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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/10  108/06/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.14500   10.14160   0.00340    0.03353
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00490   10.00150   0.00340    0.03399
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.25770   10.24920   0.00850    0.08293
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.12090   10.11250   0.00840    0.08307
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.99740    9.99240   0.00500    0.05004
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.00530    9.99780   0.00750    0.07502
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.00530    9.99780   0.00750    0.07502
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.03900   10.02710   0.01190    0.11868
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.46160   10.44930   0.01230    0.11771
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.26630   10.25420   0.01210    0.11800
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.38590   10.37090   0.01500    0.14464
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.27790   10.26310   0.01480    0.14421
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.59000   21.60000  -0.01000   -0.04630
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.53000   21.96000  -0.43000   -1.95811
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.45320   41.42700   0.02620    0.06324
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.05480   40.08820  -0.03340   -0.08332
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.68840    9.67990   0.00850    0.08781
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.17390   10.16420   0.00970    0.09543
中國信託台灣活力基金                                               12.75000   12.65000   0.10000    0.79051
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.10000    9.00000   0.10000    1.11111
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01020   10.00230   0.00790    0.07898
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14830   10.13590   0.01240    0.12234
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.14700    9.13580   0.01120    0.12259
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.35760   10.34890   0.00870    0.08407
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30040    9.29260   0.00780    0.08394
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.15930   11.07980   0.07950    0.71752
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.50110    9.43340   0.06770    0.71766
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.26200   11.28400  -0.02200   -0.19497
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87280    9.89200  -0.01920   -0.19410
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.94460   42.86840   0.07620    0.17775
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.99970   43.91540   0.08430    0.19196
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.56580   44.52970   0.03610    0.08107
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
中國信託智能運動基金-美元                                          10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03000   11.02940   0.00060    0.00544
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.12290   10.12580  -0.00290   -0.02864
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.38750    9.39030  -0.00280   -0.02982
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.27650   10.28130  -0.00480   -0.04669
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.52560    9.52990  -0.00430   -0.04512
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.31540   41.25530   0.06010    0.14568
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.85360   41.78640   0.06720    0.16082
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.67280   41.62960   0.04320    0.10377
元大2001基金                                                       58.20000   56.59000   1.61000    2.84503
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.55470   44.47370   0.08100    0.18213
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.24070   42.07020   0.17050    0.40527
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.69000   19.90000  -0.21000   -1.05528
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.67430   11.67350   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87810   10.87160   0.00650    0.05979
元大上證50基金                                                     31.44000   31.03000   0.41000    1.32130
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.76000    9.99000  -0.23000   -2.30230
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.79000    9.00000  -0.21000   -2.33333
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.11400   12.10300   0.01100    0.09089
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.65200   16.63000   0.02200    0.13229
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.30600   10.39900  -0.09300   -0.89432
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.02400   10.10800  -0.08400   -0.83102
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.93000    2.95000  -0.02000   -0.67797
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.22000   13.31000  -0.09000   -0.67618
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.96320   47.02830  -0.06510   -0.13843
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93340   10.93400  -0.00060   -0.00549
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98210    9.98270  -0.00060   -0.00601
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.17020   10.16550   0.00470    0.04623
元大巴西指數基金                                                    6.94600    6.86200   0.08400    1.22413
元大巴菲特基金                                                     24.97000   24.65000   0.32000    1.29817
元大日經225基金                                                    26.84000   26.38000   0.46000    1.74375
元大台商收成基金                                                   21.28000   20.92000   0.36000    1.72084
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.07000   12.27000  -0.20000   -1.62999
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.03000   35.79000   1.24000    3.46465
元大台灣中型100基金                                                31.12000   30.67000   0.45000    1.46723
元大台灣加權股價指數基金                                           24.88500   24.49800   0.38700    1.57972
元大台灣卓越50基金                                                 79.27000   77.83000   1.44000    1.85019
元大台灣金融基金                                                   18.16000   17.98000   0.18000    1.00111
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.58000   30.20000   0.38000    1.25828
元大台灣高股息基金                                                 25.97000   25.59000   0.38000    1.48496
元大台灣電子科技基金                                               33.24000   32.47000   0.77000    2.37142
元大全球ETF成長組合基金                                            10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.84000   14.79000   0.05000    0.33807
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.33000   21.23000   0.10000    0.47103
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.50000   0.03000    0.22222
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.15000   13.12000   0.03000    0.22866
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.25500   12.23000   0.02500    0.20442
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.46000  -0.01000   -0.15480
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.92000   0.02000    0.28902
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.30200    8.27300   0.02900    0.35054
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
元大全球農業商機基金                                               17.68000   17.48000   0.20000    1.14416
元大印度指數基金                                                   10.46600   10.61800  -0.15200   -1.43153
元大印度基金                                                       13.27000   13.47000  -0.20000   -1.48478
元大多多基金                                                       16.08000   15.65000   0.43000    2.74760
元大多福基金                                                       49.80000   48.78000   1.02000    2.09102
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.21320    9.18200   0.03120    0.33980
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.40740    7.38240   0.02500    0.33864
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.03800    9.01300   0.02500    0.27738
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.97200    9.95500   0.01700    0.17077
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.18460   10.18070   0.00390    0.03831
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.31630   10.31130   0.00500    0.04849
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.17480   10.16990   0.00490    0.04818
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49030   10.48120   0.00910    0.08682
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34640   10.33740   0.00900    0.08706
元大卓越基金                                                       42.08000   41.53000   0.55000    1.32434
元大店頭基金                                                        7.74000    7.50000   0.24000    3.20000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45350   10.45090   0.00260    0.02488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95160    9.93830   0.01330    0.13383
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.06690   33.11370  -0.04680   -0.14133
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.06040   42.00490   0.05550    0.13213
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.23230   17.26770  -0.03540   -0.20501
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.19510   22.11400   0.08110    0.36674
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.33160   42.36660  -0.03500   -0.08261
元大高科技基金                                                     17.98000   17.59000   0.39000    2.21717
元大得利貨幣市場基金                                               16.32040   16.31950   0.00090    0.00551
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02870   12.02800   0.00070    0.00582
元大富櫃50基金                                                     11.74000   11.44000   0.30000    2.62238
元大華夏中小基金                                                    6.87000    6.96000  -0.09000   -1.29310
元大新中國基金-人民幣                                               9.12000    9.23000  -0.11000   -1.19177
元大新中國基金-美元                                                 8.49100    8.58900  -0.09800   -1.14099
元大新中國基金-新台幣                                               8.61000    8.71000  -0.10000   -1.14811
元大新主流基金                                                     22.38000   21.78000   0.60000    2.75482
元大新東協平衡基金-美元                                             9.34300    9.31000   0.03300    0.35446
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.40480   10.39850   0.00630    0.06059
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.71510    9.70920   0.00590    0.06077
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76070   10.75010   0.01060    0.09860
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05480   10.04490   0.00990    0.09856
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.98760    9.98170   0.00590    0.05911
元大新興亞洲基金                                                   10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15940   15.15850   0.00090    0.00594
元大經貿基金                                                       34.89000   34.18000   0.71000    2.07724
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
元大實質多重資產基金-美元                                           7.92500    7.89600   0.02900    0.36727
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.32000   13.50000  -0.18000   -1.33333
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.89000   15.44000   0.45000    2.91451
元大摩臺基金                                                       37.01000   36.32000   0.69000    1.89978
元大標普500基金                                                    27.01000   26.86000   0.15000    0.55845
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.73000   12.82000  -0.09000   -0.70203
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.06000   33.65000   0.41000    1.21842
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.37000   20.40000  -0.03000   -0.14706
元大標智滬深300基金                                                17.18000   17.05000   0.13000    0.76246
元大歐洲50基金                                                     24.44000   24.47000  -0.03000   -0.12260
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.41080    9.43920  -0.02840   -0.30087
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28540   10.28520   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.75000   14.50000   0.25000    1.72414
日盛上選基金                                                       31.93000   31.30000   0.63000    2.01278
日盛小而美基金                                                     16.85000   16.61000   0.24000    1.44491
日盛中國內需動力基金                                                8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.34200   12.31160   0.03040    0.24692
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.92170    9.89730   0.02440    0.24653
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.52770   12.49550   0.03220    0.25769
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.06580   10.03990   0.02590    0.25797
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40530   11.39720   0.00810    0.07107
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14630    9.13980   0.00650    0.07112
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.23000    9.32000  -0.09000   -0.96567
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
日盛日盛基金                                                       10.70000   10.46000   0.24000    2.29446
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛全球抗暖化基金                                                 11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.37770   10.36280   0.01490    0.14378
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.34190    9.32840   0.01350    0.14472
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.22210   10.20530   0.01680    0.16462
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20190    9.18680   0.01510    0.16437
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49830    2.49340   0.00490    0.19652
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65550    1.65230   0.00320    0.19367
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38440    0.38360   0.00080    0.20855
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25530    0.25480   0.00050    0.19623
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.77590   12.77200   0.00390    0.03054
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35640    8.35380   0.00260    0.03112
日盛亞洲機會基金                                                    6.70000    6.74000  -0.04000   -0.59347
日盛首選基金                                                       16.32000   15.96000   0.36000    2.25564
日盛高科技基金                                                     16.96000   16.57000   0.39000    2.35365
日盛貨幣市場基金                                                   14.82960   14.82870   0.00090    0.00607
日盛新台商基金                                                     37.24000   36.45000   0.79000    2.16735
日盛精選五虎基金                                                   34.72000   34.43000   0.29000    0.84229
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54140   13.54050   0.00090    0.00665
台新2000高科技基金                                                 29.35000   28.45000   0.90000    3.16344
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國基金                                                   19.02000   19.04000  -0.02000   -0.10504
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21810   14.21730   0.00080    0.00563
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50400   10.50790  -0.00390   -0.03711
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51920   10.51920   0.00000    0.00000
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.28870   10.28470   0.00400    0.03889
台新中國通基金                                                     41.72000   40.49000   1.23000    3.03779
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.49950    0.50450  -0.00500   -0.99108
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.66100   15.81400  -0.15300   -0.96750
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27920    0.28380  -0.00460   -1.62086
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.77000    8.91000  -0.14000   -1.57127
台新主流基金                                                       22.68000   22.22000   0.46000    2.07021
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.29000   23.15000   0.14000    0.60475
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74600    0.74160   0.00440    0.59331
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.64000   16.54000   0.10000    0.60459
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53230    0.52910   0.00320    0.60480
台新台灣中小基金                                                   32.45000   31.55000   0.90000    2.85261
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.36340   10.22850   0.13490    1.31886
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.56570    9.44260   0.12310    1.30367
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.99070   10.84920   0.14150    1.30424
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.96230    9.93850   0.02380    0.23947
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.07940   11.05290   0.02650    0.23976
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
台新印度基金                                                       15.19000   15.39000  -0.20000   -1.29955
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.69600    8.68820   0.00780    0.08978
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28220    0.28210   0.00010    0.03545
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.64240   12.63110   0.01130    0.08946
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40510    0.40490   0.00020    0.04939
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12730   11.12680   0.00050    0.00449
台新高股息平衡基金                                                 31.01200   30.49920   0.51280    1.68136
台新智慧生活基金-美元                                              10.26570   10.24450   0.02120    0.20694
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.12830    8.11450   0.01380    0.17007
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46020    8.44260   0.01760    0.20847
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.13850    9.12300   0.01550    0.16990
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.52290    9.50310   0.01980    0.20835
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.40960   11.41070  -0.00110   -0.00964
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35790    0.35800  -0.00010   -0.02793
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.16480    8.16550  -0.00070   -0.00857
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27010    0.27020  -0.00010   -0.03701
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.38000   0.02000    0.37175
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.25000   22.25000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.15520   10.14350   0.01170    0.11534
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.87860    9.86590   0.01270    0.12873
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.04200   10.02820   0.01380    0.13761
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.15520   10.14360   0.01160    0.11436
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.87860    9.86590   0.01270    0.12873
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.04200   10.02820   0.01380    0.13761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.71980   40.63470   0.08510    0.20943
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.51060   40.35870   0.15190    0.37637
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.79690   39.81380  -0.01690   -0.04245
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33650   11.33590   0.00060    0.00529
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19880   10.20770  -0.00890   -0.08719
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22870    9.22290   0.00580    0.06289
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.80440   10.79760   0.00680    0.06298
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85650    7.85910  -0.00260   -0.03308
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.26680    9.26980  -0.00300   -0.03236
永豐中小基金                                                       50.96000   50.12000   0.84000    1.67598
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78980    1.78680   0.00300    0.16790
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47860    2.47450   0.00410    0.16569
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22600    8.21980   0.00620    0.07543
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.05320   11.04490   0.00830    0.07515
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.37000    4.39000  -0.02000   -0.45558
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.80000   19.92000  -0.12000   -0.60241
永豐主流品牌基金                                                   18.80000   18.79000   0.01000    0.05322
永豐永豐基金                                                       31.78000   31.36000   0.42000    1.33929
