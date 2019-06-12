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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/11  108/06/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                10.16110   10.14500   0.01610    0.15870
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                10.02080   10.00490   0.01590    0.15892
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                  10.28670   10.25770   0.02900    0.28271
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                  10.14950   10.12090   0.02860    0.28258
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      10.03030    9.99740   0.03290    0.32909
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      10.04210   10.00530   0.03680    0.36781
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      10.04210   10.00530   0.03680    0.36781
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      10.07450   10.03900   0.03550    0.35362
大華銀多元特別收益平衡基金                                        10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        10.49820   10.46160   0.03660    0.34985
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        10.30230   10.26630   0.03600    0.35066
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          10.42870   10.38590   0.04280    0.41210
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          10.32030   10.27790   0.04240    0.41254
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                   22.28000   21.59000   0.69000    3.19592
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金        22.52000   21.53000   0.99000    4.59824
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                    41.55640   41.45320   0.10320    0.24896
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                39.99010   40.05480  -0.06470   -0.16153
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                              9.71780    9.68840   0.02940    0.30346
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             10.20830   10.17390   0.03440    0.33812
中國信託台灣活力基金                                              12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                   9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
中國信託全球股票入息基金-配息型                                    9.23000    9.10000   0.13000    1.42857
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    9.98000    9.85000   0.13000    1.31980
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            10.04630   10.01020   0.03610    0.36063
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              10.17160   10.14830   0.02330    0.22960
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                               9.16800    9.14700   0.02100    0.22958
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                              10.37030   10.35760   0.01270    0.12262
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                               9.31200    9.30040   0.01160    0.12473
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 11.31350   11.15930   0.15420    1.38181
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                    9.63240    9.50110   0.13130    1.38195
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                             11.39750   11.26200   0.13550    1.20316
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              9.99150    9.87280   0.11870    1.20229
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                             43.02130   42.94460   0.07670    0.17860
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金             44.30700   43.99970   0.30730    0.69841
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金               44.87620   44.56580   0.31040    0.69650
中國信託智能運動基金-台幣                                         10.68000   10.47000   0.21000    2.00573
中國信託智能運動基金-美元                                         10.18000   10.00000   0.18000    1.80000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     10.07000    9.91000   0.16000    1.61453
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      9.74000    9.59000   0.15000    1.56413
中國信託華盈貨幣市場基金                                          11.03020   11.03000   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                10.14520   10.12290   0.02230    0.22029
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                 9.40830    9.38750   0.02080    0.22157
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                10.29530   10.27650   0.01880    0.18294
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                 9.54300    9.52560   0.01740    0.18267
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                    11.31000   11.13000   0.18000    1.61725
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                    10.77000   10.60000   0.17000    1.60377
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                    11.26000   11.09000   0.17000    1.53291
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                    10.78000   10.62000   0.16000    1.50659
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                   41.43880   41.31540   0.12340    0.29868
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                           42.15350   41.85360   0.29990    0.71655
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                       41.95870   41.67280   0.28590    0.68606
元大2001基金                                                      58.46000   58.20000   0.26000    0.44674
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                         44.93060   44.55470   0.37590    0.84368
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                            42.62800   42.24070   0.38730    0.91689
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                      19.93000   19.69000   0.24000    1.21889
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.67770   11.67430   0.00340    0.02912
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                     10.86790   10.87810  -0.01020   -0.09377
元大上證50基金                                                    32.32000   31.44000   0.88000    2.79898
元大大中華TMT基金-人民幣                                           9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
元大大中華TMT基金-新台幣                                           8.85000    8.79000   0.06000    0.68259
元大大中華價值指數基金-人民幣                                     13.25000   13.02000   0.23000    1.76651
元大大中華價值指數基金-美元                                       12.30000   12.11400   0.18600    1.53541
元大大中華價值指數基金-新台幣                                     16.92500   16.65200   0.27300    1.63944
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     10.42900   10.30600   0.12300    1.19348
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     10.13100   10.02400   0.10700    1.06744
元大中國平衡基金-人民幣                                            2.95000    2.93000   0.02000    0.68259
元大中國平衡基金-新台幣                                           13.31000   13.22000   0.09000    0.68079
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                     46.95210   46.96320  -0.01110   -0.02364
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                              10.93830   10.93340   0.00490    0.04482
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 9.98660    9.98210   0.00450    0.04508
元大中國機會債券基金-新台幣                                       10.16230   10.17020  -0.00790   -0.07768
元大巴西指數基金                                                   6.95600    6.94600   0.01000    0.14397
元大巴菲特基金                                                    25.08000   24.97000   0.11000    0.44053
元大日經225基金                                                   26.93000   26.84000   0.09000    0.33532
元大台商收成基金                                                  21.41000   21.28000   0.13000    0.61090
元大台灣50單日反向1倍基金                                         12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
元大台灣50單日正向2倍基金                                         37.45000   37.03000   0.42000    1.13422
元大台灣中型100基金                                               31.28000   31.12000   0.16000    0.51414
元大台灣加權股價指數基金                                          24.98200   24.88500   0.09700    0.38979
元大台灣卓越50基金                                                79.69000   79.27000   0.42000    0.52983
元大台灣金融基金                                                  18.04000   18.16000  -0.12000   -0.66079
元大台灣高股息低波動ETF基金                                       30.69000   30.58000   0.11000    0.35971
元大台灣高股息基金                                                25.97000   25.97000   0.00000    0.00000
元大台灣電子科技基金                                              33.58000   33.24000   0.34000    1.02286
元大全球ETF成長組合基金                                           10.61000   10.51000   0.10000    0.95147
元大全球ETF穩健組合基金                                           14.95000   14.84000   0.11000    0.74124
元大全球人工智慧ETF基金                                           22.27000   21.33000   0.94000    4.40694
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                              13.56000   13.53000   0.03000    0.22173
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                 9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                   13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
元大全球不動產證券化基金-美元                                     12.27000   12.25500   0.01500    0.12240
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                  8.59000    8.50000   0.09000    1.05882
元大全球公用能源效率基金-配息型                                    6.51000    6.45000   0.06000    0.93023
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                  8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
元大全球地產建設入息基金-配息型                                    6.95000    6.94000   0.01000    0.14409
元大全球股票入息基金-美元配息                                      8.41100    8.30200   0.10900    1.31294
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  9.84000    9.70000   0.14000    1.44330
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                    8.49000    8.37000   0.12000    1.43369
元大全球新興市場精選組合基金                                      13.41000   13.19000   0.22000    1.66793
元大全球農業商機基金                                              17.83000   17.68000   0.15000    0.84842
元大印尼指數基金                                                   9.75900    9.54600   0.21300    2.23130
元大印度指數基金                                                  10.47700   10.46600   0.01100    0.10510
元大印度基金                                                      13.32000   13.27000   0.05000    0.37679
元大多多基金                                                      16.26000   16.08000   0.18000    1.11940
元大多福基金                                                      50.10000   49.80000   0.30000    0.60241
元大亞太成長基金                                                   8.57000    8.43000   0.14000    1.66074
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                               9.21500    9.21320   0.00180    0.01954
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                 7.40890    7.40740   0.00150    0.02025
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                      10.20230   10.18460   0.01770    0.17379
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                          10.33200   10.31630   0.01570    0.15219
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                            10.19030   10.17480   0.01550    0.15234
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                        10.51760   10.49030   0.02730    0.26024
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                          10.37330   10.34640   0.02690    0.25999
元大卓越基金                                                      42.28000   42.08000   0.20000    0.47529
元大店頭基金                                                       7.80000    7.74000   0.06000    0.77519
元大美元貨幣市場基金-美元                                         10.45190   10.45350  -0.00160   -0.01531
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                        9.95220    9.95160   0.00060    0.00603
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                   33.15690   33.06690   0.09000    0.27218
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                  42.18280   42.06040   0.12240    0.29101
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                       17.24050   17.23230   0.00820    0.04759
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       22.19760   22.19510   0.00250    0.01126
元大美國政府7至10年期債券基金                                     42.41280   42.33160   0.08120    0.19182
元大高科技基金                                                    18.08000   17.98000   0.10000    0.55617
元大得利貨幣市場基金                                              16.32070   16.32040   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                              12.02890   12.02870   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                    11.84000   11.74000   0.10000    0.85179
元大華夏中小基金                                                   6.96000    6.87000   0.09000    1.31004
元大新中國基金-人民幣                                              9.23000    9.12000   0.11000    1.20614
元大新中國基金-美元                                                8.57600    8.49100   0.08500    1.00106
元大新中國基金-新台幣                                              8.71000    8.61000   0.10000    1.16144
元大新主流基金                                                    22.58000   22.38000   0.20000    0.89366
元大新東協平衡基金-美元                                            9.37800    9.34300   0.03500    0.37461
元大新東協平衡基金-新台幣                                          9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   10.63140   10.44410   0.18730    1.79336
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      9.73070    9.56850   0.16220    1.69515
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                             11.11650   10.99240   0.12410    1.12896
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                9.24750    9.14420   0.10330    1.12968
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            10.41100   10.40480   0.00620    0.05959
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                               9.72090    9.71510   0.00580    0.05970
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          10.77870   10.76070   0.01800    0.16728
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            10.07170   10.05480   0.01690    0.16808
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       9.99100    9.98760   0.00340    0.03404
元大新興亞洲基金                                                  10.83000   10.61000   0.22000    2.07352
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                         9.60480    9.54540   0.05940    0.62229
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                           9.01010    8.95440   0.05570    0.62204
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      10.06110   10.05490   0.00620    0.06166
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                         9.44870    9.44280   0.00590    0.06248
元大萬泰貨幣市場基金                                              15.15960   15.15940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                      35.10000   34.89000   0.21000    0.60189
元大實質多重資產基金-人民幣                                        8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
元大實質多重資產基金-美元                                          7.93300    7.92500   0.00800    0.10095
元大實質多重資產基金-新台幣                                        8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
元大滬深300單日反向1倍基金                                        12.96000   13.32000  -0.36000   -2.70270
元大滬深300單日正向2倍基金                                        16.70000   15.89000   0.81000    5.09755
元大摩臺基金                                                      37.21000   37.01000   0.20000    0.54039
元大標普500基金                                                   27.50000   27.01000   0.49000    1.81414
元大標普500單日反向1倍基金                                        12.54000   12.73000  -0.19000   -1.49254
元大標普500單日正向2倍基金                                        35.15000   34.06000   1.09000    3.20023
元大標普美國高息特別股ETF基金                                     20.54000   20.37000   0.17000    0.83456
元大標智滬深300基金                                               17.81000   17.18000   0.63000    3.66705
元大歐洲50基金                                                    24.81000   24.44000   0.37000    1.51391
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                        9.39470    9.41080  -0.01610   -0.17108
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                         10.28680   10.28540   0.00140    0.01361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                   14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
日盛上選基金                                                      32.34000   31.93000   0.41000    1.28406
日盛小而美基金                                                    16.91000   16.85000   0.06000    0.35608
日盛中國內需動力基金                                               9.14000    8.98000   0.16000    1.78174
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                   12.38050   12.34200   0.03850    0.31194
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                    9.95270    9.92170   0.03100    0.31245
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                     12.54450   12.52770   0.01680    0.13410
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     10.07930   10.06580   0.01350    0.13412
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                   11.42710   11.40530   0.02180    0.19114
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                    9.16370    9.14630   0.01740    0.19024
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        9.95000    9.77000   0.18000    1.84237
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          9.37000    9.23000   0.14000    1.51679
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        9.87000    9.71000   0.16000    1.64779
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      10.21000   10.06000   0.15000    1.49105
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         9.97000    9.85000   0.12000    1.21827
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      10.22000   10.10000   0.12000    1.18812
日盛日盛基金                                                      10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
日盛目標收益組合基金(美元)                                         9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                       9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
日盛全球抗暖化基金                                                11.30000   11.12000   0.18000    1.61871
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    10.43290   10.37770   0.05520    0.53191
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                     9.39150    9.34190   0.04960    0.53094
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  10.28260   10.22210   0.06050    0.59185
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                   9.25640    9.20190   0.05450    0.59227
日盛全球智能車基金(美元)                                          10.22000   10.05000   0.17000    1.69154
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                        10.42000   10.23000   0.19000    1.85728
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                    2.50890    2.49830   0.01060    0.42429
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                    1.66260    1.65550   0.00710    0.42887
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                      0.38530    0.38440   0.00090    0.23413
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                      0.25590    0.25530   0.00060    0.23502
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                   12.81280   12.77590   0.03690    0.28883
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                    8.38050    8.35640   0.02410    0.28840
日盛亞洲機會基金                                                   6.82000    6.70000   0.12000    1.79104
日盛首選基金                                                      16.37000   16.32000   0.05000    0.30637
日盛高科技基金                                                    17.08000   16.96000   0.12000    0.70755
日盛貨幣市場基金                                                  14.82980   14.82960   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                    37.63000   37.24000   0.39000    1.04726
日盛精選五虎基金                                                  34.60000   34.72000  -0.12000   -0.34562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                              13.54160   13.54140   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                29.63000   29.35000   0.28000    0.95400
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         9.67000    9.18000   0.49000    5.33769
台新MSCI中國基金                                                  19.61000   19.02000   0.59000    3.10200
台新大眾貨幣市場基金                                              14.21830   14.21810   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       10.52120   10.50400   0.01720    0.16375
台新中美貨幣市場基金-美元                                         10.51200   10.51920  -0.00720   -0.06845
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       10.29290   10.28870   0.00420    0.04082
台新中國通基金                                                    42.23000   41.72000   0.51000    1.22244
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                0.50720    0.49950   0.00770    1.54154
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣             15.91900   15.66100   0.25800    1.64740
台新中國精選中小基金-美元                                          0.28340    0.27920   0.00420    1.50430
台新中國精選中小基金-新台幣                                        8.91000    8.77000   0.14000    1.59635
台新主流基金                                                      22.93000   22.68000   0.25000    1.10229
台新北美收益資產證券化基金(A)                                     23.37000   23.29000   0.08000    0.34350
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                  0.74760    0.74600   0.00160    0.21448
台新北美收益資產證券化基金(B)                                     16.70000   16.64000   0.06000    0.36058
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                  0.53340    0.53230   0.00110    0.20665
台新台灣中小基金                                                  32.59000   32.45000   0.14000    0.43143
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           10.49470   10.36340   0.13130    1.26696
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              9.65750    9.56570   0.09180    0.95968
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                            9.26000    9.16000   0.10000    1.09170
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               11.09620   10.99070   0.10550    0.95990
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
台新印度基金                                                      15.22000   15.19000   0.03000    0.19750
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                   8.71180    8.69600   0.01580    0.18169
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                               0.28240    0.28220   0.00020    0.07087
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                    12.66550   12.64240   0.02310    0.18272
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                 0.40540    0.40510   0.00030    0.07406
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金            40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金               40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                            11.12740   11.12730   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                31.09370   31.01200   0.08170    0.26345
台新智慧生活基金-美元                                             10.50140   10.26570   0.23570    2.29600
台新智慧生活基金-新台幣                                           11.01000   10.75000   0.26000    2.41860
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                          8.16760    8.12830   0.03930    0.48350
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                        8.51030    8.46020   0.05010    0.59218
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                            9.18270    9.13850   0.04420    0.48367
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                          9.57930    9.52290   0.05640    0.59226
台新新興市場債券基金(A類型)                                       11.47740   11.40960   0.06780    0.59424
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                    0.35960    0.35790   0.00170    0.47499
台新新興市場債券基金(B類型)                                        8.21320    8.16480   0.04840    0.59279
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                    0.27140    0.27010   0.00130    0.48130
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                         5.50000    5.40000   0.10000    1.85185
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                       22.37000   22.25000   0.12000    0.53933
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣              10.22870   10.15520   0.07350    0.72377
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 9.92720    9.87860   0.04860    0.49197
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣              10.09350   10.04200   0.05150    0.51285
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                10.22870   10.15520   0.07350    0.72377
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   9.92720    9.87860   0.04860    0.49197
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                10.09350   10.04200   0.05150    0.51285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                              40.93320   40.71980   0.21340    0.52407
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                    40.61740   40.51060   0.10680    0.26363
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                            39.76580   39.79690  -0.03110   -0.07815
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                 11.33920   11.33650   0.00270    0.02382
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 10.18280   10.19880  -0.01600   -0.15688
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                  9.23980    9.22870   0.01110    0.12028
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                 10.81750   10.80440   0.01310    0.12125
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                  7.85140    7.85650  -0.00510   -0.06491
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                  9.26070    9.26680  -0.00610   -0.06583
永豐中小基金                                                      51.34000   50.96000   0.38000    0.74568
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                              1.79730    1.78980   0.00750    0.41904
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                              2.48920    2.47860   0.01060    0.42766
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                              8.24530    8.22600   0.01930    0.23462
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                             11.07920   11.05320   0.02600    0.23523
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                    4.48000    4.37000   0.11000    2.51716
