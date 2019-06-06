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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/06/05  108/06/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.11660   10.10800   0.00860    0.08508
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                9.97740    9.96890   0.00850    0.08527
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.22720   10.21970   0.00750    0.07339
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.09090   10.08350   0.00740    0.07339
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      9.96360    9.95350   0.01010    0.10147
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      9.97130    9.96390   0.00740    0.07427
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      9.97130    9.96390   0.00740    0.07427
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      9.99740    9.98770   0.00970    0.09712
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.41990   10.39650   0.02340    0.22508
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.22540   10.20250   0.02290    0.22445
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.33850   10.32670   0.01180    0.11427
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.23110   10.21940   0.01170    0.11449
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.69000   21.73000  -0.04000   -0.18408
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.38000   21.80000  -0.42000   -1.92661
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   41.50600   41.67320  -0.16720   -0.40122
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金               40.18560   40.13390   0.05170    0.12882
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.65770    9.65160   0.00610    0.06320
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.13850   10.13370   0.00480    0.04737
中國信託台灣活力基金                                             12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.92000    8.75000   0.17000    1.94286
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.65000    9.47000   0.18000    1.90074
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            9.98680    9.96620   0.02060    0.20670
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.15350   10.14280   0.01070    0.10549
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.15160    9.14200   0.00960    0.10501
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.33800   10.31960   0.01840    0.17830
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.28230    9.26610   0.01620    0.17483
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.94520   10.81130   0.13390    1.23852
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.31880    9.20480   0.11400    1.23848
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25730   11.30150  -0.04420   -0.39110
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.86860    9.90740  -0.03880   -0.39163
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            43.16580   43.64940  -0.48360   -1.10792
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            44.10040   44.41440  -0.31400   -0.70698
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              44.66430   44.89600  -0.23170   -0.51608
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.36000   10.24000   0.12000    1.17188
中國信託智能運動基金-美元                                         9.86000    9.74000   0.12000    1.23203
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.74000    9.61000   0.13000    1.35276
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.40000    9.28000   0.12000    1.29310
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.02930   11.02910   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.11600   10.09980   0.01620    0.16040
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.38120    9.36620   0.01500    0.16015
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.25480   10.23510   0.01970    0.19247
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.50540    9.48720   0.01820    0.19184
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.12000   10.95000   0.17000    1.55251
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.59000   10.43000   0.16000    1.53404
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.05000   10.87000   0.18000    1.65593
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.59000   10.41000   0.18000    1.72911
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  41.49490   41.76540  -0.27050   -0.64767
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          41.92610   42.09300  -0.16690   -0.39650
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      41.83350   41.94020  -0.10670   -0.25441
元大2001基金                                                     57.47000   57.26000   0.21000    0.36675
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        44.68930   44.91480  -0.22550   -0.50206
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           42.25890   42.44320  -0.18430   -0.43423
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.93000   20.09000  -0.16000   -0.79642
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.67260   11.67180   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.91040   10.91900  -0.00860   -0.07876
元大上證50基金                                                   31.22000   31.30000  -0.08000   -0.25559
元大大中華TMT基金-人民幣                                          9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
元大大中華TMT基金-新台幣                                          8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.96000   13.02000  -0.06000   -0.46083
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.06000   12.12000  -0.06000   -0.49505
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.61900   16.71300  -0.09400   -0.56244
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.41500   10.46300  -0.04800   -0.45876
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.16100   10.21700  -0.05600   -0.54811
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.96000    3.01000  -0.05000   -1.66113
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.42000   13.65000  -0.23000   -1.68498
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.08630   47.02300   0.06330    0.13461
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.93000   10.93120  -0.00120   -0.01098
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.97910    9.98010  -0.00100   -0.01002
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.19880   10.20870  -0.00990   -0.09698
元大巴西指數基金                                                  7.02100    6.95200   0.06900    0.99252
元大巴菲特基金                                                   24.72000   24.66000   0.06000    0.24331
元大日經225基金                                                  26.38000   25.89000   0.49000    1.89262
元大台商收成基金                                                 20.99000   21.01000  -0.02000   -0.09519
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.17000   12.22000  -0.05000   -0.40917
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.42000   36.16000   0.26000    0.71903
元大台灣中型100基金                                              30.90000   30.75000   0.15000    0.48780
元大台灣加權股價指數基金                                         24.64900   24.58800   0.06100    0.24809
元大台灣卓越50基金                                               78.21000   78.00000   0.21000    0.26923
元大台灣金融基金                                                 17.87000   17.91000  -0.04000   -0.22334
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.30000   30.25000   0.05000    0.16529
元大台灣高股息基金                                               25.74000   25.65000   0.09000    0.35088
元大台灣電子科技基金                                             32.83000   32.72000   0.11000    0.33619
元大全球ETF成長組合基金                                          10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.79000   14.71000   0.08000    0.54385
元大全球人工智慧ETF基金                                          21.23000   20.51000   0.72000    3.51048
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.39000   13.44000  -0.05000   -0.37202
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.96000   13.00000  -0.04000   -0.30769
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.09300   12.13100  -0.03800   -0.31325
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.45000    6.52000  -0.07000   -1.07362
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.86000    6.89000  -0.03000   -0.43541
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.23700    8.16200   0.07500    0.91889
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.32000    8.26000   0.06000    0.72639
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
元大全球農業商機基金                                             17.44000   17.15000   0.29000    1.69096
元大印度指數基金                                                 10.61800   10.72100  -0.10300   -0.96073
元大印度基金                                                     13.47000   13.58000  -0.11000   -0.81001
元大多多基金                                                     15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
元大多福基金                                                     49.13000   48.94000   0.19000    0.38823
元大亞太成長基金                                                  8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.21420    9.20360   0.01060    0.11517
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.40820    7.39970   0.00850    0.11487
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.95800    8.93400   0.02400    0.26864
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.86300    9.85600   0.00700    0.07102
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.17450   10.17760  -0.00310   -0.03046
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.30610   10.31000  -0.00390   -0.03783
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.16470   10.16860  -0.00390   -0.03835
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.50590   10.51760  -0.01170   -0.11124
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.36180   10.37330  -0.01150   -0.11086
元大卓越基金                                                     41.66000   41.55000   0.11000    0.26474
元大店頭基金                                                      7.63000    7.60000   0.03000    0.39474
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.45020   10.44960   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.93360    9.96150  -0.02790   -0.28008
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  33.17660   33.15370   0.02290    0.06907
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.35020   42.68550  -0.33530   -0.78551
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.19250   17.01420   0.17830    1.04795
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.33930   22.79160  -0.45230   -1.98450
元大美國政府7至10年期債券基金                                    42.47790   42.54680  -0.06890   -0.16194
元大高科技基金                                                   17.88000   17.85000   0.03000    0.16807
元大得利貨幣市場基金                                             16.31930   16.31900   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                             12.02780   12.02770   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
元大華夏中小基金                                                  7.01000    7.08000  -0.07000   -0.98870
元大新中國基金-人民幣                                             9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
元大新中國基金-美元                                               8.63100    8.71100  -0.08000   -0.91838
元大新中國基金-新台幣                                             8.77000    8.86000  -0.09000   -1.01580
元大新主流基金                                                   21.97000   21.83000   0.14000    0.64132
元大新東協平衡基金-美元                                           9.31200    9.30000   0.01200    0.12903
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.38750   10.39160  -0.00410   -0.03945
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.69900    9.70280  -0.00380   -0.03916
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.76950   10.78170  -0.01220   -0.11315
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.06310   10.07450  -0.01140   -0.11316
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.97470    9.97910  -0.00440   -0.04409
元大新興亞洲基金                                                 10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.15830   15.15820   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     34.42000   34.29000   0.13000    0.37912
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
元大實質多重資產基金-美元                                         7.86900    7.84300   0.02600    0.33151
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
元大摩臺基金                                                     36.53000   36.41000   0.12000    0.32958
元大標普500基金                                                  26.72000   26.11000   0.61000    2.33627
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.93000   13.19000  -0.26000   -1.97119
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.16000   31.86000   1.30000    4.08035
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.41000   20.28000   0.13000    0.64103
元大標智滬深300基金                                              16.60000   17.28000  -0.68000   -3.93519
元大歐洲50基金                                                   24.41000   24.15000   0.26000    1.07660
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.43920    9.43430   0.00490    0.05194
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.28520   10.28490   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.55000   14.51000   0.04000    0.27567
日盛上選基金                                                     31.54000   31.49000   0.05000    0.15878
日盛小而美基金                                                   16.70000   16.59000   0.11000    0.66305
日盛中國內需動力基金                                              9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.31160   12.31320  -0.00160   -0.01299
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89730    9.89860  -0.00130   -0.01313
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.49550   12.50380  -0.00830   -0.06638
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.03990   10.04660  -0.00670   -0.06669
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.39720   11.41040  -0.01320   -0.11568
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13980    9.15040  -0.01060   -0.11584
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.34000    9.46000  -0.12000   -1.26850
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.85000    9.98000  -0.13000   -1.30261
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
日盛日盛基金                                                     10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               11.01000   10.86000   0.15000    1.38122
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.35390   10.31970   0.03420    0.33140
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.32040    9.28960   0.03080    0.33155
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.21570   10.18640   0.02930    0.28764
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.19610    9.16980   0.02630    0.28681
日盛全球智能車基金(美元)                                          9.93000    9.76000   0.17000    1.74180
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.14000    9.97000   0.17000    1.70512
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49340    2.49550  -0.00210   -0.08415
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65230    1.65370  -0.00140   -0.08466
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38360    0.38420  -0.00060   -0.15617
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25480    0.25510  -0.00030   -0.11760
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.77200   12.79560  -0.02360   -0.18444
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.35380    8.36930  -0.01550   -0.18520
日盛亞洲機會基金                                                  6.73000    6.76000  -0.03000   -0.44379
日盛首選基金                                                     16.05000   15.97000   0.08000    0.50094
日盛高科技基金                                                   16.75000   16.69000   0.06000    0.35950
日盛貨幣市場基金                                                 14.82840   14.82820   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   36.82000   36.68000   0.14000    0.38168
日盛精選五虎基金                                                 34.43000   34.15000   0.28000    0.81991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.54030   13.54010   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               28.91000   28.59000   0.32000    1.11927
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
台新MSCI中國基金                                                 19.12000   19.20000  -0.08000   -0.41667
台新大眾貨幣市場基金                                             14.21710   14.21690   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.49680   10.50700  -0.01020   -0.09708
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.51630   10.52790  -0.01160   -0.11018
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.31130   10.33020  -0.01890   -0.18296
台新中國通基金                                                   40.94000   40.76000   0.18000    0.44161
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51000    0.51870  -0.00870   -1.67727
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.03100   16.31600  -0.28500   -1.74675
台新中國精選中小基金-美元                                         0.28540    0.29060  -0.00520   -1.78940
台新中國精選中小基金-新台幣                                       8.99000    9.16000  -0.17000   -1.85590
台新主流基金                                                     22.43000   22.37000   0.06000    0.26822
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    22.83000   22.93000  -0.10000   -0.43611
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.72920    0.73180  -0.00260   -0.35529
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.31000   16.38000  -0.07000   -0.42735
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.52040    0.52220  -0.00180   -0.34470
台新台灣中小基金                                                 31.98000   31.66000   0.32000    1.01074
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.21390   10.24520  -0.03130   -0.30551
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.43000    9.46520  -0.03520   -0.37189
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.83460   10.87500  -0.04040   -0.37149
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.85910    9.84490   0.01420    0.14424
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.96480   10.94900   0.01580    0.14431
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
台新印度基金                                                     15.39000   15.51000  -0.12000   -0.77369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.70970    8.73640  -0.02670   -0.30562
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28200    0.28260  -0.00060   -0.21231
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.66240   12.70110  -0.03870   -0.30470
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40470    0.40570  -0.00100   -0.24649
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金           40.00000    0.00000  40.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金              40.00000    0.00000  40.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.12670   11.12650   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.51950   30.40260   0.11690    0.38451
台新智慧生活基金-美元                                            10.14320    9.95000   0.19320    1.94171
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.65000   10.45000   0.20000    1.91388
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.07220    8.06040   0.01180    0.14639
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.42260    8.41650   0.00610    0.07248
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.07540    9.06210   0.01330    0.14677
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.48060    9.47370   0.00690    0.07283
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.38330   11.35040   0.03290    0.28986
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35620    0.35490   0.00130    0.36630
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.14590    8.12230   0.02360    0.29056
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26880    0.26780   0.00100    0.37341
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.41000    5.43000  -0.02000   -0.36832
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.24000   22.21000   0.03000    0.13507
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.10390   10.05880   0.04510    0.44836
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                9.83500    9.79230   0.04270    0.43606
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.01650    9.98430   0.03220    0.32251
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.10390   10.05880   0.04510    0.44836
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                  9.83500    9.79230   0.04270    0.43606
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.01650    9.98430   0.03220    0.32251
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永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             40.79260   41.09590  -0.30330   -0.73803
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   40.67550   41.12820  -0.45270   -1.10070
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                           39.92380   39.91410   0.00970    0.02430
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.33520   11.33450   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22530   10.23500  -0.00970   -0.09477
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.22350    9.22450  -0.00100   -0.01084
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.79830   10.79960  -0.00130   -0.01204
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.87260    7.88130  -0.00870   -0.11039
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.28580    9.29600  -0.01020   -0.10972
永豐中小基金                                                     50.59000   50.26000   0.33000    0.65659
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78590    1.78720  -0.00130   -0.07274
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47320    2.47500  -0.00180   -0.07273
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.23020    8.24460  -0.01440   -0.17466
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.05890   11.07830  -0.01940   -0.17512
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.37000    4.40000  -0.03000   -0.68182
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  19.89000   20.01000  -0.12000   -0.59970
永豐主流品牌基金                                                 18.63000   18.34000   0.29000    1.58124
