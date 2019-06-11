[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/10 108/06/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.14500 10.14160 0.00340 0.03353 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00490 10.00150 0.00340 0.03399 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.25770 10.24920 0.00850 0.08293 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.12090 10.11250 0.00840 0.08307 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.99740 9.99240 0.00500 0.05004 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.00530 9.99780 0.00750 0.07502 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.00530 9.99780 0.00750 0.07502 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.03900 10.02710 0.01190 0.11868 大華銀多元特別收益平衡基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.46160 10.44930 0.01230 0.11771 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.26630 10.25420 0.01210 0.11800 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.38590 10.37090 0.01500 0.14464 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.27790 10.26310 0.01480 0.14421 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.59000 21.60000 -0.01000 -0.04630 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.53000 21.96000 -0.43000 -1.95811 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.45320 41.42700 0.02620 0.06324 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.05480 40.08820 -0.03340 -0.08332 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.68840 9.67990 0.00850 0.08781 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.17390 10.16420 0.00970 0.09543 中國信託台灣活力基金 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01020 10.00230 0.00790 0.07898 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14830 10.13590 0.01240 0.12234 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.14700 9.13580 0.01120 0.12259 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35760 10.34890 0.00870 0.08407 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30040 9.29260 0.00780 0.08394 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.15930 11.07980 0.07950 0.71752 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.50110 9.43340 0.06770 0.71766 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26200 11.28400 -0.02200 -0.19497 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87280 9.89200 -0.01920 -0.19410 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.94460 42.86840 0.07620 0.17775 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.99970 43.91540 0.08430 0.19196 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.56580 44.52970 0.03610 0.08107 中國信託智能運動基金-台幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 中國信託智能運動基金-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03000 11.02940 0.00060 0.00544 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.12290 10.12580 -0.00290 -0.02864 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38750 9.39030 -0.00280 -0.02982 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.27650 10.28130 -0.00480 -0.04669 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.52560 9.52990 -0.00430 -0.04512 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.31540 41.25530 0.06010 0.14568 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.85360 41.78640 0.06720 0.16082 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.67280 41.62960 0.04320 0.10377 元大2001基金 58.20000 56.59000 1.61000 2.84503 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.55470 44.47370 0.08100 0.18213 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.24070 42.07020 0.17050 0.40527 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.69000 19.90000 -0.21000 -1.05528 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67430 11.67350 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87810 10.87160 0.00650 0.05979 元大上證50基金 31.44000 31.03000 0.41000 1.32130 元大大中華TMT基金-人民幣 9.76000 9.99000 -0.23000 -2.30230 元大大中華TMT基金-新台幣 8.79000 9.00000 -0.21000 -2.33333 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 元大大中華價值指數基金-美元 12.11400 12.10300 0.01100 0.09089 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.65200 16.63000 0.02200 0.13229 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.30600 10.39900 -0.09300 -0.89432 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.02400 10.10800 -0.08400 -0.83102 元大中國平衡基金-人民幣 2.93000 2.95000 -0.02000 -0.67797 元大中國平衡基金-新台幣 13.22000 13.31000 -0.09000 -0.67618 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.96320 47.02830 -0.06510 -0.13843 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93340 10.93400 -0.00060 -0.00549 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98210 9.98270 -0.00060 -0.00601 元大中國機會債券基金-新台幣 10.17020 10.16550 0.00470 0.04623 元大巴西指數基金 6.94600 6.86200 0.08400 1.22413 元大巴菲特基金 24.97000 24.65000 0.32000 1.29817 元大日經225基金 26.84000 26.38000 0.46000 1.74375 元大台商收成基金 21.28000 20.92000 0.36000 1.72084 元大台灣50單日反向1倍基金 12.07000 12.27000 -0.20000 -1.62999 元大台灣50單日正向2倍基金 37.03000 35.79000 1.24000 3.46465 元大台灣中型100基金 31.12000 30.67000 0.45000 1.46723 元大台灣加權股價指數基金 24.88500 24.49800 0.38700 1.57972 元大台灣卓越50基金 79.27000 77.83000 1.44000 1.85019 元大台灣金融基金 18.16000 17.98000 0.18000 1.00111 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.58000 30.20000 0.38000 1.25828 元大台灣高股息基金 25.97000 25.59000 0.38000 1.48496 元大台灣電子科技基金 33.24000 32.47000 0.77000 2.37142 元大全球ETF成長組合基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807 元大全球人工智慧ETF基金 21.33000 21.23000 0.10000 0.47103 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866 元大全球不動產證券化基金-美元 12.25500 12.23000 0.02500 0.20442 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 元大全球股票入息基金-美元配息 8.30200 8.27300 0.02900 0.35054 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 元大全球新興市場精選組合基金 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 元大全球農業商機基金 17.68000 17.48000 0.20000 1.14416 元大印度指數基金 10.46600 10.61800 -0.15200 -1.43153 元大印度基金 13.27000 13.47000 -0.20000 -1.48478 元大多多基金 16.08000 15.65000 0.43000 2.74760 元大多福基金 49.80000 48.78000 1.02000 2.09102 元大亞太成長基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21320 9.18200 0.03120 0.33980 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40740 7.38240 0.02500 0.33864 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03800 9.01300 0.02500 0.27738 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.97200 9.95500 0.01700 0.17077 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.18460 10.18070 0.00390 0.03831 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.31630 10.31130 0.00500 0.04849 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.17480 10.16990 0.00490 0.04818 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49030 10.48120 0.00910 0.08682 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34640 10.33740 0.00900 0.08706 元大卓越基金 42.08000 41.53000 0.55000 1.32434 元大店頭基金 7.74000 7.50000 0.24000 3.20000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45350 10.45090 0.00260 0.02488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95160 9.93830 0.01330 0.13383 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.06690 33.11370 -0.04680 -0.14133 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.06040 42.00490 0.05550 0.13213 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.23230 17.26770 -0.03540 -0.20501 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.19510 22.11400 0.08110 0.36674 元大美國政府7至10年期債券基金 42.33160 42.36660 -0.03500 -0.08261 元大高科技基金 17.98000 17.59000 0.39000 2.21717 元大得利貨幣市場基金 16.32040 16.31950 0.00090 0.00551 元大得寶貨幣市場基金 12.02870 12.02800 0.00070 0.00582 元大富櫃50基金 11.74000 11.44000 0.30000 2.62238 元大華夏中小基金 6.87000 6.96000 -0.09000 -1.29310 元大新中國基金-人民幣 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177 元大新中國基金-美元 8.49100 8.58900 -0.09800 -1.14099 元大新中國基金-新台幣 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811 元大新主流基金 22.38000 21.78000 0.60000 2.75482 元大新東協平衡基金-美元 9.34300 9.31000 0.03300 0.35446 元大新東協平衡基金-新台幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.40480 10.39850 0.00630 0.06059 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.71510 9.70920 0.00590 0.06077 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76070 10.75010 0.01060 0.09860 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05480 10.04490 0.00990 0.09856 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98760 9.98170 0.00590 0.05911 元大新興亞洲基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 元大萬泰貨幣市場基金 15.15940 15.15850 0.00090 0.00594 元大經貿基金 34.89000 34.18000 0.71000 2.07724 元大實質多重資產基金-人民幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 元大實質多重資產基金-美元 7.92500 7.89600 0.02900 0.36727 元大實質多重資產基金-新台幣 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 元大滬深300單日反向1倍基金 13.32000 13.50000 -0.18000 -1.33333 元大滬深300單日正向2倍基金 15.89000 15.44000 0.45000 2.91451 元大摩臺基金 37.01000 36.32000 0.69000 1.89978 元大標普500基金 27.01000 26.86000 0.15000 0.55845 元大標普500單日反向1倍基金 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203 元大標普500單日正向2倍基金 34.06000 33.65000 0.41000 1.21842 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.37000 20.40000 -0.03000 -0.14706 元大標智滬深300基金 17.18000 17.05000 0.13000 0.76246 元大歐洲50基金 24.44000 24.47000 -0.03000 -0.12260 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41080 9.43920 -0.02840 -0.30087 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28540 10.28520 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.75000 14.50000 0.25000 1.72414 日盛上選基金 31.93000 31.30000 0.63000 2.01278 日盛小而美基金 16.85000 16.61000 0.24000 1.44491 日盛中國內需動力基金 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.34200 12.31160 0.03040 0.24692 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.92170 9.89730 0.02440 0.24653 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.52770 12.49550 0.03220 0.25769 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06580 10.03990 0.02590 0.25797 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40530 11.39720 0.00810 0.07107 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14630 9.13980 0.00650 0.07112 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.23000 9.32000 -0.09000 -0.96567 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 日盛日盛基金 10.70000 10.46000 0.24000 2.29446 日盛目標收益組合基金(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛全球抗暖化基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.37770 10.36280 0.01490 0.14378 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34190 9.32840 0.01350 0.14472 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.22210 10.20530 0.01680 0.16462 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20190 9.18680 0.01510 0.16437 日盛全球智能車基金(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49830 2.49340 0.00490 0.19652 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65550 1.65230 0.00320 0.19367 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38440 0.38360 0.00080 0.20855 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25530 0.25480 0.00050 0.19623 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77590 12.77200 0.00390 0.03054 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35640 8.35380 0.00260 0.03112 日盛亞洲機會基金 6.70000 6.74000 -0.04000 -0.59347 日盛首選基金 16.32000 15.96000 0.36000 2.25564 日盛高科技基金 16.96000 16.57000 0.39000 2.35365 日盛貨幣市場基金 14.82960 14.82870 0.00090 0.00607 日盛新台商基金 37.24000 36.45000 0.79000 2.16735 日盛精選五虎基金 34.72000 34.43000 0.29000 0.84229 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54140 13.54050 0.00090 0.00665 台新2000高科技基金 29.35000 28.45000 0.90000 3.16344 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 19.02000 19.04000 -0.02000 -0.10504 台新大眾貨幣市場基金 14.21810 14.21730 0.00080 0.00563 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50400 10.50790 -0.00390 -0.03711 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51920 10.51920 0.00000 0.00000 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28870 10.28470 0.00400 0.03889 台新中國通基金 41.72000 40.49000 1.23000 3.03779 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.49950 0.50450 -0.00500 -0.99108 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.66100 15.81400 -0.15300 -0.96750 台新中國精選中小基金-美元 0.27920 0.28380 -0.00460 -1.62086 台新中國精選中小基金-新台幣 8.77000 8.91000 -0.14000 -1.57127 台新主流基金 22.68000 22.22000 0.46000 2.07021 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.29000 23.15000 0.14000 0.60475 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74600 0.74160 0.00440 0.59331 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.64000 16.54000 0.10000 0.60459 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53230 0.52910 0.00320 0.60480 台新台灣中小基金 32.45000 31.55000 0.90000 2.85261 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36340 10.22850 0.13490 1.31886 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.56570 9.44260 0.12310 1.30367 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.99070 10.84920 0.14150 1.30424 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.96230 9.93850 0.02380 0.23947 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.07940 11.05290 0.02650 0.23976 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 台新印度基金 15.19000 15.39000 -0.20000 -1.29955 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69600 8.68820 0.00780 0.08978 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28210 0.00010 0.03545 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.64240 12.63110 0.01130 0.08946 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40510 0.40490 0.00020 0.04939 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12730 11.12680 0.00050 0.00449 台新高股息平衡基金 31.01200 30.49920 0.51280 1.68136 台新智慧生活基金-美元 10.26570 10.24450 0.02120 0.20694 台新智慧生活基金-新台幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.12830 8.11450 0.01380 0.17007 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46020 8.44260 0.01760 0.20847 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13850 9.12300 0.01550 0.16990 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52290 9.50310 0.01980 0.20835 台新新興市場債券基金(A類型) 11.40960 11.41070 -0.00110 -0.00964 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35790 0.35800 -0.00010 -0.02793 台新新興市場債券基金(B類型) 8.16480 8.16550 -0.00070 -0.00857 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27010 0.27020 -0.00010 -0.03701 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.25000 22.25000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.15520 10.14350 0.01170 0.11534 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.87860 9.86590 0.01270 0.12873 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.04200 10.02820 0.01380 0.13761 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.15520 10.14360 0.01160 0.11436 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.87860 9.86590 0.01270 0.12873 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.04200 10.02820 0.01380 0.13761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.71980 40.63470 0.08510 0.20943 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.51060 40.35870 0.15190 0.37637 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.79690 39.81380 -0.01690 -0.04245 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33650 11.33590 0.00060 0.00529 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19880 10.20770 -0.00890 -0.08719 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22870 9.22290 0.00580 0.06289 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.80440 10.79760 0.00680 0.06298 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85650 7.85910 -0.00260 -0.03308 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26680 9.26980 -0.00300 -0.03236 永豐中小基金 50.96000 50.12000 0.84000 1.67598 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78980 1.78680 0.00300 0.16790 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47860 2.47450 0.00410 0.16569 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22600 8.21980 0.00620 0.07543 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05320 11.04490 0.00830 0.07515 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.37000 4.39000 -0.02000 -0.45558 