【台新投信】市場動盪加大 多元資產組合基金趨吉避凶

中美貿易戰再起波瀾，引發全球金融市場大震盪，台新全球多元資產組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）經理人謝夢蘭表示，在中美貿易談判有進展前，市場風險情緒預計上升，建議採多元資產配置策略趨吉避凶，尤其是組合類型基金，本身可投資數十檔共同基金，故投資一檔組合基金等同於間接擁有數百支甚至上千支投資標的，分散風險效果更佳。

謝夢蘭指出，就目前全球經濟環境分析，中國 2019 年第一季 GDP 年增率 6.4%，與 2018 年第四季持平並高於市場預期，雖經濟成長持續減速，但下行速度趨於緩和；在財報方面，美國 S&P500 已公布的企業中，第一季獲利優於預期比例高達 76%，金融業獲利表現不錯，在基本面穩健下，股市可逢低布局。就短線來看，中美貿易雜音四起，全球投資者避險情緒升溫，預估本月股市波動放大，宜採多元資產配置策略降低波動度。

謝夢蘭表示，在市場波動度加大下，建議股債投資比重各佔一半，股市方面可逢低布局經濟相對穩健的美股，另外可增加美國高收益債、REITs 等息收較佳的商品，提供下檔保護。就美國高收債分析，統計至 2018 年 12 月底，違約率為 2.1％，處於歷史低檔，其中又以具備「雙高雙低」（高積息、高性價比、低波動、低存續期）優勢的優先擔保高收益債相對看好。在 REITs 方面，Fed 從升息到今年不升息，也將暫停縮表，美國所出現的利率政策轉折最明顯，將激勵北美 REITs 爆發性成長，建議優先布局美國 REITs 基金。

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