永豐永豐基金                                                     31.55000   31.34000   0.21000    0.67007
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.17180    9.19820  -0.02640   -0.28701
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.60770    9.63540  -0.02770   -0.28748
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.17470    9.20700  -0.03230   -0.35082
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.61320    9.64700  -0.03380   -0.35037
永豐亞洲民生消費基金                                             11.96000   12.03000  -0.07000   -0.58188
永豐南非幣2021保本基金                                           13.99430   13.99360   0.00070    0.00500
永豐高科技基金                                                   21.55000   21.40000   0.15000    0.70093
永豐貨幣市場基金                                                 13.93350   13.93330   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10890    2.10810   0.00080    0.03795
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.58740    2.58640   0.00100    0.03866
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.81550    7.82040  -0.00490   -0.06266
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.89870   10.90560  -0.00690   -0.06327
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11230    7.11590  -0.00360   -0.05059
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.35390   11.35970  -0.00580   -0.05106
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.88000    7.91000  -0.03000   -0.37927
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.36000   18.43000  -0.07000   -0.37982
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.73000   51.57000   0.16000    0.31026
永豐領航科技基金                                                 35.12000   34.90000   0.22000    0.63037
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.93000    9.77000   0.16000    1.63767
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.77000    9.67000   0.10000    1.03413
永豐趨勢平衡基金                                                 39.58000   39.48000   0.10000    0.25329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.85550   11.85460   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.73620    9.73620   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.30260   10.30270  -0.00010   -0.00097
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.81650    9.82100  -0.00450   -0.04582
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.22430   10.22890  -0.00460   -0.04497
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.79790    9.79670   0.00120    0.01225
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.49560   10.49430   0.00130    0.01239
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.83640    9.83950  -0.00310   -0.03151
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.32220   10.32550  -0.00330   -0.03196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.24000    9.35000  -0.11000   -1.17647
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.83000    9.94000  -0.11000   -1.10664
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.01000   14.24000  -0.23000   -1.61517
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.52000   18.85000  -0.33000   -1.75066
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.27000   18.58000  -0.31000   -1.66846
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.05430   10.04720   0.00710    0.07067
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.05430   10.04720   0.00710    0.07067
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                    10.03480   10.03020   0.00460    0.04586
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                    10.03480   10.03020   0.00460    0.04586
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.08790   10.07860   0.00930    0.09227
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.08790   10.07860   0.00930    0.09227
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.05780   10.05280   0.00500    0.04974
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.05780   10.05280   0.00500    0.04974
兆豐國際生命科學基金                                             14.79000   14.50000   0.29000    2.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.27090   10.18060   0.09030    0.88698
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.40020   10.30320   0.09700    0.94146
兆豐國際全球基金                                                 30.20000   29.81000   0.39000    1.30829
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.46240   10.46170   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.29640   10.32630  -0.02990   -0.28955
兆豐國際國民基金                                                 20.73000   20.67000   0.06000    0.29028
兆豐國際第一基金                                                 12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.66380   10.67730  -0.01350   -0.12644
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.19540    8.20570  -0.01030   -0.12552
兆豐國際萬全基金                                                 19.91000   19.92000  -0.01000   -0.05020
兆豐國際電子基金                                                 24.55000   24.43000   0.12000    0.49120
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.26000   21.22000   0.04000    0.18850
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.31000   16.36000  -0.05000   -0.30562
兆豐國際豐台灣基金                                               32.80000   32.65000   0.15000    0.45942
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.55020   12.55000   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.41000    9.17000   0.24000    2.61723
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.31000    9.06000   0.25000    2.75938
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.53060   10.51820   0.01240    0.11789
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.31860   10.31050   0.00810    0.07856
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.53100   10.52240   0.00860    0.08173
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.32500   10.31280   0.01220    0.11830
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.41350   10.40540   0.00810    0.07784
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.40100   10.39250   0.00850    0.08179
合庫台灣基金                                                     10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.54040   11.50320   0.03720    0.32339
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.40810   12.36170   0.04640    0.37535
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.07310   11.03270   0.04040    0.36618
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.85690   11.82450   0.03240    0.27401
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.09820    8.07210   0.02610    0.32334
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.31490    9.28000   0.03490    0.37608
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99110    8.95830   0.03280    0.36614
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.75840    8.72750   0.03090    0.35405
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.16130    9.12790   0.03340    0.36591
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.31000    9.21000   0.10000    1.08578
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
合庫全球新興市場基金                                              9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
合庫貨幣市場基金                                                 10.16810   10.16800   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.72430    9.71960   0.00470    0.04836
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.01170   10.00470   0.00700    0.06997
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36850   10.36620   0.00230    0.02219
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.80520   11.79620   0.00900    0.07630
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.81400   14.80550   0.00850    0.05741
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.60230    8.59740   0.00490    0.05699
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.39560    9.38890   0.00670    0.07136
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.85230    7.85060   0.00170    0.02165
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.59220    8.58540   0.00680    0.07920
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.38650   10.38180   0.00470    0.04527
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
安本標準兩岸價值基金 美元                                        10.61000   10.70000  -0.09000   -0.84112
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                     9.97820    9.98620  -0.00800   -0.08011
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                       9.98610    9.99650  -0.01040   -0.10404
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                        10.03660   10.00700   0.02960    0.29579
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                           9.95790    9.96980  -0.01190   -0.11936
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                       9.97820    9.98620  -0.00800   -0.08011
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                         9.98610    9.99650  -0.01040   -0.10404
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                          10.03660   10.00700   0.02960    0.29579
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                             9.95790    9.96980  -0.01190   -0.11936
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.81000    9.72000   0.09000    0.92593
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19620   11.19550   0.00070    0.00625
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.98970    9.99340  -0.00370   -0.03702
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.07830   10.08940  -0.01110   -0.11002
安聯中國東協基金                                                 15.19000   15.26000  -0.07000   -0.45872
安聯中國策略基金-美元                                            11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
安聯中國策略基金-新臺幣                                          14.67000   14.83000  -0.16000   -1.07889
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.66000   13.81000  -0.15000   -1.08617
安聯中華新思路基金-美元                                          12.62000   12.76000  -0.14000   -1.09718
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.09000   12.24000  -0.15000   -1.22549
安聯台灣大壩基金                                                 27.64000   27.57000   0.07000    0.25390
安聯台灣科技基金                                                 46.41000   46.32000   0.09000    0.19430
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.54120   12.54100   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 30.85000   30.70000   0.15000    0.48860
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.54750   10.54880  -0.00130   -0.01232
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.61970   15.62420  -0.00450   -0.02880
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75520    9.75800  -0.00280   -0.02869
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.08000   10.98000   0.10000    0.91075
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.60000   11.50000   0.10000    0.86957
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.96160   12.95430   0.00730    0.05635
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.60600   10.60590   0.00010    0.00094
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.66390   12.66450  -0.00060   -0.00474
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44650    9.44130   0.00520    0.05508
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37910    9.37900   0.00010    0.00107
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.95010    8.95050  -0.00040   -0.00447
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.04760   10.04080   0.00680    0.06772
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.13450   10.13490  -0.00040   -0.00395
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.28950   12.27800   0.01150    0.09366
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.14790   11.13850   0.00940    0.08439
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.78610   10.77770   0.00840    0.07794
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.54880    8.54080   0.00800    0.09367
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.40040    8.39320   0.00720    0.08578
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.10140    8.09510   0.00630    0.07782
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.14450   10.13440   0.01010    0.09966
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.07050   10.06260   0.00790    0.07851
安聯全球人口趨勢基金                                             12.20000   12.05000   0.15000    1.24481
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.68000    8.52000   0.16000    1.87793
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.36000   32.75000   0.61000    1.86260
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.88000    7.75000   0.13000    1.67742
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.41760   12.42680  -0.00920   -0.07403
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53720   10.54500  -0.00780   -0.07397
安聯全球新興市場基金                                             16.94000   17.02000  -0.08000   -0.47004
安聯全球農金趨勢基金                                              9.02000    8.88000   0.14000    1.57658
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.94000    8.84000   0.10000    1.13122
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.50000   10.34000   0.16000    1.54739
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.75000   10.59000   0.16000    1.51086
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.50000   10.34000   0.16000    1.54739
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.12000    9.97000   0.15000    1.50451
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44000    9.29000   0.15000    1.61464
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.42000    9.28000   0.14000    1.50862
安聯亞洲動態策略基金                                             21.66000   21.72000  -0.06000   -0.27624
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                   10.00650    9.97920   0.02730    0.27357
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣               10.01540    9.98540   0.03000    0.30044
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                 10.00650    9.97910   0.02740    0.27457
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.01760    9.98750   0.03010    0.30138
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                 10.00940    9.98210   0.02730    0.27349
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                9.99450    9.96750   0.02700    0.27088
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   9.99450    9.96750   0.02700    0.27088
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 9.99450    9.96750   0.02700    0.27088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.51250   10.51450  -0.00200   -0.01902
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.09970   10.10190  -0.00220   -0.02178
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             89.41700   89.53470  -0.11770   -0.13146
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               13.17230   13.19040  -0.01810   -0.13722
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.84830   67.93590  -0.08760   -0.12895
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.86950    9.88300  -0.01350   -0.13660
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.71130    2.71180  -0.00050   -0.01844
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.89030   10.89830  -0.00800   -0.07341
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.27430    2.27440  -0.00010   -0.00440
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86030    8.86670  -0.00640   -0.07218
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.28870   10.29470  -0.00600   -0.05828
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.09950   10.09820   0.00130    0.01287
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.41800   10.41460   0.00340    0.03265
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.06140   10.05890   0.00250    0.02485
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.11810   10.11730   0.00080    0.00791
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.28780   10.29380  -0.00600   -0.05829
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.09710   10.09580   0.00130    0.01288
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.41680   10.41310   0.00370    0.03553
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.05940   10.05690   0.00250    0.02486
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.11790   10.11690   0.00100    0.00988
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.00630   10.01020  -0.00390   -0.03896
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.03970   10.04280  -0.00310   -0.03087
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                      9.99750   10.00200  -0.00450   -0.04499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.97560    9.98050  -0.00490   -0.04910
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.01730   10.02120  -0.00390   -0.03892
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                9.99780   10.00010  -0.00230   -0.02300
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                      9.99740   10.00200  -0.00460   -0.04599
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.97630    9.98130  -0.00500   -0.05009
宏利台灣動力基金A類型                                            28.18000   28.15000   0.03000    0.10657
宏利台灣動力基金I類型                                            28.18000   28.15000   0.03000    0.10657
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.80350    9.76780   0.03570    0.36549
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81270    9.78510   0.02760    0.28206
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.43400    7.40690   0.02710    0.36588
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.48230    7.45930   0.02300    0.30834
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.29000   11.15000   0.14000    1.25561
宏利全球債券組合基金                                             13.56440   13.56260   0.00180    0.01327
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.94850    2.94830   0.00020    0.00678
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.31420   12.31720  -0.00300   -0.02436
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88490    8.88700  -0.00210   -0.02363
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.53350    2.53300   0.00050    0.01974
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.51170   11.52090  -0.00920   -0.07985
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.28190    3.29110  -0.00920   -0.27954
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.52650    0.52800  -0.00150   -0.28409
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     14.94000   14.98000  -0.04000   -0.26702
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.11210   12.06040   0.05170    0.42868
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.72310   10.67760   0.04550    0.42613
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.35790   10.31750   0.04040    0.39157
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.66220    8.62540   0.03680    0.42665
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.29840    8.26320   0.03520    0.42599
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.21300    8.18110   0.03190    0.38992
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.11870    8.08500   0.03370    0.41682
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.30000   10.03000   0.27000    2.69192
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.46000   10.18000   0.28000    2.75049
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.25000    9.97000   0.28000    2.80843
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89700    2.89170   0.00530    0.18328
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41930    0.41850   0.00080    0.19116
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.70090   12.68220   0.01870    0.14745
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95630    0.95460   0.00170    0.17809
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.33460    7.32360   0.01100    0.15020
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02590    2.02250   0.00340    0.16811
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29250    0.29200   0.00050    0.17123
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.93420    8.92060   0.01360    0.15246
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32360    0.32290   0.00070    0.21679
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.68240   13.68230   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.32000    2.33000  -0.01000   -0.42918
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        24.16000   24.09000   0.07000    0.29058
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        24.16000   24.09000   0.07000    0.29058
宏利澳幣保本基金                                                 12.60870   12.60750   0.00120    0.00952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.39140   10.40580  -0.01440   -0.13838
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.56400    9.58050  -0.01650   -0.17222
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.18570    9.20830  -0.02260   -0.24543
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.51580   11.54420  -0.02840   -0.24601
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
貝萊德新台幣基金                                                 12.96570   12.96560   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.76000   25.64000   0.12000    0.46802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.47240   11.47340  -0.00100   -0.00872
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18310   10.18960  -0.00650   -0.06379
保德信大中華基金-人民幣                                           9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
保德信大中華基金-美元                                             9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
保德信大中華基金-新台幣                                          27.91000   28.19000  -0.28000   -0.99326
保德信中小型股基金                                               42.60000   42.27000   0.33000    0.78070
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.29000    8.41000  -0.12000   -1.42687
保德信中國中小基金-美元                                           7.93000    8.04000  -0.11000   -1.36816
保德信中國中小基金-新臺幣                                         7.81000    7.93000  -0.12000   -1.51324
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.66110    9.71270  -0.05160   -0.53126
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.76820    9.82220  -0.05400   -0.54977
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.77490    9.82690  -0.05200   -0.52916