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.80000 19.92000 -0.12000 -0.60241 永豐主流品牌基金 18.80000 18.79000 0.01000 0.05322 永豐永豐基金 31.78000 31.36000 0.42000 1.33929 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.18170 9.16470 0.01700 0.18549 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61780 9.60010 0.01770 0.18437 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16460 9.14480 0.01980 0.21652 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60260 9.58190 0.02070 0.21603 永豐亞洲民生消費基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 永豐南非幣2021保本基金 14.01120 14.00540 0.00580 0.04141 永豐高科技基金 21.96000 21.39000 0.57000 2.66480 永豐貨幣市場基金 13.93440 13.93370 0.00070 0.00502 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11330 2.11050 0.00280 0.13267 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59280 2.58930 0.00350 0.13517 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81060 7.80760 0.00300 0.03842 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89190 10.88760 0.00430 0.03949 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14170 7.13130 0.01040 0.14584 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40080 11.38440 0.01640 0.14406 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.23000 18.36000 -0.13000 -0.70806 永豐臺灣加權ETF基金 52.25000 51.44000 0.81000 1.57465 永豐領航科技基金 35.68000 34.84000 0.84000 2.41102 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 39.66000 39.27000 0.39000 0.99312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86000 11.85640 0.00360 0.03036 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74030 9.74320 -0.00290 -0.02976 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30700 10.31000 -0.00300 -0.02910 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81990 9.81930 0.00060 0.00611 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.22780 10.22720 0.00060 0.00587 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79730 9.80450 -0.00720 -0.07344 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49490 10.50260 -0.00770 -0.07332 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83500 9.83880 -0.00380 -0.03862 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.32080 10.32470 -0.00390 -0.03777 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.11000 18.20000 -0.09000 -0.49451 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05400 10.05430 -0.00030 -0.00298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05400 10.05430 -0.00030 -0.00298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03440 10.03480 -0.00040 -0.00399 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.09480 10.08790 0.00690 0.06840 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.09480 10.08790 0.00690 0.06840 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05810 10.05780 0.00030 0.00298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05810 10.05780 0.00030 0.00298 兆豐國際生命科學基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30840 10.28150 0.02690 0.26163 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45660 10.43190 0.02470 0.23677 兆豐國際全球基金 30.39000 30.28000 0.11000 0.36328 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46580 10.46310 0.00270 0.02580 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.31460 10.30100 0.01360 0.13203 兆豐國際國民基金 20.97000 20.55000 0.42000 2.04380 兆豐國際第一基金 12.68000 12.55000 0.13000 1.03586 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.65750 10.65240 0.00510 0.04788 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19050 8.18660 0.00390 0.04764 兆豐國際萬全基金 19.95000 19.82000 0.13000 0.65590 兆豐國際電子基金 24.80000 24.32000 0.48000 1.97368 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.47000 21.12000 0.35000 1.65720 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.19000 16.44000 -0.25000 -1.52068 兆豐國際豐台灣基金 33.17000 32.60000 0.57000 1.74847 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55110 12.55040 0.00070 0.00558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.56580 10.55630 0.00950 0.08999 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.35020 10.33880 0.01140 0.11026 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.56480 10.55280 0.01200 0.11371 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.35950 10.35020 0.00930 0.08985 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.44540 10.43390 0.01150 0.11022 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.43440 10.42260 0.01180 0.11322 合庫台灣基金 10.54000 10.30000 0.24000 2.33010 合庫全球高收益債券基金A類型 11.56400 11.54440 0.01960 0.16978 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.45040 12.43290 0.01750 0.14076 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.11200 11.09540 0.01660 0.14961 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.89740 11.88020 0.01720 0.14478 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11480 8.10100 0.01380 0.17035 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34730 9.33400 0.01330 0.14249 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02280 9.00930 0.01350 0.14985 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78770 8.77540 0.01230 0.14016 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19330 9.17970 0.01360 0.14815 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫全球新興市場基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 合庫貨幣市場基金 10.16880 10.16830 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.76100 9.75040 0.01060 0.10871 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.05050 10.03940 0.01110 0.11056 合庫新興多重收益基金A類型 10.39310 10.37960 0.01350 0.13006 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.85000 11.83720 0.01280 0.10813 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.89180 14.86420 0.02760 0.18568 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63400 8.62500 0.00900 0.10435 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.43190 9.42160 0.01030 0.10932 合庫新興多重收益基金B類型 7.87090 7.86070 0.01020 0.12976 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62540 8.61570 0.00970 0.11259 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.43460 10.41870 0.01590 0.15261 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 安本標準兩岸價值基金 美元 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.00250 9.99790 0.00460 0.04601 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.01080 10.00450 0.00630 0.06297 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.02570 9.99550 0.03020 0.30214 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.97900 9.97550 0.00350 0.03509 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.00240 9.99790 0.00450 0.04501 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.01080 10.00450 0.00630 0.06297 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.02570 9.99550 0.03020 0.30214 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.97900 9.97550 0.00350 0.03509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19750 11.19680 0.00070 0.00625 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99110 9.99820 -0.00710 -0.07101 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05460 10.05800 -0.00340 -0.03380 安聯中國東協基金 15.22000 15.16000 0.06000 0.39578 安聯中國策略基金-美元 10.93000 11.08000 -0.15000 -1.35379 安聯中國策略基金-新臺幣 14.46000 14.66000 -0.20000 -1.36426 安聯中華新思路基金-人民幣 13.55000 13.69000 -0.14000 -1.02264 安聯中華新思路基金-美元 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.96000 12.09000 -0.13000 -1.07527 安聯台灣大壩基金 28.04000 27.51000 0.53000 1.92657 安聯台灣科技基金 47.04000 46.46000 0.58000 1.24839 安聯台灣貨幣市場基金 12.54210 12.54140 0.00070 0.00558 安聯台灣智慧基金 31.38000 30.74000 0.64000 2.08198 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.57540 10.56350 0.01190 0.11265 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.65180 15.63330 0.01850 0.11834 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77530 9.76380 0.01150 0.11778 安聯四季成長組合基金-美元 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.99430 12.97860 0.01570 0.12097 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.62780 10.61360 0.01420 0.13379 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.69190 12.67470 0.01720 0.13570 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47030 9.45880 0.01150 0.12158 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40390 9.39140 0.01250 0.13310 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96990 8.95770 0.01220 0.13620 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.07300 10.06100 0.01200 0.11927 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15690 10.14310 0.01380 0.13605 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.32290 12.30690 0.01600 0.13001 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.17930 11.16500 0.01430 0.12808 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81350 10.79930 0.01420 0.13149 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57190 8.56080 0.01110 0.12966 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42400 8.41320 0.01080 0.12837 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12200 8.11130 0.01070 0.13191 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.17380 10.16030 0.01350 0.13287 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09600 10.08280 0.01320 0.13092 安聯全球人口趨勢基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.02000 33.29000 -0.27000 -0.81105 安聯全球油礦金趨勢基金 7.90000 7.81000 0.09000 1.15237 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41740 12.40940 0.00800 0.06447 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53710 10.53030 0.00680 0.06458 安聯全球新興市場基金 16.93000 16.93000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 安聯全球綠能趨勢基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 安聯亞洲動態策略基金 21.67000 21.62000 0.05000 0.23127 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.01550 10.01170 0.00380 0.03796 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.02410 10.02120 0.00290 0.02894 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.01530 10.01160 0.00370 0.03696 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.02620 10.02330 0.00290 0.02893 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01820 10.01450 0.00370 0.03695 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00170 9.99840 0.00330 0.03301 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00170 9.99840 0.00330 0.03301 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00170 9.99840 0.00330 0.03301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.51750 10.51250 0.00500 0.04756 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10450 10.09970 0.00480 0.04753 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.52330 89.41700 0.10630 0.11888 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.18720 13.17230 0.01490 0.11312 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.92990 67.84830 0.08160 0.12027 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88060 9.86950 0.01110 0.11247 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71630 2.71130 0.00500 0.18441 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89180 10.89030 0.00150 0.01377 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27890 2.27430 0.00460 0.20226 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86140 8.86030 0.00110 0.01241 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.29040 10.28460 0.00580 0.05639 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12650 10.12500 0.00150 0.01481 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.45370 10.44660 0.00710 0.06796 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.08800 10.08620 0.00180 0.01785 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.14330 10.14150 0.00180 0.01775 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28940 10.28370 0.00570 0.05543 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12370 10.12270 0.00100 0.00988 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.45350 10.44580 0.00770 0.07371 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.08600 10.08420 0.00180 0.01785 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14300 10.14130 0.00170 0.01676 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.02410 10.02520 -0.00110 -0.01097 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.06460 10.06070 0.00390 0.03876 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01590 10.01640 -0.00050 -0.00499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.99130 9.99300 -0.00170 -0.01701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03540 10.03590 -0.00050 -0.00498 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.02620 10.02020 0.00600 0.05988 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01590 10.01640 -0.00050 -0.00499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.99190 9.99340 -0.00150 -0.01501 宏利台灣動力基金A類型 28.75000 28.08000 0.67000 2.38604 宏利台灣動力基金I類型 28.75000 28.08000 0.67000 2.38604 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84510 9.82190 0.02320 0.23621 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83090 9.80310 0.02780 0.28358 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46640 7.44810 0.01830 0.24570 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.50160 7.48150 0.02010 0.26866 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 宏利全球債券組合基金 13.59530 13.57340 0.02190 0.16134 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95450 2.94850 0.00600 0.20349 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.32840 12.31420 0.01420 0.11531 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89510 8.88490 0.01020 0.11480 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53950 2.53350 0.00600 0.23683 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50670 11.51170 -0.00500 -0.04343 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29680 3.30310 -0.00630 -0.19073 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52890 0.52990 -0.00100 -0.18871 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14700 12.13030 0.01670 0.13767 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75420 10.73950 0.01470 0.13688 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37610 10.36090 0.01520 0.14671 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.68680 8.67500 0.01180 0.13602 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32260 8.31120 0.01140 0.13716 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22650 8.21530 0.01120 0.13633 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.14140 8.12980 0.01160 0.14268 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91040 2.90620 0.00420 0.14452 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42120 0.42060 0.00060 0.14265 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.74610 12.72640 0.01970 0.15480 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96060 0.95920 0.00140 0.14595 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36100 7.34970 0.01130 0.15375 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03540 2.03250 0.00290 0.14268 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29350 0.00040 0.13629 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96690 8.95320 0.01370 0.15302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32500 0.32460 0.00040 0.12323 宏利萬利貨幣市場基金 13.68320 13.68260 0.00060 0.00439 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.48000 24.07000 0.41000 1.70337 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.48000 24.07000 0.41000 1.70337 宏利澳幣保本基金 12.61310 12.60960 0.00350 0.02776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.41900 10.39140 0.02760 0.26560 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.58530 9.56400 0.02130 0.22271 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18340 9.18570 -0.00230 -0.02504 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.51290 11.51580 -0.00290 -0.02518 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 貝萊德新台幣基金 12.96640 12.96590 0.00050 0.00386 貝萊德寶利基金 26.04000 25.63000 0.41000 1.59969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46960 11.46700 0.00260 0.02267 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16590 10.15680 0.00910 0.08960 保德信大中華基金-人民幣 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 保德信大中華基金-美元 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 