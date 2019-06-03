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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/05/31  108/05/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.11550   10.10300   0.01250    0.12373
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B               10.01150    9.99910   0.01240    0.12401
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.21930   10.20680   0.01250    0.12247
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.11700   10.10420   0.01280    0.12668
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      9.94730    9.93430   0.01300    0.13086
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      9.96040    9.94910   0.01130    0.11358
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      9.96040    9.94910   0.01130    0.11358
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      9.98310    9.96770   0.01540    0.15450
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.40200   10.38700   0.01500    0.14441
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.20790   10.19320   0.01470    0.14421
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.33380   10.32200   0.01180    0.11432
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.22670   10.21500   0.01170    0.11454
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  21.73000   21.65000   0.08000    0.36952
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.85000   21.76000   0.09000    0.41360
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   41.50810   41.40630   0.10180    0.24586
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金               40.25410   40.15040   0.10370    0.25828
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.65440    9.64820   0.00620    0.06426
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.13550   10.12650   0.00900    0.08888
中國信託台灣活力基金                                             12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            9.98930    9.99380  -0.00450   -0.04503
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.18970   10.18290   0.00680    0.06678
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.18430    9.17820   0.00610    0.06646
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.33320   10.33590  -0.00270   -0.02612
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.27770    9.27970  -0.00200   -0.02155
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.01210   10.94920   0.06290    0.57447
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.37580    9.32220   0.05360    0.57497
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20200   11.11660   0.08540    0.76822
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.82010    9.74520   0.07490    0.76858
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            42.99080   42.79550   0.19530    0.45636
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            44.12760   43.81370   0.31390    0.71644
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              44.55290   44.23750   0.31540    0.71297
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
中國信託智能運動基金-美元                                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.02850   11.02830   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.08000   10.07370   0.00630    0.06254
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.34780    9.34190   0.00590    0.06316
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.19690   10.19460   0.00230    0.02256
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.45170    9.44950   0.00220    0.02328
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  41.56070   41.45970   0.10100    0.24361
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          41.91130   41.70260   0.20870    0.50045
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      41.73920   41.51560   0.22360    0.53859
元大2001基金                                                     58.05000   56.93000   1.12000    1.96733
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        44.67480   44.38830   0.28650    0.64544
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           42.40310   41.96870   0.43440    1.03506
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.27000   20.33000  -0.06000   -0.29513
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.66850   11.66760   0.00090    0.00771
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.94290   10.92560   0.01730    0.15834
元大上證50基金                                                   31.52000   31.68000  -0.16000   -0.50505
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.11400   12.08200   0.03200    0.26486
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.76200   16.70300   0.05900    0.35323
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.48900   10.51800  -0.02900   -0.27572
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.26700   10.28000  -0.01300   -0.12646
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.02000    3.02000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.73000   13.72000   0.01000    0.07289
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.27020   47.19560   0.07460    0.15807
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.91820   10.91850  -0.00030   -0.00275
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.96820    9.96850  -0.00030   -0.00301
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.22160   10.20640   0.01520    0.14893
元大巴西指數基金                                                  6.84800    6.79500   0.05300    0.77999
元大巴菲特基金                                                   24.96000   24.74000   0.22000    0.88925
元大日經225基金                                                  26.10000   26.53000  -0.43000   -1.62081
元大台商收成基金                                                 21.15000   20.99000   0.16000    0.76227
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.42000   35.69000   0.73000    2.04539
元大台灣中型100基金                                              31.09000   30.75000   0.34000    1.10569
元大台灣加權股價指數基金                                         24.74000   24.49600   0.24400    0.99608
元大台灣卓越50基金                                               78.43000   77.35000   1.08000    1.39625
元大台灣金融基金                                                 17.85000   17.69000   0.16000    0.90447
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.35000   30.11000   0.24000    0.79708
元大台灣高股息基金                                               25.89000   25.49000   0.40000    1.56924
元大台灣電子科技基金                                             33.03000   32.50000   0.53000    1.63077
元大全球ETF成長組合基金                                          10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
元大全球人工智慧ETF基金                                          21.49000   21.40000   0.09000    0.42056
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.02600   12.04900  -0.02300   -0.19089
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.50000    6.49000   0.01000    0.15408
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.86000    6.86000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.22400    8.20400   0.02000    0.24378
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
元大全球農業商機基金                                             17.03000   16.91000   0.12000    0.70964
元大印度指數基金                                                 10.49700   10.40400   0.09300    0.89389
元大印度基金                                                     13.31000   13.21000   0.10000    0.75700
元大多多基金                                                     15.95000   15.64000   0.31000    1.98210
元大多福基金                                                     49.39000   48.80000   0.59000    1.20902
元大亞太成長基金                                                  8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.12620    9.11020   0.01600    0.17563
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.33750    7.32460   0.01290    0.17612
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.97800    8.99000  -0.01200   -0.13348
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.99800   10.00300  -0.00500   -0.04999
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.16520   10.16050   0.00470    0.04626
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.29780   10.29360   0.00420    0.04080
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.15650   10.15250   0.00400    0.03940
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.54080   10.52690   0.01390    0.13204
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.39620   10.38250   0.01370    0.13195
元大卓越基金                                                     42.03000   41.67000   0.36000    0.86393
元大店頭基金                                                      7.73000    7.56000   0.17000    2.24868
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.44690   10.44630   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                      10.00190   10.00090   0.00100    0.01000
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  33.21840   33.20600   0.01240    0.03734
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.13310   41.97450   0.15860    0.37785
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      17.33860   17.39860  -0.06000   -0.34486
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.01650   21.86110   0.15540    0.71085
元大美國政府7至10年期債券基金                                    42.32320   42.28290   0.04030    0.09531
元大高科技基金                                                   18.12000   17.83000   0.29000    1.62647
元大得利貨幣市場基金                                             16.31810   16.31780   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                             12.02700   12.02690   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   11.77000   11.50000   0.27000    2.34783
元大華夏中小基金                                                  7.13000    7.13000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                             9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
元大新中國基金-美元                                               8.76200    8.80200  -0.04000   -0.45444
元大新中國基金-新台幣                                             8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
元大新主流基金                                                   22.15000   21.73000   0.42000    1.93281
元大新東協平衡基金-美元                                           9.20100    9.19700   0.00400    0.04349
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.34490   10.34150   0.00340    0.03288
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.65910    9.65600   0.00310    0.03210
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.76950   10.75620   0.01330    0.12365
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.06310   10.05060   0.01250    0.12437
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.93970    9.93640   0.00330    0.03321
元大新興亞洲基金                                                 10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.15730   15.15710   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     34.60000   34.20000   0.40000    1.16959
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         7.71400    7.70600   0.00800    0.10382
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.55000   13.44000   0.11000    0.81845
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.48000   15.75000  -0.27000   -1.71429
元大摩臺基金                                                     36.65000   36.13000   0.52000    1.43925
元大標普500基金                                                  26.72000   26.65000   0.07000    0.26266
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.02000   13.07000  -0.05000   -0.38256
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.93000   32.69000   0.24000    0.73417
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.52000   20.48000   0.04000    0.19531
元大標智滬深300基金                                              17.39000   17.45000  -0.06000   -0.34384
元大歐洲50基金                                                   24.25000   24.08000   0.17000    0.70598
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.39930    9.40890  -0.00960   -0.10203
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.28370   10.28340   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.64000   14.48000   0.16000    1.10497
日盛上選基金                                                     31.89000   31.66000   0.23000    0.72647
日盛小而美基金                                                   16.87000   16.73000   0.14000    0.83682
日盛中國內需動力基金                                              9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.31060   12.30310   0.00750    0.06096
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89650    9.89050   0.00600    0.06066
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.50370   12.49660   0.00710    0.05682
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.04640   10.04080   0.00560    0.05577
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.43770   11.42440   0.01330    0.11642
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17230    9.16160   0.01070    0.11679
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     10.64000   10.54000   0.10000    0.94877
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛全球抗暖化基金                                               10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.34910   10.33490   0.01420    0.13740
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.31600    9.30330   0.01270    0.13651
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.23760   10.21820   0.01940    0.18986
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.21590    9.19840   0.01750    0.19025
日盛全球智能車基金(美元)                                          9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49750    2.49720   0.00030    0.01201
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65500    1.65480   0.00020    0.01209
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38460    0.38440   0.00020    0.05203
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25540    0.25530   0.00010    0.03917
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.83770   12.82460   0.01310    0.10215
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.39680    8.38830   0.00850    0.10133
日盛亞洲機會基金                                                  6.74000    6.73000   0.01000    0.14859
日盛首選基金                                                     16.14000   15.97000   0.17000    1.06450
日盛高科技基金                                                   16.86000   16.70000   0.16000    0.95808
日盛貨幣市場基金                                                 14.82730   14.82710   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   37.00000   36.68000   0.32000    0.87241
日盛精選五虎基金                                                 34.44000   34.09000   0.35000    1.02669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.53930   13.53910   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               29.04000   28.67000   0.37000    1.29055
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.36000    9.25000   0.11000    1.18919
台新MSCI中國基金                                                 19.21000   19.15000   0.06000    0.31332
台新大眾貨幣市場基金                                             14.21600   14.21580   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.51570   10.52170  -0.00600   -0.05703
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.52680   10.52650   0.00030    0.00285
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.36420   10.35440   0.00980    0.09465
台新中國通基金                                                   41.43000   40.86000   0.57000    1.39501
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51920    0.52140  -0.00220   -0.42194
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.38700   16.44100  -0.05400   -0.32845
台新中國精選中小基金-美元                                         0.29200    0.29220  -0.00020   -0.06845
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                     22.60000   22.42000   0.18000    0.80285
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    22.76000   22.69000   0.07000    0.30851
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.72400    0.72240   0.00160    0.22148
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.26000   16.21000   0.05000    0.30845
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51670    0.51560   0.00110    0.21334
台新台灣中小基金                                                 32.00000   31.41000   0.59000    1.87838
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.14200   10.22630  -0.08430   -0.82435
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37240    9.43300  -0.06060   -0.64243
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.76850   10.83800  -0.06950   -0.64126
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
台新印度基金                                                     15.26000   15.11000   0.15000    0.99272
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.75370    8.73570   0.01800    0.20605
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28220    0.28190   0.00030    0.10642
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.72630   12.70020   0.02610    0.20551
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40510    0.40470   0.00040    0.09884
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.12610   11.12590   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.46290   30.28660   0.17630    0.58211
台新智慧生活基金-美元                                            10.20130   10.17570   0.02560    0.25158
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.07680    8.05920   0.01760    0.21838
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.46230    8.43610   0.02620    0.31057
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.08050    9.06060   0.01990    0.21963
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52520    9.49570   0.02950    0.31067
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.34720   11.26340   0.08380    0.74400
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35360    0.35130   0.00230    0.65471
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.12010    8.06010   0.06000    0.74441
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26690    0.26510   0.00180    0.67899
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.39000    5.37000   0.02000    0.37244
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.22000   22.19000   0.03000    0.13520
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.08330   10.08840  -0.00510   -0.05055
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                9.80700    9.80620   0.00080    0.00816
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.03320   10.02320   0.01000    0.09977
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.08330   10.08840  -0.00510   -0.05055
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                  9.80700    9.80620   0.00080    0.00816
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.03320   10.02320   0.01000    0.09977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             40.75110   40.68350   0.06760    0.16616
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   40.78790   40.88710  -0.09920   -0.24262
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                           40.03740   40.06660  -0.02920   -0.07288
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.33190   11.33120   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27060   10.25600   0.01460    0.14236
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.21460    9.21380   0.00080    0.00868
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.78790   10.78710   0.00080    0.00742
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.90090    7.88980   0.01110    0.14069
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.31910    9.30600   0.01310    0.14077
永豐中小基金                                                     51.07000   50.45000   0.62000    1.22894
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78620    1.78510   0.00110    0.06162
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47370    2.47210   0.00160    0.06472
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.27080    8.25410   0.01670    0.20232
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11340   11.09100   0.02240    0.20197
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.38000    4.38000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  20.01000   20.00000   0.01000    0.05000
永豐主流品牌基金                                                 18.46000   18.37000   0.09000    0.48993
永豐永豐基金                                                     31.82000   31.52000   0.30000    0.95178
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.13810    9.14970  -0.01160   -0.12678
