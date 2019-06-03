[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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1584 精剛 20190603 台南市柳營區工一路 15 號 (本公司 1F 會議室)

2424 隴華 20190603 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 403 室)

3577 泓格 20190603 新竹縣湖口鄉光復北路 111 號 (本公司一樓會議室)

4171 瑞基 20190603 台中市西屯區中部科學園區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

5523 豐謙 20190603 台中市西區台灣大道二段 501 號 10 樓之 2 會議室

6575 心悅 20190603 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)

1413 宏洲 20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號

1446 宏和 20190604 台南市仁德區中正路二段 806 號 (仁德國小大禮堂)

2415 錩新 20190604 台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

3038 全台 20190604 高雄市高雄加工出口區中一路五號

3176 基亞 20190604 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓視訊會議中心 (A 棟 2 樓)

4544 春日 20190604 高雄市岡山區大寶街 50 號 (本公司會議室)

6204 艾華 20190604 晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)

6682 碩鑽材料 20190604 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 1 樓

8182 加高 20190604 高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號 (本公司員工餐廳)

1259 安心 20190605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室

1326 台化 20190605 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂

1516 川飛 20190605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

1708 東鹼 20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號 (東鹼股份有限公司蘇澳總廠)

1718 中纖 20190605 台北市忠孝東路三段一號 (國立台北科技大學科研大樓 B425 教室)

1906 寶隆 20190605 雲林縣斗六市萬年路 809 號 (溪洲國小視聽教室)

2012 春雨 20190605 高雄市岡山區大寶街 100 號

2024 志聯 20190605 本公司新屋廠 (桃園市新屋區中興路 480 號)

2032 新鋼 20190605 本公司大園廠 (桃園市大園區大園工業區民生路 119 號)

2107 厚生 20190605 桃園市龍潭區三和里朝鳳路 1 號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

2323 中環 20190605 集思交通部國際會議中心 (台北市杭州南路一段 24 號 5 樓)

2327 國巨 20190605 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店 VIP1 會議室)

2330 台積電 20190605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)

2375 智寶 20190605 新北市汐止區新台五路 1 段 75 號 B3 會議室

2385 群光 20190605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)

2420 新巨 20190605 新北市新店區三民路 20-2 號 (新店三民活動中心)

2436 偉詮電 20190605 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓 (偉詮公司 310 會議室)

2456 奇力新 20190605 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

2478 大毅 20190605 本公司 (桃園市蘆竹區南山路三段 17 巷 4 號)

2530 華建 20190605 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓

2916 滿心 20190605 新北市五股區五權六路 18 號 8 樓

3026 禾伸堂 20190605 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）

3034 聯詠 20190605 新竹科學工業園區篤行一路 2 號 2 樓會議室 (聯詠辦公大樓)

3048 益登 20190605 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)

3324 雙鴻 20190605 新北市五股區五工六路 9 號 4 樓 (新北市勞工活動中心)

3356 奇偶 20190605 新北市汐止區南陽街 209 號 2 樓 (雍和台北園區 C 棟)

3363 上詮 20190605 新竹市科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業工會)

3373 熱映 20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓

3625 西勝 20190605 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室

3688 華立捷 20190605 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

3691 碩禾 20190605 本公司會議室 (新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

3701 大眾控 20190605 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

4137 麗豐 - KY 20190605 台北市松山區忠孝東路 5 段 510 號 26 樓 (會議室)

4416 三圓 20190605 台北市中正區徐州路二號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 403 室)

4420 光明 20190605 桃園市龜山區宏洲街 29 號 (本公司龜山廠會議室)

4542 科嶠 20190605 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店 C 棟 M 樓源隆廳)

4707 磐亞 20190605 台北市忠孝東路三段一號 (國立台北科技大學科研大樓 B424 教室)

4806 昇華 20190605 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

4927 泰鼎 - KY 20190605 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店 B1 宴會廳

4991 環宇 - KY 20190605 新北市中和區中正路 716 號 B2(遠東世紀廣場第二期管理委員會會議室)

5016 松和 20190605 南投市南崗三路 61 號 (松和工業股份有限公司)

5205 中茂 20190605 台北市內湖區內湖路 1 段 516 號 6 樓

5223 安力 - KY 20190605 新北市新莊區中央路 469 號新莊典華飯店 3 樓會議廳 (伊麗莎白廳)

5272 笙科 20190605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)

5317 凱美 20190605 新北市汐止區新台五路一段 81 號 13 樓之 2

5484 慧友 20190605 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

5489 彩富 20190605 台北市中山北路七段 127 號沃田旅店

5604 中連貨運 20190605 台中酒廠 (台中市西屯區工業 28 路 2 號)

6116 彩晶 20190605 本公司內湖大樓 (台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓)

6158 禾昌 20190605 桃園市桃園區興華路 9 號

6164 華興 20190605 新北巿新店區中興路三段 219 號 202 室 (天下一家共融廣場)

6172 互億 20190605 新竹市科學園區工業東二路 1 號

6208 日揚 20190605 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)

6242 立康 20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址：台南市永康區環工路 29 號)

6276 安鈦克 20190605 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側會議室

6285 啟碁 20190605 新竹科學園區展業一路 2 號 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 會議室)

6416 瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路 10 號 4 樓

6426 統新 20190605 台南市新市區南科三路 26 號 2 樓

6465 威潤 20190605 內湖自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室)

6525 捷敏 - KY 20190605 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

6561 是方 20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳)

6596 寬宏藝術 20190605 台北市中山區樂群二路 267 號 6 樓

6610 安成生技 20190605 臺北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓

8087 華鎂鑫 20190605 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光加州餐廳會議廳)

8089 康全電訊 20190605 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城)

8171 天宇 20190605 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)

8415 大國鋼 20190605 台南市南門路 261 號勞工育樂中心

8466 美 (吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

8478 東哥遊艇 20190605 東哥企業股份有限公司 1 樓會議室 (高雄市前鎮區金福路 1 號)

8908 欣雄 20190605 高雄市鳳山區國泰路一段 99 號 (本公司營管中心二樓會議室)

9945 潤泰新 20190605 台北市八德路 2 段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)

1457 宜進 20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)

1626 艾美特 - KY20190606 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)

1760 寶齡富錦 20190606 臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心四樓會議室)

2103 台橡 20190606 國泰金融會議中心 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

2347 聯強 20190606 台北市八德路二段 260 號中影八德大樓 3 樓演講廳

2449 京元電子 20190606 苗栗縣頭份市公所中山堂

2486 一詮 20190606 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)

2539 櫻花建 20190606 臺中市西區館前路 57 號 B1(全國大飯店)

2705 六福 20190606 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

2727 王品 20190606 台中市西區台灣大道二段 220 號 27 樓 (瑞助營造訓練中心)

3002 歐格 20190606 台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1

3004 豐達科 20190606 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)

3023 信邦 20190606 信邦電子股份有限公司員工餐廳 (苗栗縣苗栗市國華路 582 號)

3163 波若威 20190606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)

3206 志豐 20190606 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)

3321 同泰 20190606 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)

3338 泰碩 20190606 台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓 (亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

3441 聯一光 20190606 南投縣草屯鎮稻香路 6－4 號 (本公司大會議室)

3450 聯鈞 20190606 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

3454 晶睿 20190606 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室

3511 矽瑪 20190606 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)

3527 聚積 20190606 本公司會議室 (新竹市埔頂路 18 號 10 樓)

3607 谷崧 20190606 新陶芳餐廳 (地址：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號)

3627 華信科 20190606 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

3659 百辰 20190606 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 28 號 3 樓 (本公司會議室)

3666 光耀 20190606 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳

3684 榮昌 20190606 新北市新店區寶橋路 233-2 號 8 樓 (本公司會議室)

3698 隆達 20190606 新竹市科學工業園區工業東二路一號

4116 明基醫 20190606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳

4147 中裕 20190606 敦化南路大陸工程大樓 B2 會議室 (台北市大安區敦化南路二段 95 號地下二樓)

4523 永彰 20190606 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 - 永彰觀音廠

4526 東台 20190606 高雄市路竹區路科三路三號 (本公司視聽教室)

4553 盛復 20190606 新幹線花園酒店 (台中市南屯區工業十八路 29 號) 國際廳

4557 永新 - KY 20190606 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)

4560 強信 - KY 20190606 桃園市桃園區延平路 147 號 1 樓 (桃園市婦女館 101 會議室)

4736 泰博 20190606 本公司 (新北市五股區五工二路 127 號)

4977 眾達 - KY 20190606 臺北市大安區和平東路一段 129 號 (國立臺灣師範大學進修推廣學院 2 樓視聽教室)

5009 榮剛 20190606 台南市柳營區工二路 10 號 (本公司總部大樓 1F 會議室)

5013 強新 20190606 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號 (本公司四樓會議室)

5213 亞昕 20190606 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)

5283 禾聯碩 20190606 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路 88 號 1 樓

5289 宜鼎 20190606 新北市汐止區大同路一段 237 號 T1 棟 (RF1 會議室)

5299 杰力 20190606 台元科技園區會館 (新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓)

5353 台林 20190606 本公司 (桃園市蘆竹區榮安路十號)

5410 國眾 20190606 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳

5426 振發 20190606 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)

5475 德宏 20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)

5522 遠雄 20190606 台北市信義區松高路 1 號 32 樓 (遠雄金融中心國際會議廳)

5525 順天 20190606 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2F(順天經貿廣場國際廳)

5529 志嘉 20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)

6016 康和證 20190606 台北市基隆路一段一七六號地下 2 樓 (本公司會議室)

6123 上奇 20190606 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)

6154 順發 20190606 高雄市三民區建國二路 50 號 5 樓 (本公司教育訓練中心)

6176 瑞儀 20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓

6201 亞弘電 20190606 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)

6226 光鼎 20190606 新北市中和區健康路 8 號 11 樓 (本公司教育訓練室)

6291 沛亨 20190606 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)

6403 群登 20190606 桃園市桃園區延平路 147 號 (婦女館 102 會議室 1F)

6412 群電 20190606 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)

6428 淘米 20190606 台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓 (台灣淘米會議室)

6510 精測 20190606 桃園市中壢區民權路 398 號

6523 達爾膚 20190606 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

6527 明達醫 20190606 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)

6529 研鼎 20190606 台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓 (本公司會議室)

6531 愛普 20190606 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期文化展覽會館 2 樓多功能會議室)

6556 勝品 20190606 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

6586 醣基 20190606 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)

6638 沅聖 20190606 新北市中和區建康路 10 號 4 樓

6641 基士德 - KY20190606 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳 (202 會議室))

6673 和詮 20190606 高雄市前鎮區新生路 248-20 號 1 樓

8011 台通 20190606 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室 (地址: 新北市新莊區五工路 95 號)

8086 宏捷科 20190606 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處 (地址: 台南科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓)

8342 益張 20190606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)

8422 可寧衛 20190606 高雄市岡山區岡山路 434 號 2 樓 (高雄市岡山區農會)

8435 鉅邁 20190606 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)

8476 台境 20190606 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)

8499 鼎炫 - KY 20190606 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店 3 樓東廳)

8921 沈氏 20190606 新北市板橋區重慶路 66 號 4 樓 (新北市工業會)

8924 大田 20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心)

8935 邦泰 20190606 本公司 (台中市潭子區豐興路二段龍興巷 23-6 號) 科技大樓五樓

9951 皇田 20190606 台南市永康區永科五路六號 (本公司員工餐廳)

1340 勝悅 - KY 20190610 台北市忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心)

1808 潤隆 20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店璀璨廳)

2308 台達電 20190610 桃園市桃園區興隆路 18 號 2 樓會議廳

2383 台光電 20190610 桃園巿觀音區大同一路 18 號本公司會議室

2401 凌陽 20190610 新竹科學園區工業東二路 1 號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館）

2443 新利虹 20190610 新竹縣湖口鄉中正二路 70 號

2458 義隆 20190610 本公司ㄧ樓會議室 (新竹科學園區創新ㄧ路十二號)

2483 百容 20190610 台中市工業區 25 路 20 號

2495 普安 20190610 新北市中和區中正路 631 號 3 樓瓏山林台北中和飯店 (西北廳)

2520 冠德 20190610 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2542 興富發 20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店仙侶奇緣廳)

2701 萬企 20190610 台北市峨嵋街 52 號

3019 亞光 20190610 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號 3F

3040 遠見 20190610 新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓 (板橋區農會第二大樓 13 樓第 8 研習廳)

3057 喬鼎 20190610 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館二樓達爾文廳)

3092 鴻碩 20190610 臺北市內湖區民權東路 6 段 99 號 8 樓 (臺北市內湖區公所大禮堂)

3191 和進 20190610 新北市五股區五工六路九號 (新北市勞工活動中心 503 教室)

