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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24204      5027   481.48  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15185      4973   305.35  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19742      7466   264.43  
00702  國泰標普低波高息     13136      5188   253.20  
00729R 第一金工業30反1       2780      1098   253.19  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16663      8847   188.35  
0058   富邦發達              7422      4196   176.88  
00757  統一FANG+             8568      6494   131.94  
00735  國泰臺韓科技          8320      6789   122.55  
0051   元大中型100          10894      9500   114.67  
00681R 元大美債20反1         5990      6094    98.29  
0054   元大台商50           10280     10624    96.76  
0055   元大MSCI金融         33622     37154    90.49  
00707R 元大S&P日圓反1        3744      4355    85.97  
008201 BP上證50              1331      1549    85.93  
00714  群益道瓊美國地產      4578      5567    82.23  
00763U 國票道瓊銅            2410      3065    78.63  
00663L 國泰臺灣加權正2       3088      4309    71.66  
006206 元大上證50          100274    141778    70.73  
00736  國泰新興市場          5396      7727    69.83  
0053   元大電子              4383      6488    67.56  
006207 FH滬深               62886     98892    63.59  
00752  中信中國50            7353     12216    60.19  
0061   元大寶滬深          202633    353616    57.30  
00649  FH香港                3796      6772    56.05
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