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.18170    9.16470   0.01700    0.18549
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.61780    9.60010   0.01770    0.18437
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16460    9.14480   0.01980    0.21652
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60260    9.58190   0.02070    0.21603
永豐亞洲民生消費基金                                               11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
永豐南非幣2021保本基金                                             14.01120   14.00540   0.00580    0.04141
永豐高科技基金                                                     21.96000   21.39000   0.57000    2.66480
永豐貨幣市場基金                                                   13.93440   13.93370   0.00070    0.00502
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11330    2.11050   0.00280    0.13267
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59280    2.58930   0.00350    0.13517
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81060    7.80760   0.00300    0.03842
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.89190   10.88760   0.00430    0.03949
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.14170    7.13130   0.01040    0.14584
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.40080   11.38440   0.01640    0.14406
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.23000   18.36000  -0.13000   -0.70806
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.25000   51.44000   0.81000    1.57465
永豐領航科技基金                                                   35.68000   34.84000   0.84000    2.41102
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   39.66000   39.27000   0.39000    0.99312
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86000   11.85640   0.00360    0.03036
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74030    9.74320  -0.00290   -0.02976
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.30700   10.31000  -0.00300   -0.02910
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81990    9.81930   0.00060    0.00611
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.22780   10.22720   0.00060    0.00587
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79730    9.80450  -0.00720   -0.07344
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.49490   10.50260  -0.00770   -0.07332
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83500    9.83880  -0.00380   -0.03862
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.32080   10.32470  -0.00390   -0.03777
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.33000   18.41000  -0.08000   -0.43455
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.11000   18.20000  -0.09000   -0.49451
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05400   10.05430  -0.00030   -0.00298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05400   10.05430  -0.00030   -0.00298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03440   10.03480  -0.00040   -0.00399
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.09480   10.08790   0.00690    0.06840
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.09480   10.08790   0.00690    0.06840
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05810   10.05780   0.00030    0.00298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05810   10.05780   0.00030    0.00298
兆豐國際生命科學基金                                               14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.30840   10.28150   0.02690    0.26163
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.45660   10.43190   0.02470    0.23677
兆豐國際全球基金                                                   30.39000   30.28000   0.11000    0.36328
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.46580   10.46310   0.00270    0.02580
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.31460   10.30100   0.01360    0.13203
兆豐國際國民基金                                                   20.97000   20.55000   0.42000    2.04380
兆豐國際第一基金                                                   12.68000   12.55000   0.13000    1.03586
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.65750   10.65240   0.00510    0.04788
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19050    8.18660   0.00390    0.04764
兆豐國際萬全基金                                                   19.95000   19.82000   0.13000    0.65590
兆豐國際電子基金                                                   24.80000   24.32000   0.48000    1.97368
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.47000   21.12000   0.35000    1.65720
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.19000   16.44000  -0.25000   -1.52068
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.17000   32.60000   0.57000    1.74847
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55110   12.55040   0.00070    0.00558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.56580   10.55630   0.00950    0.08999
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.35020   10.33880   0.01140    0.11026
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.56480   10.55280   0.01200    0.11371
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.35950   10.35020   0.00930    0.08985
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.44540   10.43390   0.01150    0.11022
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.43440   10.42260   0.01180    0.11322
合庫台灣基金                                                       10.54000   10.30000   0.24000    2.33010
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.56400   11.54440   0.01960    0.16978
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.45040   12.43290   0.01750    0.14076
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.11200   11.09540   0.01660    0.14961
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.89740   11.88020   0.01720    0.14478
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11480    8.10100   0.01380    0.17035
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.34730    9.33400   0.01330    0.14249
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02280    9.00930   0.01350    0.14985
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78770    8.77540   0.01230    0.14016
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19330    9.17970   0.01360    0.14815
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
合庫全球新興市場基金                                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
合庫貨幣市場基金                                                   10.16880   10.16830   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.76100    9.75040   0.01060    0.10871
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.05050   10.03940   0.01110    0.11056
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.39310   10.37960   0.01350    0.13006
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.85000   11.83720   0.01280    0.10813
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.89180   14.86420   0.02760    0.18568
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63400    8.62500   0.00900    0.10435
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.43190    9.42160   0.01030    0.10932
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.87090    7.86070   0.01020    0.12976
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62540    8.61570   0.00970    0.11259
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.43460   10.41870   0.01590    0.15261
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.00250    9.99790   0.00460    0.04601
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.01080   10.00450   0.00630    0.06297
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.02570    9.99550   0.03020    0.30214
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                             9.97900    9.97550   0.00350    0.03509
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.00240    9.99790   0.00450    0.04501
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.01080   10.00450   0.00630    0.06297
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.02570    9.99550   0.03020    0.30214
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                               9.97900    9.97550   0.00350    0.03509
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19750   11.19680   0.00070    0.00625
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99110    9.99820  -0.00710   -0.07101
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05460   10.05800  -0.00340   -0.03380
安聯中國東協基金                                                   15.22000   15.16000   0.06000    0.39578
安聯中國策略基金-美元                                              10.93000   11.08000  -0.15000   -1.35379
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.46000   14.66000  -0.20000   -1.36426
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
安聯中華新思路基金-美元                                            12.51000   12.65000  -0.14000   -1.10672
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.96000   12.09000  -0.13000   -1.07527
安聯台灣大壩基金                                                   28.04000   27.51000   0.53000    1.92657
安聯台灣科技基金                                                   47.04000   46.46000   0.58000    1.24839
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54210   12.54140   0.00070    0.00558
安聯台灣智慧基金                                                   31.38000   30.74000   0.64000    2.08198
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.57540   10.56350   0.01190    0.11265
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.65180   15.63330   0.01850    0.11834
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.77530    9.76380   0.01150    0.11778
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.99430   12.97860   0.01570    0.12097
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.62780   10.61360   0.01420    0.13379
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.69190   12.67470   0.01720    0.13570
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47030    9.45880   0.01150    0.12158
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.40390    9.39140   0.01250    0.13310
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.96990    8.95770   0.01220    0.13620
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.07300   10.06100   0.01200    0.11927
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.15690   10.14310   0.01380    0.13605
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.32290   12.30690   0.01600    0.13001
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.17930   11.16500   0.01430    0.12808
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.81350   10.79930   0.01420    0.13149
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57190    8.56080   0.01110    0.12966
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42400    8.41320   0.01080    0.12837
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12200    8.11130   0.01070    0.13191
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.17380   10.16030   0.01350    0.13287
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09600   10.08280   0.01320    0.13092
安聯全球人口趨勢基金                                               12.32000   12.24000   0.08000    0.65359
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.02000   33.29000  -0.27000   -0.81105
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.90000    7.81000   0.09000    1.15237
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.41740   12.40940   0.00800    0.06447
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53710   10.53030   0.00680    0.06458
安聯全球新興市場基金                                               16.93000   16.93000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
安聯亞洲動態策略基金                                               21.67000   21.62000   0.05000    0.23127
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.01550   10.01170   0.00380    0.03796
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.02410   10.02120   0.00290    0.02894
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.01530   10.01160   0.00370    0.03696
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.02620   10.02330   0.00290    0.02893
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01820   10.01450   0.00370    0.03695
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00170    9.99840   0.00330    0.03301
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00170    9.99840   0.00330    0.03301
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00170    9.99840   0.00330    0.03301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.51750   10.51250   0.00500    0.04756
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10450   10.09970   0.00480    0.04753
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.52330   89.41700   0.10630    0.11888
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.18720   13.17230   0.01490    0.11312
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               67.92990   67.84830   0.08160    0.12027
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.88060    9.86950   0.01110    0.11247
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.71630    2.71130   0.00500    0.18441
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.89180   10.89030   0.00150    0.01377
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27890    2.27430   0.00460    0.20226
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86140    8.86030   0.00110    0.01241
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.29040   10.28460   0.00580    0.05639
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.12650   10.12500   0.00150    0.01481
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.45370   10.44660   0.00710    0.06796
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.08800   10.08620   0.00180    0.01785
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.14330   10.14150   0.00180    0.01775
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28940   10.28370   0.00570    0.05543
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12370   10.12270   0.00100    0.00988
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.45350   10.44580   0.00770    0.07371
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.08600   10.08420   0.00180    0.01785
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14300   10.14130   0.00170    0.01676
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.02410   10.02520  -0.00110   -0.01097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.06460   10.06070   0.00390    0.03876
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01590   10.01640  -0.00050   -0.00499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.99130    9.99300  -0.00170   -0.01701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03540   10.03590  -0.00050   -0.00498
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.02620   10.02020   0.00600    0.05988
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01590   10.01640  -0.00050   -0.00499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.99190    9.99340  -0.00150   -0.01501
宏利台灣動力基金A類型                                              28.75000   28.08000   0.67000    2.38604
宏利台灣動力基金I類型                                              28.75000   28.08000   0.67000    2.38604
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.84510    9.82190   0.02320    0.23621
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.83090    9.80310   0.02780    0.28358
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.46640    7.44810   0.01830    0.24570
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.50160    7.48150   0.02010    0.26866
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
宏利全球債券組合基金                                               13.59530   13.57340   0.02190    0.16134
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.95450    2.94850   0.00600    0.20349
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.32840   12.31420   0.01420    0.11531
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89510    8.88490   0.01020    0.11480
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.53950    2.53350   0.00600    0.23683
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50670   11.51170  -0.00500   -0.04343
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29680    3.30310  -0.00630   -0.19073
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52890    0.52990  -0.00100   -0.18871
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.00000   15.03000  -0.03000   -0.19960
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.14700   12.13030   0.01670    0.13767
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.75420   10.73950   0.01470    0.13688
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.37610   10.36090   0.01520    0.14671
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.68680    8.67500   0.01180    0.13602
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32260    8.31120   0.01140    0.13716
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.22650    8.21530   0.01120    0.13633
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.14140    8.12980   0.01160    0.14268
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.91040    2.90620   0.00420    0.14452
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42120    0.42060   0.00060    0.14265
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.74610   12.72640   0.01970    0.15480
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.96060    0.95920   0.00140    0.14595
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36100    7.34970   0.01130    0.15375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03540    2.03250   0.00290    0.14268
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29390    0.29350   0.00040    0.13629
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96690    8.95320   0.01370    0.15302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32500    0.32460   0.00040    0.12323
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68320   13.68260   0.00060    0.00439
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.48000   24.07000   0.41000    1.70337
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.48000   24.07000   0.41000    1.70337
宏利澳幣保本基金                                                   12.61310   12.60960   0.00350    0.02776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.91000   11.88000   0.03000    0.25253
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.41900   10.39140   0.02760    0.26560
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.58530    9.56400   0.02130    0.22271
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18340    9.18570  -0.00230   -0.02504
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.51290   11.51580  -0.00290   -0.02518
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
貝萊德新台幣基金                                                   12.96640   12.96590   0.00050    0.00386
貝萊德寶利基金                                                     26.04000   25.63000   0.41000    1.59969
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46960   11.46700   0.00260    0.02267
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16590   10.15680   0.00910    0.08960
保德信大中華基金-人民幣                                             9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
保德信大中華基金-美元                                               9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
保德信大中華基金-新台幣                                            27.71000   27.89000  -0.18000   -0.64539
保德信中小型股基金                                                 43.29000   41.98000   1.31000    3.12053
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.10000    8.25000  -0.15000   -1.81818
保德信中國中小基金-美元                                             7.76000    7.89000  -0.13000   -1.64766
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.62000    7.75000  -0.13000   -1.67742
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.60230    9.63570  -0.03340   -0.34663
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.70260    9.73560  -0.03300   -0.33896
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.71620    9.75030  -0.03410   -0.34973
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.72630   10.76390  -0.03760   -0.34932
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
保德信中國品牌基金-美元                                             9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
保德信台商全方位基金                                               34.54000   33.86000   0.68000    2.00827
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.79000   27.74000   0.05000    0.18025
保德信全球消費商機基金                                             18.74000   18.62000   0.12000    0.64447
保德信全球基礎建設基金                                             13.73000   13.65000   0.08000    0.58608
保德信全球資源基金                                                  7.32000    7.24000   0.08000    1.10497
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.78000   32.68000   0.10000    0.30600
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.52440   10.49540   0.02900    0.27631
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.83250   10.80260   0.02990    0.27679
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.68860   10.68560   0.00300    0.02808
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.00070   10.99760   0.00310    0.02819
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.57940    9.56170   0.01770    0.18511