3226 至寶電 20190610 台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號（新化區崙頂里活動中心）

3265 台星科 20190610 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)

3296 勝德 20190610 新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 (本公司 107 會議室)

3306 鼎天 20190610 桃園市龜山區文化二路 211 號一樓會議室

3432 台端 20190610 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)

3499 環天科 20190610 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)

3597 映興 20190610 台中市南屯區工業 19 路 10 號 (本公司一樓之柏林會議室)

3615 安可 20190610 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號

3630 新鉅科 20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號

3664 安瑞 - KY 20190610 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)

4127 天良 20190610 新北市汐止區大同路一段 147 號

4166 友霖 20190610 台北市復興北路 99 號 6 樓

4430 耀億 20190610 彰化縣和美鎮彰美路六段 334 號 (一樓大會議室)

4549 桓達 20190610 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

4702 中美實 20190610 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)

4725 信昌化 20190610 台泥大樓三樓士敏廳 (台北市中山北路二段 113 號 3 樓)

4903 聯光通 20190610 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)

5225 東科 - KY 20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)

5434 崇越 20190610 台北市內湖區堤頂大道二段 489 號 9 樓

5490 同亨 20190610 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館愛因斯坦廳會議室)

5533 皇鼎 20190610 新北市汐止區大同路一段一二八號四樓 (富信大飯店台北店會議廳)

5609 中菲行 20190610 美福大飯店 (台北市中山區樂群二路 55 號二樓至福廳)

6111 大宇資 20190610 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)

6114 久威 20190610 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (台北市內湖科技園區服務大樓)

6184 大豐電 20190610 新北市板橋區中山路一段 161 號 3 樓 (新北市政府階梯會議室 0307 室)

6215 和椿 20190610 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓東側門)

6283 淳安 20190610 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)10 樓 1002 室

6411 晶焱 20190610 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)

6442 光聖 20190610 救國團劍潭海外青年活動中心 (台北市士林區中山北路 4 段 16 號)

6545 擎力 20190610 台北市南港區園區街 H 棟 3-2 號 9 樓 (南港 IC 設計育成中心 0913 室)

6573 虹揚 - KY 20190610 新北市新店區北新路三段 223 號 (台北矽谷國際會議中心 2D 廳)

6577 勁豐 20190610 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)

6594 展匯科 20190610 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心

6599 普達系統 20190610 台北市內湖區行愛路 77 巷 59 號 8 樓

6626 唯數 20190610 台北市中正區延平南路 189 號 3 樓 (本公司會議室)

6650 帝圖 20190610 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展演館)

6656 宬世環宇 20190610 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓

6661 威健生技 20190610 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室

6667 信紘科 20190610 苗栗縣竹南鎮友義路 66 號

6691 洋基工程 20190610 新北市林口區文化二路 1 段 266 號

8043 蜜望實 20190610 新北市五股區五權路 1 號 2 樓 (新北市工商展覽中心)

8091 翔名 20190610 新竹市牛埔南路 221 號翔名科技 (本公司)4 樓會議室

8150 南茂 20190610 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛迪生廳)

8421 旭源 20190610 經濟部工業局新竹工業區服務中心 2 樓會議室 (地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

8426 紅木 - KY 20190610 新北產業園區服務中心三樓會議室 (新北市新莊區五工路 95 號)

8489 三貝德 20190610 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 2 樓之 2

8923 時報 20190610 台北市萬華區和平西路 3 段 240 號 2 樓

9931 欣高 20190610 高雄市鹽埕區大義街 56 號 5 樓會議室

1232 大統益 20190611 台南市官田區二鎮里工業西路 32 號本公司辦公大樓

1301 臺塑 20190611 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂

1438 裕豐 20190611 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)

1710 東聯 20190611 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1902 台紙 20190611 臺南市立南梓實驗小學活動中心 (台南市新營區建業路 191 號)

2031 新光鋼 20190611 本公司觀音廠會務辦公室 (桃園市觀音區觀音工業區工業八路 120 號)

2106 建大 20190611 彰化縣員林市中山路一段 146 號 (本公司一樓大禮堂)

2338 光罩 20190611 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館二樓達爾文廳)

2431 聯昌 20190611 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號

2493 揚博 20190611 桃園市中壢區東園路 57 號中壢工業區服務中心

2741 老四川 20190611 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號)

3015 全漢 20190611 桃園市婦女館 (地址：桃園市桃園區延平路 147 號)

3041 揚智 20190611 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 4 樓 (學學文創志業大樓)

3115 寶島極 20190611 桃園縣蘆竹鄉南山路一段 276 號

3141 晶宏 20190611 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號

3168 眾福科 20190611 汐止遠雄 U-TOWN 展覽館 1(新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓)

3285 微端 20190611 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 樓 (康寧生活會館)

3540 曜越 20190611 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳

3543 州巧 20190611 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

3595 山太士 20190611 新竹縣竹北市中和街 191 巷 15 弄 1 號

3617 碩天 20190611 台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 (訓練教室)

3672 康聯訊 20190611 南港展覽館 1 館 503 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號)

3674 康訊 20190611 新北市汐止區新台五路一段 79 號 5 樓之 13

4510 高鋒 20190611 本公司 (台中市大雅區科雅路 16 號)

4565 宏偉 20190611 新北市五股區五權五路 33 號 6 樓會議室

4947 昂寶 - KY 20190611 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

5222 全訊 20190611 南部科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓 (灣科學工業園區同業公會南區辦事處 201 會議室)

5264 鎧勝 - KY 20190611 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

5863 瑞興銀 20190611 台北市徐州路 46 號，市長官邸藝文沙龍

6170 統振 20190611 統振股份有限公司 (台北市內湖區安美街 181 號)

6199 天品 20190611 桃園市平鎮區洪圳路 385-3 號 (天品聯合企業股份有限公司)

6223 旺矽 20190611 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議室)

6472 保瑞 20190611 台南市官田區二鎮里工業路 2 號 (台南市官田工業區產業行銷中心會議室)

6516 勤崴 20190611 台北市中正區中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會國際會議中心 1008 室)

6550 北極星藥業 - KY20190611 張榮發國際會議中心 (地址: 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓)

6552 易華電 20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

6654 天正國際 20190611 高雄市仁武區仁祥街 199 號

8041 東精電 20190611 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

8092 建暐 20190611 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號本公司四樓會議室

8122 神通 20190611 臺北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓視訊會議廳

1101 台泥 20190612 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

1108 幸福 20190612 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心教學大樓 2 樓 328 教室)

1303 南亞 20190612 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂

1304 台聚 20190612 臺北市士林區士商路 189 號 (國立台灣科學教育館 9F 國際會議廳)

1307 三芳 20190612 高雄市國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)

1336 台翰 20190612 新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號 2 樓 A 廳）

1414 東和 20190612 台北市信義區信義路 5 段 5 號 2 樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第 2 會議室)

1444 力麗 20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 38 號

1447 力鵬 20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號

1452 宏益 20190612 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)

1467 南緯 20190612 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室

1530 亞崴 20190612 台中市西屯區科園二路 15 號亞崴機電股份有限公司台中分公司

1533 車王電 20190612 台中市大雅區中清路四段 85 號

1536 和大 20190612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址: 台中市大雅區科雅路 12 號)

1537 廣隆 20190612 本公司會議室 (地址：南投市自立三路 6 號)

1597 直得 20190612 台南市新市區南部科學園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1(南科公會大樓)

1608 華榮 20190612 高雄市仁武區高楠公路 30 號 (本公司高楠工廠)

1609 大亞 20190612 台南市關廟區中山路二段 249 號 (本公司視聽會議室)

1723 中碳 20190612 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

1781 合世 20190612 新北市中和區中正路 716 號地下二樓

1909 榮成 20190612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號 (本公司二林廠會議室)

2020 美亞 20190612 桃園市楊梅區青年路三號 (中華汽車人力培訓中心)

2035 唐榮 20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)

2303 聯電 20190612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)

2321 東訊 20190612 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓

2359 所羅門 20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

2364 倫飛 20190612 高雄市大寮區大發工業區華西路 31 號

2367 燿華 20190612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)

2369 菱生 20190612 台中加工出口區從業員工康樂室 (臺中市潭子區建國路 1 號)

2373 震旦行 20190612 台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2376 技嘉 20190612 桃園市中壢區民權路 398 號 (古華花園飯店)

2379 瑞昱 20190612 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館巴哈廳)

2392 正崴 20190612 新北市土城區中央路 4 段 49 號 2 樓

2423 固緯 20190612 新北市土城區中興路 7-1 號 (本公司)

2451 創見 20190612 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)

2455 全新 20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號

2474 可成 20190612 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 5 樓)

2482 連宇 20190612 新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(本公司大會議室)

2485 兆赫 20190612 新竹縣新竹工業區文化路 2 號 (本公司新竹廠)

2489 瑞軒 20190612 新北市中和區連城路 268 號 17 樓多功能會議室

2499 東貝 20190612 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

2729 瓦城 20190612 新北市中和區中正路 631 號 3F(瓏山林台北中和飯店西北廳)

2912 統一超 20190612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)

3003 健和興 20190612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號

3008 大立光 20190612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

3022 威強電 20190612 新北市汐止區中興路 29 號 6 樓 (本公司教育訓練中心)

3028 增你強 20190612 台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓 (本公司會議室)

3031 佰鴻 20190612 新北市板橋區和平路 15 號 1 樓

3042 晶技 20190612 桃園市平鎮區工業六路四號 (會議廳)

3045 台灣大 20190612 台北市信義區菸廠路 88 號 (臺北文創大樓)6 樓多功能廳

3046 建碁 20190612 新北市汐止區大同路一段 128 號 (台北富信大飯店)3 樓

3049 和鑫 20190612 南部科學工業園區台南市善化區北園一路 7 號

3056 總太 20190612 台中市北屯區崇德五路 345 號 (新天地餐廳)

3094 聯傑 20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂

3097 拍檔 20190612 本公司會議室 (新北市新店區寶橋路 233-2 號 10 樓)

3211 順達 20190612 桃園市龜山區文禾路 188 號 1 樓

3217 優群 20190612 新竹日月光大飯店 (新竹市富群 3 號)

3231 緯創 20190612 張榮發基金會國際會議中心

3284 太普高 20190612 高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓)

3310 佳穎 20190612 桃園市大園區和平西路二段 110 號

3311 閎暉 20190612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

3317 尼克森 20190612 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 1 樓

3322 建舜電 20190612 台北富信大飯店 - 本館華美廳 (新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓)

3323 加百裕 20190612 桃園市龍潭區工五路 128 號 (本公司三樓餐廳)

3479 安勤 20190612 本公司大會議室 (新北市中和區連城路 228 號 7 樓)

3489 森寶 20190612 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店 B1F 紫雲廳 2 廳)

3504 揚明光 20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)

3515 華擎 20190612 天母沃田旅店 202 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

3535 晶彩科 20190612 新竹縣竹北市光明六路東一段 2 號 (新竹縣體育場視聽教室)

3558 神準 20190612 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心

3579 尚志 20190612 台北市中山北路三段 22 號 (北設工大樓 18 樓)

3592 瑞鼎 20190612 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室

3653 健策 20190612 桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

3665 貿聯 - KY 20190612 新北市中和區中正路 726 號 A 棟 B2 會議室

3669 圓展 20190612 新北市土城區大安路 157 號 (圓展科技股份有限公司 1 樓會議室)

3703 欣陸 20190612 台北市敦化南路一段 108 號地下二樓 (富邦國際會議中心)

3704 合勤控 20190612 新竹科學工業園區創新二路六號 B1 演講廳

3707 漢磊 20190612 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

4120 友華 20190612 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)

4126 太醫 20190612 銅鑼鄉中平集會所 (苗栗縣銅鑼鄉中平村 12 鄰中平 157-5 號)

4138 曜亞 20190612 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和酒店)

4157 太景 *-KY 20190612 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

4164 承業醫 20190612 台北市復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)

4175 杏一 20190612 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

4573 高明鐵 20190612 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 357 號 (本公司會議廳)

4711 永純 20190612 台北市長春路 168 號 11 樓 (六福客棧富貴廳)

4714 永捷 20190612 台南市中西區和緯路五段 91 號 (帝凡內接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面)

4732 彥臣 20190612 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)

4760 勤凱 20190612 高雄市大寮區大有三街 32 號 (本公司第五會議室)

4907 富宇 20190612 臺中市西屯區市政北二路 238 號地下二樓

4933 友輝 20190612 桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號 1 樓

5212 凌網 20190612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)

5244 弘凱 20190612 桃園市桃園區春日路 1492 號 7 樓 (本公司會議室)

