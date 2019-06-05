◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 力致 新昕纖 生泰 碩禾 易威 晟楠 元大美債7-10 建榮 謚源 美時 台燿 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 達威 東林 進階 南璋 元大美債1-3 凱鈺 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 業強 友銓 寶島科 萬國通 元大中國債3-5 廣明 達威 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG科技債 沛波 三圓 德麥 精確 群益10年IG金融債 沛亨 雙喜 中華食 宏易 國泰投資級公司債 倉和 力泰 世坤 唐鋒 國泰5Y+新興債 奧斯特 理銘 冠好 聯光通 國泰1-5Y高收債 泰偉 亞都 萬國通 通訊-KY 富邦全球投等債 鼎創達 東凌-KY 新昕纖 榮群 富邦全球高收債 愛地雅 明揚 聚紡 天宇 國泰中國政金債5+ 綠河-KY 世德 新零售 富邦中政債0-1 欣泰 精確 恩得利 富邦A級公司債 至興 李洲 凱基中國債3-10 萬在 凱柏實業 凱基新興債10+ 百德 元炬 凱基科技債10+ 瑞穎 及成 元大AAA至A公司債 唐鋒 和進 群益AAA-AA公司債 大恭 耀勝 群益15年IG公用債 永純 倚強 群益15年EM主權債 台聯電 錦明 FH能源債 天宇 鑫創 FH新興企業債 唐榮 廣寰科 國泰A級公司債 久陽 點晶 群益25年美債 強新 斐成 群益中國政金債 松和 泰谷 FH20年美債 富強 典範 FH中國信用債 力新 益通 中信高評級公司債 恩得利 振維 中信優先金融債 川寶 鴻翊 凱基AAA至A公司債 李洲 迎輝 凱基金融債20+ 港建 研勤 凱基美債25+ 倚強 欣厚-KY 國泰A級金融債 至寶電 兆遠 國泰A級科技債 原相 太欣 國泰A級公用債 錦明 系統電 富邦中國投等債 鼎天 天剛 富邦金融投等債 雙鴻 世紀 元大10年IG銀行債 幸康 華容 元大10年IG電能債 上詮 建榮 FH公司債A3 哲固 立衛 FH次順位IG金融債 利機 天揚 FH美元信用債1-5Y 森寶 鈺創 群益A級公司債 昇達科 佳總 群益AAA-A醫療債 先益 合正 中信美國公債20年 泓格 金利 中信中國債7-10 博磊 寶聯通 中信中國美元IG債 盈正 凱鈺 B新光美債1-3 新鉅科 德宏 B新光美債20+ 晟楠 合邦 第一金美債20+ 德微 萬旭 第一金金融債 10+ 元創精密 久正 第一金科技債 10+ 桂盟 全譜 永豐10年A公司債 世紀 易通展 永豐15年金融債 友銓 茂迪 合世 立衛 安鈦克 易威 凱鈺 元隆 天良 三聯 沛亨 南璋 合邦 九暘 勝昱 亞元 凱碩 萬國通 訊達 全達 飛寶企業 撼訊 奧斯特 精確 順發 保銳 方土霖 亞銳士 越峰 宏易 亞通 商丞 唐鋒 中探針 英格爾 聯亞 元隆 士開 聯光通 廣錠 昇益 通訊-KY 神盾 志嘉 榮群 長科 富裔 天宇 光菱 燦星旅 新零售 大世科 富驛-KY 恩得利 森田 劍湖山 李洲 三圓 德記 凱柏實業 三豐 泰偉 元炬 力泰 華義 及成 理銘 昇華 和進 富裔 得利影 耀勝 惠普 鼎創達 倚強 安心 愛地雅 錦明 富驛-KY 邦泰 鑫創 易飛網 廣寰科 亞都 點晶 老爺知 斐成 滿心 泰谷 東凌-KY 典範 德記 益通 弘帆 振維 關中 鴻翊 大展證 迎輝 誠品生活 研勤 得利影 欣厚-KY 時報 亞電 琉園 兆遠 旭然 太欣 益張 系統電 捷必勝-KY 天剛 紅木-KY 世紀 綠河-KY 華容 霹靂 建榮 花王 立衛 欣雄 天揚 欣泰 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 幃翔 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 元大期 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰 森鉅