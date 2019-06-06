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[表四3]台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧06月05日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
3310   佳穎                  1283      1330      96.47  
8936   國統                  1698      2132      79.64  
5347   世界                  1876      2968      63.21  
6169   昱泉                   773      1230      62.85  
5371   中光電                 543      1132      47.97  
6147   頎邦                  4493      9892      45.42  
3374   精材                   475      1061      44.77  
5009   榮剛                   663      1592      41.65  
6274   台燿                   800      1978      40.44  
5820   日盛金                1269      3356      37.81  
3624   光頡                   432      1152      37.50  
3691   碩禾                   626      1788      35.01  
3260   威剛                   404      1158      34.89  
3290   東浦                   572      1668      34.29  
6244   茂迪                   609      1807      33.70  
6180   橘子                   557      1803      30.89  
6245   立端                   420      1387      30.28  
6488   環球晶                2131      7150      29.80  
5425   台半                   671      2277      29.47  
5351   鈺創                   398      1364      29.18  
8069   元太                  1051      3603      29.17  
3490   單井                   344      1205      28.55  
8155   博智                   378      1383      27.33  
6649   台生材                 369      1373      26.88  
8436   大江                   448      1720      26.05  
5483   中美晶                3258     12512      26.04  
3221   台嘉碩                 447      1726      25.90  
3293   鈊象                   284      1151      24.67  
1597   直得                   288      1217      23.66  
6290   良維                   988      4186      23.60  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
3310   佳穎                 -1283      1330     -96.47  
8936   國統                 -1751      2132     -82.13  
6169   昱泉                  -857      1230     -69.67  
5347   世界                 -1736      2968     -58.49  
3374   精材                  -505      1061     -47.60  
5371   中光電                -534      1132     -47.17  
6180   橘子                  -806      1803     -44.70  
6147   頎邦                 -4150      9892     -41.95  
3624   光頡                  -482      1152     -41.84  
6244   茂迪                  -739      1807     -40.90  
3260   威剛                  -437      1158     -37.74  
5009   榮剛                  -592      1592     -37.19  
5425   台半                  -826      2277     -36.28  
6245   立端                  -495      1387     -35.69  
5351   鈺創                  -486      1364     -35.63  
6274   台燿                  -696      1978     -35.19  
3290   東浦                  -584      1668     -35.01  
5820   日盛金               -1102      3356     -32.84  
1597   直得                  -360      1217     -29.58  
6649   台生材                -402      1373     -29.28  
6234   高僑                  -480      1677     -28.62  
8069   元太                 -1030      3603     -28.59  
3490   單井                  -337      1205     -27.97  
6488   環球晶               -1950      7150     -27.27  
3363   上詮                  -556      2134     -26.05  
5483   中美晶               -3145     12512     -25.14  
6290   良維                 -1032      4186     -24.65  
8436   大江                  -417      1720     -24.24  
3691   碩禾                  -424      1788     -23.71  
5457   宣德                 -1188      5054     -23.51  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
3691   碩禾                     202      1788        11.30  
8155   博智                      73      1383         5.28  
6274   台燿                     104      1978         5.26  
3221   台嘉碩                    86      1726         4.98  
5820   日盛金                   167      3356         4.98  
5347   世界                     140      2968         4.72  
5009   榮剛                      71      1592         4.46  
3293   鈊象                      48      1151         4.17  
6147   頎邦                     343      9892         3.47  
6488   環球晶                   181      7150         2.53  
1785   光洋科                   111      4524         2.45  
6158   禾昌                      23      1014         2.27  
6219   富旺                      23      1213         1.90  
3324   雙鴻                     189     10341         1.83  
8436   大江                      31      1720         1.80  
6173   信昌電                    55      3402         1.62  
5483   中美晶                   113     12512          .90  
4953   緯軟                      53      6062          .87  
6462   神盾                      79      9141          .86  
5371   中光電                     9      1132          .80  
8069   元太                      21      3603          .58  
3490   單井                       7      1205          .58  
6150   撼訊                       3      1114          .27  
8086   宏捷科                    25     13573          .18  
3227   原相                      44     29597          .15  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
6180   橘子                    -249      1803       -13.81  
6244   茂迪                    -130      1807        -7.19  
6169   昱泉                     -84      1230        -6.83  
5425   台半                    -155      2277        -6.81  
5351   鈺創                     -88      1364        -6.45  
6234   高僑                    -103      1677        -6.14  
1597   直得                     -72      1217        -5.92  
6245   立端                     -75      1387        -5.41  
3169   亞信                     -74      1693        -4.37  
1795   美時                    -189      4333        -4.36  
3624   光頡                     -50      1152        -4.34  
3363   上詮                     -79      2134        -3.70  
3260   威剛                     -33      1158        -2.85  
3374   精材                     -30      1061        -2.83  
8936   國統                     -53      2132        -2.49  
6649   台生材                   -33      1373        -2.40  
6188   廣明                    -131      7206        -1.82  
3081   聯亞                     -27      1650        -1.64  
1784   訊聯                     -54      4021        -1.34  
3083   網龍                     -19      1575        -1.21  
6290   良維                     -44      4186        -1.05  
3630   新鉅科                   -56      5506        -1.02  
6182   合晶                     -50      6317         -.79  
3290   東浦                     -12      1668         -.72  
5457   宣德                     -22      5054         -.44  
3105   穩懋                     -55     17002         -.32  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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