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.79110   10.84850  -0.05740   -0.52911
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.54000    9.65000  -0.11000   -1.13990
保德信中國品牌基金-美元                                           9.51000    9.62000  -0.11000   -1.14345
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.23000   10.35000  -0.12000   -1.15942
保德信台商全方位基金                                             34.04000   33.81000   0.23000    0.68027
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.63000   27.17000   0.46000    1.69304
保德信全球消費商機基金                                           18.56000   18.31000   0.25000    1.36537
保德信全球基礎建設基金                                           13.52000   13.44000   0.08000    0.59524
保德信全球資源基金                                                7.30000    7.21000   0.09000    1.24827
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.67000    9.54000   0.13000    1.36268
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.73000   32.31000   0.42000    1.29991
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.49540   10.51440  -0.01900   -0.18070
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.80260   10.82210  -0.01950   -0.18019
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.68560   10.71280  -0.02720   -0.25390
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.99760   11.02550  -0.02790   -0.25305
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.54700    9.49570   0.05130    0.54024
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.65240   10.59530   0.05710    0.53892
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25600    9.21310   0.04290    0.46564
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.30710   10.25940   0.04770    0.46494
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.14490    8.12740   0.01750    0.21532
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.17060   11.14650   0.02410    0.21621
保德信亞太基金                                                   20.09000   20.17000  -0.08000   -0.39663
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.69260    8.71000  -0.01740   -0.19977
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.95410   11.97800  -0.02390   -0.19953
保德信店頭市場基金                                               31.15000   31.09000   0.06000    0.19299
保德信拉丁美洲基金                                                7.40000    7.31000   0.09000    1.23119
保德信金平衡基金                                                 29.24000   29.15000   0.09000    0.30875
保德信金滿意基金                                                 40.22000   40.11000   0.11000    0.27425
保德信科技島基金                                                 24.56000   24.49000   0.07000    0.28583
保德信高成長基金                                                 89.04000   88.82000   0.22000    0.24769
保德信第一基金                                                   24.82000   24.70000   0.12000    0.48583
保德信貨幣市場基金                                               15.83100   15.83070   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.35730   10.24210   0.11520    1.12477
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.74830   10.63650   0.11180    1.05110
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.78370   10.71160   0.07210    0.67310
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.47830   10.41590   0.06240    0.59908
保德信新世紀基金                                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13120    8.13960  -0.00840   -0.10320
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.16930   10.18070  -0.01140   -0.11198
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.48480   11.49670  -0.01190   -0.10351
保德信新興趨勢組合基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                   15.62730   15.62700   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                               10.22000   10.11000   0.11000    1.08803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.86950    9.86510   0.00440    0.04460
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.34590   10.34120   0.00470    0.04545
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.86170    9.86310  -0.00140   -0.01419
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.13100   10.13380  -0.00280   -0.02763
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.92610    9.91880   0.00730    0.07360
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.30840   10.29900   0.00940    0.09127
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80420    9.79810   0.00610    0.06226
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09860   10.09230   0.00630    0.06242
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.47400   10.47340   0.00060    0.00573
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型            10.23780   10.23010   0.00770    0.07527
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50500   10.49720   0.00780    0.07431
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型              10.14070   10.13620   0.00450    0.04440
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.36490   10.35960   0.00530    0.05116
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.07370   10.06850   0.00520    0.05165
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50900   10.50350   0.00550    0.05236
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.95520    9.95080   0.00440    0.04422
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.25880   10.25430   0.00450    0.04388
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.15480   10.14720   0.00760    0.07490
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.89120    9.88610   0.00510    0.05159
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.21670   10.21000   0.00670    0.06562
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.47780   10.46980   0.00800    0.07641
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.38800   10.37290   0.01510    0.14557
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.86320   10.84680   0.01640    0.15120
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.19020   10.18460   0.00560    0.05498
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.39560   10.38980   0.00580    0.05582
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.22530   10.22130   0.00400    0.03913
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.26110   10.25910   0.00200    0.01949
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.43210   10.43770  -0.00560   -0.05365
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.22860   10.21800   0.01060    0.10374
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.13310   10.12420   0.00890    0.08791
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.38110   10.36230   0.01880    0.18143
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.37880   10.35620   0.02260    0.21823
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型             10.03280   10.02460   0.00820    0.08180
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.03070   10.02260   0.00810    0.08082
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96820    1.97940  -0.01120   -0.56583
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.81050    2.81330  -0.00280   -0.09953
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29340    0.29510  -0.00170   -0.57608
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45400    0.45450  -0.00050   -0.11001
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.39750    8.45280  -0.05530   -0.65422
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.22640   12.24980  -0.02340   -0.19102
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.64500    9.69200  -0.04700   -0.48494
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.22540   12.24010  -0.01470   -0.12010
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.65950    8.70290  -0.04340   -0.49868
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.02550   11.04070  -0.01520   -0.13767
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.63600   10.62920   0.00680    0.06397
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.52730   10.52760  -0.00030   -0.00285
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     18.06000   17.96000   0.10000    0.55679
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4171.230004147.88000  23.35000    0.56294
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27810   10.27360   0.00450    0.04380
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.09640   11.09130   0.00510    0.04598
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.22540   10.22730  -0.00190   -0.01858
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81930    9.81300   0.00630    0.06420
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.36220   10.35550   0.00670    0.06470
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.88500    9.88480   0.00020    0.00202
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.19600   10.19450   0.00150    0.01471
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.20540   10.23340  -0.02800   -0.27361
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.03680    6.06290  -0.02610   -0.43049
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.99910   10.98020   0.01890    0.17213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                     9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                               9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                    9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                            9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                              9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.47790   10.52690  -0.04900   -0.46547
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.35470   11.40000  -0.04530   -0.39737
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.58630   10.62980  -0.04350   -0.40923
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.05590    9.09820  -0.04230   -0.46493
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.28700    9.32410  -0.03710   -0.39789
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.15950    9.19710  -0.03760   -0.40882
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.39650   10.44510  -0.04860   -0.46529
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.75640   10.79930  -0.04290   -0.39725
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.73430   10.77840  -0.04410   -0.40915
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.14000    7.18000  -0.04000   -0.55710
柏瑞巨人基金                                                     12.33000   12.25000   0.08000    0.65306
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.69340   13.69320   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.26000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.07890   14.04070   0.03820    0.27207
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.34220   12.30050   0.04170    0.33901
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.92270   12.88180   0.04090    0.31750
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.54840    8.52520   0.02320    0.27213
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.72220    6.70390   0.01830    0.27298
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.54790    8.51910   0.02880    0.33806
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.35010    8.32940   0.02070    0.24852
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.58370   10.55020   0.03350    0.31753
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.26740    8.24710   0.02030    0.24615
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.52530   12.48300   0.04230    0.33886
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.19500   12.16190   0.03310    0.27216
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        12.78320   12.75150   0.03170    0.24860
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.76400   11.72670   0.03730    0.31808
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.90910    8.88490   0.02420    0.27237
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.55410    9.52190   0.03220    0.33817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.54220    9.51850   0.02370    0.24899
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.40990    9.38010   0.02980    0.31769
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.28490    9.26210   0.02280    0.24616
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.60190   10.57140   0.03050    0.28851
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.44180   10.40530   0.03650    0.35078
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.27690   10.24230   0.03460    0.33781
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.34250   10.31160   0.03090    0.29966
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.82930    9.80110   0.02820    0.28772
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.47260    9.43950   0.03310    0.35065
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.46160   10.43650   0.02510    0.24050
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.51300    9.48090   0.03210    0.33858
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.57990    9.55130   0.02860    0.29944
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.58210   10.55160   0.03050    0.28906
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.44210   10.40560   0.03650    0.35077
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.27720   10.24260   0.03460    0.33780
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.34340   10.31250   0.03090    0.29964
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.82900    9.80080   0.02820    0.28773
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.47270    9.43970   0.03300    0.34959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.63720   10.61170   0.02550    0.24030
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.51290    9.48080   0.03210    0.33858
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.58020    9.55160   0.02860    0.29943
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.32340   11.34460  -0.02120   -0.18687
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.62540   12.64250  -0.01710   -0.13526
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.93280   11.95020  -0.01740   -0.14560
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07100    9.08800  -0.01700   -0.18706
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.70150    9.71470  -0.01320   -0.13588
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.61920    9.63330  -0.01410   -0.14637
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.01840   11.03900  -0.02060   -0.18661
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.75600   11.77190  -0.01590   -0.13507
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.52810   11.54500  -0.01690   -0.14638
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07130    9.08820  -0.01690   -0.18596
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.70200    9.71520  -0.01320   -0.13587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.61960    9.63370  -0.01410   -0.14636
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.01000   13.08000  -0.07000   -0.53517
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.59000   13.65000  -0.06000   -0.43956
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.41000   12.50000  -0.09000   -0.72000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.88000   12.98000  -0.10000   -0.77042
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.00480   12.03150  -0.02670   -0.22192
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.13740   10.15510  -0.01770   -0.17430
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.66210    7.67920  -0.01710   -0.22268
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.08110   10.09870  -0.01760   -0.17428
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.11680   12.11300   0.00380    0.03137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.72910   11.71890   0.01020    0.08704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.75700   10.74840   0.00860    0.08001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.49270    8.49010   0.00260    0.03062
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.46280    9.45450   0.00830    0.08779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.51530    9.50770   0.00760    0.07994
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.28290   11.27300   0.00990    0.08782
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.64040   10.63710   0.00330    0.03102
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.73890   10.73040   0.00850    0.07921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.80080    9.79220   0.00860    0.08783
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.17620    9.17330   0.00290    0.03161
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.99010    8.99480  -0.00470   -0.05225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54110    9.53360   0.00750    0.07867
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.42650   12.40000   0.02650    0.21371
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81150   11.77940   0.03210    0.27251
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.17760   11.14820   0.02940    0.26372
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.01390    6.99900   0.01490    0.21289
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.65260    8.62910   0.02350    0.27233
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.31000    9.28550   0.02450    0.26385
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.68220   10.65950   0.02270    0.21296
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.19500   11.16560   0.02940    0.26331
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.37060    9.34520   0.02540    0.27180
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.94910    8.93010   0.01900    0.21276
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.50880    9.48390   0.02490    0.26255
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.93450   11.95590  -0.02140   -0.17899
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.59240   12.60830  -0.01590   -0.12611
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.48710   11.50270  -0.01560   -0.13562
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.33970    9.35640  -0.01670   -0.17849
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.88390    9.89640  -0.01250   -0.12631
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.88270    9.89620  -0.01350   -0.13642
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.86900   11.88400  -0.01500   -0.12622
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.64800   10.66700  -0.01900   -0.17812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.94500   10.96000  -0.01500   -0.13686
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.89850    9.91620  -0.01770   -0.17850
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.50360    9.52060  -0.01700   -0.17856
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.11970   10.13250  -0.01280   -0.12633
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.62870    9.64190  -0.01320   -0.13690
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.65000   18.56000   0.09000    0.48491
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.34000   17.20000   0.14000    0.81395
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.20030   13.19700   0.00330    0.02501
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.29170   10.19550   0.09620    0.94355
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.23430   11.12200   0.11230    1.00971
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.10700   12.02290   0.08410    0.69950
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.74640   10.64230   0.10410    0.97817
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.98250    8.89860   0.08390    0.94284
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.47220    9.37750   0.09470    1.00986
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.34390    9.27900   0.06490    0.69943
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.42090    9.32980   0.09110    0.97644
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.11600    9.03080   0.08520    0.94344
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.27630    9.18350   0.09280    1.01051
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.16900   11.09140   0.07760    0.69964
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.36440    9.27380   0.09060    0.97695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          42.01280   42.28490  -0.27210   -0.64349
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.22000   12.25000  -0.03000   -0.24490
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.13000   29.05000   0.08000    0.27539
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.76950   11.76880   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.69540    1.69550  -0.00010   -0.00590
國泰大中華基金                                                   18.01000   18.00000   0.01000    0.05556
國泰小龍基金-美元I                                                0.44350    0.44060   0.00290    0.65819
國泰小龍基金-新台幣                                              13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
國泰中小成長基金-美元I                                            1.23410    1.22120   0.01290    1.05634
國泰中小成長基金-新台幣                                          38.71000   38.42000   0.29000    0.75482
國泰中國內需增長基金-人民幣                                       3.93790    3.97400  -0.03610   -0.90840
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.62140    0.62720  -0.00580   -0.92474
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.66390    0.67010  -0.00620   -0.92524
國泰中國內需增長基金-新台幣                                      17.91000   18.09000  -0.18000   -0.99502
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             41.53210   41.78660  -0.25450   -0.60905
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.29850    2.30020  -0.00170   -0.07391
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.32750    0.32780  -0.00030   -0.09152
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.15490   10.16900  -0.01410   -0.13866
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                              8.20420    8.25810  -0.05390   -0.65269
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                     2.28960    2.30330  -0.01370   -0.59480
國泰中國新時代平衡基金-美元                                       0.32850    0.33050  -0.00200   -0.60514
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                    10.37120   10.44220  -0.07100   -0.67993
國泰中國新興債券基金-美元                                         0.33920    0.33920   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                      10.50040   10.51020  -0.00980   -0.09324
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       3.83140    3.87620  -0.04480   -1.15577
