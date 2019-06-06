【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國制裁華為事件影響，導致大立光昨日公佈 5 月份營收不如市場預期，市場預期 6 月營收將會進一步下滑，導致今日大立光大跌超過 4%，加上 ISM 非製造業指數重回 55 之上，並優於市場預期，推動美元指數反彈，導致今日台股下跌 0.5%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 55.81 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易衝突仍然持續升溫，市場避險情緒仍然偏高，帶動創業板走勢疲弱，並跌入熊市區間，加上受 5G 牌照發放利多，已完全反映於 5G 概念股及電信股中，導致在市場避險情緒升溫下，帶動 5G 相關概念股及電信股賣壓出籠，此外，美國非製造業指數再度回升至 55 之上，帶動美元指數反彈，人民幣再度小幅貶值，導致 A50 指數下跌近 1%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週報顯示美國上週原油庫存增加 680 萬桶，同時汽油庫存增加 320 萬桶，蒸餾油庫存增加 460 萬桶，另外，美國原油產量再度攀升 10 萬桶 / 日，至每日 1240 萬桶的創紀錄高位，市場原先已經擔憂貿易衝突導致全球經濟成長減緩，恐傷害原油需求，庫存的不斷累積因此加重市場賣壓，衝擊油價再度重挫；週四美國公布 ADP 新增就業人數創 2010/3 月以來新低，金價受到支撐再度走高。

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