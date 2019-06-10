一生懸命 農民保障 農委會主委陳吉仲專訪

文●鄭慧菁

暖冬加上旱災，今（二○一九）上半年，已經有數個縣市傳出農業災情，花蓮的西瓜、梅、箭筍；台中的葡萄、梨、蘋果、水蜜桃、枇杷；新竹的水蜜桃；苗栗宜蘭的高接梨穗；屏東的芒果、玉荷包及洋蔥；宜蘭的金柑及雲林縣的西瓜、龍眼等，紛紛被農委會公布為天然災害救助地區。

擁有美國德州農工大學農業經濟研究所博士學位的行政院農委會主委陳吉仲表示，極端氣候事件頻繁，農業天災救助金額，不足以穩定農民收入。統計顯示，農業損失平均每年約一二三億元，隨著極端氣候頻繁，損失金額每十年會增加一倍，二○○五年農業損失逾二百億元、二○一六年已逼近四百億元，但現金救助平均每年只有三十一億元，根本緩不濟急。

改善農民看老天爺臉色吃飯的日子，必須仰賴對抗風險的利器，擴大推動農業保險，為農民增添保障，成為當務之急。

【農業保險】

農業保險 四年理賠八千多萬元

農委會自二○一五年下半年開始推動高接梨農作物保險，並持續擴大試辦。過去三年，農民參與農業保險從一百多人，到二○一八年投保人數已經達到一萬二千多人；若用投保面積來看，從一百多公頃成長到二萬多公頃，而投保金額也已經超過二十六億元，過去四年理賠八五○件，金額已達八二五二萬元。

至於農業保險的品項，截至今年四月底止，已陸續開發銷售梨（含高接梨）、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、木瓜、養殖水產、石斑魚、家禽禽流感、農業設施、虱目魚，今年鳳梨、文旦柚、香蕉植株（蕉苗）保單相繼問市，目前共有十四種品項的農業專屬保險保單。

今年因為暖冬，雨水少、氣溫高，再加上荔枝椿象危害，目前南部盛產的玉荷包，產量只有十分之一，五月曾創一斤四百元天價，陳吉仲表示，接下來今年確定會推出的保單，就有玉荷包荔枝，以及番石榴、棗子、甜柿；未來規劃開發的則有紅龍果、桶柑、葡萄、西瓜、鱸魚、吳郭魚等。

無人機勘損

減少人力、縮短理賠時間

高雄、屏東一帶的蕉農多種植春夏蕉，其生長期為颱風的好發季節，而脆弱的香蕉植株容易被強風吹斷，如遭受颱風侵襲而導致植株折斷或倒伏，將無法產出香蕉果實，收穫量必然會減少。

富邦產險在農委會協助提供科技勘損技術下，創新推出台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東地區蕉農保險規劃方案，減少農民災害損失。

一旦發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在縣市內任一氣象站測得每秒十七．二公尺的風速（達輕度颱風等級），即可啟動勘損程序，運用無人機高效率的航拍優勢進行災區空拍，並請農委會農業試驗所專家協助判斷損失情形作為理賠依據。

當所判斷的無收穫面積（即颱風造成香蕉植株折斷、倒伏的面積）比率高於二十％，蕉農就可快速獲賠。香蕉植株保險每公頃保險費約四萬一九五六元，其中農委會提供五成的保險費補助，且保險期間內無理賠次數限制，農民每公頃最高可獲得的總理賠金額為二十八萬八千元。

【職業災害保險】

噴落葉劑不慎險失明！

陳吉仲以父親之痛 推動農民職災保障方案

以往農民遭農用機具壓傷或噴灑農藥中毒，沒有任何職業災害保障，只能依賴健保照顧，陳吉仲感同身受。身為農家子弟，陳吉仲父親在屏東萬丹種紅豆，去年調配農藥時濺到眼睛，差點失明，成為他努力推動農民職災保險的原因。

有專家學者建議，將職業災害保險抽離勞保單獨立法，並擴及所有職業類別，將農、勞職災整合，但考量跨部會整合、討論期間，農民朋友將暴露在風險之中，農委會在去年十一月就開始試行辦理農民職業災害保險，農民每個月只要繳納十五元保費，就可享傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼四種給付，推動以來已有十六萬人加保，投保率達十四．三一％。

截至五月三日，已有七五二件申請給付，其中二四○件已核付，受傷主要原因為在農地工作發生意外事故，發生原因有採收高麗菜、茶葉剪枝、果樹修枝時被農具割傷，農藥噴灑器背帶斷裂割傷左前膊，操作農機不慎受傷，果樹剪枝由高處跌落，修理農機具時不慎受傷等。

對於職災保險單獨立法，陳吉仲表示非常支持，未來也將配合勞動部規劃及法制作業時程適時檢討。

下階段 讓實際從農者也能納保

目前農民職災保險提供傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等四項現金給付的保障，且與農保給付不重複。

現階段，限有農保身分的人才能加保農民職災保險，下階段，陳吉仲希望讓實際從農，但沒有農保身分的民眾也具納保資格。「有些軍人很早就退伍，他們選擇務農作為事業第二春，但礙於沒有農民身分而無法投保。」陳吉仲看到問題核心，推動立法來解決根本問題。

來源：《現代保險雜誌》 366 期

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