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.57230    9.58450  -0.01220   -0.12729
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.17330    9.17800  -0.00470   -0.05121
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.61170    9.61670  -0.00500   -0.05199
永豐亞洲民生消費基金                                             11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
永豐南非幣2021保本基金                                           13.97440   13.97180   0.00260    0.01861
永豐高科技基金                                                   21.81000   21.44000   0.37000    1.72575
永豐貨幣市場基金                                                 13.93250   13.93230   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10600    2.10640  -0.00040   -0.01899
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.58380    2.58440  -0.00060   -0.02322
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84160    7.83280   0.00880    0.11235
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.93520   10.92280   0.01240    0.11352
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.14040    7.13130   0.00910    0.12761
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.39870   11.38430   0.01440    0.12649
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.53000   18.48000   0.05000    0.27056
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.90000   51.31000   0.59000    1.14987
永豐領航科技基金                                                 35.53000   34.99000   0.54000    1.54330
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
永豐趨勢平衡基金                                                 39.98000   39.52000   0.46000    1.16397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.85120   11.85030   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.72470    9.72070   0.00400    0.04115
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.29040   10.28620   0.00420    0.04083
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.80390    9.80010   0.00380    0.03878
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.21110   10.20720   0.00390    0.03821
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.78640    9.78290   0.00350    0.03578
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.48320   10.47950   0.00370    0.03531
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.82350    9.82030   0.00320    0.03259
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.30880   10.30540   0.00340    0.03299
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.31000   14.38000  -0.07000   -0.48679
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.97000   19.03000  -0.06000   -0.31529
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.67000   18.73000  -0.06000   -0.32034
兆豐國際生命科學基金                                             14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.24280   10.21820   0.02460    0.24075
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.34040   10.32210   0.01830    0.17729
兆豐國際全球基金                                                 30.36000   30.34000   0.02000    0.06592
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.45910   10.45840   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.36680   10.36550   0.00130    0.01254
兆豐國際國民基金                                                 21.07000   20.89000   0.18000    0.86166
兆豐國際第一基金                                                 12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.72810   10.71360   0.01450    0.13534
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.24480    8.23370   0.01110    0.13481
兆豐國際萬全基金                                                 20.00000   19.94000   0.06000    0.30090
兆豐國際電子基金                                                 24.59000   24.20000   0.39000    1.61157
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.29000   20.99000   0.30000    1.42925
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.31000   16.44000  -0.13000   -0.79075
兆豐國際豐台灣基金                                               33.03000   32.84000   0.19000    0.57856
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.54930   12.54910   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.52470   10.50600   0.01870    0.17799
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.31930   10.30450   0.01480    0.14363
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.53070   10.51320   0.01750    0.16646
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.31920   10.30090   0.01830    0.17765
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.41420   10.39930   0.01490    0.14328
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.40070   10.38210   0.01860    0.17915
合庫台灣基金                                                     10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.57220   11.55640   0.01580    0.13672
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.41150   12.39950   0.01200    0.09678
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.07920   11.06890   0.01030    0.09305
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.87830   11.86770   0.01060    0.08932
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.12050    8.10940   0.01110    0.13688
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.31650    9.30770   0.00880    0.09455
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99560    8.98730   0.00830    0.09235
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.76720    8.75920   0.00800    0.09133
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.16590    9.15740   0.00850    0.09282
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
合庫全球新興市場基金                                              9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.16740   10.16730   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.72580    9.71980   0.00600    0.06173
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.00780   10.00200   0.00580    0.05799
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38890   10.37830   0.01060    0.10214
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.81250   11.80540   0.00710    0.06014
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.80920   14.79800   0.01120    0.07569
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.60320    8.59750   0.00570    0.06630
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.39180    9.38480   0.00700    0.07459
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.86770    7.85970   0.00800    0.10179
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.59730    8.59230   0.00500    0.05819
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.38140   10.37090   0.01050    0.10124
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
安本標準兩岸價值基金 美元                                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                     9.99300    9.99970  -0.00670   -0.06700
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                      10.00670    9.99970   0.00700    0.07000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                         9.99340    9.99970  -0.00630   -0.06300
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                           9.98280    9.99970  -0.01690   -0.16901
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                       9.99300    9.99970  -0.00670   -0.06700
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                        10.00670    9.99970   0.00700    0.07000
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                           9.99340    9.99970  -0.00630   -0.06300
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                             9.98280    9.99970  -0.01690   -0.16901
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19280   11.19240   0.00040    0.00357
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.99330    9.98110   0.01220    0.12223
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12340   10.10180   0.02160    0.21382
安聯中國東協基金                                                 15.12000   15.07000   0.05000    0.33179
安聯中國策略基金-美元                                            11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
安聯中國策略基金-新臺幣                                          14.95000   15.00000  -0.05000   -0.33333
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.72000   13.70000   0.02000    0.14599
安聯中華新思路基金-美元                                          12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
安聯台灣大壩基金                                                 27.93000   27.55000   0.38000    1.37931
安聯台灣科技基金                                                 46.68000   46.28000   0.40000    0.86430
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.54030   12.54010   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 30.79000   30.34000   0.45000    1.48319
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.54270   10.53220   0.01050    0.09969
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.62740   15.60870   0.01870    0.11980
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76010    9.77280  -0.01270   -0.12995
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.64000   11.60000   0.04000    0.34483
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.95870   12.94750   0.01120    0.08650
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.60890   10.60170   0.00720    0.06791
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.67200   12.66010   0.01190    0.09400
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44440    9.48400  -0.03960   -0.41755
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38170    9.41290  -0.03120   -0.33146
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.95580    8.98520  -0.02940   -0.32720
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.04610   10.03730   0.00880    0.08767
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.14100   10.17450  -0.03350   -0.32925
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.30900   12.30050   0.00850    0.06910
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.16670   11.15890   0.00780    0.06990
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.80880   10.80020   0.00860    0.07963
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.56250    8.60960  -0.04710   -0.54706
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.41440    8.45300  -0.03860   -0.45664
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.11850    8.15490  -0.03640   -0.44636
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.15750   10.21500  -0.05750   -0.56290
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.09170   10.13760  -0.04590   -0.45277
安聯全球人口趨勢基金                                             12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.15000   33.05000   0.10000    0.30257
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.77000    7.80000  -0.03000   -0.38462
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.39250   12.38740   0.00510    0.04117
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.51590   10.53530  -0.01940   -0.18414
安聯全球新興市場基金                                             16.91000   16.76000   0.15000    0.89499
安聯全球農金趨勢基金                                              8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
安聯亞洲動態策略基金                                             21.61000   21.56000   0.05000    0.23191
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                    9.99520    9.99170   0.00350    0.03503
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                9.99860    9.99560   0.00300    0.03001
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                  9.99530    9.99170   0.00360    0.03603
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.00030    9.99750   0.00280    0.02801
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                  9.99810    9.99460   0.00350    0.03502
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                9.98630    9.98270   0.00360    0.03606
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   9.98630    9.98270   0.00360    0.03606
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 9.98630    9.98270   0.00360    0.03606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.49130   10.49000   0.00130    0.01239
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.07960   10.07840   0.00120    0.01191
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             89.66500   89.61180   0.05320    0.05937
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               13.20980   13.20290   0.00690    0.05226
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.28990   68.24860   0.04130    0.06051
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93480    9.92970   0.00510    0.05136
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.70750    2.70700   0.00050    0.01847
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.90130   10.89480   0.00650    0.05966
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.27090    2.27040   0.00050    0.02202
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86890    8.86430   0.00460    0.05189
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.34980   10.32670   0.02310    0.22369
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.11720   10.10400   0.01320    0.13064
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.43260   10.41630   0.01630    0.15649
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.07890   10.06560   0.01330    0.13213
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.13780   10.12390   0.01390    0.13730
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.34900   10.32590   0.02310    0.22371
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.11480   10.10160   0.01320    0.13067
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.43150   10.41580   0.01570    0.15073
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.07690   10.06360   0.01330    0.13216
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.13720   10.12330   0.01390    0.13731
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.01020    9.99940   0.01080    0.10801
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.04380   10.03230   0.01150    0.11463
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.00440    9.99350   0.01090    0.10907
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.98200    9.97360   0.00840    0.08422
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.02130   10.01050   0.01080    0.10789
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.00230    9.99260   0.00970    0.09707
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                     10.00440    9.99340   0.01100    0.11007
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.98310    9.97480   0.00830    0.08321
宏利台灣動力基金A類型                                            28.24000   27.91000   0.33000    1.18237
宏利台灣動力基金I類型                                            28.24000   27.91000   0.33000    1.18237
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.80190    9.78290   0.01900    0.19422
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.85230    9.82420   0.02810    0.28603
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.46080    7.44630   0.01450    0.19473
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.53060    7.51180   0.01880    0.25027
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
宏利全球債券組合基金                                             13.57380   13.57430  -0.00050   -0.00368
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.93620    2.93490   0.00130    0.04429
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.27930   12.27240   0.00690    0.05622
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88180    8.87700   0.00480    0.05407
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.53010    2.52880   0.00130    0.05141
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.54490   11.52990   0.01500    0.13010
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.25120    3.25720  -0.00600   -0.18421
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.52170    0.52250  -0.00080   -0.15311
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     14.81000   14.84000  -0.03000   -0.20216
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.11860   12.10870   0.00990    0.08176
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.73060   10.72220   0.00840    0.07834
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.38190   10.37110   0.01080    0.10414
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.71830    8.71130   0.00700    0.08036
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.35080    8.34430   0.00650    0.07790
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.27410    8.26530   0.00880    0.10647
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.17160    8.16460   0.00700    0.08574
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.09000   10.22000  -0.13000   -1.27202
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.29000   10.42000  -0.13000   -1.24760
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.04000   10.17000  -0.13000   -1.27827
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.90360    2.90000   0.00360    0.12414
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42030    0.41980   0.00050    0.11910
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.75200   12.73320   0.01880    0.14765
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95880    0.95750   0.00130    0.13577
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.40050    7.38970   0.01080    0.14615
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04240    2.03990   0.00250    0.12256
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29480    0.29450   0.00030    0.10187
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.01770    9.00480   0.01290    0.14326
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32610    0.32560   0.00050    0.15356
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.68170   13.68150   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        24.31000   24.00000   0.31000    1.29167
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        24.31000   24.00000   0.31000    1.29167
宏利澳幣保本基金                                                 12.60790   12.60240   0.00550    0.04364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.48980   10.48860   0.00120    0.01144
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.64890    9.64230   0.00660    0.06845
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.30460    9.28970   0.01490    0.16039
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.60600   11.58740   0.01860    0.16052
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
貝萊德新台幣基金                                                 12.96510   12.96500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.86000   25.60000   0.26000    1.01563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.47760   11.47280   0.00480    0.04184
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21740   10.19870   0.01870    0.18336
保德信大中華基金-人民幣                                           9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
保德信大中華基金-美元                                             9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
保德信大中華基金-新台幣                                          28.22000   28.26000  -0.04000   -0.14154
保德信中小型股基金                                               43.05000   42.39000   0.66000    1.55697
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
保德信中國中小基金-美元                                           8.13000    8.18000  -0.05000   -0.61125
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.71390    9.71980  -0.00590   -0.06070
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.83160    9.83570  -0.00410   -0.04168
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.82710    9.83370  -0.00660   -0.06712
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.84870   10.85600  -0.00730   -0.06724
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
保德信中國品牌基金-美元                                           9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
保德信台商全方位基金                                             34.23000   33.97000   0.26000    0.76538
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.46000   27.41000   0.05000    0.18242
保德信全球消費商機基金                                           18.83000   18.78000   0.05000    0.26624
保德信全球基礎建設基金                                           13.38000   13.34000   0.04000    0.29985
保德信全球資源基金                                                7.23000    7.26000  -0.03000   -0.41322
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.56000   32.47000   0.09000    0.27718
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.40690   10.40640   0.00050    0.00480
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.71150   10.71100   0.00050    0.00467