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.68780   10.66810   0.01970    0.18466
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26380    9.24310   0.02070    0.22395
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.31580   10.29280   0.02300    0.22346
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16280    8.14950   0.01330    0.16320
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.19520   11.17680   0.01840    0.16463
保德信亞太基金                                                     20.02000   20.06000  -0.04000   -0.19940
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.70260    8.69120   0.01140    0.13117
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.96790   11.95210   0.01580    0.13219
保德信店頭市場基金                                                 31.82000   30.91000   0.91000    2.94403
保德信拉丁美洲基金                                                  7.35000    7.32000   0.03000    0.40984
保德信金平衡基金                                                   29.45000   29.11000   0.34000    1.16798
保德信金滿意基金                                                   40.50000   39.78000   0.72000    1.80995
保德信科技島基金                                                   24.77000   24.22000   0.55000    2.27085
保德信高成長基金                                                   90.25000   88.33000   1.92000    2.17367
保德信第一基金                                                     25.08000   24.64000   0.44000    1.78571
保德信貨幣市場基金                                                 15.83220   15.83120   0.00100    0.00632
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.43240   10.38930   0.04310    0.41485
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.79950   10.75070   0.04880    0.45392
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.84510   10.80850   0.03660    0.33862
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.51190   10.47240   0.03950    0.37718
保德信新世紀基金                                                   10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.14320    8.13110   0.01210    0.14881
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.18510   10.16960   0.01550    0.15242
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.50170   11.48460   0.01710    0.14890
保德信新興趨勢組合基金                                             10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
保德信瑞騰基金                                                     15.62920   15.62840   0.00080    0.00512
保德信歐洲組合基金                                                 10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.88490    9.88040   0.00450    0.04554
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.36110   10.35720   0.00390    0.03765
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86720    9.86120   0.00600    0.06084
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13450   10.12910   0.00540    0.05331
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.94760    9.93940   0.00820    0.08250
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.33060   10.32460   0.00600    0.05811
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82520    9.81980   0.00540    0.05499
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12080   10.11590   0.00490    0.04844
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.47950   10.47200   0.00750    0.07162
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.26860   10.25800   0.01060    0.10333
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53800   10.52730   0.01070    0.10164
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.16950   10.16100   0.00850    0.08365
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.39690   10.38570   0.01120    0.10784
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.10050   10.08970   0.01080    0.10704
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53750   10.52580   0.01170    0.11116
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.98070    9.97380   0.00690    0.06918
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.28510   10.27790   0.00720    0.07005
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.18840   10.17950   0.00890    0.08743
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.92320    9.91670   0.00650    0.06555
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.25250   10.24340   0.00910    0.08884
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51470   10.50430   0.01040    0.09901
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.45950   10.42890   0.03060    0.29342
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94020   10.90690   0.03330    0.30531
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.22460   10.21660   0.00800    0.07830
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43070   10.42250   0.00820    0.07868
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.26010   10.25310   0.00700    0.06827
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.29460   10.28990   0.00470    0.04568
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.44020   10.43140   0.00880    0.08436
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.26620   10.25320   0.01300    0.12679
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17060   10.15800   0.01260    0.12404
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.46550   10.42660   0.03890    0.37308
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.46430   10.42370   0.04060    0.38950
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.06820   10.05830   0.00990    0.09843
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.06610   10.05620   0.00990    0.09845
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96940    1.96870   0.00070    0.03556
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81210    2.81130   0.00080    0.02846
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29350    0.29370  -0.00020   -0.06810
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45410    0.45440  -0.00030   -0.06602
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.39330    8.39670  -0.00340   -0.04049
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.22110   12.22630  -0.00520   -0.04253
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.65160    9.64720   0.00440    0.04561
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.23380   12.22800   0.00580    0.04743
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66390    8.66580  -0.00190   -0.02193
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.03100   11.03350  -0.00250   -0.02266
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.67160   10.66130   0.01030    0.09661
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.55220   10.54060   0.01160    0.11005
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.17000   17.94000   0.23000    1.28205
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4197.26000 4144.33000  52.93000    1.27717
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.28880   10.28580   0.00300    0.02917
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10790   11.10460   0.00330    0.02972
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.22890   10.22410   0.00480    0.04695
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.83740    9.83120   0.00620    0.06306
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.38110   10.37440   0.00670    0.06458
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89210    9.88310   0.00900    0.09106
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20270   10.19460   0.00810    0.07945
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.23840   10.24160  -0.00320   -0.03125
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.03880    6.04600  -0.00720   -0.11909
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.00280   11.01590  -0.01310   -0.11892
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                               9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                              9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.46030   10.45710   0.00320    0.03060
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.35680   11.35750  -0.00070   -0.00616
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.58880   10.58840   0.00040    0.00378
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.04070    9.03790   0.00280    0.03098
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.28870    9.28930  -0.00060   -0.00646
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.16170    9.16130   0.00040    0.00437
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.37910   10.37580   0.00330    0.03180
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.75840   10.75910  -0.00070   -0.00651
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.73690   10.73640   0.00050    0.00466
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.11000    7.09000   0.02000    0.28209
柏瑞巨人基金                                                       12.43000   12.27000   0.16000    1.30399
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69420   13.69360   0.00060    0.00438
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.37000   16.37000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.10570   14.08770   0.01800    0.12777
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.38610   12.37300   0.01310    0.10588
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.96800   12.95430   0.01370    0.10576
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.56460    8.55370   0.01090    0.12743
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.73500    6.72640   0.00860    0.12785
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.57840    8.56930   0.00910    0.10619
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.40170    8.38530   0.01640    0.19558
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.62080   10.60960   0.01120    0.10556
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29470    8.28310   0.01160    0.14004
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.56980   12.55660   0.01320    0.10512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.21820   12.20260   0.01560    0.12784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.86210   12.83710   0.02500    0.19475
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.80520   11.79270   0.01250    0.10600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.92600    8.91470   0.01130    0.12676
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.58810    9.57800   0.01010    0.10545
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.60110    9.58240   0.01870    0.19515
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.44290    9.43300   0.00990    0.10495
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.31560    9.30250   0.01310    0.14082
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.60130   10.59650   0.00480    0.04530
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.45870   10.45610   0.00260    0.02487
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.29400   10.29170   0.00230    0.02235
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.35750   10.35440   0.00310    0.02994
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82880    9.82430   0.00450    0.04580
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.48800    9.48560   0.00240    0.02530
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.51450   10.50120   0.01330    0.12665
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52880    9.52670   0.00210    0.02204
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59380    9.59090   0.00290    0.03024
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.58140   10.57660   0.00480    0.04538
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.45900   10.45640   0.00260    0.02487
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.29430   10.29200   0.00230    0.02235
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.35830   10.35530   0.00300    0.02897
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82850    9.82400   0.00450    0.04581
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.48810    9.48570   0.00240    0.02530
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.69100   10.67750   0.01350    0.12643
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52880    9.52660   0.00220    0.02309
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59410    9.59120   0.00290    0.03024
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.32260   11.32340  -0.00080   -0.00707
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.64070   12.62540   0.01530    0.12118
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.94770   11.93280   0.01490    0.12487
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07040    9.07100  -0.00060   -0.00661
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.71330    9.70150   0.01180    0.12163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63120    9.61920   0.01200    0.12475
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01760   11.01840  -0.00080   -0.00726
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.77030   11.75600   0.01430    0.12164
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.54250   11.52810   0.01440    0.12491
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07060    9.07130  -0.00070   -0.00772
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.71380    9.70200   0.01180    0.12162
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63160    9.61960   0.01200    0.12475
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.50000   12.55000  -0.05000   -0.39841
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.94000   12.98000  -0.04000   -0.30817
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.98550   11.98320   0.00230    0.01919
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.13690   10.13730  -0.00040   -0.00395
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.64980    7.64830   0.00150    0.01961
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.08060   10.08090  -0.00030   -0.00298
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.11810   12.10730   0.01080    0.08920
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.74880   11.74140   0.00740    0.06302
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.77550   10.76840   0.00710    0.06593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.49360    8.48610   0.00750    0.08838
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.47870    9.47270   0.00600    0.06334
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.53170    9.52540   0.00630    0.06614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.30190   11.29470   0.00720    0.06375
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.64150   10.63210   0.00940    0.08841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.75740   10.75040   0.00700    0.06511
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81730    9.81110   0.00620    0.06319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.17720    9.16900   0.00820    0.08943
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.04640    9.02860   0.01780    0.19715
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.55760    9.55130   0.00630    0.06596
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.45300   12.43690   0.01610    0.12945
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.85660   11.84410   0.01250    0.10554
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.22080   11.20890   0.01190    0.10617
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.02900    7.01990   0.00910    0.12963
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68570    8.67650   0.00920    0.10603
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.34590    9.33600   0.00990    0.10604
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.70510   10.69120   0.01390    0.13001
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.23830   11.22640   0.01190    0.10600
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40640    9.39650   0.00990    0.10536
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.96830    8.95670   0.01160    0.12951
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54560    9.53540   0.01020    0.10697
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.93170   11.93450  -0.00280   -0.02346
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.60650   12.59240   0.01410    0.11197
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.50030   11.48710   0.01320    0.11491
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33750    9.33970  -0.00220   -0.02356
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.89490    9.88390   0.01100    0.11129
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.89410    9.88270   0.01140    0.11535
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.88230   11.86900   0.01330    0.11206
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.64550   10.64800  -0.00250   -0.02348
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.95770   10.94500   0.01270    0.11603
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.89620    9.89850  -0.00230   -0.02324
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50140    9.50360  -0.00220   -0.02315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.13100   10.11970   0.01130    0.11166
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.63980    9.62870   0.01110    0.11528
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.76000   18.73000   0.03000    0.16017
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.48000   17.44000   0.04000    0.22936
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.22860   13.21840   0.01020    0.07717
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.29670   10.28030   0.01640    0.15953
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.25640   11.24140   0.01500    0.13344
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.23100   12.18760   0.04340    0.35610
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.76730   10.75220   0.01510    0.14044
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.98690    8.97260   0.01430    0.15937
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.49080    9.47810   0.01270    0.13399
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.43960    9.40620   0.03340    0.35508
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43930    9.42610   0.01320    0.14004
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.12050    9.10590   0.01460    0.16034
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.29450    9.28210   0.01240    0.13359
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28340   11.24340   0.04000    0.35576
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.38260    9.36950   0.01310    0.13982
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.87370   41.77550   0.09820    0.23507
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.11000   12.28000  -0.17000   -1.38436
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.67000   28.85000   0.82000    2.84229
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77100   11.77020   0.00080    0.00680
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69450    1.69410   0.00040    0.02361
國泰大中華基金                                                     18.40000   17.94000   0.46000    2.56410
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44970    0.44030   0.00940    2.13491
國泰小龍基金-新台幣                                                14.13000   13.81000   0.32000    2.31716
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26060    1.22970   0.03090    2.51281
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.61000   38.57000   1.04000    2.69640
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.92140    3.95260  -0.03120   -0.78935
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.61840    0.62320  -0.00480   -0.77022
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.66080    0.66590  -0.00510   -0.76588
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        17.78000   17.91000  -0.13000   -0.72585
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.49700   41.36670   0.13030    0.31499
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.28930    2.29850  -0.00920   -0.40026
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32600    0.32750  -0.00150   -0.45802
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.09030   10.15490  -0.06460   -0.63615
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15200    8.20420  -0.05220   -0.63626
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.28110    2.28940  -0.00830   -0.36254
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32700    0.32820  -0.00120   -0.36563
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.30060   10.33230  -0.03170   -0.30680
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33920    0.33910   0.00010    0.02949
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47490   10.46880   0.00610    0.05827
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.80710    3.84780  -0.04070   -1.05775
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.54480    0.55060  -0.00580   -1.05340
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.25000   17.43000  -0.18000   -1.03270
國泰中港台基金-人民幣                                               2.85230    2.89290  -0.04060   -1.40344
國泰中港台基金-美元                                                 0.41330    0.41910  -0.00580   -1.38392
國泰中港台基金-新台幣                                              12.93000   13.11000  -0.18000   -1.37300
