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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月06日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        1747  
3105  穩懋          1315  
4953  緯軟           575  
4736  泰博           316  
3217  優群           287  
6188  廣明           231  
5274  信驊           227  
3081  聯亞           222  
5347  世界           187  
3293  鈊象           178  
6561  是方           156  
5371  中光電         143  
3324  雙鴻           104  
5457  宣德            80  
5904  寶雅            78  
8155  博智            65  
5263  智崴            63  
8489  三貝德          55  
6462  神盾            43  
3529  力旺            39  
4541  晟田            35  
8431  匯鑽科          30  
4966  譜瑞-KY         25  
2729  瓦城            17  
5903  全家            14  
4105  東洋            12  
1565  精華            11  
1795  美時            10  
5299  杰力            10  
8083  瑞穎            10  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -4117  
8069  元太         -1578  
6290  良維         -1329  
5483  中美晶        -770  
6182  合晶          -664  
8299  群聯          -440  
5425  台半          -392  
3363  上詮          -381  
3527  聚積          -375  
6245  立端          -350  
6274  台燿          -307  
3260  威剛          -240  
5009  榮剛          -201  
3083  網龍          -200  
3264  欣銓          -175  
8436  大江          -170  
6411  晶焱          -150  
6146  耕興          -147  
6121  新普          -137  
6147  頎邦          -133  
6266  泰詠          -130  
6488  環球晶        -120  
6138  茂達          -120  
4107  邦特          -116  
6643  M31           -110  
1597  直得          -104  
5439  高技          -100  
6143  振曜           -88  
8349  恒耀           -79  
3491  昇達科         -67
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