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.54870    0.55520  -0.00650   -1.17075
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                      17.41000   17.63000  -0.22000   -1.24787
國泰中港台基金-人民幣                                             2.87380    2.90370  -0.02990   -1.02972
國泰中港台基金-美元                                               0.41670    0.42100  -0.00430   -1.02138
國泰中港台基金-新台幣                                            13.07000   13.22000  -0.15000   -1.13464
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                   9.79700    9.79350   0.00350    0.03574
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     9.98340    9.97860   0.00480    0.04810
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.16840   10.17100  -0.00260   -0.02556
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.69000   25.21000   0.48000    1.90401
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.96000   13.20000  -0.24000   -1.81818
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     30.18000   29.13000   1.05000    3.60453
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.34660    0.34600   0.00060    0.17341
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.32830    0.32920  -0.00090   -0.27339
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.32900    0.32990  -0.00090   -0.27281
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 10.91980   10.90850   0.01130    0.10359
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.34930   10.38530  -0.03600   -0.34664
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.37770   10.41390  -0.03620   -0.34761
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.45310   12.45290   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.40790    0.40530   0.00260    0.64150
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.36160    0.36030   0.00130    0.36081
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.43510    0.43230   0.00280    0.64770
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.52750    0.52520   0.00230    0.43793
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.46270    2.42340   0.03930    1.62169
國泰全球高股息基金-美元                                           0.35600    0.35040   0.00560    1.59817
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.22000   11.05000   0.17000    1.53846
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.51180    0.50470   0.00710    1.40678
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.47200    0.47050   0.00150    0.31881
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      13.98000   13.94000   0.04000    0.28694
國泰全球資源基金-美元                                             0.15950    0.15820   0.00130    0.82174
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.10000    5.06000   0.04000    0.79051
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.58300    0.57940   0.00360    0.62133
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.35000   18.26000   0.09000    0.49288
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.93000   17.89000   0.04000    0.22359
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.83400    0.83050   0.00350    0.42143
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.98000   20.70000   0.28000    1.35266
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.97000   21.95000   0.02000    0.09112
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.45020    2.45960  -0.00940   -0.38218
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.35510    0.35650  -0.00140   -0.39271
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30630    0.30880  -0.00250   -0.80959
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.12080   11.17230  -0.05150   -0.46096
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.59280    9.67760  -0.08480   -0.87625
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.50720    0.51020  -0.00300   -0.58800
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38610    0.38860  -0.00250   -0.64334
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.77000   11.85000  -0.08000   -0.67511
國泰科技生化基金                                                 30.07000   29.89000   0.18000    0.60221
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        28.19000   27.64000   0.55000    1.98987
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.10000   13.37000  -0.27000   -2.01945
國泰美國費城半導體基金                                           13.39000   12.88000   0.51000    3.95963
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.10260   44.57410  -0.47150   -1.05779
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.58390   17.40230   0.18160    1.04354
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.76140   23.22470  -0.46330   -1.99486
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.04050   43.18880  -0.14830   -0.34338
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.35650   44.26210   0.09440    0.21328
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.59650   43.45950   0.13700    0.31524
國泰紐幣2021保本基金                                             12.76630   12.75990   0.00640    0.05016
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.12510   13.11870   0.00640    0.04879
國泰紐幣保本基金                                                 12.71530   12.71240   0.00290    0.02281
國泰國泰基金-新台幣A                                             20.99000   20.94000   0.05000    0.23878
國泰國泰基金-新台幣I                                             20.99000   20.94000   0.05000    0.23878
國泰富時中國A50基金                                              20.49000   20.53000  -0.04000   -0.19484
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 45.56690   45.89800  -0.33110   -0.72138
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.34190    0.34160   0.00030    0.08782
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.49870    0.49930  -0.00060   -0.12017
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.36950    0.36850   0.00100    0.27137
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                0.24020    0.24080  -0.00060   -0.24917
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           11.11600   11.09470   0.02130    0.19198
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                              7.56260    7.58450  -0.02190   -0.28875
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     42.57450   42.53630   0.03820    0.08981
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.96000   20.03000  -0.07000   -0.34948
國泰新興市場基金-美元                                             0.37910    0.38070  -0.00160   -0.42028
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.93000   11.99000  -0.06000   -0.50042
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.37840    2.37400   0.00440    0.18534
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.47700    1.48360  -0.00660   -0.44486
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35440    0.35380   0.00060    0.16959
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22230    0.22330  -0.00100   -0.44783
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                              0.34310    0.34240   0.00070    0.20444
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.80140   10.78600   0.01540    0.14278
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.58110    6.61360  -0.03250   -0.49141
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     43.56640   43.97470  -0.40830   -0.92849
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         43.27500   43.63320  -0.35820   -0.82093
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             42.50430   42.61620  -0.11190   -0.26258
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.80000   13.85000  -0.05000   -0.36101
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.68000   33.43000   0.25000    0.74783
國泰價值卓越基金                                                 13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
國泰標普北美科技ETF基金                                          22.27000   21.64000   0.63000    2.91128
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33760    0.33780  -0.00020   -0.05921
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.10810   40.14350  -0.03540   -0.08818
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.52000   21.05000   0.47000    2.23278
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.49000   19.52000  -0.03000   -0.15369
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                16.94000   16.90000   0.04000    0.23669
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.40870    0.40880  -0.00010   -0.02446
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.41280   12.41900  -0.00620   -0.04992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.55580   10.56170  -0.00590   -0.05586
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.46380   10.47000  -0.00620   -0.05922
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.71620   10.73140  -0.01520   -0.14164
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.33960   10.34540  -0.00580   -0.05606
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.28020   10.28720  -0.00700   -0.06805
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.46310   10.47730  -0.01420   -0.13553
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        9.96440    9.96720  -0.00280   -0.02809
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.77020    9.78720  -0.01700   -0.17370
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                          9.97240    9.97660  -0.00420   -0.04210
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.93140    9.94280  -0.01140   -0.11466
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.96440    9.96720  -0.00280   -0.02809
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.77020    9.78720  -0.01700   -0.17370
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.97240    9.97660  -0.00420   -0.04210
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.93140    9.94280  -0.01140   -0.11466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.41190   11.41140   0.00050    0.00438
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13210   10.14490  -0.01280   -0.12617
第一金大中華基金                                                 25.02000   24.99000   0.03000    0.12005
第一金小型精選基金                                               30.23000   30.16000   0.07000    0.23210
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.27000   12.47000  -0.20000   -1.60385
第一金中國世紀基金-美元                                           7.60970    7.73310  -0.12340   -1.59574
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.61000    7.73340  -0.12340   -1.59568
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.13000    9.29000  -0.16000   -1.72228
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.13000    9.29000  -0.16000   -1.72228
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.74390    9.74930  -0.00540   -0.05539
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.40760    8.41780  -0.01020   -0.12117
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.23650   11.24280  -0.00630   -0.05604
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.86050    9.87250  -0.01200   -0.12155
第一金中概平衡基金                                               25.13000   25.05000   0.08000    0.31936
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.31410   15.31390   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.55900  178.55600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            14.97100   14.71960   0.25140    1.70793
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          14.97070   14.73610   0.23460    1.59201
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.67000   14.44000   0.23000    1.59280
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.68000   14.45000   0.23000    1.59170
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.00740    9.77670   0.23070    2.35969
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.00580    9.77520   0.23060    2.35903
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.19000    9.97000   0.22000    2.20662
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.20000    9.97000   0.23000    2.30692
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.58850    9.46960   0.11890    1.25560
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.58860    9.46960   0.11900    1.25665
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.97000    9.85000   0.12000    1.21827
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.96000    9.85000   0.11000    1.11675
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          12.89560   12.65440   0.24120    1.90606
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        12.91290   12.67130   0.24160    1.90667
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.42000   12.20000   0.22000    1.80328
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.45000   12.22000   0.23000    1.88216
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.67780    9.62590   0.05190    0.53917
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.67480    9.62410   0.05070    0.52680
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.37840    9.33390   0.04450    0.47676
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.40260    9.35790   0.04470    0.47767
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.50340   10.44870   0.05470    0.52351
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.21050   10.16210   0.04840    0.47628
第一金全球大趨勢基金                                             24.40000   24.00000   0.40000    1.66667
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.25040    9.23850   0.01190    0.12881
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.43370    6.42540   0.00830    0.12917
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.85710    9.80270   0.05440    0.55495
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.85740    9.80380   0.05360    0.54673
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.66910   10.61120   0.05790    0.54565
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.67090   10.61280   0.05810    0.54745
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.46950    8.43050   0.03900    0.46261
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.35030   10.30270   0.04760    0.46201
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.22890    9.20260   0.02630    0.28579
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.22720    9.20080   0.02640    0.28693
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.65460    7.63270   0.02190    0.28692
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.64920    7.62750   0.02170    0.28450
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.47930    8.45790   0.02140    0.25302
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.48000    8.45860   0.02140    0.25300
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.43800   11.40520   0.03280    0.28759
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.43890   11.40610   0.03280    0.28757
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.09820   10.07000   0.02820    0.28004
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.09910   10.07090   0.02820    0.28001
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.91490   14.87730   0.03760    0.25273
第一金亞洲科技基金                                               17.06000   17.19000  -0.13000   -0.75625
第一金亞洲新興市場基金                                           13.20000   13.22000  -0.02000   -0.15129
第一金店頭市場基金                                                7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
第一金創新趨勢基金                                               20.32000   20.21000   0.11000    0.54429
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                41.31630   41.51410  -0.19780   -0.47646
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          41.26160   41.60750  -0.34590   -0.83134
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    42.58200   43.09570  -0.51370   -1.19200
第一金電子基金                                                   30.80000   30.72000   0.08000    0.26042
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     18.03000   17.92000   0.11000    0.61384
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.91000   18.98000  -0.07000   -0.36881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           18.62000   17.93000   0.69000    3.84830
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.09000    7.17000  -0.08000   -1.11576
統一大中華中小基金(美元)                                          6.45000    6.52000  -0.07000   -1.07362
統一大中華中小基金(新台幣)                                        9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
統一大滿貫基金-A類型                                             31.27000   31.21000   0.06000    0.19225
統一大滿貫基金-I類型                                             31.27000   31.21000   0.06000    0.19225
統一大龍印基金                                                   13.99000   14.02000  -0.03000   -0.21398
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.84000    7.85000  -0.01000   -0.12739
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
統一中小基金                                                     21.86000   21.90000  -0.04000   -0.18265
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.94910    9.95300  -0.00390   -0.03918
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.18950    9.19440  -0.00490   -0.05329
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.02810    9.03850  -0.01040   -0.11506
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.34030   12.34520  -0.00490   -0.03969
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.34860   11.35470  -0.00610   -0.05372
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.11280   11.12560  -0.01280   -0.11505
統一台灣動力基金                                                 16.15000   16.22000  -0.07000   -0.43157
統一全天候基金-A類型                                             99.25000   99.33000  -0.08000   -0.08054
統一全天候基金-I類型                                             99.73000   99.80000  -0.07000   -0.07014
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           7.97440    7.93870   0.03570    0.44970
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.64190    7.60870   0.03320    0.43634
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.77890    7.75080   0.02810    0.36254
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.53290    8.49470   0.03820    0.44969
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.18440    8.14900   0.03540    0.43441
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.32420    8.29420   0.03000    0.36170
統一全球債券組合基金                                             12.23170   12.22200   0.00970    0.07937
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.72000   14.56000   0.16000    1.09890
統一全球新科技基金(美元)                                         13.78000   13.63000   0.15000    1.10051
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.48000   13.35000   0.13000    0.97378
統一亞太基金                                                     23.79000   23.93000  -0.14000   -0.58504
統一亞洲大金磚基金                                               12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
統一奔騰基金                                                     52.90000   52.66000   0.24000    0.45575
統一強棒貨幣市場基金                                             16.72380   16.72360   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.07000   10.17000  -0.10000   -0.98328
統一強漢基金(美元)                                                9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
統一強漢基金(新台幣)                                             24.22000   24.49000  -0.27000   -1.10249
統一統信基金                                                     27.26000   27.17000   0.09000    0.33125
統一黑馬基金                                                     53.83000   53.51000   0.32000    0.59802
統一新亞洲科技能源基金                                           15.47000   15.52000  -0.05000   -0.32216
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05290    8.04710   0.00580    0.07208
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.62460   10.61690   0.00770    0.07253
統一經建基金                                                     42.09000   42.14000  -0.05000   -0.11865
統一龍馬基金                                                     60.21000   60.13000   0.08000    0.13305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   17.01000   16.98000   0.03000    0.17668
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            41.59000   41.31000   0.28000    0.67780
野村中國機會基金                                                 13.10000   13.25000  -0.15000   -1.13208
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.19610   10.20020  -0.00410   -0.04020
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.17990   10.18660  -0.00670   -0.06577
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.35800   10.37200  -0.01400   -0.13498
野村巴西基金                                                      6.75000    6.70000   0.05000    0.74627
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
野村台灣高股息基金                                               23.94000   23.97000  -0.03000   -0.12516
野村台灣運籌基金                                                 33.21000   33.19000   0.02000    0.06026
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.82310    9.82510  -0.00200   -0.02036
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.74170    9.74480  -0.00310   -0.03181
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81560    9.81870  -0.00310   -0.03157
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.35150   10.35370  -0.00220   -0.02125
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.16500   10.16820  -0.00320   -0.03147
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.99510    9.99830  -0.00320   -0.03201
野村平衡基金                                                     18.26000   18.21000   0.05000    0.27457
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.49000   16.31000   0.18000    1.10362
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.00240   10.00000   0.00240    0.02400
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.00210   10.00000   0.00210    0.02100
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                          9.99870   10.00000  -0.00130   -0.01300
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.28310   10.28110   0.00200    0.01945
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.24970   10.24810   0.00160    0.01561
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.24880   10.25060  -0.00180   -0.01756
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                          9.99870   10.00000  -0.00130   -0.01300
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.55120   10.54910   0.00210    0.01991
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.48160   10.48000   0.00160    0.01527
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.48310   10.48500  -0.00190   -0.01812