保德信大中華基金-新台幣 27.71000 27.89000 -0.18000 -0.64539 保德信中小型股基金 43.29000 41.98000 1.31000 3.12053 保德信中國中小基金-人民幣 8.10000 8.25000 -0.15000 -1.81818 保德信中國中小基金-美元 7.76000 7.89000 -0.13000 -1.64766 保德信中國中小基金-新臺幣 7.62000 7.75000 -0.13000 -1.67742 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.60230 9.63570 -0.03340 -0.34663 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70260 9.73560 -0.03300 -0.33896 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.71620 9.75030 -0.03410 -0.34973 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.72630 10.76390 -0.03760 -0.34932 保德信中國品牌基金-人民幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 保德信中國品牌基金-美元 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 保德信台商全方位基金 34.54000 33.86000 0.68000 2.00827 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.79000 27.74000 0.05000 0.18025 保德信全球消費商機基金 18.74000 18.62000 0.12000 0.64447 保德信全球基礎建設基金 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608 保德信全球資源基金 7.32000 7.24000 0.08000 1.10497 保德信全球醫療生化基金-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.78000 32.68000 0.10000 0.30600 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.52440 10.49540 0.02900 0.27631 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.83250 10.80260 0.02990 0.27679 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.68860 10.68560 0.00300 0.02808 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.00070 10.99760 0.00310 0.02819 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.57940 9.56170 0.01770 0.18511 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68780 10.66810 0.01970 0.18466 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26380 9.24310 0.02070 0.22395 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.31580 10.29280 0.02300 0.22346 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16280 8.14950 0.01330 0.16320 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.19520 11.17680 0.01840 0.16463 保德信亞太基金 20.02000 20.06000 -0.04000 -0.19940 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.70260 8.69120 0.01140 0.13117 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.96790 11.95210 0.01580 0.13219 保德信店頭市場基金 31.82000 30.91000 0.91000 2.94403 保德信拉丁美洲基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984 保德信金平衡基金 29.45000 29.11000 0.34000 1.16798 保德信金滿意基金 40.50000 39.78000 0.72000 1.80995 保德信科技島基金 24.77000 24.22000 0.55000 2.27085 保德信高成長基金 90.25000 88.33000 1.92000 2.17367 保德信第一基金 25.08000 24.64000 0.44000 1.78571 保德信貨幣市場基金 15.83220 15.83120 0.00100 0.00632 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43240 10.38930 0.04310 0.41485 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.79950 10.75070 0.04880 0.45392 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.84510 10.80850 0.03660 0.33862 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.51190 10.47240 0.03950 0.37718 保德信新世紀基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.14320 8.13110 0.01210 0.14881 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.18510 10.16960 0.01550 0.15242 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.50170 11.48460 0.01710 0.14890 保德信新興趨勢組合基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 保德信瑞騰基金 15.62920 15.62840 0.00080 0.00512 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88490 9.88040 0.00450 0.04554 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.36110 10.35720 0.00390 0.03765 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86720 9.86120 0.00600 0.06084 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13450 10.12910 0.00540 0.05331 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94760 9.93940 0.00820 0.08250 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33060 10.32460 0.00600 0.05811 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82520 9.81980 0.00540 0.05499 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12080 10.11590 0.00490 0.04844 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47950 10.47200 0.00750 0.07162 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.26860 10.25800 0.01060 0.10333 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53800 10.52730 0.01070 0.10164 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.16950 10.16100 0.00850 0.08365 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.39690 10.38570 0.01120 0.10784 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10050 10.08970 0.01080 0.10704 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53750 10.52580 0.01170 0.11116 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98070 9.97380 0.00690 0.06918 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.28510 10.27790 0.00720 0.07005 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18840 10.17950 0.00890 0.08743 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92320 9.91670 0.00650 0.06555 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.25250 10.24340 0.00910 0.08884 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51470 10.50430 0.01040 0.09901 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.45950 10.42890 0.03060 0.29342 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94020 10.90690 0.03330 0.30531 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.22460 10.21660 0.00800 0.07830 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43070 10.42250 0.00820 0.07868 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26010 10.25310 0.00700 0.06827 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.29460 10.28990 0.00470 0.04568 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.44020 10.43140 0.00880 0.08436 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.26620 10.25320 0.01300 0.12679 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17060 10.15800 0.01260 0.12404 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.46550 10.42660 0.03890 0.37308 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.46430 10.42370 0.04060 0.38950 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.06820 10.05830 0.00990 0.09843 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.06610 10.05620 0.00990 0.09845 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96940 1.96870 0.00070 0.03556 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81210 2.81130 0.00080 0.02846 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29350 0.29370 -0.00020 -0.06810 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45410 0.45440 -0.00030 -0.06602 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39330 8.39670 -0.00340 -0.04049 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.22110 12.22630 -0.00520 -0.04253 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.65160 9.64720 0.00440 0.04561 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.23380 12.22800 0.00580 0.04743 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66390 8.66580 -0.00190 -0.02193 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03100 11.03350 -0.00250 -0.02266 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.67160 10.66130 0.01030 0.09661 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.55220 10.54060 0.01160 0.11005 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.17000 17.94000 0.23000 1.28205 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4197.26000 4144.33000 52.93000 1.27717 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.28880 10.28580 0.00300 0.02917 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10790 11.10460 0.00330 0.02972 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22890 10.22410 0.00480 0.04695 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83740 9.83120 0.00620 0.06306 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.38110 10.37440 0.00670 0.06458 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89210 9.88310 0.00900 0.09106 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20270 10.19460 0.00810 0.07945 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23840 10.24160 -0.00320 -0.03125 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03880 6.04600 -0.00720 -0.11909 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00280 11.01590 -0.01310 -0.11892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46030 10.45710 0.00320 0.03060 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35680 11.35750 -0.00070 -0.00616 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58880 10.58840 0.00040 0.00378 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.04070 9.03790 0.00280 0.03098 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.28870 9.28930 -0.00060 -0.00646 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16170 9.16130 0.00040 0.00437 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37910 10.37580 0.00330 0.03180 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75840 10.75910 -0.00070 -0.00651 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73690 10.73640 0.00050 0.00466 柏瑞五國金勢力建設基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 柏瑞巨人基金 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69420 13.69360 0.00060 0.00438 柏瑞全球金牌組合基金 16.37000 16.37000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.10570 14.08770 0.01800 0.12777 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.38610 12.37300 0.01310 0.10588 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.96800 12.95430 0.01370 0.10576 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.56460 8.55370 0.01090 0.12743 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73500 6.72640 0.00860 0.12785 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.57840 8.56930 0.00910 0.10619 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40170 8.38530 0.01640 0.19558 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62080 10.60960 0.01120 0.10556 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29470 8.28310 0.01160 0.14004 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.56980 12.55660 0.01320 0.10512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.21820 12.20260 0.01560 0.12784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.86210 12.83710 0.02500 0.19475 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.80520 11.79270 0.01250 0.10600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92600 8.91470 0.01130 0.12676 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58810 9.57800 0.01010 0.10545 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60110 9.58240 0.01870 0.19515 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.44290 9.43300 0.00990 0.10495 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.31560 9.30250 0.01310 0.14082 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.60130 10.59650 0.00480 0.04530 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.45870 10.45610 0.00260 0.02487 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.29400 10.29170 0.00230 0.02235 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.35750 10.35440 0.00310 0.02994 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82880 9.82430 0.00450 0.04580 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.48800 9.48560 0.00240 0.02530 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.51450 10.50120 0.01330 0.12665 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52880 9.52670 0.00210 0.02204 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59380 9.59090 0.00290 0.03024 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.58140 10.57660 0.00480 0.04538 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.45900 10.45640 0.00260 0.02487 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.29430 10.29200 0.00230 0.02235 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.35830 10.35530 0.00300 0.02897 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82850 9.82400 0.00450 0.04581 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.48810 9.48570 0.00240 0.02530 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.69100 10.67750 0.01350 0.12643 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52880 9.52660 0.00220 0.02309 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59410 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-0.01000 -0.09225 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817 柏瑞拉丁美洲基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.98550 11.98320 0.00230 0.01919 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.13690 10.13730 -0.00040 -0.00395 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.64980 7.64830 0.00150 0.01961 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.08060 10.08090 -0.00030 -0.00298 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.11810 12.10730 0.01080 0.08920 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74880 11.74140 0.00740 0.06302 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.77550 10.76840 0.00710 0.06593 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49360 8.48610 0.00750 0.08838 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47870 9.47270 0.00600 0.06334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.53170 9.52540 0.00630 0.06614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.30190 11.29470 0.00720 0.06375 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64150 10.63210 0.00940 0.08841 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.75740 10.75040 0.00700 0.06511 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81730 9.81110 0.00620 0.06319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17720 9.16900 0.00820 0.08943 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.04640 9.02860 0.01780 0.19715 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55760 9.55130 0.00630 0.06596 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45300 12.43690 0.01610 0.12945 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85660 11.84410 0.01250 0.10554 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.22080 11.20890 0.01190 0.10617 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.02900 7.01990 0.00910 0.12963 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68570 8.67650 0.00920 0.10603 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34590 9.33600 0.00990 0.10604 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70510 10.69120 0.01390 0.13001 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23830 11.22640 0.01190 0.10600 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.40640 9.39650 0.00990 0.10536 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.96830 8.95670 0.01160 0.12951 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54560 9.53540 0.01020 0.10697 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.93170 11.93450 -0.00280 -0.02346 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.60650 12.59240 0.01410 0.11197 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.50030 11.48710 0.01320 0.11491 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33750 9.33970 -0.00220 -0.02356 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89490 9.88390 0.01100 0.11129 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.89410 9.88270 0.01140 0.11535 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.88230 11.86900 0.01330 0.11206 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64550 10.64800 -0.00250 -0.02348 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.95770 10.94500 0.01270 0.11603 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.89620 9.89850 -0.00230 -0.02324 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50140 9.50360 -0.00220 -0.02315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13100 10.11970 0.01130 0.11166 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.63980 9.62870 0.01110 0.11528 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.76000 18.73000 0.03000 0.16017 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22860 13.21840 0.01020 0.07717 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29670 10.28030 0.01640 0.15953 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.25640 11.24140 0.01500 0.13344 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.23100 12.18760 0.04340 0.35610 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.76730 10.75220 0.01510 0.14044 