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.63940   10.62910   0.01030    0.09690
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.95000   10.93940   0.01060    0.09690
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.47720    9.45410   0.02310    0.24434
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57540   10.54950   0.02590    0.24551
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.22710    9.19600   0.03110    0.33819
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.27500   10.24040   0.03460    0.33788
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.13820    8.12140   0.01680    0.20686
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.16140   11.13840   0.02300    0.20649
保德信亞太基金                                                   20.03000   19.93000   0.10000    0.50176
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.70190    8.69800   0.00390    0.04484
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.96690   11.96150   0.00540    0.04514
保德信店頭市場基金                                               31.63000   31.26000   0.37000    1.18362
保德信拉丁美洲基金                                                7.32000    7.21000   0.11000    1.52566
保德信金平衡基金                                                 29.36000   29.16000   0.20000    0.68587
保德信金滿意基金                                                 40.79000   40.34000   0.45000    1.11552
保德信科技島基金                                                 24.89000   24.59000   0.30000    1.22001
保德信高成長基金                                                 89.92000   89.25000   0.67000    0.75070
保德信第一基金                                                   24.97000   24.70000   0.27000    1.09312
保德信貨幣市場基金                                               15.82980   15.82950   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.29980   10.28060   0.01920    0.18676
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.73280   10.70300   0.02980    0.27843
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.71460   10.69840   0.01620    0.15142
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.45420   10.42880   0.02540    0.24356
保德信新世紀基金                                                 10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.15300    8.15110   0.00190    0.02331
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.19710   10.19420   0.00290    0.02845
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.51560   11.51290   0.00270    0.02345
保德信新興趨勢組合基金                                           10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
保德信瑞騰基金                                                   15.62610   15.62570   0.00040    0.00256
保德信歐洲組合基金                                               10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.87190    9.87060   0.00130    0.01317
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.34870   10.34740   0.00130    0.01256
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.87860    9.86560   0.01300    0.13177
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.15520   10.13990   0.01530    0.15089
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.91870    9.91350   0.00520    0.05245
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.30280   10.29780   0.00500    0.04855
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79910    9.79490   0.00420    0.04288
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09330   10.08900   0.00430    0.04262
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.49070   10.47560   0.01510    0.14414
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型            10.23920   10.23360   0.00560    0.05472
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50710   10.50090   0.00620    0.05904
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型              10.14590   10.14180   0.00410    0.04043
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.36860   10.36420   0.00440    0.04245
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.06660   10.06160   0.00500    0.04969
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.50180   10.49650   0.00530    0.05049
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.94900    9.94490   0.00410    0.04123
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.25250   10.24830   0.00420    0.04098
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.14980   10.14450   0.00530    0.05225
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88880    9.88480   0.00400    0.04047
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.21510   10.20780   0.00730    0.07151
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.47490   10.46720   0.00770    0.07356
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.39000   10.39540  -0.00540   -0.05195
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.86560   10.87240  -0.00680   -0.06254
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.19060   10.18480   0.00580    0.05695
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.39600   10.39010   0.00590    0.05678
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.21400   10.19710   0.01690    0.16573
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.25380   10.23800   0.01580    0.15433
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.46770   10.44200   0.02570    0.24612
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.22740   10.21860   0.00880    0.08612
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.13100   10.12210   0.00890    0.08793
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.38170   10.39140  -0.00970   -0.09335
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.38300   10.39310  -0.01010   -0.09718
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型             10.03170   10.02420   0.00750    0.07482
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.02960   10.02210   0.00750    0.07483
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97630    1.97450   0.00180    0.09116
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.80880    2.80630   0.00250    0.08909
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29470    0.29440   0.00030    0.10190
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45380    0.45340   0.00040    0.08822
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.44650    8.42950   0.01700    0.20167
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.23990   12.21480   0.02510    0.20549
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.66490    9.65660   0.00830    0.08595
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.20600   12.19540   0.01060    0.08692
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67840    8.67210   0.00630    0.07265
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.00970   11.00170   0.00800    0.07272
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.62980   10.62070   0.00910    0.08568
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.53900   10.51750   0.02150    0.20442
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     18.08000   18.00000   0.08000    0.44444
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4175.770004156.40000  19.37000    0.46603
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26840   10.26690   0.00150    0.01461
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.08590   11.08430   0.00160    0.01443
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.22880   10.21450   0.01430    0.14000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82440    9.82300   0.00140    0.01425
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.36740   10.36590   0.00150    0.01447
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.90840    9.89550   0.01290    0.13036
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.21420   10.20200   0.01220    0.11958
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.24930   10.23060   0.01870    0.18278
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.09190    6.07610   0.01580    0.26004
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.03290   11.00420   0.02870    0.26081
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                     9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                            10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                               9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                    9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                           10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                              9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.52640   10.51760   0.00880    0.08367
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.37110   11.36810   0.00300    0.02639
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.60240   10.60040   0.00200    0.01887
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.12380    9.11610   0.00770    0.08447
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.33050    9.32800   0.00250    0.02680
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.19930    9.19760   0.00170    0.01848
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.47270   10.46390   0.00880    0.08410
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.80200   10.79920   0.00280    0.02593
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.77890   10.77690   0.00200    0.01856
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.09000    7.05000   0.04000    0.56738
柏瑞巨人基金                                                     12.36000   12.26000   0.10000    0.81566
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.69270   13.69250   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.32000   16.27000   0.05000    0.30731
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.12430   14.10070   0.02360    0.16737
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.34750   12.33240   0.01510    0.12244
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.93070   12.91600   0.01470    0.11381
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.64800    8.63350   0.01450    0.16795
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77890    6.76760   0.01130    0.16697
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.60970    8.59910   0.01060    0.12327
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.43970    8.43650   0.00320    0.03793
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.64730   10.63520   0.01210    0.11377
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.31980    8.31350   0.00630    0.07578
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.53070   12.51540   0.01530    0.12225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.23430   12.21380   0.02050    0.16784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        12.79810   12.79320   0.00490    0.03830
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.77130   11.75790   0.01340    0.11397
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.98550    8.97040   0.01510    0.16833
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.62280    9.61100   0.01180    0.12278
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.64480    9.64120   0.00360    0.03734
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.46680    9.45600   0.01080    0.11421
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.35000    9.34290   0.00710    0.07599
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.62180   10.60470   0.01710    0.16125
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.43080   10.42010   0.01070    0.10269
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.26820   10.25740   0.01080    0.10529
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.33920   10.33080   0.00840    0.08131
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.89790    9.88210   0.01580    0.15989
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.52560    9.51590   0.00970    0.10193
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.55590   10.56150  -0.00560   -0.05302
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.55490    9.54490   0.01000    0.10477
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.62700    9.61920   0.00780    0.08109
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.60190   10.58490   0.01700    0.16061
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.43100   10.42040   0.01060    0.10172
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.26840   10.25770   0.01070    0.10431
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.34000   10.33170   0.00830    0.08034
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.89760    9.88170   0.01590    0.16090
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.52580    9.51600   0.00980    0.10298
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.73150   10.73720  -0.00570   -0.05309
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.55480    9.54480   0.01000    0.10477
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.62730    9.61950   0.00780    0.08109
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.36030   11.35820   0.00210    0.01849
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.63780   12.64160  -0.00380   -0.03006
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.94660   11.94900  -0.00240   -0.02009
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.15260    9.15090   0.00170    0.01858
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.77670    9.77970  -0.00300   -0.03068
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68510    9.68710  -0.00200   -0.02065
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.05430   11.05220   0.00210    0.01900
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.76750   11.77100  -0.00350   -0.02973
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.54150   11.54380  -0.00230   -0.01992
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.15280    9.15110   0.00170    0.01858
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.77720    9.78020  -0.00300   -0.03067
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68550    9.68750  -0.00200   -0.02065
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.15000   13.10000   0.05000    0.38168
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.68000   13.64000   0.04000    0.29326
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.97860   11.95460   0.02400    0.20076
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.09000   10.07490   0.01510    0.14988
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.66080    7.64550   0.01530    0.20012
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.06740   10.05230   0.01510    0.15021
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.11640   12.10840   0.00800    0.06607
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.69650   11.69460   0.00190    0.01625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.72850   10.72710   0.00140    0.01305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.52940    8.52370   0.00570    0.06687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.48220    9.48070   0.00150    0.01582
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.53190    9.53070   0.00120    0.01259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.25150   11.24970   0.00180    0.01600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.64000   10.63300   0.00700    0.06583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.71050   10.70910   0.00140    0.01307
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.82130    9.81970   0.00160    0.01629
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.21590    9.20980   0.00610    0.06623
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.05480    9.06840  -0.01360   -0.14997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.55770    9.55650   0.00120    0.01256
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.43990   12.41090   0.02900    0.23367
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78990   11.76910   0.02080    0.17673
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15890   11.13930   0.01960    0.17595
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.05960    7.04320   0.01640    0.23285
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.69280    8.67740   0.01540    0.17747
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.34440    9.32790   0.01650    0.17689
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.69380   10.66890   0.02490    0.23339
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.17640   11.15670   0.01970    0.17658
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.41350    9.39680   0.01670    0.17772
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.00690    8.98590   0.02100    0.23370
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.54390    9.52710   0.01680    0.17634
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.91500   11.92220  -0.00720   -0.06039
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.54330   12.55640  -0.01310   -0.10433
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.44430   11.45580  -0.01150   -0.10039
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.36430    9.36990  -0.00560   -0.05977
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.88920    9.89950  -0.01030   -0.10405
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.88570    9.89560  -0.00990   -0.10004
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.82280   11.83510  -0.01230   -0.10393
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.63060   10.63700  -0.00640   -0.06017
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.90430   10.91530  -0.01100   -0.10078
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.90710    9.91310  -0.00600   -0.06053
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52790    9.53370  -0.00580   -0.06084
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.12410   10.13460  -0.01050   -0.10361
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.63260    9.64230  -0.00970   -0.10060
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.70000   18.65000   0.05000    0.26810
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.41000   17.38000   0.03000    0.17261
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.20940   13.20850   0.00090    0.00681
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.27580   10.25960   0.01620    0.15790
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.18690   11.17340   0.01350    0.12082
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.09930   12.12210  -0.02280   -0.18809
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.70570   10.69330   0.01240    0.11596
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.00680    8.99270   0.01410    0.15679
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.47530    9.46380   0.01150    0.12152
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.41190    9.42960  -0.01770   -0.18771
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.42330    9.41250   0.01080    0.11474
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.14010    9.12580   0.01430    0.15670
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.28020    9.26900   0.01120    0.12083
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.23570   11.25680  -0.02110   -0.18744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.36700    9.35620   0.01080    0.11543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          41.90450   41.70940   0.19510    0.46776
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.32000   12.21000   0.11000    0.90090
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.81000   29.30000  -0.49000   -1.67235
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.76580   11.76510   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.69350    1.69240   0.00110    0.06500
國泰大中華基金                                                   18.27000   17.96000   0.31000    1.72606
國泰小龍基金-美元I                                                0.44220    0.43630   0.00590    1.35228
國泰小龍基金-新台幣                                              13.98000   13.79000   0.19000    1.37781
國泰中小成長基金-美元I                                            1.23390    1.21930   0.01460    1.19741
國泰中小成長基金-新台幣                                          39.01000   38.54000   0.47000    1.21951
國泰中國內需增長基金-人民幣                                       3.97560    3.98170  -0.00610   -0.15320
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.62690    0.62740  -0.00050   -0.07969
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.66970    0.67030  -0.00060   -0.08951
國泰中國內需增長基金-新台幣                                      18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             41.58600   41.30990   0.27610    0.66836
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.30340    2.30360  -0.00020   -0.00868
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.32790    0.32780   0.00010    0.03051