野村全球品牌基金                                                 27.91000   27.57000   0.34000    1.23322
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.62000   12.43000   0.19000    1.52856
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.43000   10.27000   0.16000    1.55794
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.13000   18.84000   0.29000    1.53928
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.74000   11.55000   0.19000    1.64502
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.78370   10.76820   0.01550    0.14394
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.82000   10.80700   0.01300    0.12029
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.65550   10.64360   0.01190    0.11180
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.63240    8.57060   0.06180    0.72107
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.44170    8.38250   0.05920    0.70623
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.08790    8.03350   0.05440    0.67716
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.85630   10.77870   0.07760    0.71994
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.34490   10.27230   0.07260    0.70676
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99790    9.93060   0.06730    0.67770
野村成長基金                                                     28.00000   27.89000   0.11000    0.39441
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.21600    8.21660  -0.00060   -0.00730
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.22570    8.22750  -0.00180   -0.02188
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.52190    8.52840  -0.00650   -0.07622
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.30040    9.30120  -0.00080   -0.00860
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.17340    9.17550  -0.00210   -0.02289
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.49330    9.50050  -0.00720   -0.07579
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.45000   12.52000  -0.07000   -0.55911
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.00380   10.00000   0.00380    0.03800
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                           10.00310   10.00000   0.00310    0.03100
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          9.99890   10.00000  -0.00110   -0.01100
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.49470    9.49150   0.00320    0.03371
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57600    9.57350   0.00250    0.02611
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.77650    9.77810  -0.00160   -0.01636
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                          9.99890   10.00000  -0.00110   -0.01100
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.50810   10.50470   0.00340    0.03237
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.46180   10.45910   0.00270    0.02581
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.68300   10.68480  -0.00180   -0.01685
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      9.98800   10.00000  -0.01200   -0.12000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        9.98700   10.00000  -0.01300   -0.13000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      9.98530   10.00000  -0.01470   -0.14700
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.54730    8.55980  -0.01250   -0.14603
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.11620    9.12780  -0.01160   -0.12708
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.98350    8.99500  -0.01150   -0.12785
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      9.98530   10.00000  -0.01470   -0.14700
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.68340   13.70330  -0.01990   -0.14522
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.75160   12.76790  -0.01630   -0.12766
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.32890   10.34210  -0.01320   -0.12763
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41920   10.42060  -0.00140   -0.01343
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39630   10.39910  -0.00280   -0.02693
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45490   10.45940  -0.00450   -0.04302
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.60860   10.61000  -0.00140   -0.01320
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.56790   10.57080  -0.00290   -0.02743
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55890   10.56340  -0.00450   -0.04260
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.49670   10.49810  -0.00140   -0.01334
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.44670   10.44980  -0.00310   -0.02967
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.70000   10.71100  -0.01100   -0.10270
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.13140   10.08970   0.04170    0.41329
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.85580    9.81330   0.04250    0.43309
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.48770    9.44770   0.04000    0.42338
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.03160    8.99470   0.03690    0.41024
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.35470   11.30830   0.04640    0.41032
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.16280   10.13780   0.02500    0.24660
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.20890   11.17790   0.03100    0.27733
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.64760   10.61950   0.02810    0.26461
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.49250   10.46680   0.02570    0.24554
野村泰國基金                                                     42.69000   42.13000   0.56000    1.32922
野村高科技基金                                                    8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.26900   10.20470   0.06430    0.63010
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.88060    9.81220   0.06840    0.69709
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.46210   10.37890   0.08320    0.80163
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.29960    9.23740   0.06220    0.67335
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.37200    9.31350   0.05850    0.62812
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.48710    9.47270   0.01440    0.15202
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.72530   11.64400   0.08130    0.69821
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.63600   13.52000   0.11600    0.85799
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.67050   10.59920   0.07130    0.67269
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76170   10.69450   0.06720    0.62836
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.06500   11.04820   0.01680    0.15206
野村貨幣市場基金                                                 16.32960   16.32940   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                     15.02000   15.01000   0.01000    0.06662
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.30670   10.30320   0.00350    0.03397
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.14460   10.14280   0.00180    0.01775
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.39540   10.40110  -0.00570   -0.05480
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.24750   10.25000  -0.00250   -0.02439
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.19350   10.19680  -0.00330   -0.03236
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23110   10.23550  -0.00440   -0.04299
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.55360   10.55620  -0.00260   -0.02463
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.46190   10.46630  -0.00440   -0.04204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.54990   10.55450  -0.00460   -0.04358
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.72390    9.69400   0.02990    0.30844
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.72680    9.69890   0.02790    0.28766
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.69420    9.66840   0.02580    0.26685
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.16520   10.13410   0.03110    0.30688
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.12330   10.09430   0.02900    0.28729
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.09300   10.06610   0.02690    0.26723
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.40710   10.42060  -0.01350   -0.12955
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.89480    7.90510  -0.01030   -0.13030
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.10470   12.12060  -0.01590   -0.13118
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.13320   10.13710  -0.00390   -0.03847
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29590   10.29680  -0.00090   -0.00874
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10940   10.11670  -0.00730   -0.07216
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.31690   10.33200  -0.01510   -0.14615
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15670   10.16850  -0.01180   -0.11604
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.13340   10.13730  -0.00390   -0.03847
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29580   10.29680  -0.00100   -0.00971
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11030   10.11770  -0.00740   -0.07314
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.32000   10.33500  -0.01500   -0.14514
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15700   10.16880  -0.01180   -0.11604
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16820   10.17610  -0.00790   -0.07763
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.33390   10.33830  -0.00440   -0.04256
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14420   10.15550  -0.01130   -0.11127
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35230   10.37140  -0.01910   -0.18416
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19350   10.20950  -0.01600   -0.15672
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16820   10.17610  -0.00790   -0.07763
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.33440   10.33880  -0.00440   -0.04256
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14400   10.15520  -0.01120   -0.11029
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35710   10.37620  -0.01910   -0.18408
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19410   10.21010  -0.01600   -0.15671
野村精選貨幣市場基金                                             12.10950   12.10940   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.68000    7.57000   0.11000    1.45310
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.97000   10.82000   0.15000    1.38632
野村積極成長基金                                                 11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.41000   32.29000   0.12000    0.37163
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.53640   10.50810   0.02830    0.26932
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.47910    8.45480   0.02430    0.28741
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.81690    7.79450   0.02240    0.28738
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.69550    7.67490   0.02060    0.26841
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.05270   12.01830   0.03440    0.28623
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.78930   10.75830   0.03100    0.28815
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.66020   10.63170   0.02850    0.26807
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.17000   11.03000   0.14000    1.26927
野村環球基金-人民幣計價                                          16.63000   16.41000   0.22000    1.34065
野村環球基金-美元計價                                            12.97000   12.79000   0.18000    1.40735
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.53000   18.29000   0.24000    1.31219
野村鴻利基金                                                     21.89000   21.81000   0.08000    0.36680
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.89700   16.89680   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                     17.96000   17.95000   0.01000    0.05571
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.45000   14.54000  -0.09000   -0.61898
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.95000   14.92000   0.03000    0.20107
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.54970   10.55460  -0.00490   -0.04643
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.81960   13.82610  -0.00650   -0.04701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.59340   10.59700  -0.00360   -0.03397
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.46230   10.46640  -0.00410   -0.03917
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.40930   10.40860   0.00070    0.00673
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.25110   10.25150  -0.00040   -0.00390
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.08210   10.08250  -0.00040   -0.00397
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.18630   10.18480   0.00150    0.01473
凱基台商天下基金                                                 12.40000   12.45000  -0.05000   -0.40161
凱基台灣精五門基金                                               19.68000   19.54000   0.14000    0.71648
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     43.25600   43.59370  -0.33770   -0.77465
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.66420   44.46030   0.20390    0.45861
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    42.58100   42.66060  -0.07960   -0.18659
凱基全球高效平衡基金(台幣)                                       10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)                                  9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
凱基全球高效平衡基金(美元)                                       10.30770   10.21530   0.09240    0.90453
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.43490   43.75220  -0.31730   -0.72522
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       44.18650   44.41110  -0.22460   -0.50573
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           44.69400   45.21290  -0.51890   -1.14768
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.79360   10.78980   0.00380    0.03522
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.58870   11.58850   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.34000   26.12000   0.22000    0.84227
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.90000   21.37000   0.53000    2.48011
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.76750   20.25680   0.51070    2.52113
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   16.75000   16.88000  -0.13000   -0.77014
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   15.66580   15.77590  -0.11010   -0.69790
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.48000    7.49000  -0.01000   -0.13351
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.66950   39.96350  -0.29400   -0.73567
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.85010   40.05120  -0.20110   -0.50211
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.65890   40.01570  -0.35680   -0.89165
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.21000   11.02000   0.19000    1.72414
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.83470   10.65650   0.17820    1.67222
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.59000   10.43000   0.16000    1.53404
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.61490   11.48420   0.13070    1.13809
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.57000   12.40000   0.17000    1.37097
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.04820   11.88070   0.16750    1.40985
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      9.76760    9.63280   0.13480    1.39939
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.47570    9.34820   0.12750    1.36390
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      9.69810    9.57460   0.12350    1.28987
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      9.76760    9.63280   0.13480    1.39939
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.47560    9.34810   0.12750    1.36391
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      9.69810    9.57460   0.12350    1.28987
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.51000   13.87000  -0.36000   -2.59553
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.97000   29.38000   1.59000    5.41184
富邦NASDAQ-100基金                                               30.58000   29.73000   0.85000    2.85906
富邦上証180基金                                                  30.03000   30.14000  -0.11000   -0.36496
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.18120    0.18300  -0.00180   -0.98361
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.71000    5.77000  -0.06000   -1.03986
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.64000    6.65000  -0.01000   -0.15038
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.86000   40.80000   0.06000    0.14706
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.65480   11.71420  -0.05940   -0.50708
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.75500   10.81120  -0.05620   -0.51983
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.49480   10.55950  -0.06470   -0.61272
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.92850    9.97920  -0.05070   -0.50806
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.08520    9.13260  -0.04740   -0.51902
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.87400    8.92870  -0.05470   -0.61263
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.71010   20.73200  -0.02190   -0.10563
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.60960   11.60870   0.00090    0.00775
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.75900   10.76970  -0.01070   -0.09935
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.67480   13.68400  -0.00920   -0.06723
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.99870    2.00100  -0.00230   -0.11494
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45930    9.46570  -0.00640   -0.06761
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43210    1.43380  -0.00170   -0.11857
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.26720   12.26660   0.00060    0.00489
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.78590    1.78630  -0.00040   -0.02239
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.32000   10.31950   0.00050    0.00485
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52300    1.52330  -0.00030   -0.01969
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.70610   10.70060   0.00550    0.05140
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.65240   10.65410  -0.00170   -0.01596
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.71000   16.08000  -0.37000   -2.30100
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.80000   17.05000   0.75000    4.39883
富邦日本東証基金                                                 19.67000   19.31000   0.36000    1.86432
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.66000   45.72000  -0.06000   -0.13123
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.10000   45.07000   0.03000    0.06656
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.58000   49.42000   0.16000    0.32376
富邦台灣心基金                                                   20.13000   20.07000   0.06000    0.29895
富邦台灣釆吉50基金                                               44.45000   44.33000   0.12000    0.27070
富邦台灣科技指數基金                                             50.57000   50.18000   0.39000    0.77720
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.58580   45.67910  -0.09330   -0.20425
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.93690   41.73260   0.20430    0.48955
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30630    0.30540   0.00090    0.29470
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.60250    2.60180   0.00070    0.02690
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.35300    0.35320  -0.00020   -0.05663
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.99920   11.00910  -0.00990   -0.08993
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.23040    2.22990   0.00050    0.02242
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33390    0.33400  -0.00010   -0.02994
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.36330    9.37170  -0.00840   -0.08963
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.73000   25.79000  -0.06000   -0.23265
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.50000   13.43000   0.07000    0.52122
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.02000   33.28000  -0.26000   -0.78125
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.69900   15.69880   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.37000   17.47000  -0.10000   -0.57241
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.35090   41.37440  -0.02350   -0.05680
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.34820   42.46970  -0.12150   -0.28609
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        41.17290   41.22810  -0.05520   -0.13389
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.11610   44.33260  -0.21650   -0.48835
富邦長紅基金                                                     56.23000   56.06000   0.17000    0.30325
富邦科技基金                                                     22.22000   22.07000   0.15000    0.67966
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         42.01100   41.97960   0.03140    0.07480
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.50560   44.89690  -0.39130   -0.87155
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.14710   40.22430  -0.07720   -0.19192
富邦恒生國企ETF基金                                              19.99000   20.01000  -0.02000   -0.09995
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.27000   14.31000  -0.04000   -0.27952
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.20000   25.18000   0.02000    0.07943
富邦高成長基金                                                   21.69000   21.63000   0.06000    0.27739
富邦基金A類型                                                    12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
富邦基金I類型                                                    12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
富邦深証100基金                                                   9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.49000   20.25000   0.24000    1.18519
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.42380    0.42230   0.00150    0.35520
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.34120   12.29020   0.05100    0.41496
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.24700    9.20870   0.03830    0.41591
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30220    0.30120   0.00100    0.33201
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.47880    8.44370   0.03510    0.41569
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.08980   10.10100  -0.01120   -0.11088