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.98690 8.97260 0.01430 0.15937 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.49080 9.47810 0.01270 0.13399 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.43960 9.40620 0.03340 0.35508 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43930 9.42610 0.01320 0.14004 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.12050 9.10590 0.01460 0.16034 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.29450 9.28210 0.01240 0.13359 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28340 11.24340 0.04000 0.35576 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.38260 9.36950 0.01310 0.13982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.87370 41.77550 0.09820 0.23507 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.11000 12.28000 -0.17000 -1.38436 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.67000 28.85000 0.82000 2.84229 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77100 11.77020 0.00080 0.00680 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69450 1.69410 0.00040 0.02361 國泰大中華基金 18.40000 17.94000 0.46000 2.56410 國泰小龍基金-美元I 0.44970 0.44030 0.00940 2.13491 國泰小龍基金-新台幣 14.13000 13.81000 0.32000 2.31716 國泰中小成長基金-美元I 1.26060 1.22970 0.03090 2.51281 國泰中小成長基金-新台幣 39.61000 38.57000 1.04000 2.69640 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.92140 3.95260 -0.03120 -0.78935 國泰中國內需增長基金-美元A 0.61840 0.62320 -0.00480 -0.77022 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66080 0.66590 -0.00510 -0.76588 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.49700 41.36670 0.13030 0.31499 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.28930 2.29850 -0.00920 -0.40026 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32600 0.32750 -0.00150 -0.45802 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.09030 10.15490 -0.06460 -0.63615 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15200 8.20420 -0.05220 -0.63626 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28110 2.28940 -0.00830 -0.36254 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32700 0.32820 -0.00120 -0.36563 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.30060 10.33230 -0.03170 -0.30680 國泰中國新興債券基金-美元 0.33920 0.33910 0.00010 0.02949 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47490 10.46880 0.00610 0.05827 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.80710 3.84780 -0.04070 -1.05775 國泰中國新興戰略基金-美元 0.54480 0.55060 -0.00580 -1.05340 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270 國泰中港台基金-人民幣 2.85230 2.89290 -0.04060 -1.40344 國泰中港台基金-美元 0.41330 0.41910 -0.00580 -1.38392 國泰中港台基金-新台幣 12.93000 13.11000 -0.18000 -1.37300 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.82310 9.84810 -0.02500 -0.25386 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.00150 10.00860 -0.00710 -0.07094 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16160 10.16490 -0.00330 -0.03246 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.16000 25.70000 0.46000 1.78988 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.93000 -0.25000 -1.93349 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.46000 30.32000 1.14000 3.75989 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34730 0.34700 0.00030 0.08646 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.32890 0.32860 0.00030 0.09130 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.32970 0.32940 0.00030 0.09107 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.91520 10.90110 0.01410 0.12934 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.34490 10.33150 0.01340 0.12970 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.37330 10.35990 0.01340 0.12934 國泰台灣貨幣市場基金 12.45390 12.45330 0.00060 0.00482 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41040 0.40910 0.00130 0.31777 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36380 0.36270 0.00110 0.30328 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43770 0.43640 0.00130 0.29789 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53170 0.53070 0.00100 0.18843 國泰全球高股息基金-人民幣 2.48740 2.47590 0.01150 0.46448 國泰全球高股息基金-美元 0.35940 0.35770 0.00170 0.47526 國泰全球高股息基金-新台幣 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51760 0.51580 0.00180 0.34897 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47990 0.47700 0.00290 0.60797 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.18000 14.08000 0.10000 0.71023 國泰全球資源基金-美元 0.16160 0.15980 0.00180 1.12641 國泰全球資源基金-新台幣 5.15000 5.09000 0.06000 1.17878 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58760 0.58670 0.00090 0.15340 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.45000 18.42000 0.03000 0.16287 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84220 0.84190 0.00030 0.03563 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.13000 21.04000 0.09000 0.42776 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.23000 22.07000 0.16000 0.72497 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45390 2.46170 -0.00780 -0.31685 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35540 0.35650 -0.00110 -0.30856 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30660 0.30750 -0.00090 -0.29268 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.10610 11.13580 -0.02970 -0.26671 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.57610 9.60180 -0.02570 -0.26766 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.50870 0.51080 -0.00210 -0.41112 國泰亞洲成長基金-美元 0.38810 0.38900 -0.00090 -0.23136 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920 國泰科技生化基金 30.69000 29.82000 0.87000 2.91751 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.53000 28.33000 0.20000 0.70597 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.89000 12.99000 -0.10000 -0.76982 國泰美國費城半導體基金 13.44000 13.27000 0.17000 1.28109 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.85900 43.76960 0.08940 0.20425 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.62240 17.65810 -0.03570 -0.20217 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.62100 22.53570 0.08530 0.37851 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.96660 42.87970 0.08690 0.20266 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.47730 44.40250 0.07480 0.16846 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.48550 43.45320 0.03230 0.07433 國泰紐幣2021保本基金 12.77200 12.77250 -0.00050 -0.00391 國泰紐幣八年期保本基金 13.13000 13.13110 -0.00110 -0.00838 國泰紐幣保本基金 12.71710 12.71540 0.00170 0.01337 國泰國泰基金-新台幣A 21.45000 20.94000 0.51000 2.43553 國泰國泰基金-新台幣I 21.45000 20.94000 0.51000 2.43553 國泰富時中國A50基金 20.70000 20.39000 0.31000 1.52035 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.45160 45.35260 0.09900 0.21829 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34250 0.34220 0.00030 0.08767 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50060 0.50080 -0.00020 -0.03994 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37040 0.37000 0.00040 0.10811 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24080 0.24060 0.00020 0.08313 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.11630 11.10160 0.01470 0.13241 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.56280 7.55280 0.01000 0.13240 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.44010 42.43600 0.00410 0.00966 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.85000 19.66000 0.19000 0.96643 國泰新興市場基金-美元 0.37830 0.37900 -0.00070 -0.18470 國泰新興市場基金-新台幣 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.38430 2.38220 0.00210 0.08815 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48060 1.47940 0.00120 0.08111 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35500 0.35470 0.00030 0.08458 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22270 0.22240 0.00030 0.13489 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34430 0.34400 0.00030 0.08721 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81050 10.79860 0.01190 0.11020 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58660 6.57940 0.00720 0.10943 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.36180 43.26340 0.09840 0.22744 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.10900 42.99490 0.11410 0.26538 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.37520 42.39240 -0.01720 -0.04057 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.68000 13.92000 -0.24000 -1.72414 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.22000 33.09000 1.13000 3.41493 國泰價值卓越基金 13.57000 13.21000 0.36000 2.72521 國泰標普北美科技ETF基金 22.61000 22.43000 0.18000 0.80250 國泰歐洲精選基金-美元 0.34200 0.33930 0.00270 0.79576 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.95490 39.98500 -0.03010 -0.07528 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.70000 21.71000 -0.01000 -0.04606 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.35000 19.40000 -0.05000 -0.25773 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.21000 16.94000 0.27000 1.59386 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40960 0.40940 0.00020 0.04885 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.42690 12.41890 0.00800 0.06442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56090 10.56130 -0.00040 -0.00379 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46860 10.46790 0.00070 0.00669 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.69480 10.68980 0.00500 0.04677 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34460 10.34500 -0.00040 -0.00387 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28490 10.28420 0.00070 0.00681 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.44210 10.43740 0.00470 0.04503 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95820 9.96570 -0.00750 -0.07526 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.76160 9.76330 -0.00170 -0.01741 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95990 9.96600 -0.00610 -0.06121 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89440 9.89660 -0.00220 -0.02223 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95810 9.96570 -0.00760 -0.07626 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.75690 9.76330 -0.00640 -0.06555 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95990 9.96600 -0.00610 -0.06121 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89440 9.89660 -0.00220 -0.02223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41310 11.41250 0.00060 0.00526 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11210 10.11480 -0.00270 -0.02669 第一金大中華基金 25.30000 24.87000 0.43000 1.72899 第一金小型精選基金 30.67000 30.02000 0.65000 2.16522 第一金中國世紀基金-人民幣 12.19000 12.28000 -0.09000 -0.73290 第一金中國世紀基金-美元 7.55320 7.61190 -0.05870 -0.77116 第一金中國世紀基金-美元-N 7.55350 7.61220 -0.05870 -0.77113 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75410 9.75340 0.00070 0.00718 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39630 8.39250 0.00380 0.04528 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24830 11.24750 0.00080 0.00711 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84720 9.84280 0.00440 0.04470 第一金中概平衡基金 25.59000 25.00000 0.59000 2.36000 第一金台灣貨幣市場基金 15.31530 15.31430 0.00100 0.00653 第一金全家福貨幣市場基金 178.57300 178.56200 0.01100 0.00616 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.17990 15.16230 0.01760 0.11608 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.17980 15.16200 0.01780 0.11740 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.18210 10.13220 0.04990 0.49249 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.18040 10.13070 0.04970 0.49059 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.71400 9.68250 0.03150 0.32533 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.71400 9.68230 0.03170 0.32740 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.01720 13.05520 -0.03800 -0.29107 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.03470 13.07270 -0.03800 -0.29068 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74710 9.71550 0.03160 0.32525 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74410 9.71250 0.03160 0.32535 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42940 9.39670 0.03270 0.34799 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45370 9.42100 0.03270 0.34710 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.57870 10.54440 0.03430 0.32529 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.26610 10.23050 0.03560 0.34798 第一金全球大趨勢基金 24.79000 24.58000 0.21000 0.85435 第一金全球不動產證券化基金A 9.33630 9.26120 0.07510 0.81091 第一金全球不動產證券化基金B 6.49340 6.44110 0.05230 0.81197 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.03230 9.94010 0.09220 0.92756 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.03260 9.94020 0.09240 0.92956 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.85860 10.75910 0.09950 0.92480 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.86050 10.76060 0.09990 0.92839 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.51240 8.47830 0.03410 0.40220 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.40280 10.36100 0.04180 0.40344 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24020 9.24170 -0.00150 -0.01623 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23840 9.23990 -0.00150 -0.01623 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66250 7.66310 -0.00060 -0.00783 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65700 7.65770 -0.00070 -0.00914 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.47800 8.47770 0.00030 0.00354 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.47870 8.47840 0.00030 0.00354 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.45190 11.45380 -0.00190 -0.01659 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.45280 11.45470 -0.00190 -0.01659 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.10870 10.10940 -0.00070 -0.00692 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.10950 10.11030 -0.00080 -0.00791 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91260 14.91210 0.00050 0.00335 第一金亞洲科技基金 17.05000 17.17000 -0.12000 -0.69889 第一金亞洲新興市場基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303 第一金店頭市場基金 7.47000 7.29000 0.18000 2.46914 第一金創新趨勢基金 20.65000 20.14000 0.51000 2.53227 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.21640 41.12760 0.08880 0.21591 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.16060 41.08340 0.07720 0.18791 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.37510 42.27100 0.10410 0.24627 第一金電子基金 31.37000 30.62000 0.75000 2.44938 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.04000 17.80000 0.24000 1.34831 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.76000 19.06000 -0.30000 -1.57398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878 統一大中華中小基金(人民幣) 6.96000 7.14000 -0.18000 -2.52101 統一大中華中小基金(美元) 6.32000 6.49000 -0.17000 -2.61941 統一大中華中小基金(新台幣) 9.51000 9.77000 -0.26000 -2.66121 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 統一大東協高股息基金(美元) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 統一大滿貫基金-A類型 31.62000 30.76000 0.86000 2.79584 統一大滿貫基金-I類型 31.62000 30.76000 0.86000 2.79584 統一大龍印基金 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.44000 8.61000 -0.17000 -1.97445 統一大龍騰中國基金(美元) 7.68000 7.84000 -0.16000 -2.04082 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.88000 9.06000 -0.18000 -1.98675 統一中小基金 22.18000 21.63000 0.55000 2.54276 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95580 9.94430 0.01150 0.11564 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19420 9.19400 0.00020 0.00218 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01400 9.01110 0.00290 0.03218 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34870 12.33450 0.01420 0.11512 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35440 11.35420 0.00020 0.00176 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09540 11.09190 0.00350 0.03155 統一台灣動力基金 16.62000 15.95000 0.67000 4.20063 統一全天候基金-A類型 100.58000 98.19000 2.39000 2.43406 統一全天候基金-I類型 101.07000 98.66000 2.41000 2.44273 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.05020 8.02530 0.02490 0.31027 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.71320 7.69810 0.01510 0.19615 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.83210 7.81370 0.01840 0.23548 