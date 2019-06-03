[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/31 108/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.11550 10.10300 0.01250 0.12373 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.01150 9.99910 0.01240 0.12401 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.21930 10.20680 0.01250 0.12247 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.11700 10.10420 0.01280 0.12668 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.94730 9.93430 0.01300 0.13086 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.96040 9.94910 0.01130 0.11358 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.96040 9.94910 0.01130 0.11358 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.98310 9.96770 0.01540 0.15450 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40200 10.38700 0.01500 0.14441 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20790 10.19320 0.01470 0.14421 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.33380 10.32200 0.01180 0.11432 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.22670 10.21500 0.01170 0.11454 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.73000 21.65000 0.08000 0.36952 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.85000 21.76000 0.09000 0.41360 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.50810 41.40630 0.10180 0.24586 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.25410 40.15040 0.10370 0.25828 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.65440 9.64820 0.00620 0.06426 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.13550 10.12650 0.00900 0.08888 中國信託台灣活力基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98930 9.99380 -0.00450 -0.04503 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.18970 10.18290 0.00680 0.06678 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18430 9.17820 0.00610 0.06646 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33320 10.33590 -0.00270 -0.02612 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27770 9.27970 -0.00200 -0.02155 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.01210 10.94920 0.06290 0.57447 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.37580 9.32220 0.05360 0.57497 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20200 11.11660 0.08540 0.76822 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.82010 9.74520 0.07490 0.76858 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.99080 42.79550 0.19530 0.45636 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.12760 43.81370 0.31390 0.71644 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.55290 44.23750 0.31540 0.71297 中國信託智能運動基金-台幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 中國信託智能運動基金-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02850 11.02830 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.08000 10.07370 0.00630 0.06254 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.34780 9.34190 0.00590 0.06316 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.19690 10.19460 0.00230 0.02256 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.45170 9.44950 0.00220 0.02328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.56070 41.45970 0.10100 0.24361 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.91130 41.70260 0.20870 0.50045 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.73920 41.51560 0.22360 0.53859 元大2001基金 58.05000 56.93000 1.12000 1.96733 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.67480 44.38830 0.28650 0.64544 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.40310 41.96870 0.43440 1.03506 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.27000 20.33000 -0.06000 -0.29513 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66850 11.66760 0.00090 0.00771 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94290 10.92560 0.01730 0.15834 元大上證50基金 31.52000 31.68000 -0.16000 -0.50505 元大大中華TMT基金-人民幣 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 元大大中華TMT基金-新台幣 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 元大大中華價值指數基金-美元 12.11400 12.08200 0.03200 0.26486 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.76200 16.70300 0.05900 0.35323 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.48900 10.51800 -0.02900 -0.27572 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.26700 10.28000 -0.01300 -0.12646 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.02000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27020 47.19560 0.07460 0.15807 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.91820 10.91850 -0.00030 -0.00275 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96820 9.96850 -0.00030 -0.00301 元大中國機會債券基金-新台幣 10.22160 10.20640 0.01520 0.14893 元大巴西指數基金 6.84800 6.79500 0.05300 0.77999 元大巴菲特基金 24.96000 24.74000 0.22000 0.88925 元大日經225基金 26.10000 26.53000 -0.43000 -1.62081 元大台商收成基金 21.15000 20.99000 0.16000 0.76227 元大台灣50單日反向1倍基金 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 元大台灣50單日正向2倍基金 36.42000 35.69000 0.73000 2.04539 元大台灣中型100基金 31.09000 30.75000 0.34000 1.10569 元大台灣加權股價指數基金 24.74000 24.49600 0.24400 0.99608 元大台灣卓越50基金 78.43000 77.35000 1.08000 1.39625 元大台灣金融基金 17.85000 17.69000 0.16000 0.90447 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.35000 30.11000 0.24000 0.79708 元大台灣高股息基金 25.89000 25.49000 0.40000 1.56924 元大台灣電子科技基金 33.03000 32.50000 0.53000 1.63077 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 元大全球ETF穩健組合基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 元大全球人工智慧ETF基金 21.49000 21.40000 0.09000 0.42056 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 元大全球不動產證券化基金-美元 12.02600 12.04900 -0.02300 -0.19089 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.22400 8.20400 0.02000 0.24378 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 元大全球新興市場精選組合基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913 元大全球農業商機基金 17.03000 16.91000 0.12000 0.70964 元大印度指數基金 10.49700 10.40400 0.09300 0.89389 元大印度基金 13.31000 13.21000 0.10000 0.75700 元大多多基金 15.95000 15.64000 0.31000 1.98210 元大多福基金 49.39000 48.80000 0.59000 1.20902 元大亞太成長基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12620 9.11020 0.01600 0.17563 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.33750 7.32460 0.01290 0.17612 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.97800 8.99000 -0.01200 -0.13348 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99800 10.00300 -0.00500 -0.04999 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16520 10.16050 0.00470 0.04626 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29780 10.29360 0.00420 0.04080 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15650 10.15250 0.00400 0.03940 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.54080 10.52690 0.01390 0.13204 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.39620 10.38250 0.01370 0.13195 元大卓越基金 42.03000 41.67000 0.36000 0.86393 元大店頭基金 7.73000 7.56000 0.17000 2.24868 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44690 10.44630 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 10.00190 10.00090 0.00100 0.01000 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.21840 33.20600 0.01240 0.03734 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.13310 41.97450 0.15860 0.37785 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.33860 17.39860 -0.06000 -0.34486 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.01650 21.86110 0.15540 0.71085 元大美國政府7至10年期債券基金 42.32320 42.28290 0.04030 0.09531 元大高科技基金 18.12000 17.83000 0.29000 1.62647 元大得利貨幣市場基金 16.31810 16.31780 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02700 12.02690 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.77000 11.50000 0.27000 2.34783 元大華夏中小基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 元大新中國基金-美元 8.76200 8.80200 -0.04000 -0.45444 元大新中國基金-新台幣 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 元大新主流基金 22.15000 21.73000 0.42000 1.93281 元大新東協平衡基金-美元 9.20100 9.19700 0.00400 0.04349 元大新東協平衡基金-新台幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.34490 10.34150 0.00340 0.03288 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65910 9.65600 0.00310 0.03210 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76950 10.75620 0.01330 0.12365 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06310 10.05060 0.01250 0.12437 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.93970 9.93640 0.00330 0.03321 元大新興亞洲基金 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 元大萬泰貨幣市場基金 15.15730 15.15710 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.60000 34.20000 0.40000 1.16959 元大實質多重資產基金-人民幣 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 7.71400 7.70600 0.00800 0.10382 元大實質多重資產基金-新台幣 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 元大滬深300單日反向1倍基金 13.55000 13.44000 0.11000 0.81845 元大滬深300單日正向2倍基金 15.48000 15.75000 -0.27000 -1.71429 元大摩臺基金 36.65000 36.13000 0.52000 1.43925 元大標普500基金 26.72000 26.65000 0.07000 0.26266 元大標普500單日反向1倍基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256 元大標普500單日正向2倍基金 32.93000 32.69000 0.24000 0.73417 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.52000 20.48000 0.04000 0.19531 元大標智滬深300基金 17.39000 17.45000 -0.06000 -0.34384 元大歐洲50基金 24.25000 24.08000 0.17000 0.70598 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39930 9.40890 -0.00960 -0.10203 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28370 10.28340 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.64000 14.48000 0.16000 1.10497 日盛上選基金 31.89000 31.66000 0.23000 0.72647 日盛小而美基金 16.87000 16.73000 0.14000 0.83682 日盛中國內需動力基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31060 12.30310 0.00750 0.06096 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89650 9.89050 0.00600 0.06066 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.50370 12.49660 0.00710 0.05682 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04640 10.04080 0.00560 0.05577 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43770 11.42440 0.01330 0.11642 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17230 9.16160 0.01070 0.11679 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛全球抗暖化基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.34910 10.33490 0.01420 0.13740 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31600 9.30330 0.01270 0.13651 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.23760 10.21820 0.01940 0.18986 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21590 9.19840 0.01750 0.19025 日盛全球智能車基金(美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49750 2.49720 0.00030 0.01201 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65500 1.65480 0.00020 0.01209 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38460 0.38440 0.00020 0.05203 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25540 0.25530 0.00010 0.03917 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83770 12.82460 0.01310 0.10215 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39680 8.38830 0.00850 0.10133 日盛亞洲機會基金 6.74000 6.73000 0.01000 0.14859 日盛首選基金 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450 日盛高科技基金 16.86000 16.70000 0.16000 0.95808 日盛貨幣市場基金 14.82730 14.82710 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.00000 36.68000 0.32000 0.87241 日盛精選五虎基金 34.44000 34.09000 0.35000 1.02669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53930 13.53910 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.04000 28.67000 0.37000 1.29055 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919 台新MSCI中國基金 19.21000 19.15000 0.06000 0.31332 台新大眾貨幣市場基金 14.21600 14.21580 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51570 10.52170 -0.00600 -0.05703 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52680 10.52650 0.00030 0.00285 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.36420 10.35440 0.00980 0.09465 台新中國通基金 41.43000 40.86000 0.57000 1.39501 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51920 0.52140 -0.00220 -0.42194 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.38700 16.44100 -0.05400 -0.32845 台新中國精選中小基金-美元 0.29200 0.29220 -0.00020 -0.06845 台新中國精選中小基金-新台幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 台新主流基金 22.60000 22.42000 0.18000 0.80285 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.76000 22.69000 0.07000 0.30851 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72400 0.72240 0.00160 0.22148 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51670 0.51560 0.00110 0.21334 台新台灣中小基金 32.00000 31.41000 0.59000 1.87838 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14200 10.22630 -0.08430 -0.82435 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37240 9.43300 -0.06060 -0.64243 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.76850 10.83800 -0.06950 -0.64126 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 台新印度基金 15.26000 15.11000 0.15000 0.99272 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.75370 8.73570 0.01800 0.20605 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28190 0.00030 0.10642 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72630 12.70020 0.02610 0.20551 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40510 0.40470 0.00040 0.09884 台新真吉利貨幣市場基金 11.12610 11.12590 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.46290 30.28660 0.17630 0.58211 台新智慧生活基金-美元 10.20130 10.17570 0.02560 0.25158 台新智慧生活基金-新台幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07680 8.05920 0.01760 0.21838 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46230 8.43610 0.02620 0.31057 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08050 9.06060 0.01990 0.21963 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52520 9.49570 0.02950 0.31067 台新新興市場債券基金(A類型) 11.34720 11.26340 0.08380 0.74400 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35360 0.35130 0.00230 0.65471 台新新興市場債券基金(B類型) 8.12010 8.06010 0.06000 0.74441 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26690 0.26510 0.00180 0.67899 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.39000 5.37000 0.02000 0.37244 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.22000 22.19000 0.03000 0.13520 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.08330 10.08840 -0.00510 -0.05055 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.80700 9.80620 0.00080 0.00816 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.03320 10.02320 0.01000 0.09977 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.08330 10.08840 -0.00510 -0.05055 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.80700 9.80620 0.00080 0.00816 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.03320 10.02320 0.01000 0.09977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.75110 40.68350 0.06760 0.16616 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.78790 40.88710 -0.09920 -0.24262 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.03740 40.06660 -0.02920 -0.07288 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33190 11.33120 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27060 10.25600 0.01460 0.14236 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21460 9.21380 0.00080 0.00868 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.78790 10.78710 0.00080 0.00742 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90090 7.88980 0.01110 0.14069 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31910 9.30600 0.01310 0.14077 永豐中小基金 51.07000 50.45000 0.62000 1.22894 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78620 1.78510 0.00110 0.06162 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47370 2.47210 0.00160 0.06472 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27080 8.25410 0.01670 0.20232 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11340 11.09100 0.02240 0.20197 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.38000 4.38000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 永豐主流品牌基金 18.46000 18.37000 0.09000 0.48993 永豐永豐基金 31.82000 31.52000 0.30000 0.95178 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13810 9.14970 -0.01160 -0.12678 