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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          點晶              新昕纖   生泰     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          力致              謚源     美時     台燿       
天良     寬魚國際 元大美債7-10          建榮              東林     進階                
南璋              富邦中國政策債          達威              欣厚-KY  強生                
勝昱              元大美債1-3          業強              友銓     寶島科              
萬國通            元大投資級公司債          沛波              達威     其祥-KY             
飛寶企業          元大中國債3-5          沛亨              三圓     德麥                
精確              群益15年IG科技債          倉和              雙喜     中華食              
宏易              群益10年IG金融債          奧斯特            力泰     世坤                
唐鋒              國泰投資級公司債          泰偉              理銘     冠好                
聯光通            國泰5Y+新興債          華義              亞都     萬國通              
通訊-KY           國泰1-5Y高收債          鼎創達            東凌-KY  新昕纖              
榮群              富邦全球投等債                            明揚     聚紡                
天宇              富邦全球高收債                            綠河-KY  世德                
新零售            國泰中國政金債5+                            欣泰     精確                
恩得利            富邦中政債0-1                                     至興                
李洲              富邦A級公司債                                     萬在                
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     百德                
元炬              凱基新興債10+                                     瑞穎                
及成              凱基科技債10+                                     唐鋒                
和進              元大AAA至A公司債                                     大恭                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     永純                
倚強              群益15年IG公用債                                     台聯電              
錦明              群益15年EM主權債                                     天宇                
鑫創              FH能源債                                     唐榮                
廣寰科            FH新興企業債                                     久陽                
點晶              國泰A級公司債                                     強新                
斐成              群益25年美債                                     松和                
泰谷              群益中國政金債                                     富強                
典範              FH20年美債                                     力新                
益通              FH中國信用債                                     恩得利              
振維              中信高評級公司債                                     川寶                
鴻翊              中信優先金融債                                     李洲                
迎輝              凱基AAA至A公司債                                     港建                
研勤              凱基金融債20+                                     倚強                
欣厚-KY           凱基美債25+                                     至寶電              
兆遠              國泰A級金融債                                     原相                
太欣              國泰A級科技債                                     錦明                
系統電            國泰A級公用債                                     鼎天                
天剛              富邦中國投等債                                     雙鴻                
世紀              富邦金融投等債                                     幸康                
華容              元大10年IG銀行債                                     上詮                
建榮              元大10年IG電能債                                     哲固                
立衛              FH公司債A3                                     利機                
天揚              FH次順位IG金融債                                     森寶                
鈺創              FH美元信用債1-5Y                                     昇達科              
佳總              群益A級公司債                                     先益                
合正              群益AAA-A醫療債                                     泓格                
金利              中信美國公債20年                                     博磊                
寶聯通            中信中國債7-10                                     盈正                
凱鈺              中信中國美元IG債                                     新鉅科              
德宏              B新光美債1-3                                     晟楠                
合邦              B新光美債20+                                     元創精密            
萬旭              第一金美債20+                                     世紀                
久正              第一金金融債 10+                                     友銓                
全譜              第一金科技債 10+                                     立衛                
易通展            永豐10年A公司債                                     凱鈺                
茂迪              永豐15年金融債                                     三聯                
安鈦克            合世                                         合邦                
元隆              易威                                         亞元                
沛亨              天良                                         訊達                
九暘              南璋                                         撼訊                
凱碩              勝昱                                         順發                
全達              萬國通                                       亞銳士              
奧斯特            飛寶企業                                     亞通                
保銳              精確                                         中探針              
越峰              方土霖                                       元隆                
商丞              宏易                                         廣錠                
英格爾            唐鋒                                         神盾                
士開              聯光通                                       長科                
昇益              通訊-KY                                      光菱                
志嘉              榮群                                         大世科              
富裔              天宇                                         森田                
燦星旅            新零售                                       鑫龍騰              
富驛-KY           恩得利                                       三圓                
劍湖山            李洲                                         三豐                
德記              凱柏實業                                     力泰                
泰偉              元炬                                         理銘                
華義              及成                                         富裔                
昇華              和進                                         惠普                
得利影            耀勝                                         安心                
鼎創達            倚強                                         富驛-KY             
愛地雅            錦明                                         易飛網              
邦泰              鑫創                                         亞都                
                  廣寰科                                       老爺知              
                  點晶                                         滿心                
                  斐成                                         東凌-KY             
                  泰谷                                         德記                
                  典範                                         弘帆                
                  益通                                         關中                
                  振維                                         大展證              
                  鴻翊                                         誠品生活            
                  迎輝                                         得利影              
                  研勤                                         時報                
                  欣厚-KY                                      琉園                
                  兆遠                                         旭然                
                  太欣                                         益張                
                  系統電                                       捷必勝-KY            
                  天剛                                         紅木-KY             
                  世紀                                         綠河-KY             
                  華容                                         霹靂                
                  建榮                                         花王                
                  立衛                                         欣雄                
                  天揚                                         欣泰                
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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