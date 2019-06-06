[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/05 108/06/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.97000 29.38000 1.59000 5.41184 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.80000 17.05000 0.75000 4.39883 元大標普500單日正向2倍基金 33.16000 31.86000 1.30000 4.08035 國泰美國費城半導體基金 13.39000 12.88000 0.51000 3.95963 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.62000 17.93000 0.69000 3.84830 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.18000 29.13000 1.05000 3.60453 元大全球人工智慧ETF基金 21.23000 20.51000 0.72000 3.51048 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.97000 13.51000 0.46000 3.40489 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.90000 12.49000 0.41000 3.28263 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.59000 20.91000 0.68000 3.25203 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.28000 14.80000 0.48000 3.24324 瀚亞美國高科技基金 27.76000 26.93000 0.83000 3.08206 國泰標普北美科技ETF基金 22.27000 21.64000 0.63000 2.91128 富邦NASDAQ-100基金 30.58000 29.73000 0.85000 2.85906 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.25000 9.97000 0.28000 2.80843 復華美國新星基金-美元 11.90000 11.58000 0.32000 2.76339 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.31000 9.06000 0.25000 2.75938 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.18000 0.28000 2.75049 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.30000 10.03000 0.27000 2.69192 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.41000 9.17000 0.24000 2.61723 復華美國新星基金-新臺幣 12.28000 11.97000 0.31000 2.58981 景順全球科技基金 22.45000 21.89000 0.56000 2.55825 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.76750 20.25680 0.51070 2.52113 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.90000 21.37000 0.53000 2.48011 瑞銀全球創新趨勢基金 7.11000 6.94000 0.17000 2.44957 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.00740 9.77670 0.23070 2.35969 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.00580 9.77520 0.23060 2.35903 元大標普500基金 26.72000 26.11000 0.61000 2.33627 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.82000 20.35000 0.47000 2.30958 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.20000 9.97000 0.23000 2.30692 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------