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                   20.29000   19.80000   0.49000    2.47475
永豐主流品牌基金                                                  19.12000   18.80000   0.32000    1.70213
永豐永豐基金                                                      32.05000   31.78000   0.27000    0.84959
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                  9.13170    9.18170  -0.05000   -0.54456
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                  9.56550    9.61780  -0.05230   -0.54378
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                9.12300    9.16460  -0.04160   -0.45392
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                9.55900    9.60260  -0.04360   -0.45404
永豐亞洲民生消費基金                                              12.01000   11.90000   0.11000    0.92437
永豐南非幣2021保本基金                                            14.03060   14.01120   0.01940    0.13846
永豐高科技基金                                                    22.20000   21.96000   0.24000    1.09290
永豐貨幣市場基金                                                  13.93460   13.93440   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                            2.12190    2.11330   0.00860    0.40695
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                            2.60330    2.59280   0.01050    0.40497
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                            7.82820    7.81060   0.01760    0.22533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                           10.91640   10.89190   0.02450    0.22494
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                   7.17030    7.14170   0.02860    0.40046
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                  11.44650   11.40080   0.04570    0.40085
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                   7.89000    7.84000   0.05000    0.63776
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                18.37000   18.23000   0.14000    0.76796
永豐臺灣加權ETF基金                                               52.47000   52.25000   0.22000    0.42105
永豐領航科技基金                                                  36.03000   35.68000   0.35000    0.98094
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   11.83000   11.60000   0.23000    1.98276
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 11.35000   11.15000   0.20000    1.79372
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     10.09000    9.90000   0.19000    1.91919
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        9.91000    9.78000   0.13000    1.32924
永豐趨勢平衡基金                                                  40.13000   39.66000   0.47000    1.18507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                        11.86090   11.86000   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                      9.73770    9.74030  -0.00260   -0.02669
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     10.30420   10.30700  -0.00280   -0.02717
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                      9.82680    9.81990   0.00690    0.07027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     10.23500   10.22780   0.00720    0.07040
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                        9.79600    9.79730  -0.00130   -0.01327
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       10.49350   10.49490  -0.00140   -0.01334
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                          9.84310    9.83500   0.00810    0.08236
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         10.32930   10.32080   0.00850    0.08236
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    10.54000   10.42000   0.12000    1.15163
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                       9.25000    9.15000   0.10000    1.09290
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                       14.13000   13.89000   0.24000    1.72786
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                         18.61000   18.33000   0.28000    1.52755
兆豐國際中國A股基金(美金)                                         18.37000   18.11000   0.26000    1.43567
兆豐國際生命科學基金                                              15.16000   14.90000   0.26000    1.74497
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 10.38440   10.30840   0.07600    0.73726
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 10.52660   10.45660   0.07000    0.66943
兆豐國際全球基金                                                  30.92000   30.39000   0.53000    1.74399
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                    10.46630   10.46580   0.00050    0.00478
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  10.31510   10.31460   0.00050    0.00485
兆豐國際國民基金                                                  21.28000   20.97000   0.31000    1.47830
兆豐國際第一基金                                                  12.75000   12.68000   0.07000    0.55205
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           10.69330   10.65750   0.03580    0.33591
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                            8.21800    8.19050   0.02750    0.33575
兆豐國際萬全基金                                                  20.06000   19.95000   0.11000    0.55138
兆豐國際電子基金                                                  24.95000   24.80000   0.15000    0.60484
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                         21.57000   21.47000   0.10000    0.46577
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                             16.11000   16.19000  -0.08000   -0.49413
兆豐國際豐台灣基金                                                33.29000   33.17000   0.12000    0.36177
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                          12.55130   12.55110   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            9.67000    9.45000   0.22000    2.32804
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            9.57000    9.37000   0.20000    2.13447
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                          10.59670   10.56580   0.03090    0.29245
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                          10.38320   10.35020   0.03300    0.31883
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                          10.60080   10.56480   0.03600    0.34075
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                            10.38980   10.35950   0.03030    0.29249
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                            10.47870   10.44540   0.03330    0.31880
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                            10.47000   10.43440   0.03560    0.34118
合庫台灣基金                                                      10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
合庫全球高收益債券基金A類型                                       11.63730   11.56400   0.07330    0.63386
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                               12.51960   12.45040   0.06920    0.55581
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                 11.17550   11.11200   0.06350    0.57145
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                 11.96570   11.89740   0.06830    0.57408
合庫全球高收益債券基金B類型                                        8.12910    8.11480   0.01430    0.17622
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                9.34550    9.34730  -0.00180   -0.01926
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                  9.04070    9.02280   0.01790    0.19839
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                  8.78690    8.78770  -0.00080   -0.00910
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                  9.20010    9.19330   0.00680    0.07397
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    10.56000   10.43000   0.13000    1.24640
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    11.12000   10.99000   0.13000    1.18289
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                       9.44000    9.35000   0.09000    0.96257
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
合庫全球新興市場基金                                               9.39000    9.22000   0.17000    1.84382
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                               10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                  9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                  9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
合庫貨幣市場基金                                                  10.16900   10.16880   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   9.79020    9.76100   0.02920    0.29915
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  10.08000   10.05050   0.02950    0.29352
合庫新興多重收益基金A類型                                         10.42960   10.39310   0.03650    0.35119
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                 11.88610   11.85000   0.03610    0.30464
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                 14.93820   14.89180   0.04640    0.31158
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                     8.60950    8.63400  -0.02450   -0.28376
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                     9.42050    9.43190  -0.01140   -0.12087
合庫新興多重收益基金B類型                                          7.86580    7.87090  -0.00510   -0.06480
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                  8.60190    8.62540  -0.02350   -0.27245
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                 10.39840   10.43460  -0.03620   -0.34692
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                           9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                           9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                           10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                         10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                       11.17000   10.87000   0.30000    2.75989
安本標準兩岸價值基金 美元                                         10.87000   10.61000   0.26000    2.45052
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                       11.18000   10.91000   0.27000    2.47479
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                  10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.20050   11.19750   0.00300    0.02679
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        9.96230    9.99110  -0.02880   -0.28826
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     10.03650   10.05460  -0.01810   -0.18002
安聯中國東協基金                                                  15.49000   15.22000   0.27000    1.77398
安聯中國策略基金-美元                                             11.11000   10.93000   0.18000    1.64684
安聯中國策略基金-新臺幣                                           14.72000   14.46000   0.26000    1.79806
安聯中華新思路基金-人民幣                                         13.98000   13.55000   0.43000    3.17343
安聯中華新思路基金-美元                                           12.87000   12.51000   0.36000    2.87770
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         12.32000   11.96000   0.36000    3.01003
安聯台灣大壩基金                                                  28.23000   28.04000   0.19000    0.67760
安聯台灣科技基金                                                  47.40000   47.04000   0.36000    0.76531
安聯台灣貨幣市場基金                                              12.54230   12.54210   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                  31.56000   31.38000   0.18000    0.57361
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                         10.60410   10.57540   0.02870    0.27138
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       15.69640   15.65180   0.04460    0.28495
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.80320    9.77530   0.02790    0.28541
安聯四季成長組合基金-美元                                         11.36000   11.24000   0.12000    1.06762
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                       11.87000   11.73000   0.14000    1.19352
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                       13.03370   12.99430   0.03940    0.30321
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         10.65980   10.62780   0.03200    0.30110
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       12.73110   12.69190   0.03920    0.30886
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      9.49910    9.47030   0.02880    0.30411
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                        9.43270    9.40390   0.02880    0.30626
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      8.99760    8.96990   0.02770    0.30881
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                     10.10190   10.07300   0.02890    0.28691
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                     10.18830   10.15690   0.03140    0.30915
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                         11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       11.41000   11.32000   0.09000    0.79505
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     10.82000   10.72000   0.10000    0.93284
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                             11.19000   11.11000   0.08000    0.72007
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                           10.89000   10.79000   0.10000    0.92678
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                          9.39000    9.31000   0.08000    0.85929
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                               12.37340   12.32290   0.05050    0.40981
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                 11.22250   11.17930   0.04320    0.38643
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                               10.85570   10.81350   0.04220    0.39025
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                              8.60700    8.57190   0.03510    0.40948
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                8.45660    8.42400   0.03260    0.38699
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                              8.15370    8.12200   0.03170    0.39030
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                             10.21700   10.17380   0.04320    0.42462
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                             10.13540   10.09600   0.03940    0.39025
安聯全球人口趨勢基金                                              12.50000   12.32000   0.18000    1.46104
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          8.71000    8.62000   0.09000    1.04408
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                       33.39000   33.02000   0.37000    1.12053
安聯全球油礦金趨勢基金                                             7.98000    7.90000   0.08000    1.01266
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                      12.42080   12.41740   0.00340    0.02738
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                    10.53990   10.53710   0.00280    0.02657
安聯全球新興市場基金                                              17.26000   16.93000   0.33000    1.94920
安聯全球農金趨勢基金                                               9.20000    9.10000   0.10000    1.09890
安聯全球綠能趨勢基金                                               9.23000    9.05000   0.18000    1.98895
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                    10.72000   10.59000   0.13000    1.22757
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                    10.97000   10.83000   0.14000    1.29271
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       10.72000   10.59000   0.13000    1.22757
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       10.33000   10.20000   0.13000    1.27451
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      9.63000    9.51000   0.12000    1.26183
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.61000    9.49000   0.12000    1.26449
安聯亞洲動態策略基金                                              22.03000   21.67000   0.36000    1.66128
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                    10.04210   10.01550   0.02660    0.26559
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                10.05150   10.02410   0.02740    0.27334
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                  10.04200   10.01530   0.02670    0.26659
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                10.05340   10.02620   0.02720    0.27129
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                  10.04500   10.01820   0.02680    0.26751
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                10.02590   10.00170   0.02420    0.24196
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   10.02590   10.00170   0.02420    0.24196
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 10.02590   10.00170   0.02420    0.24196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 10.51920   10.51750   0.00170    0.01616
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 10.10610   10.10450   0.00160    0.01583
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                              89.72510   89.52330   0.20180    0.22542
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                13.20500   13.18720   0.01780    0.13498
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                              68.08760   67.92990   0.15770    0.23215
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 9.89400    9.88060   0.01340    0.13562
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                 2.71960    2.71630   0.00330    0.12149
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                10.89210   10.89180   0.00030    0.00275
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                 2.28550    2.27890   0.00660    0.28961
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                 8.86180    8.86140   0.00040    0.00451
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                10.34590   10.29040   0.05550    0.53934
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                    10.16710   10.12650   0.04060    0.40093
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                    10.49850   10.45370   0.04480    0.42856
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                          10.12980   10.08800   0.04180    0.41435
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                      10.18480   10.14330   0.04150    0.40914
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                10.34490   10.28940   0.05550    0.53939
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                    10.16420   10.12370   0.04050    0.40005
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                    10.49830   10.45350   0.04480    0.42856
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                          10.12780   10.08600   0.04180    0.41444
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                      10.18440   10.14300   0.04140    0.40816
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                10.05260   10.02410   0.02850    0.28431
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                10.09610   10.06460   0.03150    0.31298
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                      10.04590   10.01590   0.03000    0.29952
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 10.02040    9.99130   0.02910    0.29125
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                10.06540   10.03540   0.03000    0.29894
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                10.05740   10.02620   0.03120    0.31118
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                      10.04580   10.01590   0.02990    0.29853
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 10.02100    9.99190   0.02910    0.29124
宏利台灣動力基金A類型                                             28.89000   28.75000   0.14000    0.48696
宏利台灣動力基金I類型                                             28.89000   28.75000   0.14000    0.48696
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               9.90850    9.84510   0.06340    0.64398
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             9.90650    9.83090   0.07560    0.76900
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                               7.51440    7.46640   0.04800    0.64288
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                             7.55610    7.50160   0.05450    0.72651
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      11.48000   11.35000   0.13000    1.14537
宏利全球債券組合基金                                              13.63330   13.59530   0.03800    0.27951
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                             2.95690    2.95450   0.00240    0.08123
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                12.33860   12.32840   0.01020    0.08274
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                 8.90230    8.89510   0.00720    0.08094
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                             2.54990    2.53950   0.01040    0.40953
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                11.52710   11.50670   0.02040    0.17729
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                   3.35330    3.29680   0.05650    1.71378
宏利亞太中小企業基金(美元)                                         0.53790    0.52890   0.00900    1.70164
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                      15.26000   15.00000   0.26000    1.73333
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.21190   12.14700   0.06490    0.53429
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                10.81090   10.75420   0.05670    0.52724
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              10.43540   10.37610   0.05930    0.57151
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                           8.73270    8.68680   0.04590    0.52839
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                 8.36630    8.32260   0.04370    0.52508
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                               8.27090    8.22650   0.04440    0.53972
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                             8.18390    8.14140   0.04250    0.52202
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                  10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                        10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
宏利美國銀行機會基金(美元)                                        10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                            10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       2.92850    2.91040   0.01810    0.62191
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             0.42380    0.42120   0.00260    0.61728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          12.83040   12.74610   0.08430    0.66138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                         0.96650    0.96060   0.00590    0.61420
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                           7.40930    7.36100   0.04830    0.65616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                       2.04780    2.03540   0.01240    0.60922
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                             0.29570    0.29390   0.00180    0.61245
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                           9.02550    8.96690   0.05860    0.65351
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                         0.32690    0.32500   0.00190    0.58462
宏利萬利貨幣市場基金                                              13.68340   13.68320   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                       2.39000    2.33000   0.06000    2.57511
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          10.87000   10.59000   0.28000    2.64400
宏利臺灣股息收益基金A類型                                         24.54000   24.48000   0.06000    0.24510
宏利臺灣股息收益基金I類型                                         24.54000   24.48000   0.06000    0.24510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                   11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                  11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                     11.04000   10.91000   0.13000    1.19157
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                       10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                     12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          10.46210   10.41900   0.04310    0.41367
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                             9.60190    9.58530   0.01660    0.17318
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                           9.20930    9.18340   0.02590    0.28203
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                          11.54540   11.51290   0.03250    0.28229
貝萊德亞美利加收益基金                                             9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                               9.78000    9.65000   0.13000    1.34715
貝萊德新台幣基金                                                  12.96650   12.96640   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                    26.19000   26.04000   0.15000    0.57604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                   11.46930   11.46960  -0.00030   -0.00262
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   10.15540   10.16590  -0.01050   -0.10329
保德信大中華基金-人民幣                                            9.55000    9.33000   0.22000    2.35798
保德信大中華基金-美元                                              9.35000    9.15000   0.20000    2.18579
保德信大中華基金-新台幣                                           28.33000   27.71000   0.62000    2.23746
保德信中小型股基金                                                43.49000   43.29000   0.20000    0.46200
保德信中國中小基金-人民幣                                          8.19000    8.10000   0.09000    1.11111
保德信中國中小基金-美元                                            7.82000    7.76000   0.06000    0.77320
保德信中國中小基金-新臺幣                                          7.70000    7.62000   0.08000    1.04987
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                9.66550    9.60230   0.06320    0.65818
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  9.76990    9.70260   0.06730    0.69363
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                9.78060    9.71620   0.06440    0.66281
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               10.79730   10.72630   0.07100    0.66192
保德信中國品牌基金-人民幣                                          9.56000    9.42000   0.14000    1.48620
保德信中國品牌基金-美元                                            9.53000    9.38000   0.15000    1.59915
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         10.26000   10.11000   0.15000    1.48368
保德信台商全方位基金                                              34.59000   34.54000   0.05000    0.14476
保德信全球中小基金-美元                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                         28.15000   27.79000   0.36000    1.29543
保德信全球消費商機基金                                            19.08000   18.74000   0.34000    1.81430
保德信全球基礎建設基金                                            13.76000   13.73000   0.03000    0.21850
保德信全球資源基金                                                 7.40000    7.32000   0.08000    1.09290