5248 景傳 20190612 新北市新店區北新路 1 段 92 號 3 樓文化劇場演藝廳

5297 廣化 20190612 新竹縣新豐鄉康樂路一段 169-2 號 2 樓 (本公司)

5388 中磊 20190612 苗栗縣竹南鎮友義路 81 號 4 樓

5392 應華 20190612 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)

5438 東友 20190612 桃園市觀音區金湖里中山路一段 1568-1 號 (本公司員工餐廳)

5469 瀚宇博 20190612 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)

5474 聰泰 20190612 台北市中山區敬業四路 168 號 (維多麗亞酒店 3 樓天璽廳)

5487 通泰 20190612 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

5543 崇佑 - KY 20190612 台北市中山區松江路 306 號

5601 台聯 20190612 基隆市七堵區堵南里三合街二號

6015 宏遠證 20190612 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (本公司七樓)

6120 達運 20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)

6126 信音 20190612 新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號 (本公司三樓員工餐廳)

6173 信昌電 20190612 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 103 會議室)

6190 萬泰科 20190612 桃園市中壢工業區北園路 17 號 (萬泰科技工廠)

6206 飛捷 20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心)

6221 晉泰 20190612 新竹市大學路 1001 號 (交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)

6227 茂綸 20190612 新北市新店區北新路 3 段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6231 系微 20190612 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳 (台北市松江路 350 號)

6263 普萊德 20190612 新北市新店區中興路 3 段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)

6274 台燿 20190612 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)

6294 智基 20190612 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 4 樓

6405 悅城 20190612 本公司會議室 (桃園市中壢區北園路 18 號)

6495 納諾 *-KY 20190612 臺北市中正區濟南路一段 2 之 1 號 3 樓 B 會議室

6499 益安 20190612 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)

6589 台康生技 20190612 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)

6591 動力 - KY 20190612 康和綜合證券股份有限公司 B2 會議室 (台北市信義區基隆路 1 段 176 號 B2)

6617 共信 - KY 20190612 臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓 (集思交通部國際會議中心 / 202 會議室)

6713 博謙生技 20190612 台南市新市區環東路一段 31 巷 8 號 4 樓 (本公司會議室)

8021 尖點 20190612 新北市樹林區佳園路三段 203 號

8024 佑華 20190612 新竹科學工業園區工業東二路 1 號科技生活館 2 樓愛迪生廳會議室

8034 榮群 20190612 榮群電訊股份有限公司會議室 (新竹科學園區工業東九路 5 號 3 樓)

8042 金山電 20190612 新北市三重區光復路一段 68 巷 11 弄 1 號 2 樓

8048 德勝 20190612 台北世界貿易中心南港展覽館 (台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓會議室 504C)

8081 致新 20190612 新竹市科學園區工業東三路 2 號 2 樓 (本公司員工餐廳)

8111 立碁 20190612 新北市樹林區鎮前街 467 號 (東陽市民活動中心)

8114 振樺電 20190612 新北市土城區大同街 23 號 8 樓

8121 越峰 20190612 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳

8147 正淩 20190612 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓

8183 精星 20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓

8213 志超 20190612 桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓 (平鎮工業區管理中心會議室)

8279 生展 20190612 台南市新營區開元路 154 號

8281 歐普羅 20190612 新北市新莊區中正路 66 號 13 樓 (本公司會議室)

8299 群聯 20190612 苗栗縣竹南鎮群義路 1 號 - 本公司 1 廠 1 樓會議室 (廣源科技園區內)

8404 百和興業 - KY20190612 和美鎮農會農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4F)

8427 基勝 - KY 20190612 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷 II 國際會議中心 - 2D 廳)

8477 創業家 20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室

8936 國統 20190612 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

9802 鈺齊 - KY 20190612 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)

9942 茂順 20190612 南投縣南投市南崗工業區工業路 336 號 (本公司一樓大廳)

1227 佳格 20190613 桃園市大園區和平西路一段 369 號 (本公司大園廠員工交誼廳)

1233 天仁 20190613 苗栗縣竹南鎮中華路 422 號 (天仁茶園銘峰館)

1443 立益 20190613 本公司總公司活動中心 (桃園市平鎮區雙福路一段 65 號)

1519 華城 20190613 桃園市中壢區吉林路十號 (本公司活動中心 1 樓)

1524 耿鼎 20190613 桃園市蘆竹區內溪路 48 號

1560 中砂 20190613 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)

1565 精華 20190613 新北市汐止區大同路三段 196 號 R2 樓 (世界經貿中心會議室)

1591 駿吉 - KY 20190613 台中市北區中清路一段 521 號 (海灣藝術酒店)

1612 宏泰 20190613 晶悅國際飯店二樓富貴廳 (桃園市大興路 269 號)

1614 三洋電 20190613 泰山工廠技術大樓七樓會議廳 (新北市泰山區貴鳳街 35 號)

1709 和益 20190613 台北市進出口商業同業公會松江大樓 (台北市松江路 350 號 1 樓)

1721 三晃 20190613 彰化縣和美鎮湖內里工一路 5 號本公司全興廠員工餐廳

1730 花仙子 20190613 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)

1732 毛寶 20190613 新竹縣湖口鄉中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區管理中心)

1904 正隆 20190613 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2030 彰源 20190613 雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號)

2241 艾姆勒 20190613 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)

2313 華通 20190613 桃園市蘆竹區新莊里大新路 814 巷 91 號本公司

2340 光磊 20190613 新竹科學工業園區力行五路一號 (本公司二廠)

2342 茂矽 20190613 新竹市北區行政大樓禮堂 (新竹市國華街 69 號 5 樓)

2345 智邦 20190613 新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)

2419 仲琦 20190613 新竹市科學園區力行一路 1-8 號

2433 互盛電 20190613 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2453 凌群 20190613 台北市峨眉街 115 號 B1(本公司簡報室)

2459 敦吉 20190613 台北市內湖區內湖路一段 120 巷 8 號 9 樓

2465 麗臺 20190613 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

2467 志聖 20190613 桃園市龜山區文化一路 53 號 2 樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心)

2476 鉅祥 20190613 本公司 (桃園市新屋區九斗里九洲路 1 號)

2481 強茂 20190613 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金銀廳)

2506 太設 20190613 新北市萬里區海景路一號 (太平洋海灣會館榮耀廳)

2538 基泰 20190613 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓 (願景廳)

2606 裕民 20190613 國軍英雄館 - 台北市長沙街一段 20 號

2704 國賓 20190613 台北市中山北路二段 63 號本公司台北分公司 2 樓國際廳

2721 楷捷 - KY 20190613 台北市敦化南路二段 95 號 B2 會議室

2726 雅茗 - KY 20190613 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2F

2731 雄獅 20190613 台北市內湖區石潭路 151 號 2 樓 (本公司)

2850 新產 20190613 本公司 8 樓會議室 (台北市建國北路二段 15 號 8 樓)

3006 晶豪科 20190613 新竹市富群街 3 號新竹日月光大飯店二樓星晨廳

3017 奇鋐 20190613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)

3029 零壹 20190613 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

3035 智原 20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)

3047 訊舟 20190613 台北市內湖區新湖一路 278 號一樓 (本公司一樓)

3059 華晶科 20190613 新竹科學工業園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓 203 會議室)

3071 協禧 20190613 屏東市橋南里工業六路東段 6 號

3083 網龍 20190613 遠見領袖中心 (台北市信義區東興路 61 號 1 樓)

3213 茂訊 20190613 新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓 (本公司教育訓練中心)

3221 台嘉碩 20190613 平鎮工業區服務中心 (地址：桃園市平鎮區南豐路 261 號)

3227 原相 20190613 新竹市新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館 - 愛因斯坦廳)

3289 宜特 20190613 新竹市埔頂路 19 號 9 樓

3426 台興 20190613 桃園市平鎮區工業六路四號 (會議廳)

3529 力旺 20190613 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

3531 先益 20190613 台中市工業區工業 24 路 22 號

3532 台勝科 20190613 台塑大樓前棟 2 樓會議室

3555 重鵬 20190613 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)

3556 禾瑞亞 20190613 珠寶大樓七樓會議室 (台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓)

3611 鼎翰 20190613 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段 35 號

3623 富晶通 20190613 台北市民權西路 53 號 B1 巴赫廳

3663 鑫科 20190613 本公司南科高雄園區廠 (高雄市路竹區路科八路 1 號) 二樓會議室

3685 元創精密 20190613 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)

3709 鑫聯大投控 20190613 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4111 濟生 20190613 新竹縣湖口鄉實踐路三號 (本公司國際會議廳)

4160 創源 20190613 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

4162 智擎 20190613 台北市松江路 350 號 11 樓第二會議室 (台北市進出口商業同業公會)

4167 展旺 20190613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

4173 久裕 20190613 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)

4417 金洲 20190613 高雄國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號)

4533 協易機 20190613 桃園市桃園區縣府路 332 號 11 樓 (桃園市工業會會議室)

4545 銘鈺 20190613 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室 (桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號)

4546 長亨 20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)

4550 長佳 20190613 台北市中山區樂群二路 199 號 3 樓 (台北萬豪酒店 - 春廳)

4552 力達 - KY 20190613 太平洋商旅 (台北市信義區光復南路 495 號 11 樓)

4729 熒茂 20190613 高雄巿前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金冠廳)

4730 通用 20190613 新竹市香山區南港街 52 巷 9-1 號 (本公司學習會議室)

4744 皇將 20190613 台中市大里區工業路 2 號 2 樓大會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心)

4752 聯超 20190613 台北市松江路 350 號 1 樓 (台北市進出口商業同業公會演講廳)

4755 三福 20190613 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

4952 凌通 20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳

4974 亞泰 20190613 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

5014 建錩 20190613 桃園市大園區大觀路 178 號

5206 坤悅 20190613 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 302 會議室

5251 天鉞電 20190613 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心 2C 會議室)

5269 祥碩 20190613 中信商務會館會議室 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)

5349 先豐 20190613 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳

5371 中光電 20190613 科學工業園區竹南園區 (苗栗縣竹南鎮科北五路二號)

5481 新華 20190613 桃園市中壢區中央西路一段 120 號 23 樓 (中壢米堤飯店)

5498 凱崴 20190613 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店

5701 劍湖山 20190613 嘉義耐斯王子大飯店 5 樓宴會廳 (嘉義市忠孝路 600 號)

6027 德信 20190613 台北市新生南路一段 50 號 3 樓

6134 萬旭 20190613 新北市五股區新北產業園區五工六路 72 號一樓 (萬泰大樓)

6143 振曜 20190613 本公司 (新竹縣竹北市博愛街 945 號) 地下一樓

6177 達麗 20190613 台北市中山區松江路 350 號 3 樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室)

6187 萬潤 20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區 - 高雄園區)

6194 育富 20190613 桃園市桃園區新埔六街 95 號 R 樓

6212 理銘 20190613 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室

6213 聯茂 20190613 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路 17 號 (員工餐廳)

6214 精誠 20190613 自由廣場會議中心 (地址：台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓國際演藝廳)

6228 全譜 20190613 台灣科學園區 (新北市汐止區大同路一段 239 號 R2 樓)

6243 迅杰 20190613 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)

6257 矽格 20190613 新竹縣竹東鎮新生路 377 號 (樹杞林文化館)

6272 驊陞 20190613 新北市汐止區大同路 1 段 128 號 4 樓 (台北富信大飯店 / 華美廳)

6278 台表科 20190613 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店三樓、如意廳)

6415 矽力 - KY 20190613 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)

6434 達輝光電 20190613 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路 3 號 1 樓會議室

6482 弘煜科 20190613 台中市臺灣大道二段 186 號 13 樓

6547 高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室

6568 宏觀 20190613 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)

6624 萬年清 20190613 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)

6645 金萬林 20190613 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (U-TOWN_A 棟展覽館 1)

8040 九暘電 20190613 新竹市光復路 2 段 2 巷 47 號 1 樓

8054 安國 20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)

8109 博大 20190613 台中市工業區 22 路 36 號 (本公司)

8163 達方 20190613 住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)

8277 商丞 20190613 劍潭海外青年活動中心教學區三樓 332 室 (台北市士林區中山北路四段 16 號)

8358 金居 20190613 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)

8473 山林水 20190613 台北市和平東路一段 115 號地下 2 樓

8490 利得 20190613 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第 9 教室)

8930 青鋼 20190613 台南市官田區工業路九號 (本公司 3A 會議室)

8931 大汽電 20190613 桃園市大園區潮音北路 276 號

9904 寶成 20190613 彰化縣福興鄉福工路 2 號福興工業區本公司三樓會議室

9908 大台北 20190613 台北市南京東路 2 段 123 號新光人壽大樓 16 樓大會議室

9910 豐泰 20190613 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)