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.57230 9.58450 -0.01220 -0.12729 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17330 9.17800 -0.00470 -0.05121 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61170 9.61670 -0.00500 -0.05199 永豐亞洲民生消費基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 永豐南非幣2021保本基金 13.97440 13.97180 0.00260 0.01861 永豐高科技基金 21.81000 21.44000 0.37000 1.72575 永豐貨幣市場基金 13.93250 13.93230 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10600 2.10640 -0.00040 -0.01899 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58380 2.58440 -0.00060 -0.02322 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84160 7.83280 0.00880 0.11235 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93520 10.92280 0.01240 0.11352 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14040 7.13130 0.00910 0.12761 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.39870 11.38430 0.01440 0.12649 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.53000 18.48000 0.05000 0.27056 永豐臺灣加權ETF基金 51.90000 51.31000 0.59000 1.14987 永豐領航科技基金 35.53000 34.99000 0.54000 1.54330 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 永豐趨勢平衡基金 39.98000 39.52000 0.46000 1.16397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85120 11.85030 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72470 9.72070 0.00400 0.04115 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.29040 10.28620 0.00420 0.04083 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.80390 9.80010 0.00380 0.03878 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.21110 10.20720 0.00390 0.03821 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78640 9.78290 0.00350 0.03578 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.48320 10.47950 0.00370 0.03531 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82350 9.82030 0.00320 0.03259 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.30880 10.30540 0.00340 0.03299 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.97000 19.03000 -0.06000 -0.31529 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.67000 18.73000 -0.06000 -0.32034 兆豐國際生命科學基金 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.24280 10.21820 0.02460 0.24075 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.34040 10.32210 0.01830 0.17729 兆豐國際全球基金 30.36000 30.34000 0.02000 0.06592 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45910 10.45840 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.36680 10.36550 0.00130 0.01254 兆豐國際國民基金 21.07000 20.89000 0.18000 0.86166 兆豐國際第一基金 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72810 10.71360 0.01450 0.13534 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24480 8.23370 0.01110 0.13481 兆豐國際萬全基金 20.00000 19.94000 0.06000 0.30090 兆豐國際電子基金 24.59000 24.20000 0.39000 1.61157 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.29000 20.99000 0.30000 1.42925 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.31000 16.44000 -0.13000 -0.79075 兆豐國際豐台灣基金 33.03000 32.84000 0.19000 0.57856 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54930 12.54910 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.52470 10.50600 0.01870 0.17799 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31930 10.30450 0.01480 0.14363 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.53070 10.51320 0.01750 0.16646 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.31920 10.30090 0.01830 0.17765 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.41420 10.39930 0.01490 0.14328 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.40070 10.38210 0.01860 0.17915 合庫台灣基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 合庫全球高收益債券基金A類型 11.57220 11.55640 0.01580 0.13672 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.41150 12.39950 0.01200 0.09678 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.07920 11.06890 0.01030 0.09305 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.87830 11.86770 0.01060 0.08932 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12050 8.10940 0.01110 0.13688 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.31650 9.30770 0.00880 0.09455 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99560 8.98730 0.00830 0.09235 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76720 8.75920 0.00800 0.09133 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16590 9.15740 0.00850 0.09282 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.16740 10.16730 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72580 9.71980 0.00600 0.06173 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00780 10.00200 0.00580 0.05799 合庫新興多重收益基金A類型 10.38890 10.37830 0.01060 0.10214 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81250 11.80540 0.00710 0.06014 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.80920 14.79800 0.01120 0.07569 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60320 8.59750 0.00570 0.06630 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39180 9.38480 0.00700 0.07459 合庫新興多重收益基金B類型 7.86770 7.85970 0.00800 0.10179 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59730 8.59230 0.00500 0.05819 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38140 10.37090 0.01050 0.10124 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 安本標準兩岸價值基金 美元 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.99300 9.99970 -0.00670 -0.06700 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.00670 9.99970 0.00700 0.07000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.99340 9.99970 -0.00630 -0.06300 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.98280 9.99970 -0.01690 -0.16901 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.99300 9.99970 -0.00670 -0.06700 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.00670 9.99970 0.00700 0.07000 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99340 9.99970 -0.00630 -0.06300 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.98280 9.99970 -0.01690 -0.16901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19280 11.19240 0.00040 0.00357 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99330 9.98110 0.01220 0.12223 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12340 10.10180 0.02160 0.21382 安聯中國東協基金 15.12000 15.07000 0.05000 0.33179 安聯中國策略基金-美元 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 安聯中國策略基金-新臺幣 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333 安聯中華新思路基金-人民幣 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599 安聯中華新思路基金-美元 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 安聯台灣大壩基金 27.93000 27.55000 0.38000 1.37931 安聯台灣科技基金 46.68000 46.28000 0.40000 0.86430 安聯台灣貨幣市場基金 12.54030 12.54010 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.79000 30.34000 0.45000 1.48319 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.54270 10.53220 0.01050 0.09969 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.62740 15.60870 0.01870 0.11980 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76010 9.77280 -0.01270 -0.12995 安聯四季成長組合基金-美元 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.95870 12.94750 0.01120 0.08650 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.60890 10.60170 0.00720 0.06791 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.67200 12.66010 0.01190 0.09400 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44440 9.48400 -0.03960 -0.41755 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38170 9.41290 -0.03120 -0.33146 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95580 8.98520 -0.02940 -0.32720 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.04610 10.03730 0.00880 0.08767 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14100 10.17450 -0.03350 -0.32925 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30900 12.30050 0.00850 0.06910 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.16670 11.15890 0.00780 0.06990 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80880 10.80020 0.00860 0.07963 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56250 8.60960 -0.04710 -0.54706 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.41440 8.45300 -0.03860 -0.45664 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11850 8.15490 -0.03640 -0.44636 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15750 10.21500 -0.05750 -0.56290 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09170 10.13760 -0.04590 -0.45277 安聯全球人口趨勢基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.15000 33.05000 0.10000 0.30257 安聯全球油礦金趨勢基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39250 12.38740 0.00510 0.04117 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51590 10.53530 -0.01940 -0.18414 安聯全球新興市場基金 16.91000 16.76000 0.15000 0.89499 安聯全球農金趨勢基金 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 安聯全球綠能趨勢基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 安聯亞洲動態策略基金 21.61000 21.56000 0.05000 0.23191 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.99520 9.99170 0.00350 0.03503 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.99860 9.99560 0.00300 0.03001 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.99530 9.99170 0.00360 0.03603 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.00030 9.99750 0.00280 0.02801 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.99810 9.99460 0.00350 0.03502 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.98630 9.98270 0.00360 0.03606 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98630 9.98270 0.00360 0.03606 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98630 9.98270 0.00360 0.03606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.49130 10.49000 0.00130 0.01239 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.07960 10.07840 0.00120 0.01191 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.66500 89.61180 0.05320 0.05937 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20980 13.20290 0.00690 0.05226 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.28990 68.24860 0.04130 0.06051 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93480 9.92970 0.00510 0.05136 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70750 2.70700 0.00050 0.01847 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90130 10.89480 0.00650 0.05966 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27090 2.27040 0.00050 0.02202 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86890 8.86430 0.00460 0.05189 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.34980 10.32670 0.02310 0.22369 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11720 10.10400 0.01320 0.13064 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.43260 10.41630 0.01630 0.15649 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.07890 10.06560 0.01330 0.13213 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13780 10.12390 0.01390 0.13730 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.34900 10.32590 0.02310 0.22371 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11480 10.10160 0.01320 0.13067 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.43150 10.41580 0.01570 0.15073 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07690 10.06360 0.01330 0.13216 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13720 10.12330 0.01390 0.13731 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01020 9.99940 0.01080 0.10801 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.04380 10.03230 0.01150 0.11463 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.00440 9.99350 0.01090 0.10907 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.98200 9.97360 0.00840 0.08422 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02130 10.01050 0.01080 0.10789 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.00230 9.99260 0.00970 0.09707 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.00440 9.99340 0.01100 0.11007 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98310 9.97480 0.00830 0.08321 宏利台灣動力基金A類型 28.24000 27.91000 0.33000 1.18237 宏利台灣動力基金I類型 28.24000 27.91000 0.33000 1.18237 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80190 9.78290 0.01900 0.19422 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85230 9.82420 0.02810 0.28603 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.46080 7.44630 0.01450 0.19473 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53060 7.51180 0.01880 0.25027 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 宏利全球債券組合基金 13.57380 13.57430 -0.00050 -0.00368 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93620 2.93490 0.00130 0.04429 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.27930 12.27240 0.00690 0.05622 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88180 8.87700 0.00480 0.05407 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53010 2.52880 0.00130 0.05141 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54490 11.52990 0.01500 0.13010 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.25120 3.25720 -0.00600 -0.18421 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52170 0.52250 -0.00080 -0.15311 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.11860 12.10870 0.00990 0.08176 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.73060 10.72220 0.00840 0.07834 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38190 10.37110 0.01080 0.10414 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71830 8.71130 0.00700 0.08036 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35080 8.34430 0.00650 0.07790 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27410 8.26530 0.00880 0.10647 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.17160 8.16460 0.00700 0.08574 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90360 2.90000 0.00360 0.12414 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42030 0.41980 0.00050 0.11910 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.75200 12.73320 0.01880 0.14765 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95880 0.95750 0.00130 0.13577 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40050 7.38970 0.01080 0.14615 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04240 2.03990 0.00250 0.12256 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29450 0.00030 0.10187 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01770 9.00480 0.01290 0.14326 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32610 0.32560 0.00050 0.15356 宏利萬利貨幣市場基金 13.68170 13.68150 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.31000 24.00000 0.31000 1.29167 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.31000 24.00000 0.31000 1.29167 宏利澳幣保本基金 12.60790 12.60240 0.00550 0.04364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48980 10.48860 0.00120 0.01144 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64890 9.64230 0.00660 0.06845 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.30460 9.28970 0.01490 0.16039 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.60600 11.58740 0.01860 0.16052 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 貝萊德新台幣基金 12.96510 12.96500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.86000 25.60000 0.26000 1.01563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47760 11.47280 0.00480 0.04184 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21740 10.19870 0.01870 0.18336 保德信大中華基金-人民幣 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 保德信大中華基金-美元 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 保德信大中華基金-新台幣 28.22000 28.26000 -0.04000 -0.14154 保德信中小型股基金 43.05000 42.39000 0.66000 1.55697 保德信中國中小基金-人民幣 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 保德信中國中小基金-美元 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125 保德信中國中小基金-新臺幣 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71390 9.71980 -0.00590 -0.06070 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.83160 9.83570 -0.00410 -0.04168 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82710 9.83370 -0.00660 -0.06712 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.84870 10.85600 -0.00730 -0.06724 保德信中國品牌基金-人民幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 