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.82310    9.84810  -0.02500   -0.25386
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.00150   10.00860  -0.00710   -0.07094
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.16160   10.16490  -0.00330   -0.03246
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.16000   25.70000   0.46000    1.78988
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.68000   12.93000  -0.25000   -1.93349
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.46000   30.32000   1.14000    3.75989
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34730    0.34700   0.00030    0.08646
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.32890    0.32860   0.00030    0.09130
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.32970    0.32940   0.00030    0.09107
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.91520   10.90110   0.01410    0.12934
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.34490   10.33150   0.01340    0.12970
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.37330   10.35990   0.01340    0.12934
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45390   12.45330   0.00060    0.00482
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41040    0.40910   0.00130    0.31777
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36380    0.36270   0.00110    0.30328
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43770    0.43640   0.00130    0.29789
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53170    0.53070   0.00100    0.18843
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48740    2.47590   0.01150    0.46448
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35940    0.35770   0.00170    0.47526
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51760    0.51580   0.00180    0.34897
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47990    0.47700   0.00290    0.60797
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.18000   14.08000   0.10000    0.71023
國泰全球資源基金-美元                                               0.16160    0.15980   0.00180    1.12641
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.15000    5.09000   0.06000    1.17878
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58760    0.58670   0.00090    0.15340
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.45000   18.42000   0.03000    0.16287
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.03000   17.99000   0.04000    0.22235
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84220    0.84190   0.00030    0.03563
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.13000   21.04000   0.09000    0.42776
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.23000   22.07000   0.16000    0.72497
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.45390    2.46170  -0.00780   -0.31685
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35540    0.35650  -0.00110   -0.30856
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30660    0.30750  -0.00090   -0.29268
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.10610   11.13580  -0.02970   -0.26671
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.57610    9.60180  -0.02570   -0.26766
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.50870    0.51080  -0.00210   -0.41112
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38810    0.38900  -0.00090   -0.23136
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
國泰科技生化基金                                                   30.69000   29.82000   0.87000    2.91751
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.53000   28.33000   0.20000    0.70597
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.89000   12.99000  -0.10000   -0.76982
國泰美國費城半導體基金                                             13.44000   13.27000   0.17000    1.28109
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.85900   43.76960   0.08940    0.20425
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.62240   17.65810  -0.03570   -0.20217
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.62100   22.53570   0.08530    0.37851
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.96660   42.87970   0.08690    0.20266
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.47730   44.40250   0.07480    0.16846
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.48550   43.45320   0.03230    0.07433
國泰紐幣2021保本基金                                               12.77200   12.77250  -0.00050   -0.00391
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.13000   13.13110  -0.00110   -0.00838
國泰紐幣保本基金                                                   12.71710   12.71540   0.00170    0.01337
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.45000   20.94000   0.51000    2.43553
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.45000   20.94000   0.51000    2.43553
國泰富時中國A50基金                                                20.70000   20.39000   0.31000    1.52035
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.45160   45.35260   0.09900    0.21829
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34250    0.34220   0.00030    0.08767
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50060    0.50080  -0.00020   -0.03994
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37040    0.37000   0.00040    0.10811
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24080    0.24060   0.00020    0.08313
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.11630   11.10160   0.01470    0.13241
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.56280    7.55280   0.01000    0.13240
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.44010   42.43600   0.00410    0.00966
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.85000   19.66000   0.19000    0.96643
國泰新興市場基金-美元                                               0.37830    0.37900  -0.00070   -0.18470
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.38430    2.38220   0.00210    0.08815
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48060    1.47940   0.00120    0.08111
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35500    0.35470   0.00030    0.08458
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22270    0.22240   0.00030    0.13489
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34430    0.34400   0.00030    0.08721
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.81050   10.79860   0.01190    0.11020
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58660    6.57940   0.00720    0.10943
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.36180   43.26340   0.09840    0.22744
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           43.10900   42.99490   0.11410    0.26538
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.37520   42.39240  -0.01720   -0.04057
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.68000   13.92000  -0.24000   -1.72414
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.22000   33.09000   1.13000    3.41493
國泰價值卓越基金                                                   13.57000   13.21000   0.36000    2.72521
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.61000   22.43000   0.18000    0.80250
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34200    0.33930   0.00270    0.79576
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.95490   39.98500  -0.03010   -0.07528
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.70000   21.71000  -0.01000   -0.04606
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.35000   19.40000  -0.05000   -0.25773
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.21000   16.94000   0.27000    1.59386
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40960    0.40940   0.00020    0.04885
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.42690   12.41890   0.00800    0.06442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56090   10.56130  -0.00040   -0.00379
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46860   10.46790   0.00070    0.00669
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.69480   10.68980   0.00500    0.04677
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34460   10.34500  -0.00040   -0.00387
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.28490   10.28420   0.00070    0.00681
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.44210   10.43740   0.00470    0.04503
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95820    9.96570  -0.00750   -0.07526
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.76160    9.76330  -0.00170   -0.01741
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95990    9.96600  -0.00610   -0.06121
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89440    9.89660  -0.00220   -0.02223
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95810    9.96570  -0.00760   -0.07626
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.75690    9.76330  -0.00640   -0.06555
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95990    9.96600  -0.00610   -0.06121
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89440    9.89660  -0.00220   -0.02223
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41310   11.41250   0.00060    0.00526
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11210   10.11480  -0.00270   -0.02669
第一金大中華基金                                                   25.30000   24.87000   0.43000    1.72899
第一金小型精選基金                                                 30.67000   30.02000   0.65000    2.16522
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.19000   12.28000  -0.09000   -0.73290
第一金中國世紀基金-美元                                             7.55320    7.61190  -0.05870   -0.77116
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.55350    7.61220  -0.05870   -0.77113
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75410    9.75340   0.00070    0.00718
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39630    8.39250   0.00380    0.04528
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24830   11.24750   0.00080    0.00711
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84720    9.84280   0.00440    0.04470
第一金中概平衡基金                                                 25.59000   25.00000   0.59000    2.36000
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31530   15.31430   0.00100    0.00653
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.57300  178.56200   0.01100    0.00616
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.17990   15.16230   0.01760    0.11608
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.17980   15.16200   0.01780    0.11740
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.84000   14.82000   0.02000    0.13495
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.18210   10.13220   0.04990    0.49249
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.18040   10.13070   0.04970    0.49059
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.71400    9.68250   0.03150    0.32533
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.71400    9.68230   0.03170    0.32740
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.01720   13.05520  -0.03800   -0.29107
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.03470   13.07270  -0.03800   -0.29068
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.51000   12.54000  -0.03000   -0.23923
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.74710    9.71550   0.03160    0.32525
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.74410    9.71250   0.03160    0.32535
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.42940    9.39670   0.03270    0.34799
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45370    9.42100   0.03270    0.34710
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.57870   10.54440   0.03430    0.32529
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.26610   10.23050   0.03560    0.34798
第一金全球大趨勢基金                                               24.79000   24.58000   0.21000    0.85435
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.33630    9.26120   0.07510    0.81091
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.49340    6.44110   0.05230    0.81197
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.03230    9.94010   0.09220    0.92756
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.03260    9.94020   0.09240    0.92956
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.85860   10.75910   0.09950    0.92480
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.86050   10.76060   0.09990    0.92839
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.51240    8.47830   0.03410    0.40220
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.40280   10.36100   0.04180    0.40344
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.24020    9.24170  -0.00150   -0.01623
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23840    9.23990  -0.00150   -0.01623
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66250    7.66310  -0.00060   -0.00783
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65700    7.65770  -0.00070   -0.00914
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.47800    8.47770   0.00030    0.00354
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.47870    8.47840   0.00030    0.00354
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.45190   11.45380  -0.00190   -0.01659
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.45280   11.45470  -0.00190   -0.01659
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.10870   10.10940  -0.00070   -0.00692
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.10950   10.11030  -0.00080   -0.00791
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.91260   14.91210   0.00050    0.00335
第一金亞洲科技基金                                                 17.05000   17.17000  -0.12000   -0.69889
第一金亞洲新興市場基金                                             13.16000   13.20000  -0.04000   -0.30303
第一金店頭市場基金                                                  7.47000    7.29000   0.18000    2.46914
第一金創新趨勢基金                                                 20.65000   20.14000   0.51000    2.53227
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.21640   41.12760   0.08880    0.21591
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.16060   41.08340   0.07720    0.18791
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.37510   42.27100   0.10410    0.24627
第一金電子基金                                                     31.37000   30.62000   0.75000    2.44938
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.04000   17.80000   0.24000    1.34831
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.76000   19.06000  -0.30000   -1.57398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             18.76000   18.58000   0.18000    0.96878
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.96000    7.14000  -0.18000   -2.52101
統一大中華中小基金(美元)                                            6.32000    6.49000  -0.17000   -2.61941
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.51000    9.77000  -0.26000   -2.66121
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
統一大滿貫基金-A類型                                               31.62000   30.76000   0.86000    2.79584
統一大滿貫基金-I類型                                               31.62000   30.76000   0.86000    2.79584
統一大龍印基金                                                     13.89000   13.97000  -0.08000   -0.57266
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.44000    8.61000  -0.17000   -1.97445
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.68000    7.84000  -0.16000   -2.04082
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.88000    9.06000  -0.18000   -1.98675
統一中小基金                                                       22.18000   21.63000   0.55000    2.54276
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95580    9.94430   0.01150    0.11564
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19420    9.19400   0.00020    0.00218
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01400    9.01110   0.00290    0.03218
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34870   12.33450   0.01420    0.11512
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.35440   11.35420   0.00020    0.00176
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09540   11.09190   0.00350    0.03155
統一台灣動力基金                                                   16.62000   15.95000   0.67000    4.20063
統一全天候基金-A類型                                              100.58000   98.19000   2.39000    2.43406
統一全天候基金-I類型                                              101.07000   98.66000   2.41000    2.44273
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.05020    8.02530   0.02490    0.31027
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.71320    7.69810   0.01510    0.19615
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.83210    7.81370   0.01840    0.23548
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.61400    8.58730   0.02670    0.31092
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.26090    8.24460   0.01630    0.19771
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.38110    8.36140   0.01970    0.23561
統一全球債券組合基金                                               12.26510   12.25000   0.01510    0.12327
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.98000   14.92000   0.06000    0.40214
統一全球新科技基金(美元)                                           14.01000   13.98000   0.03000    0.21459
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.67000   13.63000   0.04000    0.29347
統一亞太基金                                                       23.76000   23.82000  -0.06000   -0.25189
統一亞洲大金磚基金                                                 12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
統一奔騰基金                                                       54.02000   52.49000   1.53000    2.91484
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72520   16.72410   0.00110    0.00658
統一強漢基金(人民幣)                                                9.89000   10.07000  -0.18000   -1.78749
統一強漢基金(美元)                                                  8.86000    9.02000  -0.16000   -1.77384
統一強漢基金(新台幣)                                               23.71000   24.15000  -0.44000   -1.82195
統一統信基金                                                       27.68000   26.89000   0.79000    2.93790
統一黑馬基金                                                       54.97000   53.44000   1.53000    2.86302
統一新亞洲科技能源基金                                             15.54000   15.50000   0.04000    0.25806
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05910    8.04630   0.01280    0.15908
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.63280   10.61580   0.01700    0.16014
統一經建基金                                                       42.64000   41.65000   0.99000    2.37695
統一龍馬基金                                                       61.27000   59.40000   1.87000    3.14815
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.42000   16.73000   0.69000    4.12433
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.53000   41.19000   1.34000    3.25322
野村中國機會基金                                                   12.94000   13.04000  -0.10000   -0.76687
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.20940   10.19610   0.01330    0.13044
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.19250   10.17990   0.01260    0.12377
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.34500   10.35800  -0.01300   -0.12551
野村巴西基金                                                        6.66000    6.58000   0.08000    1.21581
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
野村台灣高股息基金                                                 24.01000   23.80000   0.21000    0.88235
野村台灣運籌基金                                                   33.69000   32.87000   0.82000    2.49468
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83290    9.82310   0.00980    0.09976
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75080    9.74170   0.00910    0.09341
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.81940    9.81560   0.00380    0.03871
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.36180   10.35150   0.01030    0.09950
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.17490   10.16500   0.00990    0.09739
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.99890    9.99510   0.00380    0.03802
野村平衡基金                                                       18.47000   18.12000   0.35000    1.93157
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.70000   14.68000   0.02000    0.13624
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.04000   12.02000   0.02000    0.16639
野村全球生技醫療基金                                               16.48000   16.52000  -0.04000   -0.24213
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.02280   10.01640   0.00640    0.06390
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.02280   10.01620   0.00660    0.06589
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.00530    9.99670   0.00860    0.08603
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.30400   10.29690   0.00710    0.06895
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.27080   10.26390   0.00690    0.06723
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.25510   10.24640   0.00870    0.08491
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00530    9.99670   0.00860    0.08603
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.57260   10.56540   0.00720    0.06815
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.50320   10.49620   0.00700    0.06669