9919 康那香 20190613 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)

9938 百和 20190613 和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4 樓)

9950 萬國通 20190613 台南市歸仁區中山九街 40 號 (本公司簡報室)

9962 有益 20190613 高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號 (高雄市路竹區北嶺社區活動中心)

1312 國喬 20190614 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室

1313 聯成 20190614 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1315 達新 20190614 總公司 (台中市西屯區工業三十五路五十一號)

1324 地球 20190614 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號 (本公司幼二廠地下一樓)

1337 再生 - KY 20190614 高雄市左營區崇德路 801 號 (高雄蓮潭國際會館 R103 教室)

1410 南染 20190614 桃園市蘆竹區南山路三段 233 號 4 樓

1417 嘉裕 20190614 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

1419 新紡 20190614 台北市建國北路 2 段 15 號 8 樓 (新光產物大樓)

1423 利華 20190614 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段 309 號本公司新屋廠員工活動中心

1453 大將 20190614 雲林縣莿桐鄉延平路 16 巷 6 弄 29 號 (本公司莿桐會議室)

1460 宏遠 20190614 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心會議室)

1504 東元 20190614 台北市南港區經貿二路 166 號 A 棟 3 樓 (雅悅會館 - 馥儷廳)

1558 伸興 20190614 台中市西區館前路五十七號 (全國大飯店國際廳 II)

1570 力肯 20190614 新北市八里區中山路一段 95 號二樓「大埤頂社區活動中心」

1580 新麥 20190614 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓會議室 A(新北市勞工活動中心)

1583 程泰 20190614 台中市西屯區科園路 38 號 (中科分公司二樓會議室)

1587 吉茂 20190614 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

1595 川寶 20190614 桃園市蘆竹區錦溪路 99 號 3 樓 (錦中社區活動中心)

1712 興農 20190614 台中僑園大飯店 (台中市西屯區惠中路一段 111 號)

1806 冠軍 20190614 苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號 4 樓 (本公司 4 樓冠軍廳)

2015 豐興 20190614 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)

2029 盛餘 20190614 高雄市小港區中林路 11 號 (本公司文康中心會議室)

2034 允強 20190614 本公司溪州廠 (彰化縣溪州鄉中山路四段 270 號) 管理大樓五樓會議室

2105 正新 20190614 本公司新辦公大樓 B2 會議室 (彰化縣大村鄉黃厝村美港路 215 號)

2246 凱勝綠能 20190614 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室

2328 廣宇 20190614 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

2344 華邦電 20190614 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

2353 宏碁 20190614 台北富信大飯店富麗廳 (新北市汐止區大同路一段 128 號 2 樓)

2356 英業達 20190614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

2368 金像電 20190614 本公司 (桃園巿中壢工業區西園路 113 號)

2374 佳能 20190614 新北市工商發展投資策進會演講廳 (新北市新莊區五權一路 1 號 2 樓之 2)

2377 微星 20190614 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (全球人壽中和商業大樓)

2387 精元 20190614 台中市崇德路二段 256 號 (台中市中科大飯店二樓會議室)

2393 億光 20190614 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店 - 芙蓉廳)

2402 毅嘉 20190614 本公司會議室 (桃園市龜山區華亞二路 268 號)

2409 友達 20190614 中部科學工業園區管理局會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)

2425 承啟 20190614 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

2450 神腦 20190614 桃園市龜山區復興三路 500 號

2454 聯發科 20190614 新竹科學工業園區篤行一路 1 號聯發科技 (國際會議廳

2464 盟立 20190614 新竹市科學園區研發二路 3 號 (本公司一樓會議室)

2484 希華 20190614 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號

2501 國建 20190614 台北市仁愛路四段 296 號地下一樓國際會議廳

2536 宏普 20190614 中國文化大學推廣教育部建國本部 - B1 表演廳 (台北市建國南路二段 231 號 B1)

2611 志信 20190614 基隆長榮桂冠酒店

2723 美食 - KY 20190614 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)

2801 彰銀 20190614 臺北市中山北路 2 段 57 號彰化銀行臺北大樓 13 樓

2832 台產 20190614 台北市忠孝西路一段 38 號 3 樓 (台北凱撒大飯店希爾頓廳)

2834 臺企銀 20190614 台北市塔城街 30 號 17 樓

2867 三商壽 20190614 台北市民權東路三段 6 號 B1(時代金融廣場)

2880 華南金 20190614 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 (華南銀行總行大樓國際會議廳)

2881 富邦金 20190614 台北市中山北路 2 段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓 14 樓大禮堂)

2882 國泰金 20190614 台北市信義區松仁路 9 號一樓國泰金融會議廳

2883 開發金 20190614 台北市敬業四路 168 號維多麗亞酒店 1 樓大宴會廳

2884 玉山金 20190614 臺北市中華路 1 段 69 號國軍文藝活動中心

2885 元大金 20190614 台北市杭州南路一段 24 號 5 樓 (集思交通部國際會議中心集會堂)

2887 台新金 20190614 台北市仁愛路 4 段 118 號 2 樓 (台新金控大樓)

2888 新光金 20190614 台北市南京東路二段 123 號 16 樓會議室

2889 國票金 20190614 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 (台北市中山北路七段 113 號 2 樓)

2890 永豐金 20190614 台北市南京東路三段 36 號 13 樓大禮堂

2891 中信金 20190614 台北市中山北路 4 段 1 號圓山大飯店 12 樓大會廳

2897 王道銀行 20190614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

2905 三商 20190614 台北市建國北路二段 145 號 20 樓

2929 淘帝 - KY 20190614 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 敦南會議室

3011 今皓 20190614 新北市新店區寶興路 53 號 (本公司會議室)

3013 晟銘 20190614 台北維多麗亞酒店 (台北市中山區敬業四路 168 號)

3016 嘉晶 20190614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

3021 鴻名 20190614 台北市信義區東興路 61 號 1 樓 (遠見領袖中心 VLC01 室)

3027 盛達 20190614 總公司 16 樓會議室 (新北市新店區中興路二段 192 號 16 樓)

3054 立萬利 20190614 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀 L 棟)

3067 全域 20190614 台北市東興路 61 號 9 樓 (本公司會議室)

3105 穩懋 20190614 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容飯店 2 樓)

3260 威剛 20190614 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)

3272 東碩 20190614 新北市新店區寶橋路 235 巷 131 號 8 樓之三本公司 8 樓會議室

3360 尚立 20190614 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館 306 教室 (臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

3372 典範 20190614 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號

3380 明泰 20190614 新竹市科學園區科技生活館 (新竹科學園區工業東二路 1 號) 二樓愛因斯坦廳

3391 佳得 20190614 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室

3483 力致 20190614 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓

3484 崧騰 20190614 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳 (桃園市桃園區大興路 269 號)

3498 陽程 20190614 桃園市大園區溪海里聖德北路 68 號

3501 維熹 20190614 台北市內湖區新湖三路 196 號 1 樓

3533 嘉澤 20190614 基隆市安樂區武訓街 59 號 (經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)

3583 辛耘 20190614 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓

3629 地心引力 20190614 台北市信義區光復南路 419 巷 45 號

4169 泰宗 20190614 富信大飯店 4 樓富華廳 (地址：新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓)

4426 利勤 20190614 雲林縣斗六市斗工十二路 8 號 (一樓會議室)

4528 江興鍛 20190614 台中市西屯區協和南巷 3-1 號 (本公司會議室)

4530 宏易 20190614 台北市中山區中山北路二段 59 巷 21 號 2 樓 (中山區民活動中心）

4532 瑞智 20190614 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號

4551 智伸科 20190614 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店)

4558 寶緯 20190614 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)

4563 百德 20190614 台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號 (本公司 4 樓視聽室)

4741 泓瀚 20190614 新竹市大湖路一七三之二號

4765 磐采 20190614 桃園市龜山區樂善里文明路 72-1 號 (本公司二廠會議室)

4766 南寶 20190614 本公司會議室 (地址：台南市西港區南海里南海埔 12 號)

4911 德英 20190614 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 205 簡報室

4956 光鋐 20190614 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)

4979 華星光 20190614 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)

5256 銳捷 20190614 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

5281 大峽谷 - KY20190614 台灣台中市潮港城國際美食館 (408 台中市南屯區環中路四段 2 號) 會議室

5302 太欣 20190614 新竹市科學工業園區新安路 2-1 號 (尼尼生活館第一會議室)

5309 系統電 20190614 台北市內湖堤頂大道一段 1 號 5 樓 (本公司會議室)

5328 華容 20190614 新北市中和區連城路 268 號 17 樓 (多功能會議室)

5347 世界 20190614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳

5425 台半 20190614 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號 (台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

5432 達威 20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

5455 昇益 20190614 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室

5471 松翰 20190614 台元科技園區劇場式會議中心 - 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓

5538 東明 - KY 20190614 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館 101 室)

5706 鳳凰 20190614 台北市羅斯福路一段 7 號 9 樓

5820 日盛金 20190614 新北市五股區五權路 1 號 2 樓「新北市工商展覽中心會議廳」

5876 上海商銀 20190614 台北市民權東路一段 2 號本公司 6 樓

6146 耕興 20190614 桃園市龜山區華亞一路 52 號 (本公司華亞實驗室三樓視廳室)

6147 頎邦 20190614 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)

6153 嘉聯益 20190614 本公司台北營運總部 (新北市樹林區博愛街 248 號)

6189 豐藝 20190614 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)

6197 佳必琪 20190614 新北市中和區中正路 726 號 B2(遠東世紀園區 A 棟)

6203 海韻電 20190614 台北市松山區東興路 8 號 (統一綜合證券股份有限公司會議室)

6234 高僑 20190614 台中市大甲區日南里工七路 1 號 (本公司大甲廠)

6265 方土昶 20190614 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓)

6277 宏正科 20190614 新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館

6281 全國電 20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室

6418 詠昇 20190614 桃園市中壢區東園路 57 號二樓訓練教室

6477 安集 20190614 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)

6486 互動 20190614 新北市五股區五工五路 38-1 號 (一樓會議室)

6491 晶碩 20190614 桃園市龜山區興業街 5 號

6506 (又又) 邦 20190614 南投市南崗工業區永興路 3 號 1 樓

6548 長華科 20190614 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

6574 霈方 20190614 台北市大安區光復南路 200 號 2 樓 (國聯大飯店)

6637 醫影 20190614 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 (台北南港展覽館 1 館 502 會議室)

8044 網家 20190614 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心八○二室)

8046 南電 20190614 桃園市蘆竹區南崁路一段 338 號本公司錦興廠

8349 恒耀 20190614 台南市仁德區上崙里中正路一段 616 號 (本公司保安廠)

9917 中保 20190614 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館 (地址：彰化市平和七街 66 號)

9925 新保 20190614 台北市建國北路一段 126 號 9 樓會議室

1240 茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心

1258 其祥 - KY 20190617 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學億光大樓 3 樓)

1341 富林 - KY 20190617 高雄漢來大飯店金冠廳 (高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓)

1445 大宇 20190617 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)

1616 億泰 20190617 桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號 (新陶芳庭園餐廳)

2008 高興昌 20190617 高雄市中華一路 318 號 (本公司)

2064 晉椿 20190617 彰化縣鹿港鎮鹿工路 24 號

2102 泰豐 20190617 桃園市觀音區環西路 369 號

2233 宇隆 20190617 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

2348 海悅 20190617 台北西華飯店元明廳 (台北市民生東路三段 111 號 3 樓)

2371 大同 20190617 台北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)

2497 怡利電 20190617 本公司全興廠員工餐廳 (彰化縣伸港鄉溪底村工東一路 37 號)

2546 根基 20190617 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2630 亞航 20190617 台南市仁德區機場路 1050 號 (本公司同同館 2 樓)

2640 大車隊 20190617 台北市中山區濱江街 136 號

2719 燦星旅 20190617 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

2730 美麗信 20190617 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (本公司會議室)

3118 進階 20190617 新北市汐止區康寧街 169 巷 80 號 (本公司會議室)

3162 精確 20190617 新陶芳庭園餐廳 (桃園市中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)

3171 新洲 20190617 台北市內湖區行善路 397 號 (炎洲集團總部 3 樓)

3224 三顧 20190617 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店 4 樓 - 華美廳)

3288 點晶 20190617 新竹市科學園區新安路 2-1 號 1 樓 (尼尼生活館第一會議室)

3312 弘憶股 20190617 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場大樓 1 樓東側會議室)

3576 聯合再生 20190617 本公司國際會議廳 (地址：新竹市力行三路七號一樓)

3601 前源 20190617 苗栗縣竹南鎮公教路 41 號 (本公司竹南分公司員工餐廳)

