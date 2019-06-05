◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 宏亞 康控-KY 東華 富邦摩台 喬山 健和興 地球 鈺齊-KY 大魯閣 富邦發達 漢唐 旭隼 新紡 立益 富邦金融 國碩 元晶 佳和 佳和 元大MSCI台灣 奇鋐 遠雄來 怡華 聯發 永豐臺灣加權 星通 統領 大統新創 昶和 富邦日本 盛達 威宏-KY 正峰新 三洋紡 國泰日經225 泰碩 泰昇-KY 程泰 本盟 元大日經225 玉晶光 氣立 正道 富邦恒生國企反1 尚志 榮星 瑞利 元大美債20反1 虹堡 國化 正峰新 兆豐藍籌30反1 鎧勝-KY 台硝 億泰 國泰標普低波高息 互億 元禎 懷特 元大S&P日圓反1 訊芯-KY 永記 士紙 富邦歐洲 易華電 日勝化 燁興 FH彭博高收益債 虹揚-KY 展宇 千興 FH彭博新興債 南電 華廣 威致 元大台灣高息低波 杜康-DR 高興昌 華豐 群益道瓊美國地產 陽光能源-DR 新鋼 首利 第一金工業30反1 雷虎 東明-KY 麗正 富邦臺灣優質高息 申豐 東訊 FH富時高息低波 隴華 錸德 國泰RMB短期報酬 銘旺科 倫飛 富邦臺灣中小 翔耀 虹光 國泰新興市場 太空梭 威盛 新光內需收益 吉祥全 浩鑫 FH美國金融股 奇鋐 國碩 新光中國政金綠債 和鑫 銘旺科 新光投等債15+ 立萬利 統懋 新光ICE美國權值 聯德 翔耀 泰山 泰碩 太空梭 宏洲 玉晶光 兆勁 嘉裕 晶彩科 麗臺 東華 力銘 吉祥全 大魯閣 新至陞 憶聲 立益 穎漢 科風 佳和 立積 力特 聯發 迎廣 喬鼎 昶和 悅城 正達 三洋紡 華友聯 晟鈦 本盟 裕豐 聯德 正道 皇昌 同泰 瑞利 遠雄來 新世紀 正峰新 夏都 誠研 億泰 欣欣 誠創 勝一 統領 嘉威 懷特 客思達-KY 聯合再生 士紙 康師傅-DR 尚志 燁興 神州-DR 力銘 千興 同方友友-DR 亞太電 威致 晨訊科-DR 達能 華豐 一零四 太極 首利 欣天然 誠美材 麗正 新海 慧友 東訊 欣高 悠克 錸德 jpp-KY 友勁 倫飛 台數科 百一 虹光 南六 捷泰 威盛 鋼聯 天瀚 浩鑫 必應 迅杰 國碩 基勝-KY 華上 銘旺科 東哥遊艇 光麗-KY 統懋 泰昇-KY 元晶 翔耀 吉源-KY 華冠 太空梭 裕豐 兆勁 寶徠 麗臺 皇昌 吉祥全 陽明 憶聲 六福 科風 康師傅-DR 台灣大 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 聯德 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 尚志 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 太極 誠美材 達興材料 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生