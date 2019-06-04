台北‧06月03日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 228231 00677U 富邦VIX 119805 00672L 元大S&P原油正2 80936 2888 新光金 65818 00632R 元大台灣50反1 54777 2303 聯電 41303 2834 臺企銀 38884 3037 欣興 35295 3049 和鑫 34000 3481 群創 31968 2884 玉山金 31172 2330 台積電 31054 2317 鴻海 30691 00633L 富邦上証正2 30571 2633 台灣高鐵 25883 2885 元大金 23935 2890 永豐金 21725 2886 兆豐金 21090 1605 華新 19447 2891 中信金 19255 1101 台泥 18443 3231 緯創 18327 1809 中釉 17360 3406 玉晶光 16877 2409 友達 16832 2887 台新金 15896 2801 彰銀 15859 2337 旺宏 15848 2883 開發金 15720 2618 長榮航 15057
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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