[表四3]台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧06月05日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3310 佳穎 1283 1330 96.47 8936 國統 1698 2132 79.64 5347 世界 1876 2968 63.21 6169 昱泉 773 1230 62.85 5371 中光電 543 1132 47.97 6147 頎邦 4493 9892 45.42 3374 精材 475 1061 44.77 5009 榮剛 663 1592 41.65 6274 台燿 800 1978 40.44 5820 日盛金 1269 3356 37.81 3624 光頡 432 1152 37.50 3691 碩禾 626 1788 35.01 3260 威剛 404 1158 34.89 3290 東浦 572 1668 34.29 6244 茂迪 609 1807 33.70 6180 橘子 557 1803 30.89 6245 立端 420 1387 30.28 6488 環球晶 2131 7150 29.80 5425 台半 671 2277 29.47 5351 鈺創 398 1364 29.18 8069 元太 1051 3603 29.17 3490 單井 344 1205 28.55 8155 博智 378 1383 27.33 6649 台生材 369 1373 26.88 8436 大江 448 1720 26.05 5483 中美晶 3258 12512 26.04 3221 台嘉碩 447 1726 25.90 3293 鈊象 284 1151 24.67 1597 直得 288 1217 23.66 6290 良維 988 4186 23.60 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3310 佳穎 -1283 1330 -96.47 8936 國統 -1751 2132 -82.13 6169 昱泉 -857 1230 -69.67 5347 世界 -1736 2968 -58.49 3374 精材 -505 1061 -47.60 5371 中光電 -534 1132 -47.17 6180 橘子 -806 1803 -44.70 6147 頎邦 -4150 9892 -41.95 3624 光頡 -482 1152 -41.84 6244 茂迪 -739 1807 -40.90 3260 威剛 -437 1158 -37.74 5009 榮剛 -592 1592 -37.19 5425 台半 -826 2277 -36.28 6245 立端 -495 1387 -35.69 5351 鈺創 -486 1364 -35.63 6274 台燿 -696 1978 -35.19 3290 東浦 -584 1668 -35.01 5820 日盛金 -1102 3356 -32.84 1597 直得 -360 1217 -29.58 6649 台生材 -402 1373 -29.28 6234 高僑 -480 1677 -28.62 8069 元太 -1030 3603 -28.59 3490 單井 -337 1205 -27.97 6488 環球晶 -1950 7150 -27.27 3363 上詮 -556 2134 -26.05 5483 中美晶 -3145 12512 -25.14 6290 良維 -1032 4186 -24.65 8436 大江 -417 1720 -24.24 3691 碩禾 -424 1788 -23.71 5457 宣德 -1188 5054 -23.51 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 3691 碩禾 202 1788 11.30 8155 博智 73 1383 5.28 6274 台燿 104 1978 5.26 3221 台嘉碩 86 1726 4.98 5820 日盛金 167 3356 4.98 5347 世界 140 2968 4.72 5009 榮剛 71 1592 4.46 3293 鈊象 48 1151 4.17 6147 頎邦 343 9892 3.47 6488 環球晶 181 7150 2.53 1785 光洋科 111 4524 2.45 6158 禾昌 23 1014 2.27 6219 富旺 23 1213 1.90 3324 雙鴻 189 10341 1.83 8436 大江 31 1720 1.80 6173 信昌電 55 3402 1.62 5483 中美晶 113 12512 .90 4953 緯軟 53 6062 .87 6462 神盾 79 9141 .86 5371 中光電 9 1132 .80 8069 元太 21 3603 .58 3490 單井 7 1205 .58 6150 撼訊 3 1114 .27 8086 宏捷科 25 13573 .18 3227 原相 44 29597 .15 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 6180 橘子 -249 1803 -13.81 6244 茂迪 -130 1807 -7.19 6169 昱泉 -84 1230 -6.83 5425 台半 -155 2277 -6.81 5351 鈺創 -88 1364 -6.45 6234 高僑 -103 1677 -6.14 1597 直得 -72 1217 -5.92 6245 立端 -75 1387 -5.41 3169 亞信 -74 1693 -4.37 1795 美時 -189 4333 -4.36 3624 光頡 -50 1152 -4.34 3363 上詮 -79 2134 -3.70 3260 威剛 -33 1158 -2.85 3374 精材 -30 1061 -2.83 8936 國統 -53 2132 -2.49 6649 台生材 -33 1373 -2.40 6188 廣明 -131 7206 -1.82 3081 聯亞 -27 1650 -1.64 1784 訊聯 -54 4021 -1.34 3083 網龍 -19 1575 -1.21 6290 良維 -44 4186 -1.05 3630 新鉅科 -56 5506 -1.02 6182 合晶 -50 6317 -.79 3290 東浦 -12 1668 -.72 5457 宣德 -22 5054 -.44 3105 穩懋 -55 17002 -.32 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。