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.19630   10.18570   0.01060    0.10407
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                              8.28030    8.27170   0.00860    0.10397
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                     2.29880    2.29770   0.00110    0.04787
國泰中國新時代平衡基金-美元                                       0.32950    0.32920   0.00030    0.09113
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                    10.44740   10.42650   0.02090    0.20045
國泰中國新興債券基金-美元                                         0.33890    0.33810   0.00080    0.23662
國泰中國新興債券基金-新台幣                                      10.53420   10.50040   0.03380    0.32189
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       3.88000    3.89580  -0.01580   -0.40556
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.55520    0.55710  -0.00190   -0.34105
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                      17.69000   17.74000  -0.05000   -0.28185
國泰中港台基金-人民幣                                             2.90100    2.91610  -0.01510   -0.51781
國泰中港台基金-美元                                               0.42030    0.42220  -0.00190   -0.45002
國泰中港台基金-新台幣                                            13.24000   13.29000  -0.05000   -0.37622
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                   9.84530    9.83190   0.01340    0.13629
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     9.97840    9.96440   0.01400    0.14050
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.20520   10.18160   0.02360    0.23179
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.47000   25.90000  -0.43000   -1.66023
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.07000   12.84000   0.23000    1.79128
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.79000   30.81000  -1.02000   -3.31061
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.34710    0.34700   0.00010    0.02882
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.33020    0.33010   0.00010    0.03029
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33100    0.33080   0.00020    0.06046
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 10.98120   10.96690   0.01430    0.13039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.45450   10.44090   0.01360    0.13026
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.48330   10.46960   0.01370    0.13086
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.45230   12.45210   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.40590    0.40520   0.00070    0.17275
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.36080    0.36020   0.00060    0.16657
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.43280    0.43210   0.00070    0.16200
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.53090    0.52950   0.00140    0.26440
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.43140    2.42610   0.00530    0.21846
國泰全球高股息基金-美元                                           0.35120    0.35020   0.00100    0.28555
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.51070    0.50880   0.00190    0.37343
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.46660    0.46690  -0.00030   -0.06425
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                             0.15710    0.15730  -0.00020   -0.12715
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.78000   20.80000  -0.02000   -0.09615
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.93000   21.75000   0.18000    0.82759
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.45770    2.45820  -0.00050   -0.02034
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.35590    0.35580   0.00010    0.02811
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30830    0.30820   0.00010    0.03245
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.18680   11.17370   0.01310    0.11724
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.69020    9.67880   0.01140    0.11778
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.51420    0.51350   0.00070    0.13632
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38710    0.38680   0.00030    0.07756
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
國泰科技生化基金                                                 30.24000   29.71000   0.53000    1.78391
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        28.13000   28.04000   0.09000    0.32097
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.21000   13.25000  -0.04000   -0.30189
國泰美國費城半導體基金                                           13.10000   12.99000   0.11000    0.84681
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  43.91620   43.70760   0.20860    0.47726
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.75320   17.81810  -0.06490   -0.36424
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.43430   22.26960   0.16470    0.73957
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.13530   42.81700   0.31830    0.74340
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.30610   44.18430   0.12180    0.27566
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.80280   43.72220   0.08060    0.18435
國泰紐幣2021保本基金                                             12.75320   12.75530  -0.00210   -0.01646
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.11000   13.11300  -0.00300   -0.02288
國泰紐幣保本基金                                                 12.71220   12.71150   0.00070    0.00551
國泰國泰基金-新台幣A                                             21.15000   20.88000   0.27000    1.29310
國泰國泰基金-新台幣I                                             21.15000   20.88000   0.27000    1.29310
國泰富時中國A50基金                                              20.71000   20.82000  -0.11000   -0.52834
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 45.56790   45.21970   0.34820    0.77002
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.34070    0.34030   0.00040    0.11754
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.50280    0.50170   0.00110    0.21925
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.36980    0.36940   0.00040    0.10828
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                0.24160    0.24130   0.00030    0.12433
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           11.17100   11.14880   0.02220    0.19912
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                              7.63660    7.62150   0.01510    0.19812
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     42.67610   42.55150   0.12460    0.29282
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.35000   20.34000   0.01000    0.04916
國泰新興市場基金-美元                                             0.37900    0.37810   0.00090    0.23803
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.37760    2.37720   0.00040    0.01683
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.48580    1.48560   0.00020    0.01346
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35400    0.35370   0.00030    0.08482
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22340    0.22320   0.00020    0.08961
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                              0.34180    0.34180   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.80470   10.79450   0.01020    0.09449
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.62500    6.61870   0.00630    0.09518
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     43.57770   43.39110   0.18660    0.43004
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         43.32380   42.93860   0.38520    0.89709
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             42.45890   42.31680   0.14210    0.33580
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.80000   13.92000  -0.12000   -0.86207
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.68000   33.10000   0.58000    1.75227
國泰價值卓越基金                                                 13.36000   13.19000   0.17000    1.28886
國泰標普北美科技ETF基金                                          22.70000   22.58000   0.12000    0.53144
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.33540    0.33360   0.00180    0.53957
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.30510   40.18720   0.11790    0.29338
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.64000   21.48000   0.16000    0.74488
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.37000   19.18000   0.19000    0.99062
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                16.86000   16.73000   0.13000    0.77705
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.52730   10.52150   0.00580    0.05513
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.44070   10.43680   0.00390    0.03737
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.73720   10.71590   0.02130    0.19877
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.31200   10.30630   0.00570    0.05531
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.25840   10.25450   0.00390    0.03803
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.48350   10.46990   0.01360    0.12990
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                          9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.40910   11.40830   0.00080    0.00701
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17910   10.15800   0.02110    0.20772
第一金大中華基金                                                 25.05000   24.81000   0.24000    0.96735
第一金小型精選基金                                               30.47000   30.26000   0.21000    0.69399
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.49000   12.51000  -0.02000   -0.15987
第一金中國世紀基金-美元                                           7.73760    7.75120  -0.01360   -0.17546
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.73800    7.75160  -0.01360   -0.17545
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.77460    9.77370   0.00090    0.00921
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.46210    8.45300   0.00910    0.10765
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.23160   11.23060   0.00100    0.00890
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.88340    9.87270   0.01070    0.10838
第一金中概平衡基金                                               25.25000   25.01000   0.24000    0.95962
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.31290   15.31270   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.54500  178.54200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            15.06600   15.00120   0.06480    0.43197
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          15.06610   15.00110   0.06500    0.43330
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.83000   14.75000   0.08000    0.54237
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.84000   14.76000   0.08000    0.54201
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.12230   10.07470   0.04760    0.47247
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.12080   10.07260   0.04820    0.47853
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.55880    9.44120   0.11760    1.24560
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.55890    9.44120   0.11770    1.24666
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.98000    9.84000   0.14000    1.42276
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.97000    9.84000   0.13000    1.32114
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          12.83880   12.76310   0.07570    0.59312
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        12.85610   12.78030   0.07580    0.59310
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.42000   12.33000   0.09000    0.72993
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.44000   12.36000   0.08000    0.64725
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.66910    9.65650   0.01260    0.13048
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.66730    9.65470   0.01260    0.13051
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39780    9.38040   0.01740    0.18549
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42190    9.40450   0.01740    0.18502
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.45840   10.44500   0.01340    0.12829
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.19440   10.17560   0.01880    0.18476
第一金全球大趨勢基金                                             24.40000   24.29000   0.11000    0.45286
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.15030    9.20830  -0.05800   -0.62987
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.36410    6.40430  -0.04020   -0.62770
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.72960    9.75310  -0.02350   -0.24095
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.73090    9.75420  -0.02330   -0.23887
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.48800   10.51310  -0.02510   -0.23875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.48990   10.51500  -0.02510   -0.23871
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.44540    8.45870  -0.01330   -0.15723
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.28640   10.30260  -0.01620   -0.15724
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.30620    9.29740   0.00880    0.09465
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.30580    9.29560   0.01020    0.10973
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.70150    7.69200   0.00950    0.12350
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.69620    7.68680   0.00940    0.12229
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.54630    8.53330   0.01300    0.15234
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.54700    8.53390   0.01310    0.15351
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.45330   11.44110   0.01220    0.10663
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.45420   11.44200   0.01220    0.10662
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.11010   10.09770   0.01240    0.12280
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.11100   10.09850   0.01250    0.12378
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.95740   14.93470   0.02270    0.15200
第一金亞洲科技基金                                               17.01000   16.93000   0.08000    0.47253
第一金亞洲新興市場基金                                           13.08000   13.03000   0.05000    0.38373
第一金店頭市場基金                                                7.41000    7.26000   0.15000    2.06612
第一金創新趨勢基金                                               20.38000   20.04000   0.34000    1.69661
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                41.21310   40.96780   0.24530    0.59876
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          41.33770   40.99160   0.34610    0.84432
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    42.45660   42.26210   0.19450    0.46022
第一金電子基金                                                   30.98000   30.59000   0.39000    1.27493
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     18.14000   17.83000   0.31000    1.73864
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.92000   19.07000  -0.15000   -0.78658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.03000   19.02000   0.01000    0.05258
統一大中華中小基金(人民幣)                                        7.14000    7.17000  -0.03000   -0.41841
統一大中華中小基金(美元)                                          6.50000    6.52000  -0.02000   -0.30675
統一大中華中小基金(新台幣)                                        9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
統一大滿貫基金-A類型                                             31.57000   31.00000   0.57000    1.83871
統一大滿貫基金-I類型                                             31.57000   31.00000   0.57000    1.83871
統一大龍印基金                                                   14.03000   14.00000   0.03000    0.21429
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
統一中小基金                                                     22.22000   21.91000   0.31000    1.41488
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.94920    9.95150  -0.00230   -0.02311
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.19330    9.19250   0.00080    0.00870
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.06340    9.05170   0.01170    0.12926
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.34040   12.34330  -0.00290   -0.02349
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.35340   11.35230   0.00110    0.00969
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            11.15620   11.14180   0.01440    0.12924
統一台灣動力基金                                                 16.36000   16.05000   0.31000    1.93146
統一全天候基金-A類型                                            100.75000   99.85000   0.90000    0.90135
統一全天候基金-I類型                                            101.23000  100.31000   0.92000    0.91716
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           7.95820    7.93290   0.02530    0.31892
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.62950    7.60270   0.02680    0.35251
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.79840    7.76390   0.03450    0.44436
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.51550    8.48850   0.02700    0.31808
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.17120    8.14250   0.02870    0.35247
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.34500    8.30810   0.03690    0.44414
統一全球債券組合基金                                             12.23690   12.22950   0.00740    0.06051
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.84000   14.78000   0.06000    0.40595
統一全球新科技基金(美元)                                         13.90000   13.84000   0.06000    0.43353
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.66000   13.58000   0.08000    0.58910
統一亞太基金                                                     23.87000   23.89000  -0.02000   -0.08372
統一亞洲大金磚基金                                               12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
統一奔騰基金                                                     53.45000   52.57000   0.88000    1.67396
統一強棒貨幣市場基金                                             16.72250   16.72230   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
統一強漢基金(美元)                                                9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
統一強漢基金(新台幣)                                             24.58000   24.52000   0.06000    0.24470
統一統信基金                                                     27.59000   27.15000   0.44000    1.62063
統一黑馬基金                                                     54.21000   53.41000   0.80000    1.49785
統一新亞洲科技能源基金                                           15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.07210    8.06540   0.00670    0.08307
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.65000   10.64110   0.00890    0.08364
統一經建基金                                                     42.80000   42.42000   0.38000    0.89580
統一龍馬基金                                                     60.91000   59.67000   1.24000    2.07810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   17.24000   16.91000   0.33000    1.95151
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            42.01000   41.20000   0.81000    1.96602
野村中國機會基金                                                 13.33000   13.40000  -0.07000   -0.52239
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.17530   10.18290  -0.00760   -0.07463
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.16190   10.17010  -0.00820   -0.08063
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.38300   10.38300   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                      6.59000    6.54000   0.05000    0.76453
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
野村台灣高股息基金                                               24.10000   23.87000   0.23000    0.96355
野村台灣運籌基金                                                 33.53000   32.97000   0.56000    1.69851
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.81020    9.80910   0.00110    0.01121
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.73140    9.73070   0.00070    0.00719
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81310    9.81130   0.00180    0.01835
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.33760   10.33630   0.00130    0.01258
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.15420   10.15350   0.00070    0.00689
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.99250    9.99070   0.00180    0.01802
野村平衡基金                                                     18.40000   18.20000   0.20000    1.09890
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.50000   14.53000  -0.03000   -0.20647
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
野村全球生技醫療基金                                             16.34000   16.28000   0.06000    0.36855
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.23430   10.23830  -0.00400   -0.03907
