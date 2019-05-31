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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/30  108/05/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.10300   10.11100  -0.00800   -0.07912
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99910   10.00700  -0.00790   -0.07894
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.20680   10.20840  -0.00160   -0.01567
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.10420   10.10590  -0.00170   -0.01682
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.93430    9.94230  -0.00800   -0.08046
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.94910    9.95600  -0.00690   -0.06930
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.94910    9.95600  -0.00690   -0.06930
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                        9.96770    9.97500  -0.00730   -0.07318
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38700   10.39770  -0.01070   -0.10291
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.19320   10.20370  -0.01050   -0.10290
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.32200   10.32690  -0.00490   -0.04745
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21500   10.21980  -0.00480   -0.04697
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.65000   21.73000  -0.08000   -0.36815
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.76000   21.75000   0.01000    0.04598
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.40630   41.21350   0.19280    0.46781
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.15040   39.98630   0.16410    0.41039
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.64820    9.65100  -0.00280   -0.02901
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.12650   10.12910  -0.00260   -0.02567
中國信託台灣活力基金                                               12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.83000    8.92000  -0.09000   -1.00897
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99380    9.98270   0.01110    0.11119
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.18290   10.16000   0.02290    0.22539
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17820    9.15750   0.02070    0.22604
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.33590   10.34240  -0.00650   -0.06285
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27970    9.28670  -0.00700   -0.07538
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.94920   11.04180  -0.09260   -0.83863
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.32220    9.40110  -0.07890   -0.83926
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11660   11.12660  -0.01000   -0.08987
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.74520    9.75400  -0.00880   -0.09022
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.79550   42.33660   0.45890    1.08393
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.81370   43.63810   0.17560    0.40240
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.23750   44.13080   0.10670    0.24178
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
中國信託智能運動基金-美元                                           9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.45000    9.56000  -0.11000   -1.15063
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02830   11.02820   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.07370   10.05400   0.01970    0.19594
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.34190    9.32370   0.01820    0.19520
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.19460   10.18990   0.00470    0.04612
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.44950    9.44520   0.00430    0.04553
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.88000   10.99000  -0.11000   -1.00091
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.42000   10.53000  -0.11000   -1.04463
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.45970   41.23250   0.22720    0.55102
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.70260   41.64590   0.05670    0.13615
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.51560   41.29870   0.21690    0.52520
元大2001基金                                                       56.93000   56.09000   0.84000    1.49759
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.38830   44.22270   0.16560    0.37447
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.96870   41.95120   0.01750    0.04172
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.33000   20.33000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66760   11.66670   0.00090    0.00771
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.92560   10.90860   0.01700    0.15584
元大上證50基金                                                     31.68000   31.78000  -0.10000   -0.31466
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.08200   12.12600  -0.04400   -0.36286
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.70300   16.71200  -0.00900   -0.05385
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.51800   10.53300  -0.01500   -0.14241
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.28000   10.27900   0.00100    0.00973
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.02000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.19560   47.00830   0.18730    0.39844
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.91850   10.91280   0.00570    0.05223
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96850    9.96340   0.00510    0.05119
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.20640   10.18590   0.02050    0.20126
元大巴西指數基金                                                    6.79500    6.67300   0.12200    1.82826
元大巴菲特基金                                                     24.74000   24.73000   0.01000    0.04044
元大日經225基金                                                    26.53000   26.58000  -0.05000   -0.18811
元大台商收成基金                                                   20.99000   20.79000   0.20000    0.96200
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.28000   12.37000  -0.09000   -0.72757
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.69000   35.17000   0.52000    1.47853
元大台灣中型100基金                                                30.75000   30.61000   0.14000    0.45737
元大台灣加權股價指數基金                                           24.49600   24.31700   0.17900    0.73611
元大台灣卓越50基金                                                 77.35000   76.66000   0.69000    0.90008
元大台灣金融基金                                                   17.69000   17.51000   0.18000    1.02798
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.11000   29.84000   0.27000    0.90483
元大台灣高股息基金                                                 25.49000   25.31000   0.18000    0.71118
元大台灣電子科技基金                                               32.50000   32.17000   0.33000    1.02580
元大全球ETF成長組合基金                                            10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.40000   21.38000   0.02000    0.09355
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.38000   13.45000  -0.07000   -0.52045
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.93000   13.03000  -0.10000   -0.76746
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.04900   12.15300  -0.10400   -0.85576
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.52000  -0.03000   -0.46012
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.86000    6.90000  -0.04000   -0.57971
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.20400    8.29400  -0.09000   -1.08512
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.32000    8.38000  -0.06000   -0.71599
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               16.91000   17.09000  -0.18000   -1.05325
元大印尼指數基金                                                    9.20100    9.04900   0.15200    1.67974
元大印度指數基金                                                   10.40400   10.45400  -0.05000   -0.47829
元大印度基金                                                       13.21000   13.25000  -0.04000   -0.30189
元大多多基金                                                       15.64000   15.45000   0.19000    1.22977
元大多福基金                                                       48.80000   48.46000   0.34000    0.70161
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.11020    9.08760   0.02260    0.24869
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.32460    7.30640   0.01820    0.24910
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.99000    9.04300  -0.05300   -0.58609
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00300   10.05400  -0.05100   -0.50726
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.16050   10.16170  -0.00120   -0.01181
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.29360   10.29650  -0.00290   -0.02816
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.15250   10.15530  -0.00280   -0.02757
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52690   10.49740   0.02950    0.28102
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.38250   10.35350   0.02900    0.28010
元大卓越基金                                                       41.67000   41.65000   0.02000    0.04802
元大店頭基金                                                        7.56000    7.46000   0.10000    1.34048
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44630   10.44560   0.00070    0.00670
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                        10.00090    9.99100   0.00990    0.09909
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.20600   33.05100   0.15500    0.46897
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.97450   41.55270   0.42180    1.01510
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.39860   17.50320  -0.10460   -0.59761
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.86110   21.57960   0.28150    1.30447
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.28290   42.01550   0.26740    0.63643
元大高科技基金                                                     17.83000   17.65000   0.18000    1.01983
元大得利貨幣市場基金                                               16.31780   16.31760   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02690   12.02670   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
元大華夏中小基金                                                    7.13000    7.14000  -0.01000   -0.14006
元大新中國基金-人民幣                                               9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
元大新中國基金-美元                                                 8.80200    8.82600  -0.02400   -0.27192
元大新中國基金-新台幣                                               8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
元大新主流基金                                                     21.73000   21.49000   0.24000    1.11680
元大新東協平衡基金-美元                                             9.19700    9.20600  -0.00900   -0.09776
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.31470   10.35850  -0.04380   -0.42284
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.45540    9.51060  -0.05520   -0.58041
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.85190   10.88170  -0.02980   -0.27385
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.02730    9.05220  -0.02490   -0.27507
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.34150   10.33800   0.00350    0.03386
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.65600    9.65270   0.00330    0.03419
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.75620   10.71950   0.03670    0.34237
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05060   10.01640   0.03420    0.34144
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.93640    9.93040   0.00600    0.06042
元大新興亞洲基金                                                   10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.48700    9.50730  -0.02030   -0.21352
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.89970    8.91870  -0.01900   -0.21304
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.98360    9.97430   0.00930    0.09324
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.37590    9.36710   0.00880    0.09395
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15710   15.15690   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.20000   33.96000   0.24000    0.70671
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
元大實質多重資產基金-美元                                           7.70600    7.74300  -0.03700   -0.47785
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.32000    8.34000  -0.02000   -0.23981
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.44000   13.40000   0.04000    0.29851
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.75000   15.84000  -0.09000   -0.56818
元大摩臺基金                                                       36.13000   35.83000   0.30000    0.83729
元大標普500基金                                                    26.65000   26.74000  -0.09000   -0.33657
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.07000   12.94000   0.13000    1.00464
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.69000   33.19000  -0.50000   -1.50648
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.48000   20.39000   0.09000    0.44139
元大標智滬深300基金                                                17.45000   17.50000  -0.05000   -0.28571
元大歐洲50基金                                                     24.08000   24.48000  -0.40000   -1.63399
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.40890    9.37480   0.03410    0.36374
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28340   10.28310   0.00030    0.00292
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日盛MIT主流基金                                                    14.48000   14.40000   0.08000    0.55556
日盛上選基金                                                       31.66000   31.50000   0.16000    0.50794
日盛小而美基金                                                     16.73000   16.62000   0.11000    0.66185
日盛中國內需動力基金                                                9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.30310   12.30630  -0.00320   -0.02600
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89050    9.89300  -0.00250   -0.02527
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.49660   12.49880  -0.00220   -0.01760
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04080   10.04250  -0.00170   -0.01693
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42440   11.40240   0.02200    0.19294
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.16160    9.14400   0.01760    0.19248
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
日盛日盛基金                                                       10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.33490   10.35740  -0.02250   -0.21724
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.30330    9.32350  -0.02020   -0.21666
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.21820   10.22100  -0.00280   -0.02739
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19840    9.20100  -0.00260   -0.02826
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.87000    9.96000  -0.09000   -0.90361
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49720    2.49700   0.00020    0.00801
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65480    1.65470   0.00010    0.00604
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38440    0.38440   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25530    0.25530   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.82460   12.80200   0.02260    0.17653
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.38830    8.37350   0.01480    0.17675
日盛亞洲機會基金                                                    6.73000    6.75000  -0.02000   -0.29630
日盛首選基金                                                       15.97000   15.88000   0.09000    0.56675
日盛高科技基金                                                     16.70000   16.58000   0.12000    0.72376
日盛貨幣市場基金                                                   14.82710   14.82680   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     36.68000   36.49000   0.19000    0.52069
日盛精選五虎基金                                                   34.09000   33.86000   0.23000    0.67927
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53910   13.53890   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.67000   28.31000   0.36000    1.27164
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
台新MSCI中國基金                                                   19.15000   19.17000  -0.02000   -0.10433
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21580   14.21560   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52170   10.52250  -0.00080   -0.00760
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52650   10.54400  -0.01750   -0.16597
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.35440   10.33980   0.01460    0.14120
台新中國通基金                                                     40.86000   40.28000   0.58000    1.43992
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52140    0.52280  -0.00140   -0.26779
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.44100   16.43700   0.00400    0.02434
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29220    0.29350  -0.00130   -0.44293
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
台新主流基金                                                       22.42000   22.27000   0.15000    0.67355
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.69000   22.88000  -0.19000   -0.83042
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.72240    0.73060  -0.00820   -1.12237
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.21000   16.35000  -0.14000   -0.85627
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.51560    0.52150  -0.00590   -1.13135
台新台灣中小基金                                                   31.41000   31.01000   0.40000    1.28991
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.22630   10.30830  -0.08200   -0.79548
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.43300    9.51440  -0.08140   -0.85555
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.83800   10.93150  -0.09350   -0.85533