保德信中國品牌基金-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 保德信台商全方位基金 34.23000 33.97000 0.26000 0.76538 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.46000 27.41000 0.05000 0.18242 保德信全球消費商機基金 18.83000 18.78000 0.05000 0.26624 保德信全球基礎建設基金 13.38000 13.34000 0.04000 0.29985 保德信全球資源基金 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322 保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.56000 32.47000 0.09000 0.27718 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.40690 10.40640 0.00050 0.00480 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71150 10.71100 0.00050 0.00467 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.63940 10.62910 0.01030 0.09690 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.95000 10.93940 0.01060 0.09690 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47720 9.45410 0.02310 0.24434 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57540 10.54950 0.02590 0.24551 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22710 9.19600 0.03110 0.33819 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.27500 10.24040 0.03460 0.33788 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13820 8.12140 0.01680 0.20686 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.16140 11.13840 0.02300 0.20649 保德信亞太基金 20.03000 19.93000 0.10000 0.50176 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.70190 8.69800 0.00390 0.04484 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.96690 11.96150 0.00540 0.04514 保德信店頭市場基金 31.63000 31.26000 0.37000 1.18362 保德信拉丁美洲基金 7.32000 7.21000 0.11000 1.52566 保德信金平衡基金 29.36000 29.16000 0.20000 0.68587 保德信金滿意基金 40.79000 40.34000 0.45000 1.11552 保德信科技島基金 24.89000 24.59000 0.30000 1.22001 保德信高成長基金 89.92000 89.25000 0.67000 0.75070 保德信第一基金 24.97000 24.70000 0.27000 1.09312 保德信貨幣市場基金 15.82980 15.82950 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.29980 10.28060 0.01920 0.18676 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73280 10.70300 0.02980 0.27843 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.71460 10.69840 0.01620 0.15142 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.45420 10.42880 0.02540 0.24356 保德信新世紀基金 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15300 8.15110 0.00190 0.02331 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.19710 10.19420 0.00290 0.02845 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.51560 11.51290 0.00270 0.02345 保德信新興趨勢組合基金 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 保德信瑞騰基金 15.62610 15.62570 0.00040 0.00256 保德信歐洲組合基金 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.87190 9.87060 0.00130 0.01317 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34870 10.34740 0.00130 0.01256 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.87860 9.86560 0.01300 0.13177 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.15520 10.13990 0.01530 0.15089 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91870 9.91350 0.00520 0.05245 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30280 10.29780 0.00500 0.04855 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79910 9.79490 0.00420 0.04288 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09330 10.08900 0.00430 0.04262 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.49070 10.47560 0.01510 0.14414 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23920 10.23360 0.00560 0.05472 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50710 10.50090 0.00620 0.05904 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14590 10.14180 0.00410 0.04043 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36860 10.36420 0.00440 0.04245 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06660 10.06160 0.00500 0.04969 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50180 10.49650 0.00530 0.05049 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94900 9.94490 0.00410 0.04123 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25250 10.24830 0.00420 0.04098 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14980 10.14450 0.00530 0.05225 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88880 9.88480 0.00400 0.04047 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21510 10.20780 0.00730 0.07151 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47490 10.46720 0.00770 0.07356 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.39000 10.39540 -0.00540 -0.05195 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.86560 10.87240 -0.00680 -0.06254 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19060 10.18480 0.00580 0.05695 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39600 10.39010 0.00590 0.05678 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21400 10.19710 0.01690 0.16573 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25380 10.23800 0.01580 0.15433 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46770 10.44200 0.02570 0.24612 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.22740 10.21860 0.00880 0.08612 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.13100 10.12210 0.00890 0.08793 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.38170 10.39140 -0.00970 -0.09335 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.38300 10.39310 -0.01010 -0.09718 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.03170 10.02420 0.00750 0.07482 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02960 10.02210 0.00750 0.07483 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97630 1.97450 0.00180 0.09116 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80880 2.80630 0.00250 0.08909 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29470 0.29440 0.00030 0.10190 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45380 0.45340 0.00040 0.08822 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44650 8.42950 0.01700 0.20167 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.23990 12.21480 0.02510 0.20549 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66490 9.65660 0.00830 0.08595 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.20600 12.19540 0.01060 0.08692 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67840 8.67210 0.00630 0.07265 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00970 11.00170 0.00800 0.07272 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62980 10.62070 0.00910 0.08568 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.53900 10.51750 0.02150 0.20442 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.08000 18.00000 0.08000 0.44444 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4175.770004156.40000 19.37000 0.46603 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26840 10.26690 0.00150 0.01461 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08590 11.08430 0.00160 0.01443 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22880 10.21450 0.01430 0.14000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82440 9.82300 0.00140 0.01425 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36740 10.36590 0.00150 0.01447 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.90840 9.89550 0.01290 0.13036 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.21420 10.20200 0.01220 0.11958 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.24930 10.23060 0.01870 0.18278 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09190 6.07610 0.01580 0.26004 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03290 11.00420 0.02870 0.26081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.52640 10.51760 0.00880 0.08367 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.37110 11.36810 0.00300 0.02639 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60240 10.60040 0.00200 0.01887 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12380 9.11610 0.00770 0.08447 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33050 9.32800 0.00250 0.02680 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19930 9.19760 0.00170 0.01848 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47270 10.46390 0.00880 0.08410 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.80200 10.79920 0.00280 0.02593 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77890 10.77690 0.00200 0.01856 柏瑞五國金勢力建設基金 7.09000 7.05000 0.04000 0.56738 柏瑞巨人基金 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69270 13.69250 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.32000 16.27000 0.05000 0.30731 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.12430 14.10070 0.02360 0.16737 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.34750 12.33240 0.01510 0.12244 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.93070 12.91600 0.01470 0.11381 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64800 8.63350 0.01450 0.16795 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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89790 9.88210 0.01580 0.15989 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52560 9.51590 0.00970 0.10193 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.55590 10.56150 -0.00560 -0.05302 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.55490 9.54490 0.01000 0.10477 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.62700 9.61920 0.00780 0.08109 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.60190 10.58490 0.01700 0.16061 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.43100 10.42040 0.01060 0.10172 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.26840 10.25770 0.01070 0.10431 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.34000 10.33170 0.00830 0.08034 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89760 9.88170 0.01590 0.16090 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52580 9.51600 0.00980 0.10298 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.73150 10.73720 -0.00570 -0.05309 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.55480 9.54480 0.01000 0.10477 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.62730 9.61950 0.00780 0.08109 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36030 11.35820 0.00210 0.01849 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.63780 12.64160 -0.00380 -0.03006 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.94660 11.94900 -0.00240 -0.02009 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15260 9.15090 0.00170 0.01858 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77670 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.72850 10.72710 0.00140 0.01305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.52940 8.52370 0.00570 0.06687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48220 9.48070 0.00150 0.01582 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.53190 9.53070 0.00120 0.01259 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.25150 11.24970 0.00180 0.01600 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.64000 10.63300 0.00700 0.06583 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.71050 10.70910 0.00140 0.01307 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.82130 9.81970 0.00160 0.01629 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.21590 9.20980 0.00610 0.06623 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.05480 9.06840 -0.01360 -0.14997 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55770 9.55650 0.00120 0.01256 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.43990 12.41090 0.02900 0.23367 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78990 11.76910 0.02080 0.17673 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15890 11.13930 0.01960 0.17595 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.05960 7.04320 0.01640 0.23285 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69280 8.67740 0.01540 0.17747 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34440 9.32790 0.01650 0.17689 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.69380 10.66890 0.02490 0.23339 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17640 11.15670 0.01970 0.17658 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41350 9.39680 0.01670 0.17772 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.00690 8.98590 0.02100 0.23370 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54390 9.52710 0.01680 0.17634 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.91500 11.92220 -0.00720 -0.06039 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.54330 12.55640 -0.01310 -0.10433 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.44430 11.45580 -0.01150 -0.10039 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.36430 9.36990 -0.00560 -0.05977 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88920 9.89950 -0.01030 -0.10405 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.88570 9.89560 -0.00990 -0.10004 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.82280 11.83510 -0.01230 -0.10393 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.63060 10.63700 -0.00640 -0.06017 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.90430 10.91530 -0.01100 -0.10078 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.90710 9.91310 -0.00600 -0.06053 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52790 9.53370 -0.00580 -0.06084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12410 10.13460 -0.01050 -0.10361 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.63260 9.64230 -0.00970 -0.10060 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.70000 18.65000 0.05000 0.26810 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.41000 17.38000 0.03000 0.17261 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20940 13.20850 0.00090 0.00681 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27580 10.25960 0.01620 0.15790 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.18690 11.17340 0.01350 0.12082 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.09930 12.12210 -0.02280 -0.18809 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70570 10.69330 0.01240 0.11596 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.00680 8.99270 0.01410 0.15679 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47530 9.46380 0.01150 0.12152 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41190 9.42960 -0.01770 -0.18771 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42330 9.41250 0.01080 0.11474 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.14010 9.12580 0.01430 0.15670 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.28020 9.26900 0.01120 0.12083 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.23570 11.25680 -0.02110 -0.18744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36700 9.35620 0.01080 0.11543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.90450 41.70940 0.19510 0.46776 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.32000 12.21000 0.11000 0.90090 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.81000 29.30000 -0.49000 -1.67235 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76580 11.76510 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69350 1.69240 0.00110 0.06500 國泰大中華基金 18.27000 17.96000 0.31000 1.72606 國泰小龍基金-美元I 0.44220 0.43630 0.00590 1.35228 國泰小龍基金-新台幣 13.98000 13.79000 0.19000 1.37781 國泰中小成長基金-美元I 1.23390 1.21930 0.01460 1.19741 國泰中小成長基金-新台幣 39.01000 38.54000 0.47000 1.21951 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.97560 3.98170 -0.00610 -0.15320 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62690 0.62740 -0.00050 -0.07969 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66970 0.67030 -0.00060 -0.08951 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.58600 41.30990 0.27610 0.66836 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30340 2.30360 -0.00020 -0.00868 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32790 0.32780 0.00010 0.03051 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.19630 10.18570 0.01060 0.10407 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.28030 8.27170 0.00860 0.10397 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29880 2.29770 0.00110 0.04787 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32950 0.32920 