200 -0.11419 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97920 9.97830 0.00090 0.00902 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.90090 9.91220 -0.01130 -0.11400 華頓中小型基金 19.06000 18.78000 0.28000 1.49095 華頓中國多重機會平衡基金 11.38340 11.13440 0.24900 2.23631 華頓台灣基金 21.52000 21.44000 0.08000 0.37313 華頓平安貨幣市場基金 11.56360 11.56340 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.04000 17.55000 0.49000 2.79202 華頓全球高收益債券基金A 13.95270 13.86950 0.08320 0.59988 華頓全球高收益債券基金B 8.18040 8.13160 0.04880 0.60013 華頓全球黑鑽油源基金 5.11000 5.08000 0.03000 0.59055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.59330 2.55650 0.03680 1.43947 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.74350 11.59380 0.14970 1.29121 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37360 0.36920 0.00440 1.19177 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.71450 11.65390 0.06060 0.52000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.71450 11.65390 0.06060 0.52000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.39290 10.33520 0.05770 0.55829 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54640 10.50700 0.03940 0.37499 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.54640 10.50700 0.03940 0.37499 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.29760 9.26290 0.03470 0.37461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.55880 10.53090 0.02790 0.26493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.55880 10.53090 0.02790 0.26493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.29640 9.27450 0.02190 0.23613 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.07000 9.80000 0.27000 2.75510 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.78000 8.56000 0.22000 2.57009 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.24000 9.01000 0.23000 2.55272 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64660 2.63870 0.00790 0.29939 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07510 2.06710 0.00800 0.38702 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.14730 12.14370 0.00360 0.02965 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45800 9.45520 0.00280 0.02961 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.38040 0.00020 0.05258 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29730 0.29750 -0.00020 -0.06723 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.25000 0.08000 2.46154 匯豐中國動力基金(台幣) 15.06000 14.74000 0.32000 2.17096 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.47000 0.01000 2.12766 匯豐台灣精典基金 23.72000 23.69000 0.03000 0.12664 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.56000 0.19000 1.51274 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.18000 0.13000 1.58924 匯豐安富基金 25.32000 25.30000 0.02000 0.07905 匯豐成功基金 44.22000 44.22000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.39000 0.02000 0.83682 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68290 2.67350 0.00940 0.35160 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35820 2.34910 0.00910 0.38738 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87400 11.85800 0.01600 0.13493 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96610 7.94940 0.01670 0.21008 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38730 0.38690 0.00040 0.10339 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33330 0.33280 0.00050 0.15024 匯豐金磚動力基金 14.92000 14.67000 0.25000 1.70416 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00800 15.00790 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.12000 0.03000 0.58594 匯豐新鑽動力基金 10.62000 10.42000 0.20000 1.91939 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.54140 5.48250 0.05890 1.07433 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37000 9.31170 0.05830 0.62609 匯豐龍鳳基金-A類型 51.18000 51.11000 0.07000 0.13696 匯豐龍鳳基金-I類型 51.18000 51.11000 0.07000 0.13696 匯豐龍騰電子基金 34.97000 34.82000 0.15000 0.43079 匯豐雙高收益債券組合基金 12.63750 12.59340 0.04410 0.35018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.61000 17.72000 -0.11000 -0.62077 新光中國成長基金(人民幣) 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 新光中國成長基金(美元) 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807 新光中國成長基金(新臺幣) 8.84000 8.73000 0.11000 1.26002 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.15250 11.09310 0.05940 0.53547 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.14000 10.11150 0.02850 0.28186 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67170 10.60790 0.06380 0.60144 新光台灣富貴基金 22.56000 22.53000 0.03000 0.13316 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.44000 21.05000 0.39000 1.85273 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.46080 40.46510 -0.00430 -0.01063 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.98140 42.67700 0.30440 0.71326 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.76000 9.54000 0.22000 2.30608 新光全球AI新創產業基金美元 9.61000 9.42000 0.19000 2.01699 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.86000 9.63000 0.23000 2.38837 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.61000 0.16000 1.50801 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.51000 0.20000 1.90295 新光全球債券基金(A累積)美元 10.67180 10.64630 0.02550 0.23952 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.64130 10.58190 0.05940 0.56134 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08310 10.05940 0.02370 0.23560 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04200 9.98600 0.05600 0.56079 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.68000 9.45000 0.23000 2.43386 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.06000 10.84000 0.22000 2.02952 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.49970 15.49940 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 新光多重資產基金(A累積)美元 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.97000 8.87000 0.10000 1.12740 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 新光亞洲精選基金-美金 20.99000 20.69000 0.30000 1.44998 新光亞洲精選基金-新台幣 21.70000 21.32000 0.38000 1.78236 新光店頭基金 21.49000 21.53000 -0.04000 -0.18579 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 新光特選內需收益ETF基金 21.19000 21.29000 -0.10000 -0.46970 新光創新科技基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26360 10.25890 0.00470 0.04581 