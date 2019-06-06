[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/05 108/06/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.11660 10.10800 0.00860 0.08508 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.97740 9.96890 0.00850 0.08527 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.22720 10.21970 0.00750 0.07339 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.09090 10.08350 0.00740 0.07339 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.96360 9.95350 0.01010 0.10147 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.97130 9.96390 0.00740 0.07427 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.97130 9.96390 0.00740 0.07427 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.99740 9.98770 0.00970 0.09712 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.41990 10.39650 0.02340 0.22508 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.22540 10.20250 0.02290 0.22445 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.33850 10.32670 0.01180 0.11427 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.23110 10.21940 0.01170 0.11449 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.38000 21.80000 -0.42000 -1.92661 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.50600 41.67320 -0.16720 -0.40122 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.18560 40.13390 0.05170 0.12882 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.65770 9.65160 0.00610 0.06320 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.13850 10.13370 0.00480 0.04737 中國信託台灣活力基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.75000 0.17000 1.94286 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.47000 0.18000 1.90074 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98680 9.96620 0.02060 0.20670 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15350 10.14280 0.01070 0.10549 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.15160 9.14200 0.00960 0.10501 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33800 10.31960 0.01840 0.17830 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28230 9.26610 0.01620 0.17483 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.94520 10.81130 0.13390 1.23852 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.31880 9.20480 0.11400 1.23848 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25730 11.30150 -0.04420 -0.39110 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86860 9.90740 -0.03880 -0.39163 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.16580 43.64940 -0.48360 -1.10792 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.10040 44.41440 -0.31400 -0.70698 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.66430 44.89600 -0.23170 -0.51608 中國信託智能運動基金-台幣 10.36000 10.24000 0.12000 1.17188 中國信託智能運動基金-美元 9.86000 9.74000 0.12000 1.23203 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.74000 9.61000 0.13000 1.35276 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02930 11.02910 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.11600 10.09980 0.01620 0.16040 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38120 9.36620 0.01500 0.16015 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.25480 10.23510 0.01970 0.19247 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.50540 9.48720 0.01820 0.19184 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 10.95000 0.17000 1.55251 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.05000 10.87000 0.18000 1.65593 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.59000 10.41000 0.18000 1.72911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.49490 41.76540 -0.27050 -0.64767 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.92610 42.09300 -0.16690 -0.39650 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.83350 41.94020 -0.10670 -0.25441 元大2001基金 57.47000 57.26000 0.21000 0.36675 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.68930 44.91480 -0.22550 -0.50206 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.25890 42.44320 -0.18430 -0.43423 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.93000 20.09000 -0.16000 -0.79642 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67260 11.67180 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91040 10.91900 -0.00860 -0.07876 元大上證50基金 31.22000 31.30000 -0.08000 -0.25559 元大大中華TMT基金-人民幣 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 元大大中華TMT基金-新台幣 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083 元大大中華價值指數基金-美元 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.61900 16.71300 -0.09400 -0.56244 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.41500 10.46300 -0.04800 -0.45876 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.16100 10.21700 -0.05600 -0.54811 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 3.01000 -0.05000 -1.66113 元大中國平衡基金-新台幣 13.42000 13.65000 -0.23000 -1.68498 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.08630 47.02300 0.06330 0.13461 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93000 10.93120 -0.00120 -0.01098 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97910 9.98010 -0.00100 -0.01002 元大中國機會債券基金-新台幣 10.19880 10.20870 -0.00990 -0.09698 元大巴西指數基金 7.02100 6.95200 0.06900 0.99252 元大巴菲特基金 24.72000 24.66000 0.06000 0.24331 元大日經225基金 26.38000 25.89000 0.49000 1.89262 元大台商收成基金 20.99000 21.01000 -0.02000 -0.09519 元大台灣50單日反向1倍基金 12.17000 12.22000 -0.05000 -0.40917 元大台灣50單日正向2倍基金 36.42000 36.16000 0.26000 0.71903 元大台灣中型100基金 30.90000 30.75000 0.15000 0.48780 元大台灣加權股價指數基金 24.64900 24.58800 0.06100 0.24809 元大台灣卓越50基金 78.21000 78.00000 0.21000 0.26923 元大台灣金融基金 17.87000 17.91000 -0.04000 -0.22334 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.30000 30.25000 0.05000 0.16529 元大台灣高股息基金 25.74000 25.65000 0.09000 0.35088 元大台灣電子科技基金 32.83000 32.72000 0.11000 0.33619 元大全球ETF成長組合基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 元大全球ETF穩健組合基金 14.79000 14.71000 0.08000 0.54385 元大全球人工智慧ETF基金 21.23000 20.51000 0.72000 3.51048 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.39000 13.44000 -0.05000 -0.37202 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 元大全球不動產證券化基金-美元 12.09300 12.13100 -0.03800 -0.31325 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.52000 -0.07000 -1.07362 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541 元大全球股票入息基金-美元配息 8.23700 8.16200 0.07500 0.91889 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 元大全球新興市場精選組合基金 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 元大全球農業商機基金 17.44000 17.15000 0.29000 1.69096 元大印度指數基金 10.61800 10.72100 -0.10300 -0.96073 元大印度基金 13.47000 13.58000 -0.11000 -0.81001 元大多多基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 元大多福基金 49.13000 48.94000 0.19000 0.38823 元大亞太成長基金 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21420 9.20360 0.01060 0.11517 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40820 7.39970 0.00850 0.11487 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.95800 8.93400 0.02400 0.26864 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.86300 9.85600 0.00700 0.07102 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.17450 10.17760 -0.00310 -0.03046 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.30610 10.31000 -0.00390 -0.03783 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16470 10.16860 -0.00390 -0.03835 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.50590 10.51760 -0.01170 -0.11124 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.36180 10.37330 -0.01150 -0.11086 元大卓越基金 41.66000 41.55000 0.11000 0.26474 元大店頭基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45020 10.44960 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93360 9.96150 -0.02790 -0.28008 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.17660 33.15370 0.02290 0.06907 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.35020 42.68550 -0.33530 -0.78551 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.19250 17.01420 0.17830 1.04795 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.33930 22.79160 -0.45230 -1.98450 元大美國政府7至10年期債券基金 42.47790 42.54680 -0.06890 -0.16194 元大高科技基金 17.88000 17.85000 0.03000 0.16807 元大得利貨幣市場基金 16.31930 16.31900 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02780 12.02770 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 元大華夏中小基金 7.01000 7.08000 -0.07000 -0.98870 元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 元大新中國基金-美元 8.63100 8.71100 -0.08000 -0.91838 元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.86000 -0.09000 -1.01580 元大新主流基金 21.97000 21.83000 0.14000 0.64132 元大新東協平衡基金-美元 9.31200 9.30000 0.01200 0.12903 元大新東協平衡基金-新台幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.38750 10.39160 -0.00410 -0.03945 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.69900 9.70280 -0.00380 -0.03916 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76950 10.78170 -0.01220 -0.11315 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06310 10.07450 -0.01140 -0.11316 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97470 9.97910 -0.00440 -0.04409 元大新興亞洲基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 元大萬泰貨幣市場基金 15.15830 15.15820 0.00010 0.00066 元大經貿基金 34.42000 34.29000 0.13000 0.37912 元大實質多重資產基金-人民幣 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 元大實質多重資產基金-美元 7.86900 7.84300 0.02600 0.33151 元大實質多重資產基金-新台幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 元大滬深300單日反向1倍基金 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 元大滬深300單日正向2倍基金 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 元大摩臺基金 36.53000 36.41000 0.12000 0.32958 元大標普500基金 26.72000 26.11000 0.61000 2.33627 元大標普500單日反向1倍基金 12.93000 13.19000 -0.26000 -1.97119 元大標普500單日正向2倍基金 33.16000 31.86000 1.30000 4.08035 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.41000 20.28000 0.13000 0.64103 元大標智滬深300基金 16.60000 17.28000 -0.68000 -3.93519 元大歐洲50基金 24.41000 24.15000 0.26000 1.07660 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43920 9.43430 0.00490 0.05194 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28520 10.28490 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.55000 14.51000 0.04000 0.27567 日盛上選基金 31.54000 31.49000 0.05000 0.15878 日盛小而美基金 16.70000 16.59000 0.11000 0.66305 日盛中國內需動力基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31160 12.31320 -0.00160 -0.01299 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89730 9.89860 -0.00130 -0.01313 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.49550 12.50380 -0.00830 -0.06638 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03990 10.04660 -0.00670 -0.06669 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.39720 11.41040 -0.01320 -0.11568 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13980 9.15040 -0.01060 -0.11584 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.85000 9.98000 -0.13000 -1.30261 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 日盛日盛基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.01000 10.86000 0.15000 1.38122 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35390 10.31970 0.03420 0.33140 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32040 9.28960 0.03080 0.33155 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.21570 10.18640 0.02930 0.28764 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19610 9.16980 0.02630 0.28681 日盛全球智能車基金(美元) 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.14000 9.97000 0.17000 1.70512 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49340 2.49550 -0.00210 -0.08415 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65230 1.65370 -0.00140 -0.08466 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38360 0.38420 -0.00060 -0.15617 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25480 0.25510 -0.00030 -0.11760 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77200 12.79560 -0.02360 -0.18444 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35380 8.36930 -0.01550 -0.18520 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379 日盛首選基金 16.05000 15.97000 0.08000 0.50094 日盛高科技基金 16.75000 16.69000 0.06000 0.35950 日盛貨幣市場基金 14.82840 14.82820 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.82000 36.68000 0.14000 0.38168 日盛精選五虎基金 34.43000 34.15000 0.28000 0.81991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54030 13.54010 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.91000 28.59000 0.32000 1.11927 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 台新MSCI中國基金 19.12000 19.20000 -0.08000 -0.41667 台新大眾貨幣市場基金 14.21710 14.21690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49680 10.50700 -0.01020 -0.09708 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51630 10.52790 -0.01160 -0.11018 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.31130 10.33020 -0.01890 -0.18296 台新中國通基金 40.94000 40.76000 0.18000 0.44161 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51000 0.51870 -0.00870 -1.67727 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.03100 16.31600 -0.28500 -1.74675 台新中國精選中小基金-美元 0.28540 0.29060 -0.00520 -1.78940 台新中國精選中小基金-新台幣 8.99000 9.16000 -0.17000 -1.85590 台新主流基金 22.43000 22.37000 0.06000 0.26822 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.83000 22.93000 -0.10000 -0.43611 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72920 0.73180 -0.00260 -0.35529 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.31000 16.38000 -0.07000 -0.42735 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52040 0.52220 -0.00180 -0.34470 台新台灣中小基金 31.98000 31.66000 0.32000 1.01074 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21390 10.24520 -0.03130 -0.30551 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43000 9.46520 -0.03520 -0.37189 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83460 10.87500 -0.04040 -0.37149 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85910 9.84490 0.01420 0.14424 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.96480 10.94900 0.01580 0.14431 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 台新印度基金 15.39000 15.51000 -0.12000 -0.77369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70970 8.73640 -0.02670 -0.30562 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28260 -0.00060 -0.21231 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66240 12.70110 -0.03870 -0.30470 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40470 0.40570 -0.00100 -0.24649 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 0.00000 40.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.00000 0.00000 40.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12670 11.12650 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.51950 30.40260 0.11690 0.38451 台新智慧生活基金-美元 10.14320 9.95000 0.19320 1.94171 台新智慧生活基金-新台幣 10.65000 10.45000 0.20000 1.91388 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07220 8.06040 0.01180 0.14639 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.42260 8.41650 0.00610 0.07248 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.07540 9.06210 0.01330 0.14677 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48060 9.47370 0.00690 0.07283 台新新興市場債券基金(A類型) 11.38330 11.35040 0.03290 0.28986 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35620 0.35490 0.00130 0.36630 台新新興市場債券基金(B類型) 8.14590 8.12230 0.02360 0.29056 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26880 0.26780 0.00100 0.37341 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.41000 5.43000 -0.02000 -0.36832 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.24000 22.21000 0.03000 0.13507 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.10390 10.05880 0.04510 0.44836 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.83500 9.79230 0.04270 0.43606 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.01650 9.98430 0.03220 0.32251 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.10390 10.05880 0.04510 0.44836 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.83500 9.79230 0.04270 0.43606 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.01650 9.98430 0.03220 0.32251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.79260 41.09590 -0.30330 -0.73803 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.67550 41.12820 -0.45270 -1.10070 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.92380 39.91410 0.00970 0.02430 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33520 11.33450 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22530 10.23500 -0.00970 -0.09477 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22350 9.22450 -0.00100 -0.01084 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.79830 10.79960 -0.00130 -0.01204 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87260 7.88130 -0.00870 -0.11039 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28580 9.29600 -0.01020 -0.10972 永豐中小基金 50.59000 50.26000 0.33000 0.65659 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78590 1.78720 -0.00130 -0.07274 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47320 2.47500 -0.00180 -0.07273 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23020 8.24460 -0.01440 -0.17466 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05890 11.07830 -0.01940 -0.17512 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.37000 4.40000 -0.03000 -0.68182 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970 