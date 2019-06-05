[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/04 108/06/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.28000 32.38000 0.90000 2.77949 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 群益印度中小基金N-美元 9.65940 9.46740 0.19200 2.02801 群益印度中小基金-美元 13.81540 13.54090 0.27450 2.02719 群益印度中小基金N-人民幣 11.58790 11.35830 0.22960 2.02143 群益印度中小基金-人民幣 15.68720 15.37640 0.31080 2.02128 瀚亞印度基金-人民幣 15.44000 15.15000 0.29000 1.91419 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.87000 13.62000 0.25000 1.83554 元大印度指數基金 10.72100 10.52900 0.19200 1.82353 瀚亞印度基金-美元 14.44000 14.19000 0.25000 1.76180 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.54000 14.29000 0.25000 1.74948 群益印度中小基金-新臺幣 16.32000 16.05000 0.27000 1.68224 群益大印度基金-美元 13.16600 12.94910 0.21690 1.67502 群益大印度基金-人民幣 14.09860 13.86720 0.23140 1.66869 元大印度基金 13.58000 13.36000 0.22000 1.64671 群益印度中小基金N-新臺幣 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577 台新印度基金 15.51000 15.28000 0.23000 1.50524 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.80000 21.48000 0.32000 1.48976 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.79000 25.42000 0.37000 1.45555 瀚亞印度基金-新台幣 32.71000 32.25000 0.46000 1.42636 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.62000 19.35000 0.27000 1.39535 群益大印度基金-新臺幣 12.75000 12.58000 0.17000 1.35135 國泰歐洲精選基金-美元 0.33780 0.33330 0.00450 1.35014 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 群益大印度基金N-新臺幣 10.78000 10.64000 0.14000 1.31579 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 元大全球農業商機基金 17.15000 16.93000 0.22000 1.29947 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------