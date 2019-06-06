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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/05  108/06/04  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.97000   29.38000    1.59000    5.41184
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.80000   17.05000    0.75000    4.39883
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.16000   31.86000    1.30000    4.08035
國泰美國費城半導體基金                                           13.39000   12.88000    0.51000    3.95963
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           18.62000   17.93000    0.69000    3.84830
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     30.18000   29.13000    1.05000    3.60453
元大全球人工智慧ETF基金                                          21.23000   20.51000    0.72000    3.51048
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.97000   13.51000    0.46000    3.40489
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.90000   12.49000    0.41000    3.28263
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.59000   20.91000    0.68000    3.25203
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.28000   14.80000    0.48000    3.24324
瀚亞美國高科技基金                                               27.76000   26.93000    0.83000    3.08206
國泰標普北美科技ETF基金                                          22.27000   21.64000    0.63000    2.91128
富邦NASDAQ-100基金                                               30.58000   29.73000    0.85000    2.85906
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.25000    9.97000    0.28000    2.80843
復華美國新星基金-美元                                            11.90000   11.58000    0.32000    2.76339
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.31000    9.06000    0.25000    2.75938
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.46000   10.18000    0.28000    2.75049
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.30000   10.03000    0.27000    2.69192
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.41000    9.17000    0.24000    2.61723
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.28000   11.97000    0.31000    2.58981
景順全球科技基金                                                 22.45000   21.89000    0.56000    2.55825
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.76750   20.25680    0.51070    2.52113
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.90000   21.37000    0.53000    2.48011
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.11000    6.94000    0.17000    2.44957
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.00740    9.77670    0.23070    2.35969
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.00580    9.77520    0.23060    2.35903
元大標普500基金                                                  26.72000   26.11000    0.61000    2.33627
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.82000   20.35000    0.47000    2.30958
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.20000    9.97000    0.23000    2.30692
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