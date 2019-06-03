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[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

※來源：台灣櫃檯買賣中心
05月31日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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05/31  智崴、金利、神盾
05/30  精材、新鉅科、中裕、神盾
05/29  建榮、台半、神盾、大拓-KY　
05/28  祺驊、昇銳、新鉅科、台半、德宏、撼訊、神盾　
05/27  神盾、精測
05/24  廣運、神盾
05/23  直得、聯亞、和進、精材、福大、台半
05/22  福大、環宇-KY、先豐、台半、沛波、神盾　
05/21  耀勝、碩禾、福大、環宇-KY、沛波、神盾　
05/20  福大、天剛、撼訊、松崗、沛波、神盾、達爾膚
05/17  碩禾、信驊、天剛、撼訊、富旺、松崗、易通展、沛波、藥華藥、神盾、倉和
05/16  天剛、撼訊、松崗、神盾
05/15  原相、鐿鈦、天剛、中光電、撼訊、松崗、神盾
05/14  原相、精材、安瑞-KY、中光電、撼訊、松崗、神盾
05/13  原相、新鉅科
05/10  原相、精材、新鉅科、福大、中光電
05/09  新鉅科、漢磊、中光電、皇田
05/08  新鉅科、中光電
05/07  中光電、寶聯通、中探針、迅德
05/06  新鉅科、福大、建榮、中光電、沛亨、鉅明
05/03  新鉅科、建榮、世界
05/02  建榮、禾昌、中探針
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05月份累計次休市：01、04、05、11、12、18、19、25、26

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1593   祺驊        01  28
1597   直得        01  23
3081   聯亞        01  23
3128   昇銳        01  28
3191   和進        01  23
3207   耀勝        01  21
3227   原相        04  10、13、14、15
3374   精材        04  10、14、23、30
3630   新鉅科      08  03、06、08、09、10、13、28、30
3691   碩禾        02  17、21
3707   漢磊        01  09
4147   中裕        01  30
4163   鐿鈦        01  15
4402   福大        06  06、10、20、21、22、23
4991   環宇-KY     02  21、22
5263   智崴        01  31
5274   信驊        01  17
5310   天剛        04  15、16、17、20
5340   建榮        04  02、03、06、29
5347   世界        01  03
5349   先豐        01  22
5371   中光電      07  06、07、08、09、10、14、15
5383   金利        01  31
5425   台半        04  22、23、28、29
5450   寶聯通      01  07
5475   德宏        01  28
6125   廣運        01  24
6150   撼訊        06  14、15、16、17、20、28
6158   禾昌        01  02
6217   中探針      02  02、07
6219   富旺        01  17
6240   松崗        05  14、15、16、17、20
6241   易通        01  17
6248   沛波        03  17、21、22
6291   沛亨        02  06、20
6292   迅德        01  07
6446   藥華藥      01  17
6462   神盾        13  14、15、16、17、20、21、22、24、27、28、29、30、31
6510   精測        01  27
6523   達爾膚      01  20
6538   倉和        01  17
8455   大拓-KY　   01  29
8928   鉅明        01  06
9951   皇田        01  09
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總累計次數        110

附記：04月份注意股票及次數

1570   力肯    (01)、 1742   台蠟   (02)、 2726   雅茗-KY (01)、 2740   天蔥    (01)
3081   聯亞    (01)、 3086   華義   (06)、 3152   璟德    (01)、 3163   波若威  (01)
3176   基亞    (03)、 3219   倚強   (05)、 3232   昱捷    (01)、 3260   威剛    (01)
3287   廣寰科  (01)、 3288   點晶   (02)、 3293   鈊象    (01)、 3324   雙鴻    (04)
3372   典範    (01)、 3390   旭軟   (05)、 3466   致振    (01)、 3483   力致    (07)
3490   單井    (03)、 3520   振維   (06)、 3551   世禾    (05)、 3552   同致    (01)
3555   重鵬    (01)、 3562   頂晶科 (03)、 3563   其陽    (01)、 3609   東林    (03)
3630   新鉅科  (06)、 3666   光耀   (01)、 3707   漢磊    (03)、 4123   晟德    (01)
4401   東隆興  (04)、 4415   台原藥 (05)、 4433   興采    (06)、 4523   永彰    (06)
4530   宏易    (01)、 4953   緯軟   (01)、 5274   信驊    (01)、 5340   建榮    (04)
5345   天揚    (02)、 5347   世界   (01)、 5432   達威    (05)、 5450   寶聯通  (06)
5452   佶優    (01)、 5460   同協   (02)、 5488   松普    (04)、 5490   同亨    (02)
5516   雙喜    (02)、 6016   康和證 (01)、 6124   業強    (02)、 6125   廣運    (02)
6150   撼訊    (04)、 6158   禾昌   (03)、 6167   久正    (05)、 6169   昱泉    (03)
6217   中探針  (01)、 6221   晉泰   (02)、 6227   茂綸    (01)、 6248   沛波    (02)
6462   神盾    (03)、 6510   精測   (01)、 6538   倉和    (05)、 6616   特昇-KY　(01)
8038   長園科  (01)、 8047   星雲   (01)、 8059   凱碩    (04)、 8234   新漢    (03)
8455   大拓-KY (01)、 8928   鉅明   (03)
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