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.61650 10.58800 0.02850 0.26917 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.09270 10.06990 0.02280 0.22642 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41840 9.41020 0.00820 0.08714 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70710 9.68100 0.02610 0.26960 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22480 9.20280 0.02200 0.23906 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.18340 41.05710 0.12630 0.30762 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.63000 43.49150 0.13850 0.31845 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.64060 10.62070 0.01990 0.18737 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48730 9.54910 -0.06180 -0.64718 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51750 9.56190 -0.04440 -0.46434 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.48310 10.45960 0.02350 0.22467 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.46640 10.44710 0.01930 0.18474 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48990 9.53830 -0.04840 -0.50743 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45190 9.49980 -0.04790 -0.50422 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.41500 10.39510 0.01990 0.19144 瑞銀全球創新趨勢基金 7.27000 7.14000 0.13000 1.82073 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.65450 10.62570 0.02880 0.27104 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62990 9.60730 0.02260 0.23524 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49750 10.47580 0.02170 0.20714 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60540 9.58560 0.01980 0.20656 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67090 9.64800 0.02290 0.23735 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.58280 10.55900 0.02380 0.22540 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93060 14.89080 0.03980 0.26728 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75580 8.73250 0.02330 0.26682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.48750 41.53110 -0.04360 -0.10498 群益10年期以上金融債ETF基金 41.57000 41.30190 0.26810 0.64912 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.29570 42.07530 0.22040 0.52382 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.30390 42.13180 0.17210 0.40848 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.58550 43.48520 0.10030 0.23065 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.89590 41.60470 0.29120 0.69992 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.27740 45.03830 0.23910 0.53088 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.87280 46.48660 0.38620 0.83078 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.06030 44.65310 0.40720 0.91192 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.62580 10.59590 0.02990 0.28218 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.20270 44.11910 0.08360 0.18949 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.45900 40.53560 -0.07660 -0.18897 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45060 11.44740 0.00320 0.02795 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25330 10.27120 -0.01790 -0.17427 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.17060 11.89490 0.27570 2.31780 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.00170 8.82560 0.17610 1.99533 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301 群益大印度基金N-新臺幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 群益大印度基金-人民幣 13.96960 13.86950 0.10010 0.72173 群益大印度基金-美元 13.00060 12.94830 0.05230 0.40391 群益大印度基金-新臺幣 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.11170 11.88720 0.22450 1.88859 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.55820 11.37980 0.17840 1.56769 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.06000 10.88000 0.18000 1.65441 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.83140 10.63060 0.20080 1.88889 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43000 9.28440 0.14560 1.56822 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 8.90000 0.15000 1.68539 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.72080 9.54070 0.18010 1.88770 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.49790 8.36670 0.13120 1.56812 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.15000 9.00000 0.15000 1.66667 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.04400 8.87640 0.16760 1.88815 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.17180 8.04570 0.12610 1.56730 群益中小型股基金 43.98000 43.78000 0.20000 0.45683 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10490 10.01150 0.09340 0.93293 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28350 9.22680 0.05670 0.61451 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.87510 8.81140 0.06370 0.72293 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.60970 8.53010 0.07960 0.93317 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.90900 7.86070 0.04830 0.61445 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.56180 7.50750 0.05430 0.72328 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.52340 10.51190 0.01150 0.10940 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.57570 11.56310 0.01260 0.10897 群益中國高收益債券基金-美元 11.18030 11.16610 0.01420 0.12717 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43880 10.41600 0.02280 0.21889 群益中國新機會基金N-人民幣 7.75590 7.58870 0.16720 2.20328 群益中國新機會基金N-美元 7.04760 6.91760 0.13000 1.87926 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.68000 7.53000 0.15000 1.99203 群益中國新機會基金-人民幣 6.87840 6.73010 0.14830 2.20353 群益中國新機會基金-美元 7.53540 7.39630 0.13910 1.88067 群益中國新機會基金-新臺幣 7.33000 7.18000 0.15000 2.08914 群益平衡王基金 19.05900 18.97200 0.08700 0.45857 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.45000 6.42000 0.03000 0.46729 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.08220 12.01410 0.06810 0.56683 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.41210 11.38370 0.02840 0.24948 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39280 10.33420 0.05860 0.56705 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81550 9.79100 0.02450 0.25023 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.31600 10.28520 0.03080 0.29946 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.09800 10.06890 0.02910 0.28901 