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.20240   10.20620  -0.00380   -0.03723
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.22510   10.22420   0.00090    0.00880
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.50110   10.50520  -0.00410   -0.03903
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.43320   10.43710  -0.00390   -0.03737
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.45870   10.45790   0.00080    0.00765
野村全球品牌基金                                                 28.14000   27.99000   0.15000    0.53591
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.97000   18.93000   0.04000    0.21130
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.75700   10.75890  -0.00190   -0.01766
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.79290   10.79500  -0.00210   -0.01945
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.64290   10.64230   0.00060    0.00564
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.62000    8.61710   0.00290    0.03365
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.43300    8.43070   0.00230    0.02728
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.09760    8.09160   0.00600    0.07415
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.84070   10.83710   0.00360    0.03322
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.33420   10.33140   0.00280    0.02710
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.00940   10.00210   0.00730    0.07298
野村成長基金                                                     28.25000   27.83000   0.42000    1.50916
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.16640    8.15150   0.01490    0.18279
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.17920    8.16490   0.01430    0.17514
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.50250    8.48120   0.02130    0.25114
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.24430    9.22750   0.01680    0.18206
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.12160    9.10560   0.01600    0.17572
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.47160    9.44800   0.02360    0.24979
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.50000   12.46000   0.04000    0.32103
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.46940    9.47030  -0.00090   -0.00950
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.55280    9.55390  -0.00110   -0.01151
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.77430    9.76990   0.00440    0.04504
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.48010   10.48130  -0.00120   -0.01145
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.43650   10.43770  -0.00120   -0.01150
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.68070   10.67590   0.00480    0.04496
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.57520    8.57500   0.00020    0.00233
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.13140    9.13390  -0.00250   -0.02737
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.99840    9.00100  -0.00260   -0.02889
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.72790   13.72770   0.00020    0.00146
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77310   12.77660  -0.00350   -0.02739
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.34610   10.34900  -0.00290   -0.02802
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39480   10.40030  -0.00550   -0.05288
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37480   10.38070  -0.00590   -0.05684
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39060   10.39570  -0.00510   -0.04906
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.58370   10.58930  -0.00560   -0.05288
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54600   10.55200  -0.00600   -0.05686
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49390   10.49900  -0.00510   -0.04858
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.46690   10.47210  -0.00520   -0.04966
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.42060   10.42630  -0.00570   -0.05467
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.71600   10.71200   0.00400    0.03734
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.14550   10.13070   0.01480    0.14609
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.85270    9.85050   0.00220    0.02233
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.48670    9.48470   0.00200    0.02109
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.04510    9.03200   0.01310    0.14504
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.37170   11.35530   0.01640    0.14443
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.14040   10.12340   0.01700    0.16793
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.15790   11.14360   0.01430    0.12832
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.60290   10.59000   0.01290    0.12181
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.47000   10.45240   0.01760    0.16838
野村泰國基金                                                     41.86000   41.72000   0.14000    0.33557
野村高科技基金                                                    9.06000    8.89000   0.17000    1.91226
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.28380   10.25260   0.03120    0.30431
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.85670    9.83410   0.02260    0.22981
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.43590   10.43470   0.00120    0.01150
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.28490    9.26340   0.02150    0.23210
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.38640    9.35810   0.02830    0.30241
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.56180    9.55370   0.00810    0.08478
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.69620   11.66960   0.02660    0.22794
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.59910   13.61320  -0.01410   -0.10358
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.65370   10.62910   0.02460    0.23144
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.77820   10.74570   0.03250    0.30245
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.15210   11.14270   0.00940    0.08436
野村貨幣市場基金                                                 16.32850   16.32830   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                     14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.29650   10.29260   0.00390    0.03789
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.13520   10.13260   0.00260    0.02566
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.42850   10.41630   0.01220    0.11712
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.21960   10.22100  -0.00140   -0.01370
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16850   10.17050  -0.00200   -0.01966
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.21600   10.20260   0.01340    0.13134
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.52550   10.52550   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.43570   10.43770  -0.00200   -0.01916
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.53450   10.53590  -0.00140   -0.01329
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.78320    9.75130   0.03190    0.32714
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.79060    9.75930   0.03130    0.32072
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.77460    9.73990   0.03470    0.35627
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.22820   10.19460   0.03360    0.32959
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.18980   10.15720   0.03260    0.32095
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.17700   10.14080   0.03620    0.35697
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.45200   10.44480   0.00720    0.06893
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92920    7.92380   0.00540    0.06815
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.15750   12.14920   0.00830    0.06832
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.53000    8.47000   0.06000    0.70838
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12090   10.12240  -0.00150   -0.01482
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.28190   10.29300  -0.01110   -0.10784
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09890   10.10100  -0.00210   -0.02079
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34880   10.34150   0.00730    0.07059
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15770   10.16130  -0.00360   -0.03543
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12110   10.12260  -0.00150   -0.01482
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.28190   10.29300  -0.01110   -0.10784
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09990   10.10200  -0.00210   -0.02079
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35180   10.34450   0.00730    0.07057
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15800   10.16160  -0.00360   -0.03543
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16020   10.16390  -0.00370   -0.03640
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.32470   10.33940  -0.01470   -0.14217
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.13810   10.14250  -0.00440   -0.04338
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38880   10.38370   0.00510    0.04912
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19940   10.20540  -0.00600   -0.05879
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16020   10.16390  -0.00370   -0.03640
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.32520   10.33990  -0.01470   -0.14217
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.13790   10.14220  -0.00430   -0.04240
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39360   10.38850   0.00510    0.04909
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20000   10.20600  -0.00600   -0.05879
野村精選貨幣市場基金                                             12.10890   12.10880   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.61000    7.59000   0.02000    0.26350
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
野村積極成長基金                                                 11.95000   11.78000   0.17000    1.44312
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.01000    8.89000   0.12000    1.34983
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.72000   32.27000   0.45000    1.39448
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.56940   10.56620   0.00320    0.03029
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.49340    8.49180   0.00160    0.01884
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.83150    7.83120   0.00030    0.00383
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.72040    7.71820   0.00220    0.02850
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.07400   12.07150   0.00250    0.02071
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.80940   10.80890   0.00050    0.00463
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.69480   10.69170   0.00310    0.02899
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
野村環球基金-人民幣計價                                          16.70000   16.61000   0.09000    0.54184
野村環球基金-美元計價                                            13.02000   12.95000   0.07000    0.54054
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  18.68000   18.57000   0.11000    0.59235
野村鴻利基金                                                     22.02000   21.77000   0.25000    1.14837
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.89630   16.89610   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                     18.14000   17.84000   0.30000    1.68161
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.23000   14.14000   0.09000    0.63649
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.55600   10.54860   0.00740    0.07015
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.82840   13.81880   0.00960    0.06947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.59140   10.58270   0.00870    0.08221
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.45260   10.43920   0.01340    0.12836
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.40890   10.40340   0.00550    0.05287
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.24410   10.23460   0.00950    0.09282
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.08100   10.06560   0.01540    0.15300
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.17730   10.16230   0.01500    0.14760
凱基台商天下基金                                                 12.32000   12.24000   0.08000    0.65359
凱基台灣精五門基金                                               19.63000   19.41000   0.22000    1.13344
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     43.28790   42.93520   0.35270    0.82147
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.45560   44.35330   0.10230    0.23065
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    42.74110   42.73320   0.00790    0.01849
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.25860   10.23970   0.01890    0.18458
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.39130   43.07390   0.31740    0.73687
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       44.07450   43.76100   0.31350    0.71639
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           44.45810   44.24720   0.21090    0.47664
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.68660   10.66220   0.02440    0.22885
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.58780   11.58770   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                     26.30000   25.99000   0.31000    1.19277
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.30000   22.24000   0.06000    0.26978
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.06430   21.02270   0.04160    0.19788
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   16.80000   16.80000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   15.64230   15.65680  -0.01450   -0.09261
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.76110   10.72980   0.03130    0.29171
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.56680   11.45920   0.10760    0.93898
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.16000   12.04000   0.12000    0.99668
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.58000   12.54000   0.04000    0.31898
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.01440   11.98500   0.02940    0.24531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      9.76460    9.71680   0.04780    0.49193
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        9.46630    9.41470   0.05160    0.54808
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      9.72850    9.66670   0.06180    0.63931
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      9.76450    9.71680   0.04770    0.49090
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        9.46630    9.41470   0.05160    0.54808
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      9.72850    9.66670   0.06180    0.63931
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.68000   31.34000   0.34000    1.08488
富邦NASDAQ-100基金                                               31.08000   30.95000   0.13000    0.42003
富邦上証180基金                                                  30.46000   30.58000  -0.12000   -0.39241
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.18200    0.18230  -0.00030   -0.16456
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.76000    5.76000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.68000    6.64000   0.04000    0.60241
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.59000   41.29000  -0.70000   -1.69533
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.69180   11.70380  -0.01200   -0.10253
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.78860   10.79760  -0.00900   -0.08335
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.56540   10.56100   0.00440    0.04166
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.96000    9.97030  -0.01030   -0.10331
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.11360    9.12120  -0.00760   -0.08332
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.93370    8.93000   0.00370    0.04143
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.79680   20.81030  -0.01350   -0.06487
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.60530   11.60450   0.00080    0.00689
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.79190   10.77520   0.01670    0.15499
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.69620   13.68220   0.01400    0.10232
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00250    2.00040   0.00210    0.10498
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47410    9.46440   0.00970    0.10249
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43490    1.43330   0.00160    0.11163
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.23570   12.23370   0.00200    0.01635
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.78150    1.78110   0.00040    0.02246
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.29350   10.29190   0.00160    0.01555
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51930    1.51890   0.00040    0.02633
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.69050   10.68510   0.00540    0.05054
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.64580   10.64220   0.00360    0.03383
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.94000   15.69000   0.25000    1.59337
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.36000   17.93000  -0.57000   -3.17903
富邦日本東証基金                                                 19.46000   19.75000  -0.29000   -1.46835
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.57000   45.15000   0.42000    0.93023
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.37000   45.00000   0.37000    0.82222
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.74000   49.04000   0.70000    1.42741
富邦台灣心基金                                                   20.32000   20.03000   0.29000    1.44783
富邦台灣釆吉50基金                                               44.57000   43.96000   0.61000    1.38763
富邦台灣科技指數基金                                             50.71000   49.71000   1.00000    2.01167
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.68280   45.31440   0.36840    0.81299
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.09630   42.02680   0.06950    0.16537
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.30370    0.30590  -0.00220   -0.71919
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.59160    2.58890   0.00270    0.10429
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.35170    0.35130   0.00040    0.11386
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.98780   10.96950   0.01830    0.16683
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.22110    2.21880   0.00230    0.10366
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33260    0.33220   0.00040    0.12041
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.35360    9.33800   0.01560    0.16706
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.53000   25.28000   0.25000    0.98892
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.64000   13.71000  -0.07000   -0.51058
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.68000   32.31000   0.37000    1.14516
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.69790   15.69760   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.93000   17.99000  -0.06000   -0.33352
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.37100   41.34580   0.02520    0.06095
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.33130   42.11070   0.22060    0.52386
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        41.41930   41.45840  -0.03910   -0.09431
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.12320   43.89890   0.22430    0.51095
富邦長紅基金                                                     56.77000   55.94000   0.83000    1.48373
富邦科技基金                                                     22.35000   22.05000   0.30000    1.36054
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         42.06410   42.05370   0.01040    0.02473
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.32350   44.15780   0.16570    0.37525
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.01090   39.96570   0.04520    0.11310
富邦恒生國企ETF基金                                              20.14000   20.24000  -0.10000   -0.49407
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.33000   14.24000   0.09000    0.63202
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.29000   25.63000  -0.34000   -1.32657
富邦高成長基金                                                   21.90000   21.59000   0.31000    1.43585
富邦基金A類型                                                    12.54000   12.39000   0.15000    1.21065
富邦基金I類型                                                    12.54000   12.39000   0.15000    1.21065