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.86090    9.91770  -0.05680   -0.57271
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.96670   11.02990  -0.06320   -0.57299
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
台新印度基金                                                       15.11000   15.16000  -0.05000   -0.32982
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.73570    8.71010   0.02560    0.29391
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28190    0.28190   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70020   12.66290   0.03730    0.29456
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40470    0.40470   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12590   11.12580   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.28660   30.08480   0.20180    0.67077
台新智慧生活基金-美元                                              10.17570   10.28620  -0.11050   -1.07425
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.05920    8.08530  -0.02610   -0.32281
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43610    8.43730  -0.00120   -0.01422
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.06060    9.09000  -0.02940   -0.32343
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49570    9.49720  -0.00150   -0.01579
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.26340   11.24000   0.02340    0.20819
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35130    0.35160  -0.00030   -0.08532
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.06010    8.04340   0.01670    0.20762
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26510    0.26540  -0.00030   -0.11304
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.32000   0.05000    0.93985
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.19000   22.07000   0.12000    0.54372
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.08840   10.11250  -0.02410   -0.23832
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.80620    9.84520  -0.03900   -0.39613
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.02320   10.03210  -0.00890   -0.08872
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.08840   10.11250  -0.02410   -0.23832
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.80620    9.84520  -0.03900   -0.39613
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.02320   10.03210  -0.00890   -0.08872
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.68350   40.45620   0.22730    0.56184
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.88710   40.46650   0.42060    1.03938
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.06660   39.96020   0.10640    0.26626
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33120   11.33060   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.25600   10.22240   0.03360    0.32869
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21380    9.21440  -0.00060   -0.00651
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.78710   10.78780  -0.00070   -0.00649
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.88980    7.86600   0.02380    0.30257
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30600    9.27790   0.02810    0.30287
永豐中小基金                                                       50.45000   49.98000   0.47000    0.94038
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78510    1.78770  -0.00260   -0.14544
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47210    2.47550  -0.00340   -0.13735
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.25410    8.23890   0.01520    0.18449
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09100   11.07060   0.02040    0.18427
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.38000    4.41000  -0.03000   -0.68027
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.00000   20.07000  -0.07000   -0.34878
永豐主流品牌基金                                                   18.37000   18.71000  -0.34000   -1.81721
永豐永豐基金                                                       31.52000   31.33000   0.19000    0.60645
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14970    9.13690   0.01280    0.14009
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58450    9.57100   0.01350    0.14105
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17800    9.14110   0.03690    0.40367
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.61670    9.57790   0.03880    0.40510
永豐亞洲民生消費基金                                               11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
永豐南非幣2021保本基金                                             13.97180   13.96170   0.01010    0.07234
永豐高科技基金                                                     21.44000   21.27000   0.17000    0.79925
永豐貨幣市場基金                                                   13.93230   13.93210   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10640    2.10980  -0.00340   -0.16115
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58440    2.58860  -0.00420   -0.16225
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.83280    7.82000   0.01280    0.16368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.92280   10.90500   0.01780    0.16323
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.13130    7.12270   0.00860    0.12074
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.38430   11.37050   0.01380    0.12137
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.91000    7.96000  -0.05000   -0.62814
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.48000   18.55000  -0.07000   -0.37736
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.31000   50.90000   0.41000    0.80550
永豐領航科技基金                                                   34.99000   34.77000   0.22000    0.63273
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.67000    9.80000  -0.13000   -1.32653
永豐趨勢平衡基金                                                   39.52000   39.40000   0.12000    0.30457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.85030   11.84940   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.72070    9.72250  -0.00180   -0.01851
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.28620   10.28810  -0.00190   -0.01847
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.80010    9.79750   0.00260    0.02654
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.20720   10.20450   0.00270    0.02646
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.78290    9.78430  -0.00140   -0.01431
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.47950   10.48080  -0.00130   -0.01240
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82030    9.81720   0.00310    0.03158
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.30540   10.30050   0.00490    0.04757
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.38000   14.33000   0.05000    0.34892
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.03000   18.94000   0.09000    0.47518
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.73000   18.68000   0.05000    0.26767
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.03740   10.03040   0.00700    0.06979
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03740   10.03040   0.00700    0.06979
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02790   10.02110   0.00680    0.06786
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02790   10.02110   0.00680    0.06786
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.07230   10.06420   0.00810    0.08048
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.07230   10.06420   0.00810    0.08048
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04760   10.04010   0.00750    0.07470
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04760   10.04010   0.00750    0.07470
兆豐國際生命科學基金                                               14.86000   15.03000  -0.17000   -1.13107
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.21820   10.23780  -0.01960   -0.19145
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.32210   10.36420  -0.04210   -0.40621
兆豐國際全球基金                                                   30.34000   30.57000  -0.23000   -0.75237
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45840   10.45770   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.36550   10.35530   0.01020    0.09850
兆豐國際國民基金                                                   20.89000   20.83000   0.06000    0.28805
兆豐國際第一基金                                                   12.63000   12.55000   0.08000    0.63745
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71360   10.69370   0.01990    0.18609
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23370    8.21830   0.01540    0.18739
兆豐國際萬全基金                                                   19.94000   19.84000   0.10000    0.50403
兆豐國際電子基金                                                   24.20000   24.02000   0.18000    0.74938
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.99000   20.80000   0.19000    0.91346
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.44000   16.55000  -0.11000   -0.66465
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.84000   32.60000   0.24000    0.73620
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54910   12.54890   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.50600   10.51550  -0.00950   -0.09034
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30450   10.31350  -0.00900   -0.08726
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.51320   10.52080  -0.00760   -0.07224
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.30090   10.31030  -0.00940   -0.09117
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.39930   10.40830  -0.00900   -0.08647
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.38210   10.38950  -0.00740   -0.07123
合庫台灣基金                                                       10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.55640   11.56910  -0.01270   -0.10978
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.39950   12.43270  -0.03320   -0.26704
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.06890   11.09800  -0.02910   -0.26221
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.86770   11.90010  -0.03240   -0.27227
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10940    8.11830  -0.00890   -0.10963
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.30770    9.33330  -0.02560   -0.27429
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.98730    9.01170  -0.02440   -0.27076
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75920    8.78280  -0.02360   -0.26871
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.15740    9.18210  -0.02470   -0.26900
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.33000   10.41000  -0.08000   -0.76849
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.82000   10.93000  -0.11000   -1.00640
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.86000    9.96000  -0.10000   -1.00402
合庫全球新興市場基金                                                9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
合庫貨幣市場基金                                                   10.16730   10.16710   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.71980    9.72670  -0.00690   -0.07094
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00200   10.00900  -0.00700   -0.06994
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.37830   10.36880   0.00950    0.09162
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.80540   11.81510  -0.00970   -0.08210
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79800   14.80320  -0.00520   -0.03513
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.59750    8.60340  -0.00590   -0.06858
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38480    9.39150  -0.00670   -0.07134
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85970    7.85250   0.00720    0.09169
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59230    8.59890  -0.00660   -0.07675
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.37090   10.38090  -0.01000   -0.09633
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                       9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                         9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                             9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                         9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                           9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                               9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19240   11.19190   0.00050    0.00447
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.98110    9.99030  -0.00920   -0.09209
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.10180   10.08010   0.02170    0.21528
安聯中國東協基金                                                   15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
安聯中國策略基金-美元                                              11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.00000   14.98000   0.02000    0.13351
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.70000   13.74000  -0.04000   -0.29112
安聯中華新思路基金-美元                                            12.64000   12.70000  -0.06000   -0.47244
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
安聯台灣大壩基金                                                   27.55000   27.42000   0.13000    0.47411
安聯台灣科技基金                                                   46.28000   45.71000   0.57000    1.24699
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54010   12.53990   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   30.34000   30.09000   0.25000    0.83084
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.53220   10.52450   0.00770    0.07316
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.60870   15.58560   0.02310    0.14821
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.77280    9.75840   0.01440    0.14757
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.60000   11.66000  -0.06000   -0.51458
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.94750   12.93630   0.01120    0.08658
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.60170   10.58690   0.01480    0.13980
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.66010   12.64610   0.01400    0.11071
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.48400    9.47590   0.00810    0.08548
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.41290    9.39960   0.01330    0.14150
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.98520    8.97520   0.01000    0.11142
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.03730   10.02900   0.00830    0.08276
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.17450   10.16320   0.01130    0.11119
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.30050   12.31130  -0.01080   -0.08772
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.15890   11.17060  -0.01170   -0.10474
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.80020   10.80860  -0.00840   -0.07772
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60960    8.61710  -0.00750   -0.08704
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.45300    8.46190  -0.00890   -0.10518
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15490    8.16130  -0.00640   -0.07842
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21500   10.22560  -0.01060   -0.10366
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.13760   10.14550  -0.00790   -0.07787
安聯全球人口趨勢基金                                               12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.58000    8.68000  -0.10000   -1.15207
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.05000   33.34000  -0.29000   -0.86983
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.80000    7.83000  -0.03000   -0.38314
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.38740   12.37270   0.01470    0.11881
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53530   10.52280   0.01250    0.11879
安聯全球新興市場基金                                               16.76000   16.66000   0.10000    0.60024
安聯全球農金趨勢基金                                                8.83000    9.00000  -0.17000   -1.88889
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
安聯亞洲動態策略基金                                               21.56000   21.65000  -0.09000   -0.41570
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                      9.99170   10.00400  -0.01230   -0.12295
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                  9.99560   10.00890  -0.01330   -0.13288
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                    9.99170   10.00400  -0.01230   -0.12295
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                  9.99750   10.01090  -0.01340   -0.13385
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                    9.99460   10.00690  -0.01230   -0.12292
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.98270    9.99500  -0.01230   -0.12306
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.98270    9.99490  -0.01220   -0.12206
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.98270    9.99490  -0.01220   -0.12206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.49000   10.48640   0.00360    0.03433
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.07840   10.07490   0.00350    0.03474
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.61180   89.65010  -0.03830   -0.04272
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20290   13.20800  -0.00510   -0.03861
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.24860   68.27760  -0.02900   -0.04247
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92970    9.93350  -0.00380   -0.03825
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70700    2.70720  -0.00020   -0.00739
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.89480   10.87320   0.02160    0.19865
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27040    2.27090  -0.00050   -0.02202
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86430    8.84870   0.01560    0.17630
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.32670   10.30300   0.02370    0.23003