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.48960   10.48080   0.00880    0.08396
野村全球品牌基金                                                   28.19000   28.13000   0.06000    0.21330
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.18000   19.16000   0.02000    0.10438
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.80240   10.79790   0.00450    0.04167
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.83890   10.83420   0.00470    0.04338
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.66550   10.66020   0.00530    0.04972
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.64540    8.63240   0.01300    0.15060
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.45460    8.44070   0.01390    0.16468
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.08950    8.07500   0.01450    0.17957
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87270   10.85630   0.01640    0.15106
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.36080   10.34360   0.01720    0.16629
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00020    9.98220   0.01800    0.18032
野村成長基金                                                       28.36000   27.70000   0.66000    2.38267
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.22970    8.23880  -0.00910   -0.11045
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23940    8.24810  -0.00870   -0.10548
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51940    8.52600  -0.00660   -0.07741
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.31600    9.32630  -0.01030   -0.11044
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.18870    9.19840  -0.00970   -0.10545
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.49040    9.49780  -0.00740   -0.07791
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.43000   12.50000  -0.07000   -0.56000
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02200   10.01820   0.00380    0.03793
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.02230   10.01620   0.00610    0.06090
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.00210    9.99400   0.00810    0.08105
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51210    9.50760   0.00450    0.04733
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.59410    9.58820   0.00590    0.06153
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.77940    9.77150   0.00790    0.08085
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00210    9.99400   0.00810    0.08105
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.52660   10.52340   0.00320    0.03041
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.48160   10.47520   0.00640    0.06110
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.68620   10.67750   0.00870    0.08148
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.99650    9.98800   0.00850    0.08510
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.99620    9.98700   0.00920    0.09212
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.98630    9.98530   0.00100    0.01001
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54800    8.54730   0.00070    0.00819
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12400    9.11620   0.00780    0.08556
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99210    8.98350   0.00860    0.09573
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.98630    9.98530   0.00100    0.01001
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.68450   13.68340   0.00110    0.00804
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76230   12.75160   0.01070    0.08391
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33880   10.32890   0.00990    0.09585
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.42950   10.41920   0.01030    0.09886
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.40630   10.39630   0.01000    0.09619
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45500   10.45490   0.00010    0.00096
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.61940   10.60860   0.01080    0.10180
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.57810   10.56790   0.01020    0.09652
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.55900   10.55890   0.00010    0.00095
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.50930   10.49670   0.01260    0.12004
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.45890   10.44670   0.01220    0.11678
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.68600   10.70000  -0.01400   -0.13084
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14910   10.13690   0.01220    0.12035
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86950    9.86660   0.00290    0.02939
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50090    9.49840   0.00250    0.02632
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04710    9.03640   0.01070    0.11841
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37420   11.36070   0.01350    0.11883
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18240   10.17480   0.00760    0.07469
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.24230   11.23520   0.00710    0.06319
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.67920   10.67210   0.00710    0.06653
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51250   10.50470   0.00780    0.07425
野村泰國基金                                                       42.90000   42.81000   0.09000    0.21023
野村高科技基金                                                      9.15000    8.79000   0.36000    4.09556
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31020   10.28650   0.02370    0.23040
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.94030    9.91930   0.02100    0.21171
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.57520   10.52620   0.04900    0.46551
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.35270    9.33350   0.01920    0.20571
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.40930    9.38780   0.02150    0.22902
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.56510    9.51490   0.05020    0.52759
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.79670   11.77160   0.02510    0.21323
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.81790   13.73650   0.08140    0.59258
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.73150   10.70950   0.02200    0.20543
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80440   10.77970   0.02470    0.22913
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.15600   11.09750   0.05850    0.52715
野村貨幣市場基金                                                   16.33080   16.32990   0.00090    0.00551
野村新馬基金                                                       14.99000   15.00000  -0.01000   -0.06667
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31180   10.31340  -0.00160   -0.01551
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14510   10.15940  -0.01430   -0.14076
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.37040   10.38090  -0.01050   -0.10115
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.25970   10.24750   0.01220    0.11905
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.20610   10.19350   0.01260    0.12361
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.23760   10.23110   0.00650    0.06353
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.56620   10.55360   0.01260    0.11939
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.48070   10.46190   0.01880    0.17970
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.56160   10.54990   0.01170    0.11090
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.82460    9.79170   0.03290    0.33600
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82640    9.79320   0.03320    0.33901
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78660    9.75230   0.03430    0.35171
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.26980   10.23540   0.03440    0.33609
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.22700   10.19250   0.03450    0.33848
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18910   10.15330   0.03580    0.35259
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.45980   10.44460   0.01520    0.14553
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93470    7.92320   0.01150    0.14514
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.16590   12.14820   0.01770    0.14570
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14760   10.13320   0.01440    0.14211
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.33340   10.29590   0.03750    0.36422
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.12260   10.10940   0.01320    0.13057
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30480   10.31690  -0.01210   -0.11728
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.17020   10.15670   0.01350    0.13292
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14780   10.13340   0.01440    0.14210
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.33330   10.29580   0.03750    0.36423
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.12360   10.11030   0.01330    0.13155
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.30810   10.32000  -0.01190   -0.11531
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.17050   10.15700   0.01350    0.13291
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.18120   10.16820   0.01300    0.12785
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.37240   10.33390   0.03850    0.37256
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.15600   10.14420   0.01180    0.11632
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33870   10.35230  -0.01360   -0.13137
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.20570   10.19350   0.01220    0.11968
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.18120   10.16820   0.01300    0.12785
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.37290   10.33440   0.03850    0.37254
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.15580   10.14400   0.01180    0.11632
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34340   10.35710  -0.01370   -0.13228
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.20630   10.19410   0.01220    0.11968
野村精選貨幣市場基金                                               12.11010   12.10960   0.00050    0.00413
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.66000    7.65000   0.01000    0.13072
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.00000   11.72000   0.28000    2.38908
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.08000    8.83000   0.25000    2.83126
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.95000   32.04000   0.91000    2.84020
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.54640   10.53590   0.01050    0.09966
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49290    8.48570   0.00720    0.08485
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82870    7.82200   0.00670    0.08566
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70250    7.69500   0.00750    0.09747
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.07170   12.06170   0.01000    0.08291
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.80550   10.79620   0.00930    0.08614
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.67000   10.65950   0.01050    0.09850
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
野村環球基金-人民幣計價                                            16.99000   16.87000   0.12000    0.71132
野村環球基金-美元計價                                              13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.80000   18.74000   0.06000    0.32017
野村鴻利基金                                                       22.14000   21.69000   0.45000    2.07469
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89770   16.89710   0.00060    0.00355
野村鴻運基金                                                       18.21000   17.78000   0.43000    2.41845
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.23000   14.45000  -0.22000   -1.52249
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.02000   15.00000   0.02000    0.13333
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.58060   10.56740   0.01320    0.12491
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.86000   13.84280   0.01720    0.12425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.60910   10.60780   0.00130    0.01226
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47100   10.46930   0.00170    0.01624
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.42520   10.42390   0.00130    0.01247
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.26010   10.25840   0.00170    0.01657
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.09300   10.09200   0.00100    0.00991
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20430   10.20350   0.00080    0.00784
凱基台商天下基金                                                   12.32000   12.44000  -0.12000   -0.96463
凱基台灣精五門基金                                                 20.06000   19.63000   0.43000    2.19052
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.16330   43.04910   0.11420    0.26528
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.87800   44.78030   0.09770    0.21818
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.47590   42.57200  -0.09610   -0.22574
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39580   10.36320   0.03260    0.31457
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.35750   43.24750   0.11000    0.25435
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.11480   44.00080   0.11400    0.25909
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.41320   44.30190   0.11130    0.25123
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.97000   12.05000  -0.08000   -0.66390
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.73080   10.80150  -0.07070   -0.65454
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58940   11.58880   0.00060    0.00518
凱基開創基金                                                       26.75000   26.24000   0.51000    1.94360
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.21000   22.07000   0.14000    0.63435
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.11900   20.99580   0.12320    0.58678
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.60000   16.68000  -0.08000   -0.47962
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.56230   15.63900  -0.07670   -0.49044
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.45000    7.45000   0.00000    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    39.58950   39.48420   0.10530    0.26669
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    39.78130   39.65790   0.12340    0.31116
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   39.59700   39.42120   0.17580    0.44595
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.91040   10.89420   0.01620    0.14870
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.82040   11.76110   0.05930    0.50420
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.76000   12.65000   0.11000    0.86957
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.26360   12.16710   0.09650    0.79312
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.83160    9.80220   0.02940    0.29993
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.53390    9.50410   0.02980    0.31355
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.73350    9.69940   0.03410    0.35157
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.83150    9.80220   0.02930    0.29891
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.53380    9.50400   0.02980    0.31355
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.73350    9.69940   0.03410    0.35157
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.31000   13.41000  -0.10000   -0.74571
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.85000   31.41000   0.44000    1.40083
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.93000   30.73000   0.20000    0.65083
富邦上証180基金                                                    30.15000   29.80000   0.35000    1.17450
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17910    0.18140  -0.00230   -1.26792
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.63000    5.70000  -0.07000   -1.22807
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.60000    6.68000  -0.08000   -1.19760
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.64000   40.44000   1.20000    2.96736
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.57560   11.66500  -0.08940   -0.76640
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.67970   10.76170  -0.08200   -0.76196
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.39360   10.46850  -0.07490   -0.71548
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.86100    9.93730  -0.07630   -0.76781
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.02160    9.09080  -0.06920   -0.76121
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.78840    8.85180  -0.06340   -0.71624
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.67260   20.68060  -0.00800   -0.03868
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61120   11.61040   0.00080    0.00689
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72960   10.72330   0.00630    0.05875
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.68410   13.68040   0.00370    0.02705
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99910    1.99840   0.00070    0.03503
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46580    9.46320   0.00260    0.02747
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43240    1.43190   0.00050    0.03492
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.27030   12.26940   0.00090    0.00734
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78650    1.78630   0.00020    0.01120
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.32260   10.32190   0.00070    0.00678
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52350    1.52330   0.00020    0.01313
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.71890   10.71900  -0.00010   -0.00093
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.67040   10.66510   0.00530    0.04969
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.42000   15.77000  -0.35000   -2.21940
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.45000   17.71000   0.74000    4.17843
富邦日本東証基金                                                   19.99000   19.64000   0.35000    1.78208
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.40000   45.96000   0.44000    0.95735
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.38000   44.96000   0.42000    0.93416
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.22000   49.28000   0.94000    1.90747
富邦台灣心基金                                                     20.44000   19.92000   0.52000    2.61044
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.05000   44.23000   0.82000    1.85395
富邦台灣科技指數基金                                               51.43000   49.94000   1.49000    2.98358
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.53840   45.49200   0.04640    0.10200
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.88360   41.88900  -0.00540   -0.01289
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31080    0.30840   0.00240    0.77821
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60380    2.60290   0.00090    0.03458
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35330    0.35310   0.00020    0.05664
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.98900   10.98160   0.00740    0.06739
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23150    2.23080   0.00070    0.03138
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33410    0.33400   0.00010    0.02994
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35460    9.34830   0.00630    0.06739
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.29000   25.73000  -0.44000   -1.71007
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.68000   13.50000   0.18000    1.33333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.94000   33.02000  -1.08000   -3.27075
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70000   15.69920   0.00080    0.00510
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.19000   17.03000   0.16000    0.93952
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.26390   41.29040  -0.02650   -0.06418
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.22700   42.19320   0.03380    0.08011
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.10140   41.10620  -0.00480   -0.01168
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.98030   43.93310   0.04720    0.10744
富邦長紅基金                                                       57.11000   55.67000   1.44000    2.58667
富邦科技基金                                                       22.47000   21.93000   0.54000    2.46238
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.87650   41.93930  -0.06280   -0.14974
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.22940   44.17740   0.05200    0.11771
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.01980   40.06200  -0.04220   -0.10534
富邦恒生國企ETF基金                                                20.38000   19.96000   0.42000    2.10421
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.05000   14.30000  -0.25000   -1.74825
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.03000   25.04000   0.99000    3.95367
富邦高成長基金                                                     22.04000   21.48000   0.56000    2.60708
富邦基金A類型                                                      12.66000   12.35000   0.31000    2.51012
