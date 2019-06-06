新聞
0

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月05日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      167380  
00677U 富邦VIX             110769  
3481   群創                 58885  
3037   欣興                 54412  
2888   新光金               48154  
2317   鴻海                 48067  
00632R 元大台灣50反1        45885  
2834   臺企銀               43042  
2337   旺宏                 39233  
00633L 富邦上証正2          34217  
00672L 元大S&P原油正2       29684  
2371   大同                 29245  
2330   台積電               29140  
3049   和鑫                 28377  
2891   中信金               28026  
2409   友達                 25231  
2303   聯電                 24276  
2886   兆豐金               19998  
2885   元大金               19072  
2104   國際中橡             17796  
2883   開發金               17629  
2323   中環                 17125  
2884   玉山金               16251  
2633   台灣高鐵             15650  
3406   玉晶光               15601  
1101   台泥                 15507  
2887   台新金               14643  
4927   泰鼎-KY              14398  
2327   國巨                 13503  
2801   彰銀                 13486
留言載入中...

相關新聞