3603 建祥國際 20190617 新北市新莊區五權一路 1 號 (新北市工商發展投資策進會會議室）

3642 駿熠電 20190617 台北市內湖區瑞光路 399 號

4117 普生 20190617 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)

4183 福永生技 20190617 新竹科學工業園區新竹縣研發三路 8 號 (本公司地下室)

4556 旭然 20190617 雲林縣斗六市科工二路 26 號 (雲林科技工業區服務中心)

4726 永昕 20190617 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 202 會議室

4745 合富 - KY 20190617 台北市信義路四段 236 號 7 樓 703 會議室

4754 國碳科 20190617 桃園市蘆竹區濱海里中圳街 176 號

4912 聯德控股 - KY20190617 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

4943 康控 - KY 20190617 新北市三峽區大學路 63 號 (三鶯福容大飯店)

5015 華祺 20190617 桃園市中壢區松江北路二十九號

5216 優燈 20190617 新竹科學園區新竹市研新二路 1 號

5364 力麗店 20190617 台北市和平東路一段 115 號地下二樓

5902 德記 20190617 台南市永康區中正路 301 號 3 樓

6028 公勝保經 20190617 高雄市左營區大順一路 91 號 5 樓 (本公司高雄業務中心會議室)

6244 茂迪 20190617 台南市新市區大順九路十八號 (本公司園區分公司 5 廠 1 樓國際會議廳)

6532 瑞耘 20190617 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

6559 研晶 20190617 新北市土城區永豐路 173 之 8 號 3 樓 (本公司交誼廳)

6688 海樂影業 20190617 新北市三重區重新路四段 97 號 26 樓之 2

8093 保銳 20190617 本公司 (桃園市桃園區經國路 888 號 15 樓之 2)

8472 夠麻吉 20190617 台北市敦化南路一段 1 號 10 樓 (財團法人土地改革紀念館)

1104 環泥 20190618 台北福華大飯店會議廳 (台北市仁愛路三段 160 號)

1216 統一 20190618 台南市永康區鹽行里中正路 301 號

1260 富味鄉 20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)

1437 勤益控 20190618 台北市羅斯福路三段 62 號 (台灣金融研訓院 401 室)

1465 偉全 20190618 台北市大同區長安西路 287 號

1476 儒鴻 20190618 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路 39 號本公司溪洲廠三樓會議廳

1477 聚陽 20190618 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

1507 永大 20190618 台北市八德路 2 段 260 號 3 樓，中影公司華夏大廈大禮堂

1521 大億 20190618 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 5 樓

1525 江申 20190618 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號 (中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)

1538 正峰新 20190618 桃園市平鎮區民族路雙連 2 段 118 巷 12 號

1568 倉佑 20190618 本公司中山廠員工餐廳 (嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號)

1724 台硝 20190618 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 (尊爵大飯店 3 樓)

1736 喬山 20190618 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)

1787 福盈科 20190618 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

1796 金穎生技 20190618 台南市善化區大利二路 3 號

1809 中釉 20190618 新竹縣竹東鎮中興路四段 136 號 (本公司員工餐廳)

1815 富喬 20190618 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓 (經濟部工業局斗六工業區服務中心)

2006 東和鋼鐵 20190618 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂 22 號 (東和鋼鐵企業苗栗廠禮堂)

2013 中鋼構 20190618 高雄市燕巢區中興路 500 號本公司高雄廠

2027 大成鋼 20190618 台南市南門路 261 號勞工育樂中心

2065 世豐 20190618 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學工學院 B1 育成中心)

2237 華德動能 20190618 桃園市大園區五權里五青路 291 巷 33 號 (本公司會議室)

2247 汎德永業 20190618 台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳 G 廳會議室

2316 楠梓電 20190618 楠梓加工出口區管理處第二會議室 (高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號)

2329 華泰 20190618 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

2337 旺宏 20190618 台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路 2 號)

2357 華碩 20190618 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)

2360 致茂 20190618 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)

2362 藍天 20190618 新北市三重區興德路 129 號

2399 映泰 20190618 海灣假日飯店貴賓一廳 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓)

2427 三商電 20190618 桃園市龜山區民生北路一段 164 號 (本公司桃園廠)

2466 冠西電 20190618 新北市中和區中正路 726 號 B2 地下室 (遠東世紀廣場第一期管理委員會 B2 地下室)

2505 國揚 20190618 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號七樓凱旋廳)

2516 新建 20190618 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心 - 蘇格拉底廳)

2535 達工 20190618 台北市敦化南路二段 201 號地下一樓 (遠東國際大飯店)

2612 中航 20190618 台北市忠孝東路一段 12 號台北喜來登大飯店 B2 喜廳

2615 萬海 20190618 劍潭海外青年活動中心群英堂 (台北市中山北路四段 16 號經國紀念堂 2 樓)

2643 捷迅 20190618 集思台大會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)

2707 晶華 20190618 台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號 4 樓 - 晶華酒店 VIP1

2816 旺旺保 20190618 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳

2855 統一證 20190618 台北市松山區東興路八號地下一樓 (視聽教室)

2906 高林 20190618 台北市大安區敦化南路 2 段 97 號 11 樓 (元富證券教育訓練室)

3050 鈺德 20190618 桃園市龜山區華亞二路二二二號

3058 立德 20190618 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

3060 銘異 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號地下一樓 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3095 及成 20190618 新北市板橋區民生路一段 33 號地下一樓 (正隆廣場)

3147 大綜 20190618 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)

3152 璟德 20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓

3218 大學光 20190618 台北市南港區園區街 3 之 1 號 4 樓

3232 昱捷 20190618 本公司會議室 (台北市內湖區瑞光路 407 號 3 樓)

3339 泰谷 20190618 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心禮堂)

3376 新日興 20190618 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)

3390 旭軟 20190618 晶悅國際飯店 (桃園市桃園區大興路 269 號)

3419 譁裕 20190618 新竹市水利路 81 號 2 樓 (旭家經貿園區 2F 會議廳)

3429 彥陽 20190618 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓

3434 哲固 20190618 桃園市蘆竹區新莊里大興路 20 巷 21 弄 11 號 (本公司會議室)

3465 進泰電子 20190618 台北市中正區長沙街 1 段 20 號 (國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)

3466 致振 20190618 新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

3508 位速 20190618 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)

3512 皇龍 20190618 新北市勞工活動中心五○三教室 (新北市五股區五工六路九號五樓)

3530 晶相光 20190618 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室

3548 兆利 20190618 新北市新莊區五工五路十三號 B1(本公司員工餐廳)

3591 艾笛森 20190618 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)

3628 盈正 20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號 1 樓 (中信商務會館)

3679 新至陞 20190618 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)

3687 歐買尬 20190618 台北市南港區經貿二路 1 號 6 樓 614 室 (南港展覽館)

3689 湧德 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)

4104 佳醫 20190618 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店 3 樓東南廳)

4106 雃博 20190618 新北市土城區民生街 9 號

4107 邦特 20190618 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路 5 號廠辦大樓 4 樓大會議室

4136 太和 - KY 20190618 台北市信義路四段 236 號 7 樓

4432 銘旺實 20190618 新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓

4433 興采 20190618 新北市新莊區五權二路十號 (本公司會議室)

4438 廣越 20190618 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室

4529 淳紳 20190618 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4535 至興 20190618 彰化縣伸港鄉溪底村興工路 67 號 (全興工業區服務中心一樓會議室)

4541 晟田 20190618 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南科高雄園區會議室)

4554 橙的 20190618 台中市西屯區東大路一段 951 號四樓 (逢甲大學中科校區 A401 講堂)

4562 穎漢 20190618 南台灣創新園區 (地址：台南市安南區工業二路 31 號)

4904 遠傳 20190618 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

4906 正文 20190618 新竹縣新竹工業區大智路一巷 79 號 (中華公園活動中心會議室)

4915 致伸 20190618 臺北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心)

4925 智微 20190618 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路 13 號 4 樓 (智微科技股份有限公司 4 樓會議室)

4966 譜瑞 - KY 20190618 台北市信義路 4 段 236 號 7 樓

4989 榮科 20190618 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓 803 會議室 (財團法人張榮發基金會國際會議中心 803 會議室)

5215 科嘉 - KY 20190618 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

5240 建騰 20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心

5305 敦南 20190618 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓。(光寶科技大樓國際會議中心)

5324 士開 20190618 台北市中山北路六段 88 號 B1 樓 (天母國際聯誼會)

5356 協益 20190618 台北市中正區忠孝西路一段 38 號 4 樓 (台北凱撒大飯店 - 北京廳)

5464 霖宏 20190618 嘉義縣民雄工業區中山路 6 號 (本公司二樓員工餐廳)

5465 富驊 20190618 台南市安和路 2 段 54 巷 225 號 (本公司大會議室)

5478 智冠 20190618 高雄福華大飯店福華廳 (高雄市七賢一路 311 號 M3 樓)

5511 德昌 20190618 台中市北區力行路 262 之 1 號 203 會議室 (台中市救國團力行社教中心)

5512 力麒 20190618 台北市和平東路一段 115 號地下 2 樓

5534 長虹 20190618 台北市北平東路 30 號 11 樓

6104 創惟 20190618 新北市新店區北新路三段 215 號 2 樓 (台北矽谷 II - 台北矽谷國際會議中心 C 廳)

6121 新普 20190618 新竹縣湖口鄉八德路二段 471 號 (本公司地下室 B1)

6129 普誠 20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)

6141 柏承 20190618 桃園市蘆竹區坑口里大有街 33 號

6148 驊宏資 20190618 台北市中正區北平東路 30 號 5 樓會議廳

6156 松上 20190618 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (永寧科技園區 A 棟 R 樓)

6191 精成科 20190618 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6209 今國光 20190618 本公司中港分公司四樓會議室 (台中市梧棲區經一路 32 號)

6220 岳豐 20190618 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園飯店)

6235 華孚 20190618 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

6269 台郡 20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)

6279 胡連 20190618 新北市汐止區環河街 72 巷 6 號 2 樓 (本公司大禮堂)

6287 元隆 20190618 新竹巿科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館)

6432 今展科 20190618 新北市新莊區中正路 82 號 (翰品酒店)

6445 經絡醫 20190618 台北市士林區士商路 1 號 9 樓 (台北市士林運動中心)

6462 神盾 20190618 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

6475 岱煒 20190618 新北市土城區民權街 17 號 (本公司 B1 會議室)

6533 晶心科 20190618 新竹科學工業園區新竹市力行一路 1 號 (矽導竹科研發中心行政棟 B1 訓練教室)

6609 瀧澤科 20190618 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)

6611 方舟 20190618 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)

6655 科定 20190618 新北市三重區新北大道一段 9 號 10 樓 (三重勞工中心)

6666 羅麗芬 - KY20190618 台北市復興南路一段 390 號 9 樓 (全國工業總會第一會議室)

6672 騰輝電子 - KY20190618 台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心

6721 信實保全 20190618 新竹縣竹北市台元街 26 號 (一期會館 2 樓多功能會議室)

8032 光菱 20190618 新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 展覽館)

8069 元太 20190618 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室

8099 大世科 20190618 本公司 (台北市中山北路三段 22 號北設工大樓 18 樓)

8201 無敵 20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

8406 金可 - KY 20190618 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)

8432 東生華 20190618 南港軟體育成中心 447 會議室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓)

8443 阿瘦 20190618 集思台大會議中心阿基米德廳 (地址︰台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)

8927 北基 20190618 新北市板橋區中正路 375 巷 48 號 2 樓 (國光公園活動中心)

8941 關中 20190618 台北市內湖區瑞光路 298 號 9 樓

9157 陽光能源 - DR20190618 香港金鐘夏道 18 號海富中心一期 24 樓

9188 精熙 - DR 20190618 香港北角城市花園道 9 號城市花園酒店

9955 佳龍 20190618 桃園市觀音區大潭里環科路 323 號

1441 大東 20190619 台北市大安區敦化南路二段 97 號 (敦南摩天大樓 B2 會議室)

1451 年興 20190619 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號 (本公司會議室)

1604 聲寶 20190619 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號 (聲寶員工餐廳)

1611 中電 20190619 順天經貿廣場國際廳 (台中市西屯區文心路二段 201 號 B2)

1617 榮星 20190619 臺南市仁德區仁德里活動中心 (臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)

1720 生達 20190619 台南市新營區開元路 154 號本公司禮堂

1725 元禎 20190619 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室

1777 生泰 20190619 台南市新營區開元路 168 號 (本公司會議室)

1802 台玻 20190619 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓

2002 中鋼 20190619 本公司中正堂 (高雄市小港區中鋼路 1 號)

2007 燁興 20190619 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心

2009 第一銅 20190619 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)

