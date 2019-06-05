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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/04  108/06/03  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.28000   32.38000    0.90000    2.77949
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.50000    0.49000    0.01000    2.04082
群益印度中小基金N-美元                                            9.65940    9.46740    0.19200    2.02801
群益印度中小基金-美元                                            13.81540   13.54090    0.27450    2.02719
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.58790   11.35830    0.22960    2.02143
群益印度中小基金-人民幣                                          15.68720   15.37640    0.31080    2.02128
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.44000   15.15000    0.29000    1.91419
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.87000   13.62000    0.25000    1.83554
元大印度指數基金                                                 10.72100   10.52900    0.19200    1.82353
瀚亞印度基金-美元                                                14.44000   14.19000    0.25000    1.76180
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.54000   14.29000    0.25000    1.74948
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.32000   16.05000    0.27000    1.68224
群益大印度基金-美元                                              13.16600   12.94910    0.21690    1.67502
群益大印度基金-人民幣                                            14.09860   13.86720    0.23140    1.66869
元大印度基金                                                     13.58000   13.36000    0.22000    1.64671
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.32000    9.17000    0.15000    1.63577
台新印度基金                                                     15.51000   15.28000    0.23000    1.50524
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.80000   21.48000    0.32000    1.48976
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.79000   25.42000    0.37000    1.45555
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.71000   32.25000    0.46000    1.42636
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.03000    9.89000    0.14000    1.41557
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.62000   19.35000    0.27000    1.39535
群益大印度基金-新臺幣                                            12.75000   12.58000    0.17000    1.35135
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33780    0.33330    0.00450    1.35014
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.90000    9.77000    0.13000    1.33060
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.78000   10.64000    0.14000    1.31579
合庫全球新興市場基金                                              9.29000    9.17000    0.12000    1.30862
元大全球農業商機基金                                             17.15000   16.93000    0.22000    1.29947
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.40000    9.28000    0.12000    1.29310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.08000    8.97000    0.11000    1.22631
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