永豐主流品牌基金 18.63000 18.34000 0.29000 1.58124 永豐永豐基金 31.55000 31.34000 0.21000 0.67007 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.17180 9.19820 -0.02640 -0.28701 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60770 9.63540 -0.02770 -0.28748 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17470 9.20700 -0.03230 -0.35082 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61320 9.64700 -0.03380 -0.35037 永豐亞洲民生消費基金 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188 永豐南非幣2021保本基金 13.99430 13.99360 0.00070 0.00500 永豐高科技基金 21.55000 21.40000 0.15000 0.70093 永豐貨幣市場基金 13.93350 13.93330 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10890 2.10810 0.00080 0.03795 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58740 2.58640 0.00100 0.03866 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81550 7.82040 -0.00490 -0.06266 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89870 10.90560 -0.00690 -0.06327 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11230 7.11590 -0.00360 -0.05059 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35390 11.35970 -0.00580 -0.05106 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 7.91000 -0.03000 -0.37927 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.36000 18.43000 -0.07000 -0.37982 永豐臺灣加權ETF基金 51.73000 51.57000 0.16000 0.31026 永豐領航科技基金 35.12000 34.90000 0.22000 0.63037 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.77000 0.16000 1.63767 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 永豐趨勢平衡基金 39.58000 39.48000 0.10000 0.25329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85550 11.85460 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73620 9.73620 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30260 10.30270 -0.00010 -0.00097 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81650 9.82100 -0.00450 -0.04582 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.22430 10.22890 -0.00460 -0.04497 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79790 9.79670 0.00120 0.01225 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49560 10.49430 0.00130 0.01239 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83640 9.83950 -0.00310 -0.03151 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.32220 10.32550 -0.00330 -0.03196 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.24000 9.35000 -0.11000 -1.17647 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.01000 14.24000 -0.23000 -1.61517 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.52000 18.85000 -0.33000 -1.75066 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.27000 18.58000 -0.31000 -1.66846 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05430 10.04720 0.00710 0.07067 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05430 10.04720 0.00710 0.07067 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03480 10.03020 0.00460 0.04586 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03480 10.03020 0.00460 0.04586 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.08790 10.07860 0.00930 0.09227 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.08790 10.07860 0.00930 0.09227 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05780 10.05280 0.00500 0.04974 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05780 10.05280 0.00500 0.04974 兆豐國際生命科學基金 14.79000 14.50000 0.29000 2.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.27090 10.18060 0.09030 0.88698 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.40020 10.30320 0.09700 0.94146 兆豐國際全球基金 30.20000 29.81000 0.39000 1.30829 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46240 10.46170 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.29640 10.32630 -0.02990 -0.28955 兆豐國際國民基金 20.73000 20.67000 0.06000 0.29028 兆豐國際第一基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.66380 10.67730 -0.01350 -0.12644 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19540 8.20570 -0.01030 -0.12552 兆豐國際萬全基金 19.91000 19.92000 -0.01000 -0.05020 兆豐國際電子基金 24.55000 24.43000 0.12000 0.49120 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.26000 21.22000 0.04000 0.18850 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562 兆豐國際豐台灣基金 32.80000 32.65000 0.15000 0.45942 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55020 12.55000 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.41000 9.17000 0.24000 2.61723 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.31000 9.06000 0.25000 2.75938 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.53060 10.51820 0.01240 0.11789 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31860 10.31050 0.00810 0.07856 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.53100 10.52240 0.00860 0.08173 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.32500 10.31280 0.01220 0.11830 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.41350 10.40540 0.00810 0.07784 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.40100 10.39250 0.00850 0.08179 合庫台灣基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 合庫全球高收益債券基金A類型 11.54040 11.50320 0.03720 0.32339 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.40810 12.36170 0.04640 0.37535 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.07310 11.03270 0.04040 0.36618 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.85690 11.82450 0.03240 0.27401 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09820 8.07210 0.02610 0.32334 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31490 9.28000 0.03490 0.37608 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99110 8.95830 0.03280 0.36614 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75840 8.72750 0.03090 0.35405 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16130 9.12790 0.03340 0.36591 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.21000 0.10000 1.08578 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 合庫貨幣市場基金 10.16810 10.16800 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72430 9.71960 0.00470 0.04836 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.01170 10.00470 0.00700 0.06997 合庫新興多重收益基金A類型 10.36850 10.36620 0.00230 0.02219 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80520 11.79620 0.00900 0.07630 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.81400 14.80550 0.00850 0.05741 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60230 8.59740 0.00490 0.05699 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39560 9.38890 0.00670 0.07136 合庫新興多重收益基金B類型 7.85230 7.85060 0.00170 0.02165 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59220 8.58540 0.00680 0.07920 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38650 10.38180 0.00470 0.04527 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 安本標準兩岸價值基金 美元 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.97820 9.98620 -0.00800 -0.08011 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 9.98610 9.99650 -0.01040 -0.10404 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.03660 10.00700 0.02960 0.29579 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.95790 9.96980 -0.01190 -0.11936 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.97820 9.98620 -0.00800 -0.08011 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 9.98610 9.99650 -0.01040 -0.10404 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.03660 10.00700 0.02960 0.29579 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.95790 9.96980 -0.01190 -0.11936 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19620 11.19550 0.00070 0.00625 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98970 9.99340 -0.00370 -0.03702 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07830 10.08940 -0.01110 -0.11002 安聯中國東協基金 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872 安聯中國策略基金-美元 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 安聯中國策略基金-新臺幣 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889 安聯中華新思路基金-人民幣 13.66000 13.81000 -0.15000 -1.08617 安聯中華新思路基金-美元 12.62000 12.76000 -0.14000 -1.09718 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.09000 12.24000 -0.15000 -1.22549 安聯台灣大壩基金 27.64000 27.57000 0.07000 0.25390 安聯台灣科技基金 46.41000 46.32000 0.09000 0.19430 安聯台灣貨幣市場基金 12.54120 12.54100 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.85000 30.70000 0.15000 0.48860 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.54750 10.54880 -0.00130 -0.01232 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.61970 15.62420 -0.00450 -0.02880 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75520 9.75800 -0.00280 -0.02869 安聯四季成長組合基金-美元 11.08000 10.98000 0.10000 0.91075 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.60000 11.50000 0.10000 0.86957 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.96160 12.95430 0.00730 0.05635 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.60600 10.60590 0.00010 0.00094 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.66390 12.66450 -0.00060 -0.00474 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44650 9.44130 0.00520 0.05508 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37910 9.37900 0.00010 0.00107 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95010 8.95050 -0.00040 -0.00447 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.04760 10.04080 0.00680 0.06772 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13450 10.13490 -0.00040 -0.00395 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.28950 12.27800 0.01150 0.09366 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.14790 11.13850 0.00940 0.08439 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78610 10.77770 0.00840 0.07794 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54880 8.54080 0.00800 0.09367 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40040 8.39320 0.00720 0.08578 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10140 8.09510 0.00630 0.07782 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14450 10.13440 0.01010 0.09966 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07050 10.06260 0.00790 0.07851 安聯全球人口趨勢基金 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.52000 0.16000 1.87793 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.36000 32.75000 0.61000 1.86260 安聯全球油礦金趨勢基金 7.88000 7.75000 0.13000 1.67742 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41760 12.42680 -0.00920 -0.07403 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53720 10.54500 -0.00780 -0.07397 安聯全球新興市場基金 16.94000 17.02000 -0.08000 -0.47004 安聯全球農金趨勢基金 9.02000 8.88000 0.14000 1.57658 安聯全球綠能趨勢基金 8.94000 8.84000 0.10000 1.13122 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.34000 0.16000 1.54739 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.75000 10.59000 0.16000 1.51086 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.50000 10.34000 0.16000 1.54739 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 9.97000 0.15000 1.50451 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44000 9.29000 0.15000 1.61464 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.28000 0.14000 1.50862 安聯亞洲動態策略基金 21.66000 21.72000 -0.06000 -0.27624 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00650 9.97920 0.02730 0.27357 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.01540 9.98540 0.03000 0.30044 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00650 9.97910 0.02740 0.27457 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01760 9.98750 0.03010 0.30138 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.00940 9.98210 0.02730 0.27349 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99450 9.96750 0.02700 0.27088 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99450 9.96750 0.02700 0.27088 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99450 9.96750 0.02700 0.27088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.51250 10.51450 -0.00200 -0.01902 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09970 10.10190 -0.00220 -0.02178 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.41700 89.53470 -0.11770 -0.13146 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17230 13.19040 -0.01810 -0.13722 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.84830 67.93590 -0.08760 -0.12895 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.86950 9.88300 -0.01350 -0.13660 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71130 2.71180 -0.00050 -0.01844 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89030 10.89830 -0.00800 -0.07341 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27430 2.27440 -0.00010 -0.00440 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86030 8.86670 -0.00640 -0.07218 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.28870 10.29470 -0.00600 -0.05828 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09950 10.09820 0.00130 0.01287 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41800 10.41460 0.00340 0.03265 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06140 10.05890 0.00250 0.02485 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11810 10.11730 0.00080 0.00791 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28780 10.29380 -0.00600 -0.05829 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09710 10.09580 0.00130 0.01288 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41680 10.41310 0.00370 0.03553 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.05940 10.05690 0.00250 0.02486 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11790 10.11690 0.00100 0.00988 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00630 10.01020 -0.00390 -0.03896 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.03970 10.04280 -0.00310 -0.03087 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99750 10.00200 -0.00450 -0.04499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97560 9.98050 -0.00490 -0.04910 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01730 10.02120 -0.00390 -0.03892 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.99780 10.00010 -0.00230 -0.02300 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99740 10.00200 -0.00460 -0.04599 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97630 9.98130 -0.00500 -0.05009 宏利台灣動力基金A類型 28.18000 28.15000 0.03000 0.10657 宏利台灣動力基金I類型 28.18000 28.15000 0.03000 0.10657 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80350 9.76780 0.03570 0.36549 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81270 9.78510 0.02760 0.28206 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43400 7.40690 0.02710 0.36588 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48230 7.45930 0.02300 0.30834 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.29000 11.15000 0.14000 1.25561 宏利全球債券組合基金 13.56440 13.56260 0.00180 0.01327 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.94850 2.94830 0.00020 0.00678 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.31420 12.31720 -0.00300 -0.02436 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88490 8.88700 -0.00210 -0.02363 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53350 2.53300 0.00050 0.01974 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51170 11.52090 -0.00920 -0.07985 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28190 3.29110 -0.00920 -0.27954 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52650 0.52800 -0.00150 -0.28409 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.11210 12.06040 0.05170 0.42868 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.72310 10.67760 0.04550 0.42613 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35790 10.31750 0.04040 0.39157 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66220 8.62540 0.03680 0.42665 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.29840 8.26320 0.03520 0.42599 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21300 8.18110 0.03190 0.38992 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.11870 8.08500 0.03370 0.41682 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.30000 10.03000 0.27000 2.69192 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.18000 0.28000 2.75049 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.25000 9.97000 0.28000 2.80843 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89700 2.89170 0.00530 0.18328 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41930 0.41850 0.00080 0.19116 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.70090 12.68220 0.01870 0.14745 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95630 0.95460 0.00170 0.17809 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33460 7.32360 0.01100 0.15020 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02590 2.02250 0.00340 0.16811 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29250 0.29200 0.00050 0.17123 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93420 8.92060 0.01360 0.15246 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32360 0.32290 0.00070 0.21679 宏利萬利貨幣市場基金 13.68240 13.68230 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.33000 -0.01000 -0.42918 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.16000 24.09000 0.07000 0.29058 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.16000 24.09000 0.07000 0.29058 宏利澳幣保本基金 12.60870 12.60750 0.00120 0.00952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.39140 10.40580 -0.01440 -0.13838 