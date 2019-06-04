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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          16704         0    00677U 富邦VIX                -6868         0  
00672L 元大S&P原油正2         14771         0    3037   欣興                   -3834    -16445  
2303   聯電                    7977     21013    2356   英業達                 -3208    -12124  
00642U 元大S&P石油             4674         0    00673R 元大S&P原油反1         -3060         0  
0056   元大高股息              3490    143405    00633L 富邦上証正2            -1364         0  
2885   元大金                  2485     -1699    00637L 元大滬深300正2         -1257         0  
2887   台新金                  2213      1699    2201   裕隆                   -1205       811  
1101   台泥                    2103     -2790    2409   友達                   -1198    -39905  
2890   永豐金                  1673      7605    1605   華新                   -1145     -7302  
00634R 富邦上証反1             1333         0    00693U 華頓S&P黃豆            -1087         0  
2330   台積電                  1322    -63040    2883   開發金                 -1066    -43038  
2880   華南金                  1280      -873    1909   榮成                   -1059     -4680  
2412   中華電                  1212      3670    2633   台灣高鐵                -928      -156  
2454   聯發科                  1172      3182    1326   台化                    -869    -11004  
00664R 國泰臺灣加權反1         1145         0    1312   國喬                    -736     -4378  
2408   南亞科                   862    -13702    2002   中鋼                    -622    -21579  
1102   亞泥                     836      9720    2834   臺企銀                  -622     -1102  
2891   中信金                   757    -19464    3338   泰碩                    -602      2077  
00640L 富邦日本正2              739         0    2492   華新科                  -575     -4584  
00757  統一FANG+                695      2489    2603   長榮                    -565     -5303  
2892   第一金                   678      9850    2376   技嘉                    -554     -8208  
5880   合庫金                   678     -7471    3049   和鑫                    -536     -2120  
3481   群創                     606    -65073    00648R 元大S&P500反1           -497         0  
00654R 富邦印度反1              605         0    00655L 國泰中國A50正2          -478         0  
2618   長榮航                   604      1640    0059   富邦金融                -446       -43  
2324   仁寶                     595     -8157    4958   臻鼎-KY                 -414     -2197  
2823   中壽                     550     -6587    006204 永豐臺灣加權            -413         0  
2881   富邦金                   522    -20189    00653L 富邦印度正2             -401         0  
2888   新光金                   482    -20777    2352   佳世達                  -389     -7885  
00643  群益深証中小             451      1942    01004T 土銀富邦R2              -380         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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