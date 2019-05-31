〈群益期貨〉騙子與川普的距離

才在美東時間 5 月 17 日取消對加拿大與墨西哥鋼、鋁關稅 25%，意在全力對付中國的關稅戰，但才沒多少天，川普因為不滿墨西哥非法移民，決定自 6 月 10 日起對進口自墨西哥的所有商品徵收 5% 的關稅，關稅從 7 月 1 日起逐月上調，直到 10 月 1 日達到 25%，以確保非法移民得到解決，屆時才會取消關稅。

除此之外，之前也延後了歐洲及日本加徵汽車關稅，也其實另一種說法是汽車關稅是特洛伊木馬，川普真正的目的還是在農產品的議題上，不過針對汽車議題，歐盟回應美國配額出口汽車不可能接受，那違反 WTO 規定，而對美國而言，汽車談判為什麼重要，因為美國對歐盟超過一半的貿易逆差來自於單一產品，就是汽車。

但 5 月 29 日美國財政部警告試圖繞開美國制裁伊朗或幫助伊朗將會受到懲罰，中東的問題是更大的去美元化的問題，會成為美歐談判卡在喉嚨的刺，川普另壁新戰場，是在轉移焦點還是什麼目的？

很顯然的，打華為和打墨西哥非法移民所進行的關稅戰，對市場的影響不同，打華為影響半導體及科技類股，關稅戰打墨西哥影響的是汽車、原物料等品項，從盤面來看，5 月 28 日後美國股市的走勢結構就開始提前改變了，原本華為戰下的犧牲品半導體族群轉穩了，道瓊成份股成為新的殺盤標的，弱的轉強了，但強的開始補跌，綜合評估起來，若是以標普 500 指數來看，指數還是維持在 5 月 28 日的起跌點之下，代表補跌造成的影響大於弱勢股轉強，整體盤勢還是偏弱的，但至少 5 月 28 日是標示著明確的結構變化，可以視為是重要的多空分水嶺。

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