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56400 9.58050 -0.01650 -0.17222 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18570 9.20830 -0.02260 -0.24543 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.51580 11.54420 -0.02840 -0.24601 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 貝萊德新台幣基金 12.96570 12.96560 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.76000 25.64000 0.12000 0.46802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47240 11.47340 -0.00100 -0.00872 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18310 10.18960 -0.00650 -0.06379 保德信大中華基金-人民幣 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 保德信大中華基金-美元 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 保德信大中華基金-新台幣 27.91000 28.19000 -0.28000 -0.99326 保德信中小型股基金 42.60000 42.27000 0.33000 0.78070 保德信中國中小基金-人民幣 8.29000 8.41000 -0.12000 -1.42687 保德信中國中小基金-美元 7.93000 8.04000 -0.11000 -1.36816 保德信中國中小基金-新臺幣 7.81000 7.93000 -0.12000 -1.51324 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66110 9.71270 -0.05160 -0.53126 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.76820 9.82220 -0.05400 -0.54977 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.77490 9.82690 -0.05200 -0.52916 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.79110 10.84850 -0.05740 -0.52911 保德信中國品牌基金-人民幣 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990 保德信中國品牌基金-美元 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942 保德信台商全方位基金 34.04000 33.81000 0.23000 0.68027 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.63000 27.17000 0.46000 1.69304 保德信全球消費商機基金 18.56000 18.31000 0.25000 1.36537 保德信全球基礎建設基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524 保德信全球資源基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827 保德信全球醫療生化基金-美元 9.67000 9.54000 0.13000 1.36268 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.73000 32.31000 0.42000 1.29991 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.49540 10.51440 -0.01900 -0.18070 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.80260 10.82210 -0.01950 -0.18019 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.68560 10.71280 -0.02720 -0.25390 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.99760 11.02550 -0.02790 -0.25305 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.54700 9.49570 0.05130 0.54024 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65240 10.59530 0.05710 0.53892 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25600 9.21310 0.04290 0.46564 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.30710 10.25940 0.04770 0.46494 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.14490 8.12740 0.01750 0.21532 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.17060 11.14650 0.02410 0.21621 保德信亞太基金 20.09000 20.17000 -0.08000 -0.39663 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.69260 8.71000 -0.01740 -0.19977 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.95410 11.97800 -0.02390 -0.19953 保德信店頭市場基金 31.15000 31.09000 0.06000 0.19299 保德信拉丁美洲基金 7.40000 7.31000 0.09000 1.23119 保德信金平衡基金 29.24000 29.15000 0.09000 0.30875 保德信金滿意基金 40.22000 40.11000 0.11000 0.27425 保德信科技島基金 24.56000 24.49000 0.07000 0.28583 保德信高成長基金 89.04000 88.82000 0.22000 0.24769 保德信第一基金 24.82000 24.70000 0.12000 0.48583 保德信貨幣市場基金 15.83100 15.83070 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.35730 10.24210 0.11520 1.12477 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.74830 10.63650 0.11180 1.05110 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.78370 10.71160 0.07210 0.67310 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.47830 10.41590 0.06240 0.59908 保德信新世紀基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13120 8.13960 -0.00840 -0.10320 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.16930 10.18070 -0.01140 -0.11198 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.48480 11.49670 -0.01190 -0.10351 保德信新興趨勢組合基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.62730 15.62700 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86950 9.86510 0.00440 0.04460 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34590 10.34120 0.00470 0.04545 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86170 9.86310 -0.00140 -0.01419 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13100 10.13380 -0.00280 -0.02763 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92610 9.91880 0.00730 0.07360 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30840 10.29900 0.00940 0.09127 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80420 9.79810 0.00610 0.06226 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09860 10.09230 0.00630 0.06242 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47400 10.47340 0.00060 0.00573 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23780 10.23010 0.00770 0.07527 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50500 10.49720 0.00780 0.07431 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14070 10.13620 0.00450 0.04440 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36490 10.35960 0.00530 0.05116 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07370 10.06850 0.00520 0.05165 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50900 10.50350 0.00550 0.05236 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95520 9.95080 0.00440 0.04422 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25880 10.25430 0.00450 0.04388 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15480 10.14720 0.00760 0.07490 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89120 9.88610 0.00510 0.05159 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21670 10.21000 0.00670 0.06562 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47780 10.46980 0.00800 0.07641 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.38800 10.37290 0.01510 0.14557 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.86320 10.84680 0.01640 0.15120 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19020 10.18460 0.00560 0.05498 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39560 10.38980 0.00580 0.05582 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22530 10.22130 0.00400 0.03913 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.26110 10.25910 0.00200 0.01949 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.43210 10.43770 -0.00560 -0.05365 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.22860 10.21800 0.01060 0.10374 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.13310 10.12420 0.00890 0.08791 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.38110 10.36230 0.01880 0.18143 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.37880 10.35620 0.02260 0.21823 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.03280 10.02460 0.00820 0.08180 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.03070 10.02260 0.00810 0.08082 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96820 1.97940 -0.01120 -0.56583 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81050 2.81330 -0.00280 -0.09953 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29340 0.29510 -0.00170 -0.57608 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45400 0.45450 -0.00050 -0.11001 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39750 8.45280 -0.05530 -0.65422 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.22640 12.24980 -0.02340 -0.19102 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64500 9.69200 -0.04700 -0.48494 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.22540 12.24010 -0.01470 -0.12010 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65950 8.70290 -0.04340 -0.49868 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02550 11.04070 -0.01520 -0.13767 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63600 10.62920 0.00680 0.06397 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.52730 10.52760 -0.00030 -0.00285 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4171.230004147.88000 23.35000 0.56294 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27810 10.27360 0.00450 0.04380 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09640 11.09130 0.00510 0.04598 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22540 10.22730 -0.00190 -0.01858 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81930 9.81300 0.00630 0.06420 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36220 10.35550 0.00670 0.06470 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.88500 9.88480 0.00020 0.00202 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.19600 10.19450 0.00150 0.01471 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20540 10.23340 -0.02800 -0.27361 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03680 6.06290 -0.02610 -0.43049 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.99910 10.98020 0.01890 0.17213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.47790 10.52690 -0.04900 -0.46547 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35470 11.40000 -0.04530 -0.39737 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58630 10.62980 -0.04350 -0.40923 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05590 9.09820 -0.04230 -0.46493 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.28700 9.32410 -0.03710 -0.39789 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.15950 9.19710 -0.03760 -0.40882 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.39650 10.44510 -0.04860 -0.46529 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75640 10.79930 -0.04290 -0.39725 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73430 10.77840 -0.04410 -0.40915 柏瑞五國金勢力建設基金 7.14000 7.18000 -0.04000 -0.55710 柏瑞巨人基金 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69340 13.69320 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.07890 14.04070 0.03820 0.27207 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.34220 12.30050 0.04170 0.33901 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.92270 12.88180 0.04090 0.31750 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54840 8.52520 0.02320 0.27213 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72220 6.70390 0.01830 0.27298 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.54790 8.51910 0.02880 0.33806 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.35010 8.32940 0.02070 0.24852 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.58370 10.55020 0.03350 0.31753 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.26740 8.24710 0.02030 0.24615 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.52530 12.48300 0.04230 0.33886 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.19500 12.16190 0.03310 0.27216 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.78320 12.75150 0.03170 0.24860 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76400 11.72670 0.03730 0.31808 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90910 8.88490 0.02420 0.27237 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55410 9.52190 0.03220 0.33817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.54220 9.51850 0.02370 0.24899 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.40990 9.38010 0.02980 0.31769 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.28490 9.26210 0.02280 0.24616 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.60190 10.57140 0.03050 0.28851 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.44180 10.40530 0.03650 0.35078 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.27690 10.24230 0.03460 0.33781 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.34250 10.31160 0.03090 0.29966 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82930 9.80110 0.02820 0.28772 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.47260 9.43950 0.03310 0.35065 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.46160 10.43650 0.02510 0.24050 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.51300 9.48090 0.03210 0.33858 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57990 9.55130 0.02860 0.29944 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.58210 10.55160 0.03050 0.28906 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.44210 10.40560 0.03650 0.35077 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.27720 10.24260 0.03460 0.33780 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.34340 10.31250 0.03090 0.29964 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82900 9.80080 0.02820 0.28773 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.47270 9.43970 0.03300 0.34959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.63720 10.61170 0.02550 0.24030 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.51290 9.48080 0.03210 0.33858 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.58020 9.55160 0.02860 0.29943 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.32340 11.34460 -0.02120 -0.18687 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.62540 12.64250 -0.01710 -0.13526 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.93280 11.95020 -0.01740 -0.14560 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07100 9.08800 -0.01700 -0.18706 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70150 9.71470 -0.01320 -0.13588 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61920 9.63330 -0.01410 -0.14637 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.01840 11.03900 -0.02060 -0.18661 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75600 11.77190 -0.01590 -0.13507 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52810 11.54500 -0.01690 -0.14638 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07130 9.08820 -0.01690 -0.18596 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70200 9.71520 -0.01320 -0.13587 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61960 9.63370 -0.01410 -0.14636 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.01000 13.08000 -0.07000 -0.53517 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.59000 13.65000 -0.06000 -0.43956 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042 柏瑞拉丁美洲基金 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.00480 12.03150 -0.02670 -0.22192 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.13740 10.15510 -0.01770 -0.17430 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66210 7.67920 -0.01710 -0.22268 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.08110 10.09870 -0.01760 -0.17428 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.11680 12.11300 0.00380 0.03137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.72910 11.71890 0.01020 0.08704 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.75700 10.74840 0.00860 0.08001 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49270 8.49010 0.00260 0.03062 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46280 9.45450 0.00830 0.08779 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51530 9.50770 0.00760 0.07994 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.28290 11.27300 0.00990 0.08782 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64040 10.63710 0.00330 0.03102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.73890 10.73040 0.00850 0.07921 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80080 9.79220 0.00860 0.08783 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17620 9.17330 0.00290 0.03161 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99010 8.99480 -0.00470 -0.05225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54110 9.53360 0.00750 0.07867 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.42650 12.40000 0.02650 0.21371 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81150 11.77940 0.03210 0.27251 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.17760 11.14820 0.02940 0.26372 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01390 6.99900 0.01490 0.21289 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65260 8.62910 0.02350 0.27233 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.31000 9.28550 0.02450 0.26385 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.68220 10.65950 0.02270 0.21296 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.19500 11.16560 0.02940 0.26331 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37060 9.34520 0.02540 0.27180 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.94910 8.93010 0.01900 0.21276 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.50880 9.48390 0.02490 0.26255 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.93450 11.95590 -0.02140 -0.17899 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.59240 12.60830 -0.01590 -0.12611 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.48710 11.50270 -0.01560 -0.13562 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33970 9.35640 -0.01670 -0.17849 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88390 9.89640 -0.01250 -0.12631 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.88270 9.89620 -0.01350 -0.13642 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.86900 11.88400 -0.01500 -0.12622 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64800 10.66700 -0.01900 -0.17812 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.94500 10.96000 -0.01500 -0.13686 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.89850 9.91620 -0.01770 -0.17850 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50360 9.52060 -0.01700 -0.17856 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11970 10.13250 -0.01280 -0.12633 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.62870 9.64190 -0.01320 -0.13690 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.34000 17.20000 0.14000 0.81395 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20030 13.19700 0.00330 0.02501 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29170 10.19550 0.09620 0.94355 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.23430 11.12200 0.11230 1.00971 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.10700 12.02290 0.08410 0.69950 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74640 10.64230 0.10410 0.97817 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.98250 8.89860 0.08390 0.94284 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47220 9.37750 0.09470 1.00986 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.34390 9.27900 0.06490 0.69943 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42090 9.32980 0.09110 0.97644 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.11600 9.03080 0.08520 0.94344 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.27630 9.18350 0.09280 1.01051 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.16900 11.09140 0.07760 0.69964 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36440 9.27380 0.09060 0.97695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.01280 42.28490 -0.27210 -0.64349 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.13000 29.05000 0.08000 0.27539 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76950 11.76880 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69540 1.69550 -0.00010 -0.00590 國泰大中華基金 18.01000 18.00000 0.01000 0.05556 國泰小龍基金-美元I 0.44350 0.44060 0.00290 0.65819 國泰小龍基金-新台幣 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 國泰中小成長基金-美元I 1.23410 1.22120 0.01290 1.05634 國泰中小成長基金-新台幣 38.71000 38.42000 0.29000 0.75482 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.93790 3.97400 -0.03610 -0.90840 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62140 0.62720 -0.00580 -0.92474 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66390 0.67010 -0.00620 -0.92524 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.91000 18.09000 -0.18000 -0.99502 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.53210 41.78660 -0.25450 -0.60905 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29850 2.30020 -0.00170 -0.07391 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32750 0.32780 -0.00030 -0.09152 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.15490 10.16900 -0.01410 -0.13866 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.20420 8.25810 -0.05390 -0.65269 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28960 2.30330 -0.01370 -0.59480 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32850 0.33050 -0.00200 -0.60514 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.37120 10.44220 -0.07100 -0.67993 國泰中國新興債券基金-美元 0.33920 0.33920 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.50040 10.51020 -0.00980 -0.09324 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.83140 3.87620 -0.04480 -1.15577 國泰中國新興戰略基金-美元 0.54870 0.55520 -0.00650 -1.17075 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.41000 17.63000 -0.22000 -1.24787 國泰中港台基金-人民幣 2.87380 2.90370 -0.02990 -1.02972 國泰中港台基金-美元 0.41670 0.42100 -0.00430 -1.02138 國泰中港台基金-新台幣 13.07000 13.22000 -0.15000 -1.13464 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.79700 9.79350 0.00350 0.03574 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.98340 9.97860 0.00480 0.04810 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16840 10.17100 -0.00260 -0.02556 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.69000 25.21000 0.48000 1.90401 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.96000 13.20000 -0.24000 -1.81818 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.18000 29.13000 1.05000 3.60453 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34660 0.34600 0.00060 0.17341 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.32830 0.32920 -0.00090 -0.27339 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.32900 0.32990 -0.00090 -0.27281 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.91980 10.90850 0.01130 0.10359 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.34930 10.38530 -0.03600 -0.34664 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.37770 10.41390 -0.03620 -0.34761 國泰台灣貨幣市場基金 12.45310 12.45290 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40790 0.40530 0.00260 0.64150 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36160 0.36030 0.00130 0.36081 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43510 0.43230 0.00280 0.64770 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52750 0.52520 0.00230 0.43793 國泰全球高股息基金-人民幣 2.46270 2.42340 0.03930 1.62169 國泰全球高股息基金-美元 0.35600 0.35040 0.00560 1.59817 國泰全球高股息基金-新台幣 11.22000 11.05000 0.17000 1.53846 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51180 0.50470 0.00710 1.40678 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47200 0.47050 0.00150 0.31881 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694 國泰全球資源基金-美元 0.15950 0.15820 0.00130 0.82174 國泰全球資源基金-新台幣 5.10000 5.06000 0.04000 0.79051 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58300 0.57940 0.00360 0.62133 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.35000 18.26000 0.09000 0.49288 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.93000 17.89000 0.04000 0.22359 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.83400 0.83050 0.00350 0.42143 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.98000 20.70000 0.28000 1.35266 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.97000 21.95000 0.02000 0.09112 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45020 2.45960 -0.00940 -0.38218 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35510 0.35650 -0.00140 -0.39271 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30630 0.30880 -0.00250 -0.80959 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.12080 11.17230 -0.05150 -0.46096 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.59280 9.67760 -0.08480 -0.87625 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.50720 0.51020 -0.00300 -0.58800 國泰亞洲成長基金-美元 0.38610 0.38860 -0.00250 -0.64334 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.77000 11.85000 -0.08000 -0.67511 國泰科技生化基金 30.07000 29.89000 0.18000 0.60221 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.19000 27.64000 0.55000 1.98987 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.10000 13.37000 -0.27000 -2.01945 國泰美國費城半導體基金 13.39000 12.88000 0.51000 3.95963 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.10260 44.57410 -0.47150 -1.05779 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.58390 17.40230 0.18160 1.04354 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.76140 23.22470 -0.46330 -1.99486 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.04050 43.18880 -0.14830 -0.34338 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.35650 44.26210 0.09440 0.21328 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.59650 43.45950 0.13700 0.31524 國泰紐幣2021保本基金 12.76630 12.75990 0.00640 0.05016 國泰紐幣八年期保本基金 13.12510 13.11870 0.00640 0.04879 國泰紐幣保本基金 12.71530 12.71240 0.00290 0.02281 國泰國泰基金-新台幣A 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878 國泰國泰基金-新台幣I 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878 國泰富時中國A50基金 20.49000 20.53000 -0.04000 -0.19484 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.56690 45.89800 -0.33110 -0.72138 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34190 0.34160 0.00030 0.08782 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49870 0.49930 -0.00060 -0.12017 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36950 0.36850 0.00100 0.27137 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24020 0.24080 -0.00060 -0.24917 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.11600 11.09470 0.02130 0.19198 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.56260 7.58450 -0.02190 -0.28875 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.57450 42.53630 0.03820 0.08981 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.96000 20.03000 -0.07000 -0.34948 國泰新興市場基金-美元 0.37910 0.38070 -0.00160 -0.42028 國泰新興市場基金-新台幣 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37840 2.37400 0.00440 0.18534 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.47700 1.48360 -0.00660 -0.44486 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35440 0.35380 0.00060 0.16959 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22230 0.22330 -0.00100 -0.44783 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34310 0.34240 0.00070 0.20444 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80140 10.78600 0.01540 0.14278 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58110 6.61360 -0.03250 -0.49141 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.56640 43.97470 -0.40830 -0.92849 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.27500 43.63320 -0.35820 -0.82093 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.50430 42.61620 -0.11190 -0.26258 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.68000 33.43000 0.25000 0.74783 國泰價值卓越基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 國泰標普北美科技ETF基金 22.27000 21.64000 0.63000 2.91128 國泰歐洲精選基金-美元 0.33760 0.33780 -0.00020 -0.05921 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.10810 40.14350 -0.03540 -0.08818 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.52000 21.05000 0.47000 2.23278 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.49000 19.52000 -0.03000 -0.15369 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.94000 16.90000 0.04000 0.23669 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40870 0.40880 -0.00010 -0.02446 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.41280 12.41900 -0.00620 -0.04992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55580 10.56170 -0.00590 -0.05586 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46380 10.47000 -0.00620 -0.05922 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.71620 10.73140 -0.01520 -0.14164 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33960 10.34540 -0.00580 -0.05606 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28020 10.28720 -0.00700 -0.06805 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.46310 10.47730 -0.01420 -0.13553 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96440 9.96720 -0.00280 -0.02809 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.77020 9.78720 -0.01700 -0.17370 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97240 9.97660 -0.00420 -0.04210 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.93140 9.94280 -0.01140 -0.11466 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96440 9.96720 -0.00280 -0.02809 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77020 9.78720 -0.01700 -0.17370 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97240 9.97660 -0.00420 -0.04210 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.93140 9.94280 -0.01140 -0.11466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41190 11.41140 0.00050 0.00438 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13210 10.14490 -0.01280 -0.12617 第一金大中華基金 25.02000 24.99000 0.03000 0.12005 第一金小型精選基金 30.23000 30.16000 0.07000 0.23210 第一金中國世紀基金-人民幣 12.27000 12.47000 -0.20000 -1.60385 第一金中國世紀基金-美元 7.60970 7.73310 -0.12340 -1.59574 第一金中國世紀基金-美元-N 7.61000 7.73340 -0.12340 -1.59568 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.13000 9.29000 -0.16000 -1.72228 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.13000 9.29000 -0.16000 -1.72228 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.74390 9.74930 -0.00540 -0.05539 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40760 8.41780 -0.01020 -0.12117 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.23650 11.24280 -0.00630 -0.05604 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86050 9.87250 -0.01200 -0.12155 第一金中概平衡基金 25.13000 25.05000 0.08000 0.31936 第一金台灣貨幣市場基金 15.31410 15.31390 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.55900 178.55600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.97100 14.71960 0.25140 1.70793 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.97070 14.73610 0.23460 1.59201 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.67000 14.44000 0.23000 1.59280 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.68000 14.45000 0.23000 1.59170 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.00740 9.77670 0.23070 2.35969 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.00580 9.77520 0.23060 2.35903 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.19000 9.97000 0.22000 2.20662 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.20000 9.97000 0.23000 2.30692 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.58850 9.46960 0.11890 1.25560 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.58860 9.46960 0.11900 1.25665 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.89560 12.65440 0.24120 1.90606 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.91290 12.67130 0.24160 1.90667 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.42000 12.20000 0.22000 1.80328 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.45000 12.22000 0.23000 1.88216 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.67780 9.62590 0.05190 0.53917 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.67480 9.62410 0.05070 0.52680 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.37840 9.33390 0.04450 0.47676 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40260 9.35790 0.04470 0.47767 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.50340 10.44870 0.05470 0.52351 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.21050 10.16210 0.04840 0.47628 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.00000 0.40000 1.66667 第一金全球不動產證券化基金A 9.25040 9.23850 0.01190 0.12881 第一金全球不動產證券化基金B 6.43370 6.42540 0.00830 0.12917 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.85710 9.80270 0.05440 0.55495 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.85740 9.80380 0.05360 0.54673 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.66910 10.61120 0.05790 0.54565 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.67090 10.61280 0.05810 0.54745 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.46950 8.43050 0.03900 0.46261 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35030 10.30270 0.04760 0.46201 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22890 9.20260 0.02630 0.28579 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22720 9.20080 0.02640 0.28693 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65460 7.63270 0.02190 0.28692 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64920 7.62750 0.02170 0.28450 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.47930 8.45790 0.02140 0.25302 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.48000 8.45860 0.02140 0.25300 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.43800 11.40520 0.03280 0.28759 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.43890 11.40610 0.03280 0.28757 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.09820 10.07000 0.02820 0.28004 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.09910 10.07090 0.02820 0.28001 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91490 14.87730 0.03760 0.25273 第一金亞洲科技基金 17.06000 17.19000 -0.13000 -0.75625 第一金亞洲新興市場基金 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 第一金店頭市場基金 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 第一金創新趨勢基金 20.32000 20.21000 0.11000 0.54429 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.31630 41.51410 -0.19780 -0.47646 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.26160 41.60750 -0.34590 -0.83134 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.58200 43.09570 -0.51370 -1.19200 第一金電子基金 30.80000 30.72000 0.08000 0.26042 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.03000 17.92000 0.11000 0.61384 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.91000 18.98000 -0.07000 -0.36881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.62000 17.93000 0.69000 3.84830 統一大中華中小基金(人民幣) 7.09000 7.17000 -0.08000 -1.11576 統一大中華中小基金(美元) 6.45000 6.52000 -0.07000 -1.07362 統一大中華中小基金(新台幣) 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 統一大東協高股息基金(美元) 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 統一大滿貫基金-A類型 31.27000 31.21000 0.06000 0.19225 統一大滿貫基金-I類型 31.27000 31.21000 0.06000 0.19225 統一大龍印基金 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 統一大龍騰中國基金(美元) 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 統一中小基金 21.86000 21.90000 -0.04000 -0.18265 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94910 9.95300 -0.00390 -0.03918 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18950 9.19440 -0.00490 -0.05329 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02810 9.03850 -0.01040 -0.11506 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34030 12.34520 -0.00490 -0.03969 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.34860 11.35470 -0.00610 -0.05372 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.11280 