0.00030 0.09113 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.44740 10.42650 0.02090 0.20045 國泰中國新興債券基金-美元 0.33890 0.33810 0.00080 0.23662 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.53420 10.50040 0.03380 0.32189 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.88000 3.89580 -0.01580 -0.40556 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55520 0.55710 -0.00190 -0.34105 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.69000 17.74000 -0.05000 -0.28185 國泰中港台基金-人民幣 2.90100 2.91610 -0.01510 -0.51781 國泰中港台基金-美元 0.42030 0.42220 -0.00190 -0.45002 國泰中港台基金-新台幣 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.84530 9.83190 0.01340 0.13629 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97840 9.96440 0.01400 0.14050 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.20520 10.18160 0.02360 0.23179 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.47000 25.90000 -0.43000 -1.66023 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.07000 12.84000 0.23000 1.79128 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.79000 30.81000 -1.02000 -3.31061 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34710 0.34700 0.00010 0.02882 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33020 0.33010 0.00010 0.03029 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33100 0.33080 0.00020 0.06046 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98120 10.96690 0.01430 0.13039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.45450 10.44090 0.01360 0.13026 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.48330 10.46960 0.01370 0.13086 國泰台灣貨幣市場基金 12.45230 12.45210 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40590 0.40520 0.00070 0.17275 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36080 0.36020 0.00060 0.16657 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43280 0.43210 0.00070 0.16200 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53090 0.52950 0.00140 0.26440 國泰全球高股息基金-人民幣 2.43140 2.42610 0.00530 0.21846 國泰全球高股息基金-美元 0.35120 0.35020 0.00100 0.28555 國泰全球高股息基金-新台幣 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51070 0.50880 0.00190 0.37343 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46660 0.46690 -0.00030 -0.06425 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.15710 0.15730 -0.00020 -0.12715 國泰全球資源基金-新台幣 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.78000 20.80000 -0.02000 -0.09615 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.93000 21.75000 0.18000 0.82759 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45770 2.45820 -0.00050 -0.02034 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35590 0.35580 0.00010 0.02811 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30830 0.30820 0.00010 0.03245 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18680 11.17370 0.01310 0.11724 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69020 9.67880 0.01140 0.11778 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51420 0.51350 0.00070 0.13632 國泰亞洲成長基金-美元 0.38710 0.38680 0.00030 0.07756 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 國泰科技生化基金 30.24000 29.71000 0.53000 1.78391 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.13000 28.04000 0.09000 0.32097 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189 國泰美國費城半導體基金 13.10000 12.99000 0.11000 0.84681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.91620 43.70760 0.20860 0.47726 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.75320 17.81810 -0.06490 -0.36424 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.43430 22.26960 0.16470 0.73957 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.13530 42.81700 0.31830 0.74340 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.30610 44.18430 0.12180 0.27566 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.80280 43.72220 0.08060 0.18435 國泰紐幣2021保本基金 12.75320 12.75530 -0.00210 -0.01646 國泰紐幣八年期保本基金 13.11000 13.11300 -0.00300 -0.02288 國泰紐幣保本基金 12.71220 12.71150 0.00070 0.00551 國泰國泰基金-新台幣A 21.15000 20.88000 0.27000 1.29310 國泰國泰基金-新台幣I 21.15000 20.88000 0.27000 1.29310 國泰富時中國A50基金 20.71000 20.82000 -0.11000 -0.52834 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.56790 45.21970 0.34820 0.77002 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34070 0.34030 0.00040 0.11754 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50280 0.50170 0.00110 0.21925 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36980 0.36940 0.00040 0.10828 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24160 0.24130 0.00030 0.12433 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.17100 11.14880 0.02220 0.19912 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.63660 7.62150 0.01510 0.19812 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.67610 42.55150 0.12460 0.29282 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.35000 20.34000 0.01000 0.04916 國泰新興市場基金-美元 0.37900 0.37810 0.00090 0.23803 國泰新興市場基金-新台幣 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37760 2.37720 0.00040 0.01683 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48580 1.48560 0.00020 0.01346 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35400 0.35370 0.00030 0.08482 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22340 0.22320 0.00020 0.08961 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34180 0.34180 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80470 10.79450 0.01020 0.09449 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.62500 6.61870 0.00630 0.09518 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.57770 43.39110 0.18660 0.43004 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.32380 42.93860 0.38520 0.89709 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.45890 42.31680 0.14210 0.33580 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.80000 13.92000 -0.12000 -0.86207 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.68000 33.10000 0.58000 1.75227 國泰價值卓越基金 13.36000 13.19000 0.17000 1.28886 國泰標普北美科技ETF基金 22.70000 22.58000 0.12000 0.53144 國泰歐洲精選基金-美元 0.33540 0.33360 0.00180 0.53957 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.30510 40.18720 0.11790 0.29338 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.37000 19.18000 0.19000 0.99062 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.86000 16.73000 0.13000 0.77705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.52730 10.52150 0.00580 0.05513 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44070 10.43680 0.00390 0.03737 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.73720 10.71590 0.02130 0.19877 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31200 10.30630 0.00570 0.05531 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25840 10.25450 0.00390 0.03803 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.48350 10.46990 0.01360 0.12990 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40910 11.40830 0.00080 0.00701 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17910 10.15800 0.02110 0.20772 第一金大中華基金 25.05000 24.81000 0.24000 0.96735 第一金小型精選基金 30.47000 30.26000 0.21000 0.69399 第一金中國世紀基金-人民幣 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987 第一金中國世紀基金-美元 7.73760 7.75120 -0.01360 -0.17546 第一金中國世紀基金-美元-N 7.73800 7.75160 -0.01360 -0.17545 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77460 9.77370 0.00090 0.00921 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.46210 8.45300 0.00910 0.10765 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.23160 11.23060 0.00100 0.00890 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88340 9.87270 0.01070 0.10838 第一金中概平衡基金 25.25000 25.01000 0.24000 0.95962 第一金台灣貨幣市場基金 15.31290 15.31270 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.54500 178.54200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.06600 15.00120 0.06480 0.43197 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.06610 15.00110 0.06500 0.43330 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.83000 14.75000 0.08000 0.54237 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.84000 14.76000 0.08000 0.54201 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.12230 10.07470 0.04760 0.47247 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.12080 10.07260 0.04820 0.47853 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.55880 9.44120 0.11760 1.24560 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.55890 9.44120 0.11770 1.24666 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.83880 12.76310 0.07570 0.59312 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.85610 12.78030 0.07580 0.59310 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.66910 9.65650 0.01260 0.13048 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.66730 9.65470 0.01260 0.13051 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39780 9.38040 0.01740 0.18549 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42190 9.40450 0.01740 0.18502 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.45840 10.44500 0.01340 0.12829 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19440 10.17560 0.01880 0.18476 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.29000 0.11000 0.45286 第一金全球不動產證券化基金A 9.15030 9.20830 -0.05800 -0.62987 第一金全球不動產證券化基金B 6.36410 6.40430 -0.04020 -0.62770 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.72960 9.75310 -0.02350 -0.24095 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.73090 9.75420 -0.02330 -0.23887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.48800 10.51310 -0.02510 -0.23875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.48990 10.51500 -0.02510 -0.23871 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44540 8.45870 -0.01330 -0.15723 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28640 10.30260 -0.01620 -0.15724 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30620 9.29740 0.00880 0.09465 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30580 9.29560 0.01020 0.10973 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70150 7.69200 0.00950 0.12350 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69620 7.68680 0.00940 0.12229 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54630 8.53330 0.01300 0.15234 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54700 8.53390 0.01310 0.15351 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.45330 11.44110 0.01220 0.10663 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.45420 11.44200 0.01220 0.10662 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.11010 10.09770 0.01240 0.12280 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.11100 10.09850 0.01250 0.12378 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.95740 14.93470 0.02270 0.15200 第一金亞洲科技基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253 第一金亞洲新興市場基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373 第一金店頭市場基金 7.41000 7.26000 0.15000 2.06612 第一金創新趨勢基金 20.38000 20.04000 0.34000 1.69661 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.21310 40.96780 0.24530 0.59876 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.33770 40.99160 0.34610 0.84432 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.45660 42.26210 0.19450 0.46022 第一金電子基金 30.98000 30.59000 0.39000 1.27493 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.14000 17.83000 0.31000 1.73864 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.92000 19.07000 -0.15000 -0.78658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.03000 19.02000 0.01000 0.05258 統一大中華中小基金(人民幣) 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675 統一大中華中小基金(新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 統一大東協高股息基金(美元) 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 統一大滿貫基金-A類型 31.57000 31.00000 0.57000 1.83871 統一大滿貫基金-I類型 31.57000 31.00000 0.57000 1.83871 統一大龍印基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 統一大龍騰中國基金(美元) 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 統一中小基金 22.22000 21.91000 0.31000 1.41488 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94920 9.95150 -0.00230 -0.02311 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19330 9.19250 0.00080 0.00870 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.06340 9.05170 0.01170 0.12926 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34040 12.34330 -0.00290 -0.02349 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35340 11.35230 0.00110 0.00969 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.15620 11.14180 0.01440 0.12924 統一台灣動力基金 16.36000 16.05000 0.31000 1.93146 統一全天候基金-A類型 100.75000 99.85000 0.90000 0.90135 統一全天候基金-I類型 101.23000 100.31000 0.92000 0.91716 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.95820 7.93290 0.02530 0.31892 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.62950 7.60270 0.02680 0.35251 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79840 7.76390 0.03450 0.44436 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.51550 8.48850 0.02700 0.31808 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.17120 8.14250 0.02870 0.35247 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.34500 8.30810 0.03690 0.44414 統一全球債券組合基金 12.23690 12.22950 0.00740 0.06051 統一全球新科技基金(人民幣) 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595 統一全球新科技基金(美元) 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353 統一全球新科技基金(新台幣) 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910 統一亞太基金 23.87000 23.89000 -0.02000 -0.08372 統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 統一奔騰基金 53.45000 52.57000 0.88000 1.67396 統一強棒貨幣市場基金 16.72250 16.72230 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 統一強漢基金(美元) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 統一強漢基金(新台幣) 24.58000 24.52000 0.06000 0.24470 統一統信基金 27.59000 27.15000 0.44000 1.62063 統一黑馬基金 54.21000 53.41000 0.80000 1.49785 統一新亞洲科技能源基金 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.07210 8.06540 0.00670 0.08307 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.65000 10.64110 0.00890 0.08364 統一經建基金 42.80000 42.42000 0.38000 0.89580 統一龍馬基金 60.91000 59.67000 1.24000 2.07810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.24000 16.91000 0.33000 1.95151 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.01000 41.20000 0.81000 1.96602 野村中國機會基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.17530 10.18290 -0.00760 -0.07463 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.16190 10.17010 -0.00820 -0.08063 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38300 10.38300 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.59000 6.54000 0.05000 0.76453 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 野村台灣高股息基金 24.10000 23.87000 0.23000 0.96355 野村台灣運籌基金 33.53000 32.97000 0.56000 1.69851 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.81020 9.80910 0.00110 0.01121 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73140 9.73070 0.00070 0.00719 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81310 9.81130 0.00180 0.01835 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.33760 10.33630 0.00130 0.01258 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.15420 10.15350 0.00070 0.00689 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99250 9.99070 0.00180 0.01802 野村平衡基金 18.40000 18.20000 0.20000 1.09890 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.50000 14.53000 -0.03000 -0.20647 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 野村全球生技醫療基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.23430 10.23830 -0.00400 -0.03907 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.20240 10.20620 -0.00380 -0.03723 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.22510 10.22420 0.00090 0.00880 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.50110 10.50520 -0.00410 -0.03903 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.43320 10.43710 -0.00390 -0.03737 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.45870 10.45790 0.00080 0.00765 野村全球品牌基金 28.14000 27.99000 0.15000 0.53591 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.97000 18.93000 0.04000 0.21130 