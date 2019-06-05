[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24201 5027 481.42 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15187 4973 305.39 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19738 7466 264.37 00702 國泰標普低波高息 13146 5188 253.39 00729R 第一金工業30反1 2782 1098 253.37 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16668 8847 188.40 0058 富邦發達 7420 4196 176.84 00757 統一FANG+ 8268 6494 127.32 00735 國泰臺韓科技 8324 6789 122.61 0051 元大中型100 10890 9500 114.63 00681R 元大美債20反1 5990 6094 98.29 0054 元大台商50 10277 10624 96.73 0055 元大MSCI金融 33625 37154 90.50 00707R 元大S&P日圓反1 3743 4355 85.95 008201 BP上證50 1331 1549 85.93 00714 群益道瓊美國地產 4588 5567 82.41 00763U 國票道瓊銅 2382 3065 77.72 00663L 國泰臺灣加權正2 3089 4309 71.69 006206 元大上證50 100314 141778 70.75 0053 元大電子 4398 6488 67.79 00736 國泰新興市場 5207 7727 67.39 00649 FH香港 3804 5772 65.90 006207 FH滬深 62789 97892 64.14 00752 中信中國50 7340 12216 60.09 0061 元大寶滬深 202527 353616 57.27