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.10400   10.11250  -0.00850   -0.08405
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.41630   10.42240  -0.00610   -0.05853
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.06560   10.07340  -0.00780   -0.07743
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.12390   10.13330  -0.00940   -0.09276
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.32590   10.30220   0.02370    0.23005
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10160   10.11010  -0.00850   -0.08407
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.41580   10.42130  -0.00550   -0.05278
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06360   10.07150  -0.00790   -0.07844
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12330   10.13270  -0.00940   -0.09277
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99940   10.00550  -0.00610   -0.06097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.03230   10.03420  -0.00190   -0.01894
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99350    9.99870  -0.00520   -0.05201
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97360    9.97960  -0.00600   -0.06012
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01050   10.01660  -0.00610   -0.06090
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.99260    9.99260   0.00000    0.00000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99340    9.99870  -0.00530   -0.05301
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97480    9.98090  -0.00610   -0.06112
宏利台灣動力基金A類型                                              27.91000   27.76000   0.15000    0.54035
宏利台灣動力基金I類型                                              27.91000   27.76000   0.15000    0.54035
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.78290    9.83550  -0.05260   -0.53480
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.82420    9.84670  -0.02250   -0.22850
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.44630    7.48640  -0.04010   -0.53564
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51180    7.53670  -0.02490   -0.33038
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
宏利全球債券組合基金                                               13.57430   13.55390   0.02040    0.15051
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.93490    2.93500  -0.00010   -0.00341
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.27240   12.26480   0.00760    0.06197
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87700    8.87210   0.00490    0.05523
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52880    2.52960  -0.00080   -0.03163
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52990   11.49700   0.03290    0.28616
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.25720    3.27360  -0.01640   -0.50098
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52250    0.52520  -0.00270   -0.51409
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.84000   14.92000  -0.08000   -0.53619
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.10870   12.14660  -0.03790   -0.31202
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.72220   10.75640  -0.03420   -0.31795
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.37110   10.39250  -0.02140   -0.20592
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71130    8.73840  -0.02710   -0.31013
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.34430    8.37090  -0.02660   -0.31777
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26530    8.28220  -0.01690   -0.20405
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.16460    8.19150  -0.02690   -0.32839
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90000    2.90420  -0.00420   -0.14462
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41980    0.42040  -0.00060   -0.14272
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.73320   12.73830  -0.00510   -0.04004
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95750    0.95910  -0.00160   -0.16682
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38970    7.39330  -0.00360   -0.04869
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03990    2.04300  -0.00310   -0.15174
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29450    0.29490  -0.00040   -0.13564
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.00480    9.00970  -0.00490   -0.05439
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32560    0.32610  -0.00050   -0.15333
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68150   13.68140   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.34000  -0.01000   -0.42735
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.00000   23.85000   0.15000    0.62893
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.00000   23.85000   0.15000    0.62893
宏利澳幣保本基金                                                   12.60240   12.60050   0.00190    0.01508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48860   10.46950   0.01910    0.18243
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.64230    9.64060   0.00170    0.01763
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.28970    9.25960   0.03010    0.32507
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.58740   11.54990   0.03750    0.32468
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
貝萊德新台幣基金                                                   12.96500   12.96490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.60000   25.47000   0.13000    0.51040
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47280   11.47110   0.00170    0.01482
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19870   10.19350   0.00520    0.05101
保德信大中華基金-人民幣                                             9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
保德信大中華基金-美元                                               9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
保德信大中華基金-新台幣                                            28.26000   28.35000  -0.09000   -0.31746
保德信中小型股基金                                                 42.39000   42.05000   0.34000    0.80856
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.71980    9.71670   0.00310    0.03190
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.83570    9.82430   0.01140    0.11604
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.83370    9.83070   0.00300    0.03052
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.85600   10.85260   0.00340    0.03133
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
保德信中國品牌基金-美元                                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
保德信台商全方位基金                                               33.97000   33.74000   0.23000    0.68168
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.41000   27.53000  -0.12000   -0.43589
保德信全球消費商機基金                                             18.78000   18.89000  -0.11000   -0.58232
保德信全球基礎建設基金                                             13.34000   13.45000  -0.11000   -0.81784
保德信全球資源基金                                                  7.26000    7.30000  -0.04000   -0.54795
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.57000    9.72000  -0.15000   -1.54321
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.47000   32.89000  -0.42000   -1.27698
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.40640   10.43510  -0.02870   -0.27503
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.71100   10.74050  -0.02950   -0.27466
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.62910   10.62560   0.00350    0.03294
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.93940   10.93580   0.00360    0.03292
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.45410    9.46890  -0.01480   -0.15630
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.54950   10.56520  -0.01570   -0.14860
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.19600    9.18140   0.01460    0.15902
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.24040   10.22410   0.01630    0.15943
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.12140    8.11380   0.00760    0.09367
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.13840   11.12800   0.01040    0.09346
保德信亞太基金                                                     19.93000   20.00000  -0.07000   -0.35000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.69800    8.68430   0.01370    0.15776
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.96150   11.94270   0.01880    0.15742
保德信店頭市場基金                                                 31.26000   30.97000   0.29000    0.93639
保德信拉丁美洲基金                                                  7.21000    7.11000   0.10000    1.40647
保德信金平衡基金                                                   29.16000   29.00000   0.16000    0.55172
保德信金滿意基金                                                   40.34000   39.96000   0.38000    0.95095
保德信科技島基金                                                   24.59000   24.33000   0.26000    1.06864
保德信高成長基金                                                   89.25000   88.70000   0.55000    0.62007
保德信第一基金                                                     24.70000   24.54000   0.16000    0.65200
保德信貨幣市場基金                                                 15.82950   15.82930   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.28060   10.32240  -0.04180   -0.40494
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.70300   10.71340  -0.01040   -0.09707
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.69840   10.72940  -0.03100   -0.28893
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.42880   10.42690   0.00190    0.01822
保德信新世紀基金                                                   10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.15110    8.13920   0.01190    0.14621
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.19420   10.17960   0.01460    0.14342
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.51290   11.49610   0.01680    0.14614
保德信新興趨勢組合基金                                             10.63000   10.54000   0.09000    0.85389
保德信瑞騰基金                                                     15.62570   15.62540   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.87060    9.87170  -0.00110   -0.01114
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.34740   10.34850  -0.00110   -0.01063
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86560    9.86440   0.00120    0.01216
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13990   10.13240   0.00750    0.07402
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.91350    9.91650  -0.00300   -0.03025
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.29780   10.30300  -0.00520   -0.05047
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79490    9.79660  -0.00170   -0.01735
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08900   10.09080  -0.00180   -0.01784
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.47560   10.46550   0.01010    0.09651
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23360   10.23790  -0.00430   -0.04200
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50090   10.50520  -0.00430   -0.04093
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.14180   10.14450  -0.00270   -0.02662
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.36420   10.36690  -0.00270   -0.02604
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06160   10.06260  -0.00100   -0.00994
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49650   10.49780  -0.00130   -0.01238
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.94490    9.94550  -0.00060   -0.00603
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24830   10.24880  -0.00050   -0.00488
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.14450   10.14920  -0.00470   -0.04631
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88480    9.88800  -0.00320   -0.03236
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20780   10.21540  -0.00760   -0.07440
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46720   10.47530  -0.00810   -0.07732
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.39540   10.38430   0.01110    0.10689
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.87240   10.85950   0.01290    0.11879
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.18480   10.19120  -0.00640   -0.06280
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.39010   10.39660  -0.00650   -0.06252
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19710   10.20160  -0.00450   -0.04411
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.23800   10.24090  -0.00290   -0.02832
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.44200   10.41280   0.02920    0.28042
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.21860   10.22590  -0.00730   -0.07139
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12210   10.12830  -0.00620   -0.06121
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.39140   10.37200   0.01940    0.18704
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.39310   10.37420   0.01890    0.18218
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.02420   10.02900  -0.00480   -0.04786
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.02210   10.02710  -0.00500   -0.04986
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97450    1.97440   0.00010    0.00506
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.80630    2.80610   0.00020    0.00713
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29440    0.29440   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45340    0.45330   0.00010    0.02206
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42950    8.42570   0.00380    0.04510
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.21480   12.20970   0.00510    0.04177
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.65660    9.65620   0.00040    0.00414
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.19540   12.19510   0.00030    0.00246
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.67210    8.67060   0.00150    0.01730
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.00170   10.99980   0.00190    0.01727
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.62070   10.62030   0.00040    0.00377
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.51750   10.51540   0.00210    0.01997
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.00000   17.94000   0.06000    0.33445
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4156.40000 4142.21000  14.19000    0.34257
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.26690   10.26390   0.00300    0.02923
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08430   11.08100   0.00330    0.02978
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21450   10.21170   0.00280    0.02742
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82300    9.82660  -0.00360   -0.03664
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36590   10.36970  -0.00380   -0.03665
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89550    9.89280   0.00270    0.02729
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20200   10.20240  -0.00040   -0.00392
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.23060   10.27800  -0.04740   -0.46118
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07610    6.08400  -0.00790   -0.12985
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.00420   11.01860  -0.01440   -0.13069
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.51760   10.51460   0.00300    0.02853
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.36810   11.39210  -0.02400   -0.21067
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.60040   10.62160  -0.02120   -0.19959
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11610    9.11360   0.00250    0.02743
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.32800    9.34770  -0.01970   -0.21075
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19760    9.21600  -0.01840   -0.19965
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.46390   10.46090   0.00300    0.02868
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.79920   10.82200  -0.02280   -0.21068
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.77690   10.79850  -0.02160   -0.20003
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.05000    6.96000   0.09000    1.29310
柏瑞巨人基金                                                       12.26000   12.18000   0.08000    0.65681
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69250   13.69240   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.27000   16.36000  -0.09000   -0.55012
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.10070   14.11190  -0.01120   -0.07937
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.33240   12.36530  -0.03290   -0.26607
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.91600   12.95000  -0.03400   -0.26255
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63350    8.64040  -0.00690   -0.07986
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76760    6.77300  -0.00540   -0.07973
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59910    8.62210  -0.02300   -0.26676
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43650    8.43970  -0.00320   -0.03792
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.63520   10.66320  -0.02800   -0.26259
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31350    8.33350  -0.02000   -0.24000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.51540   12.54880  -0.03340   -0.26616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.21380   12.22360  -0.00980   -0.08017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.79320   12.79800  -0.00480   -0.03751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.75790   11.78880  -0.03090   -0.26211
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97040    8.97760  -0.00720   -0.08020
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.61100    9.63660  -0.02560   -0.26565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64120    9.64480  -0.00360   -0.03733
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45600    9.48090  -0.02490   -0.26263
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.34290    9.36540  -0.02250   -0.24025