富邦深証100基金                                                   9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.35000   20.29000   0.06000    0.29571
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.42520    0.42480   0.00040    0.09416
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.34110   12.33850   0.00260    0.02107
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.24690    9.24500   0.00190    0.02055
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30320    0.30290   0.00030    0.09904
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.47870    8.47690   0.00180    0.02123
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.97420    9.98130  -0.00710   -0.07113
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.79580   10.79370   0.00210    0.01946
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.36400    9.37070  -0.00670   -0.07150
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                           10.13060   10.12850   0.00210    0.02073
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.16000   17.99000   0.17000    0.94497
富邦精準基金                                                     41.85000   41.20000   0.65000    1.57767
富邦精銳中小基金                                                 10.55000   10.42000   0.13000    1.24760
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.73000   20.47000   0.26000    1.27015
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.47000    7.54000  -0.07000   -0.92838
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.62000   14.37000   0.25000    1.73974
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.05000   20.02000   0.03000    0.14985
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.47950   10.47310   0.00640    0.06111
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.12430   10.11200   0.01230    0.12164
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.56970   10.54340   0.02630    0.24945
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01580   10.00960   0.00620    0.06194
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.63110    9.61940   0.01170    0.12163
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.04050   10.01550   0.02500    0.24961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.07000   29.65000   0.42000    1.41653
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.82640    9.80260   0.02380    0.24279
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.81530    9.79100   0.02430    0.24819
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.66300    9.64010   0.02290    0.23755
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.06280   10.03840   0.02440    0.24307
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.06340   10.03840   0.02500    0.24904
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               9.91130    9.88770   0.02360    0.23868
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.57550    8.58080  -0.00530   -0.06177
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.26510    9.27090  -0.00580   -0.06256
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.84280    8.84880  -0.00600   -0.06781
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.21910   10.22540  -0.00630   -0.06161
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.30580   10.31220  -0.00640   -0.06206
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.85640    9.86330  -0.00690   -0.06996
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.99970   10.00600  -0.00630   -0.06296
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.59300    8.58630   0.00670    0.07803
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.85580    9.84800   0.00780    0.07920
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.15870    9.15200   0.00670    0.07321
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.27720   11.26850   0.00870    0.07721
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.11270   11.10390   0.00880    0.07925
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.43820   10.43060   0.00760    0.07286
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.34620    9.33910   0.00710    0.07602
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         15.09000   15.00000   0.09000    0.60000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81750    8.80600   0.01150    0.13059
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.70540    9.69280   0.01260    0.12999
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.22520    9.21390   0.01130    0.12264
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.54290   10.52910   0.01380    0.13107
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.59630   10.58240   0.01390    0.13135
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.12880   10.11640   0.01240    0.12257
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.36450    9.35260   0.01190    0.12724
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.27000    7.31000  -0.04000   -0.54720
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                 9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.28000    8.31000  -0.03000   -0.36101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                 9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.20740   10.20960  -0.00220   -0.02155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.56110    9.56410  -0.00300   -0.03137
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.15640    9.15690  -0.00050   -0.00546
富蘭克林華美中華基金                                             10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.96000   20.75000   0.21000    1.01205
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.16000   21.09000   0.07000    0.33191
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.98070    7.97490   0.00580    0.07273
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         8.98380    8.98300   0.00080    0.00891
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.90610    9.90530   0.00080    0.00808
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.54490    9.53800   0.00690    0.07234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.38170   11.36620   0.01550    0.13637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.60720    8.59550   0.01170    0.13612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.80820    8.79630   0.01190    0.13528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.89630    9.88280   0.01350    0.13660
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.04070   14.00540   0.03530    0.25205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.21900   10.19330   0.02570    0.25213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.41010   10.39710   0.01300    0.12503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.56820    7.55880   0.00940    0.12436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.91810    8.90700   0.01110    0.12462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.90440    9.89210   0.01230    0.12434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.14800   11.12630   0.02170    0.19503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57050    7.55570   0.01480    0.19588
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.93840    8.92090   0.01750    0.19617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                    10.09200   10.07230   0.01970    0.19559
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.69260   10.67950   0.01310    0.12266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.60290    7.59370   0.00920    0.12115
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.16400    8.15500   0.00900    0.11036
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.14470    9.13890   0.00580    0.06346
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15650   10.15010   0.00640    0.06305
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.92190   12.90780   0.01410    0.10924
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.72000    7.70000   0.02000    0.25974
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.87000   11.79000   0.08000    0.67854
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.97760   12.93670   0.04090    0.31615
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
富蘭克林華美第一富基金                                           36.60000   36.03000   0.57000    1.58201
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.34480   10.34470   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.87000   13.76000   0.11000    0.79942
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.81000   12.69000   0.12000    0.94563
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.23000   15.08000   0.15000    0.99469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.72710    9.74120  -0.01410   -0.14475
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.72710    9.74120  -0.01410   -0.14475
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.65280    9.65760  -0.00480   -0.04970
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.65280    9.65760  -0.00480   -0.04970
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.66670    9.68070  -0.01400   -0.14462
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.66680    9.68070  -0.01390   -0.14358
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.66670    9.68070  -0.01400   -0.14462
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.90780    9.91300  -0.00520   -0.05246
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.90780    9.91300  -0.00520   -0.05246
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.90780    9.91300  -0.00520   -0.05246
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.58790    6.60700  -0.01910   -0.28909
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.52900   10.50350   0.02550    0.24278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.42230    9.41680   0.00550    0.05841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.29390   11.28730   0.00660    0.05847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.75790    6.75080   0.00710    0.10517
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.83680    8.83190   0.00490    0.05548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.34810   10.34250   0.00560    0.05415
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.83270   10.82130   0.01140    0.10535
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  66.75000   66.29000   0.46000    0.69392
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  66.86000   66.58000   0.28000    0.42055
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.32830   62.27620   0.05210    0.08366
復華1至5年期高收益債券基金                                       21.01000   20.97000   0.04000    0.19075
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            64.56570   64.16380   0.40190    0.62637
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               64.49300   64.22560   0.26740    0.41634
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.84390   11.84320   0.00070    0.00591
復華人生目標基金                                                 37.03700   36.67110   0.36590    0.99779
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
復華大中華中小策略基金                                            8.43000    8.41000   0.02000    0.23781
復華中小精選基金                                                 63.06000   62.35000   0.71000    1.13873
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           52.77800   52.71310   0.06490    0.12312
復華中國特選信用債券ETF基金                                      62.58630   62.50860   0.07770    0.12430
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
復華台灣智能基金                                                 11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
復華全方位基金                                                   27.63000   27.26000   0.37000    1.35730
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.35000   19.23000   0.12000    0.62402
復華全球平衡基金-美元                                             8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.35000   19.36000  -0.01000   -0.05165
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
復華全球原物料基金                                                8.03000    8.06000  -0.03000   -0.37221
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.05620   12.05030   0.00590    0.04896
復華全球債券基金                                                 14.54240   14.54160   0.00080    0.00550
復華全球債券組合基金                                             15.08000   15.07000   0.01000    0.06636
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
復華有利貨幣市場基金                                             13.48560   13.48540   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
復華亞太成長基金                                                 11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
復華亞太神龍科技基金-美元                                         8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
復華東協世紀基金                                                 11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
復華南非幣長期收益基金A                                          13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
復華南非幣長期收益基金B                                           8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    67.56660   67.31430   0.25230    0.37481
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.38000   21.52000  -0.14000   -0.65056
復華美國新星基金-美元                                            11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.38000   12.31000   0.07000    0.56864
復華恒生基金                                                     20.91000   21.05000  -0.14000   -0.66508
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.56000   29.01000  -0.45000   -1.55119
復華神盾基金                                                     24.54450   24.30740   0.23710    0.97542
復華高成長基金                                                   65.12000   64.11000   1.01000    1.57542
復華高益策略組合基金                                             13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
復華貨幣市場基金                                                 14.44860   14.44840   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         18.20000   18.37000  -0.17000   -0.92542
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.92000   48.60000   0.32000    0.65844
復華復華基金                                                     20.31000   19.99000   0.32000    1.60080
復華華人世紀基金                                                 15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
復華傳家二號基金                                                 28.74790   28.47660   0.27130    0.95271
復華傳家基金                                                     21.37010   21.27010   0.10000    0.47014
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.62000   15.61000   0.01000    0.06406
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
復華新興人民幣債券基金A                                          12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華新興市場10年期以上債券基金                                   21.26000   21.23000   0.03000    0.14131
復華新興市場企業債券ETF基金                                      66.79000   66.65000   0.14000    0.21005
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.40000    5.40000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
復華滬深300 A股基金                                              22.71000   22.79000  -0.08000   -0.35103
復華數位經濟基金                                                 43.97000   43.49000   0.48000    1.10370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.86070    9.84720   0.01350    0.13709
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.67580    9.66260   0.01320    0.13661
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.39330   10.37840   0.01490    0.14357
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.06410   10.05030   0.01380    0.13731
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.00540    9.98790   0.01750    0.17521
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.79490   10.76610   0.02880    0.26751
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.82270    9.80600   0.01670    0.17030
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.61720   10.58950   0.02770    0.26158
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.17110   10.15380   0.01730    0.17038
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.98140   10.95260   0.02880    0.26295
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.49260   10.49630  -0.00370   -0.03525
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.45400   10.44520   0.00880    0.08425
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.72710   10.70830   0.01880    0.17556
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.39270   10.39510  -0.00240   -0.02309
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.54790   11.43640   0.11150    0.97496
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.35510   10.34570   0.00940    0.09086
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.57010   10.57260  -0.00250   -0.02365
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.86600   11.75150   0.11450    0.97434
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.49360   10.48410   0.00950    0.09061
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.80570   10.78580   0.01990    0.18450
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                          9.95280    9.95800  -0.00520   -0.05222
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            9.96750    9.96120   0.00630    0.06325
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.03900   10.02350   0.01550    0.15464
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.24660   10.25140  -0.00480   -0.04682
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.46690   10.36390   0.10300    0.99383
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.26360   10.25580   0.00780    0.07605
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.24510   10.24980  -0.00470   -0.04585
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.46600   10.36310   0.10290    0.99295
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.26020   10.25250   0.00770    0.07510
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.07900   10.08320  -0.00420   -0.04165
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.07870   10.07020   0.00850    0.08441
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.07750   10.08170  -0.00420   -0.04166
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.07970   10.07110   0.00860    0.08539
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.55550   10.54960   0.00590    0.05593
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.57780   10.55840   0.01940    0.18374
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.84220   10.81230   0.02990    0.27654
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                          9.94380    9.94510  -0.00130   -0.01307
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                            9.95470    9.94460   0.01010    0.10156
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.02610   10.00670   0.01940    0.19387
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.21560    9.21760  -0.00200   -0.02170
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.22730    8.21980   0.00750    0.09124
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.40370    8.38840   0.01530    0.18239
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.91470   11.91710  -0.00240   -0.02014
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.67060   10.66090   0.00970    0.09099
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           11.02610   11.00610   0.02000    0.18172
景順主流基金                                                     16.18000   15.89000   0.29000    1.82505
景順台灣科技基金                                                 28.03000   27.53000   0.50000    1.81620
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
景順全球科技基金                                                 22.70000   22.57000   0.13000    0.57599
景順全球康健基金                                                 19.05000   18.98000   0.07000    0.36881
景順貨幣市場基金                                                 15.98420   15.98400   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     30.37000   29.95000   0.42000    1.40234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.98000   13.95000   0.03000    0.21505
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.39000   13.35000   0.04000    0.29963
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.59490    8.59740  -0.00250   -0.02908
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.02400    8.01710   0.00690    0.08607
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.35480   11.35820  -0.00340   -0.02993
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.57570   10.56650   0.00920    0.08707
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.54000    7.57000  -0.03000   -0.39630
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.56900    9.56640   0.00260    0.02718
