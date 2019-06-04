新聞
0

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月03日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      228231  
00677U 富邦VIX             119805  
00672L 元大S&P原油正2       80936  
2888   新光金               65818  
00632R 元大台灣50反1        54777  
2303   聯電                 41303  
2834   臺企銀               38884  
3037   欣興                 35295  
3049   和鑫                 34000  
3481   群創                 31968  
2884   玉山金               31172  
2330   台積電               31054  
2317   鴻海                 30691  
00633L 富邦上証正2          30571  
2633   台灣高鐵             25883  
2885   元大金               23935  
2890   永豐金               21725  
2886   兆豐金               21090  
1605   華新                 19447  
2891   中信金               19255  
1101   台泥                 18443  
3231   緯創                 18327  
1809   中釉                 17360  
3406   玉晶光               16877  
2409   友達                 16832  
2887   台新金               15896  
2801   彰銀                 15859  
2337   旺宏                 15848  
2883   開發金               15720  
2618   長榮航               15057
留言載入中...

相關新聞