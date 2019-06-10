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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月10日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24196      5027   481.32  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15196      4973   305.57  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19768      7466   264.77  
00729R 第一金工業30反1       2788      1098   253.92  
00702  國泰標普低波高息     13154      5188   253.55  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16965      8847   191.76  
0058   富邦發達              7418      4196   176.79  
00735  國泰臺韓科技          8327      6789   122.65  
0051   元大中型100          10888      9500   114.61  
00757  統一FANG+             8365      7994   104.64  
00681R 元大美債20反1         5980      6094    98.13  
0054   元大台商50           10265     10624    96.62  
0055   元大MSCI金融         33840     37154    91.08  
00707R 元大S&P日圓反1        3763      4355    86.41  
008201 BP上證50              1332      1549    85.99  
00714  群益道瓊美國地產      4614      5567    82.88  
00763U 國票道瓊銅            2321      3065    75.73  
00649  FH香港                3827      5272    72.59  
006206 元大上證50          100817    140778    71.61  
00663L 國泰臺灣加權正2       3058      4309    70.97  
0053   元大電子              4392      6488    67.69  
006207 FH滬深               62647     97892    64.00  
00736  國泰新興市場          4650      7727    60.18  
00752  中信中國50            7116     12216    58.25  
0061   元大寶滬深          203246    353616    57.48
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