2025 千興 20190619 台南市麻豆區工業路 222 號

2104 國際中橡 20190619 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

2108 南帝 20190619 台南市南門路 261 號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳

2228 劍麟 20190619 台北市信義區松山路 11 號三樓會議中心

2314 台揚 20190619 新竹市科學園區創新二路一號

2349 錸德 20190619 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號

2404 漢唐 20190619 仲信商務會館 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)

2413 環科 20190619 本公司五樓會議室 (台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)

2421 建準 20190619 高雄市前鎮區新衙路 288-7 號 6 樓之 1(員工餐廳)

2439 美律 20190619 台中市南屯區工業區 23 路 22 號

2457 飛宏 20190619 台電訓練所林口核能訓練中心 4 樓 (桃園市龜山區文明路 27 號)

2492 華新科 20190619 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 E68 會議室)

2702 華園 20190619 高雄市前金區六合二路 279 號 (本公司一樓竹林廳)

2845 遠東銀 20190619 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

2901 欣欣 20190619 鉅星匯國際宴會廳, 地址: 台北市新生北路 2 段 28 號 2 樓

2915 潤泰全 20190619 台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

2937 集雅社 20190619 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)

3131 弘塑 20190619 新竹縣竹北市縣政八街 25 號 1 樓 (新竹縣工業會)

3158 嘉實 20190619 新北市新店區民權路 52 號 6 樓 (本公司會議室)

3178 公準 20190619 高雄市仁武區五和里八德二路 168 號 (本公司三樓餐廳)

3305 昇貿 20190619 桃園市觀音區工業二路 12-1 號 (本公司會議室)

3354 律勝 20190619 台南市新市區南科三路 22 號 (201 會議室)

3377 健格 20190619 台北市內湖區民權東路 6 段 21 巷 33 號

3594 磐儀 20190619 新北市中和區中正路 700 號 10 樓 (本公司大會議室)

3622 洋華 20190619 桃園市觀音區觀音工業區經建五路 32 號

3682 亞太電 20190619 臺北市內湖區行政中心禮堂 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號 8 樓)

4129 聯合 20190619 新北市永和區成功路一段 82 號 3F 原能會大禮堂

4131 晶宇 20190619 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)

4148 全宇生技 - KY20190619 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞商務中心會議室

4192 杏國 20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路 95 號

4205 中華食 20190619 屏東廠 (屏東縣潮州鎮介壽路 468 號)

4305 世坤 20190619 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室 (台南市麻豆區新生北路 56 號)

4427 展頌 20190619 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路 156 號

4502 健信 20190619 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

4706 大恭 20190619 王朝大酒店貴賓軒 (台北市敦化北路一００號二樓)

4716 大立 20190619 高雄市永安區永工二路 18 號 (本公司永安廠光電大樓 B1 會議室)

4930 燦星網 20190619 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

4944 兆遠 20190619 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號（竹南科學園區行政服務中心 201 職訓教室）

5202 力新 20190619 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

5262 立達 20190619 立達國際電子股份有限公司 (台北市內湖區瑞光路 480 號 12 樓)

5345 天揚 20190619 桃園市中壢區環西路 2 段 295 號 (香江匯美食館)

5351 鈺創 20190619 新竹市科學工業園區科技五路 6 號 (本公司會議室)

5386 青雲 20190619 新北市中和區中正路 716 號地下二樓會議室 (遠東世紀廣場第二期管理委員會 B2 會議室)

5519 隆大 20190619 高雄市前鎮區民權二路 6 號 26 樓之 2 會議室

5603 陸海 20190619 新北市汐止區大同路二段 451 號 2 樓 (新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)

5905 南仁湖 20190619 屏東縣滿州鄉滿州村中山路 205 號 (小墾丁渡假村)

5906 台南 - KY 20190619 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (台南企業股份有限公司會議室)

6108 競國 20190619 新北巿板橋區大觀路三段 240 號（崑崙公園活動中心）

6113 亞矽 20190619 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場大樓東側多用途會議室)

6117 迎廣 20190619 桃園市大興路 269 號 (晶悅國際大飯店)

6124 業強 20190619 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6136 富爾特 20190619 崇光女中 (新北市新店區三民路 19 號文萃樓 B1 演藝廳)

6166 凌華 20190619 新北市中和區建一路 166 號 9 樓 (遠東世紀廣場 F 棟) 訓練教室

6205 詮欣 20190619 新北市汐止區大同路三段 196 號世界經貿大樓 C 棟 R2 樓

6207 雷科 20190619 高雄市前鎮區新生路 248-45 號 2 樓 (經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

6210 慶生 20190619 桃園市中壢區中壢工業區松江北路 24 號 (本公司員工餐廳)

6224 聚鼎 20190619 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心 - 巴哈廳 (科技生活館)

6233 旺玖 20190619 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 康寧生活會館第一會議廳

6241 易通展 20190619 台南市安南區工業二路 31 號 2 樓 (205 會議室)

6245 立端 20190619 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (汐止富信大飯店 4 樓富美廳)

6270 倍微 20190619 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店台北二館)

6449 鈺邦 20190619 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202 職訓教室 (苗栗縣竹南鎮科研路 36 號二樓)

6541 泰福 - KY 20190619 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

6542 隆中 20190619 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心 2D 會議廳)

6615 慧智 20190619 台北市內湖區瑞光路 607 號 11 樓

6621 華宇藥 20190619 本公司會議室 (台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 17 號 3 樓)

6625 必應 20190619 台北巿羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心洛克廳)

6679 鈺太科技 20190619 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

6693 廣閎科 20190619 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)

6698 旭暉應材 20190619 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)

6715 嘉基 20190619 新北市中和區連城路 268 號 2 樓之 1

8027 鈦昇 20190619 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)

8050 廣積 20190619 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

8070 長華 20190619 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

8072 陞泰 20190619 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港軟體園區二期 F 棟)

8084 巨虹 20190619 新北市中和區中正路 726 號地下二樓

8101 華冠 20190619 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

8103 瀚荃 20190619 新北市淡水區中正東路一段 3 巷 29 號 (Life 探健康智能生活館)

8215 明基材 20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路 398 號）

8437 大地 - KY 20190619 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心)403 室

8446 華研 20190619 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓會議室

8905 裕國 20190619 本公司會議室 (台中市西屯區工業區二路 3 號)

8906 花王 20190619 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)

9906 欣巴巴 20190619 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳

9912 偉聯 20190619 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)

9939 宏全 20190619 台中市工業區二路六號三樓 (本公司國際會議廳)

1110 東泥 20190620 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓

1262 綠悅 - KY 20190620 台大醫院會議中心 202 廳 (臺北市中正區徐州路 2 號)

1319 東陽 20190620 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號台糖長榮酒店 3 樓

1434 福懋 20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司

1440 南紡 20190620 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

1442 名軒 20190620 新北市五股區成泰路一段 189 巷 16 號 B1

1454 台富 20190620 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)

1463 強盛 20190620 桃園市大園區北港里大工路 126 號 (本公司大園工廠會議室)

1472 三洋紡 20190620 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 3 樓 (303 會議室)

1503 士電 20190620 台北市中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店二樓國際廳)

1514 亞力 20190620 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)

1539 巨庭 20190620 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)

1582 信錦 20190620 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)

1589 永冠 - KY 20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)

1615 大山 20190620 雲林縣斗六市西平路 369 號 (本公司會議室)

1722 台肥 20190620 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)

1734 杏輝 20190620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (訓練中心第一訓練室)

1817 凱撒衛 20190620 新北市三重區興德路 111 號 (代表號)R 樓

2023 燁輝 20190620 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心

2028 威致 20190620 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)

2033 佳大 20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)

2207 和泰車 20190620 新北市新莊區明中街 10 號，本公司新莊綜合園區大禮堂

2221 大甲 20190620 台中市西屯區台中工業區 39 路 51 號

2235 謚源 20190620 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室

2331 精英 20190620 學學國際文化創意事業股份有限公司 (台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓)

2390 云辰 20190620 新北市土城區中華路一段 50 號 5 樓

2417 圓剛 20190620 新北市中和區建一路 135 號 (圓剛科技股份有限公司)

2448 晶電 20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 101 會議室)

2504 國產 20190620 苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號 (竹南廠)

2528 皇普 20190620 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)

2543 皇昌 20190620 台北市復興南路一段 390 號 15 樓 (台北市農會大禮堂)

2545 皇翔 20190620 台北市中山北路五段 470 巷 8 號 (台北士林萬麗酒店 2F 龍井廳)

2599 樂揚 20190620 台北市中山北路二段 41 號地下三樓 (晶華酒店晶英會 B 廳)

2743 山富 20190620 台北市南京東路二段 85 號 4 樓

2836 高雄銀 20190620 高雄市三民區九如一路 797 號 (國立科學工藝博物館南館演講廳)

2908 特力 20190620 台北市內湖區新湖三路 23 號 6 樓 (本公司六樓大會議廳)

2928 紅馬 - KY 20190620 台北市敦化北路 100 號 2 樓 (台北王朝大酒店 - 貴賓軒 5)

3032 偉訓 20190620 本公司大會議室 (台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

3033 威健 20190620 青青食尚花園會館 (台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號)

3051 力特 20190620 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (南區青少年活動中心)

3066 李洲 20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

3090 日電貿 20190620 本公司一樓會議室 (新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)

3209 全科 20190620 臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓會議室「自由廣場大樓」

3257 虹冠電 20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)

3362 先進光 20190620 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學工業園區管理局行政大樓 401 會議室)

3402 漢科 20190620 新竹市高峰路 487 號 2 樓

3481 群創 20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

3492 長盛 20190620 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

3541 西柏 20190620 新北市中和區建康路 130 號 5 樓之 1 會議室

3545 敦泰 20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)

3562 頂晶科 20190620 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

3581 博磊 20190620 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區多功能會議廳)

3585 聯致 20190620 桃園市蘆竹區南山路二段 498-2 號 (本公司員工教育訓練室)

3587 閎康 20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)

3694 海華 20190620 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓

3705 永信 20190620 台中市大甲區成功路 315 號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4142 國光生 20190620 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)

4150 優你康 20190620 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路 16 號 4 樓會議室

4170 鑫品 20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 6 樓 (本公司會議室)

4306 炎洲 20190620 桃園市楊梅區民富路二段 199 巷 15 號 (萬洲化學楊梅廠生活區 3 樓)

4401 東隆興 20190620 東隆興業股份有限公司彰化廠 (彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)

4735 豪展 20190620 珍豪大飯店 (新北市三重區光復路一段 67 號 2 樓)

4737 華廣 20190620 台中市南區大慶街二段 100 號

4739 康普 20190620 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

4905 台聯電 20190620 台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號 (青青食尚花園會館)

4923 力士 20190620 新北市三重區中正北路 399 號

4973 廣穎 20190620 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓會議室)

4994 傳奇 20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

5011 久陽 20190620 高雄市橋頭區芋林路 299 號 (本公司會議室)

5201 凱衛 20190620 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)

5211 蒙恬 20190620 新竹市光復路二段二巷 47 號一樓

5243 乙盛 - KY 20190620 新北市土城區三民路 4 號 2 樓土城工業區服務中心

5258 虹堡 20190620 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

5267 龍翩 20190620 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)

5276 達輝 - KY 20190620 新北市汐止區大同路一段 128 號 4F(富信飯店富美廳)

5287 數字 20190620 新北市新莊區思源路 40 號 B 劇場 (晶宴新莊館)

5291 邑昇 20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室

5306 桂盟 20190620 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)

5355 佳總 20190620 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店－祥福廳)

5704 老爺知 20190620 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號

6127 九豪 20190620 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)

6152 百一 20190620 百一電子員工餐廳 (桃園市中壢區東園路六十九號)

6188 廣明 20190620 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店林口店 3 樓)

6195 詩肯 20190620 桃園市龜山區頂湖一街 69 號 (本公司會議室)

6222 上揚 20190620 新北市汐止區大同路一段 339-2 號

6225 天瀚 20190620 集思北科大會議中心台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 203 會議室

6485 點序 20190620 新竹市展業一路 2 號 (202 會議室)

6538 倉和 20190620 桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 (本公司 B1 會議室)

6590 普鴻 20190620 臺北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 302 會議室

6605 帝寶 20190620 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)

6640 均華 20190620 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (土城工業區服務中心)

6648 斯其大 20190620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)

6662 樂斯科 20190620 台北市南港區忠孝東路六段 465-1 號 1 樓 (台灣研發型生技新藥發展協會)

6671 三能 - KY 20190620 經濟部工業局大里工業區服務中心 (台中市大里區仁化里工業路 2 號)

8045 達運光電 20190620 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)