11.12560 -0.01280 -0.11505 統一台灣動力基金 16.15000 16.22000 -0.07000 -0.43157 統一全天候基金-A類型 99.25000 99.33000 -0.08000 -0.08054 統一全天候基金-I類型 99.73000 99.80000 -0.07000 -0.07014 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.97440 7.93870 0.03570 0.44970 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.64190 7.60870 0.03320 0.43634 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.77890 7.75080 0.02810 0.36254 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.53290 8.49470 0.03820 0.44969 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18440 8.14900 0.03540 0.43441 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.32420 8.29420 0.03000 0.36170 統一全球債券組合基金 12.23170 12.22200 0.00970 0.07937 統一全球新科技基金(人民幣) 14.72000 14.56000 0.16000 1.09890 統一全球新科技基金(美元) 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051 統一全球新科技基金(新台幣) 13.48000 13.35000 0.13000 0.97378 統一亞太基金 23.79000 23.93000 -0.14000 -0.58504 統一亞洲大金磚基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 統一奔騰基金 52.90000 52.66000 0.24000 0.45575 統一強棒貨幣市場基金 16.72380 16.72360 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328 統一強漢基金(美元) 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 統一強漢基金(新台幣) 24.22000 24.49000 -0.27000 -1.10249 統一統信基金 27.26000 27.17000 0.09000 0.33125 統一黑馬基金 53.83000 53.51000 0.32000 0.59802 統一新亞洲科技能源基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05290 8.04710 0.00580 0.07208 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62460 10.61690 0.00770 0.07253 統一經建基金 42.09000 42.14000 -0.05000 -0.11865 統一龍馬基金 60.21000 60.13000 0.08000 0.13305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.59000 41.31000 0.28000 0.67780 野村中國機會基金 13.10000 13.25000 -0.15000 -1.13208 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.19610 10.20020 -0.00410 -0.04020 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.17990 10.18660 -0.00670 -0.06577 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35800 10.37200 -0.01400 -0.13498 野村巴西基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 野村台灣高股息基金 23.94000 23.97000 -0.03000 -0.12516 野村台灣運籌基金 33.21000 33.19000 0.02000 0.06026 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82310 9.82510 -0.00200 -0.02036 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74170 9.74480 -0.00310 -0.03181 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81560 9.81870 -0.00310 -0.03157 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.35150 10.35370 -0.00220 -0.02125 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.16500 10.16820 -0.00320 -0.03147 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99510 9.99830 -0.00320 -0.03201 野村平衡基金 18.26000 18.21000 0.05000 0.27457 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.31000 0.18000 1.10362 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.00240 10.00000 0.00240 0.02400 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.00210 10.00000 0.00210 0.02100 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 9.99870 10.00000 -0.00130 -0.01300 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.28310 10.28110 0.00200 0.01945 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.24970 10.24810 0.00160 0.01561 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.24880 10.25060 -0.00180 -0.01756 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 9.99870 10.00000 -0.00130 -0.01300 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.55120 10.54910 0.00210 0.01991 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.48160 10.48000 0.00160 0.01527 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.48310 10.48500 -0.00190 -0.01812 野村全球品牌基金 27.91000 27.57000 0.34000 1.23322 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.43000 0.19000 1.52856 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.43000 10.27000 0.16000 1.55794 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.13000 18.84000 0.29000 1.53928 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.74000 11.55000 0.19000 1.64502 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.78370 10.76820 0.01550 0.14394 野村全球短期收益基金-美元計價 10.82000 10.80700 0.01300 0.12029 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.65550 10.64360 0.01190 0.11180 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.63240 8.57060 0.06180 0.72107 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.44170 8.38250 0.05920 0.70623 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.08790 8.03350 0.05440 0.67716 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85630 10.77870 0.07760 0.71994 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.34490 10.27230 0.07260 0.70676 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99790 9.93060 0.06730 0.67770 野村成長基金 28.00000 27.89000 0.11000 0.39441 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21600 8.21660 -0.00060 -0.00730 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22570 8.22750 -0.00180 -0.02188 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52190 8.52840 -0.00650 -0.07622 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.30040 9.30120 -0.00080 -0.00860 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17340 9.17550 -0.00210 -0.02289 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49330 9.50050 -0.00720 -0.07579 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.52000 -0.07000 -0.55911 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.00380 10.00000 0.00380 0.03800 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00310 10.00000 0.00310 0.03100 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.99890 10.00000 -0.00110 -0.01100 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49470 9.49150 0.00320 0.03371 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57600 9.57350 0.00250 0.02611 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77650 9.77810 -0.00160 -0.01636 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.99890 10.00000 -0.00110 -0.01100 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50810 10.50470 0.00340 0.03237 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.46180 10.45910 0.00270 0.02581 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68300 10.68480 -0.00180 -0.01685 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.98800 10.00000 -0.01200 -0.12000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.98700 10.00000 -0.01300 -0.13000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.98530 10.00000 -0.01470 -0.14700 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54730 8.55980 -0.01250 -0.14603 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11620 9.12780 -0.01160 -0.12708 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98350 8.99500 -0.01150 -0.12785 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.98530 10.00000 -0.01470 -0.14700 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.68340 13.70330 -0.01990 -0.14522 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75160 12.76790 -0.01630 -0.12766 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32890 10.34210 -0.01320 -0.12763 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41920 10.42060 -0.00140 -0.01343 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39630 10.39910 -0.00280 -0.02693 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45490 10.45940 -0.00450 -0.04302 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60860 10.61000 -0.00140 -0.01320 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56790 10.57080 -0.00290 -0.02743 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55890 10.56340 -0.00450 -0.04260 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.49670 10.49810 -0.00140 -0.01334 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.44670 10.44980 -0.00310 -0.02967 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.70000 10.71100 -0.01100 -0.10270 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13140 10.08970 0.04170 0.41329 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85580 9.81330 0.04250 0.43309 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48770 9.44770 0.04000 0.42338 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03160 8.99470 0.03690 0.41024 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.35470 11.30830 0.04640 0.41032 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16280 10.13780 0.02500 0.24660 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20890 11.17790 0.03100 0.27733 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.64760 10.61950 0.02810 0.26461 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49250 10.46680 0.02570 0.24554 野村泰國基金 42.69000 42.13000 0.56000 1.32922 野村高科技基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26900 10.20470 0.06430 0.63010 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.88060 9.81220 0.06840 0.69709 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.46210 10.37890 0.08320 0.80163 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.29960 9.23740 0.06220 0.67335 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.37200 9.31350 0.05850 0.62812 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.48710 9.47270 0.01440 0.15202 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.72530 11.64400 0.08130 0.69821 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.63600 13.52000 0.11600 0.85799 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.67050 10.59920 0.07130 0.67269 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76170 10.69450 0.06720 0.62836 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.06500 11.04820 0.01680 0.15206 野村貨幣市場基金 16.32960 16.32940 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.30670 10.30320 0.00350 0.03397 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14460 10.14280 0.00180 0.01775 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39540 10.40110 -0.00570 -0.05480 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.24750 10.25000 -0.00250 -0.02439 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.19350 10.19680 -0.00330 -0.03236 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23110 10.23550 -0.00440 -0.04299 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.55360 10.55620 -0.00260 -0.02463 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.46190 10.46630 -0.00440 -0.04204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.54990 10.55450 -0.00460 -0.04358 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.72390 9.69400 0.02990 0.30844 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.72680 9.69890 0.02790 0.28766 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.69420 9.66840 0.02580 0.26685 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.16520 10.13410 0.03110 0.30688 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.12330 10.09430 0.02900 0.28729 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.09300 10.06610 0.02690 0.26723 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.40710 10.42060 -0.01350 -0.12955 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89480 7.90510 -0.01030 -0.13030 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.10470 12.12060 -0.01590 -0.13118 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.13320 10.13710 -0.00390 -0.03847 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29590 10.29680 -0.00090 -0.00874 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10940 10.11670 -0.00730 -0.07216 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.31690 10.33200 -0.01510 -0.14615 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15670 10.16850 -0.01180 -0.11604 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.13340 10.13730 -0.00390 -0.03847 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29580 10.29680 -0.00100 -0.00971 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11030 10.11770 -0.00740 -0.07314 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.32000 10.33500 -0.01500 -0.14514 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15700 10.16880 -0.01180 -0.11604 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16820 10.17610 -0.00790 -0.07763 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.33390 10.33830 -0.00440 -0.04256 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14420 10.15550 -0.01130 -0.11127 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35230 10.37140 -0.01910 -0.18416 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19350 10.20950 -0.01600 -0.15672 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16820 10.17610 -0.00790 -0.07763 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.33440 10.33880 -0.00440 -0.04256 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14400 10.15520 -0.01120 -0.11029 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35710 10.37620 -0.01910 -0.18408 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19410 10.21010 -0.01600 -0.15671 野村精選貨幣市場基金 12.10950 12.10940 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 野村歐洲高股息基金季配型 7.68000 7.57000 0.11000 1.45310 野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632 野村積極成長基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.41000 32.29000 0.12000 0.37163 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53640 10.50810 0.02830 0.26932 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47910 8.45480 0.02430 0.28741 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81690 7.79450 0.02240 0.28738 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69550 7.67490 0.02060 0.26841 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.05270 12.01830 0.03440 0.28623 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.78930 10.75830 0.03100 0.28815 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.66020 10.63170 0.02850 0.26807 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.17000 11.03000 0.14000 1.26927 野村環球基金-人民幣計價 16.63000 16.41000 0.22000 1.34065 野村環球基金-美元計價 12.97000 12.79000 0.18000 1.40735 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.53000 18.29000 0.24000 1.31219 野村鴻利基金 21.89000 21.81000 0.08000 0.36680 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89700 16.89680 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 17.96000 17.95000 0.01000 0.05571 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.45000 14.54000 -0.09000 -0.61898 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.54970 10.55460 -0.00490 -0.04643 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.81960 13.82610 -0.00650 -0.04701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59340 10.59700 -0.00360 -0.03397 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46230 10.46640 -0.00410 -0.03917 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40930 10.40860 0.00070 0.00673 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.25110 10.25150 -0.00040 -0.00390 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.08210 10.08250 -0.00040 -0.00397 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.18630 10.18480 0.00150 0.01473 凱基台商天下基金 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161 凱基台灣精五門基金 19.68000 19.54000 0.14000 0.71648 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.25600 43.59370 -0.33770 -0.77465 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.66420 44.46030 0.20390 0.45861 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.58100 42.66060 -0.07960 -0.18659 凱基全球高效平衡基金(台幣) 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 凱基全球高效平衡基金(台幣月配息) 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 凱基全球高效平衡基金(美元) 10.30770 10.21530 0.09240 0.90453 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.43490 43.75220 -0.31730 -0.72522 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.18650 44.41110 -0.22460 -0.50573 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.69400 45.21290 -0.51890 -1.14768 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.79360 10.78980 0.00380 0.03522 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58870 11.58850 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.34000 26.12000 0.22000 0.84227 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.90000 21.37000 0.53000 2.48011 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.76750 20.25680 0.51070 2.52113 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.75000 16.88000 -0.13000 -0.77014 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.66580 15.77590 -0.11010 -0.69790 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.66950 39.96350 -0.29400 -0.73567 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.85010 40.05120 -0.20110 -0.50211 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.65890 40.01570 -0.35680 -0.89165 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.02000 0.19000 1.72414 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.83470 10.65650 0.17820 1.67222 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.61490 11.48420 0.13070 1.13809 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 凱基護城河基金-台幣計價A 12.57000 12.40000 0.17000 1.37097 凱基護城河基金-美元計價B 12.04820 11.88070 0.16750 1.40985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.76760 9.63280 0.13480 1.39939 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.47570 9.34820 0.12750 1.36390 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.69810 9.57460 0.12350 1.28987 