◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月31日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24205 5027 481.50 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15183 4973 305.31 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19743 7466 264.44 00702 國泰標普低波高息 13155 5188 253.57 00729R 第一金工業30反1 2780 1098 253.19 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16517 8847 186.70 0058 富邦發達 7422 4196 176.88 00757 統一FANG+ 9276 5994 154.75 00735 國泰臺韓科技 8311 6789 122.42 0051 元大中型100 10892 9500 114.65 00681R 元大美債20反1 5991 6094 98.31 0054 元大台商50 10274 10624 96.71 0055 元大MSCI金融 33611 37154 90.46 00707R 元大S&P日圓反1 3749 4355 86.08 008201 BP上證50 1304 1549 84.18 00714 群益道瓊美國地產 4576 5567 82.20 00763U 國票道瓊銅 2436 3065 79.48 00663L 國泰臺灣加權正2 3099 4309 71.92 006206 元大上證50 99991 141778 70.53 00736 國泰新興市場 5398 7727 69.86 0053 元大電子 4374 6488 67.42 006207 FH滬深 62969 98892 63.67 00752 中信中國50 7416 12216 60.71 0061 元大寶滬深 202507 353616 57.27 00728 第一金工業30 8253 14923 55.30