8047 星雲 20190620 星雲電腦股份有限公司 (新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓) 第一會議室

8067 志旭 20190620 新北市五股區五工六路九號會議室

8127 利汎 20190620 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓

8131 福懋科 20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室

8287 英格爾 20190620 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓

8442 威宏 - KY 20190620 台北市中山區中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店)

8458 影一 20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)

8926 台汽電 20190620 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳

8996 高力 20190620 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室

9907 統一實 20190620 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)

9926 新海 20190620 台北市中山區南京東路二段 123 號 16 樓會議廳

1103 嘉泥 20190621 台北市中山北路二段 96 號嘉新大樓一樓

1109 信大 20190621 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6 基泰台北金融園區願景廳

1231 聯華食 20190621 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)

1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)

1305 華夏 20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)

1418 東華 20190621 本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里 125 號）

1435 中福 20190621 新北市中和區景平路 666 號 1 樓

1436 華友聯 20190621 高雄市三民區陽明路 201 號 5F 至真廳 (寒軒美饌會館)

1464 得力 20190621 台南市新市區三舍里 240 號 (本公司員工活動中心一樓)

1522 堤維西 20190621 國立台南生活美學館 2 樓 (台南市中華西路二段 34 號)

1531 高林股 20190621 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠

1590 亞德客 - KY20190621 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店)

1593 祺驊 20190621 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)

1713 國化 20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 達文西廳)

1737 台鹽 20190621 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂

1788 杏昌 20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)

1905 華紙 20190621 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓

2010 春源 20190621 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)

2066 世德 20190621 高雄市大寮區華中路 1 號 3 樓 (大發工業區服務中心 3F 大禮堂)

2069 運錩 20190621 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2109 華豐 20190621 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段 20 號 (本公司花壇廠)

2201 裕隆 20190621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2245 詠勝昌 20190621 台南市仁德區中正路三段 209 號 (本公司會議室)

2248 華勝 - KY 20190621 台北市中山區南京東路三段 225 號 4 樓 (大同大樓 4 樓會議室)

2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

2302 麗正 20190621 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)

2317 鴻海 20190621 新北市土城區土城工業區自由街 2 號

2324 仁寶 20190621 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓

2332 友訊 20190621 自由廣場會議中心－國際演藝廳 (台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

2351 順德 20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)

2352 佳世達 20190621 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳

2354 鴻準 20190621 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號

2358 廷鑫 20190621 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)

2363 矽統 20190621 新竹市公道五路二段 180 號 (矽統科技大樓)

2365 昆盈 20190621 新北市三重區光復路一段 67 號 3 樓 (珍豪大飯店國際宴會廳)

2382 廣達 20190621 本公司視聽教室 (桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)

2388 威盛 20190621 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

2412 中華電 20190621 新北市板橋區民族路 168 號中華電信學院

2428 興勤 20190621 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室

2462 良得電 20190621 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 (深坑假日飯店)

2468 華經 20190621 華經大樓 2 樓會議室 (台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓)

2471 資通 20190621 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室

2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)

2511 太子 20190621 台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓第 1 會議室

2515 中工 20190621 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)

2534 宏盛 20190621 台北市敦化北路 100 號 2 樓貴賓軒 11 室

2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)

2603 長榮 20190621 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳

2636 台驊投控 20190621 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)

2886 兆豐金 20190621 台北市吉林路 100 號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓

2892 第一金 20190621 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行 22 樓大禮堂)

3036 文曄 20190621 新北市中和區中正路 738 號 18 樓

3037 欣興 20190621 桃園市桃鶯路 398 號 - 住都大飯店

3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)

3062 建漢 20190621 建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路 99 號)

3114 好德 20190621 台北市敦化南路一段 25 號 6 樓 (本公司會議室)

3205 佰研 20190621 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室)

3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)

3266 昇陽 20190621 台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓

3268 海德威 20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)

3276 宇環 20190621 源友咖啡廳一樓會議室 (桃園市平鎮區工業五路 8 號)

3313 斐成 20190621 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店三樓天鵝廳)

3452 益通 20190621 台南市安南區工業二路 31 號舉行 (經濟部南台灣創新園區服務館)

3491 昇達科 20190621 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)

3521 鴻翊 20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)

3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)

3550 聯穎 20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店))

3631 晟楠 20190621 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)

3633 云光 20190621 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓 (聯合科技大樓會議室)

3645 達邁 20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室

3652 精聯 20190621 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)

3661 世芯 - KY 20190621 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)

3712 永崴投控 20190621 新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室)

4102 永日 20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)

4119 旭富 20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)

4163 鐿鈦 20190621 台中市南屯區精科路 9 號 (本公司會議室)

4180 安成藥 20190621 臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

4186 尖端醫 20190621 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)

4402 福大 20190621 台中港關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)

4506 崇友 20190621 桃園市楊梅區梅獅路二段 688 號 (崇友實業股份有限公司楊梅廠)

4934 太極 20190621 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號

4938 和碩 20190621 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)

4946 辣椒 20190621 台北市松山區東興路 8 號地下一樓 (統一期貨多媒體中心)

4958 臻鼎 - KY 20190621 桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓 (大園區三石里社區發展協會)

4967 十銓 20190621 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

5210 寶碩 20190621 台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓 (全球科技廣場會議室)

5228 鈺鎧 20190621 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)

5285 界霖 20190621 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)

5286 育駿 20190621 台北市復興北路 99 號 15 樓

5312 寶島科 20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓

5340 建榮 20190621 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)

5381 合正 20190621 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)

5439 高技 20190621 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

5515 建國 20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號地下 1 樓 (集思會議中心 / 台大館洛克廳)

5520 力泰 20190621 新北市汐止區樟樹二路 43 號

5880 合庫金 20190621 臺北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 (合庫銀行總行文康中心)

5903 全家 20190621 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心

6021 大慶證 20190621 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會之會議廳)

6118 建達 20190621 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)

6142 友勁 20190621 麗嬰房大樓 (台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1)

6150 撼訊 20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN)

6161 捷波 20190621 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6171 亞銳士 20190621 台中世界貿易中心 / 台中市西屯區天保街 60 號 202 會議室

6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6237 驊訊 20190621 台北市敦化南路一段一號十樓 (土地改革紀念館)

6246 臺龍 20190621 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)

6271 同欣電 20190621 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)

6289 華上 20190621 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

6419 京晨科 20190621 台大育成中心 B 棟 1 樓簡報室 (台北市中正區思源街 18 號)

6497 亞獅康 - KY20190621 臺北市信義區信義路五段 1 號 4 樓雅軒 (臺北國際會議中心)

6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)

6553 豐華 20190621 台北市南港區園區街 3-2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟)

6564 安特羅 20190621 台中市潭子區潭興路 1 段 3 號

6593 台灣銘板 20190621 桃園市龜山區華亞一路 36 號

6664 群翊 20190621 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)

6668 中揚光 20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (台中世界貿易中心 201 會議室)

6690 安碁資訊 20190621 光鹽會議中心 (台北市復興北路 369 號 7 樓)

6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳

8064 東捷 20190621 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室

8076 伍豐 20190621 新北市汐止區大同路一段 308 號 6 樓 (本公司汐止工廠)

8085 福華 20190621 本公司 (新北市三峽區中正路一段 393 號)

8096 擎亞 20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

8104 錸寶 20190621 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)

8433 弘帆 20190621 自由廣場會議中心 1 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓)

8479 台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號

8481 政伸 20190621 台中市西屯區工業區十二路 6 號 (本公司二樓會議室)

8488 吉源 - KY 20190621 台南市東區裕學路 90 號 (塔木德台南會館會議室)

8932 宏大 20190621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

8933 愛地雅 20190621 台中市梧棲區港埠路一段 497 號 (本公司二樓員工餐廳)

9921 巨大 20190621 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)

9924 福興 20190621 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)

9930 中聯資源 20190621 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

9937 全國 20190621 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳)

9944 新麗 20190621 桃園市大興路 269 號 1 樓 (晶悅國際飯店)

9960 邁達康 20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

1102 亞泥 20190624 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)

1234 黑松 20190624 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)

1235 興泰 20190624 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)

1308 亞聚 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1309 臺達化 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳

1316 上曜 20190624 台南市中西區和緯路五段 77 號 (本公司帝凡內建案接待中心)

1321 大洋 20190624 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)

1439 中和 20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心

1455 集盛 20190624 本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區樹林村安和街 307 號)

1473 台南 20190624 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)

1506 正道 20190624 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號

1532 勤美 20190624 新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室 (勤美股份有限公司新竹廠)

1618 合機 20190624 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

1795 美時 20190624 南投市南崗三路 21 號 (南崗會堂)

1903 士紙 20190624 台北市中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心經國紀念堂 1F 集賢廳)

2070 精湛 20190624 高雄市湖內區忠孝街 110 巷 58 號 (本公司一樓視聽室)

2239 英利 - KY 20190624 彰化福泰商務飯店 B1 望愛廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)

2312 金寶 20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號

2426 鼎元 20190624 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

2440 太空梭 20190624 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號

2472 立隆電 20190624 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)

2475 華映 20190624 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號

2488 漢平 20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)

2491 吉祥全 20190624 桃園市龜山區科技三路 80 號

2547 日勝生 20190624 臺北市信義路五段 1 號 4 樓 (臺北國際會議中心貴賓廳)

2618 長榮航 20190624 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳

2706 第一店 20190624 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司

2724 富驛 - KY 20190624 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓

2745 五福 20190624 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2809 京城銀 20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室

3052 夆典 20190624 新北市中和區新民街 112 號 4 樓 (本公司會議室)

3064 泰偉 20190624 新北市三重區興德路 111 號 R 樓

3149 正達 20190624 苗栗縣銅鑼鄉中平村 29 鄰中興路 99 號 (本公司二樓會議室)

3207 耀勝 20190624 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (新北市永寧科技園區)

3230 錦明 20190624 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)

3234 光環 20190624 新竹科學工業園區新竹市展業一路 21 號地下一樓 (本公司會議室)

3252 海灣 20190624 台中市北區中清路一段 521 號 6 樓

3259 鑫創 20190624 新竹縣竹北市台元街二十六號 (園區會館二樓劇場式會議廳)

3518 柏騰 20190624 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)

3528 安馳 20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)

3536 誠創 20190624 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

3570 大塚 20190624 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 6 樓 (本公司訓練教室)

3580 友威科 20190624 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室

3624 光頡 20190624 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓

3632 研勤 20190624 自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)

3646 艾恩特 20190624 台北市內湖區瑞光路 399 號自由廣場會議中心

3678 聯享 20190624 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 會議室)

3710 連展投控 20190624 新北市深坑區北深路三段 265 號 (海灣假日酒店)

4123 晟德 20190624 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

4128 中天 20190624 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)

4132 國鼎 20190624 新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓會議中心

4135 天賜爾 20190624 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)

4139 馬光 - KY 20190624 高雄市鼓山區博愛二路 99 號 (林皇宮)

4168 醣聯 20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

4193 喬本 20190624 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

4195 基米 20190624 新北市汐止區大同路三段 611 號

4429 聚紡 20190624 桃園市觀音區工業六路 3 號

4538 大詠城 20190624 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室

4568 科際精密 20190624 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)

4609 唐鋒 20190624 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)

4720 德淵 20190624 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)

4919 新唐 20190624 新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)

4935 茂林 - KY 20190624 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4942 嘉彰 20190624 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)

4953 緯軟 20190624 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

4987 科誠 20190624 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店)

5245 智晶 20190624 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

6005 群益證 20190624 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

6020 大展證 20190624 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室

6122 擎邦 20190624 台北市濟南路一段 2 之 1 號 (臺大校友聯誼社)4 樓會議室

6140 訊達 20190624 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 大會議室)

6144 得利影 20190624 台北市民權西路 53 號 B1(巴赫廳)

6230 超眾 20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)

6261 久元 20190624 新竹市科學園區科技路 5 號 4 樓 (本公司餐廳)

6451 訊芯 - KY 20190624 新北市土城區三民路４號 3F

6473 好玩家 * 20190624 台北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓)

6492 生華科 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (國際會議中心)

6508 惠光 20190624 台南市麻豆區苓子林 17-10 號 (本公司三樓會議室)

6565 物聯 20190624 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)

6572 博錸 20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN, 展覽館一館)

6584 南俊國際 20190624 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園市住都大飯店住祥廳)

6595 光禹國際 20190624 台北市復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

6697 東捷資訊 20190624 南港軟體園區會議中心 (台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓)

7516 清淨海 20190624 桃園市龍潭區渴望路 428 號 (渴望會館)

8059 凱碩 20190624 新北市深坑區北深路三段 147 號

8080 奧斯特 20190624 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)

8088 品安 20190624 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 (管理中心)