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.87600   10.89610  -0.02010   -0.18447
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.47250    9.48300  -0.01050   -0.11072
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.20580   10.22460  -0.01880   -0.18387
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.12000   18.00000   0.12000    0.66667
富邦精準基金                                                     41.31000   41.13000   0.18000    0.43764
富邦精銳中小基金                                                 10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.19000   16.09000   0.10000    0.62150
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.70000   20.62000   0.08000    0.38797
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.47000    7.50000  -0.03000   -0.40000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.62000   14.51000   0.11000    0.75810
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.94000   19.83000   0.11000    0.55472
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.51640   10.51370   0.00270    0.02568
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.17420   10.17890  -0.00470   -0.04617
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.56350   10.57820  -0.01470   -0.13897
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.05100   10.04850   0.00250    0.02488
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.67860    9.68310  -0.00450   -0.04647
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.03460   10.04850  -0.01390   -0.13833
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.92000   29.90000   0.02000    0.06689
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.85240    9.86440  -0.01200   -0.12165
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.84030    9.85240  -0.01210   -0.12281
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.68680    9.69840  -0.01160   -0.11961
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.13140   10.10170   0.02970    0.29401
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.13090   10.10140   0.02950    0.29204
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               9.97650    9.94710   0.02940    0.29556
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.46310    8.54950  -0.08640   -1.01059
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.15900    9.23610  -0.07710   -0.83477
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.73640    8.81250  -0.07610   -0.86355
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.16790   10.18830  -0.02040   -0.20023
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.25260   10.27340  -0.02080   -0.20246
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.80360    9.82340  -0.01980   -0.20156
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.94540    9.96550  -0.02010   -0.20170
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.55310    8.61160  -0.05850   -0.67932
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.82760    9.87610  -0.04850   -0.49108
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.12730    9.17530  -0.04800   -0.52314
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.29430   11.30160  -0.00730   -0.06459
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.12830   11.13570  -0.00740   -0.06645
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.45000   10.45690  -0.00690   -0.06599
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.31530    9.36330  -0.04800   -0.51264
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         15.10000   14.98000   0.12000    0.80107
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.78460    8.83960  -0.05500   -0.62220
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.68450    9.72870  -0.04420   -0.45433
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.20140    9.24530  -0.04390   -0.47484
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.56720   10.56940  -0.00220   -0.02081
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.61920   10.62170  -0.00250   -0.02354
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.14900   10.15090  -0.00190   -0.01872
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.34100    9.38490  -0.04390   -0.46777
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.20000    8.27000  -0.07000   -0.84643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.16000    7.25000  -0.09000   -1.24138
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                 9.27000    9.38000  -0.11000   -1.17271
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.14000    8.24000  -0.10000   -1.21359
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                 9.18000    9.31000  -0.13000   -1.39635
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.18430   10.17620   0.00810    0.07960
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.53580    9.53090   0.00490    0.05141
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.11870    9.11610   0.00260    0.02852
富蘭克林華美中華基金                                             10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.64000   20.61000   0.03000    0.14556
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.99000   20.91000   0.08000    0.38259
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.87000    9.73000   0.14000    1.43885
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.78000    9.65000   0.13000    1.34715
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.00910    8.00960  -0.00050   -0.00624
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03270    9.02880   0.00390    0.04320
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.99320    9.98880   0.00440    0.04405
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.60040    9.60100  -0.00060   -0.00625
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.39130   11.34810   0.04320    0.38068
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.57630    8.54380   0.03250    0.38039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.74940    8.71630   0.03310    0.37975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.82940    9.79210   0.03730    0.38092
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.04280   13.93870   0.10410    0.74684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.17870   10.10330   0.07540    0.74629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.20730   10.13160   0.07570    0.74717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.41600   10.37910   0.03690    0.35552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.53990    7.51310   0.02680    0.35671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.87100    8.83960   0.03140    0.35522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.85230    9.81730   0.03500    0.35651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.11840   11.08520   0.03320    0.29950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.51730    7.49480   0.02250    0.30021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.86150    8.83500   0.02650    0.29994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                    10.00600    9.97610   0.02990    0.29972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.67600   10.64130   0.03470    0.32609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.55970    7.53520   0.02450    0.32514
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.14230    8.13590   0.00640    0.07866
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.14740    9.13620   0.01120    0.12259
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.18510   10.17270   0.01240    0.12189
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.92400   12.91390   0.01010    0.07821
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.77000    7.69000   0.08000    1.04031
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.15000    8.07000   0.08000    0.99133
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.16000    8.00000   0.16000    2.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.85000   11.63000   0.22000    1.89166
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.27000   10.22000   0.05000    0.48924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.31000    8.27000   0.04000    0.48368
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.01850   12.90140   0.11710    0.90765
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美第一富基金                                           36.03000   36.19000  -0.16000   -0.44211
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.34560   10.34550   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.55000    8.49000   0.06000    0.70671
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.21000    9.14000   0.07000    0.76586
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.94000    8.88000   0.06000    0.67568
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.97000   13.51000   0.46000    3.40489
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.90000   12.49000   0.41000    3.28263
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.28000   14.80000   0.48000    3.24324
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.79910    9.76100   0.03810    0.39033
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.79910    9.76100   0.03810    0.39033
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.71940    9.66460   0.05480    0.56702
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.71940    9.66460   0.05480    0.56702
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.73550    9.70120   0.03430    0.35356
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.73550    9.70120   0.03430    0.35356
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.73550    9.70120   0.03430    0.35356
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.93720    9.90950   0.02770    0.27953
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.93720    9.90950   0.02770    0.27953
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.93720    9.90950   0.02770    0.27953
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.62050    6.54050   0.08000    1.22315
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.54780   10.57230  -0.02450   -0.23174
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.38040    9.37200   0.00840    0.08963
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.29890   11.28880   0.01010    0.08947
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.70830    6.70720   0.00110    0.01640
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.79480    8.78930   0.00550    0.06258
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.35040   10.34400   0.00640    0.06187
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.80600   10.80430   0.00170    0.01573
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  66.25000   66.56000  -0.31000   -0.46575
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  67.06000   67.29000  -0.23000   -0.34180
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.23520   62.10390   0.13130    0.21142
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.91000   20.80000   0.11000    0.52885
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            64.57630   64.90870  -0.33240   -0.51210
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               64.51200   64.67310  -0.16110   -0.24910
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.84710   11.84640   0.00070    0.00591
復華人生目標基金                                                 36.71000   36.61430   0.09570    0.26137
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                            8.30000    8.42000  -0.12000   -1.42518
復華中小精選基金                                                 62.07000   61.91000   0.16000    0.25844
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           52.64520   52.55580   0.08940    0.17010
復華中國特選信用債券ETF基金                                      62.41320   62.41450  -0.00130   -0.00208
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.41000    8.50000  -0.09000   -1.05882
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
復華台灣智能基金                                                 11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
復華全方位基金                                                   27.25000   27.13000   0.12000    0.44231
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.04000   11.81000   0.23000    1.94750
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.29000   18.94000   0.35000    1.84794
復華全球平衡基金-美元                                             8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.26000   19.34000  -0.08000   -0.41365
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.39000   13.10000   0.29000    2.21374
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.13000   12.85000   0.28000    2.17899
復華全球原物料基金                                                8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.06400   12.07350  -0.00950   -0.07868
復華全球債券基金                                                 14.62270   14.63870  -0.01600   -0.10930
復華全球債券組合基金                                             15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.74000   14.79000  -0.05000   -0.33807
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
復華有利貨幣市場基金                                             13.48650   13.48630   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
復華亞太成長基金                                                 11.49000   11.33000   0.16000    1.41218
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.34000    8.17000   0.17000    2.08078
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.01000    8.84000   0.17000    1.92308
復華東協世紀基金                                                 12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
復華南非幣長期收益基金A                                          13.86000   13.98000  -0.12000   -0.85837
復華南非幣長期收益基金B                                           8.02000    8.09000  -0.07000   -0.86527
復華南非幣短期收益基金A                                          14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    67.84240   68.43710  -0.59470   -0.86897
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.59000   20.91000   0.68000    3.25203
復華美國新星基金-美元                                            11.90000   11.58000   0.32000    2.76339
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.28000   11.97000   0.31000    2.58981
復華恒生基金                                                     20.79000   20.73000   0.06000    0.28944
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.72000   28.30000   0.42000    1.48410
復華神盾基金                                                     24.28480   24.19760   0.08720    0.36037
復華高成長基金                                                   64.28000   64.01000   0.27000    0.42181
復華高益策略組合基金                                             13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
復華貨幣市場基金                                                 14.44960   14.44940   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         18.42000   18.22000   0.20000    1.09769
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.92000   48.73000   0.19000    0.38990
復華復華基金                                                     20.05000   19.97000   0.08000    0.40060
復華華人世紀基金                                                 15.62000   15.69000  -0.07000   -0.44614
復華傳家二號基金                                                 28.57960   28.47380   0.10580    0.37157
復華傳家基金                                                     21.20590   21.21350  -0.00760   -0.03583
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.21000   14.17000   0.04000    0.28229
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
復華新興人民幣債券基金A                                          12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                   21.32000   21.22000   0.10000    0.47125
復華新興市場企業債券ETF基金                                      66.72000   66.57000   0.15000    0.22533
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.41000    5.40000   0.01000    0.18519
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.11000   12.08000   0.03000    0.24834
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
復華新興市場短期收益基金                                         11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
復華滬深300 A股基金                                              22.38000   22.43000  -0.05000   -0.22292
復華數位經濟基金                                                 43.42000   43.20000   0.22000    0.50926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.85970    9.86060  -0.00090   -0.00913
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66710    9.66950  -0.00240   -0.02482
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.39230   10.39320  -0.00090   -0.00866
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.05490   10.05750  -0.00260   -0.02585
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.00100   10.00590  -0.00490   -0.04897
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.74570   10.75880  -0.01310   -0.12176
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.81490    9.82280  -0.00790   -0.08043
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.56530   10.58140  -0.01610   -0.15215
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.16310   10.17120  -0.00810   -0.07964
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.92760   10.94430  -0.01670   -0.15259
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.49020   10.49180  -0.00160   -0.01525
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.45090   10.45190  -0.00100   -0.00957
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.68000   10.68890  -0.00890   -0.08326
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.39480   10.39500  -0.00020   -0.00192
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.61730   11.47160   0.14570    1.27009
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.35730   10.35840  -0.00110   -0.01062
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.57230   10.57250  -0.00020   -0.00189
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.94360   11.78840   0.15520    1.31655
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.49590   10.49690  -0.00100   -0.00953
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.76370   10.77260  -0.00890   -0.08262
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                          9.94640    9.94670  -0.00030   -0.00302
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            9.96410    9.96530  -0.00120   -0.01204
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                          9.99430   10.00280  -0.00850   -0.08498
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.24740   10.24880  -0.00140   -0.01366
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.52820   10.38560   0.14260    1.37305
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.26440   10.26540  -0.00100   -0.00974
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.24590   10.24730  -0.00140   -0.01366
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.52740   10.38480   0.14260    1.37316
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.26110   10.26210  -0.00100   -0.00974
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.06950   10.07550  -0.00600   -0.05955
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.07340   10.08140  -0.00800   -0.07935
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.06800   10.07400  -0.00600   -0.05956
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.07430   10.08240  -0.00810   -0.08034
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.55020   10.54660   0.00360    0.03413
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.57550   10.57340   0.00210    0.01986
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.79530   10.80100  -0.00570   -0.05277
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                          9.93460    9.93830  -0.00370   -0.03723
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                            9.94830    9.95300  -0.00470   -0.04722
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                          9.97840    9.99050  -0.01210   -0.12112
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.18730    9.18180   0.00550    0.05990
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.20450    8.19890   0.00560    0.06830
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.34650    8.34700  -0.00050   -0.00599
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.92720   11.92010   0.00710    0.05956
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.68580   10.67850   0.00730    0.06836
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.99650   10.99700  -0.00050   -0.00455
景順主流基金                                                     16.13000   16.04000   0.09000    0.56110
景順台灣科技基金                                                 27.88000   27.77000   0.11000    0.39611
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
景順全球科技基金                                                 22.45000   21.89000   0.56000    2.55825
景順全球康健基金                                                 19.13000   18.95000   0.18000    0.94987
景順貨幣市場基金                                                 15.98510   15.98490   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     30.22000   30.10000   0.12000    0.39867
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.90000   13.63000   0.27000    1.98092
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.25000   13.01000   0.24000    1.84473
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.45000   0.10000    0.95694
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.98000   10.88000   0.10000    0.91912
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.61480    8.61130   0.00350    0.04064
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.99430    8.00040  -0.00610   -0.07625
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.38120   11.37650   0.00470    0.04131
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53650   10.54450  -0.00800   -0.07587
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.86000    7.91000  -0.05000   -0.63211
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.48000    7.54000  -0.06000   -0.79576
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.58030    9.57870   0.00160    0.01670
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.97740    9.98310  -0.00570   -0.05710
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.10280   10.10120   0.00160    0.01584
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.52560   10.53160  -0.00600   -0.05697
華南永昌永昌基金                                                 18.52000   18.47000   0.05000    0.27071
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                             10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.75520   14.75750  -0.00230   -0.01559
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.86000    9.72000   0.14000    1.44033
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.75000    9.60000   0.15000    1.56250
