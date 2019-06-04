[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/03 108/05/31 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大印尼指數基金 9.54600 9.20100 0.34500 3.74959 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 9.98000 0.30000 3.00601 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.54240 22.01650 0.52590 2.38866 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.96500 22.43430 0.53070 2.36557 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 10.94000 0.21000 1.91956 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.39000 0.21000 1.84372 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.62000 13.39000 0.23000 1.71770 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.30000 28.81000 0.49000 1.70080 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.41000 13.21000 0.20000 1.51400 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.10000 16.86000 0.24000 1.42349 元大標普500單日反向1倍基金 13.20000 13.02000 0.18000 1.38249 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.78630 44.18600 0.60030 1.35858 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.30120 14.11010 0.19110 1.35435 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.91730 9.78480 0.13250 1.35414 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.05020 44.45810 0.59210 1.33182 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14420 9.02730 0.11690 1.29496 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99240 10.85190 0.14050 1.29470 元大滬深300單日正向2倍基金 15.68000 15.48000 0.20000 1.29199 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.53160 42.99080 0.54080 1.25794 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.10000 40.59000 0.51000 1.25647 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44410 10.31470 0.12940 1.25452 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.45660 43.91620 0.54040 1.23053 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.97870 42.45660 0.52210 1.22973 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.64320 42.13310 0.51010 1.21069 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.56850 9.45540 0.11310 1.19614 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.83660 44.32350 0.51310 1.15763 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.34700 67.56660 0.78040 1.15501 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.83710 43.34970 0.48740 1.12434 野村巴西基金 6.66000 6.59000 0.07000 1.06222 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.19770 40.78790 0.40980 1.00471 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------