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17650 9.14910 0.02740 0.29948 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15990 9.13350 0.02640 0.28905 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.37590 10.34490 0.03100 0.29966 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.41490 10.38480 0.03010 0.28985 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33840 9.31050 0.02790 0.29966 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80070 9.77240 0.02830 0.28959 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.07900 11.02190 0.05710 0.51806 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.67470 7.63510 0.03960 0.51866 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.61070 10.57680 0.03390 0.32051 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.43190 10.39780 0.03410 0.32795 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.64850 10.60220 0.04630 0.43670 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89140 9.85980 0.03160 0.32049 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.82320 9.79110 0.03210 0.32785 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02720 9.98360 0.04360 0.43672 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.61080 10.57690 0.03390 0.32051 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.43180 10.39770 0.03410 0.32796 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.64840 10.60210 0.04630 0.43671 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89150 9.85990 0.03160 0.32049 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.82320 9.79100 0.03220 0.32887 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02720 9.98360 0.04360 0.43672 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.54490 9.40220 0.14270 1.51773 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.31000 11.13000 0.18000 1.61725 群益全球關鍵生技基金-美元 15.61830 15.38470 0.23360 1.51839 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.45000 0.25000 1.61812 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390 群益印度中小基金N-人民幣 11.45940 11.38800 0.07140 0.62698 群益印度中小基金N-美元 9.51940 9.49000 0.02940 0.30980 群益印度中小基金N-新臺幣 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 群益印度中小基金-人民幣 15.51330 15.41660 0.09670 0.62725 群益印度中小基金-美元 13.61530 13.57320 0.04210 0.31017 群益印度中小基金-新臺幣 16.05000 15.98000 0.07000 0.43805 群益多利策略組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 群益多重收益組合基金 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 群益多重資產組合基金 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518 群益安家基金 23.94870 23.78260 0.16610 0.69841 群益安穩貨幣市場基金 16.14920 16.14900 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.42000 21.13000 0.29000 1.37246 群益亞太中小基金 10.68000 10.47000 0.21000 2.00573 群益亞太新趨勢平衡基金 16.40000 16.18000 0.22000 1.35970 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.47570 10.45110 0.02460 0.23538 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.77340 7.75520 0.01820 0.23468 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.17750 10.15370 0.02380 0.23440 群益店頭市場基金 89.42000 88.90000 0.52000 0.58493 群益東方盛世基金 8.70000 8.53000 0.17000 1.99297 群益東協成長基金-人民幣 13.16850 12.99730 0.17120 1.31720 群益東協成長基金-美元 11.43800 11.32510 0.11290 0.99690 群益東協成長基金-新臺幣 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.60310 11.49620 0.10690 0.92987 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.91220 10.81530 0.09690 0.89595 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.44540 10.34450 0.10090 0.97540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.58000 9.49180 0.08820 0.92922 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.01270 8.93260 0.08010 0.89672 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62510 8.54170 0.08340 0.97639 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.80100 10.69660 0.10440 0.97601 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.37500 9.28860 0.08640 0.93017 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.17280 9.09130 0.08150 0.89646 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63550 9.54230 0.09320 0.97670 群益長安基金 28.07000 28.16000 -0.09000 -0.31960 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18980 10.05050 0.13930 1.38600 群益美國新創亮點基金-美元 15.41470 15.20380 0.21090 1.38715 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.17000 14.95000 0.22000 1.47157 群益真善美基金 15.34640 15.32160 0.02480 0.16186 群益馬拉松基金 113.07000 112.27000 0.80000 0.71257 群益深証中小板基金 11.55000 11.13000 0.42000 3.77358 群益創新科技基金 30.80000 30.70000 0.10000 0.32573 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.96630 8.78490 0.18140 2.06491 群益華夏盛世基金N-美元 8.16620 8.02620 0.14000 1.74429 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.67000 8.51000 0.16000 1.88014 群益華夏盛世基金-人民幣 9.76440 9.56680 0.19760 2.06548 群益華夏盛世基金-美元 9.00420 8.84990 0.15430 1.74352 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.13000 14.86000 0.27000 1.81696 群益奧斯卡基金 27.54000 27.42000 0.12000 0.43764 群益新興金鑽基金-美元 11.22840 11.05640 0.17200 1.55566 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.74000 8.60000 0.14000 1.62791 群益葛萊美基金 21.94000 21.79000 0.15000 0.68839 群益道瓊美國地產ETF基金 22.17000 22.13000 0.04000 0.18075 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.19000 13.07000 0.12000 0.91813 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.05880 10.95660 0.10220 0.93277 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.78880 10.72280 0.06600 0.61551 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.00910 10.93000 0.07910 0.72370 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.80290 10.70310 0.09980 0.93244 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.53930 10.47490 0.06440 0.61480 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.75430 10.67700 0.07730 0.72399 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.05880 10.95650 0.10230 0.93369 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.78890 10.72290 0.06600 0.61551 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.80290 10.70310 0.09980 0.93244 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.53930 10.47480 0.06450 0.61576 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.81400 12.75320 0.06080 0.47674 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.61350 11.56350 