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.26000   10.11000   0.15000    1.48368
華南永昌全球精品基金                                             16.38000   16.17000   0.21000    1.29870
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.79000   12.71000   0.08000    0.62943
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.95000   12.87000   0.08000    0.62160
華南永昌物聯網精選基金                                           11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.27000   16.26980   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.67130   23.68780  -0.01650   -0.06966
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.98230   11.98220   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.69120   10.69000   0.00120    0.01123
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.77870   10.78670  -0.00800   -0.07417
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01350   10.01230   0.00120    0.01199
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.02100   10.02840  -0.00740   -0.07379
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.53550   10.53460   0.00090    0.00854
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.53900   10.54710  -0.00810   -0.07680
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.97580    9.97490   0.00090    0.00902
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.94040    9.94810  -0.00770   -0.07740
華頓中小型基金                                                   18.41000   18.48000  -0.07000   -0.37879
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.15550   11.14940   0.00610    0.05471
華頓台灣基金                                                     21.06000   21.07000  -0.01000   -0.04746
華頓平安貨幣市場基金                                             11.56260   11.56250   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                             17.15000   16.96000   0.19000    1.12028
華頓全球高收益債券基金A                                          13.85150   13.81540   0.03610    0.26130
華頓全球高收益債券基金B                                           8.12100    8.09980   0.02120    0.26173
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.07000    5.03000   0.04000    0.79523
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.58600    2.61730  -0.03130   -1.19589
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.75770   11.90730  -0.14960   -1.25637
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37350    0.37800  -0.00450   -1.19048
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.70200   11.75780  -0.05580   -0.47458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                       11.70200   11.75780  -0.05580   -0.47458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                       10.37110   10.41890  -0.04780   -0.45878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.57720   10.63450  -0.05730   -0.53881
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                         10.57720   10.63450  -0.05730   -0.53881
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                          9.32480    9.37530  -0.05050   -0.53865
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.57490   10.62450  -0.04960   -0.46685
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                         10.57490   10.62450  -0.04960   -0.46685
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                          9.30700    9.34870  -0.04170   -0.44605
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.63980    2.64180  -0.00200   -0.07571
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.06460    2.06530  -0.00070   -0.03389
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.15280   12.16090  -0.00810   -0.06661
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.46230    9.46860  -0.00630   -0.06654
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38060    0.38080  -0.00020   -0.05252
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29700    0.29700   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.26000    3.29000  -0.03000   -0.91185
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.83000   14.95000  -0.12000   -0.80268
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.41000   23.32000   0.09000    0.38593
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.47000   12.29000   0.18000    1.46461
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.13000    8.07000   0.06000    0.74349
匯豐安富基金                                                     25.11000   25.04000   0.07000    0.27955
匯豐成功基金                                                     43.94000   43.68000   0.26000    0.59524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                2.39000    2.39000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                 10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.66800    2.66960  -0.00160   -0.05993
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34410    2.34580  -0.00170   -0.07247
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84810   11.85800  -0.00990   -0.08349
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.93910    7.94890  -0.00980   -0.12329
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38610    0.38630  -0.00020   -0.05177
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33210    0.33240  -0.00030   -0.09025
匯豐金磚動力基金                                                 14.75000   14.85000  -0.10000   -0.67340
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.00740   15.00730   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.14000    5.09000   0.05000    0.98232
匯豐新鑽動力基金                                                 10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51740    5.51230   0.00510    0.09252
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.34700    9.34200   0.00500    0.05352
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.50000   50.30000   0.20000    0.39761
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.50000   50.30000   0.20000    0.39761
匯豐龍騰電子基金                                                 34.33000   34.22000   0.11000    0.32145
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.55240   12.53490   0.01750    0.13961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.58000   17.53000   0.05000    0.28523
新光中國成長基金(人民幣)                                          8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
新光中國成長基金(美元)                                            8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
新光中國成長基金(新臺幣)                                          8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.07250   11.06020   0.01230    0.11121
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.09780   10.10100  -0.00320   -0.03168
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.63450   10.62270   0.01180    0.11108
新光台灣富貴基金                                                 22.41000   22.25000   0.16000    0.71910
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.82000   20.35000   0.47000    2.30958
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.61610   40.50800   0.10810    0.26686
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.94010   43.18940  -0.24930   -0.57722
新光全球AI新創產業基金人民幣                                      9.43000    9.28000   0.15000    1.61638
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.31000    9.17000   0.14000    1.52672
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.55000    9.40000   0.15000    1.59574
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.63460   10.65900  -0.02440   -0.22891
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.61110   10.62020  -0.00910   -0.08569
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.06790   10.09140  -0.02350   -0.23287
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.03260   10.04120  -0.00860   -0.08565
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.55000    9.41000   0.14000    1.48778
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.96000   10.80000   0.16000    1.48148
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
新光吉星貨幣市場基金                                             15.49840   15.49820   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.31000    8.24000   0.07000    0.84951
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.85000    8.77000   0.08000    0.91220
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.53000    8.46000   0.07000    0.82742
新光亞洲精選基金-美金                                            20.62000   20.75000  -0.13000   -0.62651
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.33000   21.43000  -0.10000   -0.46664
新光店頭基金                                                     21.26000   21.25000   0.01000    0.04706
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光特選內需收益ETF基金                                          21.15000   21.08000   0.07000    0.33207
新光創新科技基金                                                 12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.25830   10.26200  -0.00370   -0.03606
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.58990   10.59880  -0.00890   -0.08397
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.06900   10.07740  -0.00840   -0.08335
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44100    9.44320  -0.00220   -0.02330
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.71690    9.72510  -0.00820   -0.08432
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.23660    9.24360  -0.00700   -0.07573
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         41.22250   41.18500   0.03750    0.09105
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.80500   43.89510  -0.09010   -0.20526
新光澳幣八年期保本基金                                           10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
新光澳幣十年期保本基金                                           10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.60780   10.60030   0.00750    0.07075
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.53780    9.53120   0.00660    0.06925
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.56300    9.56250   0.00050    0.00523
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.46080   10.46020   0.00060    0.00574
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.43540   10.43130   0.00410    0.03930
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.52770    9.52390   0.00380    0.03990
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.49080    9.49080   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.38410   10.38420  -0.00010   -0.00096
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.11000    6.94000   0.17000    2.44957
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.61390   10.63700  -0.02310   -0.21717
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59600    9.61680  -0.02080   -0.21629
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.46450   10.48740  -0.02290   -0.21836
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.57540    9.59630  -0.02090   -0.21779
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.63650    9.66330  -0.02680   -0.27734
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.54650   10.57580  -0.02930   -0.27705
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.89810   14.93750  -0.03940   -0.26377
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.73670    8.75990  -0.02320   -0.26484
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          41.65850   41.67090  -0.01240   -0.02976
群益10年期以上金融債ETF基金                                      41.38040   41.63680  -0.25640   -0.61580
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   42.13570   42.41770  -0.28200   -0.66482
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               42.23790   42.49730  -0.25940   -0.61039
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             43.73340   44.17380  -0.44040   -0.99697
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                41.70350   42.04870  -0.34520   -0.82095
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               45.16630   45.54380  -0.37750   -0.82887
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              46.19000   45.97580   0.21420    0.46590
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                44.59880   44.79910  -0.20030   -0.44711
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.54090   10.50650   0.03440    0.32742
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.44140   44.91710  -0.47570   -1.05906
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                             40.64150   40.25770   0.38380    0.95336
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44570   11.44490   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.29900   10.31210  -0.01310   -0.12704
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.11730   12.24480  -0.12750   -1.04126
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       8.98750    9.08780  -0.10030   -1.10368
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.49000    9.61000  -0.12000   -1.24870
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
群益大印度基金-人民幣                                            14.06250   14.09860  -0.03610   -0.25605
群益大印度基金-美元                                              13.12390   13.16600  -0.04210   -0.31976
群益大印度基金-新臺幣                                            12.70000   12.75000  -0.05000   -0.39216
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.79070   11.57340   0.21730    1.87758
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.28360   11.08260   0.20100    1.81365
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.82000   10.63000   0.19000    1.78739
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.57950   10.38450   0.19500    1.87780
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.23650    9.07200   0.16450    1.81327
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.88000    8.73000   0.15000    1.71821
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.46320    9.28880   0.17440    1.87753
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.29590    8.14820   0.14770    1.81267
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.95000    8.80000   0.15000    1.70455
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.83370    8.67080   0.16290    1.87872
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.00420    7.86160   0.14260    1.81388
群益中小型股基金                                                 43.40000   43.13000   0.27000    0.62601
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.05380   10.07700  -0.02320   -0.23023
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.26250    9.28980  -0.02730   -0.29387
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.86740    8.90010  -0.03270   -0.36741
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.59470    8.61460  -0.01990   -0.23100
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.91740    7.94070  -0.02330   -0.29343
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.58050    7.60840  -0.02790   -0.36670
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.50560   10.50960  -0.00400   -0.03806
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.55610   11.56050  -0.00440   -0.03806
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.15880   11.16720  -0.00840   -0.07522
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.43180   10.44620  -0.01440   -0.13785
群益中國新機會基金N-人民幣                                        7.77300    7.85070  -0.07770   -0.98972
群益中國新機會基金N-美元                                          7.08310    7.15840  -0.07530   -1.05191
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        7.73000    7.81000  -0.08000   -1.02433
群益中國新機會基金-人民幣                                         6.89350    6.96240  -0.06890   -0.98960
群益中國新機會基金-美元                                           7.57330    7.65380  -0.08050   -1.05177
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.37000    7.46000  -0.09000   -1.20643
群益平衡王基金                                                   18.85930   18.78050   0.07880    0.41958
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.36000    6.37000  -0.01000   -0.15699
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.84490   11.84860  -0.00370   -0.03123
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.21950   11.23010  -0.01060   -0.09439
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.23080   10.23400  -0.00320   -0.03127
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.68970    9.69890  -0.00920   -0.09486
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.28380   10.25780   0.02600    0.25347
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.06690   10.04200   0.02490    0.24796
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.19390    9.17060   0.02330    0.25407
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.16990    9.14720   0.02270    0.24816
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.34350   10.31730   0.02620    0.25394
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.38280   10.35710   0.02570    0.24814
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.35600    9.33230   0.02370    0.25396
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.81140    9.78710   0.02430    0.24829
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.01420   11.00930   0.00490    0.04451
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.66680    7.66340   0.00340    0.04437
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.55260   10.52540   0.02720    0.25842
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.37320   10.35000   0.02320    0.22415
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.60340   10.58740   0.01600    0.15112
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.89490    9.86940   0.02550    0.25837
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.81700    9.79500   0.02200    0.22460
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.03510   10.01990   0.01520    0.15170
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.55270   10.52550   0.02720    0.25842
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.37320   10.34990   0.02330    0.22512
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.60330   10.58730   0.01600    0.15112
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.89500    9.86950   0.02550    0.25837
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.81700    9.79490   0.02210    0.22563
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.03510   10.01990   0.01520    0.15170
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.32170    9.20650   0.11520    1.25129
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.07000   10.94000   0.13000    1.18830
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.25310   15.06460   0.18850    1.25128
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.35000   15.18000   0.17000    1.11989
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.19000   12.16000   0.03000    0.24671
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.56660   11.58790  -0.02130   -0.18381
群益印度中小基金N-美元                                            9.63550    9.65940  -0.02390   -0.24743
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
群益印度中小基金-人民幣                                          15.65850   15.68720  -0.02870   -0.18295
群益印度中小基金-美元                                            13.78130   13.81540  -0.03410   -0.24683
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.26000   16.32000  -0.06000   -0.36765
群益多利策略組合基金                                             11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.30000   15.27000   0.03000    0.19646
群益安家基金                                                     23.57950   23.52680   0.05270    0.22400
群益安穩貨幣市場基金                                             16.14780   16.14760   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.45000   21.03000   0.42000    1.99715
群益亞太中小基金                                                 10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.26000   16.30000  -0.04000   -0.24540
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.44000   10.45500  -0.01500   -0.14347
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.77390    7.78510  -0.01120   -0.14386
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                      10.14280   10.15740  -0.01460   -0.14374
群益店頭市場基金                                                 87.42000   86.64000   0.78000    0.90028
群益東方盛世基金                                                  8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
群益東協成長基金-人民幣                                          12.95030   12.78300   0.16730    1.30877
群益東協成長基金-美元                                            11.28010   11.14080   0.13930    1.25036
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.41470   11.34130   0.07340    0.64719
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.73760   10.66960   0.06800    0.63732
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.28990   10.23050   0.05940    0.58062
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.47950    9.41850   0.06100    0.64766
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.92020    8.86370   0.05650    0.63743
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.54640    8.49700   0.04940    0.58138
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.64020   10.57870   0.06150    0.58136
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.27660    9.21690   0.05970    0.64772
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.07880    9.02120   0.05760    0.63850
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.54760    9.49240   0.05520    0.58152
群益長安基金                                                     27.51000   27.65000  -0.14000   -0.50633
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.87540    9.67750   0.19790    2.04495
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.93890   14.63970   0.29920    2.04376
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.72000   14.44000   0.28000    1.93906
群益真善美基金                                                   15.28420   15.25270   0.03150    0.20652
群益馬拉松基金                                                  111.33000  110.64000   0.69000    0.62364
群益深証中小板基金                                               11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
群益創新科技基金                                                 30.07000   30.02000   0.05000    0.16656
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          8.88450    8.95540  -0.07090   -0.79170
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.11440    8.18430  -0.06990   -0.85407
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.63000    8.71000  -0.08000   -0.91848
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.67530    9.75240  -0.07710   -0.79057
群益華夏盛世基金-美元                                             8.94720    9.02420  -0.07700   -0.85326