保德信全球醫療生化基金-美元                                        9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                     33.04000   32.78000   0.26000    0.79317
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                              10.47760   10.52440  -0.04680   -0.44468
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                10.78420   10.83250  -0.04830   -0.44588
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                            10.65260   10.68860  -0.03600   -0.33681
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                              10.96360   11.00070  -0.03710   -0.33725
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                  9.61710    9.57940   0.03770    0.39355
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                 10.73030   10.68780   0.04250    0.39765
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                9.31060    9.26380   0.04680    0.50519
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               10.36800   10.31580   0.05220    0.50602
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                   8.19210    8.16280   0.02930    0.35895
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                    11.23530   11.19520   0.04010    0.35819
保德信亞太基金                                                    20.41000   20.02000   0.39000    1.94805
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                             8.73030    8.70260   0.02770    0.31830
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                              12.00600   11.96790   0.03810    0.31835
保德信店頭市場基金                                                32.11000   31.82000   0.29000    0.91138
保德信拉丁美洲基金                                                 7.43000    7.35000   0.08000    1.08844
保德信金平衡基金                                                  29.49000   29.45000   0.04000    0.13582
保德信金滿意基金                                                  40.78000   40.50000   0.28000    0.69136
保德信科技島基金                                                  24.97000   24.77000   0.20000    0.80743
保德信高成長基金                                                  90.77000   90.25000   0.52000    0.57618
保德信第一基金                                                    25.17000   25.08000   0.09000    0.35885
保德信貨幣市場基金                                                15.83240   15.83220   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                    10.53380   10.43240   0.10140    0.97197
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                  10.91620   10.79950   0.11670    1.08061
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                    10.90900   10.84510   0.06390    0.58921
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  10.58520   10.51190   0.07330    0.69730
保德信新世紀基金                                                  10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                             8.16370    8.14320   0.02050    0.25174
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                          10.21190   10.18510   0.02680    0.26313
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                              11.53080   11.50170   0.02910    0.25301
保德信新興趨勢組合基金                                            10.88000   10.69000   0.19000    1.77736
保德信瑞騰基金                                                    15.62770   15.62920  -0.00150   -0.00960
保德信歐洲組合基金                                                10.41000   10.24000   0.17000    1.66016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            9.91060    9.88490   0.02570    0.25999
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           10.38770   10.36110   0.02660    0.25673
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                  9.89530    9.86720   0.02810    0.28478
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 10.16100   10.13450   0.02650    0.26148
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  9.98950    9.94760   0.04190    0.42121
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 10.36660   10.33060   0.03600    0.34848
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    9.85700    9.82520   0.03180    0.32366
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   10.15350   10.12080   0.03270    0.32310
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 10.51910   10.47950   0.03960    0.37788
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型             10.31420   10.26860   0.04560    0.44407
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型             10.58480   10.53800   0.04680    0.44411
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型               10.20860   10.16950   0.03910    0.38448
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型               10.43680   10.39690   0.03990    0.38377
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             10.14660   10.10050   0.04610    0.45641
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             10.58540   10.53750   0.04790    0.45457
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               10.01500    9.98070   0.03430    0.34366
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               10.32040   10.28510   0.03530    0.34321
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               10.23300   10.18840   0.04460    0.43775
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  9.95980    9.92320   0.03660    0.36883
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型             10.29390   10.25250   0.04140    0.40380
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             10.56010   10.51470   0.04540    0.43178
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型             10.49760   10.45950   0.03810    0.36426
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型             10.97990   10.94020   0.03970    0.36288
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型               10.26200   10.22460   0.03740    0.36578
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               10.46880   10.43070   0.03810    0.36527
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             10.29940   10.26010   0.03930    0.38304
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               10.32720   10.29460   0.03260    0.31667
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型             10.48460   10.44020   0.04440    0.42528
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型            10.31420   10.26620   0.04800    0.46755
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型            10.21690   10.17060   0.04630    0.45523
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型            10.50570   10.46550   0.04020    0.38412
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型            10.50440   10.46430   0.04010    0.38321
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型              10.10690   10.06820   0.03870    0.38438
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型              10.10480   10.06610   0.03870    0.38446
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                            1.97240    1.96940   0.00300    0.15233
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                            2.81600    2.81210   0.00390    0.13869
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                              0.29320    0.29350  -0.00030   -0.10221
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                              0.45370    0.45410  -0.00040   -0.08809
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                    8.38390    8.39330  -0.00940   -0.11199
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                   12.20580   12.22110  -0.01530   -0.12519
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                  9.66220    9.65160   0.01060    0.10983
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                 12.24810   12.23380   0.01430    0.11689
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                    8.65680    8.66390  -0.00710   -0.08195
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                   11.02200   11.03100  -0.00900   -0.08159
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   10.70850   10.67160   0.03690    0.34578
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         10.58860   10.55220   0.03640    0.34495
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                      18.20000   18.17000   0.03000    0.16511
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4203.97000 4197.26000   6.71000    0.15987
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           10.30390   10.28880   0.01510    0.14676
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                           11.12400   11.10790   0.01610    0.14494
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 10.24220   10.22890   0.01330    0.13002
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    9.86030    9.83740   0.02290    0.23279
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   10.40530   10.38110   0.02420    0.23312
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                          9.91690    9.89210   0.02480    0.25071
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         10.22970   10.20270   0.02700    0.26464
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                       10.32670   10.23840   0.08830    0.86244
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                  6.07580    6.03880   0.03700    0.61270
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                 11.07020   11.00280   0.06740    0.61257
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            10.51400   10.46030   0.05370    0.51337
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                    11.40390   11.35680   0.04710    0.41473
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                      10.63480   10.58880   0.04600    0.43442
柏瑞中國平衡基金-B類型                                             9.08710    9.04070   0.04640    0.51323
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                     9.32720    9.28870   0.03850    0.41448
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                       9.20140    9.16170   0.03970    0.43333
柏瑞中國平衡基金-N類型                                            10.43230   10.37910   0.05320    0.51257
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                    10.80300   10.75840   0.04460    0.41456
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                      10.78340   10.73690   0.04650    0.43309
柏瑞五國金勢力建設基金                                             7.24000    7.11000   0.13000    1.82841
柏瑞巨人基金                                                      12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                              13.69430   13.69420   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                              16.63000   16.37000   0.26000    1.58827
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                  14.20040   14.10570   0.09470    0.67136
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                          12.46460   12.38610   0.07850    0.63377
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                            13.04660   12.96800   0.07860    0.60611
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                  8.62220    8.56460   0.05760    0.67254
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                   6.78020    6.73500   0.04520    0.67112
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                           8.63270    8.57840   0.05430    0.63299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                           8.45590    8.40170   0.05420    0.64511
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                            10.68520   10.62080   0.06440    0.60636
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                             8.34680    8.29470   0.05210    0.62811
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                         12.64950   12.56980   0.07970    0.63406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                           12.30030   12.21820   0.08210    0.67195
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                         12.94500   12.86210   0.08290    0.64453
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                           11.87670   11.80520   0.07150    0.60567
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                   8.98600    8.92600   0.06000    0.67219
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                           9.64890    9.58810   0.06080    0.63412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                           9.66300    9.60110   0.06190    0.64472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                             9.50010    9.44290   0.05720    0.60575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                             9.37400    9.31560   0.05840    0.62691
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    10.65680   10.60130   0.05550    0.52352
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            10.50910   10.45870   0.05040    0.48190
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              10.34110   10.29400   0.04710    0.45755
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                              10.40550   10.35750   0.04800    0.46343
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     9.88020    9.82880   0.05140    0.52295
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                             9.53370    9.48800   0.04570    0.48166
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                            10.56830   10.51450   0.05380    0.51167
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                               9.57240    9.52880   0.04360    0.45756
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                               9.63830    9.59380   0.04450    0.46384
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   10.63690   10.58140   0.05550    0.52451
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           10.50940   10.45900   0.05040    0.48188
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             10.34140   10.29430   0.04710    0.45753
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                             10.40640   10.35830   0.04810    0.46436
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     9.88000    9.82850   0.05150    0.52399
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                             9.53380    9.48810   0.04570    0.48166
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                            10.74580   10.69100   0.05480    0.51258
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                               9.57230    9.52880   0.04350    0.45651
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                               9.63860    9.59410   0.04450    0.46383
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                      11.35360   11.32260   0.03100    0.27379
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                              12.67320   12.64070   0.03250    0.25711
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                11.97470   11.94770   0.02700    0.22598
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                       9.09520    9.07040   0.02480    0.27342
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                               9.73840    9.71330   0.02510    0.25841
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                 9.65300    9.63120   0.02180    0.22635
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                     11.04780   11.01760   0.03020    0.27411
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                             11.80080   11.77030   0.03050    0.25913
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                               11.56870   11.54250   0.02620    0.22699
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                       9.09540    9.07060   0.02480    0.27341
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                               9.73900    9.71380   0.02520    0.25942
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                 9.65350    9.63160   0.02190    0.22738
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                          13.29000   13.08000   0.21000    1.60550
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                  13.90000   13.70000   0.20000    1.45985
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                     9.11000    8.98000   0.13000    1.44766
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                           8.55000    8.42000   0.13000    1.54394
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                   9.18000    9.05000   0.13000    1.43646
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                          11.29000   11.11000   0.18000    1.62016
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  11.00000   10.83000   0.17000    1.56971
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                    11.27000   11.11000   0.16000    1.44014
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                12.74000   12.50000   0.24000    1.92000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                  13.20000   12.94000   0.26000    2.00927
柏瑞拉丁美洲基金                                                  10.34000   10.25000   0.09000    0.87805
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                      12.00710   11.98550   0.02160    0.18022
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                10.14900   10.13690   0.01210    0.11937
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                       7.66350    7.64980   0.01370    0.17909
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                10.09270   10.08060   0.01210    0.12003
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                  10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                         9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                 9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                   9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                   9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                               11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                 10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                         9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                 9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                   9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                   9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                12.15160   12.11810   0.03350    0.27645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                        11.77410   11.74880   0.02530    0.21534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          10.79820   10.77550   0.02270    0.21066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                 8.51710    8.49360   0.02350    0.27668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                         9.49910    9.47870   0.02040    0.21522
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                           9.55170    9.53170   0.02000    0.20983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       11.32630   11.30190   0.02440    0.21589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         10.67090   10.64150   0.02940    0.27628
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         10.78010   10.75740   0.02270    0.21102
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         9.83850    9.81730   0.02120    0.21595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                           9.20250    9.17720   0.02530    0.27568
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                         9.06980    9.04640   0.02340    0.25867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                           9.57770    9.55760   0.02010    0.21030
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                  12.53050   12.45300   0.07750    0.62234
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                          11.92350   11.85660   0.06690    0.56424
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            11.28250   11.22080   0.06170    0.54987
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                   7.07260    7.02900   0.04360    0.62029
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                           8.73470    8.68570   0.04900    0.56415
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                             9.39740    9.34590   0.05150    0.55104
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           10.77170   10.70510   0.06660    0.62213
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                           11.30020   11.23830   0.06190    0.55080
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                           9.45960    9.40640   0.05320    0.56557
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                             9.02400    8.96830   0.05570    0.62108
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                             9.59810    9.54560   0.05250    0.54999
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                    11.95190   11.93170   0.02020    0.16930
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                            12.62430   12.60650   0.01780    0.14120
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                              11.51380   11.50030   0.01350    0.11739
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                     9.35330    9.33750   0.01580    0.16921
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             9.90890    9.89490   0.01400    0.14149
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               9.90580    9.89410   0.01170    0.11825
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                           11.89910   11.88230   0.01680    0.14139
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             10.66350   10.64550   0.01800    0.16909
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                             10.97050   10.95770   0.01280    0.11681
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    9.91290    9.89620   0.01670    0.16875
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                     9.51740    9.50140   0.01600    0.16840
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            10.14530   10.13100   0.01430    0.14115
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                               9.65120    9.63980   0.01140    0.11826
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                          18.97000   18.76000   0.21000    1.11940
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                          17.75000   17.48000   0.27000    1.54462
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                    13.25730   13.22860   0.02870    0.21695
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                        10.38260   10.29670   0.08590    0.83425
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                11.34500   11.25640   0.08860    0.78711
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                12.33350   12.23100   0.10250    0.83803
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                  10.85060   10.76730   0.08330    0.77364
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                         9.06190    8.98690   0.07500    0.83455
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 9.56550    9.49080   0.07470    0.78708
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 9.51870    9.43960   0.07910    0.83796
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   9.51240    9.43930   0.07310    0.77442
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         9.19650    9.12050   0.07600    0.83329
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 9.36770    9.29450   0.07320    0.78756
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                11.37790   11.28340   0.09450    0.83751
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   9.45530    9.38260   0.07270    0.77484
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                           42.13110   41.87370   0.25740    0.61471
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                       11.80000   12.11000  -0.31000   -2.55987
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                       31.19000   29.67000   1.52000    5.12302
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.77400   11.77100   0.00300    0.02549
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                        1.69100    1.69450  -0.00350   -0.20655
國泰大中華基金                                                    18.51000   18.40000   0.11000    0.59783
國泰小龍基金-美元I                                                 0.45260    0.44970   0.00290    0.64487
國泰小龍基金-新台幣                                               14.22000   14.13000   0.09000    0.63694
國泰中小成長基金-美元I                                             1.27060    1.26060   0.01000    0.79327
國泰中小成長基金-新台幣                                           39.92000   39.61000   0.31000    0.78263
國泰中國內需增長基金-人民幣                                        4.01960    3.92140   0.09820    2.50421
國泰中國內需增長基金-美元A                                         0.63240    0.61840   0.01400    2.26391
國泰中國內需增長基金-美元I                                         0.67580    0.66080   0.01500    2.26998
國泰中國內需增長基金-新台幣                                       18.20000   17.78000   0.42000    2.36220
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                              41.68580   41.49700   0.18880    0.45497
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                             2.29580    2.28930   0.00650    0.28393
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                               0.32610    0.32600   0.00010    0.03067
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                            10.10270   10.09030   0.01240    0.12289
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                               8.16200    8.15200   0.01000    0.12267
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                      2.29660    2.28110   0.01550    0.67950
國泰中國新時代平衡基金-美元                                        0.32850    0.32700   0.00150    0.45872
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                     10.35750   10.30060   0.05690    0.55240
國泰中國新興債券基金-美元                                          0.33840    0.33920  -0.00080   -0.23585
國泰中國新興債券基金-新台幣                                       10.46170   10.47490  -0.01320   -0.12602
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                        3.89930    3.80710   0.09220    2.42179
國泰中國新興戰略基金-美元                                          0.55670    0.54480   0.01190    2.18429
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                       17.65000   17.25000   0.40000    2.31884
國泰中港台基金-人民幣                                              2.91890    2.85230   0.06660    2.33496
國泰中港台基金-美元                                                0.42200    0.41330   0.00870    2.10501
國泰中港台基金-新台幣                                             13.22000   12.93000   0.29000    2.24285