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.75700 10.75890 -0.00190 -0.01766 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79290 10.79500 -0.00210 -0.01945 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.64290 10.64230 0.00060 0.00564 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.62000 8.61710 0.00290 0.03365 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.43300 8.43070 0.00230 0.02728 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09760 8.09160 0.00600 0.07415 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.84070 10.83710 0.00360 0.03322 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.33420 10.33140 0.00280 0.02710 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00940 10.00210 0.00730 0.07298 野村成長基金 28.25000 27.83000 0.42000 1.50916 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.16640 8.15150 0.01490 0.18279 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.17920 8.16490 0.01430 0.17514 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50250 8.48120 0.02130 0.25114 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.24430 9.22750 0.01680 0.18206 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.12160 9.10560 0.01600 0.17572 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47160 9.44800 0.02360 0.24979 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46940 9.47030 -0.00090 -0.00950 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55280 9.55390 -0.00110 -0.01151 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77430 9.76990 0.00440 0.04504 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48010 10.48130 -0.00120 -0.01145 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43650 10.43770 -0.00120 -0.01150 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68070 10.67590 0.00480 0.04496 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57520 8.57500 0.00020 0.00233 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13140 9.13390 -0.00250 -0.02737 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99840 9.00100 -0.00260 -0.02889 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.72790 13.72770 0.00020 0.00146 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77310 12.77660 -0.00350 -0.02739 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34610 10.34900 -0.00290 -0.02802 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39480 10.40030 -0.00550 -0.05288 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37480 10.38070 -0.00590 -0.05684 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39060 10.39570 -0.00510 -0.04906 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.58370 10.58930 -0.00560 -0.05288 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54600 10.55200 -0.00600 -0.05686 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49390 10.49900 -0.00510 -0.04858 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.46690 10.47210 -0.00520 -0.04966 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.42060 10.42630 -0.00570 -0.05467 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71600 10.71200 0.00400 0.03734 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14550 10.13070 0.01480 0.14609 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85270 9.85050 0.00220 0.02233 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48670 9.48470 0.00200 0.02109 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04510 9.03200 0.01310 0.14504 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37170 11.35530 0.01640 0.14443 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14040 10.12340 0.01700 0.16793 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15790 11.14360 0.01430 0.12832 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60290 10.59000 0.01290 0.12181 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47000 10.45240 0.01760 0.16838 野村泰國基金 41.86000 41.72000 0.14000 0.33557 野村高科技基金 9.06000 8.89000 0.17000 1.91226 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.28380 10.25260 0.03120 0.30431 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.85670 9.83410 0.02260 0.22981 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.43590 10.43470 0.00120 0.01150 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.28490 9.26340 0.02150 0.23210 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38640 9.35810 0.02830 0.30241 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56180 9.55370 0.00810 0.08478 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.69620 11.66960 0.02660 0.22794 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.59910 13.61320 -0.01410 -0.10358 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.65370 10.62910 0.02460 0.23144 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77820 10.74570 0.03250 0.30245 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.15210 11.14270 0.00940 0.08436 野村貨幣市場基金 16.32850 16.32830 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.29650 10.29260 0.00390 0.03789 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13520 10.13260 0.00260 0.02566 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42850 10.41630 0.01220 0.11712 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.21960 10.22100 -0.00140 -0.01370 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16850 10.17050 -0.00200 -0.01966 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.21600 10.20260 0.01340 0.13134 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.52550 10.52550 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.43570 10.43770 -0.00200 -0.01916 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.53450 10.53590 -0.00140 -0.01329 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.78320 9.75130 0.03190 0.32714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.79060 9.75930 0.03130 0.32072 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.77460 9.73990 0.03470 0.35627 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.22820 10.19460 0.03360 0.32959 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.18980 10.15720 0.03260 0.32095 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.17700 10.14080 0.03620 0.35697 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.45200 10.44480 0.00720 0.06893 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92920 7.92380 0.00540 0.06815 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.15750 12.14920 0.00830 0.06832 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12090 10.12240 -0.00150 -0.01482 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.28190 10.29300 -0.01110 -0.10784 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09890 10.10100 -0.00210 -0.02079 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34880 10.34150 0.00730 0.07059 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15770 10.16130 -0.00360 -0.03543 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12110 10.12260 -0.00150 -0.01482 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.28190 10.29300 -0.01110 -0.10784 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09990 10.10200 -0.00210 -0.02079 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35180 10.34450 0.00730 0.07057 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15800 10.16160 -0.00360 -0.03543 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16020 10.16390 -0.00370 -0.03640 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.32470 10.33940 -0.01470 -0.14217 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.13810 10.14250 -0.00440 -0.04338 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38880 10.38370 0.00510 0.04912 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19940 10.20540 -0.00600 -0.05879 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16020 10.16390 -0.00370 -0.03640 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.32520 10.33990 -0.01470 -0.14217 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.13790 10.14220 -0.00430 -0.04240 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39360 10.38850 0.00510 0.04909 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20000 10.20600 -0.00600 -0.05879 野村精選貨幣市場基金 12.10890 12.10880 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350 野村歐洲高股息基金累積型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 野村積極成長基金 11.95000 11.78000 0.17000 1.44312 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.01000 8.89000 0.12000 1.34983 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.72000 32.27000 0.45000 1.39448 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.56940 10.56620 0.00320 0.03029 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49340 8.49180 0.00160 0.01884 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83150 7.83120 0.00030 0.00383 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72040 7.71820 0.00220 0.02850 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07400 12.07150 0.00250 0.02071 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.80940 10.80890 0.00050 0.00463 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69480 10.69170 0.00310 0.02899 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 野村環球基金-人民幣計價 16.70000 16.61000 0.09000 0.54184 野村環球基金-美元計價 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.68000 18.57000 0.11000 0.59235 野村鴻利基金 22.02000 21.77000 0.25000 1.14837 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89630 16.89610 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.14000 17.84000 0.30000 1.68161 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.55600 10.54860 0.00740 0.07015 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.82840 13.81880 0.00960 0.06947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59140 10.58270 0.00870 0.08221 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45260 10.43920 0.01340 0.12836 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40890 10.40340 0.00550 0.05287 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24410 10.23460 0.00950 0.09282 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.08100 10.06560 0.01540 0.15300 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.17730 10.16230 0.01500 0.14760 凱基台商天下基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 凱基台灣精五門基金 19.63000 19.41000 0.22000 1.13344 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.28790 42.93520 0.35270 0.82147 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.45560 44.35330 0.10230 0.23065 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.74110 42.73320 0.00790 0.01849 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25860 10.23970 0.01890 0.18458 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.39130 43.07390 0.31740 0.73687 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.07450 43.76100 0.31350 0.71639 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.45810 44.24720 0.21090 0.47664 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.68660 10.66220 0.02440 0.22885 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58780 11.58770 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.30000 25.99000 0.31000 1.19277 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.06430 21.02270 0.04160 0.19788 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.64230 15.65680 -0.01450 -0.09261 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.76110 10.72980 0.03130 0.29171 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.56680 11.45920 0.10760 0.93898 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668 凱基護城河基金-台幣計價A 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898 凱基護城河基金-美元計價B 12.01440 11.98500 0.02940 0.24531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.76460 9.71680 0.04780 0.49193 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.46630 9.41470 0.05160 0.54808 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.72850 9.66670 0.06180 0.63931 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.76450 9.71680 0.04770 0.49090 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.46630 9.41470 0.05160 0.54808 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.72850 9.66670 0.06180 0.63931 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.68000 31.34000 0.34000 1.08488 富邦NASDAQ-100基金 31.08000 30.95000 0.13000 0.42003 富邦上証180基金 30.46000 30.58000 -0.12000 -0.39241 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18200 0.18230 -0.00030 -0.16456 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.59000 41.29000 -0.70000 -1.69533 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.69180 11.70380 -0.01200 -0.10253 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.78860 10.79760 -0.00900 -0.08335 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56540 10.56100 0.00440 0.04166 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96000 9.97030 -0.01030 -0.10331 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.11360 9.12120 -0.00760 -0.08332 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93370 8.93000 0.00370 0.04143 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79680 20.81030 -0.01350 -0.06487 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60530 11.60450 0.00080 0.00689 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.79190 10.77520 0.01670 0.15499 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.69620 13.68220 0.01400 0.10232 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00250 2.00040 0.00210 0.10498 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47410 9.46440 0.00970 0.10249 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43490 1.43330 0.00160 0.11163 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.23570 12.23370 0.00200 0.01635 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78150 1.78110 0.00040 0.02246 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.29350 10.29190 0.00160 0.01555 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51930 1.51890 0.00040 0.02633 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.69050 10.68510 0.00540 0.05054 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.64580 10.64220 0.00360 0.03383 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.36000 17.93000 -0.57000 -3.17903 富邦日本東証基金 19.46000 19.75000 -0.29000 -1.46835 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.57000 45.15000 0.42000 0.93023 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.37000 45.00000 0.37000 0.82222 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.74000 49.04000 0.70000 1.42741 富邦台灣心基金 20.32000 20.03000 0.29000 1.44783 富邦台灣釆吉50基金 44.57000 43.96000 0.61000 1.38763 富邦台灣科技指數基金 50.71000 49.71000 1.00000 2.01167 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.68280 45.31440 0.36840 0.81299 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.09630 42.02680 0.06950 0.16537 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30370 0.30590 -0.00220 -0.71919 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.59160 2.58890 0.00270 0.10429 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35170 0.35130 0.00040 0.11386 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.98780 10.96950 0.01830 0.16683 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22110 2.21880 0.00230 0.10366 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33260 0.33220 0.00040 0.12041 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35360 9.33800 0.01560 0.16706 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.53000 25.28000 0.25000 0.98892 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.68000 32.31000 0.37000 1.14516 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69790 15.69760 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.93000 17.99000 -0.06000 -0.33352 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.37100 41.34580 0.02520 0.06095 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.33130 42.11070 0.22060 0.52386 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.41930 41.45840 -0.03910 -0.09431 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.12320 43.89890 0.22430 0.51095 富邦長紅基金 56.77000 55.94000 0.83000 1.48373 富邦科技基金 22.35000 