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.61400 8.58730 0.02670 0.31092 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.26090 8.24460 0.01630 0.19771 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.38110 8.36140 0.01970 0.23561 統一全球債券組合基金 12.26510 12.25000 0.01510 0.12327 統一全球新科技基金(人民幣) 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214 統一全球新科技基金(美元) 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459 統一全球新科技基金(新台幣) 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347 統一亞太基金 23.76000 23.82000 -0.06000 -0.25189 統一亞洲大金磚基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 統一奔騰基金 54.02000 52.49000 1.53000 2.91484 統一強棒貨幣市場基金 16.72520 16.72410 0.00110 0.00658 統一強漢基金(人民幣) 9.89000 10.07000 -0.18000 -1.78749 統一強漢基金(美元) 8.86000 9.02000 -0.16000 -1.77384 統一強漢基金(新台幣) 23.71000 24.15000 -0.44000 -1.82195 統一統信基金 27.68000 26.89000 0.79000 2.93790 統一黑馬基金 54.97000 53.44000 1.53000 2.86302 統一新亞洲科技能源基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05910 8.04630 0.01280 0.15908 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.63280 10.61580 0.01700 0.16014 統一經建基金 42.64000 41.65000 0.99000 2.37695 統一龍馬基金 61.27000 59.40000 1.87000 3.14815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.42000 16.73000 0.69000 4.12433 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.53000 41.19000 1.34000 3.25322 野村中國機會基金 12.94000 13.04000 -0.10000 -0.76687 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.20940 10.19610 0.01330 0.13044 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.19250 10.17990 0.01260 0.12377 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.34500 10.35800 -0.01300 -0.12551 野村巴西基金 6.66000 6.58000 0.08000 1.21581 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 野村台灣高股息基金 24.01000 23.80000 0.21000 0.88235 野村台灣運籌基金 33.69000 32.87000 0.82000 2.49468 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83290 9.82310 0.00980 0.09976 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75080 9.74170 0.00910 0.09341 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81940 9.81560 0.00380 0.03871 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.36180 10.35150 0.01030 0.09950 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.17490 10.16500 0.00990 0.09739 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99890 9.99510 0.00380 0.03802 野村平衡基金 18.47000 18.12000 0.35000 1.93157 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639 野村全球生技醫療基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.02280 10.01640 0.00640 0.06390 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.02280 10.01620 0.00660 0.06589 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.00530 9.99670 0.00860 0.08603 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.30400 10.29690 0.00710 0.06895 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.27080 10.26390 0.00690 0.06723 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.25510 10.24640 0.00870 0.08491 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.00530 9.99670 0.00860 0.08603 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.57260 10.56540 0.00720 0.06815 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.50320 10.49620 0.00700 0.06669 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.48960 10.48080 0.00880 0.08396 野村全球品牌基金 28.19000 28.13000 0.06000 0.21330 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.18000 19.16000 0.02000 0.10438 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.80240 10.79790 0.00450 0.04167 野村全球短期收益基金-美元計價 10.83890 10.83420 0.00470 0.04338 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.66550 10.66020 0.00530 0.04972 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.64540 8.63240 0.01300 0.15060 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.45460 8.44070 0.01390 0.16468 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08950 8.07500 0.01450 0.17957 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87270 10.85630 0.01640 0.15106 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36080 10.34360 0.01720 0.16629 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00020 9.98220 0.01800 0.18032 野村成長基金 28.36000 27.70000 0.66000 2.38267 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.22970 8.23880 -0.00910 -0.11045 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23940 8.24810 -0.00870 -0.10548 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51940 8.52600 -0.00660 -0.07741 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.31600 9.32630 -0.01030 -0.11044 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.18870 9.19840 -0.00970 -0.10545 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49040 9.49780 -0.00740 -0.07791 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.43000 12.50000 -0.07000 -0.56000 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02200 10.01820 0.00380 0.03793 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.02230 10.01620 0.00610 0.06090 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.00210 9.99400 0.00810 0.08105 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51210 9.50760 0.00450 0.04733 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59410 9.58820 0.00590 0.06153 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77940 9.77150 0.00790 0.08085 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00210 9.99400 0.00810 0.08105 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.52660 10.52340 0.00320 0.03041 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.48160 10.47520 0.00640 0.06110 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68620 10.67750 0.00870 0.08148 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.99650 9.98800 0.00850 0.08510 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.99620 9.98700 0.00920 0.09212 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.98630 9.98530 0.00100 0.01001 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54800 8.54730 0.00070 0.00819 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12400 9.11620 0.00780 0.08556 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99210 8.98350 0.00860 0.09573 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.98630 9.98530 0.00100 0.01001 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.68450 13.68340 0.00110 0.00804 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76230 12.75160 0.01070 0.08391 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33880 10.32890 0.00990 0.09585 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42950 10.41920 0.01030 0.09886 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40630 10.39630 0.01000 0.09619 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45500 10.45490 0.00010 0.00096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61940 10.60860 0.01080 0.10180 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57810 10.56790 0.01020 0.09652 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55900 10.55890 0.00010 0.00095 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.50930 10.49670 0.01260 0.12004 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.45890 10.44670 0.01220 0.11678 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.68600 10.70000 -0.01400 -0.13084 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14910 10.13690 0.01220 0.12035 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86950 9.86660 0.00290 0.02939 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50090 9.49840 0.00250 0.02632 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04710 9.03640 0.01070 0.11841 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37420 11.36070 0.01350 0.11883 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18240 10.17480 0.00760 0.07469 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24230 11.23520 0.00710 0.06319 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67920 10.67210 0.00710 0.06653 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51250 10.50470 0.00780 0.07425 野村泰國基金 42.90000 42.81000 0.09000 0.21023 野村高科技基金 9.15000 8.79000 0.36000 4.09556 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31020 10.28650 0.02370 0.23040 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.94030 9.91930 0.02100 0.21171 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.57520 10.52620 0.04900 0.46551 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.35270 9.33350 0.01920 0.20571 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.40930 9.38780 0.02150 0.22902 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56510 9.51490 0.05020 0.52759 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.79670 11.77160 0.02510 0.21323 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.81790 13.73650 0.08140 0.59258 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.73150 10.70950 0.02200 0.20543 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80440 10.77970 0.02470 0.22913 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.15600 11.09750 0.05850 0.52715 野村貨幣市場基金 16.33080 16.32990 0.00090 0.00551 野村新馬基金 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31180 10.31340 -0.00160 -0.01551 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14510 10.15940 -0.01430 -0.14076 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.37040 10.38090 -0.01050 -0.10115 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.25970 10.24750 0.01220 0.11905 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.20610 10.19350 0.01260 0.12361 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23760 10.23110 0.00650 0.06353 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.56620 10.55360 0.01260 0.11939 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.48070 10.46190 0.01880 0.17970 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.56160 10.54990 0.01170 0.11090 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.82460 9.79170 0.03290 0.33600 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82640 9.79320 0.03320 0.33901 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78660 9.75230 0.03430 0.35171 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.26980 10.23540 0.03440 0.33609 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.22700 10.19250 0.03450 0.33848 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18910 10.15330 0.03580 0.35259 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.45980 10.44460 0.01520 0.14553 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93470 7.92320 0.01150 0.14514 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.16590 12.14820 0.01770 0.14570 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14760 10.13320 0.01440 0.14211 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.33340 10.29590 0.03750 0.36422 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.12260 10.10940 0.01320 0.13057 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30480 10.31690 -0.01210 -0.11728 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.17020 10.15670 0.01350 0.13292 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14780 10.13340 0.01440 0.14210 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.33330 10.29580 0.03750 0.36423 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.12360 10.11030 0.01330 0.13155 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.30810 10.32000 -0.01190 -0.11531 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.17050 10.15700 0.01350 0.13291 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.18120 10.16820 0.01300 0.12785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.37240 10.33390 0.03850 0.37256 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.15600 10.14420 0.01180 0.11632 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33870 10.35230 -0.01360 -0.13137 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.20570 10.19350 0.01220 0.11968 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.18120 10.16820 0.01300 0.12785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.37290 10.33440 0.03850 0.37254 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.15580 10.14400 0.01180 0.11632 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34340 10.35710 -0.01370 -0.13228 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20630 10.19410 0.01220 0.11968 野村精選貨幣市場基金 12.11010 12.10960 0.00050 0.00413 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 野村歐洲高股息基金季配型 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.00000 11.72000 0.28000 2.38908 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.08000 8.83000 0.25000 2.83126 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.95000 32.04000 0.91000 2.84020 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.54640 10.53590 0.01050 0.09966 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49290 8.48570 0.00720 0.08485 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82870 7.82200 0.00670 0.08566 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70250 7.69500 0.00750 0.09747 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07170 12.06170 0.01000 0.08291 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.80550 10.79620 0.00930 0.08614 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.67000 10.65950 0.01050 0.09850 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 野村環球基金-人民幣計價 16.99000 16.87000 0.12000 0.71132 野村環球基金-美元計價 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.80000 18.74000 0.06000 0.32017 野村鴻利基金 22.14000 21.69000 0.45000 2.07469 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89770 16.89710 0.00060 0.00355 野村鴻運基金 18.21000 17.78000 0.43000 2.41845 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.23000 14.45000 -0.22000 -1.52249 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.58060 10.56740 0.01320 0.12491 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.86000 13.84280 0.01720 0.12425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.60910 10.60780 0.00130 0.01226 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47100 10.46930 0.00170 0.01624 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42520 10.42390 0.00130 0.01247 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.26010 10.25840 0.00170 0.01657 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.09300 10.09200 0.00100 0.00991 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.20430 10.20350 0.00080 0.00784 凱基台商天下基金 12.32000 12.44000 -0.12000 -0.96463 凱基台灣精五門基金 20.06000 19.63000 0.43000 2.19052 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.16330 43.04910 0.11420 0.26528 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.87800 44.78030 0.09770 0.21818 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.47590 42.57200 -0.09610 -0.22574 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39580 10.36320 0.03260 0.31457 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.35750 43.24750 0.11000 0.25435 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.11480 44.00080 0.11400 0.25909 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.41320 44.30190 0.11130 0.25123 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.97000 12.05000 -0.08000 -0.66390 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.73080 10.80150 -0.07070 -0.65454 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58940 11.58880 0.00060 0.00518 凱基開創基金 26.75000 26.24000 0.51000 1.94360 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.21000 22.07000 0.14000 0.63435 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.11900 20.99580 0.12320 0.58678 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.60000 16.68000 -0.08000 -0.47962 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.56230 15.63900 -0.07670 -0.49044 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.58950 39.48420 0.10530 0.26669 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.78130 39.65790 0.12340 0.31116 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.59700 39.42120 0.17580 0.44595 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.91040 10.89420 0.01620 0.14870 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.82040 11.76110 0.05930 0.50420 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 凱基護城河基金-台幣計價A 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957 