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    9.77510    9.82310  -0.04800   -0.48864
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     10.02880   10.00150   0.02730    0.27296
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                   10.20040   10.16160   0.03880    0.38183
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                  26.24000   26.16000   0.08000    0.30581
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                      12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                      31.63000   31.46000   0.17000    0.54037
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                     0.34870    0.34730   0.00140    0.40311
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                       0.33030    0.32890   0.00140    0.42566
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                      0.33100    0.32970   0.00130    0.39430
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                  10.97250   10.91520   0.05730    0.52496
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                    10.39920   10.34490   0.05430    0.52490
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                   10.42780   10.37330   0.05450    0.52539
國泰台灣貨幣市場基金                                              12.45410   12.45390   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                             0.41390    0.41040   0.00350    0.85283
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                             0.36700    0.36380   0.00320    0.87960
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                             0.44150    0.43770   0.00380    0.86817
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                          11.04000   10.94000   0.10000    0.91408
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                             9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                             0.53760    0.53170   0.00590    1.10965
國泰全球高股息基金-人民幣                                          2.52620    2.48740   0.03880    1.55986
國泰全球高股息基金-美元                                            0.36410    0.35940   0.00470    1.30774
國泰全球高股息基金-新台幣                                         11.46000   11.30000   0.16000    1.41593
國泰全球高股息基金-澳幣                                            0.52570    0.51760   0.00810    1.56491
國泰全球基礎建設基金-美元                                          0.48020    0.47990   0.00030    0.06251
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                       14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
國泰全球資源基金-美元                                              0.16330    0.16160   0.00170    1.05198
國泰全球資源基金-新台幣                                            5.21000    5.15000   0.06000    1.16505
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                       22.11000   22.23000  -0.12000   -0.53981
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                               2.48520    2.45390   0.03130    1.27552
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                 0.35910    0.35540   0.00370    1.04108
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                   0.30980    0.30660   0.00320    1.04371
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                              11.23240   11.10610   0.12630    1.13721
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                 9.68500    9.57610   0.10890    1.13721
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                 0.51510    0.50870   0.00640    1.25811
國泰亞洲成長基金-美元                                              0.39320    0.38810   0.00510    1.31409
國泰亞洲成長基金-新台幣                                           11.96000   11.80000   0.16000    1.35593
國泰科技生化基金                                                  30.93000   30.69000   0.24000    0.78201
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                         28.97000   28.53000   0.44000    1.54224
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金          12.72000   12.89000  -0.17000   -1.31885
國泰美國費城半導體基金                                            13.96000   13.44000   0.52000    3.86905
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金   43.94440   43.85900   0.08540    0.19471
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   17.62970   17.62240   0.00730    0.04142
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   22.61380   22.62100  -0.00720   -0.03183
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基  43.43740   42.96660   0.47080    1.09573
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等  44.83170   44.47730   0.35440    0.79681
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金        43.74590   43.48550   0.26040    0.59882
國泰紐幣2021保本基金                                              12.77730   12.77200   0.00530    0.04150
國泰紐幣八年期保本基金                                            13.13620   13.13000   0.00620    0.04722
國泰紐幣保本基金                                                  12.72180   12.71710   0.00470    0.03696
國泰國泰基金-新台幣A                                              21.58000   21.45000   0.13000    0.60606
國泰國泰基金-新台幣I                                              21.58000   21.45000   0.13000    0.60606
國泰富時中國A50基金                                               21.28000   20.70000   0.58000    2.80193
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                  45.77040   45.45160   0.31880    0.70141
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                              0.34300    0.34250   0.00050    0.14599
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                           10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                             10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                              0.50250    0.50060   0.00190    0.37954
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                               0.37210    0.37040   0.00170    0.45896
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                 0.24190    0.24080   0.00110    0.45681
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                            11.17950   11.11630   0.06320    0.56853
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                               7.60580    7.56280   0.04300    0.56857
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金      42.42690   42.44010  -0.01320   -0.03110
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                           20.57000   19.85000   0.72000    3.62720
國泰新興市場基金-美元                                              0.38270    0.37830   0.00440    1.16310
國泰新興市場基金-新台幣                                           12.03000   11.88000   0.15000    1.26263
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                             2.40170    2.38430   0.01740    0.72977
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                               1.49150    1.48060   0.01090    0.73619
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                               0.35680    0.35500   0.00180    0.50704
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                 0.22380    0.22270   0.00110    0.49394
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                               0.34570    0.34430   0.00140    0.40662
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                            10.86780   10.81050   0.05730    0.53004
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                               6.62150    6.58660   0.03490    0.52986
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金      43.51210   43.36180   0.15030    0.34662
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金          43.59740   43.10900   0.48840    1.13294
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金              42.49010   42.37520   0.11490    0.27115
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                  13.62000   13.68000  -0.06000   -0.43860
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                  34.54000   34.22000   0.32000    0.93513
國泰價值卓越基金                                                  13.66000   13.57000   0.09000    0.66323
國泰標普北美科技ETF基金                                           23.37000   22.61000   0.76000    3.36134
國泰歐洲精選基金-美元                                              0.34620    0.34200   0.00420    1.22807
國泰歐洲精選基金-新台幣                                           10.35000   10.21000   0.14000    1.37120
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                   39.92970   39.95490  -0.02520   -0.06307
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金             22.25000   21.70000   0.55000    2.53456
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                             19.77000   19.35000   0.42000    2.17054
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                 17.33000   17.21000   0.12000    0.69727
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        10.55410   10.56090  -0.00680   -0.06439
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                          10.47190   10.46860   0.00330    0.03152
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        10.70940   10.69480   0.01460    0.13651
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        10.33790   10.34460  -0.00670   -0.06477
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                          10.28740   10.28490   0.00250    0.02431
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        10.45600   10.44210   0.01390    0.13311
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         9.98410    9.95820   0.02590    0.26009
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                         9.76710    9.76160   0.00550    0.05634
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           9.96280    9.95990   0.00290    0.02912
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         9.90800    9.89440   0.01360    0.13745
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         9.98410    9.95810   0.02600    0.26109
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                         9.76240    9.75690   0.00550    0.05637
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           9.96280    9.95990   0.00290    0.02912
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         9.90800    9.89440   0.01360    0.13745
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                   11.41560   11.41310   0.00250    0.02190
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   10.09410   10.11210  -0.01800   -0.17800
第一金大中華基金                                                  25.37000   25.30000   0.07000    0.27668
第一金小型精選基金                                                30.82000   30.67000   0.15000    0.48908
第一金中國世紀基金-人民幣                                         12.47000   12.19000   0.28000    2.29696
第一金中國世紀基金-美元                                            7.70980    7.55320   0.15660    2.07329
第一金中國世紀基金-美元-N                                          7.71010    7.55350   0.15660    2.07321
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          9.24000    9.04000   0.20000    2.21239
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        9.24000    9.04000   0.20000    2.21239
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                            9.76150    9.75410   0.00740    0.07587
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                            8.39730    8.39630   0.00100    0.01191
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                           11.25680   11.24830   0.00850    0.07557
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                            9.84840    9.84720   0.00120    0.01219
第一金中概平衡基金                                                25.72000   25.59000   0.13000    0.50801
第一金台灣貨幣市場基金                                            15.31550   15.31530   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                         178.57600  178.57300   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                             15.50570   15.17990   0.32580    2.14626
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                           15.50530   15.17980   0.32550    2.14430
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                           15.18000   14.84000   0.34000    2.29111
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                         15.19000   14.85000   0.34000    2.28956
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                     10.57560   10.18210   0.39350    3.86463
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                   10.57390   10.18040   0.39350    3.86527
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                   10.76000   10.35000   0.41000    3.96135
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                 10.76000   10.35000   0.41000    3.96135
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      9.93250    9.71400   0.21850    2.24933
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    9.93240    9.71400   0.21840    2.24830
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   10.31000   10.07000   0.24000    2.38332
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 10.31000   10.07000   0.24000    2.38332
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                           13.36580   13.01720   0.34860    2.67800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                         13.38380   13.03470   0.34910    2.67824
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                         12.86000   12.51000   0.35000    2.79776
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                       12.88000   12.53000   0.35000    2.79330
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                           9.78930    9.74710   0.04220    0.43295
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                         9.78620    9.74410   0.04210    0.43206
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                         9.47630    9.42940   0.04690    0.49738
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                       9.50070    9.45370   0.04700    0.49716
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                          10.62440   10.57870   0.04570    0.43200
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        10.31700   10.26610   0.05090    0.49581
第一金全球大趨勢基金                                              25.28000   24.79000   0.49000    1.97660
第一金全球不動產證券化基金A                                        9.37420    9.33630   0.03790    0.40594
第一金全球不動產證券化基金B                                        6.51980    6.49340   0.02640    0.40657
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  10.02590   10.03230  -0.00640   -0.06379
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                10.02610   10.03260  -0.00650   -0.06479
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                 9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N               9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  10.85160   10.85860  -0.00700   -0.06447
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                10.85360   10.86050  -0.00690   -0.06353
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                             8.52970    8.51240   0.01730    0.20323
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            10.42390   10.40280   0.02110    0.20283
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                             9.29440    9.24020   0.05420    0.58657
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                           9.29060    9.23840   0.05220    0.56503
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                               7.70070    7.66250   0.03820    0.49853
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                             7.69520    7.65700   0.03820    0.49889
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                             8.52310    8.47800   0.04510    0.53197
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                           8.52380    8.47870   0.04510    0.53192
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                            11.51910   11.45190   0.06720    0.58680
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                          11.52010   11.45280   0.06730    0.58763
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              10.15860   10.10870   0.04990    0.49363
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                            10.15990   10.10950   0.05040    0.49854
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                            14.99200   14.91260   0.07940    0.53244
第一金亞洲科技基金                                                17.51000   17.05000   0.46000    2.69795
第一金亞洲新興市場基金                                            13.29000   13.16000   0.13000    0.98784
第一金店頭市場基金                                                 7.51000    7.47000   0.04000    0.53548
第一金創新趨勢基金                                                20.70000   20.65000   0.05000    0.24213
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                 41.47210   41.21640   0.25570    0.62038
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金           41.43560   41.16060   0.27500    0.66811
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                     42.42030   42.37510   0.04520    0.10667
第一金電子基金                                                    31.45000   31.37000   0.08000    0.25502
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                      18.15000   18.04000   0.11000    0.60976
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                          18.68000   18.76000  -0.08000   -0.42644
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                            19.40000   18.76000   0.64000    3.41151
統一大中華中小基金(人民幣)                                         7.15000    6.96000   0.19000    2.72989
統一大中華中小基金(美元)                                           6.49000    6.32000   0.17000    2.68987
統一大中華中小基金(新台幣)                                         9.77000    9.51000   0.26000    2.73396
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
統一大東協高股息基金(美元)                                         9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
統一大滿貫基金-A類型                                              31.79000   31.62000   0.17000    0.53763
統一大滿貫基金-I類型                                              31.79000   31.62000   0.17000    0.53763
統一大龍印基金                                                    14.19000   13.89000   0.30000    2.15983
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         8.64000    8.44000   0.20000    2.36967
統一大龍騰中國基金(美元)                                           7.84000    7.68000   0.16000    2.08333
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         9.08000    8.88000   0.20000    2.25225
統一中小基金                                                      22.18000   22.18000   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              9.94640    9.95580  -0.00940   -0.09442
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                9.15640    9.19420  -0.03780   -0.41113
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                              8.98470    9.01400  -0.02930   -0.32505
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                             12.40010   12.34870   0.05140    0.41624
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                               11.36580   11.35440   0.01140    0.10040
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                             11.11590   11.09540   0.02050    0.18476
統一台灣動力基金                                                  16.68000   16.62000   0.06000    0.36101
統一全天候基金-A類型                                             100.74000  100.58000   0.16000    0.15908
統一全天候基金-I類型                                             101.23000  101.07000   0.16000    0.15831
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                            8.13020    8.05020   0.08000    0.99376
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                              7.76530    7.71320   0.05210    0.67547
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                            7.89360    7.83210   0.06150    0.78523
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                            8.73190    8.61400   0.11790    1.36870
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                              8.34770    8.26090   0.08680    1.05073
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                            8.47840    8.38110   0.09730    1.16095
統一全球債券組合基金                                              12.29740   12.26510   0.03230    0.26335
統一全球新科技基金(人民幣)                                        15.47000   14.98000   0.49000    3.27103
統一全球新科技基金(美元)                                          14.43000   14.01000   0.42000    2.99786
統一全球新科技基金(新台幣)                                        14.10000   13.67000   0.43000    3.14557
統一亞太基金                                                      24.24000   23.76000   0.48000    2.02020
統一亞洲大金磚基金                                                12.19000   12.01000   0.18000    1.49875
統一奔騰基金                                                      54.39000   54.02000   0.37000    0.68493
統一強棒貨幣市場基金                                              16.72540   16.72520   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              10.15000    9.89000   0.26000    2.62892
統一強漢基金(美元)                                                 9.06000    8.86000   0.20000    2.25734
統一強漢基金(新台幣)                                              24.29000   23.71000   0.58000    2.44623
統一統信基金                                                      27.90000   27.68000   0.22000    0.79480
統一黑馬基金                                                      55.40000   54.97000   0.43000    0.78224
統一新亞洲科技能源基金                                            15.89000   15.54000   0.35000    2.25225
統一新興市場企業債券基金-月配型                                    8.05450    8.05910  -0.00460   -0.05708
統一新興市場企業債券基金-累積型                                   10.67110   10.63280   0.03830    0.36021
統一經建基金                                                      42.68000   42.64000   0.04000    0.09381
統一龍馬基金                                                      61.36000   61.27000   0.09000    0.14689
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                    17.70000   17.42000   0.28000    1.60735
野村中小基金-S類型                                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                             42.91000   42.53000   0.38000    0.89349
野村中國機會基金                                                  13.26000   12.94000   0.32000    2.47295
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                       10.22490   10.20940   0.01550    0.15182
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                         10.20910   10.19250   0.01660    0.16286
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                       10.37300   10.34500   0.02800    0.27066
野村巴西基金                                                       6.69000    6.66000   0.03000    0.45045
野村日本領先基金-S類型                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                         11.27000   11.05000   0.22000    1.99095
野村台灣高股息基金                                                24.00000   24.01000  -0.01000   -0.04165
野村台灣運籌基金                                                  34.07000   33.69000   0.38000    1.12793
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                9.84850    9.83290   0.01560    0.15865
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                  9.76090    9.75080   0.01010    0.10358
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                9.82640    9.81940   0.00700    0.07129
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               10.37820   10.36180   0.01640    0.15827
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 10.18540   10.17490   0.01050    0.10320
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               10.00610    9.99890   0.00720    0.07201
野村平衡基金                                                      18.59000   18.47000   0.12000    0.64970
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                          14.75000   14.70000   0.05000    0.34014
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       12.12000   12.04000   0.08000    0.66445
野村全球生技醫療基金                                              16.79000   16.48000   0.31000    1.88107
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                          10.04210   10.02280   0.01930    0.19256
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                            10.04280   10.02280   0.02000    0.19955
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                          10.02870   10.00530   0.02340    0.23388
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           10.28450   10.30400  -0.01950   -0.18925
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             10.25350   10.27080  -0.01730   -0.16844
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           10.24130   10.25510  -0.01380   -0.13457
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                          10.02870   10.00530   0.02340    0.23388
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           10.59400   10.57260   0.02140    0.20241
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             10.52380   10.50320   0.02060    0.19613
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           10.51390   10.48960   0.02430    0.23166
野村全球品牌基金                                                  28.94000   28.19000   0.75000    2.66052
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                10.55000   10.38000   0.17000    1.63776
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                12.86000   12.65000   0.21000    1.66008
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             10.66000   10.49000   0.17000    1.62059
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                19.50000   19.18000   0.32000    1.66840
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             11.99000   11.80000   0.19000    1.61017
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                   10.81620   10.80240   0.01380    0.12775
野村全球短期收益基金-美元計價                                     10.85150   10.83890   0.01260    0.11625
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                   10.67690   10.66550   0.01140    0.10689
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                            8.60720    8.64540  -0.03820   -0.44185
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                              8.42320    8.45460  -0.03140   -0.37140
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                            8.05920    8.08950  -0.03030   -0.37456
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                           10.90500   10.87270   0.03230    0.29707
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                             10.39570   10.36080   0.03490    0.33685
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           10.03670   10.00020   0.03650    0.36499
野村成長基金                                                      28.57000   28.36000   0.21000    0.74048
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                        8.26160    8.22970   0.03190    0.38762