0.05000 0.43240 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.52570 11.47310 0.05260 0.45846 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66580 8.62470 0.04110 0.47654 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91670 8.87830 0.03840 0.43252 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.44270 8.40410 0.03860 0.45930 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.10880 10.06520 0.04360 0.43318 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86500 9.82250 0.04250 0.43268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.58000 28.46000 0.12000 0.42164 德信中國精選成長基金 11.46000 11.33000 0.13000 1.14740 德信台灣主流中小基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026 德信萬保貨幣市場基金 11.97800 11.97790 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 31.03000 31.00000 0.03000 0.09677 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.69130 10.65520 0.03610 0.33880 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.59130 10.55680 0.03450 0.32680 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70810 11.70790 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.84000 14.68000 0.16000 1.08992 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.63000 0.18000 1.02099 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.72400 10.67370 0.05030 0.47125 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.13590 16.06030 0.07560 0.47073 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35460 8.32570 0.02890 0.34712 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18560 11.15900 0.02660 0.23837 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.09200 12.06310 0.02890 0.23957 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09970 14.05090 0.04880 0.34731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.24000 16.99000 0.25000 1.47145 摩根中小基金 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736 摩根中國A股基金 14.06000 13.78000 0.28000 2.03193 摩根中國A股基金(美元) 10.84000 10.63000 0.21000 1.97554 摩根中國亮點基金 12.47000 12.14000 0.33000 2.71829 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.29880 11.21700 0.08180 0.72925 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.48560 12.38820 0.09740 0.78623 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.50850 9.44720 0.06130 0.64887 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.12110 12.98220 0.13890 1.06993 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.08970 14.91880 0.17090 1.14553 摩根台灣金磚基金-累積型 18.81000 18.79000 0.02000 0.10644 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.81000 18.79000 0.02000 0.10644 摩根台灣增長基金 47.79000 47.56000 0.23000 0.48360 摩根平衡基金 27.55000 27.57000 -0.02000 -0.07254 摩根全球α基金 18.51000 18.24000 0.27000 1.48026 摩根全球平衡基金 16.12280 15.93800 0.18480 1.15949 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48610 9.47420 0.01190 0.12560 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58510 10.57100 0.01410 0.13338 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.99280 9.98210 0.01070 0.10719 摩根多元入息成長基金-累積型 11.61110 11.54790 0.06320 0.54729 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.32660 10.27210 0.05450 0.53056 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70930 10.60620 0.10310 0.97207 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.11810 13.98230 0.13580 0.97123 摩根亞洲基金 58.06000 56.71000 1.35000 2.38053 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47840 8.49890 -0.02050 -0.24121 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97060 9.99760 -0.02700 -0.27006 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81770 8.84100 -0.02330 -0.26354 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.84030 12.81740 0.02290 0.17866 摩根東方內需機會基金 18.37000 17.95000 0.42000 2.33983 摩根東方科技基金 31.04000 29.99000 1.05000 3.50117 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.90000 11.73000 0.17000 1.44928 摩根金龍收成基金 21.06000 20.45000 0.61000 2.98289 摩根第一貨幣市場基金 15.12530 15.12520 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.14000 13.80000 0.34000 2.46377 摩根新金磚五國基金 12.65000 12.36000 0.29000 2.34628 摩根新絲路基金 9.33000 9.14000 0.19000 2.07877 摩根新興35基金 13.47000 13.13000 0.34000 2.58949 摩根新興日本基金 23.31000 22.82000 0.49000 2.14724 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.21520 7.18590 0.02930 0.40774 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51550 9.47810 0.03740 0.39459 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34210 9.30710 0.03500 0.37606 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.04070 10.93230 0.10840 0.99156 摩根新興科技基金 49.99000 49.86000 0.13000 0.26073 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74280 8.64570 0.09710 1.12310 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.35970 9.26240 0.09730 1.05048 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.82010 8.73080 0.08930 1.02282 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.38060 10.23100 0.14960 1.46222 摩根龍揚基金 31.46000 30.54000 0.92000 3.01244 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 摩根環球股票收益基金-累積型 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29530 9.29310 0.00220 0.02367 摩根總收益組合基金-累積型 11.46450 11.43710 0.02740 0.23957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.80000 20.42000 0.38000 1.86092 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60970 12.60950 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.55550 10.51900 0.03650 0.34699 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.47470 10.47080 0.00390 0.03725 聯邦中國龍基金 24.18000 24.07000 0.11000 0.45700 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48370 12.45910 0.02460 0.19745 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.68390 11.64870 0.03520 0.30218 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.67920 10.64040 0.03880 0.36465 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37350 10.35300 0.02050 0.19801 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.76150 9.73210 0.02940 0.30209 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91580 8.88340 0.03240 0.36473 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.89690 9.85400 0.04290 0.43536 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.14810 10.09320 0.05490 0.54393 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90250 