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.76760 9.63280 0.13480 1.39939 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.47560 9.34810 0.12750 1.36391 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.69810 9.57460 0.12350 1.28987 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.51000 13.87000 -0.36000 -2.59553 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.97000 29.38000 1.59000 5.41184 富邦NASDAQ-100基金 30.58000 29.73000 0.85000 2.85906 富邦上証180基金 30.03000 30.14000 -0.11000 -0.36496 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18120 0.18300 -0.00180 -0.98361 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.71000 5.77000 -0.06000 -1.03986 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.86000 40.80000 0.06000 0.14706 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.65480 11.71420 -0.05940 -0.50708 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.75500 10.81120 -0.05620 -0.51983 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.49480 10.55950 -0.06470 -0.61272 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.92850 9.97920 -0.05070 -0.50806 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.08520 9.13260 -0.04740 -0.51902 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.87400 8.92870 -0.05470 -0.61263 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71010 20.73200 -0.02190 -0.10563 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60960 11.60870 0.00090 0.00775 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75900 10.76970 -0.01070 -0.09935 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.67480 13.68400 -0.00920 -0.06723 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99870 2.00100 -0.00230 -0.11494 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45930 9.46570 -0.00640 -0.06761 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43210 1.43380 -0.00170 -0.11857 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.26720 12.26660 0.00060 0.00489 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78590 1.78630 -0.00040 -0.02239 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32000 10.31950 0.00050 0.00485 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52300 1.52330 -0.00030 -0.01969 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.70610 10.70060 0.00550 0.05140 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.65240 10.65410 -0.00170 -0.01596 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.71000 16.08000 -0.37000 -2.30100 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.80000 17.05000 0.75000 4.39883 富邦日本東証基金 19.67000 19.31000 0.36000 1.86432 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.66000 45.72000 -0.06000 -0.13123 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.10000 45.07000 0.03000 0.06656 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.58000 49.42000 0.16000 0.32376 富邦台灣心基金 20.13000 20.07000 0.06000 0.29895 富邦台灣釆吉50基金 44.45000 44.33000 0.12000 0.27070 富邦台灣科技指數基金 50.57000 50.18000 0.39000 0.77720 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.58580 45.67910 -0.09330 -0.20425 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.93690 41.73260 0.20430 0.48955 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30630 0.30540 0.00090 0.29470 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60250 2.60180 0.00070 0.02690 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35300 0.35320 -0.00020 -0.05663 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.99920 11.00910 -0.00990 -0.08993 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23040 2.22990 0.00050 0.02242 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33390 0.33400 -0.00010 -0.02994 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36330 9.37170 -0.00840 -0.08963 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.73000 25.79000 -0.06000 -0.23265 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.02000 33.28000 -0.26000 -0.78125 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69900 15.69880 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.37000 17.47000 -0.10000 -0.57241 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.35090 41.37440 -0.02350 -0.05680 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.34820 42.46970 -0.12150 -0.28609 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.17290 41.22810 -0.05520 -0.13389 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.11610 44.33260 -0.21650 -0.48835 富邦長紅基金 56.23000 56.06000 0.17000 0.30325 富邦科技基金 22.22000 22.07000 0.15000 0.67966 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.01100 41.97960 0.03140 0.07480 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.50560 44.89690 -0.39130 -0.87155 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.14710 40.22430 -0.07720 -0.19192 富邦恒生國企ETF基金 19.99000 20.01000 -0.02000 -0.09995 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.20000 25.18000 0.02000 0.07943 富邦高成長基金 21.69000 21.63000 0.06000 0.27739 富邦基金A類型 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 富邦基金I類型 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 富邦深証100基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富邦富時歐洲ETF基金 20.49000 20.25000 0.24000 1.18519 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42380 0.42230 0.00150 0.35520 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34120 12.29020 0.05100 0.41496 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.24700 9.20870 0.03830 0.41591 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30120 0.00100 0.33201 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47880 8.44370 0.03510 0.41569 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.08980 10.10100 -0.01120 -0.11088 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.87600 10.89610 -0.02010 -0.18447 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.47250 9.48300 -0.01050 -0.11072 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.20580 10.22460 -0.01880 -0.18387 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667 富邦精準基金 41.31000 41.13000 0.18000 0.43764 富邦精銳中小基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.19000 16.09000 0.10000 0.62150 富邦臺灣公司治理100基金 20.70000 20.62000 0.08000 0.38797 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.62000 14.51000 0.11000 0.75810 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.83000 0.11000 0.55472 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51640 10.51370 0.00270 0.02568 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17420 10.17890 -0.00470 -0.04617 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56350 10.57820 -0.01470 -0.13897 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.05100 10.04850 0.00250 0.02488 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.67860 9.68310 -0.00450 -0.04647 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03460 10.04850 -0.01390 -0.13833 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.92000 29.90000 0.02000 0.06689 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85240 9.86440 -0.01200 -0.12165 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84030 9.85240 -0.01210 -0.12281 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68680 9.69840 -0.01160 -0.11961 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.13140 10.10170 0.02970 0.29401 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.13090 10.10140 0.02950 0.29204 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97650 9.94710 0.02940 0.29556 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46310 8.54950 -0.08640 -1.01059 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.15900 9.23610 -0.07710 -0.83477 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73640 8.81250 -0.07610 -0.86355 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.16790 10.18830 -0.02040 -0.20023 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.25260 10.27340 -0.02080 -0.20246 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80360 9.82340 -0.01980 -0.20156 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94540 9.96550 -0.02010 -0.20170 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55310 8.61160 -0.05850 -0.67932 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.82760 9.87610 -0.04850 -0.49108 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12730 9.17530 -0.04800 -0.52314 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.29430 11.30160 -0.00730 -0.06459 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.12830 11.13570 -0.00740 -0.06645 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.45000 10.45690 -0.00690 -0.06599 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.31530 9.36330 -0.04800 -0.51264 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78460 8.83960 -0.05500 -0.62220 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68450 9.72870 -0.04420 -0.45433 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20140 9.24530 -0.04390 -0.47484 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.56720 10.56940 -0.00220 -0.02081 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.61920 10.62170 -0.00250 -0.02354 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14900 10.15090 -0.00190 -0.01872 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34100 9.38490 -0.04390 -0.46777 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.16000 7.25000 -0.09000 -1.24138 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.27000 9.38000 -0.11000 -1.17271 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.18000 9.31000 -0.13000 -1.39635 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18430 10.17620 0.00810 0.07960 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53580 9.53090 0.00490 0.05141 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11870 9.11610 0.00260 0.02852 富蘭克林華美中華基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.99000 20.91000 0.08000 0.38259 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.65000 0.13000 1.34715 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00910 8.00960 -0.00050 -0.00624 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03270 9.02880 0.00390 0.04320 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99320 9.98880 0.00440 0.04405 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.60040 9.60100 -0.00060 -0.00625 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39130 11.34810 0.04320 0.38068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.57630 8.54380 0.03250 0.38039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.74940 8.71630 0.03310 0.37975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.82940 9.79210 0.03730 0.38092 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.04280 13.93870 0.10410 0.74684 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17870 10.10330 0.07540 0.74629 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.20730 10.13160 0.07570 0.74717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41600 10.37910 0.03690 0.35552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.53990 7.51310 0.02680 0.35671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.87100 8.83960 0.03140 0.35522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.85230 9.81730 0.03500 0.35651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.11840 11.08520 0.03320 0.29950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.51730 7.49480 0.02250 0.30021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86150 8.83500 0.02650 0.29994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.00600 9.97610 0.02990 0.29972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.67600 10.64130 0.03470 0.32609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.55970 7.53520 0.02450 0.32514 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14230 8.13590 0.00640 0.07866 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14740 9.13620 0.01120 0.12259 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18510 10.17270 0.01240 0.12189 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.92400 12.91390 0.01010 0.07821 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.77000 7.69000 0.08000 1.04031 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.16000 8.00000 0.16000 2.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.63000 0.22000 1.89166 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.01850 12.90140 0.11710 0.90765 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美第一富基金 36.03000 36.19000 -0.16000 -0.44211 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34560 10.34550 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.55000 8.49000 0.06000 0.70671 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.97000 13.51000 0.46000 3.40489 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.90000 12.49000 0.41000 3.28263 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.28000 14.80000 0.48000 3.24324 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.79910 9.76100 0.03810 0.39033 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.79910 9.76100 0.03810 0.39033 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.71940 9.66460 0.05480 0.56702 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.71940 9.66460 0.05480 0.56702 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.73550 9.70120 0.03430 0.35356 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.73550 9.70120 0.03430 0.35356 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.73550 9.70120 0.03430 0.35356 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.93720 9.90950 0.02770 0.27953 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.93720 9.90950 0.02770 0.27953 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.93720 9.90950 0.02770 0.27953 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.62050 6.54050 0.08000 1.22315 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54780 10.57230 -0.02450 -0.23174 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38040 9.37200 0.00840 0.08963 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29890 11.28880 0.01010 0.08947 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70830 6.70720 0.00110 0.01640 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.79480 8.78930 0.00550 0.06258 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.35040 10.34400 0.00640 0.06187 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80600 10.80430 0.00170 0.01573 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.25000 66.56000 -0.31000 -0.46575 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.06000 67.29000 -0.23000 -0.34180 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.23520 62.10390 0.13130 0.21142 復華1至5年期高收益債券基金 20.91000 20.80000 0.11000 0.52885 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.57630 64.90870 -0.33240 -0.51210 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.51200 64.67310 -0.16110 -0.24910 復華人民幣貨幣市場基金 11.84710 11.84640 0.00070 0.00591 復華人生目標基金 36.71000 36.61430 0.09570 0.26137 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.30000 8.42000 -0.12000 -1.42518 復華中小精選基金 62.07000 61.91000 0.16000 0.25844 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.64520 52.55580 0.08940 0.17010 復華中國特選信用債券ETF基金 62.41320 62.41450 -0.00130 -0.00208 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 復華六年到期新興市場債券基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 復華台灣智能基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 復華全方位基金 27.25000 27.13000 0.12000 0.44231 復華全球大趨勢基金-美元 12.04000 11.81000 0.23000 1.94750 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.29000 18.94000 0.35000 1.84794 復華全球平衡基金-美元 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 復華全球平衡基金-新臺幣 19.26000 19.34000 -0.08000 -0.41365 復華全球物聯網科技基金-美元 13.39000 13.10000 0.29000 2.21374 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.13000 12.85000 0.28000 2.17899 復華全球原物料基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 復華全球消費基金-新臺幣 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.06400 12.07350 -0.00950 -0.07868 復華全球債券基金 14.62270 14.63870 -0.01600 -0.10930 復華全球債券組合基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.74000 14.79000 -0.05000 -0.33807 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 復華有利貨幣市場基金 13.48650 13.48630 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 復華亞太成長基金 11.49000 11.33000 0.16000 1.41218 復華亞太神龍科技基金-美元 8.34000 8.17000 0.17000 2.08078 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.01000 8.84000 0.17000 1.92308 復華東協世紀基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 復華南非幣長期收益基金A 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527 復華南非幣短期收益基金A 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.84240 68.43710 -0.59470 -0.86897 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.59000 20.91000 0.68000 3.25203 復華美國新星基金-美元 11.90000 11.58000 0.32000 2.76339 復華美國新星基金-新臺幣 12.28000 11.97000 0.31000 2.58981 復華恒生基金 20.79000 20.73000 0.06000 0.28944 復華恒生單日反向一倍基金 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 復華恒生單日正向二倍基金 28.72000 28.30000 0.42000 1.48410 復華神盾基金 24.28480 24.19760 0.08720 0.36037 復華高成長基金 64.28000 64.01000 0.27000 0.42181 復華高益策略組合基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 復華貨幣市場基金 14.44960 14.44940 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.42000 18.22000 0.20000 1.09769 復華富時台灣高股息低波動基金 48.92000 48.73000 0.19000 0.38990 復華復華基金 