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.60470   10.60320   0.00150    0.01415
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.42010   10.43790  -0.01780   -0.17053
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.25740   10.27610  -0.01870   -0.18198
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.33080   10.34860  -0.01780   -0.17200
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88210    9.88060   0.00150    0.01518
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.51590    9.53210  -0.01620   -0.16995
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.56150   10.54770   0.01380    0.13083
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54490    9.56230  -0.01740   -0.18196
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61920    9.63570  -0.01650   -0.17124
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.58490   10.58330   0.00160    0.01512
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.42040   10.43810  -0.01770   -0.16957
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.25770   10.27640  -0.01870   -0.18197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.33170   10.34940  -0.01770   -0.17102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88170    9.88030   0.00140    0.01417
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.51600    9.53220  -0.01620   -0.16995
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.73720   10.72320   0.01400    0.13056
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54480    9.56220  -0.01740   -0.18197
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61950    9.63600  -0.01650   -0.17123
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35820   11.33950   0.01870    0.16491
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.64160   12.63700   0.00460    0.03640
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.94900   11.94660   0.00240    0.02009
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.15090    9.13580   0.01510    0.16528
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77970    9.77610   0.00360    0.03682
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.68710    9.68510   0.00200    0.02065
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05220   11.03400   0.01820    0.16494
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.77100   11.76670   0.00430    0.03654
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.54380   11.54140   0.00240    0.02079
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15110    9.13600   0.01510    0.16528
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.78020    9.77660   0.00360    0.03682
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.68750    9.68550   0.00200    0.02065
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.10000   13.16000  -0.06000   -0.45593
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.64000   13.75000  -0.11000   -0.80000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.10000   11.18000  -0.08000   -0.71556
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.49000   12.62000  -0.13000   -1.03011
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.01000   13.09000  -0.08000   -0.61115
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.10000    9.92000   0.18000    1.81452
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.95460   11.93130   0.02330    0.19528
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.07490   10.07330   0.00160    0.01588
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.64550    7.63060   0.01490    0.19527
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.05230   10.05070   0.00160    0.01592
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.10840   12.08640   0.02200    0.18202
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.69460   11.69480  -0.00020   -0.00171
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.72710   10.72790  -0.00080   -0.00746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.52370    8.50830   0.01540    0.18100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.48070    9.48090  -0.00020   -0.00211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.53070    9.53140  -0.00070   -0.00734
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.24970   11.24990  -0.00020   -0.00178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.63300   10.61370   0.01930    0.18184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.70910   10.71000  -0.00090   -0.00840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81970    9.81990  -0.00020   -0.00204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.20980    9.19310   0.01670    0.18166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.06840    9.04130   0.02710    0.29974
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.55650    9.55720  -0.00070   -0.00732
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.41090   12.40620   0.00470    0.03788
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76910   11.78700  -0.01790   -0.15186
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.13930   11.15710  -0.01780   -0.15954
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04320    7.04050   0.00270    0.03835
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67740    8.69060  -0.01320   -0.15189
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32790    9.34280  -0.01490   -0.15948
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.66890   10.66480   0.00410    0.03844
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.15670   11.17460  -0.01790   -0.16018
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39680    9.41110  -0.01430   -0.15195
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98590    8.98250   0.00340    0.03785
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52710    9.54230  -0.01520   -0.15929
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.92220   11.88980   0.03240    0.27250
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.55640   12.53980   0.01660    0.13238
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.45580   11.44190   0.01390    0.12148
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.36990    9.34450   0.02540    0.27182
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.89950    9.88640   0.01310    0.13251
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.89560    9.88360   0.01200    0.12141
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.83510   11.81950   0.01560    0.13199
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.63700   10.60810   0.02890    0.27243
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.91530   10.90200   0.01330    0.12200
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.91310    9.88620   0.02690    0.27210
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.53370    9.50780   0.02590    0.27241
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.13460   10.12120   0.01340    0.13240
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.64230    9.63060   0.01170    0.12149
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.65000   18.73000  -0.08000   -0.42712
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.38000   17.51000  -0.13000   -0.74243
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.20850   13.19230   0.01620    0.12280
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.25960   10.29220  -0.03260   -0.31674
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.17340   11.22670  -0.05330   -0.47476
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.12210   12.11060   0.01150    0.09496
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.69330   10.74440  -0.05110   -0.47560
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.99270    9.02120  -0.02850   -0.31592
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.46380    9.50890  -0.04510   -0.47429
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.42960    9.42070   0.00890    0.09447
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.41250    9.45740  -0.04490   -0.47476
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.12580    9.15470  -0.02890   -0.31568
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.26900    9.31320  -0.04420   -0.47460
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.25680   11.24620   0.01060    0.09425
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.35620    9.40090  -0.04470   -0.47549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.70940   41.47000   0.23940    0.57728
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.30000   29.46000  -0.16000   -0.54311
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76510   11.76430   0.00080    0.00680
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69240    1.69500  -0.00260   -0.15339
國泰大中華基金                                                     17.96000   17.77000   0.19000    1.06922
國泰小龍基金-美元I                                                  0.43630    0.43330   0.00300    0.69236
國泰小龍基金-新台幣                                                13.79000   13.68000   0.11000    0.80409
國泰中小成長基金-美元I                                              1.21930    1.20990   0.00940    0.77692
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.54000   38.20000   0.34000    0.89005
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.98170    3.99580  -0.01410   -0.35287
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.62740    0.63070  -0.00330   -0.52323
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67030    0.67370  -0.00340   -0.50468
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.14000   18.18000  -0.04000   -0.22002
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.30990   41.13860   0.17130    0.41640
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30360    2.30040   0.00320    0.13911
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32780    0.32780   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.18570   10.16720   0.01850    0.18196
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.27170    8.25670   0.01500    0.18167
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.29770    2.30090  -0.00320   -0.13908
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32920    0.33010  -0.00090   -0.27264
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.42650   10.42540   0.00110    0.01055
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33810    0.33830  -0.00020   -0.05912
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.50040   10.47340   0.02700    0.25780
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.89580    3.89920  -0.00340   -0.08720
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55710    0.55850  -0.00140   -0.25067
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.74000   17.73000   0.01000    0.05640
國泰中港台基金-人民幣                                               2.91610    2.92180  -0.00570   -0.19509
國泰中港台基金-美元                                                 0.42220    0.42370  -0.00150   -0.35402
國泰中港台基金-新台幣                                              13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.83190    9.83740  -0.00550   -0.05591
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.96440    9.96690  -0.00250   -0.02508
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.18160   10.15290   0.02870    0.28268
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.90000   25.98000  -0.08000   -0.30793
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.81000   30.81000   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34700    0.34750  -0.00050   -0.14388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33010    0.33060  -0.00050   -0.15124
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33080    0.33130  -0.00050   -0.15092
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96690   10.94990   0.01700    0.15525
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44090   10.42470   0.01620    0.15540
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46960   10.45340   0.01620    0.15497
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45210   12.45200   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40520    0.40710  -0.00190   -0.46672
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36020    0.36190  -0.00170   -0.46974
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43210    0.43420  -0.00210   -0.48365
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.52950    0.53170  -0.00220   -0.41377
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.42610    2.43360  -0.00750   -0.30819
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35020    0.35190  -0.00170   -0.48309
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.50880    0.51080  -0.00200   -0.39154
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.46690    0.47150  -0.00460   -0.97561
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.87000   13.96000  -0.09000   -0.64470
國泰全球資源基金-美元                                               0.15730    0.15840  -0.00110   -0.69444
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.04000    5.06000  -0.02000   -0.39526
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58330    0.58700  -0.00370   -0.63032
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.42000   18.48000  -0.06000   -0.32468
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.05000   18.11000  -0.06000   -0.33131
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84320    0.84790  -0.00470   -0.55431
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.80000   20.90000  -0.10000   -0.47847
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.75000   21.59000   0.16000    0.74108
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.45820    2.46890  -0.01070   -0.43339
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35580    0.35790  -0.00210   -0.58676
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30820    0.31000  -0.00180   -0.58065
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.17370   11.20950  -0.03580   -0.31937
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67880    9.70990  -0.03110   -0.32029
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51350    0.51620  -0.00270   -0.52305
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38680    0.38930  -0.00250   -0.64218
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.82000   11.86000  -0.04000   -0.33727
國泰科技生化基金                                                   29.71000   29.31000   0.40000    1.36472
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.04000   28.16000  -0.12000   -0.42614
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.25000   13.11000   0.14000    1.06789
國泰美國費城半導體基金                                             12.99000   12.90000   0.09000    0.69767
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.70760   43.23650   0.47110    1.08959
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.81810   17.91710  -0.09900   -0.55254
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.26960   21.98170   0.28790    1.30973
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.81700   42.75340   0.06360    0.14876
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.18430   43.92950   0.25480    0.58002
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.72220   43.67140   0.05080    0.11632
國泰紐幣2021保本基金                                               12.75530   12.74270   0.01260    0.09888
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.11300   13.09860   0.01440    0.10994
國泰紐幣保本基金                                                   12.71150   12.71170  -0.00020   -0.00157
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.88000   20.68000   0.20000    0.96712
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.88000   20.68000   0.20000    0.96712
國泰富時中國A50基金                                                20.82000   20.86000  -0.04000   -0.19175
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.21970   45.03970   0.18000    0.39965
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34030    0.34050  -0.00020   -0.05874
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50170    0.50150   0.00020    0.03988
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36940    0.36980  -0.00040   -0.10817
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24130    0.24160  -0.00030   -0.12417
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.14880   11.12630   0.02250    0.20222
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.62150    7.60610   0.01540    0.20247
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.55150   42.30410   0.24740    0.58481
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.34000   20.42000  -0.08000   -0.39177
國泰新興市場基金-美元                                               0.37810    0.37810   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.94000   11.90000   0.04000    0.33613
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37720    2.37430   0.00290    0.12214
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48560    1.48380   0.00180    0.12131
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35370    0.35380  -0.00010   -0.02826
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22320    0.22330  -0.00010   -0.04478
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34180    0.34270  -0.00090   -0.26262
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79450   10.78820   0.00630    0.05840
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.61870    6.61490   0.00380    0.05745
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.39110   43.13820   0.25290    0.58626
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.93860   42.75600   0.18260    0.42707
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.31680   42.08720   0.22960    0.54553
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.92000   14.02000  -0.10000   -0.71327
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.10000   32.62000   0.48000    1.47149
國泰價值卓越基金                                                   13.19000   13.06000   0.13000    0.99541
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.58000   22.66000  -0.08000   -0.35305
