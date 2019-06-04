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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/06/03  108/05/31  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大印尼指數基金                                                  9.54600    9.20100   0.34500    3.74959
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.28000    9.98000   0.30000    3.00601
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.54240   22.01650   0.52590    2.38866
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  22.96500   22.43430   0.53070    2.36557
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.15000   10.94000   0.21000    1.91956
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.60000   11.39000   0.21000    1.84372
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.62000   13.39000   0.23000    1.71770
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.30000   28.81000   0.49000    1.70080
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.41000   13.21000   0.20000    1.51400
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                17.10000   16.86000   0.24000    1.42349
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.20000   13.02000   0.18000    1.38249
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.78630   44.18600   0.60030    1.35858
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.30120   14.11010   0.19110    1.35435
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.91730    9.78480   0.13250    1.35414
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           45.05020   44.45810   0.59210    1.33182
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.14420    9.02730   0.11690    1.29496
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.99240   10.85190   0.14050    1.29470
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.68000   15.48000   0.20000    1.29199
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            43.53160   42.99080   0.54080    1.25794
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.10000   40.59000   0.51000    1.25647
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.44410   10.31470   0.12940    1.25452
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.45660   43.91620   0.54040    1.23053
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    42.97870   42.45660   0.52210    1.22973
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.64320   42.13310   0.51010    1.21069
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.56850    9.45540   0.11310    1.19614
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.83660   44.32350   0.51310    1.15763
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    68.34700   67.56660   0.78040    1.15501
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.83710   43.34970   0.48740    1.12434
野村巴西基金                                                      6.66000    6.59000   0.07000    1.06222
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   41.19770   40.78790   0.40980    1.00471
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