【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普宣布無限期暫停對墨西哥加徵關稅，雖然美中貿易衝突在本月 G20 峰會前依舊面臨諸多不確定性，不過上週五美國意外疲弱的就業數據激起市場對 FED 降息預期升溫，激勵台股今日跟隨亞股普遍走高，台積電大漲超過 3%，同時中國 5G 開始商轉也帶動相關概念股，加權指數收盤大漲 1.51%。

《國際金融市場焦點分析》

美國財長梅努欽表示已經與中國人行行長易綱就貿易問題進行建設性的會晤，不過他也表示如果 G20 會議不順利，川普將很樂意用關稅重新平衡兩國貿易關係，顯示美中貿易協商進展依舊有限，週一Ａ股早盤雖然受到前期熱點券商及稀土永磁等板塊出現回調衝擊，但中國工信部提前發放 5G 商用牌照，激勵相關概念股走高，同時中國 5 月份以人民幣計出口年增 7.7% 大幅優於預期，支撐中國股市追隨亞股反彈。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯和俄羅斯重申致力避免全球供應過剩，加上美國總統川普宣布與墨西哥談判有進展，帶動週五早盤輕原油及布倫特原油期貨價格走高，於晚盤時段，受到非農就業人數增加幅度不及市場預期，薪資成長率亦下滑至 3.1%，帶動市場降息預期大幅上升，在降息預期升溫下，帶動週五輕原油及布倫特原油期貨於台灣端午連假期間上漲超過 4%。

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