22.05000 0.30000 1.36054 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.06410 42.05370 0.01040 0.02473 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.32350 44.15780 0.16570 0.37525 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.01090 39.96570 0.04520 0.11310 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 20.24000 -0.10000 -0.49407 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.33000 14.24000 0.09000 0.63202 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.29000 25.63000 -0.34000 -1.32657 富邦高成長基金 21.90000 21.59000 0.31000 1.43585 富邦基金A類型 12.54000 12.39000 0.15000 1.21065 富邦基金I類型 12.54000 12.39000 0.15000 1.21065 富邦深証100基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富邦富時歐洲ETF基金 20.35000 20.29000 0.06000 0.29571 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42520 0.42480 0.00040 0.09416 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34110 12.33850 0.00260 0.02107 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.24690 9.24500 0.00190 0.02055 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30290 0.00030 0.09904 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47870 8.47690 0.00180 0.02123 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.97420 9.98130 -0.00710 -0.07113 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79580 10.79370 0.00210 0.01946 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36400 9.37070 -0.00670 -0.07150 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13060 10.12850 0.00210 0.02073 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.16000 17.99000 0.17000 0.94497 富邦精準基金 41.85000 41.20000 0.65000 1.57767 富邦精銳中小基金 10.55000 10.42000 0.13000 1.24760 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 富邦臺灣公司治理100基金 20.73000 20.47000 0.26000 1.27015 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.47000 7.54000 -0.07000 -0.92838 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.62000 14.37000 0.25000 1.73974 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 20.02000 0.03000 0.14985 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.47950 10.47310 0.00640 0.06111 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.12430 10.11200 0.01230 0.12164 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56970 10.54340 0.02630 0.24945 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01580 10.00960 0.00620 0.06194 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63110 9.61940 0.01170 0.12163 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04050 10.01550 0.02500 0.24961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.07000 29.65000 0.42000 1.41653 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82640 9.80260 0.02380 0.24279 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.81530 9.79100 0.02430 0.24819 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66300 9.64010 0.02290 0.23755 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.06280 10.03840 0.02440 0.24307 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.06340 10.03840 0.02500 0.24904 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91130 9.88770 0.02360 0.23868 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57550 8.58080 -0.00530 -0.06177 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26510 9.27090 -0.00580 -0.06256 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84280 8.84880 -0.00600 -0.06781 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21910 10.22540 -0.00630 -0.06161 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30580 10.31220 -0.00640 -0.06206 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85640 9.86330 -0.00690 -0.06996 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99970 10.00600 -0.00630 -0.06296 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59300 8.58630 0.00670 0.07803 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85580 9.84800 0.00780 0.07920 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15870 9.15200 0.00670 0.07321 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.27720 11.26850 0.00870 0.07721 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.11270 11.10390 0.00880 0.07925 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43820 10.43060 0.00760 0.07286 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34620 9.33910 0.00710 0.07602 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.09000 15.00000 0.09000 0.60000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81750 8.80600 0.01150 0.13059 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70540 9.69280 0.01260 0.12999 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22520 9.21390 0.01130 0.12264 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.54290 10.52910 0.01380 0.13107 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.59630 10.58240 0.01390 0.13135 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12880 10.11640 0.01240 0.12257 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.36450 9.35260 0.01190 0.12724 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20740 10.20960 -0.00220 -0.02155 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56110 9.56410 -0.00300 -0.03137 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15640 9.15690 -0.00050 -0.00546 富蘭克林華美中華基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.96000 20.75000 0.21000 1.01205 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.16000 21.09000 0.07000 0.33191 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.98070 7.97490 0.00580 0.07273 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98380 8.98300 0.00080 0.00891 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90610 9.90530 0.00080 0.00808 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.54490 9.53800 0.00690 0.07234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.38170 11.36620 0.01550 0.13637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60720 8.59550 0.01170 0.13612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80820 8.79630 0.01190 0.13528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.89630 9.88280 0.01350 0.13660 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.04070 14.00540 0.03530 0.25205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.21900 10.19330 0.02570 0.25213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41010 10.39710 0.01300 0.12503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56820 7.55880 0.00940 0.12436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.91810 8.90700 0.01110 0.12462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.90440 9.89210 0.01230 0.12434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.14800 11.12630 0.02170 0.19503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57050 7.55570 0.01480 0.19588 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.93840 8.92090 0.01750 0.19617 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.09200 10.07230 0.01970 0.19559 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69260 10.67950 0.01310 0.12266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60290 7.59370 0.00920 0.12115 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.16400 8.15500 0.00900 0.11036 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14470 9.13890 0.00580 0.06346 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15650 10.15010 0.00640 0.06305 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.92190 12.90780 0.01410 0.10924 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.87000 11.79000 0.08000 0.67854 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97760 12.93670 0.04090 0.31615 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美第一富基金 36.60000 36.03000 0.57000 1.58201 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34480 10.34470 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 15.08000 0.15000 0.99469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.72710 9.74120 -0.01410 -0.14475 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.72710 9.74120 -0.01410 -0.14475 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.65280 9.65760 -0.00480 -0.04970 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.65280 9.65760 -0.00480 -0.04970 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.66670 9.68070 -0.01400 -0.14462 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.66680 9.68070 -0.01390 -0.14358 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.66670 9.68070 -0.01400 -0.14462 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.90780 9.91300 -0.00520 -0.05246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.90780 9.91300 -0.00520 -0.05246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.90780 9.91300 -0.00520 -0.05246 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.58790 6.60700 -0.01910 -0.28909 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52900 10.50350 0.02550 0.24278 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42230 9.41680 0.00550 0.05841 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29390 11.28730 0.00660 0.05847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75790 6.75080 0.00710 0.10517 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83680 8.83190 0.00490 0.05548 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34810 10.34250 0.00560 0.05415 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.83270 10.82130 0.01140 0.10535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.75000 66.29000 0.46000 0.69392 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.86000 66.58000 0.28000 0.42055 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.32830 62.27620 0.05210 0.08366 復華1至5年期高收益債券基金 21.01000 20.97000 0.04000 0.19075 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.56570 64.16380 0.40190 0.62637 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.49300 64.22560 0.26740 0.41634 復華人民幣貨幣市場基金 11.84390 11.84320 0.00070 0.00591 復華人生目標基金 37.03700 36.67110 0.36590 0.99779 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 復華大中華中小策略基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781 復華中小精選基金 63.06000 62.35000 0.71000 1.13873 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.77800 52.71310 0.06490 0.12312 復華中國特選信用債券ETF基金 62.58630 62.50860 0.07770 0.12430 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 復華六年到期新興市場債券基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 復華台灣智能基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 復華全方位基金 27.63000 27.26000 0.37000 1.35730 復華全球大趨勢基金-美元 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.35000 19.23000 0.12000 0.62402 復華全球平衡基金-美元 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 復華全球平衡基金-新臺幣 19.35000 19.36000 -0.01000 -0.05165 復華全球物聯網科技基金-美元 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 復華全球原物料基金 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221 復華全球消費基金-新臺幣 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.05620 12.05030 0.00590 0.04896 復華全球債券基金 14.54240 14.54160 0.00080 0.00550 復華全球債券組合基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華全球戰略配置強基金-美元 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 復華有利貨幣市場基金 13.48560 13.48540 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 復華亞太成長基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 復華亞太神龍科技基金-美元 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 復華東協世紀基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 復華南非幣長期收益基金A 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.56660 67.31430 0.25230 0.37481 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.38000 21.52000 -0.14000 -0.65056 復華美國新星基金-美元 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 復華美國新星基金-新臺幣 12.38000 12.31000 0.07000 0.56864 復華恒生基金 20.91000 21.05000 -0.14000 -0.66508 復華恒生單日反向一倍基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 復華恒生單日正向二倍基金 28.56000 29.01000 -0.45000 -1.55119 復華神盾基金 24.54450 24.30740 0.23710 0.97542 復華高成長基金 65.12000 64.11000 1.01000 1.57542 復華高益策略組合基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 復華貨幣市場基金 14.44860 14.44840 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.20000 18.37000 -0.17000 -0.92542 復華富時台灣高股息低波動基金 48.92000 48.60000 0.32000 0.65844 復華復華基金 20.31000 19.99000 0.32000 1.60080 復華華人世紀基金 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 復華傳家二號基金 28.74790 28.47660 0.27130 0.95271 復華傳家基金 21.37010 21.27010 0.10000 0.47014 復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.61000 0.01000 0.06406 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華新興市場10年期以上債券基金 21.26000 21.23000 0.03000 0.14131 復華新興市場企業債券ETF基金 66.79000 66.65000 0.14000 0.21005 復華新興市場高收益債券基金A 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華滬深300 A股基金 22.71000 22.79000 -0.08000 -0.35103 復華數位經濟基金 43.97000 43.49000 0.48000 1.10370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.86070 9.84720 0.01350 0.13709 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.67580 9.66260 0.01320 0.13661 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.39330 10.37840 0.01490 0.14357 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.06410 10.05030 0.01380 0.13731 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.00540 9.98790 0.01750 0.17521 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.79490 10.76610 0.02880 0.26751 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.82270 9.80600 0.01670 0.17030 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61720 10.58950 0.02770 0.26158 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.17110 10.15380 0.01730 0.17038 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98140 10.95260 0.02880 0.26295 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.49260 10.49630 -0.00370 -0.03525 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.45400 10.44520 0.00880 0.08425 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.72710 10.70830 0.01880 0.17556 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39270 10.39510 -0.00240 -0.02309 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.54790 11.43640 0.11150 0.97496 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.35510 10.34570 0.00940 0.09086 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57010 10.57260 -0.00250 -0.02365 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.86600 11.75150 0.11450 0.97434 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.49360 10.48410 0.00950 0.09061 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.80570 10.78580 0.01990 0.18450 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.95280 9.95800 -0.00520 -0.05222 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96750 9.96120 0.00630 0.06325 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03900 10.02350 0.01550 0.15464 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.24660 10.25140 -0.00480 -0.04682 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.46690 10.36390 0.10300 0.99383 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26360 10.25580 0.00780 0.07605 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24510 10.24980 -0.00470 -0.04585 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.46600 10.36310 0.10290 0.99295 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.26020 10.25250 0.00770 0.07510 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07900 10.08320 -0.00420 -0.04165 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07870 10.07020 0.00850 0.08441 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07750 10.08170 -0.00420 -0.04166 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07970 10.07110 0.00860 0.08539 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.55550 10.54960 0.00590 0.05593 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.57780 10.55840 0.01940 0.18374 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.84220 10.81230 0.02990 0.27654 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.94380 9.94510 -0.00130 -0.01307 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95470 9.94460 0.01010 0.10156 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.02610 10.00670 0.01940 0.19387 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.21560 