凱基護城河基金-美元計價B 12.26360 12.16710 0.09650 0.79312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.83160 9.80220 0.02940 0.29993 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.53390 9.50410 0.02980 0.31355 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.73350 9.69940 0.03410 0.35157 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.83150 9.80220 0.02930 0.29891 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.53380 9.50400 0.02980 0.31355 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.73350 9.69940 0.03410 0.35157 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.31000 13.41000 -0.10000 -0.74571 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.85000 31.41000 0.44000 1.40083 富邦NASDAQ-100基金 30.93000 30.73000 0.20000 0.65083 富邦上証180基金 30.15000 29.80000 0.35000 1.17450 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17910 0.18140 -0.00230 -1.26792 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.63000 5.70000 -0.07000 -1.22807 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.60000 6.68000 -0.08000 -1.19760 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.64000 40.44000 1.20000 2.96736 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.57560 11.66500 -0.08940 -0.76640 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.67970 10.76170 -0.08200 -0.76196 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39360 10.46850 -0.07490 -0.71548 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86100 9.93730 -0.07630 -0.76781 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.02160 9.09080 -0.06920 -0.76121 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.78840 8.85180 -0.06340 -0.71624 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.67260 20.68060 -0.00800 -0.03868 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61120 11.61040 0.00080 0.00689 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72960 10.72330 0.00630 0.05875 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.68410 13.68040 0.00370 0.02705 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99910 1.99840 0.00070 0.03503 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46580 9.46320 0.00260 0.02747 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43240 1.43190 0.00050 0.03492 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.27030 12.26940 0.00090 0.00734 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78650 1.78630 0.00020 0.01120 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32260 10.32190 0.00070 0.00678 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52350 1.52330 0.00020 0.01313 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.71890 10.71900 -0.00010 -0.00093 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.67040 10.66510 0.00530 0.04969 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.42000 15.77000 -0.35000 -2.21940 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.45000 17.71000 0.74000 4.17843 富邦日本東証基金 19.99000 19.64000 0.35000 1.78208 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.40000 45.96000 0.44000 0.95735 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.38000 44.96000 0.42000 0.93416 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.22000 49.28000 0.94000 1.90747 富邦台灣心基金 20.44000 19.92000 0.52000 2.61044 富邦台灣釆吉50基金 45.05000 44.23000 0.82000 1.85395 富邦台灣科技指數基金 51.43000 49.94000 1.49000 2.98358 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.53840 45.49200 0.04640 0.10200 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.88360 41.88900 -0.00540 -0.01289 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31080 0.30840 0.00240 0.77821 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60380 2.60290 0.00090 0.03458 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35310 0.00020 0.05664 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.98900 10.98160 0.00740 0.06739 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23150 2.23080 0.00070 0.03138 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33410 0.33400 0.00010 0.02994 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35460 9.34830 0.00630 0.06739 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.29000 25.73000 -0.44000 -1.71007 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.68000 13.50000 0.18000 1.33333 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.94000 33.02000 -1.08000 -3.27075 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70000 15.69920 0.00080 0.00510 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.19000 17.03000 0.16000 0.93952 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.26390 41.29040 -0.02650 -0.06418 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.22700 42.19320 0.03380 0.08011 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.10140 41.10620 -0.00480 -0.01168 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.98030 43.93310 0.04720 0.10744 富邦長紅基金 57.11000 55.67000 1.44000 2.58667 富邦科技基金 22.47000 21.93000 0.54000 2.46238 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.87650 41.93930 -0.06280 -0.14974 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.22940 44.17740 0.05200 0.11771 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.01980 40.06200 -0.04220 -0.10534 富邦恒生國企ETF基金 20.38000 19.96000 0.42000 2.10421 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.05000 14.30000 -0.25000 -1.74825 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.03000 25.04000 0.99000 3.95367 富邦高成長基金 22.04000 21.48000 0.56000 2.60708 富邦基金A類型 12.66000 12.35000 0.31000 2.51012 富邦基金I類型 12.66000 12.35000 0.31000 2.51012 富邦深証100基金 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 富邦富時歐洲ETF基金 20.48000 20.51000 -0.03000 -0.14627 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42390 0.42330 0.00060 0.14174 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.36550 12.35450 0.01100 0.08904 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26520 9.25690 0.00830 0.08966 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30190 0.00040 0.13249 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49550 8.48790 0.00760 0.08954 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.11720 10.08980 0.02740 0.27156 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.87860 10.87600 0.00260 0.02391 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.49820 9.47250 0.02570 0.27131 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.20820 10.20580 0.00240 0.02352 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.20000 18.01000 0.19000 1.05497 富邦精準基金 41.68000 40.79000 0.89000 2.18191 富邦精銳中小基金 10.62000 10.37000 0.25000 2.41080 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.56000 16.08000 0.48000 2.98507 富邦臺灣公司治理100基金 20.94000 20.60000 0.34000 1.65049 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.41000 7.54000 -0.13000 -1.72414 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.37000 0.48000 3.34029 富邦標普美國特別股ETF基金 19.91000 19.92000 -0.01000 -0.05020 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.45430 10.51900 -0.06470 -0.61508 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.11570 10.17660 -0.06090 -0.59843 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46740 10.52520 -0.05780 -0.54916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99170 10.05350 -0.06180 -0.61471 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.62300 9.68090 -0.05790 -0.59808 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.94330 9.99820 -0.05490 -0.54910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.20000 29.82000 0.38000 1.27431 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.87190 9.86110 0.01080 0.10952 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.86000 9.84860 0.01140 0.11575 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70520 9.69480 0.01040 0.10727 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.15130 10.14030 0.01100 0.10848 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.15120 10.13950 0.01170 0.11539 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99530 9.98460 0.01070 0.10717 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47340 8.46310 0.01030 0.12170 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17060 9.15900 0.01160 0.12665 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74570 8.73640 0.00930 0.10645 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.18030 10.16790 0.01240 0.12195 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.26560 10.25260 0.01300 0.12680 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81430 9.80360 0.01070 0.10914 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95550 9.94540 0.01010 0.10155 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57110 8.55310 0.01800 0.21045 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84860 9.82760 0.02100 0.21368 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14520 9.12730 0.01790 0.19611 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.31810 11.29430 0.02380 0.21073 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.15210 11.12830 0.02380 0.21387 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.46990 10.45000 0.01990 0.19043 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33850 9.31530 0.02320 0.24905 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79820 8.78460 0.01360 0.15482 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69990 9.68450 0.01540 0.15902 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21440 9.20140 0.01300 0.14128 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.58360 10.56720 0.01640 0.15520 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.63610 10.61920 0.01690 0.15915 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16320 10.14900 0.01420 0.13992 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35400 9.34100 0.01300 0.13917 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.45000 8.53000 -0.08000 -0.93787 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.99000 9.08000 -0.09000 -0.99119 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.09000 7.17000 -0.08000 -1.11576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.06000 8.15000 -0.09000 -1.10429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.02000 8.11000 -0.09000 -1.10974 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18320 10.16290 0.02030 0.19975 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53570 9.51590 0.01980 0.20807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10950 9.08950 0.02000 0.22003 富蘭克林華美中華基金 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.90000 20.49000 0.41000 2.00098 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.23000 20.97000 0.26000 1.23987 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01950 8.00280 0.01670 0.20868 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.06060 9.04400 0.01660 0.18355 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02420 10.00580 0.01840 0.18389 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.61290 9.59290 0.02000 0.20849 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.41990 11.40530 0.01460 0.12801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59790 8.58690 0.01100 0.12810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77140 8.76020 0.01120 0.12785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.85410 9.84150 0.01260 0.12803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.17510 14.12380 0.05130 0.36322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27460 10.23750 0.03710 0.36239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30340 10.26620 0.03720 0.36235 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.44550 10.43120 0.01430 0.13709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56120 7.55090 0.01030 0.13641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89610 8.88400 0.01210 0.13620 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88020 9.86660 0.01360 0.13784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.12840 11.11000 0.01840 0.16562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52400 7.51160 0.01240 0.16508 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86940 8.85480 0.01460 0.16488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01500 9.99840 0.01660 0.16603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.70740 10.69530 0.01210 0.11313 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.58200 7.57340 0.00860 0.11356 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15260 8.14500 0.00760 0.09331 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17380 9.16730 0.00650 0.07090 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.21440 10.20720 0.00720 0.07054 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.94040 12.92840 0.01200 0.09282 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.36000 8.29000 0.07000 0.84439 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10820 13.05650 0.05170 0.39597 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美第一富基金 36.54000 35.77000 0.77000 2.15264 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34640 10.34580 0.00060 0.00580 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.23000 14.09000 0.14000 0.99361 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.01000 0.13000 0.99923 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.79630 9.79990 -0.00360 -0.03674 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.79630 9.79990 -0.00360 -0.03674 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.75620 9.74570 0.01050 0.10774 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.75620 9.74570 0.01050 0.10774 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.73350 9.73590 -0.00240 -0.02465 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.73350 9.73590 -0.00240 -0.02465 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.73350 9.73580 -0.00230 -0.02362 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.91060 9.90920 0.00140 0.01413 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.91060 9.90920 0.00140 0.01413 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.91060 9.90920 0.00140 0.01413 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60470 6.57880 0.02590 0.39369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54310 10.56340 -0.02030 -0.19217 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42050 9.40900 0.01150 0.12222 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.34710 11.33330 0.01380 0.12177 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72760 6.71710 0.01050 0.15632 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83440 8.82260 0.01180 0.13375 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39710 10.38320 0.01390 0.13387 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.83720 10.82030 0.01690 0.15619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.83000 65.84000 -0.01000 -0.01519 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.85000 66.76000 0.09000 0.13481 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.16530 62.21930 -0.05400 -0.08679 復華1至5年期高收益債券基金 20.88000 20.88000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.37310 64.28370 0.08940 0.13907 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.33680 64.28520 0.05160 0.08027 復華人民幣貨幣市場基金 11.85020 11.84770 0.00250 0.02110 復華人生目標基金 36.98360 36.39640 0.58720 1.61335 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 復華大中華中小策略基金 8.21000 8.27000 -0.06000 -0.72551 復華中小精選基金 62.76000 61.59000 1.17000 1.89966 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.48960 52.55630 -0.06670 -0.12691 復華中國特選信用債券ETF基金 62.22130 62.27940 -0.05810 -0.09329 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 復華六年到期新興市場債券基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 復華台灣智能基金 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117 復華全方位基金 27.63000 27.08000 0.55000 2.03102 復華全球大趨勢基金-美元 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.51000 19.35000 0.16000 0.82687 復華全球平衡基金-美元 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華全球平衡基金-新臺幣 19.36000 19.32000 0.04000 0.20704 復華全球物聯網科技基金-美元 13.58000 13.49000 0.09000 0.66716 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 復華全球原物料基金 