9.82020 0.08230 0.83807 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.24960 10.15340 0.09620 0.94747 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44660 9.36810 0.07850 0.83795 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.77380 9.68210 0.09170 0.94711 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.44710 11.44070 0.00640 0.05594 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.24650 11.23100 0.01550 0.13801 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.57590 10.55130 0.02460 0.23315 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61910 10.61150 0.00760 0.07162 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41530 10.40100 0.01430 0.13749 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.79570 9.77310 0.02260 0.23125 聯邦金鑽平衡基金 21.92910 21.86710 0.06200 0.28353 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.24850 9.05560 0.19290 2.13017 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.73510 9.52170 0.21340 2.24120 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.21350 9.02130 0.19220 2.13051 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.68660 9.47430 0.21230 2.24080 聯邦貨幣市場基金 13.21470 13.21450 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73650 16.66810 0.06840 0.41036 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.26910 12.13150 0.13760 1.13424 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.21860 12.01840 0.20020 1.66578 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.64140 11.45040 0.19100 1.66806 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.24570 12.25320 -0.00750 -0.06121 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.52800 11.51980 0.00820 0.07118 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52240 10.52960 -0.00720 -0.06838 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71920 8.71310 0.00610 0.07001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.86000 33.77000 0.09000 0.26651 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.26000 17.02000 0.24000 1.41011 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.17000 17.00000 0.17000 1.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.58000 11.45000 0.13000 1.13537 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.10000 16.01000 0.09000 0.56215 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.58000 0.05000 0.65963 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 聯博貨幣市場基金 15.03240 15.03230 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16500 11.12470 0.04030 0.36226 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00380 13.95700 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瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.14090 11.07330 0.06760 0.61048 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.69420 10.62960 0.06460 0.60774 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.64510 12.56330 0.08180 0.65110 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.57920 10.50760 0.07160 0.68141 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.23780 7.25370 -0.01590 -0.21920 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.89190 7.88340 0.00850 0.10782 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.08860 8.06050 0.02810 0.34861 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.99730 6.99330 0.00400 0.05720 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.68280 8.67330 0.00950 0.10953 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.90270 8.92230 -0.01960 -0.21967 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.22760 9.21770 0.00990 0.10740 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.05010 9.04010 0.01000 0.11062 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.60000 11.49000 0.11000 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瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.50000 13.35000 0.15000 1.12360 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.48000 0.17000 1.48084 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.35000 10.21000 0.14000 1.37120 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.86000 14.65000 0.21000 1.43345 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.84000 8.75000 0.09000 1.02857 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.83000 6.76000 0.07000 1.03550 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.79000 8.69000 0.10000 1.15075 瀚亞亞太基礎建設基金 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.30720 12.23360 0.07360 0.60162 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.47740 14.45090 0.02650 0.18338 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.18260 11.12920 0.05340 0.47982 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.04250 10.98280 0.05970 0.54358 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.57180 12.49590 0.07590 0.60740 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.00060 8.99920 0.00140 0.01556 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.97690 10.02540 -0.04850 -0.48377 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.93890 8.93330 0.00560 0.06269 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.81480 8.80360 0.01120 0.12722 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.28930 9.28690 0.00240 0.02584 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 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10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 瀚亞菁華基金 20.64000 20.54000 0.10000 0.48685 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.82060 13.79360 0.02700 0.19574 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17900 9.21620 -0.03720 -0.40364 瀚亞電通網基金 14.36000 14.31000 0.05000 0.34941 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.00010 13.96130 0.03880 0.27791 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.60830 10.59200 0.01630 0.15389 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.80940 9.81230 -0.00290 -0.02955 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.47280 11.46960 0.00320 0.02790 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.12890 10.11330 0.01560 0.15425 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.76000 10.58000 0.18000 1.70132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------