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                          8.27430    8.23940   0.03490    0.42357
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                        8.56370    8.51940   0.04430    0.51999
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                        9.42260    9.31600   0.10660    1.14427
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                          9.29460    9.18870   0.10590    1.15250
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        9.60650    9.49040   0.11610    1.22334
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                               10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                 8.76000    8.59000   0.17000    1.97905
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                               10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                12.69000   12.43000   0.26000    2.09171
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                          10.03930   10.02200   0.01730    0.17262
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                            10.04600   10.02230   0.02370    0.23647
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          10.03030   10.00210   0.02820    0.28194
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                            9.48610    9.51210  -0.02600   -0.27334
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                              9.57380    9.59410  -0.02030   -0.21159
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                            9.76420    9.77940  -0.01520   -0.15543
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                          10.03030   10.00210   0.02820    0.28194
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           10.54290   10.52660   0.01630    0.15485
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             10.50650   10.48160   0.02490    0.23756
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                           10.71650   10.68620   0.03030    0.28354
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                          10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      10.03500    9.99650   0.03850    0.38513
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        10.03400    9.99620   0.03780    0.37814
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      10.02530    9.98630   0.03900    0.39054
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                          8.58110    8.54800   0.03310    0.38723
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                        9.15910    9.12400   0.03510    0.38470
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                          9.02610    8.99210   0.03400    0.37811
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      10.02530    9.98630   0.03900    0.39054
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                         13.73750   13.68450   0.05300    0.38730
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                       12.81120   12.76230   0.04890    0.38316
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         10.37790   10.33880   0.03910    0.37819
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.44430   10.42950   0.01480    0.14191
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.41920   10.40630   0.01290    0.12396
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.46570   10.45500   0.01070    0.10234
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.63460   10.61940   0.01520    0.14313
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.59130   10.57810   0.01320    0.12479
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.60810   10.55900   0.04910    0.46501
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價     10.52710   10.50930   0.01780    0.16937
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價       10.47530   10.45890   0.01640    0.15680
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     10.71500   10.68600   0.02900    0.27138
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                            10.21010   10.14910   0.06100    0.60104
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          9.87100    9.86950   0.00150    0.01520
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                            9.50350    9.50090   0.00260    0.02737
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                          9.04830    9.04710   0.00120    0.01326
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                         11.44160   11.37420   0.06740    0.59257
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          10.22340   10.18240   0.04100    0.40266
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                               11.28630   11.24230   0.04400    0.39138
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                 10.72130   10.67920   0.04210    0.39422
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       10.55470   10.51250   0.04220    0.40143
野村泰國基金                                                      43.16000   42.90000   0.26000    0.60606
野村高科技基金                                                     9.30000    9.15000   0.15000    1.63934
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          10.43980   10.31020   0.12960    1.25701
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       10.02960    9.94030   0.08930    0.89836
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                       10.65050   10.57520   0.07530    0.71204
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                          9.43720    9.35270   0.08450    0.90348
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                        9.49980    9.40930   0.09050    0.96181
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                          9.66780    9.56510   0.10270    1.07369
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                       11.94040   11.79670   0.14370    1.21814
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                       13.97910   13.81790   0.16120    1.16660
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                         10.85950   10.73150   0.12800    1.19275
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       10.93930   10.80440   0.13490    1.24857
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                         11.30730   11.15600   0.15130    1.35622
野村貨幣市場基金                                                  16.33100   16.33080   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                      15.16000   14.99000   0.17000    1.13409
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價             10.31220   10.31180   0.00040    0.00388
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               10.10960   10.14510  -0.03550   -0.34992
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     10.34560   10.37040  -0.02480   -0.23914
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民   10.27140   10.25970   0.01170    0.11404
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元   10.21520   10.20610   0.00910    0.08916
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺   10.24320   10.23760   0.00560    0.05470
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民   10.57810   10.56620   0.01190    0.11262
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元   10.49010   10.48070   0.00940    0.08969
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺   10.56730   10.56160   0.00570    0.05397
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    9.87640    9.82460   0.05180    0.52725
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    9.87950    9.82640   0.05310    0.54038
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    9.84060    9.78660   0.05400    0.55177
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計   10.38500   10.26980   0.11520    1.12174
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   10.34060   10.22700   0.11360    1.11079
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計   10.30370   10.18910   0.11460    1.12473
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    10.49090   10.45980   0.03110    0.29733
野村新興高收益債組合基金-月配型                                    7.92810    7.93470  -0.00660   -0.08318
野村新興高收益債組合基金-累積型                                   12.20170   12.16590   0.03580    0.29427
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                     8.74000    8.64000   0.10000    1.15741
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民   10.16880   10.14760   0.02120    0.20892
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非   10.36000   10.33340   0.02660    0.25742
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元   10.14620   10.12260   0.02360    0.23314
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺   10.34000   10.30480   0.03520    0.34159
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣   10.19450   10.17020   0.02430    0.23893
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民   10.16900   10.14780   0.02120    0.20891
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非   10.36010   10.33330   0.02680    0.25936
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元   10.14720   10.12360   0.02360    0.23312
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺   10.34330   10.30810   0.03520    0.34148
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣   10.19480   10.17050   0.02430    0.23893
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民   10.20120   10.18120   0.02000    0.19644
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非   10.39770   10.37240   0.02530    0.24392
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元   10.17840   10.15600   0.02240    0.22056
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺   10.37270   10.33870   0.03400    0.32886
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣   10.22890   10.20570   0.02320    0.22732
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民   10.20120   10.18120   0.02000    0.19644
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非   10.39820   10.37290   0.02530    0.24390
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元   10.17810   10.15580   0.02230    0.21958
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺   10.37740   10.34340   0.03400    0.32871
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣   10.22950   10.20630   0.02320    0.22731
野村精選貨幣市場基金                                              12.11020   12.11010   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   11.70000   11.55000   0.15000    1.29870
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     10.93000   10.79000   0.14000    1.29750
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                           10.43000   10.25000   0.18000    1.75610
野村歐洲高股息基金季配型                                           7.78000    7.66000   0.12000    1.56658
野村歐洲高股息基金累積型                                          11.11000   10.93000   0.18000    1.64684
野村積極成長基金                                                  12.09000   12.00000   0.09000    0.75000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       9.22000    9.08000   0.14000    1.54185
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                   33.46000   32.95000   0.51000    1.54780
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                              10.60720   10.54640   0.06080    0.57650
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                            8.49300    8.49290   0.00010    0.00118
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                              7.83440    7.82870   0.00570    0.07281
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                            7.71130    7.70250   0.00880    0.11425
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                           12.12820   12.07170   0.05650    0.46804
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             10.86170   10.80550   0.05620    0.52011
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                           10.73070   10.67000   0.06070    0.56888
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                      11.56000   11.33000   0.23000    2.03001
野村環球基金-人民幣計價                                           17.32000   16.99000   0.33000    1.94232
野村環球基金-美元計價                                             13.43000   13.18000   0.25000    1.89681
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                   19.17000   18.80000   0.37000    1.96809
野村鴻利基金                                                      22.32000   22.14000   0.18000    0.81301
野村鴻揚貨幣市場基金                                              16.89780   16.89770   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                      18.41000   18.21000   0.20000    1.09830
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    10.45000   10.28000   0.17000    1.65370
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                    14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                       15.13000   15.02000   0.11000    0.73236
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      10.60440   10.58060   0.02380    0.22494
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                   13.89090   13.86000   0.03090    0.22294
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.62980   10.60910   0.02070    0.19512
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                10.47160   10.47100   0.00060    0.00573
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.45070   10.42520   0.02550    0.24460
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                10.26630   10.26010   0.00620    0.06043
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           9.99930    0.00000   9.99930    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             9.99930    0.00000   9.99930    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           9.99930    0.00000   9.99930    0.00000
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                10.12090   10.09300   0.02790    0.27643
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                10.23120   10.20430   0.02690    0.26361
凱基台商天下基金                                                  12.62000   12.32000   0.30000    2.43506
凱基台灣精五門基金                                                20.14000   20.06000   0.08000    0.39880
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金      43.43310   43.16330   0.26980    0.62507
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類  45.24410   44.87800   0.36610    0.81577
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金     42.55980   42.47590   0.08390    0.19752
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
凱基全球高效平衡基?(美元)                                         10.45590   10.39580   0.06010    0.57812
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基  43.65920   43.35750   0.30170    0.69584
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金        44.40000   44.11480   0.28520    0.64650
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金            44.47920   44.41320   0.06600    0.14860
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                    12.14000   11.97000   0.17000    1.42022
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                      10.85430   10.73080   0.12350    1.15089
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                    10.91000   10.78000   0.13000    1.20594
凱基凱旋貨幣市場基金                                              11.58960   11.58940   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                      26.81000   26.75000   0.06000    0.22430
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                        22.65000   22.21000   0.44000    1.98109
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                        21.51440   21.11900   0.39540    1.87225
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                    16.81000   16.60000   0.21000    1.26506
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                    15.73600   15.56230   0.17370    1.11616
凱基新興趨勢ETF組合基金                                            7.55000    7.45000   0.10000    1.34228
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司   39.78780   39.58950   0.19830    0.50089
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債   40.06710   39.78130   0.28580    0.71843
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司  39.76660   39.59700   0.16960    0.42832
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                      11.49000   11.29000   0.20000    1.77148
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        11.07340   10.91040   0.16300    1.49399
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      10.81000   10.64000   0.17000    1.59774
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      12.03280   11.82040   0.21240    1.79689
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                    12.58000   12.35000   0.23000    1.86235
凱基護城河基金-台幣計價A                                          12.95000   12.76000   0.19000    1.48903
凱基護城河基金-美元計價B                                          12.43830   12.26360   0.17470    1.42454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      10.03320    9.83160   0.20160    2.05053
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         9.70610    9.53390   0.17220    1.80619
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       9.92010    9.73350   0.18660    1.91709
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      10.03320    9.83150   0.20170    2.05157
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         9.70610    9.53380   0.17230    1.80725
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       9.92010    9.73350   0.18660    1.91709
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金        12.88000   13.31000  -0.43000   -3.23065
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金        33.93000   31.85000   2.08000    6.53061
富邦NASDAQ-100基金                                                32.00000   30.93000   1.07000    3.45942
富邦上証180基金                                                   31.08000   30.15000   0.93000    3.08458
富邦大中華成長基金-(美元)                                          0.18150    0.17910   0.00240    1.34003
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                        5.71000    5.63000   0.08000    1.42096
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                   6.42000    6.60000  -0.18000   -2.72727
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                  43.71000   41.64000   2.07000    4.97118
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                              11.66790   11.57560   0.09230    0.79737
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                10.75830   10.67970   0.07860    0.73598
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                              10.46460   10.39360   0.07100    0.68311
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               9.93970    9.86100   0.07870    0.79809
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                 9.08790    9.02160   0.06630    0.73490
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                               8.84850    8.78840   0.06010    0.68386
富邦中國政策金融債券ETF基金                                       20.69660   20.67260   0.02400    0.11610
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                       11.61460   11.61120   0.00340    0.02928
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       10.71870   10.72960  -0.01090   -0.10159
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)            13.71290   13.68410   0.02880    0.21046
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)               2.00250    1.99910   0.00340    0.17008
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)             9.48570    9.46580   0.01990    0.21023
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)               1.43480    1.43240   0.00240    0.16755
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)              12.28270   12.27030   0.01240    0.10106
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                 1.78770    1.78650   0.00120    0.06717
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)              10.33300   10.32260   0.01040    0.10075
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                 1.52450    1.52350   0.00100    0.06564
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                               10.73510   10.71890   0.01620    0.15113
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                 10.68710   10.67040   0.01670    0.15651
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                 15.38000   15.42000  -0.04000   -0.25940
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                 18.58000   18.45000   0.13000    0.70461
富邦日本東証基金                                                  20.10000   19.99000   0.11000    0.55028
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                   46.01000   46.40000  -0.39000   -0.84052
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                   45.52000   45.38000   0.14000    0.30851
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                   50.50000   50.22000   0.28000    0.55755
富邦台灣心基金                                                    20.57000   20.44000   0.13000    0.63601
富邦台灣釆吉50基金                                                45.29000   45.05000   0.24000    0.53274
富邦台灣科技指數基金                                              52.08000   51.43000   0.65000    1.26385
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收  46.10050   45.53840   0.56210    1.23434
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   42.28630   41.88360   0.40270    0.96147
富邦全球不動產基金-(美元)                                          0.31160    0.31080   0.00080    0.25740
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                             2.60410    2.60380   0.00030    0.01152
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                               0.35310    0.35330  -0.00020   -0.05661
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                            10.98970   10.98900   0.00070    0.00637
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                             2.23180    2.23150   0.00030    0.01344
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                               0.33400    0.33410  -0.00010   -0.02993
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                             9.35520    9.35460   0.00060    0.00641
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                            25.40000   25.29000   0.11000    0.43495
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                13.62000   13.68000  -0.06000   -0.43860
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                32.33000   31.94000   0.39000    1.22104
富邦吉祥貨幣市場基金                                              15.70030   15.70000   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金             17.85000   17.19000   0.66000    3.83944
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金        41.41470   41.26390   0.15080    0.36545
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF  42.56120   42.22700   0.33420    0.79144
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金         41.19390   41.10140   0.09250    0.22505
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券  44.29900   43.98030   0.31870    0.72464
富邦長紅基金                                                      57.47000   57.11000   0.36000    0.63036
富邦科技基金                                                      22.60000   22.47000   0.13000    0.57855
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金          41.99030   41.87650   0.11380    0.27175
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金       44.35670   44.22940   0.12730    0.28782
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金         40.09260   40.01980   0.07280    0.18191
富邦恒生國企ETF基金                                               20.57000   20.38000   0.19000    0.93229
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金             13.89000   14.05000  -0.16000   -1.13879
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金             26.58000   26.03000   0.55000    2.11295
富邦高成長基金                                                    22.18000   22.04000   0.14000    0.63521
富邦基金A類型                                                     12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
富邦基金I類型                                                     12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
富邦深証100基金                                                   10.09000    9.72000   0.37000    3.80658
富邦富時歐洲ETF基金                                               20.90000   20.48000   0.42000    2.05078
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                 0.42630    0.42390   0.00240    0.56617
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                              12.42430   12.36550   0.05880    0.47552
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                               9.30920    9.26520   0.04400    0.47490
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                 0.30400    0.30230   0.00170    0.56236
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                               8.53580    8.49550   0.04030    0.47437
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              10.05230   10.11720  -0.06490   -0.64148
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            10.82050   10.87860  -0.05810   -0.53408
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                               9.43730    9.49820  -0.06090   -0.64117
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            10.15370   10.20820  -0.05450   -0.53388
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                     18.25000   18.20000   0.05000    0.27473
富邦精準基金                                                      42.13000   41.68000   0.45000    1.07965
富邦精銳中小基金                                                  10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                      16.77000   16.56000   0.21000    1.26812
富邦臺灣公司治理100基金                                           21.02000   20.94000   0.08000    0.38204
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金              7.38000    7.41000  -0.03000   -0.40486
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金             15.00000   14.85000   0.15000    1.01010
富邦標普美國特別股ETF基金                                         20.04000   19.91000   0.13000    0.65294
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          10.55250   10.45430   0.09820    0.93933
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                            10.17320   10.11570   0.05750    0.56842
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                          10.54070   10.46740   0.07330    0.70027
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          10.08550    9.99170   0.09380    0.93878
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             9.67770    9.62300   0.05470    0.56843
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          10.01290    9.94330   0.06960    0.69997
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富達台灣成長基金                                                  30.16000   30.20000  -0.04000   -0.13245
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          9.93830    9.87190   0.06640    0.67262