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 復華全球消費基金-新臺幣 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.06630 12.05530 0.01100 0.09125 復華全球債券基金 14.66630 14.63460 0.03170 0.21661 復華全球債券組合基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 復華全球戰略配置強基金-美元 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 復華有利貨幣市場基金 13.48740 13.48670 0.00070 0.00519 復華亞太平衡基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 復華亞太成長基金 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 復華亞太神龍科技基金-美元 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 復華東協世紀基金 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 復華南非幣長期收益基金A 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719 復華南非幣短期收益基金A 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.45520 67.37730 0.07790 0.11562 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.77000 21.68000 0.09000 0.41513 復華美國新星基金-美元 12.17000 12.01000 0.16000 1.33222 復華美國新星基金-新臺幣 12.53000 12.37000 0.16000 1.29345 復華恒生基金 21.35000 20.83000 0.52000 2.49640 復華恒生單日反向一倍基金 8.43000 8.63000 -0.20000 -2.31750 復華恒生單日正向二倍基金 30.13000 28.79000 1.34000 4.65439 復華神盾基金 24.62400 24.14670 0.47730 1.97667 復華高成長基金 64.94000 63.50000 1.44000 2.26772 復華高益策略組合基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 復華貨幣市場基金 14.45050 14.44970 0.00080 0.00554 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.25000 0.07000 0.38356 復華富時台灣高股息低波動基金 49.37000 48.99000 0.38000 0.77567 復華復華基金 20.27000 19.81000 0.46000 2.32206 復華華人世紀基金 15.37000 15.54000 -0.17000 -1.09395 復華傳家二號基金 28.88720 28.37750 0.50970 1.79614 復華傳家基金 21.56410 21.20610 0.35800 1.68819 復華奧林匹克全球組合基金 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 復華新興市場10年期以上債券基金 21.41000 21.37000 0.04000 0.18718 復華新興市場企業債券ETF基金 66.81000 66.77000 0.04000 0.05991 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.41000 -0.04000 -0.73937 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.04000 12.13000 -0.09000 -0.74196 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.84000 11.97000 -0.13000 -1.08605 復華新興市場短期收益基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 22.46000 22.17000 0.29000 1.30807 復華數位經濟基金 44.10000 42.87000 1.23000 2.86914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.87350 9.87560 -0.00210 -0.02126 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.67600 9.68000 -0.00400 -0.04132 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.40690 10.40910 -0.00220 -0.02114 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.06430 10.06840 -0.00410 -0.04072 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.02630 10.02120 0.00510 0.05089 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.74610 10.73650 0.00960 0.08941 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.83350 9.83290 0.00060 0.00610 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.55900 10.55430 0.00470 0.04453 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.18230 10.18170 0.00060 0.00589 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.92110 10.91630 0.00480 0.04397 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.52370 10.53600 -0.01230 -0.11674 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.48710 10.47820 0.00890 0.08494 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.69050 10.67730 0.01320 0.12363 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42150 10.43670 -0.01520 -0.14564 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.59830 11.63050 -0.03220 -0.27686 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.38610 10.37960 0.00650 0.06262 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.59940 10.61490 -0.01550 -0.14602 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.92320 11.95620 -0.03300 -0.27601 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.52510 10.51850 0.00660 0.06275 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.76700 10.75620 0.01080 0.10041 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96510 9.97680 -0.01170 -0.11727 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.98490 9.97510 0.00980 0.09824 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99020 9.97670 0.01350 0.13532 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.27560 10.28170 -0.00610 -0.05933 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.51940 10.53580 -0.01640 -0.15566 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.29570 10.28060 0.01510 0.14688 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.27410 10.28020 -0.00610 -0.05934 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.51880 10.53500 -0.01620 -0.15377 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.29250 10.27740 0.01510 0.14692 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.11650 10.11290 0.00360 0.03560 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.12180 10.09440 0.02740 0.27144 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.11500 10.11140 0.00360 0.03560 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.12280 10.09540 0.02740 0.27141 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.59180 10.60050 -0.00870 -0.08207 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.61820 10.60300 0.01520 0.14336 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.81200 10.79240 0.01960 0.18161 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.95490 9.96910 -0.01420 -0.14244 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.97090 9.96340 0.00750 0.07528 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.97630 9.96500 0.01130 0.11340 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18740 9.18730 0.00010 0.00109 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20400 8.19870 0.00530 0.06464 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32540 8.31690 0.00850 0.10220 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92740 11.92730 0.00010 0.00084 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68520 10.67830 0.00690 0.06462 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96860 10.95730 0.01130 0.10313 景順主流基金 16.19000 15.92000 0.27000 1.69598 景順台灣科技基金 27.94000 27.46000 0.48000 1.74800 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 景順全球科技基金 22.75000 22.59000 0.16000 0.70828 景順全球康健基金 19.28000 19.19000 0.09000 0.46899 景順貨幣市場基金 15.98600 15.98530 0.00070 0.00438 景順潛力基金 30.26000 29.87000 0.39000 1.30566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62820 8.62210 0.00610 0.07075 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98670 7.99440 -0.00770 -0.09632 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39890 11.39090 0.00800 0.07023 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52650 10.53660 -0.01010 -0.09586 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.76000 7.84000 -0.08000 -1.02041 華南永昌中國A股基金(美元) 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.04000 11.17000 -0.13000 -1.16383 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58490 9.58700 -0.00210 -0.02190 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.95740 9.95580 0.00160 0.01607 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.10770 10.10990 -0.00220 -0.02176 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50460 10.50280 0.00180 0.01714 華南永昌永昌基金 18.59000 18.32000 0.27000 1.47380 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 華南永昌全球亨利組合基金 14.79810 14.77770 0.02040 0.13805 華南永昌全球神農水資源基金 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 華南永昌全球精品基金 16.54000 16.47000 0.07000 0.42502 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 華南永昌物聯網精選基金 11.09000 10.94000 0.15000 1.37112 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27120 16.27020 0.00100 0.00615 華南永昌龍盈平衡基金 23.81740 23.57560 0.24180 1.02564 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98310 11.98250 0.00060 0.00501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69390 10.69410 -0.00020 -0.00187 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74780 10.74240 0.00540 0.05027 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01600 10.01620 -0.00020 -0.00200 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.99290 9.98730 0.00560 0.05607 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53820 10.53870 -0.00050 -0.00474 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50920 10.50380 0.00540 0.05141 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97830 9.97880 -0.00050 -0.00501 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.91220 9.90750 0.00470 0.04744 華頓中小型基金 18.78000 18.24000 0.54000 2.96053 華頓中國多重機會平衡基金 11.13440 11.20590 -0.07150 -0.63806 華頓台灣基金 21.44000 20.91000 0.53000 2.53467 華頓平安貨幣市場基金 11.56340 11.56280 0.00060 0.00519 華頓全球時尚精品基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627 華頓全球高收益債券基金A 13.86950 13.85740 0.01210 0.08732 華頓全球高收益債券基金B 8.13160 8.12450 0.00710 0.08739 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.04000 0.04000 0.79365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55650 2.58790 -0.03140 -1.21334 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59380 11.72410 -0.13030 -1.11139 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36920 0.37350 -0.00430 -1.15127 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.65390 11.70220 -0.04830 -0.41274 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.65390 11.70220 -0.04830 -0.41274 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.33520 10.38080 -0.04560 -0.43927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50700 10.53970 -0.03270 -0.31026 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.50700 10.53970 -0.03270 -0.31026 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.26290 9.29170 -0.02880 -0.30995 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.53090 10.56760 -0.03670 -0.34729 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.53090 10.56760 -0.03670 -0.34729 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.27450 9.30790 -0.03340 -0.35883 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.80000 10.00000 -0.20000 -2.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.56000 8.72000 -0.16000 -1.83486 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.01000 9.19000 -0.18000 -1.95865 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63870 2.63970 -0.00100 -0.03788 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06710 2.06920 -0.00210 -0.10149 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.14370 12.14140 0.00230 0.01894 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45520 9.45340 0.00180 0.01904 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38040 0.38030 0.00010 0.02630 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29750 0.29750 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.25000 3.27000 -0.02000 -0.61162 匯豐中國動力基金(台幣) 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.69000 23.30000 0.39000 1.67382 匯豐全球趨勢組合基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045 匯豐全球關鍵資源基金 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313 匯豐安富基金 25.30000 25.04000 0.26000 1.03834 匯豐成功基金 44.22000 43.94000 0.28000 0.63723 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.40000 -0.01000 -0.41667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67350 2.66800 0.00550 0.20615 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34910 2.34410 0.00500 0.21330 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85800 11.84810 0.00990 0.08356 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.94940 7.93910 0.01030 0.12974 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38690 0.38610 0.00080 0.20720 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33280 0.33210 0.00070 0.21078 匯豐金磚動力基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00790 15.00750 0.00040 0.00267 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569 匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48250 5.48990 -0.00740 -0.13479 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31170 9.31930 -0.00760 -0.08155 匯豐龍鳳基金-A類型 51.11000 50.25000 0.86000 1.71144 匯豐龍鳳基金-I類型 51.11000 50.25000 0.86000 1.71144 匯豐龍騰電子基金 34.82000 33.97000 0.85000 2.50221 匯豐雙高收益債券組合基金 12.59340 12.58090 0.01250 0.09936 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.72000 17.51000 0.21000 1.19931 新光中國成長基金(人民幣) 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045 新光中國成長基金(美元) 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 新光中國成長基金(新臺幣) 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.09310 11.10050 -0.00740 -0.06666 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.11150 10.12100 -0.00950 -0.09386 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.60790 10.62360 -0.01570 -0.14778 新光台灣富貴基金 22.53000 22.10000 0.43000 1.94570 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.05000 20.93000 0.12000 0.57334 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.46510 40.50330 -0.03820 -0.09431 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.67700 42.68570 -0.00870 -0.02038 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 新光全球AI新創產業基金美元 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 新光全球債券基金(A累積)美元 10.64630 10.64290 0.00340 0.03195 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.58190 10.58420 -0.00230 -0.02173 新光全球債券基金(B配息)美元 10.05940 10.05600 0.00340 0.03381 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.98600 9.98820 -0.00220 -0.02203 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 新光吉星貨幣市場基金 15.49940 15.49860 0.00080 0.00516 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 新光多重資產基金(A累積)美元 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 新光亞洲精選基金-美金 20.69000 20.71000 -0.02000 -0.09657 新光亞洲精選基金-新台幣 21.32000 21.35000 -0.03000 -0.14052 新光店頭基金 21.53000 21.10000 0.43000 2.03791 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.29000 21.13000 0.16000 0.75722 新光創新科技基金 12.67000 12.50000 0.17000 1.36000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25890 10.25830 0.00060 0.00585 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58800 10.58990 -0.00190 -0.01794 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06990 10.06900 0.00090 0.00894 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41020 9.44100 -0.03080 -0.32624 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68100 9.71690 -0.03590 -0.36946 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20280 9.23660 -0.03380 -0.36594 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.05710 41.10780 -0.05070 -0.12333 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.49150 43.42850 0.06300 0.14507 新光澳幣八年期保本基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 新光澳幣十年期保本基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 新光澳幣保本基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.62070 10.61330 0.00740 0.06972 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54910 9.54250 0.00660 0.06916 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56190 9.55330 0.00860 0.09002 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.45960 10.45010 0.00950 0.09091 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.44710 10.43910 0.00800 0.07663 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53830 9.53100 0.00730 0.07659 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49980 9.49280 0.00700 0.07374 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.39510 10.38750 0.00760 0.07316 瑞銀全球創新趨勢基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.62570 10.61390 0.01180 0.11117 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60730 9.59600 0.01130 0.11776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.47580 10.46450 0.01130 0.10798 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58560 9.57540 0.01020 0.10652 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64800 9.63650 0.01150 0.11934 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55900 10.54650 0.01250 0.11852 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.89080 14.89810 -0.00730 -0.04900 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73250 8.73670 -0.00420 -0.04807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.53110 41.52450 0.00660 0.01589 群益10年期以上金融債ETF基金 41.30190 41.20220 0.09970 0.24198 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.07530 41.97030 0.10500 0.25018 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.13180 