[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 8743 162900 00677U 富邦VIX -23365 0 00637L 元大滬深300正2 6557 0 03611C FBVIX元大92牛06 -6490 0 2303 聯電 2457 12463 01001T 土銀富邦R1 -6490 0 00655L 國泰中國A50正2 2356 0 01002T 土銀國泰R1 -6490 0 00633L 富邦上証正2 2032 0 01003T 兆豐新光R1 -6490 0 2890 永豐金 1816 6925 01004T 土銀富邦R2 -6490 0 5880 合庫金 1696 -11096 01010T 京城樂富R1 -6490 0 0050 元大台灣50 1682 -22165 3481 群創 -3675 -79150 2884 玉山金 1608 -807 2323 中環 -3567 -7122 2823 中壽 1572 -9147 1504 東元 -2956 -8479 00673R 元大S&P原油反1 1394 0 2330 台積電 -2515 -72247 2892 第一金 1318 7032 2002 中鋼 -2487 -25202 2880 華南金 1263 -2689 3037 欣興 -2186 -7898 2883 開發金 944 -46174 2201 裕隆 -1766 2216 1101 台泥 924 -11611 2882 國泰金 -1402 -54010 2454 聯發科 887 36 2317 鴻海 -1278 -57358 2353 宏碁 817 -4909 2492 華新科 -1251 -4596 2324 仁寶 808 -12742 00672L 元大S&P原油正2 -1164 0 1102 亞泥 778 7164 2603 長榮 -1036 -4314 2313 華通 725 -3819 2409 友達 -854 -44381 2520 冠德 714 2730 00634R 富邦上証反1 -810 0 4904 遠傳 669 3202 2337 旺宏 -798 -26750 00693U 華頓S&P黃豆 665 0 2408 南亞科 -793 -18067 1402 遠東新 584 -8716 2344 華邦電 -706 -20691 2888 新光金 478 -35761 2449 京元電子 -692 -8726 2801 彰銀 458 11481 2327 國巨 -687 -2695 00640L 富邦日本正2 451 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -661 0 00708L 元大S&P黃金正2 413 0 2379 瑞昱 -657 -2086 2887 台新金 389 -4305 00638R 元大滬深300反1 -582 0 9938 百和 370 863 3704 合勤控 -564 1609 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股