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.06000   15.20000  -0.14000   -0.92105
群益奧斯卡基金                                                   26.79000   26.74000   0.05000    0.18699
群益新興金鑽基金-美元                                            11.07080   11.10140  -0.03060   -0.27564
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
群益葛萊美基金                                                   21.49000   21.48000   0.01000    0.04655
群益道瓊美國地產ETF基金                                          21.71000   21.80000  -0.09000   -0.41284
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.15000    8.18000  -0.03000   -0.36675
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.86000   12.77000   0.09000    0.70478
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         10.87910   10.81210   0.06700    0.61968
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.64330   10.58450   0.05880    0.55553
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.87590   10.82370   0.05220    0.48228
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         10.68950   10.62370   0.06580    0.61937
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.45790   10.40010   0.05780    0.55576
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.68630   10.63500   0.05130    0.48237
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        10.87900   10.81210   0.06690    0.61875
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.64330   10.58460   0.05870    0.55458
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        10.68950   10.62370   0.06580    0.61937
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.45780   10.40010   0.05770    0.55480
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.60420   12.60160   0.00260    0.02063
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.49000   11.46820   0.02180    0.19009
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.40230   11.38740   0.01490    0.13085
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.58740    8.58560   0.00180    0.02097
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.86570    8.84880   0.01690    0.19099
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.40200    8.39110   0.01090    0.12990
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.00130    9.98230   0.01900    0.19034
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.80880    9.79020   0.01860    0.18999
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                               9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
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德信大發基金                                                     28.25000   28.06000   0.19000    0.67712
德信中國精選成長基金                                             11.40000   11.50000  -0.10000   -0.86957
德信台灣主流中小基金                                             17.88000   17.69000   0.19000    1.07405
德信萬保貨幣市場基金                                             11.97700   11.97690   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                 30.57000   30.50000   0.07000    0.22951
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     10.62880   10.62930  -0.00050   -0.00470
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.53080   10.53240  -0.00160   -0.01519
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.70710   11.70690   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.64000   17.36000   0.28000    1.61290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.65580   10.66680  -0.01100   -0.10312
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   16.03370   16.05020  -0.01650   -0.10280
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.33780    8.35360  -0.01580   -0.18914
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.14750   11.16050  -0.01300   -0.11648
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.05070   12.06480  -0.01410   -0.11687
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.07130   14.09800  -0.02670   -0.18939
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摩根大歐洲基金                                                   16.89000   16.78000   0.11000    0.65554
摩根中小基金                                                     20.82000   20.69000   0.13000    0.62832
摩根中國A股基金                                                  14.03000   14.23000  -0.20000   -1.40548
摩根中國A股基金(美元)                                            10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
摩根中國亮點基金                                                 12.22000   12.33000  -0.11000   -0.89213
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.24730   11.32900  -0.08170   -0.72116
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.40420   12.47490  -0.07070   -0.56674
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.45570    9.51850  -0.06280   -0.65977
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.01700   13.11170  -0.09470   -0.72226
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.93800   15.02320  -0.08520   -0.56712
摩根台灣金磚基金-累積型                                          18.63000   18.55000   0.08000    0.43127
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      18.63000   18.55000   0.08000    0.43127
摩根台灣增長基金                                                 47.17000   47.07000   0.10000    0.21245
摩根平衡基金                                                     27.39000   27.35000   0.04000    0.14625
摩根全球α基金                                                   18.13000   17.83000   0.30000    1.68256
摩根全球平衡基金                                                 15.94070   15.96220  -0.02150   -0.13469
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.42410    9.40750   0.01660    0.17645
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.51000   10.48650   0.02350    0.22410
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.92340    9.90430   0.01910    0.19285
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.48550   11.46550   0.02000    0.17444
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.21170   10.19200   0.01970    0.19329
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.57610   10.59460  -0.01850   -0.17462
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.94260   13.96690  -0.02430   -0.17398
摩根亞洲基金                                                     56.82000   57.31000  -0.49000   -0.85500
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.49190    8.50070  -0.00880   -0.10352
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.98200    9.98570  -0.00370   -0.03705
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.82610    8.83270  -0.00660   -0.07472
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.80550   12.81860  -0.01310   -0.10220
摩根東方內需機會基金                                             17.99000   18.14000  -0.15000   -0.82690
摩根東方科技基金                                                 29.95000   30.36000  -0.41000   -1.35046
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
摩根金龍收成基金                                                 20.49000   20.68000  -0.19000   -0.91876
摩根第一貨幣市場基金                                             15.12450   15.12430   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                 13.55000   13.82000  -0.27000   -1.95369
摩根新金磚五國基金                                               12.45000   12.57000  -0.12000   -0.95465
摩根新絲路基金                                                    9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
摩根新興35基金                                                   13.21000   13.28000  -0.07000   -0.52711
摩根新興日本基金                                                 22.47000   22.62000  -0.15000   -0.66313
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.13130    7.15510  -0.02380   -0.33263
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.39890    9.42640  -0.02750   -0.29173
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.22920    9.25790  -0.02870   -0.31001
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.84410   10.88040  -0.03630   -0.33363
摩根新興科技基金                                                 49.31000   49.16000   0.15000    0.30513
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.64070    8.66270  -0.02200   -0.25396
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.23940    9.25370  -0.01430   -0.15453
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.70800    8.72430  -0.01630   -0.18683
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.22510   10.25110  -0.02600   -0.25363
摩根龍揚基金                                                     30.60000   30.89000  -0.29000   -0.93882
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.41000   10.31000   0.10000    0.96993
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.88000   10.76000   0.12000    1.11524
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.60000   10.49000   0.11000    1.04862
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.88000   11.76000   0.12000    1.02041
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.27960    9.27170   0.00790    0.08521
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.42050   11.41080   0.00970    0.08501
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                               9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                 9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                               9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                               9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                 9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                               9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             20.62000   20.80000  -0.18000   -0.86538
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.60880   12.60860   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                               10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.25100   12.26070  -0.00970   -0.07911
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.53330   11.54750  -0.01420   -0.12297
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.52780   10.53610  -0.00830   -0.07878
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.72310    8.73380  -0.01070   -0.12251
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.49520   10.49740  -0.00220   -0.02096
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.45220   10.45840  -0.00620   -0.05928
聯邦中國龍基金                                                   23.77000   23.71000   0.06000    0.25306
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.44040   12.45610  -0.01570   -0.12604
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.63180   11.64930  -0.01750   -0.15022
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.64170   10.66260  -0.02090   -0.19601
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33710   10.34990  -0.01280   -0.12367
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.71790    9.73250  -0.01460   -0.15001
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.88450    8.90200  -0.01750   -0.19659
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.81780    9.82800  -0.01020   -0.10379
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.08100   10.09890  -0.01790   -0.17725
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.74590    9.64440   0.10150    1.05242
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.10170   10.00380   0.09790    0.97863
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.29730    9.20050   0.09680    1.05212
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.63280    9.53950   0.09330    0.97804
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.31240   11.28040   0.03200    0.28368
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.10400   11.07230   0.03170    0.28630
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.45520   10.43220   0.02300    0.22047
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.49210   10.46230   0.02980    0.28483
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.28330   10.25410   0.02920    0.28476
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.68400    9.66270   0.02130    0.22044
聯邦金鑽平衡基金                                                 21.61380   21.57170   0.04210    0.19516
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.00140    8.92640   0.07500    0.84020
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.48830    9.41610   0.07220    0.76677
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      8.96740    8.89260   0.07480    0.84115
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.44100    9.36920   0.07180    0.76634
聯邦貨幣市場基金                                                 13.21350   13.21330   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.63980   16.63980   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.04550   11.98270   0.06280    0.52409
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.94800   11.88950   0.05850    0.49203
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.38380   11.32820   0.05560    0.49081
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聯博大利基金                                                     33.52000   33.47000   0.05000    0.14939
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.21000   17.37000  -0.16000   -0.92113
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     17.20000   17.35000  -0.15000   -0.86455
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.97000   15.90000   0.07000    0.44025
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.57000    7.54000   0.03000    0.39788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.41000   11.36000   0.05000    0.44014
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          14.93000   14.95000  -0.02000   -0.13378
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.09000   14.00000   0.09000    0.64286
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.16000   14.08000   0.08000    0.56818
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.17000   14.08000   0.09000    0.63920
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.24000    9.14000   0.10000    1.09409
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.84000   14.74000   0.10000    0.67843
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.28000   20.08000   0.20000    0.99602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.38000   18.21000   0.17000    0.93355
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.78000   12.66000   0.12000    0.94787
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.49000   14.35000   0.14000    0.97561
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.40000   15.25000   0.15000    0.98361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.41000   14.27000   0.14000    0.98108
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.44000   14.30000   0.14000    0.97902
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.47000   12.35000   0.12000    0.97166
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.63000    8.55000   0.08000    0.93567
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          13.08000   12.95000   0.13000    1.00386
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.18000   19.17000   0.01000    0.05216
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.94000   17.92000   0.02000    0.11161
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.87000    7.86000   0.01000    0.12723
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            13.99000   13.94000   0.05000    0.35868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.06000   14.01000   0.05000    0.35689
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
聯博貨幣市場基金                                                 15.03160   15.03150   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.11630   11.12380  -0.00750   -0.06742
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.92960   13.93420  -0.00460   -0.03301
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.58870    7.59380  -0.00510   -0.06716
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.17000  -0.02000   -0.14114
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      9.94940    9.95470  -0.00530   -0.05324
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.18640   10.33870  -0.15230   -1.47311
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        9.93130    9.92720   0.00410    0.04130
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.03690   10.03770  -0.00080   -0.00797
瀚亞中小型股基金                                                 19.08000   18.99000   0.09000    0.47393
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           11.82000   11.98000  -0.16000   -1.33556
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           12.55000   12.71000  -0.16000   -1.25885
瀚亞巴西基金                                                      5.95000    5.87000   0.08000    1.36286
瀚亞外銷基金                                                     37.15000   37.00000   0.15000    0.40541
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.03070   10.99380   0.03690    0.33564
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.59030   10.54330   0.04700    0.44578
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.53250   12.48140   0.05110    0.40941
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.48870   10.45300   0.03570    0.34153
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.22490    7.20090   0.02400    0.33329
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.85420    7.81940   0.03480    0.44505
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.04070    8.00790   0.03280    0.40960
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      6.98070    6.95700   0.02370    0.34066
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.65200    8.61670   0.03530    0.40967
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.88710    8.85760   0.02950    0.33305
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.18350    9.14270   0.04080    0.44626
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.01800    8.98120   0.03680    0.40974
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.86000   11.77000   0.09000    0.76466
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.41000   11.31000   0.10000    0.88417
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.31000   11.21000   0.10000    0.89206
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.64000   10.55000   0.09000    0.85308
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.53700   10.53750  -0.00050   -0.00474
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.90080    9.90560  -0.00480   -0.04846
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.73210    9.72680   0.00530    0.05449
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.91370    9.91420  -0.00050   -0.00504
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.37000   15.44000  -0.07000   -0.45337
瀚亞印度基金-美元                                                14.39000   14.44000  -0.05000   -0.34626
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.57000   32.71000  -0.14000   -0.42800
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                             10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.26000   13.21000   0.05000    0.37850
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.63000   14.69000  -0.06000   -0.40844
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.74000    6.76000  -0.02000   -0.29586
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
瀚亞亞太基礎建設基金                                             12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.22540   12.25020  -0.02480   -0.20245
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.98140   14.15120  -0.16980   -1.19990
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.12880   11.13990  -0.01110   -0.09964
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.00020   11.01660  -0.01640   -0.14887
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.50660   12.55260  -0.04600   -0.36646
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.99430    9.01240  -0.01810   -0.20083
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.69970    9.81330  -0.11360   -1.15761
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.93140    8.94030  -0.00890   -0.09955
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.81760    8.83070  -0.01310   -0.14835
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.29440    9.32930  -0.03490   -0.37409
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.67130   14.62700   0.04430    0.30286
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.43580   10.40800   0.02780    0.26710
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.05940   10.02290   0.03650    0.36417
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.49250   12.45480   0.03770    0.30269
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.91000   19.62000   0.29000    1.47808
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.61470   13.61450   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               27.76000   26.93000   0.83000    3.08206
瀚亞高科技基金                                                   53.83000   53.52000   0.31000    0.57922
瀚亞理財通基金                                                   25.84000   25.75000   0.09000    0.34951
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     20.18000   20.12000   0.06000    0.29821
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.85950   13.94440  -0.08490   -0.60885
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.26020    9.31700  -0.05680   -0.60964
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.65480   10.65780  -0.00300   -0.02815
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.24500   11.35700  -0.11200   -0.98618
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.03970   10.03970   0.00000    0.00000
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.32620   10.35660  -0.03040   -0.29353
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.05790    8.06020  -0.00230   -0.02854
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.00730    8.08710  -0.07980   -0.98676
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.59890    8.59260   0.00630    0.07332
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.18150    8.18150   0.00000    0.00000
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.87550    7.89870  -0.02320   -0.29372
瀚亞電通網基金                                                   14.04000   13.96000   0.08000    0.57307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.94250   13.94450  -0.00200   -0.01434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.55580   10.56350  -0.00770   -0.07289
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.78440    9.78150   0.00290    0.02965
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.45420   11.45580  -0.00160   -0.01397
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.07880   10.08610  -0.00730   -0.07238
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
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