42.03210 0.09970 0.23720 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.48520 43.39150 0.09370 0.21594 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.60470 41.45870 0.14600 0.35216 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.03830 44.88320 0.15510 0.34556 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.48660 46.34340 0.14320 0.30900 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.65310 44.43820 0.21490 0.48359 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.59590 10.56320 0.03270 0.30957 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.11910 44.01900 0.10010 0.22740 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.53560 40.51950 0.01610 0.03973 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44740 11.44640 0.00100 0.00874 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27120 10.27370 -0.00250 -0.02433 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.89490 12.07920 -0.18430 -1.52576 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.82560 8.96880 -0.14320 -1.59665 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730 群益大印度基金N-新臺幣 10.57000 10.74000 -0.17000 -1.58287 群益大印度基金-人民幣 13.86950 14.06250 -0.19300 -1.37244 群益大印度基金-美元 12.94830 13.12390 -0.17560 -1.33802 群益大印度基金-新臺幣 12.50000 12.70000 -0.20000 -1.57480 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.88720 11.83590 0.05130 0.43343 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.37980 11.33890 0.04090 0.36071 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.63060 10.58470 0.04590 0.43364 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28440 9.25100 0.03340 0.36104 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.54070 9.49950 0.04120 0.43371 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.36670 8.33660 0.03010 0.36106 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.87640 8.83810 0.03830 0.43335 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.04570 8.01670 0.02900 0.36174 群益中小型股基金 43.78000 42.94000 0.84000 1.95622 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01150 10.05220 -0.04070 -0.40489 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.22680 9.27100 -0.04420 -0.47676 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.81140 8.85020 -0.03880 -0.43841 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.53010 8.56480 -0.03470 -0.40515 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.86070 7.89830 -0.03760 -0.47605 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.50750 7.54060 -0.03310 -0.43896 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.51190 10.50560 0.00630 0.05997 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.56310 11.55610 0.00700 0.06057 群益中國高收益債券基金-美元 11.16610 11.15880 0.00730 0.06542 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41600 10.43180 -0.01580 -0.15146 群益中國新機會基金N-人民幣 7.58870 7.73710 -0.14840 -1.91803 群益中國新機會基金N-美元 6.91760 7.05790 -0.14030 -1.98784 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.53000 7.68000 -0.15000 -1.95313 群益中國新機會基金-人民幣 6.73010 6.86170 -0.13160 -1.91789 群益中國新機會基金-美元 7.39630 7.54640 -0.15010 -1.98903 群益中國新機會基金-新臺幣 7.18000 7.33000 -0.15000 -2.04638 群益平衡王基金 18.97200 18.71670 0.25530 1.36402 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.01410 11.98420 0.02990 0.24950 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.38370 11.36360 0.02010 0.17688 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.33420 10.30860 0.02560 0.24834 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79100 9.77370 0.01730 0.17701 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.28520 10.28720 -0.00200 -0.01944 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.06890 10.07110 -0.00220 -0.02184 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14910 9.15090 -0.00180 -0.01967 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13350 9.13550 -0.00200 -0.02189 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.34490 10.34690 -0.00200 -0.01933 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.38480 10.38710 -0.00230 -0.02214 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31050 9.31230 -0.00180 -0.01933 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77240 9.77460 -0.00220 -0.02251 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.02190 11.01030 0.01160 0.10536 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.63510 7.62710 0.00800 0.10489 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.57680 10.56730 0.00950 0.08990 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.39780 10.38650 0.01130 0.10880 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60220 10.58660 0.01560 0.14736 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85980 9.85100 0.00880 0.08933 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79110 9.78050 0.01060 0.10838 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98360 9.96900 0.01460 0.14645 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.57690 10.56740 0.00950 0.08990 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.39770 10.38640 0.01130 0.10880 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60210 10.58650 0.01560 0.14736 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85990 9.85100 0.00890 0.09035 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79100 9.78040 0.01060 0.10838 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98360 9.96900 0.01460 0.14645 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.40220 9.38000 0.02220 0.23667 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 群益全球關鍵生技基金-美元 15.38470 15.34850 0.03620 0.23585 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.45000 15.41000 0.04000 0.25957 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.05000 12.19000 -0.14000 -1.14848 群益印度中小基金N-人民幣 11.38800 11.56660 -0.17860 -1.54410 群益印度中小基金N-美元 9.49000 9.63550 -0.14550 -1.51004 群益印度中小基金N-新臺幣 9.13000 9.29000 -0.16000 -1.72228 群益印度中小基金-人民幣 15.41660 15.65850 -0.24190 -1.54485 群益印度中小基金-美元 13.57320 13.78130 -0.20810 -1.51002 群益印度中小基金-新臺幣 15.98000 16.26000 -0.28000 -1.72202 群益多利策略組合基金 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 群益多重收益組合基金 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 群益多重資產組合基金 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076 群益安家基金 23.78260 23.43890 0.34370 1.46637 群益安穩貨幣市場基金 16.14900 16.14800 0.00100 0.00619 群益那斯達克生技基金 21.13000 21.38000 -0.25000 -1.16932 群益亞太中小基金 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 群益亞太新趨勢平衡基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.45110 10.42890 0.02220 0.21287 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.75520 7.73860 0.01660 0.21451 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.15370 10.13200 0.02170 0.21417 群益店頭市場基金 88.90000 87.20000 1.70000 1.94954 群益東方盛世基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 群益東協成長基金-人民幣 12.99730 12.95030 0.04700 0.36293 群益東協成長基金-美元 11.32510 11.28010 0.04500 0.39893 群益東協成長基金-新臺幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.49620 11.47380 0.02240 0.19523 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81530 10.79470 0.02060 0.19083 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.34450 10.32190 0.02260 0.21895 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.49180 9.47330 0.01850 0.19529 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93260 8.91560 0.01700 0.19068 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54170 8.52310 0.01860 0.21823 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.69660 10.67320 0.02340 0.21924 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.28860 9.27060 0.01800 0.19416 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09130 9.07400 0.01730 0.19065 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54230 9.52150 0.02080 0.21845 群益長安基金 28.16000 27.52000 0.64000 2.32558 群益美國新創亮點基金N-美元 10.05050 9.98140 0.06910 0.69229 群益美國新創亮點基金-美元 15.20380 15.09930 0.10450 0.69209 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124 群益真善美基金 15.32160 15.24670 0.07490 0.49125 群益馬拉松基金 112.27000 110.31000 1.96000 1.77681 群益深証中小板基金 11.13000 10.93000 0.20000 1.82983 群益創新科技基金 30.70000 29.94000 0.76000 2.53841 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.78490 8.88330 -0.09840 -1.10770 群益華夏盛世基金N-美元 8.02620 8.12200 -0.09580 -1.17951 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144 群益華夏盛世基金-人民幣 9.56680 9.67400 -0.10720 -1.10812 群益華夏盛世基金-美元 8.84990 8.95550 -0.10560 -1.17916 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.86000 15.03000 -0.17000 -1.13107 群益奧斯卡基金 27.42000 26.67000 0.75000 2.81215 群益新興金鑽基金-美元 11.05640 11.06620 -0.00980 -0.08856 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 21.79000 21.23000 0.56000 2.63778 群益道瓊美國地產ETF基金 22.13000 22.09000 0.04000 0.18108 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.08000 8.22000 -0.14000 -1.70316 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.07000 12.64000 0.43000 3.40190 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.95660 10.92340 0.03320 0.30393 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.72280 10.69810 0.02470 0.23088 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.90060 0.02940 0.26971 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.70310 10.67060 0.03250 0.30458 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.47490 10.45070 0.02420 0.23156 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.67700 10.64820 0.02880 0.27047 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.95650 10.92330 0.03320 0.30394 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.72290 10.69810 0.02480 0.23182 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.70310 10.67060 0.03250 0.30458 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.47480 10.45060 0.02420 0.23157 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.75320 12.71480 0.03840 0.30201 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.56350 11.54230 0.02120 0.18367 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47310 11.44860 0.02450 0.21400 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62470 8.59880 0.02590 0.30120 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87830 8.86200 0.01630 0.18393 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.40410 8.38620 0.01790 0.21345 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.06520 10.04670 0.01850 0.18414 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82250 9.80440 0.01810 0.18461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.46000 27.99000 0.47000 1.67917 德信中國精選成長基金 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404 德信台灣主流中小基金 18.16000 17.79000 0.37000 2.07982 德信萬保貨幣市場基金 11.97790 11.97720 0.00070 0.00584 德信數位時代基金 31.00000 30.37000 0.63000 2.07442 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.65520 10.62880 0.02640 0.24838 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.55680 10.53080 0.02600 0.24689 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70790 11.70730 0.00060 0.00513 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.68000 14.27000 0.41000 2.87316 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.63000 17.50000 0.13000 0.74286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.67370 10.65580 0.01790 0.16798 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.06030 16.03370 0.02660 0.16590 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32570 8.33780 -0.01210 -0.14512 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15900 11.14750 0.01150 0.10316 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.06310 12.05070 0.01240 0.10290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.05090 14.07130 -0.02040 -0.14498 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.99000 16.93000 0.06000 0.35440 摩根中小基金 20.88000 20.62000 0.26000 1.26091 摩根中國A股基金 13.78000 13.93000 -0.15000 -1.07681 摩根中國A股基金(美元) 10.63000 10.75000 -0.12000 -1.11628 摩根中國亮點基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.21700 11.24650 -0.02950 -0.26230 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.38820 12.42450 -0.03630 -0.29216 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44720 9.47470 -0.02750 -0.29025 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.98220 13.01620 -0.03400 -0.26121 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.91880 14.96250 -0.04370 -0.29206 摩根台灣金磚基金-累積型 18.79000 18.53000 0.26000 1.40313 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.79000 18.53000 0.26000 1.40313 摩根台灣增長基金 47.56000 46.84000 0.72000 1.53715 摩根平衡基金 27.57000 27.37000 0.20000 0.73073 摩根全球α基金 18.24000 18.17000 0.07000 0.38525 摩根全球平衡基金 15.93800 15.93930 -0.00130 -0.00816 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.47420 9.45810 0.01610 0.17022 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57100 10.55370 0.01730 0.16392 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98210 9.96560 0.01650 0.16557 摩根多元入息成長基金-累積型 11.54790 11.52710 0.02080 0.18044 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.27210 10.25520 0.01690 0.16479 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.60620 10.58640 0.01980 0.18703 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.98230 13.95620 0.02610 0.18701 摩根亞洲基金 56.71000 56.88000 -0.17000 -0.29887 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49890 8.49630 0.00260 0.03060 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99760 9.99660 0.00100 0.01000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84100 8.83910 0.00190 0.02150 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81740 12.81220 0.00520 0.04059 摩根東方內需機會基金 17.95000 18.01000 -0.06000 -0.33315 摩根東方科技基金 29.99000 30.22000 -0.23000 -0.76109 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 摩根金龍收成基金 20.45000 20.49000 -0.04000 -0.19522 摩根第一貨幣市場基金 15.12520 15.12450 0.00070 0.00463 摩根絕對日本基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902 摩根新金磚五國基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 摩根新絲路基金 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 摩根新興35基金 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489 摩根新興日本基金 22.82000 22.93000 -0.11000 -0.47972 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18590 7.16150 0.02440 0.34071 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.47810 9.44680 0.03130 0.33133 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30710 9.27620 0.03090 0.33311 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.93230 10.89500 0.03730 0.34236 摩根新興科技基金 49.86000 48.85000 1.01000 2.06755 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64570 8.63830 0.00740 0.08567 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.26240 9.25840 0.00400 0.04320 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.73080 8.72640 0.00440 0.05042 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.23100 10.22210 0.00890 0.08707 摩根龍揚基金 30.54000 30.61000 -0.07000 -0.22868 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 摩根環球股票收益基金-累積型 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29310 9.28950 0.00360 0.03875 摩根總收益組合基金-累積型 11.43710 11.43270 0.00440 0.03849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.42000 20.49000 -0.07000 -0.34163 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60950 12.60890 0.00060 0.00476 鋒裕匯理阿波羅基金 10.18000 9.94000 0.24000 2.41449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.51900 10.50820 0.01080 0.10278 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.47080 10.47120 -0.00040 -0.00382 聯邦中國龍基金 24.07000 23.64000 0.43000 1.81895 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45910 12.44040 0.01870 0.15032 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.64870 11.63180 0.01690 0.14529 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.64040 10.64170 -0.00130 -0.01222 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35300 10.33710 0.01590 0.15381 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73210 9.71790 0.01420 0.14612 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88340 8.88450 -0.00110 -0.01238 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.85400 9.82550 0.02850 0.29006 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.09320 10.06010 0.03310 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