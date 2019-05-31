◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月31日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 19386 0 00677U 富邦VIX -33316 0 2888 新光金 10138 -26007 3231 緯創 -7774 -11738 00637L 元大滬深300正2 8661 0 03611C FBVIX元大92牛06 -7734 0 00632R 元大台灣50反1 5948 0 01001T 土銀富邦R1 -7734 0 2887 台新金 4253 94 01002T 土銀國泰R1 -7734 0 2303 聯電 3492 14399 01003T 兆豐新光R1 -7734 0 3037 欣興 3033 -8090 01004T 土銀富邦R2 -7734 0 2610 華航 2947 4811 01007T 兆豐國泰R2 -7734 0 00642U 元大S&P石油 2887 0 01009T 王道圓滿R1 -7734 0 2330 台積電 2741 -67656 01010T 京城樂富R1 -7734 0 0056 元大高股息 2673 155527 2317 鴻海 -5439 -62112 2892 第一金 2506 9622 00673R 元大S&P原油反1 -4119 0 2886 兆豐金 2426 -9898 1909 榮成 -2464 -3628 2891 中信金 2004 -18708 0050 元大台灣50 -933 -24548 2324 仁寶 1952 -10199 2884 玉山金 -880 -1932 2633 台灣高鐵 1868 2050 2474 可成 -866 -6879 1101 台泥 1846 -8276 2379 瑞昱 -686 -2620 5880 合庫金 1837 -9009 9904 寶成 -679 -4666 2409 友達 1767 -38144 008201 BP上證50 -672 0 2834 臺企銀 1636 -460 8039 台虹 -600 -2370 2801 彰銀 1547 13164 2337 旺宏 -591 -26454 2408 南亞科 1439 -16527 2883 開發金 -585 -43173 2823 中壽 1133 -7840 00664R 國泰臺灣加權反1 -567 0 2382 廣達 1062 -5001 1477 聚陽 -539 -109 2454 聯發科 994 1174 00631L 元大台灣50正2 -538 0 1216 統一 991 9174 00669R 國泰美國道瓊反1 -525 0 1402 遠東新 920 -5725 6669 緯穎 -506 -641 2323 中環 801 -5790 4958 臻鼎-KY -503 -1255 6116 彩晶 800 -28456 3034 聯詠 -467 -3038 5876 上海商銀 773 5367 2882 國泰金 -437 -50994 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股