富邦基金I類型                                                      12.66000   12.35000   0.31000    2.51012
富邦深証100基金                                                     9.72000    9.56000   0.16000    1.67364
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.48000   20.51000  -0.03000   -0.14627
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42390    0.42330   0.00060    0.14174
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.36550   12.35450   0.01100    0.08904
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26520    9.25690   0.00830    0.08966
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30190   0.00040    0.13249
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49550    8.48790   0.00760    0.08954
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.11720   10.08980   0.02740    0.27156
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.87860   10.87600   0.00260    0.02391
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.49820    9.47250   0.02570    0.27131
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.20820   10.20580   0.00240    0.02352
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.20000   18.01000   0.19000    1.05497
富邦精準基金                                                       41.68000   40.79000   0.89000    2.18191
富邦精銳中小基金                                                   10.62000   10.37000   0.25000    2.41080
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.56000   16.08000   0.48000    2.98507
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.94000   20.60000   0.34000    1.65049
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.41000    7.54000  -0.13000   -1.72414
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.85000   14.37000   0.48000    3.34029
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.91000   19.92000  -0.01000   -0.05020
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.45430   10.51900  -0.06470   -0.61508
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.11570   10.17660  -0.06090   -0.59843
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.46740   10.52520  -0.05780   -0.54916
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.99170   10.05350  -0.06180   -0.61471
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.62300    9.68090  -0.05790   -0.59808
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.94330    9.99820  -0.05490   -0.54910
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富達台灣成長基金                                                   30.20000   29.82000   0.38000    1.27431
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.87190    9.86110   0.01080    0.10952
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.86000    9.84860   0.01140    0.11575
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70520    9.69480   0.01040    0.10727
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.15130   10.14030   0.01100    0.10848
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.15120   10.13950   0.01170    0.11539
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.99530    9.98460   0.01070    0.10717
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.47340    8.46310   0.01030    0.12170
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.17060    9.15900   0.01160    0.12665
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.74570    8.73640   0.00930    0.10645
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.18030   10.16790   0.01240    0.12195
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.26560   10.25260   0.01300    0.12680
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.81430    9.80360   0.01070    0.10914
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95550    9.94540   0.01010    0.10155
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57110    8.55310   0.01800    0.21045
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84860    9.82760   0.02100    0.21368
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14520    9.12730   0.01790    0.19611
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.31810   11.29430   0.02380    0.21073
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.15210   11.12830   0.02380    0.21387
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.46990   10.45000   0.01990    0.19043
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33850    9.31530   0.02320    0.24905
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.17000   15.12000   0.05000    0.33069
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79820    8.78460   0.01360    0.15482
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69990    9.68450   0.01540    0.15902
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21440    9.20140   0.01300    0.14128
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.58360   10.56720   0.01640    0.15520
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.63610   10.61920   0.01690    0.15915
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16320   10.14900   0.01420    0.13992
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.35400    9.34100   0.01300    0.13917
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.45000    8.53000  -0.08000   -0.93787
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.99000    9.08000  -0.09000   -0.99119
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.09000    7.17000  -0.08000   -1.11576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.06000    8.15000  -0.09000   -1.10429
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.02000    8.11000  -0.09000   -1.10974
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18320   10.16290   0.02030    0.19975
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.53570    9.51590   0.01980    0.20807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.10950    9.08950   0.02000    0.22003
富蘭克林華美中華基金                                               10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.90000   20.49000   0.41000    2.00098
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.23000   20.97000   0.26000    1.23987
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01950    8.00280   0.01670    0.20868
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.06060    9.04400   0.01660    0.18355
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.02420   10.00580   0.01840    0.18389
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.61290    9.59290   0.02000    0.20849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.41990   11.40530   0.01460    0.12801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59790    8.58690   0.01100    0.12810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77140    8.76020   0.01120    0.12785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.85410    9.84150   0.01260    0.12803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.17510   14.12380   0.05130    0.36322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27460   10.23750   0.03710    0.36239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30340   10.26620   0.03720    0.36235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.44550   10.43120   0.01430    0.13709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.56120    7.55090   0.01030    0.13641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.89610    8.88400   0.01210    0.13620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.88020    9.86660   0.01360    0.13784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.12840   11.11000   0.01840    0.16562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52400    7.51160   0.01240    0.16508
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86940    8.85480   0.01460    0.16488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01500    9.99840   0.01660    0.16603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.70740   10.69530   0.01210    0.11313
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58200    7.57340   0.00860    0.11356
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.15260    8.14500   0.00760    0.09331
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.17380    9.16730   0.00650    0.07090
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.21440   10.20720   0.00720    0.07054
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.94040   12.92840   0.01200    0.09282
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.18000    8.17000   0.01000    0.12240
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.36000    8.29000   0.07000    0.84439
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.15000   12.04000   0.11000    0.91362
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.10820   13.05650   0.05170    0.39597
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美第一富基金                                             36.54000   35.77000   0.77000    2.15264
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34640   10.34580   0.00060    0.00580
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.23000   14.09000   0.14000    0.99361
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.14000   13.01000   0.13000    0.99923
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.52000   15.36000   0.16000    1.04167
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.79630    9.79990  -0.00360   -0.03674
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.79630    9.79990  -0.00360   -0.03674
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.75620    9.74570   0.01050    0.10774
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.75620    9.74570   0.01050    0.10774
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.73350    9.73590  -0.00240   -0.02465
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.73350    9.73590  -0.00240   -0.02465
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.73350    9.73580  -0.00230   -0.02362
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.91060    9.90920   0.00140    0.01413
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.91060    9.90920   0.00140    0.01413
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.91060    9.90920   0.00140    0.01413
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.60470    6.57880   0.02590    0.39369
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54310   10.56340  -0.02030   -0.19217
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42050    9.40900   0.01150    0.12222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.34710   11.33330   0.01380    0.12177
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72760    6.71710   0.01050    0.15632
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83440    8.82260   0.01180    0.13375
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.39710   10.38320   0.01390    0.13387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.83720   10.82030   0.01690    0.15619
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    65.83000   65.84000  -0.01000   -0.01519
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.85000   66.76000   0.09000    0.13481
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.16530   62.21930  -0.05400   -0.08679
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.88000   20.88000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              64.37310   64.28370   0.08940    0.13907
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.33680   64.28520   0.05160    0.08027
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85020   11.84770   0.00250    0.02110
復華人生目標基金                                                   36.98360   36.39640   0.58720    1.61335
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
復華大中華中小策略基金                                              8.21000    8.27000  -0.06000   -0.72551
復華中小精選基金                                                   62.76000   61.59000   1.17000    1.89966
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.48960   52.55630  -0.06670   -0.12691
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.22130   62.27940  -0.05810   -0.09329
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.30000    8.35000  -0.05000   -0.59880
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
復華台灣智能基金                                                   11.23000   11.10000   0.13000    1.17117
復華全方位基金                                                     27.63000   27.08000   0.55000    2.03102
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.21000   12.12000   0.09000    0.74257
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.51000   19.35000   0.16000    0.82687
復華全球平衡基金-美元                                               8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.36000   19.32000   0.04000    0.20704
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.58000   13.49000   0.09000    0.66716
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
復華全球原物料基金                                                  8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.06630   12.05530   0.01100    0.09125
復華全球債券基金                                                   14.66630   14.63460   0.03170    0.21661
復華全球債券組合基金                                               15.11000   15.09000   0.02000    0.13254
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.93000   14.86000   0.07000    0.47106
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
復華有利貨幣市場基金                                               13.48740   13.48670   0.00070    0.00519
復華亞太平衡基金                                                   11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
復華亞太成長基金                                                   11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.50000    8.43000   0.07000    0.83037
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
復華東協世紀基金                                                   12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
復華南非幣長期收益基金A                                            13.77000   13.79000  -0.02000   -0.14503
復華南非幣長期收益基金B                                             7.91000    7.98000  -0.07000   -0.87719
復華南非幣短期收益基金A                                            14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.45520   67.37730   0.07790    0.11562
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.77000   21.68000   0.09000    0.41513
復華美國新星基金-美元                                              12.17000   12.01000   0.16000    1.33222
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.53000   12.37000   0.16000    1.29345
復華恒生基金                                                       21.35000   20.83000   0.52000    2.49640
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.43000    8.63000  -0.20000   -2.31750
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.13000   28.79000   1.34000    4.65439
復華神盾基金                                                       24.62400   24.14670   0.47730    1.97667
復華高成長基金                                                     64.94000   63.50000   1.44000    2.26772
復華高益策略組合基金                                               13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
復華貨幣市場基金                                                   14.45050   14.44970   0.00080    0.00554
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.25000   0.07000    0.38356
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.37000   48.99000   0.38000    0.77567
復華復華基金                                                       20.27000   19.81000   0.46000    2.32206
復華華人世紀基金                                                   15.37000   15.54000  -0.17000   -1.09395
復華傳家二號基金                                                   28.88720   28.37750   0.50970    1.79614
復華傳家基金                                                       21.56410   21.20610   0.35800    1.68819
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.68000   15.65000   0.03000    0.19169
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.41000   21.37000   0.04000    0.18718
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.81000   66.77000   0.04000    0.05991
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.41000  -0.04000   -0.73937
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.04000   12.13000  -0.09000   -0.74196
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.84000   11.97000  -0.13000   -1.08605
復華新興市場短期收益基金                                           11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                22.46000   22.17000   0.29000    1.30807
復華數位經濟基金                                                   44.10000   42.87000   1.23000    2.86914
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.87350    9.87560  -0.00210   -0.02126
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.67600    9.68000  -0.00400   -0.04132
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.40690   10.40910  -0.00220   -0.02114
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.06430   10.06840  -0.00410   -0.04072
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.02630   10.02120   0.00510    0.05089
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.74610   10.73650   0.00960    0.08941
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.83350    9.83290   0.00060    0.00610
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.55900   10.55430   0.00470    0.04453
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.18230   10.18170   0.00060    0.00589
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.92110   10.91630   0.00480    0.04397
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.52370   10.53600  -0.01230   -0.11674
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.48710   10.47820   0.00890    0.08494
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.69050   10.67730   0.01320    0.12363
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.42150   10.43670  -0.01520   -0.14564
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.59830   11.63050  -0.03220   -0.27686
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.38610   10.37960   0.00650    0.06262
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.59940   10.61490  -0.01550   -0.14602
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.92320   11.95620  -0.03300   -0.27601
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.52510   10.51850   0.00660    0.06275
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.76700   10.75620   0.01080    0.10041
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96510    9.97680  -0.01170   -0.11727
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.98490    9.97510   0.00980    0.09824
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99020    9.97670   0.01350    0.13532
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.27560   10.28170  -0.00610   -0.05933
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.51940   10.53580  -0.01640   -0.15566
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.29570   10.28060   0.01510    0.14688
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.27410   10.28020  -0.00610   -0.05934
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.51880   10.53500  -0.01620   -0.15377
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.29250   10.27740   0.01510    0.14692
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.11650   10.11290   0.00360    0.03560
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.12180   10.09440   0.02740    0.27144
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.11500   10.11140   0.00360    0.03560
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.12280   10.09540   0.02740    0.27141
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.59180   10.60050  -0.00870   -0.08207
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.61820   10.60300   0.01520    0.14336
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.81200   10.79240   0.01960    0.18161
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.95490    9.96910  -0.01420   -0.14244
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.97090    9.96340   0.00750    0.07528
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.97630    9.96500   0.01130    0.11340
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18740    9.18730   0.00010    0.00109
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20400    8.19870   0.00530    0.06464
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32540    8.31690   0.00850    0.10220
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.92740   11.92730   0.00010    0.00084
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.68520   10.67830   0.00690    0.06462
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96860   10.95730   0.01130    0.10313
景順主流基金                                                       16.19000   15.92000   0.27000    1.69598
景順台灣科技基金                                                   27.94000   27.46000   0.48000    1.74800
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
景順全球科技基金                                                   22.75000   22.59000   0.16000    0.70828
景順全球康健基金                                                   19.28000   19.19000   0.09000    0.46899
景順貨幣市場基金                                                   15.98600   15.98530   0.00070    0.00438
景順潛力基金                                                       30.26000   29.87000   0.39000    1.30566
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.02000   13.95000   0.07000    0.50179
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62820    8.62210   0.00610    0.07075
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98670    7.99440  -0.00770   -0.09632
