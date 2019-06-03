【中信投信】印股連兩周吸金奪冠 台股流出狀況見緩

美國總統川普持續拉高各國進口關稅，擴大貿易戰範圍。使得道瓊工業指數上周大跌逾 300 點，美股三大指數的 5 月跌幅均超過 6％。根據彭博統計上周外資資金流向，印度股市已連續兩周獲得資金青睞，上周吸金 13.8 億美元，也是整個五月的吸金王。台股的流出狀況趨緩，上周淨流出 5.6 億美元；南韓流出則是擴大，上周淨流出 9.9 億美元。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周中美針對貿易戰的發言暫歇，使得台股回歸基本面表現。然而，上周五 (31) 中國商務部表示，將把嚴重損害中國企業正當權益的外國企業列入「不可靠實體清單」，再度掀起市場波瀾。展望後市，他認為，中美談判帶來的不確定性仍在，建議投資人持續觀望，或採取定期定額方式介入。

中華經濟研究院 3 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，受到美中貿易戰火再起，5 月 PMI 再度跌破榮枯分界點 50%，來到 48.2%，結束 4 月的擴張，廠商對未來六個月景氣展望，從擴張轉為緊縮。5 月非製造業經理人指數(NMI) 連續 3 個月呈現擴張，但擴張速度趨緩，指數下跌 1.6 個百分點至 54.0%。調查顯示，台灣對外有美中貿易紛爭的不確定性，對內則有消費者信心仍較不足的狀況，因此，儘管產業的傳統旺季將臨，但業者仍對未來展望抱持平、保守、或再觀察的看法。

周俊宏表示，觀察近日台股表現，跌深的電子類股可望在短線上出現反彈。長線上，仍需觀察中美貿易談判的走向，他預期，在民粹主義下，相關商品的供應鏈可能會受到需求的影響下滑。然而，5G、TDDI、電動車、多鏡頭等主題，仍可逢低布局。而相對來說，內需相關類股較不受中美貿易議題影響，成為資金的避風港。

此外，上周美國總統川普宣布，將於 6/10 起，調高所有自墨西哥輸入到美國商品的關稅。周俊宏預估，在此狀況下，設廠於東南亞的出口業者相對受惠。操作上，建議投資人謹慎觀察，或採取定期定額方式介入台股。

展望後市，周俊宏認為，儘管美國總統川普表示，有可能將華為納入某種形式的貿易協議中，但不確定仍在，投資人應保守以對。接下來還有兩個時間點值得多留意，一為本月 10 日，中美雙方第三階段談判期限的截止日；另外就是六月底在大阪的 G20 會議，都是觀察雙方貿易談判風向的指標。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，相較於東北亞的逢低布局，東協國家受惠於選後行情，當選人將持續實現如基礎建設、減稅等選舉支票，值得投資人多加留意。另外，儘管南韓持續遭到外資賣出，但指數已經來到年初的低點，且受惠於中美貿易戰的轉單效應，因此可就科技與長線看好的消費、娛樂產業進行布局。

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