8284 三竹 20190624 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)

8298 威睿 20190624 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)

8367 建新國際 20190624 梧棲區農會產業綜合文化大樓 3 樓 (地址: 台中市梧棲區文化路 2 段 85 號)

8390 金益鼎 20190624 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

8411 福貞 - KY 20190624 台中市西區館前路 57 號 B1 樓 (全國大飯店)

8444 綠河 - KY 20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)

8497 格威傳媒 20190624 洛碁大飯店南港館一樓洛碁盎然廳 (台北市南港區忠孝東路七段 528 號)

8917 欣泰 20190624 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室

8929 富堡 20190624 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)

8934 衡平 20190624 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

9911 櫻花 20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)

9946 三發地產 20190624 台北市八德路三段 2 號 5 樓 501 室 (台北市電腦商業同業公會)

9957 燁聯 20190624 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)

9958 世紀鋼 20190624 桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (本公司 4F 會議室)

1220 台榮 20190625 台北市大安區忠孝東路三段一號三樓 (台北科技大學億光大樓)

1229 聯華 20190625 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓

1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

1432 大魯閣 20190625 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

1471 首利 20190625 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)

1474 弘裕 20190625 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)

1512 瑞利 20190625 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)

1517 利奇 20190625 南投市南崗三路 21 號南崗工業區管理中心南崗會館

1535 中宇 20190625 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓中鋼總部大樓 16 樓 1607 會議室

1569 濱川 20190625 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)

1714 和桐 20190625 新北市五股區中興路一段六號八樓

1742 台蠟 20190625 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號 (民雄工業區服務中心)

1786 科妍 20190625 高雄市前鎮區復興四路 12 號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)

1907 永豐餘 20190625 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

2038 海光 20190625 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)

2114 鑫永銓 20190625 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室

2406 國碩 20190625 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 (本公司會議室)

2460 建通 20190625 高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 (本公司三樓會議室)

2509 全坤建 20190625 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓

2537 聯上發 20190625 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)

2609 陽明 20190625 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)

2610 華航 20190625 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號)

2617 台航 20190625 天成大飯店 (地址：台北市中正區忠孝西路一段 43 號 1 樓天采廳)

2841 台開 20190625 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號 1 樓勝利廳)

2903 遠百 20190625 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

2936 客思達 - KY20190625 台中市台灣大道四段 610 號 4 樓 (台中裕元花園酒店)

3018 同開 20190625 台北市松江路 306 號 2 樓 (康華大飯店九龍廳)

3025 星通 20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 201 會議室)

3086 華義 20190625 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 4 樓之 1(本公司會議室)

3117 年程 20190625 中華汽車人才培訓中心 (桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號)

3128 昇銳 20190625 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

3144 新揚科 20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

3150 鈺寶 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

3184 微邦 20190625 桃園市八德區茄苳路 756 號 (本公司會議室)

3357 臺慶科 20190625 桃園市楊梅區幼四路 1 號三樓大禮堂

3379 彬台 20190625 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (台大校友聯誼社)

3437 榮創 20190625 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

3438 類比科 20190625 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側會議室

3444 利機 20190625 台中市西屯區天保街六十號 2 樓 (台中世貿會議廳)

3494 誠研 20190625 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓

3520 振維 20190625 南投縣草屯鎮中正路 1039 號 (寶島時代村)

3567 逸昌 20190625 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)

3596 智易 20190625 新竹市光復路二段 8 號 6 樓

3609 東林 20190625 台中市南屯區文山里精科七路 20 號

4105 東洋 20190625 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區 A 棟 2 樓國際會議中心)

4190 佐登 - KY 20190625 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)

4304 勝昱 20190625 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

4419 元勝 20190625 彰化縣北斗鎮拓農路 199 號 (本公司)

4431 敏成 20190625 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)

4513 福裕 20190625 彰化縣伸港鄉興工路 34 號

4555 氣立 20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)

4564 元翎 20190625 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)

4712 南璋 20190625 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 B1(會議室 B 室)

4738 尚化 20190625 台北市中山北路三段 22 號

4950 牧東 20190625 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)

4961 天鈺 20190625 新竹科學園區篤行路 1 號 2 樓 (LivingOne 篤行館)

4976 佳凌 20190625 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號『台中市加工出口區從業員工康樂室』

4999 鑫禾 20190625 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)

5203 訊連 20190625 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (仲信商務會館)

5220 萬達光電 20190625 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

5284 jpp-KY 20190625 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)

5314 世紀 20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)

5348 系通 20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室

5443 均豪 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)

5450 寶聯通 20190625 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)

5460 同協 20190625 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓

5531 鄉林 20190625 台中市博館路 88 號 13 樓國際會議廳

5607 遠雄港 20190625 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)

5608 四維航 20190625 (牛牛牛) 亞會議中心 DD+EE 會議室 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

5703 亞都 20190625 台北市民權東路二段四十一號宴會廳

6125 廣運 20190625 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號

6138 茂達 20190625 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)

6160 欣技 20190625 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓

6167 久正 20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6168 宏齊 20190625 新竹市明湖路 773 號 (新竹煙波大飯店湖濱本館香榭 A2 廳)

6175 立敦 20190625 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號 (本公司三樓會議室)

6179 亞通 20190625 新北市汐止區大同路三段 611 號 (那米哥宴會廣場)

6182 合晶 20190625 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

6192 巨路 20190625 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心會議室)

6218 豪勉 20190625 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室

6275 元山 20190625 高雄市蓮潭國際會館大型會議室 (高雄市左營區崇德路 801 號 4 樓)

6282 康舒 20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號

6284 佳邦 20190625 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)

6290 良維 20190625 台北市松山區八德路三段 2 號地下室 B102 室 (台北市電腦公會聯誼中心)

6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)

6488 環球晶 20190625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)

6498 久禾光 20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6514 芮特 - KY 20190625 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓

6536 碩豐 20190625 新北市汐止區大同路一段三○八號六樓

6592 和潤企業 20190625 新北市新莊區明中街 10 號，和泰汽車股份有限公司

6612 奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)

6669 緯穎 20190625 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發國際會議中心 1101 廳)

6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)

6692 進能服 20190625 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

8049 晶采 20190625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

8107 大億金茂 20190625 大億麗緻酒店 3 樓 (台南市西門路一段 660 號)

8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室

8155 博智 20190625 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

8210 勤誠 20190625 新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

8234 新漢 20190625 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司演講廳)

8249 菱光 20190625 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)

8289 泰藝 20190625 泰藝電子股份有限公司 (新北市樹林區樹潭街 5 號)

8329 台視 20190625 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳

8374 羅昇 20190625 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

8410 森田 20190625 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室))

8431 匯鑽科 20190625 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

8464 億豐 20190625 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)

8496 台霖 20190625 台南市新營區太南里舊部八十號

9110 越南控 - DR20190625 香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓會議室

9905 大華 20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

9914 美利達 20190625 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)

9941 裕融 20190625 新北市新店區中興路三段三號一樓

1203 味王 20190626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳

1215 卜蜂 20190626 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)

1416 廣豐 20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1717 長興 20190626 本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)

1783 和康生 20190626 本公司會議室 (桃園市龜山區科技一路 88 號三樓)

2014 中鴻 20190626 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)

2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2067 嘉鋼 20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)

2204 中華 20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2208 台船 20190626 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)

2938 床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)

3055 蔚華科 20190626 新竹市公道五路 2 段 415 號 11 樓 (昌益事業群大樓 11 樓會議室)

3293 鈊象 20190626 新北市勞工活動中心演藝廳 (新北市五股區五工六路九號)

3349 寶德 20190626 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3383 新世紀 20190626 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)

3406 玉晶光 20190626 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3455 由田 20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3564 其陽 20190626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 4 樓富美廳)

3593 力銘 20190626 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4133 亞諾法 20190626 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)

4134 台欣生 20190626 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室

4141 龍燈 - KY 20190626 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳

4303 信立 20190626 台南市學甲區民族路 56 號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室

4415 台原藥 20190626 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4534 慶騰 20190626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

4561 健椿 20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室

4764 雙鍵 20190626 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

4803 VHQ-KY 20190626 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓第五貴賓室)

4908 前鼎 20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4980 佐臻 20190626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)

5233 有量 20190626 桃園市龜山區茶專路六號

5254 欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓

5301 寶得利 20190626 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室

5452 佶優 20190626 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)

5493 三聯 20190626 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓

6103 合邦 20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)

6115 鎰勝 20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)

6128 上福 20190626 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6169 昱泉 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側多用途會議室 (內湖自由廣場)

6198 凌泰 20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 B 廳

6229 研通 20190626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)

6240 松崗 20190626 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

6446 藥華藥 20190626 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

6468 棒辣椒 20190626 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)

6469 大樹 20190626 桃園市中壢區成章四街 143 號

6518 康科特 20190626 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6558 興能高 20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

6712 長聖 20190626 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學園區行政大樓 401 階梯教室)

6717 智慧光 20190626 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (台北元富證券會議室)

6723 傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路 428 號會議室 R210）

6731 啟坤 20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路 3 號 (啟坤科技公司會議室)

7402 邑錡 20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20190626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8033 雷虎 20190626 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)

8105 凌巨 20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號

8291 尚茂 20190626 桃園市大園區濱海路二段 208 號

8354 冠好 20190626 南投市成功三路 239 號 (總公司研發大樓 4 樓會議室)

8359 錢櫃 20190626 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓

8409 商之器 20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)

8455 大拓 - KY 20190626 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)

9943 好樂迪 20190626 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)

1201 味全 20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)

1217 愛之味 20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1219 福壽 20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1225 福懋油 20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1323 永裕 20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

1325 恆大 20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1333 恩得利 20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1449 佳和 20190627 台南市官田區工業路 11 號

1470 大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1475 本盟 20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓)

1513 中興電 20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1527 鑽全 20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1599 宏佳騰 20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1603 華電 20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1735 日勝化 20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1784 訊聯 20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1799 易威 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1819 豐鼎 20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)

2022 聚亨 20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)

2061 風青 20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)

2243 宏旭 - KY 20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2355 敬鵬 20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2405 浩鑫 20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)

2414 精技 20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)

2429 銘旺科 20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2434 統懋 20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2438 翔耀 20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

2477 美隆電 20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)

2514 龍邦 20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)

2524 京城 20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

2607 榮運 20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2616 山隆 20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2852 第一保 20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2904 匯僑 20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

2911 麗嬰房 20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心

3024 憶聲 20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3078 僑威 20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)

3229 晟鈦 20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3287 廣寰科 20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F

3294 英濟 20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)

3308 聯德 20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3325 旭品 20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3431 長天 20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

3485 敘豐 20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號

3490 單井 20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3516 亞帝歐 20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號

3519 綠能 20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3523 迎輝 20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

3537 堡達 20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3551 世禾 20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)

3552 同致 20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3588 通嘉 20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

3711 日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂

4109 穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)

4113 聯上 20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4154 康樂 - KY 20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4191 法德藥 20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)

4207 環泰 20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)

4537 旭東 20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4540 全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4559 久裕興 20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)

4572 駐龍 20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)

4576 大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

4721 美琪瑪 20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)

4746 台耀 20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)

4909 新復興 20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4931 新盛力 20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)

5277 葳天 20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓

5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)

5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)

5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5468 凱鈺 20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室

5483 中美晶 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5521 工信 20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5907 大洋 - KY 20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6101 寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室

6174 安碁 20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6216 居易 20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6217 中探針 20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓

6247 淇譽電 20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6259 百徽 20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)

6404 通訊 - KY 20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6509 聚和 20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6511 綠晁 20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)

6535 順藥 20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

6562 聯亞藥 20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳

6566 創益 20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6616 特昇 - KY 20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6634 欣耀 20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

6670 復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)

6703 軒郁 20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)

8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8071 能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8403 盛弘 20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓

8418 捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)

8429 金麗 - KY 20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)

8465 德河 20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8492 兔將 20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)

9902 台火 20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

9928 中視 20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚

9949 琉園 20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1468 昶和 20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號

1540 喬福 20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)

1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號

1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號

1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)

1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)

1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)

2049 上銀 20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2236 百達 - KY 20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)

2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)

2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)

2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路 777 號

2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

2923 鼎固 - KY 20190628 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室

2942 京站 20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)

3089 元炬 20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)

3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)

4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)

4763 材料 - KY 20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室

4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)

4804 大略 - KY 20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

4924 欣厚 - KY 20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳

5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)

6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)

6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)

6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)

6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)

6264 富裔 20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6474 華豫寧 20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)

6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)

6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6684 安格 20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8068 全達 20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路 5 號

8423 保綠 - KY 20190628 桃園市新屋區永福路 800 號

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

*2101 南港 20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

