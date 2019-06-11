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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         13891         0    00632R 元大台灣50反1         -83723         0  
00677U 富邦VIX                10325         0    00637L 元大滬深300正2        -25321         0  
2888   新光金                  5037      6619    3481   群創                  -19179    -84835  
2330   台積電                  3962    -35223    00633L 富邦上証正2            -5706         0  
2801   彰銀                    3091     11611    00655L 國泰中國A50正2         -4974         0  
2882   國泰金                  2800     -9893    1303   南亞                   -3999    -20372  
2303   聯電                    2710     28970    2371   大同                   -3623     -6474  
0056   元大高股息              2570    110164    2880   華南金                 -3345     -1082  
2408   南亞科                  2494     -7377    2884   玉山金                 -3089     -6005  
2891   中信金                  2122     -4097    2883   開發金                 -2796    -18342  
00671R 富邦NASDAQ反1           1927         0    2886   兆豐金                 -2223     -3675  
2823   中壽                    1818      3106    0050   元大台灣50             -1965    -12417  
1102   亞泥                    1648     11716    1605   華新                   -1901     -6673  
00830  國泰費城半導體          1629      7711    2887   台新金                 -1786     11584  
2515   中工                    1512      4260    00636  國泰中國A50            -1378      -572  
4938   和碩                    1352      1215    006207 FH滬深                 -1245         0  
3576   聯合再生                1336     -2085    6116   彩晶                   -1187    -13624  
2610   華航                    1321      6982    2383   台光電                 -1097     -2581  
2323   中環                    1089      -354    2834   臺企銀                 -1094     -2780  
2337   旺宏                    1045     -9459    4927   泰鼎-KY                 -898      -440  
2324   仁寶                     975      4153    006205 富邦上証                -883         0  
3037   欣興                     855     -1774    1722   台肥                    -875     -1054  
00642U 元大S&P石油              803         0    00664R 國泰臺灣加權反1         -812         0  
2881   富邦金                   787     -8376    2201   裕隆                    -778     -2818  
2885   元大金                   708      2305    2376   技嘉                    -755     -6492  
2377   微星                     705       693    2313   華通                    -720     -2743  
9904   寶成                     690      -709    1312   國喬                    -671     -3239  
5880   合庫金                   638      4679    3034   聯詠                    -664     -2217  
2382   廣達                     629     -2874    1314   中石化                  -646     -4044  
00638R 元大滬深300反1           602         0    6269   台郡                    -629     -4645  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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