9.21760 -0.00200 -0.02170 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22730 8.21980 0.00750 0.09124 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.40370 8.38840 0.01530 0.18239 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.91470 11.91710 -0.00240 -0.02014 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67060 10.66090 0.00970 0.09099 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.02610 11.00610 0.02000 0.18172 景順主流基金 16.18000 15.89000 0.29000 1.82505 景順台灣科技基金 28.03000 27.53000 0.50000 1.81620 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 景順全球科技基金 22.70000 22.57000 0.13000 0.57599 景順全球康健基金 19.05000 18.98000 0.07000 0.36881 景順貨幣市場基金 15.98420 15.98400 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.37000 29.95000 0.42000 1.40234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59490 8.59740 -0.00250 -0.02908 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02400 8.01710 0.00690 0.08607 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35480 11.35820 -0.00340 -0.02993 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57570 10.56650 0.00920 0.08707 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 華南永昌中國A股基金(美元) 7.54000 7.57000 -0.03000 -0.39630 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56900 9.56640 0.00260 0.02718 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.00680 9.99490 0.01190 0.11906 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.09090 10.08820 0.00270 0.02676 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.55660 10.54410 0.01250 0.11855 華南永昌永昌基金 18.73000 18.50000 0.23000 1.24324 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 華南永昌全球亨利組合基金 14.78510 14.77850 0.00660 0.04466 華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 華南永昌全球精品基金 16.29000 16.22000 0.07000 0.43157 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 華南永昌物聯網精選基金 11.37000 11.21000 0.16000 1.42730 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26880 16.26860 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.88250 23.67160 0.21090 0.89094 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98150 11.98140 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69060 10.68890 0.00170 0.01590 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.81380 10.79560 0.01820 0.16859 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01290 10.01100 0.00190 0.01898 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.05350 10.03680 0.01670 0.16639 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53420 10.53170 0.00250 0.02374 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.57260 10.55420 0.01840 0.17434 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97450 9.97220 0.00230 0.02306 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.97170 9.95440 0.01730 0.17379 華頓中小型基金 18.53000 18.06000 0.47000 2.60244 華頓中國多重機會平衡基金 11.18720 11.22540 -0.03820 -0.34030 華頓台灣基金 21.34000 21.06000 0.28000 1.32953 華頓平安貨幣市場基金 11.56180 11.56160 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800 華頓全球高收益債券基金A 13.87840 13.85540 0.02300 0.16600 華頓全球高收益債券基金B 8.18230 8.16870 0.01360 0.16649 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.07000 -0.03000 -0.59172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62950 2.65140 -0.02190 -0.82598 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.00010 12.07570 -0.07560 -0.62605 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37960 0.38240 -0.00280 -0.73222 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76070 11.79330 -0.03260 -0.27643 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.76070 11.79330 -0.03260 -0.27643 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.43770 10.47200 -0.03430 -0.32754 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67020 10.67810 -0.00790 -0.07398 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.67020 10.67810 -0.00790 -0.07398 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.42880 9.43580 -0.00700 -0.07419 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62410 10.64170 -0.01760 -0.16539 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.62410 10.64170 -0.01760 -0.16539 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.36160 9.37940 -0.01780 -0.18978 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64610 2.64640 -0.00030 -0.01134 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07340 2.07620 -0.00280 -0.13486 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17880 12.16540 0.01340 0.11015 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52220 9.51180 0.01040 0.10934 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38100 0.00030 0.07874 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29780 0.29770 0.00010 0.03359 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.29000 -0.01000 -0.30395 匯豐中國動力基金(台幣) 14.96000 14.98000 -0.02000 -0.13351 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.47000 23.17000 0.30000 1.29478 匯豐全球趨勢組合基金 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 匯豐全球關鍵資源基金 8.06000 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0.06006 匯豐金磚動力基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00690 15.00680 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 5.04000 0.01000 0.19841 匯豐新鑽動力基金 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51790 5.50760 0.01030 0.18701 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32060 9.31040 0.01020 0.10955 匯豐龍鳳基金-A類型 50.64000 49.96000 0.68000 1.36109 匯豐龍鳳基金-I類型 50.64000 49.96000 0.68000 1.36109 匯豐龍騰電子基金 34.62000 33.99000 0.63000 1.85349 匯豐雙高收益債券組合基金 12.54310 12.53600 0.00710 0.05664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.67000 17.59000 0.08000 0.45480 新光中國成長基金(人民幣) 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 新光中國成長基金(美元) 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 新光中國成長基金(新臺幣) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.04050 11.04180 -0.00130 -0.01177 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.08660 10.06440 0.02220 0.22058 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67300 10.65020 0.02280 0.21408 新光台灣富貴基金 22.52000 22.22000 0.30000 1.35014 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.82000 20.77000 0.05000 0.24073 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64270 40.59420 0.04850 0.11948 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.88440 42.58240 0.30200 0.70921 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 新光全球AI新創產業基金美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 新光全球生技醫療基金(美元) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 新光全球債券基金(A累積)美元 10.58830 10.53330 0.05500 0.52215 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.61520 10.56070 0.05450 0.51606 新光全球債券基金(B配息)美元 10.02330 9.97130 0.05200 0.52150 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.03640 9.98490 0.05150 0.51578 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 新光吉星貨幣市場基金 15.49730 15.49710 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.66000 20.59000 0.07000 0.33997 新光亞洲精選基金-新台幣 21.47000 21.40000 0.07000 0.32710 新光店頭基金 21.54000 21.29000 0.25000 1.17426 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 新光特選內需收益ETF基金 21.03000 20.95000 0.08000 0.38186 新光創新科技基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26920 10.26640 0.00280 0.02727 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.60910 10.60380 0.00530 0.04998 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07300 10.07030 0.00270 0.02681 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44970 9.44760 0.00210 0.02223 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73440 9.72950 0.00490 0.05036 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24210 9.23970 0.00240 0.02597 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.26760 41.26080 0.00680 0.01648 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.34970 43.20470 0.14500 0.33561 新光澳幣八年期保本基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 新光澳幣保本基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57680 10.56180 0.01500 0.14202 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51040 9.49670 0.01370 0.14426 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55820 9.54330 0.01490 0.15613 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.45550 10.43920 0.01630 0.15614 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.41080 10.39730 0.01350 0.12984 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50520 9.49290 0.01230 0.12957 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47610 9.46530 0.01080 0.11410 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.36820 10.35640 0.01180 0.11394 瑞銀全球創新趨勢基金 7.02000 7.00000 0.02000 0.28571 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.65720 10.64980 0.00740 0.06948 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63440 9.62790 0.00650 0.06751 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50980 10.50300 0.00680 0.06474 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61680 9.61050 0.00630 0.06555 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68840 9.68460 0.00380 0.03924 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60330 10.59900 0.00430 0.04057 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99940 14.98250 0.01690 0.11280 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79610 8.78630 0.00980 0.11154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.80070 41.67530 0.12540 0.30090 群益10年期以上金融債ETF基金 41.33630 41.06250 0.27380 0.66679 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.13670 41.92310 0.21360 0.50950 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.12230 41.83910 0.28320 0.67688 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.83590 43.70170 0.13420 0.30708 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.70130 41.39210 0.30920 0.74700 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.19130 44.90180 0.28950 0.64474 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.90790 45.79760 0.11030 0.24084 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.65410 44.32170 0.33240 0.74997 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.49180 10.47960 0.01220 0.11642 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.18600 43.96210 0.22390 0.50930 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.37790 40.24560 0.13230 0.32873 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44180 11.44100 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34660 10.32460 0.02200 0.21308 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.14420 12.14290 0.00130 0.01071 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.01580 9.00410 0.01170 0.12994 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 群益大印度基金N-新臺幣 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 群益大印度基金-人民幣 13.87290 13.73100 0.14190 1.03343 群益大印度基金-美元 12.95900 12.81130 0.14770 1.15289 群益大印度基金-新臺幣 12.59000 12.44000 0.15000 1.20579 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.65680 11.63220 0.02460 0.21148 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.16560 11.12890 0.03670 0.32977 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.45930 10.43720 0.02210 0.21174 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.35570 9.33600 0.01970 0.21101 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.20930 8.18230 0.02700 0.32998 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.73330 8.71490 0.01840 0.21113 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.92050 7.89450 0.02600 0.32934 群益中小型股基金 43.41000 43.14000 0.27000 0.62587 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.03710 10.07000 -0.03290 -0.32671 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.25580 9.27510 -0.01930 -0.20808 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.89760 8.90800 -0.01040 -0.11675 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.58050 8.60860 -0.02810 -0.32642 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91160 7.92810 -0.01650 -0.20812 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60630 7.61520 -0.00890 -0.11687 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.50950 10.50090 0.00860 0.08190 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.56050 11.55100 0.00950 0.08224 群益中國高收益債券基金-美元 11.17050 11.16140 0.00910 0.08153 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47970 10.46330 0.01640 0.15674 群益中國新機會基金N-人民幣 7.79620 7.80140 -0.00520 -0.06665 群益中國新機會基金N-美元 7.11080 7.10710 0.00370 0.05206 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853 群益中國新機會基金-人民幣 6.91410 6.91870 -0.00460 -0.06649 群益中國新機會基金-美元 7.60290 7.59890 0.00400 0.05264 群益中國新機會基金-新臺幣 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 群益平衡王基金 18.85420 18.72260 0.13160 0.70289 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.77310 11.83080 -0.05770 -0.48771 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.16180 11.20330 -0.04150 -0.37043 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.16880 10.21860 -0.04980 -0.48735 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63990 9.67570 -0.03580 -0.37000 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.27390 10.26220 0.01170 0.11401 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.05890 10.04750 0.01140 0.11346 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.18500 9.17460 0.01040 0.11336 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16260 9.15220 0.01040 0.11363 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.33350 10.32180 0.01170 0.11335 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.37450 10.36280 0.01170 0.11290 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.34700 9.33630 0.01070 0.11461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80360 9.79250 0.01110 0.11335 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.02870 10.99380 0.03490 0.31745 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.67690 7.65260 0.02430 0.31754 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53970 10.53050 0.00920 0.08737 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36700 10.35950 0.00750 0.07240 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.64080 10.62380 0.01700 0.16002 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88280 9.87420 0.00860 0.08710 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81110 9.80410 0.00700 0.07140 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07040 10.05440 0.01600 0.15913 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53980 10.53060 0.00920 0.08736 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36690 10.35950 0.00740 0.07143 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.64070 10.62370 0.01700 0.16002 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88290 9.87430 0.00860 0.08709 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81100 9.80400 0.00700 0.07140 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07050 10.05440 0.01610 0.16013 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.23870 9.17110 0.06760 0.73710 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 群益全球關鍵生技基金-美元 15.11720 15.00660 0.11060 0.73701 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.28000 15.16000 0.12000 0.79156 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.07000 11.87000 0.20000 1.68492 群益印度中小基金N-人民幣 11.39150 11.26420 0.12730 1.13013 群益印度中小基金N-美元 9.49850 9.38120 0.11730 1.25037 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.07000 0.13000 1.43330 群益印度中小基金-人民幣 15.42140 15.24910 0.17230 1.12990 群益印度中小基金-美元 13.58530 13.41750 0.16780 1.25061 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 15.89000 0.21000 1.32159 群益多利策略組合基金 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 群益多重收益組合基金 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 群益多重資產組合基金 15.36000 15.33000 0.03000 0.19569 群益安家基金 23.75250 23.56480 0.18770 0.79653 群益安穩貨幣市場基金 16.14670 16.14640 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.25000 21.24000 0.01000 0.04708 群益亞太中小基金 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 群益亞太新趨勢平衡基金 16.30000 16.22000 0.08000 0.49322 