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33360    0.34130  -0.00770   -2.25608
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.02000   10.22000  -0.20000   -1.95695
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.18720   40.05540   0.13180    0.32904
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.48000   21.60000  -0.12000   -0.55556
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.18000   19.13000   0.05000    0.26137
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.73000   16.47000   0.26000    1.57863
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40820    0.40830  -0.00010   -0.02449
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.41640   12.40420   0.01220    0.09835
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.52150   10.52110   0.00040    0.00380
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43680   10.43330   0.00350    0.03355
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.71590   10.67940   0.03650    0.34178
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.30630   10.30600   0.00030    0.00291
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25450   10.25110   0.00340    0.03317
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.46990   10.43420   0.03570    0.34214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40830   11.40760   0.00070    0.00614
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15800   10.13790   0.02010    0.19827
第一金大中華基金                                                   24.81000   24.57000   0.24000    0.97680
第一金小型精選基金                                                 30.26000   30.03000   0.23000    0.76590
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
第一金中國世紀基金-美元                                             7.75120    7.75040   0.00080    0.01032
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.75160    7.75080   0.00080    0.01032
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77370    9.76220   0.01150    0.11780
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.45300    8.43180   0.02120    0.25143
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.23060   11.21730   0.01330    0.11857
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.87270    9.84800   0.02470    0.25081
第一金中概平衡基金                                                 25.01000   24.74000   0.27000    1.09135
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31270   15.31240   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.54200  178.54000   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.00120   15.15470  -0.15350   -1.01289
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.00110   15.15460  -0.15350   -1.01289
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.75000   14.86000  -0.11000   -0.74024
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.76000   14.87000  -0.11000   -0.73974
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.07470   10.20830  -0.13360   -1.30874
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.07260   10.20670  -0.13410   -1.31384
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.30000   10.40000  -0.10000   -0.96154
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.30000   10.40000  -0.10000   -0.96154
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.44120    9.51430  -0.07310   -0.76832
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.44120    9.51440  -0.07320   -0.76936
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.76310   12.83990  -0.07680   -0.59814
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.78030   12.85710  -0.07680   -0.59734
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.65650    9.70420  -0.04770   -0.49154
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.65470    9.70240  -0.04770   -0.49163
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.38040    9.40800  -0.02760   -0.29337
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.40450    9.43200  -0.02750   -0.29156
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.44500   10.49660  -0.05160   -0.49159
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.17560   10.20550  -0.02990   -0.29298
第一金全球大趨勢基金                                               24.29000   24.40000  -0.11000   -0.45082
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.20830    9.24950  -0.04120   -0.44543
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.40430    6.43300  -0.02870   -0.44614
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.75310    9.81080  -0.05770   -0.58813
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.75420    9.81190  -0.05770   -0.58806
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.51310   10.57540  -0.06230   -0.58910
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.51500   10.57720  -0.06220   -0.58806
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.45870    8.49170  -0.03300   -0.38861
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.30260   10.34280  -0.04020   -0.38868
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29740    9.31970  -0.02230   -0.23928
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29560    9.31790  -0.02230   -0.23932
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69200    7.71500  -0.02300   -0.29812
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.68680    7.70970  -0.02290   -0.29703
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.53330    8.54840  -0.01510   -0.17664
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.53390    8.54910  -0.01520   -0.17780
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.44110   11.46860  -0.02750   -0.23979
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.44200   11.46950  -0.02750   -0.23977
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.09770   10.12770  -0.03000   -0.29622
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.09850   10.12860  -0.03010   -0.29718
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.93470   14.96110  -0.02640   -0.17646
第一金亞洲科技基金                                                 16.93000   17.03000  -0.10000   -0.58720
第一金亞洲新興市場基金                                             13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
第一金店頭市場基金                                                  7.26000    7.23000   0.03000    0.41494
第一金創新趨勢基金                                                 20.04000   19.81000   0.23000    1.16103
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.96780   40.92270   0.04510    0.11021
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.99160   40.86010   0.13150    0.32183
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.26210   41.87290   0.38920    0.92948
第一金電子基金                                                     30.59000   30.22000   0.37000    1.22435
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.83000   17.66000   0.17000    0.96263
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.07000   19.19000  -0.12000   -0.62533
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.02000   19.19000  -0.17000   -0.88588
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.17000    7.21000  -0.04000   -0.55479
統一大中華中小基金(美元)                                            6.52000    6.55000  -0.03000   -0.45802
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
統一大滿貫基金-A類型                                               31.00000   30.71000   0.29000    0.94432
統一大滿貫基金-I類型                                               31.00000   30.71000   0.29000    0.94432
統一大龍印基金                                                     14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.86000    7.88000  -0.02000   -0.25381
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
統一中小基金                                                       21.91000   21.64000   0.27000    1.24769
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95150    9.95230  -0.00080   -0.00804
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19250    9.19130   0.00120    0.01306
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.05170    9.02790   0.02380    0.26363
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34330   12.34430  -0.00100   -0.00810
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.35230   11.35090   0.00140    0.01233
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.14180   11.11260   0.02920    0.26276
統一台灣動力基金                                                   16.05000   15.88000   0.17000    1.07053
統一全天候基金-A類型                                               99.85000   98.73000   1.12000    1.13441
統一全天候基金-I類型                                              100.31000   99.19000   1.12000    1.12915
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.93290    7.97140  -0.03850   -0.48298
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.60270    7.63800  -0.03530   -0.46216
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.76390    7.77600  -0.01210   -0.15561
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.48850    8.52960  -0.04110   -0.48185
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.14250    8.18030  -0.03780   -0.46209
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.30810    8.32110  -0.01300   -0.15623
統一全球債券組合基金                                               12.22950   12.23790  -0.00840   -0.06864
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.78000   14.94000  -0.16000   -1.07095
統一全球新科技基金(美元)                                           13.84000   13.98000  -0.14000   -1.00143
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.58000   13.68000  -0.10000   -0.73099
統一亞太基金                                                       23.89000   23.92000  -0.03000   -0.12542
統一亞洲大金磚基金                                                 12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
統一奔騰基金                                                       52.57000   52.02000   0.55000    1.05729
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72230   16.72200   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
統一強漢基金(美元)                                                  9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
統一強漢基金(新台幣)                                               24.52000   24.51000   0.01000    0.04080
統一統信基金                                                       27.15000   26.91000   0.24000    0.89186
統一黑馬基金                                                       53.41000   52.93000   0.48000    0.90686
統一新亞洲科技能源基金                                             15.64000   15.73000  -0.09000   -0.57216
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06540    8.04690   0.01850    0.22990
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.64110   10.61660   0.02450    0.23077
統一經建基金                                                       42.42000   41.94000   0.48000    1.14449
統一龍馬基金                                                       59.67000   59.05000   0.62000    1.04996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.91000   16.68000   0.23000    1.37890
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.20000   40.88000   0.32000    0.78278
野村中國機會基金                                                   13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.18290   10.17500   0.00790    0.07764
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.17010   10.16100   0.00910    0.08956
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38300   10.34100   0.04200    0.40615
野村巴西基金                                                        6.54000    6.41000   0.13000    2.02808
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.09000   11.17000  -0.08000   -0.71620
野村台灣高股息基金                                                 23.87000   23.80000   0.07000    0.29412
野村台灣運籌基金                                                   32.97000   32.75000   0.22000    0.67176
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.80910    9.80510   0.00400    0.04080
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.73070    9.72660   0.00410    0.04215
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.81130    9.80290   0.00840    0.08569
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.33630   10.33220   0.00410    0.03968
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.15350   10.14930   0.00420    0.04138
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.99070    9.98210   0.00860    0.08615
野村平衡基金                                                       18.20000   18.08000   0.12000    0.66372
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.53000   14.61000  -0.08000   -0.54757
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.83000   11.93000  -0.10000   -0.83822
野村全球生技醫療基金                                               16.28000   16.49000  -0.21000   -1.27350
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.23830   10.23440   0.00390    0.03811
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.20620   10.20330   0.00290    0.02842
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.22420   10.20460   0.01960    0.19207
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.50520   10.50120   0.00400    0.03809
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.43710   10.43420   0.00290    0.02779
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.45790   10.43790   0.02000    0.19161
野村全球品牌基金                                                   27.99000   28.37000  -0.38000   -1.33944
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.49000   12.57000  -0.08000   -0.63644
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.93000   19.06000  -0.13000   -0.68206
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.57000   11.69000  -0.12000   -1.02652
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.75890   10.76320  -0.00430   -0.03995
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79500   10.79760  -0.00260   -0.02408
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.64230   10.63530   0.00700    0.06582
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.61710    8.64850  -0.03140   -0.36307
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.43070    8.46130  -0.03060   -0.36165
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09160    8.10760  -0.01600   -0.19735
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.83710   10.87660  -0.03950   -0.36316
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.33140   10.36890  -0.03750   -0.36166
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00210   10.02230  -0.02020   -0.20155
野村成長基金                                                       27.83000   27.63000   0.20000    0.72385
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.15150    8.17840  -0.02690   -0.32892
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.16490    8.19150  -0.02660   -0.32473
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48120    8.48740  -0.00620   -0.07305
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.22750    9.25790  -0.03040   -0.32837
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.10560    9.13530  -0.02970   -0.32511
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.44800    9.45480  -0.00680   -0.07192
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47030    9.47300  -0.00270   -0.02850
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55390    9.55720  -0.00330   -0.03453
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.76990    9.75470   0.01520    0.15582
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.48130   10.48390  -0.00260   -0.02480
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.43770   10.44140  -0.00370   -0.03544
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.67590   10.65920   0.01670    0.15667
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57500    8.55990   0.01510    0.17640
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.13390    9.12660   0.00730    0.07999
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00100    8.99550   0.00550    0.06114
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.72770   13.70340   0.02430    0.17733
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.77660   12.76620   0.01040    0.08147
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34900   10.34270   0.00630    0.06091
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.40030   10.39370   0.00660    0.06350
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38070   10.37410   0.00660    0.06362
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39570   10.38530   0.01040    0.10014
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.58930   10.58260   0.00670    0.06331
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.55200   10.54530   0.00670    0.06354
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.49900   10.48820   0.01080    0.10297
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.47210   10.46490   0.00720    0.06880
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.42630   10.41890   0.00740    0.07102
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.71200   10.67200   0.04000    0.37481
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13070   10.15150  -0.02080   -0.20490
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85050    9.88150  -0.03100   -0.31372
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.48470    9.51510  -0.03040   -0.31949
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03200    9.05070  -0.01870   -0.20661
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.35530   11.37890  -0.02360   -0.20740
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12340   10.13750  -0.01410   -0.13909
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.14360   11.17630  -0.03270   -0.29258
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.59000   10.62080  -0.03080   -0.29000
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.45240   10.46680  -0.01440   -0.13758
野村泰國基金                                                       41.72000   42.03000  -0.31000   -0.73757
野村高科技基金                                                      8.89000    8.76000   0.13000    1.48402
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25260   10.29930  -0.04670   -0.45343