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                9.92520    9.86000   0.06520    0.66126
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別              9.76580    9.70520   0.06060    0.62441
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別           10.22000   10.15130   0.06870    0.67676
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                 10.21830   10.15120   0.06710    0.66101
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               10.05800    9.99530   0.06270    0.62729
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                8.49660    8.47340   0.02320    0.27380
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                      9.19580    9.17060   0.02520    0.27479
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                    8.76710    8.74570   0.02140    0.24469
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 10.20810   10.18030   0.02780    0.27308
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       10.29380   10.26560   0.02820    0.27470
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      9.83830    9.81430   0.02400    0.24454
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      9.98120    9.95550   0.02570    0.25815
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                    8.59130    8.57110   0.02020    0.23568
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                          9.87150    9.84860   0.02290    0.23252
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                        9.16360    9.14520   0.01840    0.20120
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                     11.34520   11.31810   0.02710    0.23944
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                           11.17900   11.15210   0.02690    0.24121
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         10.49440   10.46990   0.02450    0.23400
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                       9.35810    9.33850   0.01960    0.20988
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                          15.46000   15.17000   0.29000    1.91167
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別          8.81750    8.79820   0.01930    0.21936
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                9.72110    9.69990   0.02120    0.21856
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別              9.23160    9.21440   0.01720    0.18666
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           10.60660   10.58360   0.02300    0.21732
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 10.65940   10.63610   0.02330    0.21907
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               10.18220   10.16320   0.01900    0.18695
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別              9.37260    9.35400   0.01860    0.19885
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    8.61000    8.45000   0.16000    1.89349
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      9.14000    8.99000   0.15000    1.66852
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                    8.19000    8.04000   0.15000    1.86567
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                       7.19000    7.09000   0.10000    1.41044
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                         8.15000    8.06000   0.09000    1.11663
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                       8.12000    8.02000   0.10000    1.24688
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  9.19000    9.07000   0.12000    1.32304
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               10.20470   10.18320   0.02150    0.21113
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                  9.55340    9.53570   0.01770    0.18562
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                9.12770    9.10950   0.01820    0.19979
富蘭克林華美中華基金                                              10.76000   10.53000   0.23000    2.18424
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                              20.94000   20.90000   0.04000    0.19139
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                21.25000   21.23000   0.02000    0.09421
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      9.99000    9.86000   0.13000    1.31846
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    9.89000    9.75000   0.14000    1.43590
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                              8.03980    8.01950   0.02030    0.25313
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                          9.07770    9.06060   0.01710    0.18873
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         10.04300   10.02420   0.01880    0.18755
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                              9.63730    9.61290   0.02440    0.25383
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                      11.48270   11.41990   0.06280    0.54992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                       8.64510    8.59790   0.04720    0.54897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                       8.81970    8.77140   0.04830    0.55065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      9.90830    9.85410   0.05420    0.55002
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                      14.19580   14.17510   0.02070    0.14603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                      10.29050   10.27460   0.01590    0.15475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                     10.31940   10.30340   0.01600    0.15529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                        10.50290   10.44550   0.05740    0.54952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                         7.60280    7.56120   0.04160    0.55018
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                         8.94500    8.89610   0.04890    0.54968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        9.93450    9.88020   0.05430    0.54958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                      11.19790   11.12840   0.06950    0.62453
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                       7.57100    7.52400   0.04700    0.62467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                       8.92480    8.86940   0.05540    0.62462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     10.07750   10.01500   0.06250    0.62406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                        10.77170   10.70740   0.06430    0.60052
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                         7.62750    7.58200   0.04550    0.60011
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                8.17750    8.15260   0.02490    0.30542
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                            9.19660    9.17380   0.02280    0.24853
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           10.23990   10.21440   0.02550    0.24965
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                               12.97990   12.94040   0.03950    0.30525
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                  7.93000    7.82000   0.11000    1.40665
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                8.31000    8.18000   0.13000    1.58924
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                          8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                          8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         12.08000   12.15000  -0.07000   -0.57613
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                            8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                           10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                          8.36000    8.31000   0.05000    0.60168
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                            9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                              9.30000    9.20000   0.10000    1.08696
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                             10.37000   10.25000   0.12000    1.17073
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                            9.10000    8.99000   0.11000    1.22358
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           10.11000    9.99000   0.12000    1.20120
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                13.27810   13.10820   0.16990    1.29614
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                           9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                          9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                             9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                            9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                          10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                          10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                         10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                        9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                        9.43000    9.34000   0.09000    0.96360
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
富蘭克林華美第一富基金                                            36.78000   36.54000   0.24000    0.65681
富蘭克林華美貨幣市場基金                                          10.34660   10.34640   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                              8.67000    8.59000   0.08000    0.93132
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                            9.04000    8.95000   0.09000    1.00559
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                 14.62000   14.23000   0.39000    2.74069
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                   13.47000   13.14000   0.33000    2.51142
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                 15.93000   15.52000   0.41000    2.64175
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     9.85720    9.79630   0.06090    0.62166
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    9.85720    9.79630   0.06090    0.62166
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     9.79800    9.75620   0.04180    0.42845
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    9.79800    9.75620   0.04180    0.42845
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       9.78850    9.73350   0.05500    0.56506
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       9.78850    9.73350   0.05500    0.56506
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      9.78850    9.73350   0.05500    0.56506
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     9.97730    9.91060   0.06670    0.67302
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     9.97730    9.91060   0.06670    0.67302
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    9.97730    9.91060   0.06670    0.67302
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                     6.65830    6.60470   0.05360    0.81154
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                10.65860   10.54310   0.11550    1.09550
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型    9.45160    9.42050   0.03110    0.33013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型   11.38450   11.34710   0.03740    0.32960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型          6.75260    6.72760   0.02500    0.37160
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型      8.86210    8.83440   0.02770    0.31355
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型     10.42970   10.39710   0.03260    0.31355
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型         10.87750   10.83720   0.04030    0.37187
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                   66.58000   65.83000   0.75000    1.13930
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                   67.39000   66.85000   0.54000    0.80778
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                               62.43450   62.16530   0.26920    0.43304
復華1至5年期高收益債券基金                                        21.05000   20.88000   0.17000    0.81418
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                             64.89250   64.37310   0.51940    0.80686
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                64.76120   64.33680   0.42440    0.65965
復華人民幣貨幣市場基金                                            11.85090   11.85020   0.00070    0.00591
復華人生目標基金                                                  37.31350   36.98360   0.32990    0.89202
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                              10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
復華大中華中小策略基金                                             8.39000    8.21000   0.18000    2.19245
復華中小精選基金                                                  63.00000   62.76000   0.24000    0.38241
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                            52.47010   52.48960  -0.01950   -0.03715
復華中國特選信用債券ETF基金                                       62.40780   62.22130   0.18650    0.29974
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       9.41000    9.21000   0.20000    2.17155
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                       8.47000    8.30000   0.17000    2.04819
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    11.45000   11.30000   0.15000    1.32743
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    10.30000   10.17000   0.13000    1.27827
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      9.90000    9.79000   0.11000    1.12360
復華六年到期新興市場債券基金                                      10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
復華台灣智能基金                                                  11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
復華全方位基金                                                    27.77000   27.63000   0.14000    0.50670
復華全球大趨勢基金-美元                                           12.48000   12.21000   0.27000    2.21130
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                         19.96000   19.51000   0.45000    2.30651
復華全球平衡基金-美元                                              9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
復華全球平衡基金-新臺幣                                           19.60000   19.36000   0.24000    1.23967
復華全球物聯網科技基金-美元                                       14.02000   13.58000   0.44000    3.24006
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                     13.73000   13.28000   0.45000    3.38855
復華全球原物料基金                                                 8.20000    8.10000   0.10000    1.23457
復華全球消費基金-新臺幣                                           12.72000   12.50000   0.22000    1.76000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                       12.07450   12.06630   0.00820    0.06796
復華全球債券基金                                                  14.67010   14.66630   0.00380    0.02591
復華全球債券組合基金                                              15.15000   15.11000   0.04000    0.26473
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                    15.01000   14.93000   0.08000    0.53583
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
復華全球戰略配置強基金-美元                                        9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
復華有利貨幣市場基金                                              13.48760   13.48740   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                  11.37000   11.25000   0.12000    1.06667
復華亞太成長基金                                                  11.95000   11.53000   0.42000    3.64267
復華亞太神龍科技基金-美元                                          8.77000    8.50000   0.27000    3.17647
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        9.46000    9.16000   0.30000    3.27511
復華東協世紀基金                                                  12.20000   12.08000   0.12000    0.99338
復華南非幣長期收益基金A                                           13.80000   13.77000   0.03000    0.21786
復華南非幣長期收益基金B                                            7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
復華南非幣短期收益基金A                                           14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
復華南非幣短期收益基金B                                            8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
復華美國20年期以上公債ETF基金                                     67.64920   67.45520   0.19400    0.28760
復華美國金融服務業股票ETF基金                                     22.09000   21.77000   0.32000    1.46991
復華美國新星基金-美元                                             12.52000   12.17000   0.35000    2.87592
復華美國新星基金-新臺幣                                           12.91000   12.53000   0.38000    3.03272
復華恒生基金                                                      21.50000   21.35000   0.15000    0.70258
復華恒生單日反向一倍基金                                           8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
復華恒生單日正向二倍基金                                          30.60000   30.13000   0.47000    1.55991
復華神盾基金                                                      24.83320   24.62400   0.20920    0.84958
復華高成長基金                                                    65.50000   64.94000   0.56000    0.86233
復華高益策略組合基金                                              13.48000   13.45000   0.03000    0.22305
復華貨幣市場基金                                                  14.45070   14.45050   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                          18.28000   18.32000  -0.04000   -0.21834
復華富時台灣高股息低波動基金                                      49.29000   49.37000  -0.08000   -0.16204
復華復華基金                                                      20.44000   20.27000   0.17000    0.83868
復華華人世紀基金                                                  15.83000   15.37000   0.46000    2.99284
復華傳家二號基金                                                  29.11560   28.88720   0.22840    0.79066
復華傳家基金                                                      21.68770   21.56410   0.12360    0.57317
復華奧林匹克全球組合基金                                          15.73000   15.68000   0.05000    0.31888
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                 11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                              14.36000   14.28000   0.08000    0.56022
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                               9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
復華新興人民幣短期收益基金                                        10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                           12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
復華新興人民幣債券基金B                                            8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華新興市場10年期以上債券基金                                    21.60000   21.41000   0.19000    0.88744
復華新興市場企業債券ETF基金                                       67.41000   66.81000   0.60000    0.89807
復華新興市場高收益債券基金A                                        9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
復華新興市場高收益債券基金B                                        5.41000    5.37000   0.04000    0.74488
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                             12.10000   12.04000   0.06000    0.49834
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                             11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
復華新興市場短期收益基金                                          11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                    9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
復華滬深300 A股基金                                               23.15000   22.46000   0.69000    3.07213
復華數位經濟基金                                                  44.21000   44.10000   0.11000    0.24943
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         9.89480    9.87350   0.02130    0.21573
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                       9.69710    9.67600   0.02110    0.21807
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        10.42940   10.40690   0.02250    0.21620
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      10.08620   10.06430   0.02190    0.21760
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        10.05440   10.02630   0.02810    0.28026
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      10.78780   10.74610   0.04170    0.38805
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             9.85650    9.83350   0.02300    0.23389
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          10.59520   10.55900   0.03620    0.34284
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            10.20620   10.18230   0.02390    0.23472
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          10.95960   10.92110   0.03850    0.35253
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                          10.53900   10.52370   0.01530    0.14539
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                            10.51540   10.48710   0.02830    0.26986
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                          10.73100   10.69050   0.04050    0.37884
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          10.43130   10.42150   0.00980    0.09404
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                          11.50970   11.59830  -0.08860   -0.76391
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            10.40960   10.38610   0.02350    0.22626
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          10.60940   10.59940   0.01000    0.09434
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                          11.83190   11.92320  -0.09130   -0.76573
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            10.54900   10.52510   0.02390    0.22708
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          10.80310   10.76700   0.03610    0.33528
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           9.96360    9.96510  -0.00150   -0.01505
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            10.00080    9.98490   0.01590    0.15924
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                          10.01690    9.99020   0.02670    0.26726
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                          10.28390   10.27560   0.00830    0.08077
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                          10.43160   10.51940  -0.08780   -0.83465
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                            10.31730   10.29570   0.02160    0.20980
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                          10.28250   10.27410   0.00840    0.08176
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                          10.43090   10.51880  -0.08790   -0.83565
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                            10.31410   10.29250   0.02160    0.20986
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                      10.10560   10.11650  -0.01090   -0.10774
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                        10.13130   10.12180   0.00950    0.09386
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                      10.10410   10.11500  -0.01090   -0.10776
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                        10.13230   10.12280   0.00950    0.09385
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                          10.61560   10.59180   0.02380    0.22470
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                            10.66080   10.61820   0.04260    0.40120
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                          10.86720   10.81200   0.05520    0.51054
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           9.96270    9.95490   0.00780    0.07835
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             9.99630    9.97090   0.02540    0.25474
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                          10.01260    9.97630   0.03630    0.36386
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                             9.20040    9.18740   0.01300    0.14150
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                               8.19470    8.20400  -0.00930   -0.11336
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                             8.32500    8.32540  -0.00040   -0.00480
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                            11.94410   11.92740   0.01670    0.14001
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                              10.67310   10.68520  -0.01210   -0.11324
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                            10.96800   10.96860  -0.00060   -0.00547
景順主流基金                                                      16.43000   16.19000   0.24000    1.48240
景順台灣科技基金                                                  28.34000   27.94000   0.40000    1.43164
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                   9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                 9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                  11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
景順全球科技基金                                                  23.44000   22.75000   0.69000    3.03297
景順全球康健基金                                                  19.58000   19.28000   0.30000    1.55602
景順貨幣市場基金                                                  15.98620   15.98600   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                      30.48000   30.26000   0.22000    0.72703
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                          14.38000   14.02000   0.36000    2.56776
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                        13.70000   13.34000   0.36000    2.69865
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                     10.85000   10.74000   0.11000    1.02421
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                     11.34000   11.23000   0.11000    0.97952
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   11.76000   11.62000   0.14000    1.20482
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                           8.63380    8.62820   0.00560    0.06490
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                           7.99030    7.98670   0.00360    0.04507
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                          11.40620   11.39890   0.00730    0.06404
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                          10.53120   10.52650   0.00470    0.04465
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                        7.90000    7.76000   0.14000    1.80412
華南永昌中國A股基金(美元)                                          7.50000    7.39000   0.11000    1.48850
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                       11.22000   11.04000   0.18000    1.63043
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                     9.59160    9.58490   0.00670    0.06990
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   9.97530    9.95740   0.01790    0.17977
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    10.11480   10.10770   0.00710    0.07024
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  10.52340   10.50460   0.01880    0.17897
華南永昌永昌基金                                                  18.78000   18.59000   0.19000    1.02205
