◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 18791 0 00632R 元大台灣50反1 -6316 0 00677U 富邦VIX 18466 0 1101B 台泥乙特 -4589 0 0056 元大高股息 7477 132671 1303 南亞 -2357 -13258 00637L 元大滬深300正2 3803 0 2882 國泰金 -1856 0 00642U 元大S&P石油 2518 0 2888 新光金 -1672 0 2883 開發金 2426 0 00708L 元大S&P黃金正2 -1292 0 2887 台新金 2117 0 8150 南茂 -973 0 2890 永豐金 2107 0 1326 台化 -904 -7544 2892 第一金 1972 0 1314 中石化 -866 -5913 00669R 國泰美國道瓊反1 1521 0 2633 台灣高鐵 -840 0 2886 兆豐金 1484 0 00673R 元大S&P原油反1 -693 0 2884 玉山金 1369 0 2812 台中銀 -671 0 2885 元大金 1109 0 2834 臺企銀 -591 0 00633L 富邦上証正2 1108 0 1809 中釉 -475 -1552 2610 華航 924 0 1722 台肥 -441 864 5880 合庫金 856 0 1312A 國喬特 -430 0 00651R FH香港反1 793 0 8046 南電 -419 0 00671R 富邦NASDAQ反1 651 0 00634R 富邦上証反1 -412 0 3004 豐達科 649 694 00676R 富邦臺灣加權反1 -410 0 2002 中鋼 635 -8088 2881 富邦金 -397 0 2618 長榮航 610 0 2838 聯邦銀 -396 0 1402 遠東新 596 -1671 00636 國泰中國A50 -342 418 00648R 元大S&P500反1 593 0 00743 國泰中國A150 -335 -930 00692 富邦公司治理 575 1916 2104 國際中橡 -287 -6977 9904 寶成 490 0 0059 富邦金融 -283 -24 2801 彰銀 466 0 00666R 富邦恒生國企反1 -260 0 1504 東元 411 -6437 1440 南紡 -247 -1458 2823 中壽 410 0 1909 榮成 -235 -4975 1714 和桐 381 1110 5871 中租-KY -222 0 1216 統一 367 9352 2845 遠東銀 -219 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股