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.83410    9.90610  -0.07200   -0.72682
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.43470   10.48640  -0.05170   -0.49302
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.26340    9.32760  -0.06420   -0.68828
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.35810    9.40090  -0.04280   -0.45528
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.55370    9.61610  -0.06240   -0.64891
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.66960   11.75560  -0.08600   -0.73157
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.61320   13.66810  -0.05490   -0.40167
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.62910   10.70270  -0.07360   -0.68768
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74570   10.79480  -0.04910   -0.45485
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.14270   11.21550  -0.07280   -0.64910
野村貨幣市場基金                                                   16.32830   16.32800   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.29260   10.27650   0.01610    0.15667
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.13260   10.11380   0.01880    0.18588
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41630   10.36520   0.05110    0.49300
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.22100   10.21620   0.00480    0.04698
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.17050   10.16510   0.00540    0.05312
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.20260   10.19130   0.01130    0.11088
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.52550   10.52060   0.00490    0.04658
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.43770   10.43210   0.00560    0.05368
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.53590   10.52410   0.01180    0.11212
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75130    9.79550  -0.04420   -0.45123
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.75930    9.80280  -0.04350   -0.44375
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.73990    9.76380  -0.02390   -0.24478
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.19460   10.24010  -0.04550   -0.44433
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.15720   10.20250  -0.04530   -0.44401
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.14080   10.16550  -0.02470   -0.24298
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44480   10.44750  -0.00270   -0.02584
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92380    7.92580  -0.00200   -0.02523
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.14920   12.15230  -0.00310   -0.02551
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.47000    8.30000   0.17000    2.04819
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.12240   10.11930   0.00310    0.03063
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.29300   10.27500   0.01800    0.17518
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.10100   10.09600   0.00500    0.04952
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34150   10.30450   0.03700    0.35907
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.16130   10.15410   0.00720    0.07091
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.12260   10.11950   0.00310    0.03063
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.29300   10.27510   0.01790    0.17421
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.10200   10.09660   0.00540    0.05348
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34450   10.30760   0.03690    0.35799
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.16160   10.15430   0.00730    0.07189
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.16390   10.15810   0.00580    0.05710
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.33940   10.31710   0.02230    0.21615
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.14250   10.13460   0.00790    0.07795
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.38370   10.34380   0.03990    0.38574
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.20540   10.19530   0.01010    0.09907
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.16390   10.15810   0.00580    0.05710
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.33990   10.31680   0.02310    0.22391
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.14220   10.13430   0.00790    0.07795
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38850   10.34860   0.03990    0.38556
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.20600   10.19590   0.01010    0.09906
野村精選貨幣市場基金                                               12.10880   12.10870   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.40000   11.63000  -0.23000   -1.97764
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.68000   10.88000  -0.20000   -1.83824
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.14000   10.33000  -0.19000   -1.83930
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.59000    7.69000  -0.10000   -1.30039
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.84000   10.98000  -0.14000   -1.27505
野村積極成長基金                                                   11.78000   11.69000   0.09000    0.76989
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.27000   32.12000   0.15000    0.46700
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.56620   10.58870  -0.02250   -0.21249
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49180    8.51750  -0.02570   -0.30173
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83120    7.85520  -0.02400   -0.30553
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71820    7.73480  -0.01660   -0.21461
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.07150   12.10740  -0.03590   -0.29651
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.80890   10.84220  -0.03330   -0.30713
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.69170   10.71480  -0.02310   -0.21559
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
野村環球基金-人民幣計價                                            16.61000   16.77000  -0.16000   -0.95408
野村環球基金-美元計價                                              12.95000   13.08000  -0.13000   -0.99388
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.57000   18.70000  -0.13000   -0.69519
野村鴻利基金                                                       21.77000   21.66000   0.11000    0.50785
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89610   16.89600   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.84000   17.73000   0.11000    0.62042
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.98000    9.80000   0.18000    1.83673
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.14000   14.16000  -0.02000   -0.14124
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.54860   10.53970   0.00890    0.08444
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.81880   13.80710   0.01170    0.08474
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.58270   10.58300  -0.00030   -0.00283
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43920   10.45580  -0.01660   -0.15876
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.40340   10.39930   0.00410    0.03943
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23460   10.24610  -0.01150   -0.11224
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.06560   10.06670  -0.00110   -0.01093
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16230   10.16610  -0.00380   -0.03738
凱基台商天下基金                                                   12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
凱基台灣精五門基金                                                 19.41000   19.20000   0.21000    1.09375
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.93520   42.80710   0.12810    0.29925
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.35330   44.15720   0.19610    0.44410
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.73320   42.64730   0.08590    0.20142
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.23970   10.29010  -0.05040   -0.48979
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.07390   42.99510   0.07880    0.18328
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.76100   43.72940   0.03160    0.07226
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.24720   43.82750   0.41970    0.95762
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.66220   10.74620  -0.08400   -0.78167
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58770   11.58750   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.99000   25.70000   0.29000    1.12840
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.24000   22.35000  -0.11000   -0.49217
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.02270   21.19410  -0.17140   -0.80872
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.80000   16.72000   0.08000    0.47847
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.65680   15.63190   0.02490    0.15929
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.40000    7.38000   0.02000    0.27100
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.11000   11.19000  -0.08000   -0.71492
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.72980   10.82050  -0.09070   -0.83822
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.45920   11.52300  -0.06380   -0.55368
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.04000   12.07000  -0.03000   -0.24855
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.54000   12.62000  -0.08000   -0.63391
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.98500   12.10120  -0.11620   -0.96024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.71680    9.78110  -0.06430   -0.65739
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.41470    9.49250  -0.07780   -0.81959
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.66670    9.71660  -0.04990   -0.51355
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.71680    9.78100  -0.06420   -0.65637
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.41470    9.49250  -0.07780   -0.81959
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.66670    9.71670  -0.05000   -0.51458
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.47000   13.32000   0.15000    1.12613
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.34000   32.04000  -0.70000   -2.18477
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.95000   31.09000  -0.14000   -0.45031
富邦上証180基金                                                    30.58000   30.71000  -0.13000   -0.42331
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18230    0.18290  -0.00060   -0.32805
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.76000    5.76000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.64000    6.62000   0.02000    0.30211
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.29000   41.52000  -0.23000   -0.55395
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.70380   11.71140  -0.00760   -0.06489
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.79760   10.80860  -0.01100   -0.10177
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.56100   10.55120   0.00980    0.09288
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.97030    9.97680  -0.00650   -0.06515
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.12120    9.13050  -0.00930   -0.10186
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.93000    8.92170   0.00830    0.09303
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.81030   20.78330   0.02700    0.12991
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.60450   11.60390   0.00060    0.00517
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.77520   10.75960   0.01560    0.14499
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.68220   13.67850   0.00370    0.02705
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00040    2.00020   0.00020    0.01000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46440    9.46190   0.00250    0.02642
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43330    1.43320   0.00010    0.00698
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.23370   12.22650   0.00720    0.05889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78110    1.78050   0.00060    0.03370
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.29190   10.28580   0.00610    0.05931
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51890    1.51840   0.00050    0.03293
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.68510   10.68840  -0.00330   -0.03087
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.64220   10.64190   0.00030    0.00282
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.69000   15.70000  -0.01000   -0.06369
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.93000   17.97000  -0.04000   -0.22259
富邦日本東証基金                                                   19.75000   19.83000  -0.08000   -0.40343
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.15000   44.71000   0.44000    0.98412
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.00000   44.77000   0.23000    0.51374
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.04000   48.63000   0.41000    0.84310
富邦台灣心基金                                                     20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.96000   43.57000   0.39000    0.89511
富邦台灣科技指數基金                                               49.71000   49.19000   0.52000    1.05713
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.31440   45.29880   0.01560    0.03444
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.02680   42.02180   0.00500    0.01190
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30590    0.30840  -0.00250   -0.81064
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58890    2.58820   0.00070    0.02705
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35130    0.35140  -0.00010   -0.02846
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.96950   10.95280   0.01670    0.15247
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21880    2.21820   0.00060    0.02705
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33220    0.33230  -0.00010   -0.03009
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.33800    9.32380   0.01420    0.15230
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.28000   25.42000  -0.14000   -0.55075
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.71000   13.63000   0.08000    0.58694
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.31000   32.53000  -0.22000   -0.67630
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69760   15.69740   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.99000   18.09000  -0.10000   -0.55279
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.34580   41.17370   0.17210    0.41799
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.11070   42.02130   0.08940    0.21275
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.45840   41.40310   0.05530    0.13356
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.89890   43.72180   0.17710    0.40506
富邦長紅基金                                                       55.94000   55.74000   0.20000    0.35881
富邦科技基金                                                       22.05000   21.82000   0.23000    1.05408
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.05370   41.85230   0.20140    0.48122
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.15780   43.70510   0.45270    1.03581
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.96570   39.70590   0.25980    0.65431
富邦恒生國企ETF基金                                                20.24000   20.12000   0.12000    0.59642
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.24000   14.31000  -0.07000   -0.48917
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.63000   25.38000   0.25000    0.98503
富邦高成長基金                                                     21.59000   21.51000   0.08000    0.37192
富邦基金A類型                                                      12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
富邦基金I類型                                                      12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
富邦深証100基金                                                     9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.29000   20.54000  -0.25000   -1.21714
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42480    0.42520  -0.00040   -0.09407
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.33850   12.37940  -0.04090   -0.33039
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.24500    9.27560  -0.03060   -0.32990
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30320  -0.00030   -0.09894
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.47690    8.50500  -0.02810   -0.33039
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.98130    9.99800  -0.01670   -0.16703
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79370   10.77850   0.01520    0.14102
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.37070    9.38630  -0.01560   -0.16620
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.12850   10.11430   0.01420    0.14040
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.99000   17.90000   0.09000    0.50279
富邦精準基金                                                       41.20000   41.14000   0.06000    0.14584
富邦精銳中小基金                                                   10.42000   10.31000   0.11000    1.06693
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.21000   16.07000   0.14000    0.87119
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.47000   20.29000   0.18000    0.88714
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.54000    7.60000  -0.06000   -0.78947
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.37000   14.17000   0.20000    1.41143
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.02000   19.94000   0.08000    0.40120
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.47310   10.49580  -0.02270   -0.21628
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.11200   10.16420  -0.05220   -0.51357
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.54340   10.55450  -0.01110   -0.10517
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.00960   10.03140  -0.02180   -0.21732