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                              10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
華南永昌全球亨利組合基金                                          14.83850   14.79810   0.04040    0.27301
華南永昌全球神農水資源基金                                        10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       9.99000    9.83000   0.16000    1.62767
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    10.50000   10.32000   0.18000    1.74419
華南永昌全球精品基金                                              16.82000   16.54000   0.28000    1.69287
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                            10.37000   10.27000   0.10000    0.97371
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                          10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                            13.00000   12.88000   0.12000    0.93168
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                          13.14000   13.00000   0.14000    1.07692
華南永昌物聯網精選基金                                            11.27000   11.09000   0.18000    1.62308
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                          16.27140   16.27120   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                              24.01220   23.81740   0.19480    0.81789
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                          11.98330   11.98310   0.00020    0.00167
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                          10.69410   10.69390   0.00020    0.00187
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                          10.73500   10.74780  -0.01280   -0.11909
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          10.01600   10.01600   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           9.98080    9.99290  -0.01210   -0.12109
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        10.53910   10.53820   0.00090    0.00854
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        10.49720   10.50920  -0.01200   -0.11419
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         9.97920    9.97830   0.00090    0.00902
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                         9.90090    9.91220  -0.01130   -0.11400
華頓中小型基金                                                    19.06000   18.78000   0.28000    1.49095
華頓中國多重機會平衡基金                                          11.38340   11.13440   0.24900    2.23631
華頓台灣基金                                                      21.52000   21.44000   0.08000    0.37313
華頓平安貨幣市場基金                                              11.56360   11.56340   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                              18.04000   17.55000   0.49000    2.79202
華頓全球高收益債券基金A                                           13.95270   13.86950   0.08320    0.59988
華頓全球高收益債券基金B                                            8.18040    8.13160   0.04880    0.60013
華頓全球黑鑽油源基金                                               5.11000    5.08000   0.03000    0.59055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                        2.59330    2.55650   0.03680    1.43947
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                         11.74350   11.59380   0.14970    1.29121
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                          0.37360    0.36920   0.00440    1.19177
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                        11.71450   11.65390   0.06060    0.52000
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                        11.71450   11.65390   0.06060    0.52000
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                        10.39290   10.33520   0.05770    0.55829
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                          10.54640   10.50700   0.03940    0.37499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                          10.54640   10.50700   0.03940    0.37499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                           9.29760    9.26290   0.03470    0.37461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                          10.55880   10.53090   0.02790    0.26493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                          10.55880   10.53090   0.02790    0.26493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                           9.29640    9.27450   0.02190    0.23613
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      10.07000    9.80000   0.27000    2.75510
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         8.78000    8.56000   0.22000    2.57009
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         9.24000    9.01000   0.23000    2.55272
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                               2.64660    2.63870   0.00790    0.29939
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                 2.07510    2.06710   0.00800    0.38702
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                12.14730   12.14370   0.00360    0.02965
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                   9.45800    9.45520   0.00280    0.02961
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                 0.38060    0.38040   0.00020    0.05258
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                   0.29730    0.29750  -0.00020   -0.06723
匯豐中國動力基金(人民幣)                                           3.33000    3.25000   0.08000    2.46154
匯豐中國動力基金(台幣)                                            15.06000   14.74000   0.32000    2.17096
匯豐中國動力基金(美元)                                             0.48000    0.47000   0.01000    2.12766
匯豐台灣精典基金                                                  23.72000   23.69000   0.03000    0.12664
匯豐全球趨勢組合基金                                              12.75000   12.56000   0.19000    1.51274
匯豐全球關鍵資源基金                                               8.31000    8.18000   0.13000    1.58924
匯豐安富基金                                                      25.32000   25.30000   0.02000    0.07905
匯豐成功基金                                                      44.22000   44.22000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                 2.41000    2.39000   0.02000    0.83682
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                  10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                  10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                  10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                  11.47000   11.40000   0.07000    0.61404
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                  10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                  11.47000   11.40000   0.07000    0.61404
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                  10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                   0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                2.68290    2.67350   0.00940    0.35160
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                  2.35820    2.34910   0.00910    0.38738
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                 11.87400   11.85800   0.01600    0.13493
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                    7.96610    7.94940   0.01670    0.21008
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                  0.38730    0.38690   0.00040    0.10339
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                    0.33330    0.33280   0.00050    0.15024
匯豐金磚動力基金                                                  14.92000   14.67000   0.25000    1.70416
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                          15.00800   15.00790   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                           5.15000    5.12000   0.03000    0.58594
匯豐新鑽動力基金                                                  10.62000   10.42000   0.20000    1.91939
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                    5.54140    5.48250   0.05890    1.07433
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                    9.37000    9.31170   0.05830    0.62609
匯豐龍鳳基金-A類型                                                51.18000   51.11000   0.07000    0.13696
匯豐龍鳳基金-I類型                                                51.18000   51.11000   0.07000    0.13696
匯豐龍騰電子基金                                                  34.97000   34.82000   0.15000    0.43079
匯豐雙高收益債券組合基金                                          12.63750   12.59340   0.04410    0.35018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                    17.61000   17.72000  -0.11000   -0.62077
新光中國成長基金(人民幣)                                           8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
新光中國成長基金(美元)                                             8.70000    8.62000   0.08000    0.92807
新光中國成長基金(新臺幣)                                           8.84000    8.73000   0.11000    1.26002
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                            11.15250   11.09310   0.05940    0.53547
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              10.14000   10.11150   0.02850    0.28186
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            10.67170   10.60790   0.06380    0.60144
新光台灣富貴基金                                                  22.56000   22.53000   0.03000    0.13316
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金      21.44000   21.05000   0.39000    1.85273
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債   40.46080   40.46510  -0.00430   -0.01063
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級   42.98140   42.67700   0.30440    0.71326
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       9.76000    9.54000   0.22000    2.30608
新光全球AI新創產業基金美元                                         9.61000    9.42000   0.19000    2.01699
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       9.86000    9.63000   0.23000    2.38837
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                   9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                   8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
新光全球生技醫療基金(美元)                                        10.77000   10.61000   0.16000    1.50801
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                      10.71000   10.51000   0.20000    1.90295
新光全球債券基金(A累積)美元                                       10.67180   10.64630   0.02550    0.23952
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     10.64130   10.58190   0.05940    0.56134
新光全球債券基金(B配息)美元                                       10.08310   10.05940   0.02370    0.23560
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     10.04200    9.98600   0.05600    0.56079
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                9.68000    9.45000   0.23000    2.43386
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 11.06000   10.84000   0.22000    2.02952
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                              15.49970   15.49940   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      9.30000    9.21000   0.09000    0.97720
新光多重資產基金(A累積)美元                                        8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                      8.97000    8.87000   0.10000    1.12740
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                      8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
新光亞洲精選基金-美金                                             20.99000   20.69000   0.30000    1.44998
新光亞洲精選基金-新台幣                                           21.70000   21.32000   0.38000    1.78236
新光店頭基金                                                      21.49000   21.53000  -0.04000   -0.18579
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                   11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
新光特選內需收益ETF基金                                           21.19000   21.29000  -0.10000   -0.46970
新光創新科技基金                                                  12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               10.26360   10.25890   0.00470    0.04581
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 10.61650   10.58800   0.02850    0.26917
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               10.09270   10.06990   0.02280    0.22642
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                9.41840    9.41020   0.00820    0.08714
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                  9.70710    9.68100   0.02610    0.26960
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                9.22480    9.20280   0.02200    0.23906
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金          41.18340   41.05710   0.12630    0.30762
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金      43.63000   43.49150   0.13850    0.31845
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    10.64060   10.62070   0.01990    0.18737
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    9.48730    9.54910  -0.06180   -0.64718
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                     9.51750    9.56190  -0.04440   -0.46434
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       10.48310   10.45960   0.02350    0.22467
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       10.46640   10.44710   0.01930    0.18474
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      9.48990    9.53830  -0.04840   -0.50743
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     9.45190    9.49980  -0.04790   -0.50422
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       10.41500   10.39510   0.01990    0.19144
瑞銀全球創新趨勢基金                                               7.27000    7.14000   0.13000    1.82073
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      10.65450   10.62570   0.02880    0.27104
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                      9.62990    9.60730   0.02260    0.23524
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         10.49750   10.47580   0.02170    0.20714
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                        9.60540    9.58560   0.01980    0.20656
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                       9.67090    9.64800   0.02290    0.23735
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         10.58280   10.55900   0.02380    0.22540
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                       14.93060   14.89080   0.03980    0.26728
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                        8.75580    8.73250   0.02330    0.26682
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                           41.48750   41.53110  -0.04360   -0.10498
群益10年期以上金融債ETF基金                                       41.57000   41.30190   0.26810    0.64912
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                    42.29570   42.07530   0.22040    0.52382
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                42.30390   42.13180   0.17210    0.40848
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                              43.58550   43.48520   0.10030    0.23065
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                 41.89590   41.60470   0.29120    0.69992
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                45.27740   45.03830   0.23910    0.53088
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                               46.87280   46.48660   0.38620    0.83078
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                 45.06030   44.65310   0.40720    0.91192
群益2028 REVERSO美元保本基金                                      10.62580   10.59590   0.02990    0.28218
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                 44.20270   44.11910   0.08360    0.18949
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                              40.45900   40.53560  -0.07660   -0.18897
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.45060   11.44740   0.00320    0.02795
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     10.25330   10.27120  -0.01790   -0.17427
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                     12.17060   11.89490   0.27570    2.31780
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        9.00170    8.82560   0.17610    1.99533
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      9.49000    9.30000   0.19000    2.04301
群益大印度基金N-新臺幣                                            10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
群益大印度基金-人民幣                                             13.96960   13.86950   0.10010    0.72173
群益大印度基金-美元                                               13.00060   12.94830   0.05230    0.40391
群益大印度基金-新臺幣                                             12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                12.11170   11.88720   0.22450    1.88859
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                  11.55820   11.37980   0.17840    1.56769
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                11.06000   10.88000   0.18000    1.65441
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                10.83140   10.63060   0.20080    1.88889
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   9.43000    9.28440   0.14560    1.56822
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                 9.05000    8.90000   0.15000    1.68539
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                9.72080    9.54070   0.18010    1.88770
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                  8.49790    8.36670   0.13120    1.56812
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                9.15000    9.00000   0.15000    1.66667
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                9.04400    8.87640   0.16760    1.88815
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                  8.17180    8.04570   0.12610    1.56730
群益中小型股基金                                                  43.98000   43.78000   0.20000    0.45683
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             10.10490   10.01150   0.09340    0.93293
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                9.28350    9.22680   0.05670    0.61451
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                              8.87510    8.81140   0.06370    0.72293
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                              8.60970    8.53010   0.07960    0.93317
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                7.90900    7.86070   0.04830    0.61445
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                              7.56180    7.50750   0.05430    0.72328
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                    10.52340   10.51190   0.01150    0.10940
群益中國高收益債券基金-人民幣                                     11.57570   11.56310   0.01260    0.10897
群益中國高收益債券基金-美元                                       11.18030   11.16610   0.01420    0.12717
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     10.43880   10.41600   0.02280    0.21889
群益中國新機會基金N-人民幣                                         7.75590    7.58870   0.16720    2.20328
群益中國新機會基金N-美元                                           7.04760    6.91760   0.13000    1.87926
群益中國新機會基金N-新臺幣                                         7.68000    7.53000   0.15000    1.99203
群益中國新機會基金-人民幣                                          6.87840    6.73010   0.14830    2.20353
群益中國新機會基金-美元                                            7.53540    7.39630   0.13910    1.88067
群益中國新機會基金-新臺幣                                          7.33000    7.18000   0.15000    2.08914
群益平衡王基金                                                    19.05900   18.97200   0.08700    0.45857
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                   9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                   6.45000    6.42000   0.03000    0.46729
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              12.08220   12.01410   0.06810    0.56683
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                11.41210   11.38370   0.02840    0.24948
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              10.39280   10.33420   0.05860    0.56705
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 9.81550    9.79100   0.02450    0.25023
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                               9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            10.31600   10.28520   0.03080    0.29946
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              10.09800   10.06890   0.02910    0.28901
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                             9.17650    9.14910   0.02740    0.29948
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                               9.15990    9.13350   0.02640    0.28905
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                             9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           10.37590   10.34490   0.03100    0.29966
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                             10.41490   10.38480   0.03010    0.28985
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                           10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                            9.33840    9.31050   0.02790    0.29966
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              9.80070    9.77240   0.02830    0.28959
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                           10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                11.07900   11.02190   0.05710    0.51806
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                 7.67470    7.63510   0.03960    0.51866
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                    10.61070   10.57680   0.03390    0.32051
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      10.43190   10.39780   0.03410    0.32795
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    10.64850   10.60220   0.04630    0.43670
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     9.89140    9.85980   0.03160    0.32049
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                       9.82320    9.79110   0.03210    0.32785
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    10.02720    9.98360   0.04360    0.43672
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                   10.61080   10.57690   0.03390    0.32051
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     10.43180   10.39770   0.03410    0.32796
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   10.64840   10.60210   0.04630    0.43671
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    9.89150    9.85990   0.03160    0.32049
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                      9.82320    9.79100   0.03220    0.32887
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   10.02720    9.98360   0.04360    0.43672
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         9.54490    9.40220   0.14270    1.51773
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      11.31000   11.13000   0.18000    1.61725
群益全球關鍵生技基金-美元                                         15.61830   15.38470   0.23360    1.51839
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                       15.70000   15.45000   0.25000    1.61812
群益印巴雙星基金-新臺幣                                           12.13000   12.05000   0.08000    0.66390
群益印度中小基金N-人民幣                                          11.45940   11.38800   0.07140    0.62698
群益印度中小基金N-美元                                             9.51940    9.49000   0.02940    0.30980
群益印度中小基金N-新臺幣                                           9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
群益印度中小基金-人民幣                                           15.51330   15.41660   0.09670    0.62725
群益印度中小基金-美元                                             13.61530   13.57320   0.04210    0.31017
群益印度中小基金-新臺幣                                           16.05000   15.98000   0.07000    0.43805
群益多利策略組合基金                                              11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
群益多重收益組合基金                                              14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
群益多重資產組合基金                                              15.47000   15.38000   0.09000    0.58518
群益安家基金                                                      23.94870   23.78260   0.16610    0.69841
群益安穩貨幣市場基金                                              16.14920   16.14900   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                              21.42000   21.13000   0.29000    1.37246
群益亞太中小基金                                                  10.68000   10.47000   0.21000    2.00573
群益亞太新趨勢平衡基金                                            16.40000   16.18000   0.22000    1.35970
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        10.47570   10.45110   0.02460    0.23538
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                         7.77340    7.75520   0.01820    0.23468
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                       10.17750   10.15370   0.02380    0.23440
群益店頭市場基金                                                  89.42000   88.90000   0.52000    0.58493
群益東方盛世基金                                                   8.70000    8.53000   0.17000    1.99297
群益東協成長基金-人民幣                                           13.16850   12.99730   0.17120    1.31720
群益東協成長基金-美元                                             11.43800   11.32510   0.11290    0.99690
群益東協成長基金-新臺幣                                           11.53000   11.40000   0.13000    1.14035
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                              11.60310   11.49620   0.10690    0.92987
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                10.91220   10.81530   0.09690    0.89595
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              10.44540   10.34450   0.10090    0.97540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               9.58000    9.49180   0.08820    0.92922
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                 9.01270    8.93260   0.08010    0.89672
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                               8.62510    8.54170   0.08340    0.97639
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                             10.80100   10.69660   0.10440    0.97601
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                              9.37500    9.28860   0.08640    0.93017
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                9.17280    9.09130   0.08150    0.89646
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              9.63550    9.54230   0.09320    0.97670
群益長安基金                                                      28.07000   28.16000  -0.09000   -0.31960
群益美國新創亮點基金N-美元                                        10.18980   10.05050   0.13930    1.38600
群益美國新創亮點基金-美元                                         15.41470   15.20380   0.21090    1.38715
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                       15.17000   14.95000   0.22000    1.47157
群益真善美基金                                                    15.34640   15.32160   0.02480    0.16186
群益馬拉松基金                                                   113.07000  112.27000   0.80000    0.71257
群益深証中小板基金                                                11.55000   11.13000   0.42000    3.77358
群益創新科技基金                                                  30.80000   30.70000   0.10000    0.32573
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           8.96630    8.78490   0.18140    2.06491