20.05000 19.97000 0.08000 0.40060 復華華人世紀基金 15.62000 15.69000 -0.07000 -0.44614 復華傳家二號基金 28.57960 28.47380 0.10580 0.37157 復華傳家基金 21.20590 21.21350 -0.00760 -0.03583 復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 21.32000 21.22000 0.10000 0.47125 復華新興市場企業債券ETF基金 66.72000 66.57000 0.15000 0.22533 復華新興市場高收益債券基金A 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 復華新興市場短期收益基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 復華滬深300 A股基金 22.38000 22.43000 -0.05000 -0.22292 復華數位經濟基金 43.42000 43.20000 0.22000 0.50926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.85970 9.86060 -0.00090 -0.00913 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66710 9.66950 -0.00240 -0.02482 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.39230 10.39320 -0.00090 -0.00866 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.05490 10.05750 -0.00260 -0.02585 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.00100 10.00590 -0.00490 -0.04897 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.74570 10.75880 -0.01310 -0.12176 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.81490 9.82280 -0.00790 -0.08043 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.56530 10.58140 -0.01610 -0.15215 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.16310 10.17120 -0.00810 -0.07964 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.92760 10.94430 -0.01670 -0.15259 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.49020 10.49180 -0.00160 -0.01525 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.45090 10.45190 -0.00100 -0.00957 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.68000 10.68890 -0.00890 -0.08326 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39480 10.39500 -0.00020 -0.00192 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.61730 11.47160 0.14570 1.27009 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.35730 10.35840 -0.00110 -0.01062 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57230 10.57250 -0.00020 -0.00189 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.94360 11.78840 0.15520 1.31655 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.49590 10.49690 -0.00100 -0.00953 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.76370 10.77260 -0.00890 -0.08262 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.94640 9.94670 -0.00030 -0.00302 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96410 9.96530 -0.00120 -0.01204 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99430 10.00280 -0.00850 -0.08498 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.24740 10.24880 -0.00140 -0.01366 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.52820 10.38560 0.14260 1.37305 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26440 10.26540 -0.00100 -0.00974 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24590 10.24730 -0.00140 -0.01366 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.52740 10.38480 0.14260 1.37316 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.26110 10.26210 -0.00100 -0.00974 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06950 10.07550 -0.00600 -0.05955 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07340 10.08140 -0.00800 -0.07935 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06800 10.07400 -0.00600 -0.05956 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07430 10.08240 -0.00810 -0.08034 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.55020 10.54660 0.00360 0.03413 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.57550 10.57340 0.00210 0.01986 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.79530 10.80100 -0.00570 -0.05277 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.93460 9.93830 -0.00370 -0.03723 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.94830 9.95300 -0.00470 -0.04722 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.97840 9.99050 -0.01210 -0.12112 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18730 9.18180 0.00550 0.05990 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20450 8.19890 0.00560 0.06830 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34650 8.34700 -0.00050 -0.00599 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92720 11.92010 0.00710 0.05956 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68580 10.67850 0.00730 0.06836 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.99650 10.99700 -0.00050 -0.00455 景順主流基金 16.13000 16.04000 0.09000 0.56110 景順台灣科技基金 27.88000 27.77000 0.11000 0.39611 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 景順全球科技基金 22.45000 21.89000 0.56000 2.55825 景順全球康健基金 19.13000 18.95000 0.18000 0.94987 景順貨幣市場基金 15.98510 15.98490 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.22000 30.10000 0.12000 0.39867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.90000 13.63000 0.27000 1.98092 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.25000 13.01000 0.24000 1.84473 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61480 8.61130 0.00350 0.04064 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99430 8.00040 -0.00610 -0.07625 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.38120 11.37650 0.00470 0.04131 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53650 10.54450 -0.00800 -0.07587 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211 華南永昌中國A股基金(美元) 7.48000 7.54000 -0.06000 -0.79576 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58030 9.57870 0.00160 0.01670 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97740 9.98310 -0.00570 -0.05710 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.10280 10.10120 0.00160 0.01584 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52560 10.53160 -0.00600 -0.05697 華南永昌永昌基金 18.52000 18.47000 0.05000 0.27071 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.75520 14.75750 -0.00230 -0.01559 華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.72000 0.14000 1.44033 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.26000 10.11000 0.15000 1.48368 華南永昌全球精品基金 16.38000 16.17000 0.21000 1.29870 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.95000 12.87000 0.08000 0.62160 華南永昌物聯網精選基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27000 16.26980 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.67130 23.68780 -0.01650 -0.06966 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98230 11.98220 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69120 10.69000 0.00120 0.01123 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77870 10.78670 -0.00800 -0.07417 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01350 10.01230 0.00120 0.01199 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.02100 10.02840 -0.00740 -0.07379 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53550 10.53460 0.00090 0.00854 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53900 10.54710 -0.00810 -0.07680 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97580 9.97490 0.00090 0.00902 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94040 9.94810 -0.00770 -0.07740 華頓中小型基金 18.41000 18.48000 -0.07000 -0.37879 華頓中國多重機會平衡基金 11.15550 11.14940 0.00610 0.05471 華頓台灣基金 21.06000 21.07000 -0.01000 -0.04746 華頓平安貨幣市場基金 11.56260 11.56250 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.15000 16.96000 0.19000 1.12028 華頓全球高收益債券基金A 13.85150 13.81540 0.03610 0.26130 華頓全球高收益債券基金B 8.12100 8.09980 0.02120 0.26173 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.03000 0.04000 0.79523 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58600 2.61730 -0.03130 -1.19589 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.75770 11.90730 -0.14960 -1.25637 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37350 0.37800 -0.00450 -1.19048 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.70200 11.75780 -0.05580 -0.47458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.70200 11.75780 -0.05580 -0.47458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.37110 10.41890 -0.04780 -0.45878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57720 10.63450 -0.05730 -0.53881 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.57720 10.63450 -0.05730 -0.53881 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.32480 9.37530 -0.05050 -0.53865 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.57490 10.62450 -0.04960 -0.46685 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.57490 10.62450 -0.04960 -0.46685 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.30700 9.34870 -0.04170 -0.44605 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63980 2.64180 -0.00200 -0.07571 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06460 2.06530 -0.00070 -0.03389 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.15280 12.16090 -0.00810 -0.06661 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46230 9.46860 -0.00630 -0.06654 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.38080 -0.00020 -0.05252 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29700 0.29700 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.26000 3.29000 -0.03000 -0.91185 匯豐中國動力基金(台幣) 14.83000 14.95000 -0.12000 -0.80268 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.41000 23.32000 0.09000 0.38593 匯豐全球趨勢組合基金 12.47000 12.29000 0.18000 1.46461 匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 匯豐安富基金 25.11000 25.04000 0.07000 0.27955 匯豐成功基金 43.94000 43.68000 0.26000 0.59524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.39000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66800 2.66960 -0.00160 -0.05993 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34410 2.34580 -0.00170 -0.07247 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84810 11.85800 -0.00990 -0.08349 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.93910 7.94890 -0.00980 -0.12329 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38610 0.38630 -0.00020 -0.05177 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33210 0.33240 -0.00030 -0.09025 匯豐金磚動力基金 14.75000 14.85000 -0.10000 -0.67340 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00740 15.00730 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.09000 0.05000 0.98232 匯豐新鑽動力基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51740 5.51230 0.00510 0.09252 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34700 9.34200 0.00500 0.05352 匯豐龍鳳基金-A類型 50.50000 50.30000 0.20000 0.39761 匯豐龍鳳基金-I類型 50.50000 50.30000 0.20000 0.39761 匯豐龍騰電子基金 34.33000 34.22000 0.11000 0.32145 匯豐雙高收益債券組合基金 12.55240 12.53490 0.01750 0.13961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.58000 17.53000 0.05000 0.28523 新光中國成長基金(人民幣) 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 新光中國成長基金(美元) 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 新光中國成長基金(新臺幣) 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.07250 11.06020 0.01230 0.11121 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.09780 10.10100 -0.00320 -0.03168 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.63450 10.62270 0.01180 0.11108 新光台灣富貴基金 22.41000 22.25000 0.16000 0.71910 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.82000 20.35000 0.47000 2.30958 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.61610 40.50800 0.10810 0.26686 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.94010 43.18940 -0.24930 -0.57722 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.43000 9.28000 0.15000 1.61638 新光全球AI新創產業基金美元 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.55000 9.40000 0.15000 1.59574 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 新光全球生技醫療基金(美元) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 新光全球債券基金(A累積)美元 10.63460 10.65900 -0.02440 -0.22891 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.61110 10.62020 -0.00910 -0.08569 新光全球債券基金(B配息)美元 10.06790 10.09140 -0.02350 -0.23287 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.03260 10.04120 -0.00860 -0.08565 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.96000 10.80000 0.16000 1.48148 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 新光吉星貨幣市場基金 15.49840 15.49820 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 新光多重資產基金(A累積)美元 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 新光亞洲精選基金-美金 20.62000 20.75000 -0.13000 -0.62651 新光亞洲精選基金-新台幣 21.33000 21.43000 -0.10000 -0.46664 新光店頭基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光特選內需收益ETF基金 21.15000 21.08000 0.07000 0.33207 新光創新科技基金 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25830 10.26200 -0.00370 -0.03606 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58990 10.59880 -0.00890 -0.08397 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06900 10.07740 -0.00840 -0.08335 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44100 9.44320 -0.00220 -0.02330 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71690 9.72510 -0.00820 -0.08432 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23660 9.24360 -0.00700 -0.07573 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.22250 41.18500 0.03750 0.09105 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.80500 43.89510 -0.09010 -0.20526 新光澳幣八年期保本基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 新光澳幣十年期保本基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.60780 10.60030 0.00750 0.07075 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53780 9.53120 0.00660 0.06925 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56300 9.56250 0.00050 0.00523 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.46080 10.46020 0.00060 0.00574 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43540 10.43130 0.00410 0.03930 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52770 9.52390 0.00380 0.03990 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49080 9.49080 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.38410 10.38420 -0.00010 -0.00096 瑞銀全球創新趨勢基金 7.11000 6.94000 0.17000 2.44957 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.61390 10.63700 -0.02310 -0.21717 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59600 9.61680 -0.02080 -0.21629 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.46450 10.48740 -0.02290 -0.21836 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57540 9.59630 -0.02090 -0.21779 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63650 9.66330 -0.02680 -0.27734 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.54650 10.57580 -0.02930 -0.27705 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.89810 14.93750 -0.03940 -0.26377 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73670 8.75990 -0.02320 -0.26484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.65850 41.67090 -0.01240 -0.02976 群益10年期以上金融債ETF基金 41.38040 41.63680 -0.25640 -0.61580 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.13570 42.41770 -0.28200 -0.66482 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.23790 42.49730 -0.25940 -0.61039 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.73340 44.17380 -0.44040 -0.99697 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.70350 42.04870 -0.34520 -0.82095 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.16630 45.54380 -0.37750 -0.82887 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.19000 45.97580 0.21420 0.46590 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.59880 44.79910 -0.20030 -0.44711 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.54090 10.50650 0.03440 0.32742 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.44140 44.91710 -0.47570 -1.05906 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.64150 40.25770 0.38380 0.95336 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44570 11.44490 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29900 10.31210 -0.01310 -0.12704 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.11730 12.24480 -0.12750 -1.04126 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.98750 9.08780 -0.10030 -1.10368 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.49000 9.61000 -0.12000 -1.24870 群益大印度基金N-新臺幣 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 群益大印度基金-人民幣 14.06250 14.09860 -0.03610 -0.25605 群益大印度基金-美元 13.12390 13.16600 -0.04210 -0.31976 群益大印度基金-新臺幣 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39216 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.79070 11.57340 0.21730 1.87758 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.28360 11.08260 0.20100 1.81365 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.82000 10.63000 0.19000 1.78739 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.57950 10.38450 0.19500 1.87780 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23650 9.07200 0.16450 1.81327 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.73000 0.15000 1.71821 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.46320 9.28880 0.17440 1.87753 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.29590 8.14820 0.14770 1.81267 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.95000 8.80000 0.15000 1.70455 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.83370 8.67080 0.16290 1.87872 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.00420 7.86160 0.14260 1.81388 群益中小型股基金 43.40000 43.13000 0.27000 0.62601 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.05380 10.07700 -0.02320 -0.23023 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.26250 9.28980 -0.02730 -0.29387 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.86740 8.90010 -0.03270 -0.36741 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.59470 8.61460 -0.01990 -0.23100 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91740 7.94070 -0.02330 -0.29343 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.58050 7.60840 -0.02790 -0.36670 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.50560 10.50960 -0.00400 -0.03806 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.55610 11.56050 -0.00440 -0.03806 群益中國高收益債券基金-美元 11.15880 11.16720 -0.00840 -0.07522 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43180 10.44620 -0.01440 -0.13785 群益中國新機會基金N-人民幣 7.77300 7.85070 -0.07770 -0.98972 群益中國新機會基金N-美元 7.08310 7.15840 -0.07530 -1.05191 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.73000 7.81000 -0.08000 -1.02433 群益中國新機會基金-人民幣 6.89350 6.96240 -0.06890 -0.98960 群益中國新機會基金-美元 7.57330 7.65380 -0.08050 -1.05177 群益中國新機會基金-新臺幣 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643 群益平衡王基金 18.85930 18.78050 0.07880 0.41958 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.36000 6.37000 -0.01000 -0.15699 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.84490 11.84860 -0.00370 -0.03123 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.21950 11.23010 -0.01060 -0.09439 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.23080 10.23400 -0.00320 -0.03127 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68970 9.69890 -0.00920 -0.09486 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.28380 10.25780 0.02600 0.25347 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.06690 10.04200 0.02490 0.24796 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19390 9.17060 0.02330 0.25407 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16990 9.14720 0.02270 0.24816 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.34350 10.31730 0.02620 0.25394 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.38280 10.35710 0.02570 0.24814 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35600 9.33230 0.02370 0.25396 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81140 9.78710 0.02430 0.24829 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.01420 11.00930 0.00490 0.04451 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.66680 7.66340 0.00340 0.04437 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.55260 10.52540 0.02720 0.25842 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37320 10.35000 0.02320 0.22415 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60340 10.58740 0.01600 0.15112 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89490 9.86940 0.02550 0.25837 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81700 9.79500 0.02200 0.22460 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03510 10.01990 0.01520 0.15170 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.55270 10.52550 0.02720 0.25842 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37320 10.34990 0.02330 0.22512 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60330 10.58730 0.01600 0.15112 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89500 9.86950 0.02550 0.25837 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81700 9.79490 0.02210 0.22563 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03510 10.01990 0.01520 0.15170 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.32170 9.20650 0.11520 1.25129 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 群益全球關鍵生技基金-美元 15.25310 15.06460 0.18850 1.25128 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.35000 15.18000 0.17000 1.11989 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 群益印度中小基金N-人民幣 11.56660 11.58790 -0.02130 -0.18381 群益印度中小基金N-美元 9.63550 9.65940 -0.02390 -0.24743 群益印度中小基金N-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 群益印度中小基金-人民幣 15.65850 15.68720 -0.02870 -0.18295 群益印度中小基金-美元 13.78130 13.81540 -0.03410 -0.24683 群益印度中小基金-新臺幣 16.26000 16.32000 -0.06000 -0.36765 群益多利策略組合基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 群益安家基金 23.57950 23.52680 0.05270 0.22400 群益安穩貨幣市場基金 16.14780 16.14760 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.45000 21.03000 0.42000 1.99715 群益亞太中小基金 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 群益亞太新趨勢平衡基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.44000 10.45500 -0.01500 -0.14347 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.77390 7.78510 -0.01120 -0.14386 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.14280 10.15740 -0.01460 -0.14374 群益店頭市場基金 87.42000 86.64000 0.78000 0.90028 群益東方盛世基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 群益東協成長基金-人民幣 12.95030 12.78300 0.16730 1.30877 群益東協成長基金-美元 11.28010 11.14080 0.13930 1.25036 群益東協成長基金-新臺幣 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.41470 11.34130 0.07340 0.64719 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73760 10.66960 0.06800 0.63732 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.28990 10.23050 0.05940 0.58062 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.47950 9.41850 0.06100 0.64766 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.92020 8.86370 0.05650 0.63743 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54640 8.49700 0.04940 0.58138 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.64020 10.57870 0.06150 0.58136 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.27660 9.21690 0.05970 0.64772 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.07880 9.02120 0.05760 0.63850 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54760 9.49240 0.05520 0.58152 群益長安基金 27.51000 27.65000 -0.14000 -0.50633 群益美國新創亮點基金N-美元 9.87540 9.67750 0.19790 2.04495 群益美國新創亮點基金-美元 14.93890 14.63970 0.29920 2.04376 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.72000 14.44000 0.28000 1.93906 群益真善美基金 15.28420 15.25270 0.03150 0.20652 群益馬拉松基金 111.33000 110.64000 0.69000 0.62364 群益深証中小板基金 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 群益創新科技基金 30.07000 30.02000 0.05000 0.16656 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.88450 8.95540 -0.07090 -0.79170 群益華夏盛世基金N-美元 8.11440 8.18430 -0.06990 -0.85407 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848 群益華夏盛世基金-人民幣 9.67530 9.75240 -0.07710 -0.79057 群益華夏盛世基金-美元 8.94720 9.02420 -0.07700 -0.85326 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.06000 15.20000 -0.14000 -0.92105 群益奧斯卡基金 26.79000 26.74000 0.05000 0.18699 群益新興金鑽基金-美元 11.07080 11.10140 -0.03060 -0.27564 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 群益葛萊美基金 21.49000 21.48000 0.01000 0.04655 群益道瓊美國地產ETF基金 21.71000 21.80000 -0.09000 -0.41284 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.15000 8.18000 -0.03000 -0.36675 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.86000 12.77000 0.09000 0.70478 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.87910 10.81210 0.06700 0.61968 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.64330 10.58450 0.05880 0.55553 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.87590 10.82370 0.05220 0.48228 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.68950 10.62370 0.06580 0.61937 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.45790 10.40010 0.05780 0.55576 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68630 10.63500 0.05130 0.48237 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.87900 10.81210 0.06690 0.61875 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.64330 10.58460 0.05870 0.55458 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.68950 10.62370 0.06580 0.61937 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.45780 10.40010 0.05770 0.55480 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.60420 12.60160 0.00260 0.02063 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.49000 11.46820 0.02180 0.19009 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.40230 11.38740 0.01490 0.13085 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58740 8.58560 0.00180 0.02097 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86570 8.84880 0.01690 0.19099 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.40200 8.39110 0.01090 0.12990 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.00130 9.98230 0.01900 0.19034 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80880 9.79020 0.01860 0.18999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.25000 28.06000 0.19000 0.67712 德信中國精選成長基金 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957 德信台灣主流中小基金 17.88000 17.69000 0.19000 1.07405 德信萬保貨幣市場基金 11.97700 11.97690 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 30.57000 30.50000 0.07000 0.22951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.62880 10.62930 -0.00050 -0.00470 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.53080 10.53240 -0.00160 -0.01519 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70710 11.70690 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.64000 17.36000 0.28000 1.61290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.65580 10.66680 -0.01100 -0.10312 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.03370 16.05020 -0.01650 -0.10280 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33780 8.35360 -0.01580 -0.18914 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.14750 11.16050 -0.01300 -0.11648 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.05070 12.06480 -0.01410 -0.11687 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.07130 14.09800 -0.02670 -0.18939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.89000 16.78000 0.11000 0.65554 摩根中小基金 20.82000 20.69000 0.13000 0.62832 摩根中國A股基金 14.03000 14.23000 -0.20000 -1.40548 摩根中國A股基金(美元) 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 摩根中國亮點基金 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.24730 11.32900 -0.08170 -0.72116 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.40420 12.47490 -0.07070 -0.56674 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.45570 9.51850 -0.06280 -0.65977 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.01700 13.11170 -0.09470 -0.72226 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.93800 15.02320 -0.08520 -0.56712 摩根台灣金磚基金-累積型 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127 摩根台灣增長基金 47.17000 47.07000 0.10000 0.21245 摩根平衡基金 27.39000 27.35000 0.04000 0.14625 摩根全球α基金 18.13000 17.83000 0.30000 1.68256 摩根全球平衡基金 15.94070 15.96220 -0.02150 -0.13469 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42410 9.40750 0.01660 0.17645 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.51000 10.48650 0.02350 0.22410 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92340 9.90430 0.01910 0.19285 摩根多元入息成長基金-累積型 11.48550 11.46550 0.02000 0.17444 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.21170 10.19200 0.01970 0.19329 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57610 10.59460 -0.01850 -0.17462 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94260 13.96690 -0.02430 -0.17398 摩根亞洲基金 56.82000 57.31000 -0.49000 -0.85500 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49190 8.50070 -0.00880 -0.10352 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98200 9.98570 -0.00370 -0.03705 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82610 8.83270 -0.00660 -0.07472 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.80550 12.81860 -0.01310 -0.10220 摩根東方內需機會基金 17.99000 18.14000 -0.15000 -0.82690 摩根東方科技基金 29.95000 30.36000 -0.41000 -1.35046 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 摩根金龍收成基金 20.49000 20.68000 -0.19000 -0.91876 摩根第一貨幣市場基金 15.12450 15.12430 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.55000 13.82000 -0.27000 -1.95369 摩根新金磚五國基金 12.45000 12.57000 -0.12000 -0.95465 摩根新絲路基金 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 摩根新興35基金 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711 摩根新興日本基金 22.47000 22.62000 -0.15000 -0.66313 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13130 7.15510 -0.02380 -0.33263 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.39890 9.42640 -0.02750 -0.29173 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22920 9.25790 -0.02870 -0.31001 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.84410 10.88040 -0.03630 -0.33363 摩根新興科技基金 49.31000 49.16000 0.15000 0.30513 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64070 8.66270 -0.02200 -0.25396 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23940 9.25370 -0.01430 -0.15453 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.70800 8.72430 -0.01630 -0.18683 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.22510 10.25110 -0.02600 -0.25363 摩根龍揚基金 30.60000 30.89000 -0.29000 -0.93882 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 摩根環球股票收益基金-累積型 11.88000 11.76000 0.12000 1.02041 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27960 9.27170 0.00790 0.08521 摩根總收益組合基金-累積型 11.42050 11.41080 0.00970 0.08501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.62000 20.80000 -0.18000 -0.86538 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60880 12.60860 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.25100 12.26070 -0.00970 -0.07911 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53330 11.54750 -0.01420 -0.12297 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52780 10.53610 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0.28630 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.45520 10.43220 0.02300 0.22047 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.49210 10.46230 0.02980 0.28483 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28330 10.25410 0.02920 0.28476 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68400 9.66270 0.02130 0.22044 聯邦金鑽平衡基金 21.61380 21.57170 0.04210 0.19516 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.00140 8.92640 0.07500 0.84020 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.48830 9.41610 0.07220 0.76677 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96740 8.89260 0.07480 0.84115 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44100 9.36920 0.07180 0.76634 聯邦貨幣市場基金 13.21350 13.21330 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.63980 16.63980 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.04550 11.98270 0.06280 0.52409 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.94800 11.88950 0.05850 0.49203 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.38380 11.32820 0.05560 0.49081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.52000 33.47000 0.05000 0.14939 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.21000 17.37000 -0.16000 -0.92113 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.20000 17.35000 -0.15000 -0.86455 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.16000 14.08000 0.08000 0.56818 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.84000 14.74000 0.10000 0.67843 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.38000 18.21000 0.17000 0.93355 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.66000 0.12000 0.94787 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.35000 0.14000 0.97561 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.40000 15.25000 0.15000 0.98361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.41000 14.27000 0.14000 0.98108 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.44000 14.30000 0.14000 0.97902 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.47000 12.35000 0.12000 0.97166 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.55000 0.08000 0.93567 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.18000 19.17000 0.01000 0.05216 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.94000 17.92000 0.02000 0.11161 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.94000 0.05000 0.35868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 聯博貨幣市場基金 15.03160 15.03150 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11630 11.12380 -0.00750 -0.06742 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.92960 13.93420 -0.00460 -0.03301 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58870 7.59380 -0.00510 -0.06716 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.94940 9.95470 -0.00530 -0.05324 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.18640 10.33870 -0.15230 -1.47311 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.93130 9.92720 0.00410 0.04130 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.03690 10.03770 -0.00080 -0.00797 瀚亞中小型股基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.55000 12.71000 -0.16000 -1.25885 瀚亞巴西基金 5.95000 5.87000 0.08000 1.36286 瀚亞外銷基金 37.15000 37.00000 0.15000 0.40541 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 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瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.53700 10.53750 -0.00050 -0.00474 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90080 9.90560 -0.00480 -0.04846 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.73210 9.72680 0.00530 0.05449 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.91370 9.91420 -0.00050 -0.00504 瀚亞印度基金-人民幣 15.37000 15.44000 -0.07000 -0.45337 瀚亞印度基金-美元 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 瀚亞印度基金-新台幣 32.57000 32.71000 -0.14000 -0.42800 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.68000 9.65000 0.03000 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