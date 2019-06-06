台北‧06月05日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 167380 00677U 富邦VIX 110769 3481 群創 58885 3037 欣興 54412 2888 新光金 48154 2317 鴻海 48067 00632R 元大台灣50反1 45885 2834 臺企銀 43042 2337 旺宏 39233 00633L 富邦上証正2 34217 00672L 元大S&P原油正2 29684 2371 大同 29245 2330 台積電 29140 3049 和鑫 28377 2891 中信金 28026 2409 友達 25231 2303 聯電 24276 2886 兆豐金 19998 2885 元大金 19072 2104 國際中橡 17796 2883 開發金 17629 2323 中環 17125 2884 玉山金 16251 2633 台灣高鐵 15650 3406 玉晶光 15601 1101 台泥 15507 2887 台新金 14643 4927 泰鼎-KY 14398 2327 國巨 13503 2801 彰銀 13486
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...