群益華夏盛世基金N-美元                                             8.16620    8.02620   0.14000    1.74429
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           8.67000    8.51000   0.16000    1.88014
群益華夏盛世基金-人民幣                                            9.76440    9.56680   0.19760    2.06548
群益華夏盛世基金-美元                                              9.00420    8.84990   0.15430    1.74352
群益華夏盛世基金-新臺幣                                           15.13000   14.86000   0.27000    1.81696
群益奧斯卡基金                                                    27.54000   27.42000   0.12000    0.43764
群益新興金鑽基金-美元                                             11.22840   11.05640   0.17200    1.55566
群益新興金鑽基金-新臺幣                                            8.74000    8.60000   0.14000    1.62791
群益葛萊美基金                                                    21.94000   21.79000   0.15000    0.68839
群益道瓊美國地產ETF基金                                           22.17000   22.13000   0.04000    0.18075
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                        8.05000    8.08000  -0.03000   -0.37129
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                       13.19000   13.07000   0.12000    0.91813
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                          11.05880   10.95660   0.10220    0.93277
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                            10.78880   10.72280   0.06600    0.61551
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                          11.00910   10.93000   0.07910    0.72370
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                          10.80290   10.70310   0.09980    0.93244
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                            10.53930   10.47490   0.06440    0.61480
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                          10.75430   10.67700   0.07730    0.72399
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                         11.05880   10.95650   0.10230    0.93369
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                           10.78890   10.72290   0.06600    0.61551
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                         10.80290   10.70310   0.09980    0.93244
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                           10.53930   10.47480   0.06450    0.61576
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  12.81400   12.75320   0.06080    0.47674
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    11.61350   11.56350   0.05000    0.43240
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    11.52570   11.47310   0.05260    0.45846
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                   8.66580    8.62470   0.04110    0.47654
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                     8.91670    8.87830   0.03840    0.43252
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                   8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                     8.44270    8.40410   0.03860    0.45930
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                   10.10880   10.06520   0.04360    0.43318
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    9.86500    9.82250   0.04250    0.43268
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                              8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                             10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                               10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                             10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                               10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                           10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                           10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                           10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                             10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                           10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                             10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                           10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                           10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                           10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                             10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                           10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                             10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
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德信大發基金                                                      28.58000   28.46000   0.12000    0.42164
德信中國精選成長基金                                              11.46000   11.33000   0.13000    1.14740
德信台灣主流中小基金                                              18.20000   18.16000   0.04000    0.22026
德信萬保貨幣市場基金                                              11.97800   11.97790   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                  31.03000   31.00000   0.03000    0.09677
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                      10.69130   10.65520   0.03610    0.33880
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                        10.59130   10.55680   0.03450    0.32680
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                       11.70810   11.70790   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                           14.84000   14.68000   0.16000    1.08992
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                     17.81000   17.63000   0.18000    1.02099
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    10.72400   10.67370   0.05030    0.47125
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                    16.13590   16.06030   0.07560    0.47073
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                8.35460    8.32570   0.02890    0.34712
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                      11.18560   11.15900   0.02660    0.23837
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                      12.09200   12.06310   0.02890    0.23957
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                               14.09970   14.05090   0.04880    0.34731
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摩根大歐洲基金                                                    17.24000   16.99000   0.25000    1.47145
摩根中小基金                                                      20.94000   20.88000   0.06000    0.28736
摩根中國A股基金                                                   14.06000   13.78000   0.28000    2.03193
摩根中國A股基金(美元)                                             10.84000   10.63000   0.21000    1.97554
摩根中國亮點基金                                                  12.47000   12.14000   0.33000    2.71829
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                     11.29880   11.21700   0.08180    0.72925
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                             12.48560   12.38820   0.09740    0.78623
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                9.50850    9.44720   0.06130    0.64887
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                       13.12110   12.98220   0.13890    1.06993
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                               15.08970   14.91880   0.17090    1.14553
摩根台灣金磚基金-累積型                                           18.81000   18.79000   0.02000    0.10644
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                       18.81000   18.79000   0.02000    0.10644
摩根台灣增長基金                                                  47.79000   47.56000   0.23000    0.48360
摩根平衡基金                                                      27.55000   27.57000  -0.02000   -0.07254
摩根全球α基金                                                    18.51000   18.24000   0.27000    1.48026
摩根全球平衡基金                                                  16.12280   15.93800   0.18480    1.15949
摩根多元入息成長基金-月配息型                                      9.48610    9.47420   0.01190    0.12560
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                             10.58510   10.57100   0.01410    0.13338
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                9.99280    9.98210   0.01070    0.10719
摩根多元入息成長基金-累積型                                       11.61110   11.54790   0.06320    0.54729
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 10.32660   10.27210   0.05450    0.53056
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                     10.70930   10.60620   0.10310    0.97207
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                       14.11810   13.98230   0.13580    0.97123
摩根亞洲基金                                                      58.06000   56.71000   1.35000    2.38053
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                8.47840    8.49890  -0.02050   -0.24121
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        9.97060    9.99760  -0.02700   -0.27006
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                          8.81770    8.84100  -0.02330   -0.26354
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                 12.84030   12.81740   0.02290    0.17866
摩根東方內需機會基金                                              18.37000   17.95000   0.42000    2.33983
摩根東方科技基金                                                  31.04000   29.99000   1.05000    3.50117
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                              9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                     11.90000   11.73000   0.17000    1.44928
摩根金龍收成基金                                                  21.06000   20.45000   0.61000    2.98289
摩根第一貨幣市場基金                                              15.12530   15.12520   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                  14.14000   13.80000   0.34000    2.46377
摩根新金磚五國基金                                                12.65000   12.36000   0.29000    2.34628
摩根新絲路基金                                                     9.33000    9.14000   0.19000    2.07877
摩根新興35基金                                                    13.47000   13.13000   0.34000    2.58949
摩根新興日本基金                                                  23.31000   22.82000   0.49000    2.14724
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                7.21520    7.18590   0.02930    0.40774
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        9.51550    9.47810   0.03740    0.39459
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                          9.34210    9.30710   0.03500    0.37606
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                 11.04070   10.93230   0.10840    0.99156
摩根新興科技基金                                                  49.99000   49.86000   0.13000    0.26073
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                      8.74280    8.64570   0.09710    1.12310
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                              9.35970    9.26240   0.09730    1.05048
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                8.82010    8.73080   0.08930    1.02282
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       10.38060   10.23100   0.14960    1.46222
摩根龍揚基金                                                      31.46000   30.54000   0.92000    3.01244
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                             11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                               10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
摩根環球股票收益基金-累積型                                       12.09000   11.97000   0.12000    1.00251
摩根總收益組合基金-月配息型                                        9.29530    9.29310   0.00220    0.02367
摩根總收益組合基金-累積型                                         11.46450   11.43710   0.02740    0.23957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                               10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                               10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                 10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
鋒裕匯理亞洲新富基金                                              20.80000   20.42000   0.38000    1.86092
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                        12.60970   12.60950   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                             10.55550   10.51900   0.03650    0.34699
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                               10.47470   10.47080   0.00390    0.03725
聯邦中國龍基金                                                    24.18000   24.07000   0.11000    0.45700
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      12.48370   12.45910   0.02460    0.19745
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                            11.68390   11.64870   0.03520    0.30218
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          10.67920   10.64040   0.03880    0.36465
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                      10.37350   10.35300   0.02050    0.19801
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                             9.76150    9.73210   0.02940    0.30209
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                           8.91580    8.88340   0.03240    0.36473
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      9.89690    9.85400   0.04290    0.43536
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   10.14810   10.09320   0.05490    0.54393
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   9.90250    9.82020   0.08230    0.83807
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                10.24960   10.15340   0.09620    0.94747
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                   9.44660    9.36810   0.07850    0.83795
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                 9.77380    9.68210   0.09170    0.94711
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                              11.44710   11.44070   0.00640    0.05594
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                    11.24650   11.23100   0.01550    0.13801
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                  10.57590   10.55130   0.02460    0.23315
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                              10.61910   10.61150   0.00760    0.07162
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                    10.41530   10.40100   0.01430    0.13749
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                   9.79570    9.77310   0.02260    0.23125
聯邦金鑽平衡基金                                                  21.92910   21.86710   0.06200    0.28353
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                       9.24850    9.05560   0.19290    2.13017
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     9.73510    9.52170   0.21340    2.24120
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                       9.21350    9.02130   0.19220    2.13051
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     9.68660    9.47430   0.21230    2.24080
聯邦貨幣市場基金                                                  13.21470   13.21450   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                  12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                      16.73650   16.66810   0.06840    0.41036
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                            12.26910   12.13150   0.13760    1.13424
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                12.21860   12.01840   0.20020    1.66578
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                11.64140   11.45040   0.19100    1.66806
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.24570   12.25320  -0.00750   -0.06121
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                             11.52800   11.51980   0.00820    0.07118
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                         10.52240   10.52960  -0.00720   -0.06838
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                              8.71920    8.71310   0.00610    0.07001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                      33.86000   33.77000   0.09000    0.26651
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                    17.26000   17.02000   0.24000    1.41011
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                      17.17000   17.00000   0.17000    1.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                    11.58000   11.45000   0.13000    1.13537
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                             16.10000   16.01000   0.09000    0.56215
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                             10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                             11.98000   11.91000   0.07000    0.58774
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                             12.79000   12.71000   0.08000    0.62943
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                               11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                              7.63000    7.58000   0.05000    0.65963
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                               11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)           15.07000   14.93000   0.14000    0.93771
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)         10.92000   10.81000   0.11000    1.01758
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)          8.75000    8.66000   0.09000    1.03926
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                             14.12000   14.03000   0.09000    0.64148
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                               14.19000   14.10000   0.09000    0.63830
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                              9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
聯博貨幣市場基金                                                  15.03240   15.03230   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                           11.16500   11.12470   0.04030    0.36226
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                             14.00380   13.95700   0.04680    0.33532
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                            7.62180    7.59420   0.02760    0.36344
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                               14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                 14.33000   14.31000   0.02000    0.13976
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      10.00210    9.97900   0.02310    0.23149
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                      10.36190   10.35600   0.00590    0.05697
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         9.98680    9.95710   0.02970    0.29828
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                      10.08270   10.04660   0.03610    0.35933
瀚亞中小型股基金                                                  19.55000   19.48000   0.07000    0.35934
瀚亞中國A股基金-人民幣                                            11.81000   11.70000   0.11000    0.94017
瀚亞中國A股基金-新台幣                                            12.49000   12.38000   0.11000    0.88853
瀚亞巴西基金                                                       5.91000    5.91000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                      37.89000   37.67000   0.22000    0.58402
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                  12.04000   11.92000   0.12000    1.00671
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                    11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                  11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                     9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                   9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                               9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                 9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                               9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    11.14090   11.07330   0.06760    0.61048
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      10.69420   10.62960   0.06460    0.60774
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                    12.64510   12.56330   0.08180    0.65110
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      10.57920   10.50760   0.07160    0.68141
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                     7.23780    7.25370  -0.01590   -0.21920
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                       7.89190    7.88340   0.00850    0.10782
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                     8.08860    8.06050   0.02810    0.34861
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                       6.99730    6.99330   0.00400    0.05720
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                     8.68280    8.67330   0.00950    0.10953
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                     8.90270    8.92230  -0.01960   -0.21967
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                       9.22760    9.21770   0.00990    0.10740
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                     9.05010    9.04010   0.01000    0.11062
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                  12.09000   11.96000   0.13000    1.08696
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                    11.60000   11.49000   0.11000    0.95735
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                  11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                    10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           10.52690   10.52960  -0.00270   -0.02564
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            9.92710    9.91910   0.00800    0.08065
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                              9.73440    9.74460  -0.01020   -0.10467
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                            9.90430    9.90680  -0.00250   -0.02524
瀚亞印度基金-人民幣                                               15.28000   15.14000   0.14000    0.92470
瀚亞印度基金-美元                                                 14.27000   14.17000   0.10000    0.70572
瀚亞印度基金-新台幣                                               32.26000   31.99000   0.27000    0.84401
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                     13.50000   13.35000   0.15000    1.12360
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     10.91000   10.83000   0.08000    0.73869
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                        11.65000   11.48000   0.17000    1.48084
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          10.35000   10.21000   0.14000    1.37120
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                        14.86000   14.65000   0.21000    1.43345
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                         8.84000    8.75000   0.09000    1.02857
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                           6.83000    6.76000   0.07000    1.03550
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                         8.79000    8.69000   0.10000    1.15075
瀚亞亞太基礎建設基金                                              12.16000   12.05000   0.11000    0.91286
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                      12.30720   12.23360   0.07360    0.60162
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                      14.47740   14.45090   0.02650    0.18338
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                        11.18260   11.12920   0.05340    0.47982
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                      11.04250   10.98280   0.05970    0.54358
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                        12.57180   12.49590   0.07590    0.60740
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                       9.00060    8.99920   0.00140    0.01556
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       9.97690   10.02540  -0.04850   -0.48377
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                         8.93890    8.93330   0.00560    0.06269
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                       8.81480    8.80360   0.01120    0.12722
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                         9.28930    9.28690   0.00240    0.02584
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                      14.81000   14.72320   0.08680    0.58955
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                      10.52710   10.50290   0.02420    0.23041
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                        10.14190   10.11870   0.02320    0.22928
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                      12.57930   12.53680   0.04250    0.33900
瀚亞非洲基金-南非幣                                               11.14000   10.95000   0.19000    1.73516
瀚亞非洲基金-新臺幣                                               19.94000   19.51000   0.43000    2.20400
瀚亞威寶貨幣市場基金                                              13.61580   13.61560   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                29.15000   28.30000   0.85000    3.00353
瀚亞高科技基金                                                    55.01000   54.84000   0.17000    0.30999
瀚亞理財通基金                                                    26.14000   26.07000   0.07000    0.26851
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣              9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣              9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣             9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣              8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元               8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣             9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞菁華基金                                                      20.64000   20.54000   0.10000    0.48685
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                     13.82060   13.79360   0.02700    0.19574
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                      9.17900    9.21620  -0.03720   -0.40364
瀚亞電通網基金                                                    14.36000   14.31000   0.05000    0.34941
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                        14.00010   13.96130   0.03880    0.27791
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                        10.60830   10.59200   0.01630    0.15389
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                           9.80940    9.81230  -0.00290   -0.02955
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                        11.47280   11.46960   0.00320    0.02790
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                        10.12890   10.11330   0.01560    0.15425
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                      10.76000   10.58000   0.18000    1.70132
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