◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 13891 0 00632R 元大台灣50反1 -83723 0 00677U 富邦VIX 10325 0 00637L 元大滬深300正2 -25321 0 2888 新光金 5037 6619 3481 群創 -19179 -84835 2330 台積電 3962 -35223 00633L 富邦上証正2 -5706 0 2801 彰銀 3091 11611 00655L 國泰中國A50正2 -4974 0 2882 國泰金 2800 -9893 1303 南亞 -3999 -20372 2303 聯電 2710 28970 2371 大同 -3623 -6474 0056 元大高股息 2570 110164 2880 華南金 -3345 -1082 2408 南亞科 2494 -7377 2884 玉山金 -3089 -6005 2891 中信金 2122 -4097 2883 開發金 -2796 -18342 00671R 富邦NASDAQ反1 1927 0 2886 兆豐金 -2223 -3675 2823 中壽 1818 3106 0050 元大台灣50 -1965 -12417 1102 亞泥 1648 11716 1605 華新 -1901 -6673 00830 國泰費城半導體 1629 7711 2887 台新金 -1786 11584 2515 中工 1512 4260 00636 國泰中國A50 -1378 -572 4938 和碩 1352 1215 006207 FH滬深 -1245 0 3576 聯合再生 1336 -2085 6116 彩晶 -1187 -13624 2610 華航 1321 6982 2383 台光電 -1097 -2581 2323 中環 1089 -354 2834 臺企銀 -1094 -2780 2337 旺宏 1045 -9459 4927 泰鼎-KY -898 -440 2324 仁寶 975 4153 006205 富邦上証 -883 0 3037 欣興 855 -1774 1722 台肥 -875 -1054 00642U 元大S&P石油 803 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -812 0 2881 富邦金 787 -8376 2201 裕隆 -778 -2818 2885 元大金 708 2305 2376 技嘉 -755 -6492 2377 微星 705 693 2313 華通 -720 -2743 9904 寶成 690 -709 1312 國喬 -671 -3239 5880 合庫金 638 4679 3034 聯詠 -664 -2217 2382 廣達 629 -2874 1314 中石化 -646 -4044 00638R 元大滬深300反1 602 0 6269 台郡 -629 -4645 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股