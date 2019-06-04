[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 16704 0 00677U 富邦VIX -6868 0 00672L 元大S&P原油正2 14771 0 3037 欣興 -3834 -16445 2303 聯電 7977 21013 2356 英業達 -3208 -12124 00642U 元大S&P石油 4674 0 00673R 元大S&P原油反1 -3060 0 0056 元大高股息 3490 143405 00633L 富邦上証正2 -1364 0 2885 元大金 2485 -1699 00637L 元大滬深300正2 -1257 0 2887 台新金 2213 1699 2201 裕隆 -1205 811 1101 台泥 2103 -2790 2409 友達 -1198 -39905 2890 永豐金 1673 7605 1605 華新 -1145 -7302 00634R 富邦上証反1 1333 0 00693U 華頓S&P黃豆 -1087 0 2330 台積電 1322 -63040 2883 開發金 -1066 -43038 2880 華南金 1280 -873 1909 榮成 -1059 -4680 2412 中華電 1212 3670 2633 台灣高鐵 -928 -156 2454 聯發科 1172 3182 1326 台化 -869 -11004 00664R 國泰臺灣加權反1 1145 0 1312 國喬 -736 -4378 2408 南亞科 862 -13702 2002 中鋼 -622 -21579 1102 亞泥 836 9720 2834 臺企銀 -622 -1102 2891 中信金 757 -19464 3338 泰碩 -602 2077 00640L 富邦日本正2 739 0 2492 華新科 -575 -4584 00757 統一FANG+ 695 2489 2603 長榮 -565 -5303 2892 第一金 678 9850 2376 技嘉 -554 -8208 5880 合庫金 678 -7471 3049 和鑫 -536 -2120 3481 群創 606 -65073 00648R 元大S&P500反1 -497 0 00654R 富邦印度反1 605 0 00655L 國泰中國A50正2 -478 0 2618 長榮航 604 1640 0059 富邦金融 -446 -43 2324 仁寶 595 -8157 4958 臻鼎-KY -414 -2197 2823 中壽 550 -6587 006204 永豐臺灣加權 -413 0 2881 富邦金 522 -20189 00653L 富邦印度正2 -401 0 2888 新光金 482 -20777 2352 佳世達 -389 -7885 00643 群益深証中小 451 1942 01004T 土銀富邦R2 -380 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股