【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

道瓊指數連續第 6 個交易日上漲改善市場風險偏好，不過週二早盤台股跟隨日韓股市表現較為掙扎，直到中國股市開盤後強勢拉升，台股也在台積電及大立光等電子權值股轉強下逐步走高，不過前期強勢的銀行股表現疲弱，國泰金為首的壽險股難以支撐，指數在午後收斂漲幅，不過收盤仍收復 10600 點。

《國際金融市場焦點分析》

雖然川普放話威脅若 G20 未能達成協議，或者習近平未參加會議，那麼對中國進口商品關稅將會立即生效，不過中國媒體報導，川普與習近平在 G20 可能安排共進晚餐，舉行正式的面對面協商，此消息緩和雙方緊張氣氛，週二滬深兩市開盤後便持續震盪走高，前一日回調的券商、稀土板塊反彈大漲，隨後基建、白酒、核電及半導體等板塊配合拉升，Ａ股兩市僅不到 50 檔個股下跌，上証放量大漲重回 2900 點

《國際商品市場焦點分析》

受到川普取消美墨關稅影響，激勵市場信心，推動輕原油期貨早盤隨股市上揚至 54 美元以上，不過晚盤受到俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，如果全球協議沒有延長，他不排除油價跌至每桶 30 美元的可能性，此番談話引發市場對於減產協議能否延長之疑慮上升，導致輕原油及布侖特原油期貨由紅翻黑，終場分別下跌 1.35%、1.58%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證