◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月10日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24196 5027 481.32 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15196 4973 305.57 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19768 7466 264.77 00729R 第一金工業30反1 2788 1098 253.92 00702 國泰標普低波高息 13154 5188 253.55 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16965 8847 191.76 0058 富邦發達 7418 4196 176.79 00735 國泰臺韓科技 8327 6789 122.65 0051 元大中型100 10888 9500 114.61 00757 統一FANG+ 8365 7994 104.64 00681R 元大美債20反1 5980 6094 98.13 0054 元大台商50 10265 10624 96.62 0055 元大MSCI金融 33840 37154 91.08 00707R 元大S&P日圓反1 3763 4355 86.41 008201 BP上證50 1332 1549 85.99 00714 群益道瓊美國地產 4614 5567 82.88 00763U 國票道瓊銅 2321 3065 75.73 00649 FH香港 3827 5272 72.59 006206 元大上證50 100817 140778 71.61 00663L 國泰臺灣加權正2 3058 4309 70.97 0053 元大電子 4392 6488 67.69 006207 FH滬深 62647 97892 64.00 00736 國泰新興市場 4650 7727 60.18 00752 中信中國50 7116 12216 58.25 0061 元大寶滬深 203246 353616 57.48