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39890   11.39090   0.00800    0.07023
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.52650   10.53660  -0.01010   -0.09586
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.76000    7.84000  -0.08000   -1.02041
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.39000    7.48000  -0.09000   -1.20321
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.04000   11.17000  -0.13000   -1.16383
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.58490    9.58700  -0.00210   -0.02190
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.95740    9.95580   0.00160    0.01607
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.10770   10.10990  -0.00220   -0.02176
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50460   10.50280   0.00180    0.01714
華南永昌永昌基金                                                   18.59000   18.32000   0.27000    1.47380
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.79810   14.77770   0.02040    0.13805
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
華南永昌全球精品基金                                               16.54000   16.47000   0.07000    0.42502
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.88000   12.85000   0.03000    0.23346
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
華南永昌物聯網精選基金                                             11.09000   10.94000   0.15000    1.37112
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27120   16.27020   0.00100    0.00615
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.81740   23.57560   0.24180    1.02564
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98310   11.98250   0.00060    0.00501
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.69390   10.69410  -0.00020   -0.00187
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.74780   10.74240   0.00540    0.05027
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01600   10.01620  -0.00020   -0.00200
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.99290    9.98730   0.00560    0.05607
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.53820   10.53870  -0.00050   -0.00474
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50920   10.50380   0.00540    0.05141
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97830    9.97880  -0.00050   -0.00501
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.91220    9.90750   0.00470    0.04744
華頓中小型基金                                                     18.78000   18.24000   0.54000    2.96053
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.13440   11.20590  -0.07150   -0.63806
華頓台灣基金                                                       21.44000   20.91000   0.53000    2.53467
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56340   11.56280   0.00060    0.00519
華頓全球時尚精品基金                                               17.55000   17.42000   0.13000    0.74627
華頓全球高收益債券基金A                                            13.86950   13.85740   0.01210    0.08732
華頓全球高收益債券基金B                                             8.13160    8.12450   0.00710    0.08739
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.04000   0.04000    0.79365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.55650    2.58790  -0.03140   -1.21334
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.59380   11.72410  -0.13030   -1.11139
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36920    0.37350  -0.00430   -1.15127
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.65390   11.70220  -0.04830   -0.41274
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.65390   11.70220  -0.04830   -0.41274
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.33520   10.38080  -0.04560   -0.43927
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.50700   10.53970  -0.03270   -0.31026
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.50700   10.53970  -0.03270   -0.31026
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.26290    9.29170  -0.02880   -0.30995
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.53090   10.56760  -0.03670   -0.34729
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.53090   10.56760  -0.03670   -0.34729
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.27450    9.30790  -0.03340   -0.35883
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.80000   10.00000  -0.20000   -2.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.56000    8.72000  -0.16000   -1.83486
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.01000    9.19000  -0.18000   -1.95865
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63870    2.63970  -0.00100   -0.03788
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06710    2.06920  -0.00210   -0.10149
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.14370   12.14140   0.00230    0.01894
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.45520    9.45340   0.00180    0.01904
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38040    0.38030   0.00010    0.02630
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29750    0.29750   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.25000    3.27000  -0.02000   -0.61162
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.74000   14.82000  -0.08000   -0.53981
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.69000   23.30000   0.39000    1.67382
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.56000   12.49000   0.07000    0.56045
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.18000    8.11000   0.07000    0.86313
匯豐安富基金                                                       25.30000   25.04000   0.26000    1.03834
匯豐成功基金                                                       44.22000   43.94000   0.28000    0.63723
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.39000    2.40000  -0.01000   -0.41667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67350    2.66800   0.00550    0.20615
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34910    2.34410   0.00500    0.21330
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.85800   11.84810   0.00990    0.08356
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.94940    7.93910   0.01030    0.12974
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38690    0.38610   0.00080    0.20720
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33280    0.33210   0.00070    0.21078
匯豐金磚動力基金                                                   14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00790   15.00750   0.00040    0.00267
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.12000    5.11000   0.01000    0.19569
匯豐新鑽動力基金                                                   10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.48250    5.48990  -0.00740   -0.13479
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31170    9.31930  -0.00760   -0.08155
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.11000   50.25000   0.86000    1.71144
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.11000   50.25000   0.86000    1.71144
匯豐龍騰電子基金                                                   34.82000   33.97000   0.85000    2.50221
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.59340   12.58090   0.01250    0.09936
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.72000   17.51000   0.21000    1.19931
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.63000    8.69000  -0.06000   -0.69045
新光中國成長基金(美元)                                              8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.09310   11.10050  -0.00740   -0.06666
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.11150   10.12100  -0.00950   -0.09386
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.60790   10.62360  -0.01570   -0.14778
新光台灣富貴基金                                                   22.53000   22.10000   0.43000    1.94570
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.05000   20.93000   0.12000    0.57334
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.46510   40.50330  -0.03820   -0.09431
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.67700   42.68570  -0.00870   -0.02038
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.64630   10.64290   0.00340    0.03195
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.58190   10.58420  -0.00230   -0.02173
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.05940   10.05600   0.00340    0.03381
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.98600    9.98820  -0.00220   -0.02203
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49940   15.49860   0.00080    0.00516
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
新光亞洲精選基金-美金                                              20.69000   20.71000  -0.02000   -0.09657
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.32000   21.35000  -0.03000   -0.14052
新光店頭基金                                                       21.53000   21.10000   0.43000    2.03791
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            21.29000   21.13000   0.16000    0.75722
新光創新科技基金                                                   12.67000   12.50000   0.17000    1.36000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25890   10.25830   0.00060    0.00585
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.58800   10.58990  -0.00190   -0.01794
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.06990   10.06900   0.00090    0.00894
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.41020    9.44100  -0.03080   -0.32624
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.68100    9.71690  -0.03590   -0.36946
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20280    9.23660  -0.03380   -0.36594
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.05710   41.10780  -0.05070   -0.12333
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.49150   43.42850   0.06300    0.14507
新光澳幣八年期保本基金                                             10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
新光澳幣十年期保本基金                                             10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
新光澳幣保本基金                                                   12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.62070   10.61330   0.00740    0.06972
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54910    9.54250   0.00660    0.06916
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56190    9.55330   0.00860    0.09002
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.45960   10.45010   0.00950    0.09091
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.44710   10.43910   0.00800    0.07663
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53830    9.53100   0.00730    0.07659
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49980    9.49280   0.00700    0.07374
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.39510   10.38750   0.00760    0.07316
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.14000    7.14000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.62570   10.61390   0.01180    0.11117
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.60730    9.59600   0.01130    0.11776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.47580   10.46450   0.01130    0.10798
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.58560    9.57540   0.01020    0.10652
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.64800    9.63650   0.01150    0.11934
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.55900   10.54650   0.01250    0.11852
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.89080   14.89810  -0.00730   -0.04900
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.73250    8.73670  -0.00420   -0.04807
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.53110   41.52450   0.00660    0.01589
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.30190   41.20220   0.09970    0.24198
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.07530   41.97030   0.10500    0.25018
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.13180   42.03210   0.09970    0.23720
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.48520   43.39150   0.09370    0.21594
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.60470   41.45870   0.14600    0.35216
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.03830   44.88320   0.15510    0.34556
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.48660   46.34340   0.14320    0.30900
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.65310   44.43820   0.21490    0.48359
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.59590   10.56320   0.03270    0.30957
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.11910   44.01900   0.10010    0.22740
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.53560   40.51950   0.01610    0.03973
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44740   11.44640   0.00100    0.00874
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27120   10.27370  -0.00250   -0.02433
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.89490   12.07920  -0.18430   -1.52576
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.82560    8.96880  -0.14320   -1.59665
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.30000    9.45000  -0.15000   -1.58730
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.57000   10.74000  -0.17000   -1.58287
群益大印度基金-人民幣                                              13.86950   14.06250  -0.19300   -1.37244
群益大印度基金-美元                                                12.94830   13.12390  -0.17560   -1.33802
群益大印度基金-新臺幣                                              12.50000   12.70000  -0.20000   -1.57480
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.88720   11.83590   0.05130    0.43343
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.37980   11.33890   0.04090    0.36071
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.63060   10.58470   0.04590    0.43364
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.28440    9.25100   0.03340    0.36104
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.54070    9.49950   0.04120    0.43371
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.36670    8.33660   0.03010    0.36106
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.87640    8.83810   0.03830    0.43335
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.04570    8.01670   0.02900    0.36174
群益中小型股基金                                                   43.78000   42.94000   0.84000    1.95622
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.01150   10.05220  -0.04070   -0.40489
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.22680    9.27100  -0.04420   -0.47676
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.81140    8.85020  -0.03880   -0.43841
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.53010    8.56480  -0.03470   -0.40515
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.86070    7.89830  -0.03760   -0.47605
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.50750    7.54060  -0.03310   -0.43896
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.51190   10.50560   0.00630    0.05997
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.56310   11.55610   0.00700    0.06057
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.16610   11.15880   0.00730    0.06542
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41600   10.43180  -0.01580   -0.15146
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.58870    7.73710  -0.14840   -1.91803
群益中國新機會基金N-美元                                            6.91760    7.05790  -0.14030   -1.98784
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.53000    7.68000  -0.15000   -1.95313
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.73010    6.86170  -0.13160   -1.91789
群益中國新機會基金-美元                                             7.39630    7.54640  -0.15010   -1.98903
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.18000    7.33000  -0.15000   -2.04638
群益平衡王基金                                                     18.97200   18.71670   0.25530    1.36402
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.40000   0.02000    0.31250
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.01410   11.98420   0.02990    0.24950
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.38370   11.36360   0.02010    0.17688
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.33420   10.30860   0.02560    0.24834
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.79100    9.77370   0.01730    0.17701
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.28520   10.28720  -0.00200   -0.01944
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.06890   10.07110  -0.00220   -0.02184
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14910    9.15090  -0.00180   -0.01967
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13350    9.13550  -0.00200   -0.02189
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.34490   10.34690  -0.00200   -0.01933
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.38480   10.38710  -0.00230   -0.02214
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31050    9.31230  -0.00180   -0.01933
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77240    9.77460  -0.00220   -0.02251
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.02190   11.01030   0.01160    0.10536
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.63510    7.62710   0.00800    0.10489
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.57680   10.56730   0.00950    0.08990
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.39780   10.38650   0.01130    0.10880
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60220   10.58660   0.01560    0.14736
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.85980    9.85100   0.00880    0.08933
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79110    9.78050   0.01060    0.10838
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98360    9.96900   0.01460    0.14645
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.57690   10.56740   0.00950    0.08990
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.39770   10.38640   0.01130    0.10880
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60210   10.58650   0.01560    0.14736
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.85990    9.85100   0.00890    0.09035
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79100    9.78040   0.01060    0.10838
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98360    9.96900   0.01460    0.14645
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.40220    9.38000   0.02220    0.23667
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.38470   15.34850   0.03620    0.23585
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.45000   15.41000   0.04000    0.25957
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.05000   12.19000  -0.14000   -1.14848
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.38800   11.56660  -0.17860   -1.54410
群益印度中小基金N-美元                                              9.49000    9.63550  -0.14550   -1.51004
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.13000    9.29000  -0.16000   -1.72228
群益印度中小基金-人民幣                                            15.41660   15.65850  -0.24190   -1.54485
群益印度中小基金-美元                                              13.57320   13.78130  -0.20810   -1.51002
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.98000   16.26000  -0.28000   -1.72202
群益多利策略組合基金                                               11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
群益多重收益組合基金                                               14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
群益多重資產組合基金                                               15.38000   15.34000   0.04000    0.26076
群益安家基金                                                       23.78260   23.43890   0.34370    1.46637
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14900   16.14800   0.00100    0.00619
群益那斯達克生技基金                                               21.13000   21.38000  -0.25000   -1.16932
群益亞太中小基金                                                   10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.18000   16.26000  -0.08000   -0.49200
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.45110   10.42890   0.02220    0.21287
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.75520    7.73860   0.01660    0.21451
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.15370   10.13200   0.02170    0.21417
群益店頭市場基金                                                   88.90000   87.20000   1.70000    1.94954
群益東方盛世基金                                                    8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
群益東協成長基金-人民幣                                            12.99730   12.95030   0.04700    0.36293
群益東協成長基金-美元                                              11.32510   11.28010   0.04500    0.39893
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.49620   11.47380   0.02240    0.19523
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.81530   10.79470   0.02060    0.19083
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.34450   10.32190   0.02260    0.21895
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.49180    9.47330   0.01850    0.19529
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.93260    8.91560   0.01700    0.19068
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.54170    8.52310   0.01860    0.21823
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.69660   10.67320   0.02340    0.21924
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.28860    9.27060   0.01800    0.19416