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61940    9.66910  -0.04970   -0.51401
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.01550   10.02610  -0.01060   -0.10572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.65000   29.37000   0.28000    0.95335
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.80260    9.83940  -0.03680   -0.37401
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.79100    9.82920  -0.03820   -0.38864
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64010    9.67860  -0.03850   -0.39778
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.03840   10.07610  -0.03770   -0.37415
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.03840   10.07760  -0.03920   -0.38898
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.88770    9.92680  -0.03910   -0.39388
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58080    8.57960   0.00120    0.01399
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.27090    9.27000   0.00090    0.00971
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84880    8.84720   0.00160    0.01808
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22540   10.22410   0.00130    0.01272
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31220   10.31130   0.00090    0.00873
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86330    9.86200   0.00130    0.01318
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00600   10.00310   0.00290    0.02899
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58630    8.59290  -0.00660   -0.07681
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84800    9.85640  -0.00840   -0.08522
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15200    9.15950  -0.00750   -0.08188
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.26850   11.27700  -0.00850   -0.07537
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.10390   11.11340  -0.00950   -0.08548
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.43060   10.43860  -0.00800   -0.07664
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33910    9.34610  -0.00700   -0.07490
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.00000   15.18000  -0.18000   -1.18577
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80600    8.81550  -0.00950   -0.10776
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69280    9.70380  -0.01100   -0.11336
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21390    9.22420  -0.01030   -0.11166
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.52910   10.54090  -0.01180   -0.11194
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.58240   10.59450  -0.01210   -0.11421
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11640   10.12780  -0.01140   -0.11256
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.35260    9.36220  -0.00960   -0.10254
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20960   10.21000  -0.00040   -0.00392
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56410    9.56510  -0.00100   -0.01045
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.15690    9.14850   0.00840    0.09182
富蘭克林華美中華基金                                               10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.75000   20.58000   0.17000    0.82604
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.09000   20.97000   0.12000    0.57225
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.97490    7.95160   0.02330    0.29302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.98300    8.97610   0.00690    0.07687
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.90530    9.89760   0.00770    0.07780
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.53800    9.51010   0.02790    0.29337
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.36620   11.39730  -0.03110   -0.27287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59550    8.61900  -0.02350   -0.27265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79630    8.82030  -0.02400   -0.27210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.88280    9.90990  -0.02710   -0.27346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.00540   14.06320  -0.05780   -0.41100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19330   10.23530  -0.04200   -0.41034
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.39710   10.42630  -0.02920   -0.28006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55880    7.58000  -0.02120   -0.27968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.90700    8.93200  -0.02500   -0.27989
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.89210    9.91990  -0.02780   -0.28024
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.12630   11.13090  -0.00460   -0.04133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55570    7.55880  -0.00310   -0.04101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92090    8.92460  -0.00370   -0.04146
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07230   10.07640  -0.00410   -0.04069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.67950   10.70500  -0.02550   -0.23821
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59370    7.61180  -0.01810   -0.23779
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.15500    8.14890   0.00610    0.07486
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13890    9.14650  -0.00760   -0.08309
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.15010   10.15860  -0.00850   -0.08367
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.90780   12.89810   0.00970    0.07520
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.70000    7.78000  -0.08000   -1.02828
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.10000    8.16000  -0.06000   -0.73529
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.21000    8.28000  -0.07000   -0.84541
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.79000   11.88000  -0.09000   -0.75758
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.93670   12.98880  -0.05210   -0.40111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
富蘭克林華美第一富基金                                             36.03000   35.78000   0.25000    0.69871
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34470   10.34450   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.49000    8.58000  -0.09000   -1.04895
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.11000    9.20000  -0.09000   -0.97826
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.76000   13.91000  -0.15000   -1.07836
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.69000   12.85000  -0.16000   -1.24514
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.08000   15.22000  -0.14000   -0.91984
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.74120    9.71360   0.02760    0.28414
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.74120    9.71360   0.02760    0.28414
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.65760    9.64260   0.01500    0.15556
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.65760    9.64260   0.01500    0.15556
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.68070    9.65670   0.02400    0.24853
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.68070    9.65670   0.02400    0.24853
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.68070    9.65670   0.02400    0.24853
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.91300    9.85800   0.05500    0.55792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.91300    9.85800   0.05500    0.55792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.91300    9.85800   0.05500    0.55792
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.60700    6.65940  -0.05240   -0.78686
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.50350   10.51070  -0.00720   -0.06850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41680    9.42060  -0.00380   -0.04034
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28730   11.29180  -0.00450   -0.03985
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.75080    6.74340   0.00740    0.10974
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83190    8.83710  -0.00520   -0.05884
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34250   10.34840  -0.00590   -0.05701
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.82130   10.80940   0.01190    0.11009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.29000   66.24000   0.05000    0.07548
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.58000   66.28000   0.30000    0.45263
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.27620   61.97710   0.29910    0.48260
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.97000   20.96000   0.01000    0.04771
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              64.16380   63.92220   0.24160    0.37796
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.22560   64.00290   0.22270    0.34795
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.84320   11.84260   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   36.67110   36.52350   0.14760    0.40412
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
復華大中華中小策略基金                                              8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
復華中小精選基金                                                   62.35000   62.08000   0.27000    0.43492
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.71310   52.42950   0.28360    0.54092
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.50860   62.25120   0.25740    0.41349
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
復華全方位基金                                                     27.26000   27.05000   0.21000    0.77634
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.96000   12.09000  -0.13000   -1.07527
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.23000   19.37000  -0.14000   -0.72277
復華全球平衡基金-美元                                               8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.36000   19.42000  -0.06000   -0.30896
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.24000   13.32000  -0.08000   -0.60060
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
復華全球原物料基金                                                  8.06000    8.12000  -0.06000   -0.73892
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.35000   12.41000  -0.06000   -0.48348
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.05030   12.02590   0.02440    0.20290
復華全球債券基金                                                   14.54160   14.47470   0.06690    0.46219
復華全球債券組合基金                                               15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.67000   14.73000  -0.06000   -0.40733
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
復華有利貨幣市場基金                                               13.48540   13.48520   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
復華亞太成長基金                                                   11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.36000    8.48000  -0.12000   -1.41509
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
復華東協世紀基金                                                   11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
復華南非幣長期收益基金A                                            13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
復華南非幣長期收益基金B                                             8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
復華南非幣短期收益基金A                                            14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.31430   66.62660   0.68770    1.03217
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.52000   21.44000   0.08000    0.37313
復華美國新星基金-美元                                              11.88000   12.06000  -0.18000   -1.49254
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.31000   12.45000  -0.14000   -1.12450
復華恒生基金                                                       21.05000   21.13000  -0.08000   -0.37861
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.01000   29.32000  -0.31000   -1.05730
復華神盾基金                                                       24.30740   24.23060   0.07680    0.31695
復華高成長基金                                                     64.11000   63.80000   0.31000    0.48589
復華高益策略組合基金                                               13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
復華貨幣市場基金                                                   14.44840   14.44820   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.37000   18.46000  -0.09000   -0.48754
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.60000   48.35000   0.25000    0.51706
復華復華基金                                                       19.99000   19.90000   0.09000    0.45226
復華華人世紀基金                                                   15.80000   15.80000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   28.47660   28.32340   0.15320    0.54090
復華傳家基金                                                       21.27010   21.28340  -0.01330   -0.06249
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.23000   21.09000   0.14000    0.66382
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.65000   66.36000   0.29000    0.43701
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
復華新興市場短期收益基金                                           11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華滬深300 A股基金                                                22.79000   22.88000  -0.09000   -0.39336
復華數位經濟基金                                                   43.49000   43.21000   0.28000    0.64800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.84720    9.85180  -0.00460   -0.04669
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.66260    9.66300  -0.00040   -0.00414
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.37840   10.38330  -0.00490   -0.04719
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.05030   10.05070  -0.00040   -0.00398
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.98790    9.99670  -0.00880   -0.08803
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.76610   10.74250   0.02360    0.21969
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.80600    9.80650  -0.00050   -0.00510
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.58950   10.55790   0.03160    0.29930
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.15380   10.15470  -0.00090   -0.00886
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.95260   10.91990   0.03270    0.29945
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.49630   10.47520   0.02110    0.20143
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.44520   10.44810  -0.00290   -0.02776
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.70830   10.67830   0.03000    0.28094
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.39510   10.37280   0.02230    0.21499
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.43640   11.58310  -0.14670   -1.26650
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.34570   10.34580  -0.00010   -0.00097
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57260   10.54980   0.02280    0.21612
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.75150   11.90340  -0.15190   -1.27611
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48410   10.48430  -0.00020   -0.00191
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.78580   10.75290   0.03290    0.30596
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.95800    9.93980   0.01820    0.18310
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96120    9.96370  -0.00250   -0.02509
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02350    9.99510   0.02840    0.28414
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.25140   10.23390   0.01750    0.17100
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.36390   10.51070  -0.14680   -1.39667
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.25580   10.26200  -0.00620   -0.06042
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.24980   10.23240   0.01740    0.17005
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.36310   10.50980  -0.14670   -1.39584
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25250   10.25870  -0.00620   -0.06044
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.08320   10.06500   0.01820    0.18082
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07020   10.07230  -0.00210   -0.02085
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.08170   10.06350   0.01820    0.18085
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07110   10.07330  -0.00220   -0.02184
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.54960   10.53990   0.00970    0.09203
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.55840   10.56940  -0.01100   -0.10407
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.81230   10.79030   0.02200    0.20389
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.94510    9.93130   0.01380    0.13895
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.94460    9.95140  -0.00680   -0.06833
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00670    9.98280   0.02390    0.23941
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.21760    9.20700   0.01060    0.11513
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21980    8.22740  -0.00760   -0.09237
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.38840    8.37030   0.01810    0.21624
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.91710   11.90340   0.01370    0.11509
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.66090   10.67070  -0.00980   -0.09184
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.00610   10.98230   0.02380    0.21671
景順主流基金                                                       15.89000   15.74000   0.15000    0.95299
景順台灣科技基金                                                   27.53000   27.25000   0.28000    1.02752
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
景順全球科技基金                                                   22.57000   22.65000  -0.08000   -0.35320
景順全球康健基金                                                   18.98000   19.11000  -0.13000   -0.68027
景順貨幣市場基金                                                   15.98400   15.98390   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       29.95000   29.69000   0.26000    0.87572