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.43350 10.41600 0.01750 0.16801 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.76910 7.75610 0.01300 0.16761 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.13660 10.11950 0.01710 0.16898 群益店頭市場基金 87.98000 87.18000 0.80000 0.91764 群益東方盛世基金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.69010 12.64800 0.04210 0.33286 群益東協成長基金-美元 11.06370 11.01400 0.04970 0.45124 群益東協成長基金-新臺幣 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.39310 11.37210 0.02100 0.18466 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.71980 10.69960 0.02020 0.18879 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.30480 10.27880 0.02600 0.25295 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.46150 9.44410 0.01740 0.18424 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90540 8.88870 0.01670 0.18788 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.55870 8.53720 0.02150 0.25184 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.65550 10.62870 0.02680 0.25215 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.25910 9.24200 0.01710 0.18502 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06370 9.04660 0.01710 0.18902 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.56130 9.53730 0.02400 0.25164 群益長安基金 27.92000 27.71000 0.21000 0.75785 群益美國新創亮點基金N-美元 9.91020 9.87900 0.03120 0.31582 群益美國新創亮點基金-美元 14.99150 14.94430 0.04720 0.31584 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.83000 14.77000 0.06000 0.40623 群益真善美基金 15.29080 15.25440 0.03640 0.23862 群益馬拉松基金 111.81000 110.36000 1.45000 1.31388 群益深証中小板基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 群益創新科技基金 30.44000 30.16000 0.28000 0.92838 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.92150 8.95080 -0.02930 -0.32735 群益華夏盛世基金N-美元 8.15570 8.17280 -0.01710 -0.20923 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益華夏盛世基金-人民幣 9.71560 9.74750 -0.03190 -0.32726 群益華夏盛世基金-美元 8.99270 9.01160 -0.01890 -0.20973 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 群益奧斯卡基金 26.91000 26.79000 0.12000 0.44793 群益新興金鑽基金-美元 10.98970 10.90790 0.08180 0.74992 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 群益葛萊美基金 21.77000 21.44000 0.33000 1.53918 群益道瓊美國地產ETF基金 21.69000 21.59000 0.10000 0.46318 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.86000 12.64000 0.22000 1.74051 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.82970 10.82740 0.00230 0.02124 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.60480 10.59000 0.01480 0.13975 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.88120 10.85610 0.02510 0.23121 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.64100 10.63870 0.00230 0.02162 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.42000 10.40550 0.01450 0.13935 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.69150 10.66690 0.02460 0.23062 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.82960 10.82740 0.00220 0.02032 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.60480 10.59010 0.01470 0.13881 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.64090 10.63870 0.00220 0.02068 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.42000 10.40550 0.01450 0.13935 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62000 12.62750 -0.00750 -0.05939 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48390 11.46900 0.01490 0.12992 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.40620 11.39530 0.01090 0.09565 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59820 8.60330 -0.00510 -0.05928 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86100 8.84950 0.01150 0.12995 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.40500 8.39690 0.00810 0.09646 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.99600 9.98300 0.01300 0.13022 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80360 9.79090 0.01270 0.12971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 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10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.37000 28.06000 0.31000 1.10478 德信中國精選成長基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 德信台灣主流中小基金 17.73000 17.51000 0.22000 1.25642 德信萬保貨幣市場基金 11.97620 11.97610 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 31.02000 30.66000 0.36000 1.17417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.62690 10.61450 0.01240 0.11682 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.53040 10.51880 0.01160 0.11028 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70620 11.70610 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.59000 14.43000 0.16000 1.10880 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.32000 17.36000 -0.04000 -0.23041 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74160 10.74530 -0.00370 -0.03443 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.08180 16.08590 -0.00410 -0.02549 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.43300 8.42240 0.01060 0.12585 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22820 11.22440 0.00380 0.03385 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.06220 12.05920 0.00300 0.02488 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16040 14.14260 0.01780 0.12586 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.79000 16.72000 0.07000 0.41866 摩根中小基金 20.95000 20.65000 0.30000 1.45278 摩根中國A股基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34990 11.34400 0.00590 0.05201 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.47250 12.48700 -0.01450 -0.11612 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.51340 9.51360 -0.00020 -0.00210 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.13480 13.12800 0.00680 0.05180 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.02030 15.03790 -0.01760 -0.11704 摩根台灣金磚基金-累積型 18.66000 18.43000 0.23000 1.24797 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.66000 18.43000 0.23000 1.24797 摩根台灣增長基金 47.42000 46.80000 0.62000 1.32479 摩根平衡基金 27.37000 27.23000 0.14000 0.51414 摩根全球α基金 18.10000 18.10000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.87640 15.82200 0.05440 0.34383 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42840 9.41880 0.00960 0.10192 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.50360 10.49460 0.00900 0.08576 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92010 9.90940 0.01070 0.10798 摩根多元入息成長基金-累積型 11.49060 11.47870 0.01190 0.10367 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.20830 10.19730 0.01100 0.10787 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54250 10.52890 0.01360 0.12917 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.89830 13.88040 0.01790 0.12896 摩根亞洲基金 56.75000 56.67000 0.08000 0.14117 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50710 8.50750 -0.00040 -0.00470 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98280 9.98470 -0.00190 -0.01903 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83120 8.83200 -0.00080 -0.00906 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82790 12.82840 -0.00050 -0.00390 摩根東方內需機會基金 17.96000 17.94000 0.02000 0.11148 摩根東方科技基金 30.31000 30.35000 -0.04000 -0.13180 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 摩根金龍收成基金 20.71000 20.73000 -0.02000 -0.09648 摩根第一貨幣市場基金 15.12370 15.12350 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.95000 14.21000 -0.26000 -1.82970 摩根新金磚五國基金 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209 摩根新絲路基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 摩根新興35基金 13.16000 13.06000 0.10000 0.76570 摩根新興日本基金 22.91000 23.08000 -0.17000 -0.73657 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16950 7.17240 -0.00290 -0.04043 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43980 9.44390 -0.00410 -0.04341 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27120 9.27430 -0.00310 -0.03343 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90220 10.90680 -0.00460 -0.04218 摩根新興科技基金 49.59000 48.73000 0.86000 1.76483 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61130 8.55530 0.05600 0.65457 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17250 9.11940 0.05310 0.58228 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.64920 8.59880 0.05040 0.58613 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.19030 10.12400 0.06630 0.65488 摩根龍揚基金 30.94000 30.97000 -0.03000 -0.09687 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 摩根環球股票收益基金-累積型 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28690 9.29070 -0.00380 -0.04090 摩根總收益組合基金-累積型 11.42950 11.43420 -0.00470 -0.04110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.45000 20.42000 0.03000 0.14691 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60810 12.60810 0.00000 0.00000 鋒裕匯理阿波羅基金 10.12000 9.97000 0.15000 1.50451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.48400 10.47610 0.00790 0.07541 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.44580 10.44020 0.00560 0.05364 聯邦中國龍基金 24.00000 23.69000 0.31000 1.30857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47710 12.47080 0.00630 0.05052 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.67160 11.66640 0.00520 0.04457 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70490 10.69470 0.01020 0.09537 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36710 10.36190 0.00520 0.05018 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75110 9.74680 0.00430 0.04412 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.93730 8.92880 0.00850 0.09520 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.71940 9.70910 0.01030 0.10609 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.02130 10.00150 0.01980 0.19797 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62490 9.62190 0.00300 0.03118 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.01750 10.00520 0.01230 0.12294 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.18190 9.17900 0.00290 0.03159 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55250 9.54080 0.01170 0.12263 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.24080 11.22560 0.01520 0.13540 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03460 11.01970 0.01490 0.13521 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.42780 10.40550 0.02230 0.21431 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.42540 10.41130 0.01410 0.13543 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.21910 10.20530 0.01380 0.13522 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65870 9.63800 0.02070 0.21477 聯邦金鑽平衡基金 21.85720 21.59970 0.25750 1.19215 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.99620 8.95340 0.04280 0.47803 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.52200 9.46800 0.05400 0.57034 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.96220 8.91960 0.04260 0.47760 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.47450 9.42080 0.05370 0.57002 聯邦貨幣市場基金 13.21260 13.21240 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.97000 11.82000 0.15000 1.26904 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.71160 16.69200 0.01960 0.11742 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.05410 12.03200 0.02210 0.18368 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.99210 11.96070 0.03140 0.26253 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.42650 11.39650 0.03000 0.26324 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.22430 12.22210 0.00220 0.01800 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53730 11.53010 0.00720 0.06245 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50490 10.50300 0.00190 0.01809 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72580 8.72040 0.00540 0.06192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.76000 33.15000 0.61000 1.84012 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.47000 17.52000 -0.05000 -0.28539 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.46000 17.51000 -0.05000 -0.28555 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.97000 15.95000 0.02000 0.12539 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 聯博貨幣市場基金 15.03090 15.03080 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.14800 11.12980 0.01820 0.16352 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00410 13.98730 0.01680 0.12011 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.65340 7.64090 0.01250 0.16359 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.92410 9.91400 0.01010 0.10188 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.29150 10.32630 -0.03480 -0.33700 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.92360 9.91700 0.00660 0.06655 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.05660 10.04490 0.01170 0.11648 瀚亞中小型股基金 19.31000 19.14000 0.17000 0.88819 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 瀚亞巴西基金 5.82000 5.73000 0.09000 1.57068 瀚亞外銷基金 37.56000 37.16000 0.40000 1.07643 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.00540 10.98430 0.02110 0.19209 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.57940 10.56250 0.01690 0.16000 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.54370 12.51980 0.02390 0.19090 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.49070 10.49090 -0.00020 -0.00191 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.20690 7.19320 0.01370 0.19046 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.84620 7.83360 0.01260 0.16085 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04790 8.03260 0.01530 0.19047 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.98210 6.98220 -0.00010 -0.00143 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.65980 8.64330 0.01650 0.19090 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.86520 8.84840 0.01680 0.18986 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.17410 9.15940 0.01470 0.16049 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.02610 9.00890 0.01720 0.19092 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.33000 10.32000 0.01000 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瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.62000 14.55000 0.07000 0.48110 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 瀚亞亞太基礎建設基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.15100 12.12320 0.02780 0.22931 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.11010 14.28000 -0.16990 -1.18978 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.07920 11.05770 0.02150 0.19443 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.98010 10.95330 0.02680 0.24468 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.50490 12.50560 -0.00070 -0.00560 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.94140 8.92080 0.02060 0.23092 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.78480 9.90260 -0.11780 -1.18959 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89150 8.87420 0.01730 0.19495 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.80140 8.77990 0.02150 0.24488 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.29330 9.29450 -0.00120 -0.01291 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.71710 14.68420 0.03290 0.22405 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40870 10.39160 0.01710 0.16456 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.05210 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-0.11641 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.33000 20.13000 0.20000 0.99354 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.84830 13.85150 -0.00320 -0.02310 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25270 9.25490 -0.00220 -0.02377 瀚亞電通網基金 14.14000 14.04000 0.10000 0.71225 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.96670 13.95390 0.01280 0.09173 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.53500 10.52560 0.00940 0.08931 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.77870 9.77360 0.00510 0.05218 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.47410 11.46350 0.01060 0.09247 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.05890 10.05000 0.00890 0.08856 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------