台北‧06月06日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 1747 3105 穩懋 1315 4953 緯軟 575 4736 泰博 316 3217 優群 287 6188 廣明 231 5274 信驊 227 3081 聯亞 222 5347 世界 187 3293 鈊象 178 6561 是方 156 5371 中光電 143 3324 雙鴻 104 5457 宣德 80 5904 寶雅 78 8155 博智 65 5263 智崴 63 8489 三貝德 55 6462 神盾 43 3529 力旺 39 4541 晟田 35 8431 匯鑽科 30 4966 譜瑞-KY 25 2729 瓦城 17 5903 全家 14 4105 東洋 12 1565 精華 11 1795 美時 10 5299 杰力 10 8083 瑞穎 10 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -4117 8069 元太 -1578 6290 良維 -1329 5483 中美晶 -770 6182 合晶 -664 8299 群聯 -440 5425 台半 -392 3363 上詮 -381 3527 聚積 -375 6245 立端 -350 6274 台燿 -307 3260 威剛 -240 5009 榮剛 -201 3083 網龍 -200 3264 欣銓 -175 8436 大江 -170 6411 晶焱 -150 6146 耕興 -147 6121 新普 -137 6147 頎邦 -133 6266 泰詠 -130 6488 環球晶 -120 6138 茂達 -120 4107 邦特 -116 6643 M31 -110 1597 直得 -104 5439 高技 -100 6143 振曜 -88 8349 恒耀 -79 3491 昇達科 -67
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...