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.09130    9.07400   0.01730    0.19065
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.54230    9.52150   0.02080    0.21845
群益長安基金                                                       28.16000   27.52000   0.64000    2.32558
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.05050    9.98140   0.06910    0.69229
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.20380   15.09930   0.10450    0.69209
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.95000   14.84000   0.11000    0.74124
群益真善美基金                                                     15.32160   15.24670   0.07490    0.49125
群益馬拉松基金                                                    112.27000  110.31000   1.96000    1.77681
群益深証中小板基金                                                 11.13000   10.93000   0.20000    1.82983
群益創新科技基金                                                   30.70000   29.94000   0.76000    2.53841
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.78490    8.88330  -0.09840   -1.10770
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.02620    8.12200  -0.09580   -1.17951
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.56680    9.67400  -0.10720   -1.10812
群益華夏盛世基金-美元                                               8.84990    8.95550  -0.10560   -1.17916
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.86000   15.03000  -0.17000   -1.13107
群益奧斯卡基金                                                     27.42000   26.67000   0.75000    2.81215
群益新興金鑽基金-美元                                              11.05640   11.06620  -0.00980   -0.08856
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     21.79000   21.23000   0.56000    2.63778
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.13000   22.09000   0.04000    0.18108
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.08000    8.22000  -0.14000   -1.70316
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.07000   12.64000   0.43000    3.40190
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.95660   10.92340   0.03320    0.30393
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.72280   10.69810   0.02470    0.23088
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.93000   10.90060   0.02940    0.26971
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.70310   10.67060   0.03250    0.30458
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.47490   10.45070   0.02420    0.23156
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.67700   10.64820   0.02880    0.27047
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.95650   10.92330   0.03320    0.30394
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.72290   10.69810   0.02480    0.23182
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.70310   10.67060   0.03250    0.30458
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.47480   10.45060   0.02420    0.23157
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.75320   12.71480   0.03840    0.30201
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.56350   11.54230   0.02120    0.18367
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.47310   11.44860   0.02450    0.21400
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62470    8.59880   0.02590    0.30120
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.87830    8.86200   0.01630    0.18393
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.40410    8.38620   0.01790    0.21345
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.06520   10.04670   0.01850    0.18414
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.82250    9.80440   0.01810    0.18461
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
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德信大發基金                                                       28.46000   27.99000   0.47000    1.67917
德信中國精選成長基金                                               11.33000   11.40000  -0.07000   -0.61404
德信台灣主流中小基金                                               18.16000   17.79000   0.37000    2.07982
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97790   11.97720   0.00070    0.00584
德信數位時代基金                                                   31.00000   30.37000   0.63000    2.07442
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.65520   10.62880   0.02640    0.24838
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.55680   10.53080   0.02600    0.24689
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70790   11.70730   0.00060    0.00513
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.68000   14.27000   0.41000    2.87316
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.63000   17.50000   0.13000    0.74286
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.67370   10.65580   0.01790    0.16798
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.06030   16.03370   0.02660    0.16590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.32570    8.33780  -0.01210   -0.14512
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.15900   11.14750   0.01150    0.10316
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.06310   12.05070   0.01240    0.10290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.05090   14.07130  -0.02040   -0.14498
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摩根大歐洲基金                                                     16.99000   16.93000   0.06000    0.35440
摩根中小基金                                                       20.88000   20.62000   0.26000    1.26091
摩根中國A股基金                                                    13.78000   13.93000  -0.15000   -1.07681
摩根中國A股基金(美元)                                              10.63000   10.75000  -0.12000   -1.11628
摩根中國亮點基金                                                   12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.21700   11.24650  -0.02950   -0.26230
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.38820   12.42450  -0.03630   -0.29216
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.44720    9.47470  -0.02750   -0.29025
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.98220   13.01620  -0.03400   -0.26121
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.91880   14.96250  -0.04370   -0.29206
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.79000   18.53000   0.26000    1.40313
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.79000   18.53000   0.26000    1.40313
摩根台灣增長基金                                                   47.56000   46.84000   0.72000    1.53715
摩根平衡基金                                                       27.57000   27.37000   0.20000    0.73073
摩根全球α基金                                                     18.24000   18.17000   0.07000    0.38525
摩根全球平衡基金                                                   15.93800   15.93930  -0.00130   -0.00816
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.47420    9.45810   0.01610    0.17022
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.57100   10.55370   0.01730    0.16392
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.98210    9.96560   0.01650    0.16557
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.54790   11.52710   0.02080    0.18044
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.27210   10.25520   0.01690    0.16479
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.60620   10.58640   0.01980    0.18703
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.98230   13.95620   0.02610    0.18701
摩根亞洲基金                                                       56.71000   56.88000  -0.17000   -0.29887
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49890    8.49630   0.00260    0.03060
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99760    9.99660   0.00100    0.01000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.84100    8.83910   0.00190    0.02150
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81740   12.81220   0.00520    0.04059
摩根東方內需機會基金                                               17.95000   18.01000  -0.06000   -0.33315
摩根東方科技基金                                                   29.99000   30.22000  -0.23000   -0.76109
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
摩根金龍收成基金                                                   20.45000   20.49000  -0.04000   -0.19522
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12520   15.12450   0.00070    0.00463
摩根絕對日本基金                                                   13.80000   13.84000  -0.04000   -0.28902
摩根新金磚五國基金                                                 12.36000   12.38000  -0.02000   -0.16155
摩根新絲路基金                                                      9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
摩根新興35基金                                                     13.13000   13.19000  -0.06000   -0.45489
摩根新興日本基金                                                   22.82000   22.93000  -0.11000   -0.47972
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.18590    7.16150   0.02440    0.34071
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.47810    9.44680   0.03130    0.33133
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30710    9.27620   0.03090    0.33311
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.93230   10.89500   0.03730    0.34236
摩根新興科技基金                                                   49.86000   48.85000   1.01000    2.06755
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.64570    8.63830   0.00740    0.08567
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.26240    9.25840   0.00400    0.04320
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.73080    8.72640   0.00440    0.05042
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.23100   10.22210   0.00890    0.08707
摩根龍揚基金                                                       30.54000   30.61000  -0.07000   -0.22868
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29310    9.28950   0.00360    0.03875
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.43710   11.43270   0.00440    0.03849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.42000   20.49000  -0.07000   -0.34163
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60950   12.60890   0.00060    0.00476
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.18000    9.94000   0.24000    2.41449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.51900   10.50820   0.01080    0.10278
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.47080   10.47120  -0.00040   -0.00382
聯邦中國龍基金                                                     24.07000   23.64000   0.43000    1.81895
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.45910   12.44040   0.01870    0.15032
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64870   11.63180   0.01690    0.14529
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.64040   10.64170  -0.00130   -0.01222
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35300   10.33710   0.01590    0.15381
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.73210    9.71790   0.01420    0.14612
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.88340    8.88450  -0.00110   -0.01238
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.85400    9.82550   0.02850    0.29006
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.09320   10.06010   0.03310    0.32902
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.82020    9.79080   0.02940    0.30028
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.15340   10.11920   0.03420    0.33797
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.36810    9.34010   0.02800    0.29978
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.68210    9.64950   0.03260    0.33784
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.44070   11.41960   0.02110    0.18477
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.23100   11.20710   0.02390    0.21326
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.55130   10.52540   0.02590    0.24607
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61150   10.59140   0.02010    0.18978
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40100   10.37880   0.02220    0.21390
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.77310    9.74900   0.02410    0.24720
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.86710   21.48920   0.37790    1.75856
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.05560    9.03340   0.02220    0.24575
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.52170    9.49480   0.02690    0.28331
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.02130    8.99930   0.02200    0.24446
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.47430    9.44750   0.02680    0.28367
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21450   13.21370   0.00080    0.00605
聯邦精選科技基金                                                   12.02000   11.81000   0.21000    1.77815
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.66810   16.64830   0.01980    0.11893
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.13150   12.10830   0.02320    0.19160
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.01840   11.97280   0.04560    0.38086
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.45040   11.40700   0.04340    0.38047
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.25320   12.25210   0.00110    0.00898
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.51980   11.51350   0.00630    0.05472
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.52960   10.52890   0.00070    0.00665
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.71310    8.70830   0.00480    0.05512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.77000   33.22000   0.55000    1.65563
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.02000   17.22000  -0.20000   -1.16144
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.00000   17.22000  -0.22000   -1.27758
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.45000   11.59000  -0.14000   -1.20794
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.01000   15.99000   0.02000    0.12508
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.71000   12.69000   0.02000    0.15760
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.85000   14.84000   0.01000    0.06739
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.41000   20.36000   0.05000    0.24558
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.50000   18.46000   0.04000    0.21668
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.58000   14.55000   0.03000    0.20619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.50000   15.46000   0.04000    0.25873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.50000   14.47000   0.03000    0.20733
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.22000   19.21000   0.01000    0.05206
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.97000   17.96000   0.01000    0.05568
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
聯博貨幣市場基金                                                   15.03230   15.03180   0.00050    0.00333
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12470   11.11230   0.01240    0.11159
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.95700   13.94440   0.01260    0.09036
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.59420    7.58600   0.00820    0.10809
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.97900    9.96840   0.01060    0.10634
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.35600   10.33030   0.02570    0.24878
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.95710    9.94930   0.00780    0.07840
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.04660   10.03630   0.01030    0.10263
瀚亞中小型股基金                                                   19.48000   19.04000   0.44000    2.31092
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.38000   12.47000  -0.09000   -0.72173
瀚亞巴西基金                                                        5.91000    5.85000   0.06000    1.02564
瀚亞外銷基金                                                       37.67000   36.80000   0.87000    2.36413
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.07330   11.05100   0.02230    0.20179
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.62960   10.61390   0.01570    0.14792
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.56330   12.54290   0.02040    0.16264
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.50760   10.48570   0.02190    0.20886
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25370    7.23890   0.01480    0.20445
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88340    7.87170   0.01170    0.14863
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06050    8.04740   0.01310    0.16279
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.99330    6.97870   0.01460    0.20921
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.67330    8.65920   0.01410    0.16283
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92230    8.90420   0.01810    0.20327
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.21770    9.20410   0.01360    0.14776
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.04010    9.02550   0.01460    0.16176
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.52960   10.53700  -0.00740   -0.07023
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91910    9.90080   0.01830    0.18483
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.74460    9.73210   0.01250    0.12844
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90680    9.91370  -0.00690   -0.06960
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.14000   15.37000  -0.23000   -1.49642
瀚亞印度基金-美元                                                  14.17000   14.39000  -0.22000   -1.52884
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.99000   32.57000  -0.58000   -1.78078
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.35000   13.25000   0.10000    0.75472
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.83000   10.74000   0.09000    0.83799
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.76000    6.77000  -0.01000   -0.14771
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.23360   12.22180   0.01180    0.09655
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.45090   14.26490   0.18600    1.30390
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.12920   11.13000  -0.00080   -0.00719
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.98280   10.98070   0.00210    0.01912
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.49590   12.47520   0.02070    0.16593
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99920    8.99080   0.00840    0.09343
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.02540    9.89630   0.12910    1.30453
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93330    8.93360  -0.00030   -0.00336
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80360    8.80190   0.00170    0.01931
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.28690    9.27110   0.01580    0.17042
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.72320   14.68360   0.03960    0.26969
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.50290   10.47300   0.02990    0.28550
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.11870   10.09620   0.02250    0.22286
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.53680   12.50310   0.03370    0.26953
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.51000   19.70000  -0.19000   -0.96447
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61560   13.61490   0.00070    0.00514
瀚亞美國高科技基金                                                 28.30000   28.00000   0.30000    1.07143
瀚亞高科技基金                                                     54.84000   53.64000   1.20000    2.23714
瀚亞理財通基金                                                     26.07000   25.80000   0.27000    1.04651
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.54000   20.08000   0.46000    2.29084
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.79360   13.81770  -0.02410   -0.17441
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.21620    9.23230  -0.01610   -0.17439
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.71050   10.67180   0.03870    0.36264
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.67600   11.49740   0.17860    1.55339
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.06150   10.03340   0.02810    0.28006
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.36990   10.32050   0.04940    0.47866
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.10000    8.07070   0.02930    0.36304
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.31410    8.18700   0.12710    1.55246
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.63900    8.61810   0.02090    0.24251
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19920    8.17630   0.02290    0.28008
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.90880    7.87120   0.03760    0.47769
瀚亞電通網基金                                                     14.31000   13.99000   0.32000    2.28735
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.96130   13.94720   0.01410    0.10110
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.59200   10.57050   0.02150    0.20340
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.81230    9.80420   0.00810    0.08262
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.46960   11.45800   0.01160    0.10124
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.11330   10.09280   0.02050    0.20312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
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