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                 10.00680    9.99490   0.01190    0.11906
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.09090   10.08820   0.00270    0.02676
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.55660   10.54410   0.01250    0.11855
華南永昌永昌基金                                                 18.73000   18.50000   0.23000    1.24324
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                               10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                             10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                             10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.78510   14.77850   0.00660    0.04466
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
華南永昌全球精品基金                                             16.29000   16.22000   0.07000    0.43157
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
華南永昌物聯網精選基金                                           11.37000   11.21000   0.16000    1.42730
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.26880   16.26860   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.88250   23.67160   0.21090    0.89094
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.98150   11.98140   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.69060   10.68890   0.00170    0.01590
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.81380   10.79560   0.01820    0.16859
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01290   10.01100   0.00190    0.01898
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.05350   10.03680   0.01670    0.16639
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.53420   10.53170   0.00250    0.02374
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.57260   10.55420   0.01840    0.17434
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.97450    9.97220   0.00230    0.02306
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.97170    9.95440   0.01730    0.17379
華頓中小型基金                                                   18.53000   18.06000   0.47000    2.60244
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.18720   11.22540  -0.03820   -0.34030
華頓台灣基金                                                     21.34000   21.06000   0.28000    1.32953
華頓平安貨幣市場基金                                             11.56180   11.56160   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             17.23000   17.24000  -0.01000   -0.05800
華頓全球高收益債券基金A                                          13.87840   13.85540   0.02300    0.16600
華頓全球高收益債券基金B                                           8.18230    8.16870   0.01360    0.16649
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.04000    5.07000  -0.03000   -0.59172
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.62950    2.65140  -0.02190   -0.82598
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.00010   12.07570  -0.07560   -0.62605
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37960    0.38240  -0.00280   -0.73222
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.76070   11.79330  -0.03260   -0.27643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                       11.76070   11.79330  -0.03260   -0.27643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                       10.43770   10.47200  -0.03430   -0.32754
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.67020   10.67810  -0.00790   -0.07398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                         10.67020   10.67810  -0.00790   -0.07398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                          9.42880    9.43580  -0.00700   -0.07419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.62410   10.64170  -0.01760   -0.16539
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                         10.62410   10.64170  -0.01760   -0.16539
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                          9.36160    9.37940  -0.01780   -0.18978
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.64610    2.64640  -0.00030   -0.01134
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.07340    2.07620  -0.00280   -0.13486
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17880   12.16540   0.01340    0.11015
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.52220    9.51180   0.01040    0.10934
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38130    0.38100   0.00030    0.07874
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29780    0.29770   0.00010    0.03359
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.28000    3.29000  -0.01000   -0.30395
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.96000   14.98000  -0.02000   -0.13351
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.47000   23.17000   0.30000    1.29478
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.46000   12.40000   0.06000    0.48387
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
匯豐安富基金                                                     25.15000   24.95000   0.20000    0.80160
匯豐成功基金                                                     43.94000   43.83000   0.11000    0.25097
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                2.36000    2.36000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                 10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.66520    2.66700  -0.00180   -0.06749
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35200    2.35340  -0.00140   -0.05949
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.85180   11.84140   0.01040    0.08783
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.97590    7.96530   0.01060    0.13308
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38560    0.38540   0.00020    0.05189
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33320    0.33300   0.00020    0.06006
匯豐金磚動力基金                                                 14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.00690   15.00680   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.05000    5.04000   0.01000    0.19841
匯豐新鑽動力基金                                                 10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51790    5.50760   0.01030    0.18701
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.32060    9.31040   0.01020    0.10955
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.64000   49.96000   0.68000    1.36109
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.64000   49.96000   0.68000    1.36109
匯豐龍騰電子基金                                                 34.62000   33.99000   0.63000    1.85349
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.54310   12.53600   0.00710    0.05664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.67000   17.59000   0.08000    0.45480
新光中國成長基金(人民幣)                                          8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
新光中國成長基金(美元)                                            8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
新光中國成長基金(新臺幣)                                          8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.04050   11.04180  -0.00130   -0.01177
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.08660   10.06440   0.02220    0.22058
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.67300   10.65020   0.02280    0.21408
新光台灣富貴基金                                                 22.52000   22.22000   0.30000    1.35014
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     20.82000   20.77000   0.05000    0.24073
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.64270   40.59420   0.04850    0.11948
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.88440   42.58240   0.30200    0.70921
新光全球AI新創產業基金人民幣                                      9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.58830   10.53330   0.05500    0.52215
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.61520   10.56070   0.05450    0.51606
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.02330    9.97130   0.05200    0.52150
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.03640    9.98490   0.05150    0.51578
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
新光吉星貨幣市場基金                                             15.49730   15.49710   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            20.66000   20.59000   0.07000    0.33997
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.47000   21.40000   0.07000    0.32710
新光店頭基金                                                     21.54000   21.29000   0.25000    1.17426
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
新光特選內需收益ETF基金                                          21.03000   20.95000   0.08000    0.38186
新光創新科技基金                                                 12.62000   12.56000   0.06000    0.47771
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.26920   10.26640   0.00280    0.02727
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.60910   10.60380   0.00530    0.04998
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.07300   10.07030   0.00270    0.02681
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44970    9.44760   0.00210    0.02223
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.73440    9.72950   0.00490    0.05036
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24210    9.23970   0.00240    0.02597
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         41.26760   41.26080   0.00680    0.01648
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.34970   43.20470   0.14500    0.33561
新光澳幣八年期保本基金                                           10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
新光澳幣保本基金                                                 12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.57680   10.56180   0.01500    0.14202
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.51040    9.49670   0.01370    0.14426
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.55820    9.54330   0.01490    0.15613
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.45550   10.43920   0.01630    0.15614
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.41080   10.39730   0.01350    0.12984
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.50520    9.49290   0.01230    0.12957
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.47610    9.46530   0.01080    0.11410
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.36820   10.35640   0.01180    0.11394
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.02000    7.00000   0.02000    0.28571
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.65720   10.64980   0.00740    0.06948
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63440    9.62790   0.00650    0.06751
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.50980   10.50300   0.00680    0.06474
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61680    9.61050   0.00630    0.06555
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.68840    9.68460   0.00380    0.03924
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.60330   10.59900   0.00430    0.04057
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.99940   14.98250   0.01690    0.11280
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79610    8.78630   0.00980    0.11154
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          41.80070   41.67530   0.12540    0.30090
群益10年期以上金融債ETF基金                                      41.33630   41.06250   0.27380    0.66679
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   42.13670   41.92310   0.21360    0.50950
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               42.12230   41.83910   0.28320    0.67688
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             43.83590   43.70170   0.13420    0.30708
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                41.70130   41.39210   0.30920    0.74700
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               45.19130   44.90180   0.28950    0.64474
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              45.90790   45.79760   0.11030    0.24084
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                44.65410   44.32170   0.33240    0.74997
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.49180   10.47960   0.01220    0.11642
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.18600   43.96210   0.22390    0.50930
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                             40.37790   40.24560   0.13230    0.32873
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44180   11.44100   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.34660   10.32460   0.02200    0.21308
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.14420   12.14290   0.00130    0.01071
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.01580    9.00410   0.01170    0.12994
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
群益大印度基金-人民幣                                            13.87290   13.73100   0.14190    1.03343
群益大印度基金-美元                                              12.95900   12.81130   0.14770    1.15289
群益大印度基金-新臺幣                                            12.59000   12.44000   0.15000    1.20579
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.65680   11.63220   0.02460    0.21148
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.16560   11.12890   0.03670    0.32977
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.45930   10.43720   0.02210    0.21174
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.35570    9.33600   0.01970    0.21101
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.20930    8.18230   0.02700    0.32998
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               8.73330    8.71490   0.01840    0.21113
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.92050    7.89450   0.02600    0.32934
群益中小型股基金                                                 43.41000   43.14000   0.27000    0.62587
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.03710   10.07000  -0.03290   -0.32671
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.25580    9.27510  -0.01930   -0.20808
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.89760    8.90800  -0.01040   -0.11675
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.58050    8.60860  -0.02810   -0.32642
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.91160    7.92810  -0.01650   -0.20812
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.60630    7.61520  -0.00890   -0.11687
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.50950   10.50090   0.00860    0.08190
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.56050   11.55100   0.00950    0.08224
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.17050   11.16140   0.00910    0.08153
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47970   10.46330   0.01640    0.15674
群益中國新機會基金N-人民幣                                        7.79620    7.80140  -0.00520   -0.06665
群益中國新機會基金N-美元                                          7.11080    7.10710   0.00370    0.05206
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        7.79000    7.78000   0.01000    0.12853
群益中國新機會基金-人民幣                                         6.91410    6.91870  -0.00460   -0.06649
群益中國新機會基金-美元                                           7.60290    7.59890   0.00400    0.05264
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
群益平衡王基金                                                   18.85420   18.72260   0.13160    0.70289
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.34000    6.35000  -0.01000   -0.15748
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.77310   11.83080  -0.05770   -0.48771
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.16180   11.20330  -0.04150   -0.37043
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.16880   10.21860  -0.04980   -0.48735
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.63990    9.67570  -0.03580   -0.37000
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.27390   10.26220   0.01170    0.11401
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.05890   10.04750   0.01140    0.11346
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.18500    9.17460   0.01040    0.11336
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.16260    9.15220   0.01040    0.11363
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.33350   10.32180   0.01170    0.11335
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.37450   10.36280   0.01170    0.11290
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.34700    9.33630   0.01070    0.11461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.80360    9.79250   0.01110    0.11335
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.02870   10.99380   0.03490    0.31745
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.67690    7.65260   0.02430    0.31754
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.53970   10.53050   0.00920    0.08737
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.36700   10.35950   0.00750    0.07240
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.64080   10.62380   0.01700    0.16002
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.88280    9.87420   0.00860    0.08710
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.81110    9.80410   0.00700    0.07140
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07040   10.05440   0.01600    0.15913
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.53980   10.53060   0.00920    0.08736
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.36690   10.35950   0.00740    0.07143
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.64070   10.62370   0.01700    0.16002
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.88290    9.87430   0.00860    0.08709
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.81100    9.80400   0.00700    0.07140
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07050   10.05440   0.01610    0.16013
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.23870    9.17110   0.06760    0.73710
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.11720   15.00660   0.11060    0.73701
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.28000   15.16000   0.12000    0.79156
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.07000   11.87000   0.20000    1.68492
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.39150   11.26420   0.12730    1.13013
群益印度中小基金N-美元                                            9.49850    9.38120   0.11730    1.25037
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.20000    9.07000   0.13000    1.43330
群益印度中小基金-人民幣                                          15.42140   15.24910   0.17230    1.12990
群益印度中小基金-美元                                            13.58530   13.41750   0.16780    1.25061
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.10000   15.89000   0.21000    1.32159
群益多利策略組合基金                                             11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
群益多重收益組合基金                                             13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
群益多重資產組合基金                                             15.36000   15.33000   0.03000    0.19569
群益安家基金                                                     23.75250   23.56480   0.18770    0.79653
群益安穩貨幣市場基金                                             16.14670   16.14640   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                             21.25000   21.24000   0.01000    0.04708
群益亞太中小基金                                                 10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.30000   16.22000   0.08000    0.49322
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.43350   10.41600   0.01750    0.16801
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.76910    7.75610   0.01300    0.16761
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                      10.13660   10.11950   0.01710    0.16898
群益店頭市場基金                                                 87.98000   87.18000   0.80000    0.91764
群益東方盛世基金                                                  8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          12.69010   12.64800   0.04210    0.33286
群益東協成長基金-美元                                            11.06370   11.01400   0.04970    0.45124
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.39310   11.37210   0.02100    0.18466
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.71980   10.69960   0.02020    0.18879
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.30480   10.27880   0.02600    0.25295
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.46150    9.44410   0.01740    0.18424
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                8.90540    8.88870   0.01670    0.18788
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.55870    8.53720   0.02150    0.25184
