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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月05日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24201      5027   481.42  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15189      4973   305.43  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19737      7466   264.36  
00702  泰標普低波高息       13145      5188   253.37  
00729R 臚@金工業30反1        2782      1098   253.37  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16665      8847   188.37  
0058   富邦發達              7420      4196   176.84  
00735  國泰臺韓科技          8285      6789   122.04  
0051   元大中型100          10887      9500   114.60  
00757  統一FANG+             8294      7994   103.75  
00681R 元大美債20反1         5990      6094    98.29  
0054   元大台商50           10278     10624    96.74  
0055   元大MSCI金融         33625     37154    90.50  
008201 BP上證50              1332      1549    85.99  
00707R 元大S&P日圓反1        3743      4355    85.95  
00714  益道瓊美國地產        4598      5567    82.59  
00763U 國票道瓊銅            2410      3065    78.63  
00649  FH香港                3806      5272    72.19  
00663L 禤齠O灣加權正2        3102      4309    71.99  
006206 元大上證50          100498    140778    71.39  
0053   元大電子              4397      6488    67.77  
006207 FH滬深               62584     97892    63.93  
00736  國泰新興市場          4645      7727    60.11  
00752  中信中國50            7280     12216    59.59  
0061   元大寶滬深          202976    353616    57.40
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