[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 力致 新昕纖 生泰 台燿 易威 晟楠 元大美債7-10 碩禾 謚源 美時 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 建榮 東林 進階 南璋 元大美債1-3 達威 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 凱鈺 友銓 寶島科 萬國通 元大中國債3-5 業強 達威 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG科技債 廣明 三圓 德麥 精確 群益10年IG金融債 松崗 雙喜 中華食 宏易 國泰投資級公司債 沛波 力泰 世坤 唐鋒 國泰5Y+新興債 沛亨 理銘 冠好 聯光通 國泰1-5Y高收債 倉和 亞都 萬國通 通訊-KY 富邦全球投等債 奧斯特 東凌-KY 新昕纖 榮群 富邦全球高收債 泰偉 明揚 聚紡 天宇 國泰中國政金債5+ 愛地雅 綠河-KY 世德 新零售 富邦中政債0-1 欣泰 精確 恩得利 富邦A級公司債 至興 李洲 FH中國政策債 萬在 凱柏實業 凱基中國債3-10 百德 元炬 凱基新興債10+ 唐鋒 及成 凱基科技債10+ 大恭 和進 元大AAA至A公司債 永純 耀勝 群益AAA-AA公司債 台聯電 倚強 群益15年IG公用債 天宇 錦明 群益15年EM主權債 唐榮 鑫創 FH能源債 久陽 廣寰科 FH新興企業債 強新 點晶 國泰A級公司債 松和 斐成 群益25年美債 富強 泰谷 群益中國政金債 力新 典範 FH20年美債 恩得利 益通 FH中國信用債 川寶 振維 中信高評級公司債 李洲 鴻翊 中信優先金融債 港建 迎輝 凱基AAA至A公司債 及成 研勤 凱基金融債20+ 倚強 欣厚-KY 凱基美債25+ 至寶電 兆遠 國泰A級金融債 原相 太欣 國泰A級科技債 錦明 系統電 國泰A級公用債 鼎天 天剛 富邦中國投等債 雙鴻 世紀 富邦金融投等債 幸康 華容 FH公司債A3 上詮 建榮 FH次順位IG金融債 哲固 立衛 FH美元信用債1-5Y 利機 天揚 群益A級公司債 森寶 鈺創 群益AAA-A醫療債 昇達科 佳總 中信美國公債20年 先益 合正 中信中國債7-10 泓格 金利 中信中國美元IG債 博磊 寶聯通 B新光美債1-3 盈正 凱鈺 B新光美債20+ 新鉅科 德宏 第一金美債20+ 晟楠 合邦 第一金金融債 10+ 德微 萬旭 第一金科技債 10+ 元創精密 久正 永豐10年A公司債 數字 全譜 永豐15年金融債 桂盟 易通展 凱基醫療保健債 世紀 茂迪 凱基IG精選15+ 友銓 安鈦克 合世 立衛 元隆 易威 凱鈺 沛亨 天良 三聯 九暘 南璋 合邦 凱碩 勝昱 亞元 全達 萬國通 訊達 奧斯特 飛寶企業 撼訊 保銳 精確 順發 越峰 宏易 亞銳士 商丞 唐鋒 亞通 英格爾 聯亞 中探針 士開 聯光通 全譜 昇益 通訊-KY 元隆 志嘉 創威 廣錠 富裔 榮群 神盾 燦星旅 天宇 長科 富驛-KY 新零售 光菱 劍湖山 恩得利 大世科 德記 李洲 森田 泰偉 凱柏實業 三圓 華義 元炬 力泰 昇華 及成 理銘 得利影 和進 富裔 鼎創達 耀勝 安心 愛地雅 倚強 富驛-KY 邦泰 錦明 易飛網 鑫創 亞都 廣寰科 老爺知 點晶 滿心 斐成 東凌-KY 泰谷 德記 典範 弘帆 益通 關中 振維 大展證 鴻翊 誠品生活 迎輝 得利影 研勤 隆中 欣厚-KY 時報 亞電 琉園 兆遠 旭然 湯石照明 鼎創達 晶達 益張 信驊 捷必勝-KY 太欣 紅木-KY 系統電 綠河-KY 天剛 霹靂 世紀 花王 華容 欣雄 建榮 欣泰 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 幃翔 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 致和證 元大期 德記 寶雅 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰 森鉅