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.65550   10.62870   0.02680    0.25215
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.25910    9.24200   0.01710    0.18502
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.06370    9.04660   0.01710    0.18902
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.56130    9.53730   0.02400    0.25164
群益長安基金                                                     27.92000   27.71000   0.21000    0.75785
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.91020    9.87900   0.03120    0.31582
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.99150   14.94430   0.04720    0.31584
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.83000   14.77000   0.06000    0.40623
群益真善美基金                                                   15.29080   15.25440   0.03640    0.23862
群益馬拉松基金                                                  111.81000  110.36000   1.45000    1.31388
群益深証中小板基金                                               11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
群益創新科技基金                                                 30.44000   30.16000   0.28000    0.92838
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          8.92150    8.95080  -0.02930   -0.32735
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.15570    8.17280  -0.01710   -0.20923
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.71560    9.74750  -0.03190   -0.32726
群益華夏盛世基金-美元                                             8.99270    9.01160  -0.01890   -0.20973
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
群益奧斯卡基金                                                   26.91000   26.79000   0.12000    0.44793
群益新興金鑽基金-美元                                            10.98970   10.90790   0.08180    0.74992
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
群益葛萊美基金                                                   21.77000   21.44000   0.33000    1.53918
群益道瓊美國地產ETF基金                                          21.69000   21.59000   0.10000    0.46318
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.15000    8.23000  -0.08000   -0.97205
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.86000   12.64000   0.22000    1.74051
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         10.82970   10.82740   0.00230    0.02124
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           10.60480   10.59000   0.01480    0.13975
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         10.88120   10.85610   0.02510    0.23121
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         10.64100   10.63870   0.00230    0.02162
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.42000   10.40550   0.01450    0.13935
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.69150   10.66690   0.02460    0.23062
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        10.82960   10.82740   0.00220    0.02032
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          10.60480   10.59010   0.01470    0.13881
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        10.64090   10.63870   0.00220    0.02068
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.42000   10.40550   0.01450    0.13935
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.62000   12.62750  -0.00750   -0.05939
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.48390   11.46900   0.01490    0.12992
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.40620   11.39530   0.01090    0.09565
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.59820    8.60330  -0.00510   -0.05928
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.86100    8.84950   0.01150    0.12995
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.26000    8.25000   0.01000    0.12121
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.40500    8.39690   0.00810    0.09646
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                   9.99600    9.98300   0.01300    0.13022
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.80360    9.79090   0.01270    0.12971
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.66000    9.59000   0.07000    0.72993
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
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德信大發基金                                                     28.37000   28.06000   0.31000    1.10478
德信中國精選成長基金                                             11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
德信台灣主流中小基金                                             17.73000   17.51000   0.22000    1.25642
德信萬保貨幣市場基金                                             11.97620   11.97610   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                 31.02000   30.66000   0.36000    1.17417
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     10.62690   10.61450   0.01240    0.11682
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.53040   10.51880   0.01160    0.11028
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.70620   11.70610   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          14.59000   14.43000   0.16000    1.10880
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.32000   17.36000  -0.04000   -0.23041
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.74160   10.74530  -0.00370   -0.03443
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   16.08180   16.08590  -0.00410   -0.02549
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.43300    8.42240   0.01060    0.12585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.22820   11.22440   0.00380    0.03385
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.06220   12.05920   0.00300    0.02488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.16040   14.14260   0.01780    0.12586
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摩根大歐洲基金                                                   16.79000   16.72000   0.07000    0.41866
摩根中小基金                                                     20.95000   20.65000   0.30000    1.45278
摩根中國A股基金                                                  14.32000   14.32000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                            10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                 12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.34990   11.34400   0.00590    0.05201
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.47250   12.48700  -0.01450   -0.11612
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.51340    9.51360  -0.00020   -0.00210
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.13480   13.12800   0.00680    0.05180
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.02030   15.03790  -0.01760   -0.11704
摩根台灣金磚基金-累積型                                          18.66000   18.43000   0.23000    1.24797
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      18.66000   18.43000   0.23000    1.24797
摩根台灣增長基金                                                 47.42000   46.80000   0.62000    1.32479
摩根平衡基金                                                     27.37000   27.23000   0.14000    0.51414
摩根全球α基金                                                   18.10000   18.10000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 15.87640   15.82200   0.05440    0.34383
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.42840    9.41880   0.00960    0.10192
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.50360   10.49460   0.00900    0.08576
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.92010    9.90940   0.01070    0.10798
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.49060   11.47870   0.01190    0.10367
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.20830   10.19730   0.01100    0.10787
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.54250   10.52890   0.01360    0.12917
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.89830   13.88040   0.01790    0.12896
摩根亞洲基金                                                     56.75000   56.67000   0.08000    0.14117
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.50710    8.50750  -0.00040   -0.00470
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.98280    9.98470  -0.00190   -0.01903
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.83120    8.83200  -0.00080   -0.00906
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.82790   12.82840  -0.00050   -0.00390
摩根東方內需機會基金                                             17.96000   17.94000   0.02000    0.11148
摩根東方科技基金                                                 30.31000   30.35000  -0.04000   -0.13180
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
摩根金龍收成基金                                                 20.71000   20.73000  -0.02000   -0.09648
摩根第一貨幣市場基金                                             15.12370   15.12350   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                 13.95000   14.21000  -0.26000   -1.82970
摩根新金磚五國基金                                               12.37000   12.24000   0.13000    1.06209
摩根新絲路基金                                                    9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
摩根新興35基金                                                   13.16000   13.06000   0.10000    0.76570
摩根新興日本基金                                                 22.91000   23.08000  -0.17000   -0.73657
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.16950    7.17240  -0.00290   -0.04043
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.43980    9.44390  -0.00410   -0.04341
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27120    9.27430  -0.00310   -0.03343
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.90220   10.90680  -0.00460   -0.04218
摩根新興科技基金                                                 49.59000   48.73000   0.86000    1.76483
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.61130    8.55530   0.05600    0.65457
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.17250    9.11940   0.05310    0.58228
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.64920    8.59880   0.05040    0.58613
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.19030   10.12400   0.06630    0.65488
摩根龍揚基金                                                     30.94000   30.97000  -0.03000   -0.09687
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28690    9.29070  -0.00380   -0.04090
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.42950   11.43420  -0.00470   -0.04110
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鋒裕匯理亞洲新富基金                                             20.45000   20.42000   0.03000    0.14691
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.60810   12.60810   0.00000    0.00000
鋒裕匯理阿波羅基金                                               10.12000    9.97000   0.15000    1.50451
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.48400   10.47610   0.00790    0.07541
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.44580   10.44020   0.00560    0.05364
聯邦中國龍基金                                                   24.00000   23.69000   0.31000    1.30857
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.47710   12.47080   0.00630    0.05052
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.67160   11.66640   0.00520    0.04457
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.70490   10.69470   0.01020    0.09537
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36710   10.36190   0.00520    0.05018
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.75110    9.74680   0.00430    0.04412
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.93730    8.92880   0.00850    0.09520
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.71940    9.70910   0.01030    0.10609
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.02130   10.00150   0.01980    0.19797
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.62490    9.62190   0.00300    0.03118
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.01750   10.00520   0.01230    0.12294
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.18190    9.17900   0.00290    0.03159
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.55250    9.54080   0.01170    0.12263
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.24080   11.22560   0.01520    0.13540
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.03460   11.01970   0.01490    0.13521
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.42780   10.40550   0.02230    0.21431
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.42540   10.41130   0.01410    0.13543
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.21910   10.20530   0.01380    0.13522
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.65870    9.63800   0.02070    0.21477
聯邦金鑽平衡基金                                                 21.85720   21.59970   0.25750    1.19215
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      8.99620    8.95340   0.04280    0.47803
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.52200    9.46800   0.05400    0.57034
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      8.96220    8.91960   0.04260    0.47760
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.47450    9.42080   0.05370    0.57002
聯邦貨幣市場基金                                                 13.21260   13.21240   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 11.97000   11.82000   0.15000    1.26904
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.71160   16.69200   0.01960    0.11742
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.05410   12.03200   0.02210    0.18368
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.99210   11.96070   0.03140    0.26253
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.42650   11.39650   0.03000    0.26324
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.22430   12.22210   0.00220    0.01800
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.53730   11.53010   0.00720    0.06245
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.50490   10.50300   0.00190    0.01809
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.72580    8.72040   0.00540    0.06192
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聯博大利基金                                                     33.76000   33.15000   0.61000    1.84012
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   17.47000   17.52000  -0.05000   -0.28539
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     17.46000   17.51000  -0.05000   -0.28555
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   11.83000   11.86000  -0.03000   -0.25295
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.97000   15.95000   0.02000    0.12539
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.65000    7.63000   0.02000    0.26212
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          14.91000   14.93000  -0.02000   -0.13396
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
聯博貨幣市場基金                                                 15.03090   15.03080   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.14800   11.12980   0.01820    0.16352
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.00410   13.98730   0.01680    0.12011
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65340    7.64090   0.01250    0.16359
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.32000   14.30000   0.02000    0.13986
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      9.92410    9.91400   0.01010    0.10188
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.29150   10.32630  -0.03480   -0.33700
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        9.92360    9.91700   0.00660    0.06655
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.05660   10.04490   0.01170    0.11648
瀚亞中小型股基金                                                 19.31000   19.14000   0.17000    0.88819
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           12.06000   12.16000  -0.10000   -0.82237
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
瀚亞巴西基金                                                      5.82000    5.73000   0.09000    1.57068
瀚亞外銷基金                                                     37.56000   37.16000   0.40000    1.07643
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.00540   10.98430   0.02110    0.19209
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.57940   10.56250   0.01690    0.16000
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.54370   12.51980   0.02390    0.19090
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.49070   10.49090  -0.00020   -0.00191
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.20690    7.19320   0.01370    0.19046
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.84620    7.83360   0.01260    0.16085
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.04790    8.03260   0.01530    0.19047
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      6.98210    6.98220  -0.00010   -0.00143
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.65980    8.64330   0.01650    0.19090
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.86520    8.84840   0.01680    0.18986
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.17410    9.15940   0.01470    0.16049
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.02610    9.00890   0.01720    0.19092
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.50100   10.50450  -0.00350   -0.03332
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.82140    9.82780  -0.00640   -0.06512
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.66660    9.67650  -0.00990   -0.10231
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.87990    9.88320  -0.00330   -0.03339
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.16000   15.09000   0.07000    0.46388
瀚亞印度基金-美元                                                14.22000   14.15000   0.07000    0.49470
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.32000   32.14000   0.18000    0.56005
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.26000   13.33000  -0.07000   -0.52513
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.62000   14.55000   0.07000    0.48110
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.70000    6.68000   0.02000    0.29940
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.98000   11.89000   0.09000    0.75694
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.15100   12.12320   0.02780    0.22931
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.11010   14.28000  -0.16990   -1.18978
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.07920   11.05770   0.02150    0.19443
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.98010   10.95330   0.02680    0.24468
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.50490   12.50560  -0.00070   -0.00560
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.94140    8.92080   0.02060    0.23092
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.78480    9.90260  -0.11780   -1.18959
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.89150    8.87420   0.01730    0.19495
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.80140    8.77990   0.02150    0.24488
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.29330    9.29450  -0.00120   -0.01291
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.71710   14.68420   0.03290    0.22405
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.40870   10.39160   0.01710    0.16456
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.05210   10.03900   0.01310    0.13049
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.53150   12.50350   0.02800    0.22394
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.68000   19.34000   0.34000    1.75801
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.61370   13.61350   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               27.88000   27.67000   0.21000    0.75894
瀚亞高科技基金                                                   54.20000   53.83000   0.37000    0.68735
瀚亞理財通基金                                                   25.89000   25.76000   0.13000    0.50466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     20.33000   20.13000   0.20000    0.99354
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.84830   13.85150  -0.00320   -0.02310
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.25270    9.25490  -0.00220   -0.02377
瀚亞電通網基金                                                   14.14000   14.04000   0.10000    0.71225
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.96670   13.95390   0.01280    0.09173
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.53500   10.52560   0.00940    0.08931
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.77870    9.77360   0.00510    0.05218
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47410   11.46350   0.01060    0.09247
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.05890   10.05000   0.00890    0.08856
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                     10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
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