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.95000   14.06000  -0.11000   -0.78236
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.35000   13.41000  -0.06000   -0.44743
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.99000   11.09000  -0.10000   -0.90171
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.45000    9.59000  -0.14000   -1.45985
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.89000   10.03000  -0.14000   -1.39581
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59740    8.59720   0.00020    0.00233
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01710    8.02570  -0.00860   -0.10716
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.35820   11.35800   0.00020    0.00176
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56650   10.57790  -0.01140   -0.10777
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.56640    9.56510   0.00130    0.01359
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.99490    9.96280   0.03210    0.32220
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.08820   10.08680   0.00140    0.01388
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.54410   10.51030   0.03380    0.32159
華南永昌永昌基金                                                   18.50000   18.37000   0.13000    0.70768
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.77850   14.77320   0.00530    0.03588
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.84000    9.98000  -0.14000   -1.40281
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.39000   10.51000  -0.12000   -1.14177
華南永昌全球精品基金                                               16.22000   16.39000  -0.17000   -1.03722
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
華南永昌物聯網精選基金                                             11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26860   16.26840   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.67160   23.56760   0.10400    0.44128
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98140   11.98120   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68890   10.69040  -0.00150   -0.01403
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79560   10.78110   0.01450    0.13449
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01100   10.01240  -0.00140   -0.01398
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03680   10.02330   0.01350    0.13469
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.53170   10.53290  -0.00120   -0.01139
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55420   10.53760   0.01660    0.15753
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97220    9.97330  -0.00110   -0.01103
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95440    9.94070   0.01370    0.13782
華頓中小型基金                                                     18.06000   17.94000   0.12000    0.66890
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.22540   11.22470   0.00070    0.00624
華頓台灣基金                                                       21.06000   20.94000   0.12000    0.57307
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56160   11.56140   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.24000   17.49000  -0.25000   -1.42939
華頓全球高收益債券基金A                                            13.85540   13.87300  -0.01760   -0.12687
華頓全球高收益債券基金B                                             8.16870    8.17910  -0.01040   -0.12715
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.07000    5.09000  -0.02000   -0.39293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.65140    2.63670   0.01470    0.55752
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.07570   11.99630   0.07940    0.66187
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38240    0.38100   0.00140    0.36745
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.79330   11.76480   0.02850    0.24225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.79330   11.76480   0.02850    0.24225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.47200   10.44930   0.02270    0.21724
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.67810   10.64150   0.03660    0.34394
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.67810   10.64150   0.03660    0.34394
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.43580    9.40340   0.03240    0.34456
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.64170   10.63780   0.00390    0.03666
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.64170   10.63780   0.00390    0.03666
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.37940    9.38370  -0.00430   -0.04582
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.15000    9.24000  -0.09000   -0.97403
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64640    2.64120   0.00520    0.19688
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07620    2.07350   0.00270    0.13021
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.16540   12.17040  -0.00500   -0.04108
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51180    9.51570  -0.00390   -0.04098
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38100    0.38100   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29770    0.29850  -0.00080   -0.26801
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.29000    3.29000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.98000   14.95000   0.03000    0.20067
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.17000   22.99000   0.18000    0.78295
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.40000   12.43000  -0.03000   -0.24135
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.04000    8.10000  -0.06000   -0.74074
匯豐安富基金                                                       24.95000   24.84000   0.11000    0.44283
匯豐成功基金                                                       43.83000   43.76000   0.07000    0.15996
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.36000    2.37000  -0.01000   -0.42194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66700    2.66390   0.00310    0.11637
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35340    2.35000   0.00340    0.14468
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.84140   11.83740   0.00400    0.03379
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96530    7.96110   0.00420    0.05276
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38540    0.38570  -0.00030   -0.07778
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33300    0.33320  -0.00020   -0.06002
匯豐金磚動力基金                                                   14.73000   14.60000   0.13000    0.89041
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00680   15.00670   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.04000    5.07000  -0.03000   -0.59172
匯豐新鑽動力基金                                                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50760    5.47800   0.02960    0.54034
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31040    9.28090   0.02950    0.31786
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.96000   49.59000   0.37000    0.74612
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.96000   49.59000   0.37000    0.74612
匯豐龍騰電子基金                                                   33.99000   33.60000   0.39000    1.16071
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.53600   12.53520   0.00080    0.00638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.59000   17.53000   0.06000    0.34227
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
新光中國成長基金(美元)                                              8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.04180   11.04230  -0.00050   -0.00453
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06440   10.07460  -0.01020   -0.10124
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.65020   10.61340   0.03680    0.34673
新光台灣富貴基金                                                   22.22000   22.05000   0.17000    0.77098
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.77000   20.84000  -0.07000   -0.33589
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.59420   40.36770   0.22650    0.56109
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.58240   42.51500   0.06740    0.15853
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.74000   10.92000  -0.18000   -1.64835
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.74000   10.87000  -0.13000   -1.19595
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.53330   10.55950  -0.02620   -0.24812
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.56070   10.53970   0.02100    0.19925
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.97130    9.99710  -0.02580   -0.25807
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.98490    9.96510   0.01980    0.19869
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.76000    9.59000   0.17000    1.77268
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.19000   11.01000   0.18000    1.63488
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.73000    8.85000  -0.12000   -1.35593
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49710   15.49690   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              20.59000   20.74000  -0.15000   -0.72324
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.40000   21.46000  -0.06000   -0.27959
新光店頭基金                                                       21.29000   21.21000   0.08000    0.37718
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.95000   20.93000   0.02000    0.09556
新光創新科技基金                                                   12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26640   10.25060   0.01580    0.15414
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.60380   10.58540   0.01840    0.17382
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07030   10.06350   0.00680    0.06757
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.44760    9.43400   0.01360    0.14416
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72950    9.71250   0.01700    0.17503
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.23970    9.23180   0.00790    0.08557
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.26080   41.05060   0.21020    0.51205
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.20470   42.73370   0.47100    1.10217
新光澳幣八年期保本基金                                             10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
新光澳幣保本基金                                                   12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.56180   10.57340  -0.01160   -0.10971
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49670    9.50670  -0.01000   -0.10519
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54330    9.54020   0.00310    0.03249
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.43920   10.43590   0.00330    0.03162
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.39730   10.40770  -0.01040   -0.09993
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49290    9.50230  -0.00940   -0.09892
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46530    9.47400  -0.00870   -0.09183
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.35640   10.36600  -0.00960   -0.09261
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.00000    7.04000  -0.04000   -0.56818
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.64980   10.65170  -0.00190   -0.01784
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62790    9.63030  -0.00240   -0.02492
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.50300   10.50360  -0.00060   -0.00571
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61050    9.61110  -0.00060   -0.00624
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68460    9.68490  -0.00030   -0.00310
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59900   10.59930  -0.00030   -0.00283
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98250   14.95660   0.02590    0.17317
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.78630    8.77110   0.01520    0.17330
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.67530   41.50810   0.16720    0.40281
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.06250   40.98360   0.07890    0.19252
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.92310   41.69430   0.22880    0.54876
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.83910   41.69640   0.14270    0.34224
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.70170   43.40970   0.29200    0.67266
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.39210   41.20160   0.19050    0.46236
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.90180   44.63310   0.26870    0.60202
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.79760   45.42060   0.37700    0.83002
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.32170   44.26010   0.06160    0.13918
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.47960   10.46090   0.01870    0.17876
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.96210   43.47450   0.48760    1.12158
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.24560   40.08120   0.16440    0.41017
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44100   11.44020   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.32460   10.30290   0.02170    0.21062
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.14290   12.21210  -0.06920   -0.56665
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.00410    9.06460  -0.06050   -0.66743
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
群益大印度基金-人民幣                                              13.73100   13.85790  -0.12690   -0.91572
群益大印度基金-美元                                                12.81130   12.94270  -0.13140   -1.01524
群益大印度基金-新臺幣                                              12.44000   12.53000  -0.09000   -0.71828
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.63220   11.72560  -0.09340   -0.79655
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.12890   11.22960  -0.10070   -0.89674
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.43720   10.52100  -0.08380   -0.79650
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.11000    9.19240  -0.08240   -0.89639
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.33600    9.41090  -0.07490   -0.79589
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.18230    8.25630  -0.07400   -0.89629
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.85000    8.91000  -0.06000   -0.67340
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.71490    8.78480  -0.06990   -0.79569
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.89450    7.96590  -0.07140   -0.89632
群益中小型股基金                                                   43.14000   42.77000   0.37000    0.86509
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.07000   10.06380   0.00620    0.06161
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.27510    9.27870  -0.00360   -0.03880
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.90800    8.88410   0.02390    0.26902
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.60860    8.60330   0.00530    0.06160
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.92810    7.93120  -0.00310   -0.03909
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.61520    7.59480   0.02040    0.26860
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.50090   10.50040   0.00050    0.00476
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.55100   11.55040   0.00060    0.00519
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.16140   11.16070   0.00070    0.00627
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.46330   10.43520   0.02810    0.26928
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.80140    7.83090  -0.02950   -0.37671
群益中國新機會基金N-美元                                            7.10710    7.14120  -0.03410   -0.47751
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.78000    7.79000  -0.01000   -0.12837
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.91870    6.94490  -0.02620   -0.37726
群益中國新機會基金-美元                                             7.59890    7.63550  -0.03660   -0.47934
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.42000    7.44000  -0.02000   -0.26882
群益平衡王基金                                                     18.72260   18.63210   0.09050    0.48572
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.35000    6.37000  -0.02000   -0.31397
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.83080   11.93440  -0.10360   -0.86808
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.20330   11.31280  -0.10950   -0.96793
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.21860   10.30810  -0.08950   -0.86825
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.67570    9.77020  -0.09450   -0.96723
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.26220   10.25520   0.00700    0.06826
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.04750   10.04130   0.00620    0.06174
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17460    9.16830   0.00630    0.06872
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.15220    9.14650   0.00570    0.06232
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.32180   10.31470   0.00710    0.06883
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.36280   10.35640   0.00640    0.06180
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33630    9.32990   0.00640    0.06860
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.79250    9.78640   0.00610    0.06233
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.99380   10.97200   0.02180    0.19869
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.65260    7.63740   0.01520    0.19902
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.53050   10.54290  -0.01240   -0.11761
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.35950   10.37090  -0.01140   -0.10992
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62380   10.60520   0.01860    0.17539
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87420    9.88590  -0.01170   -0.11835
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80410    9.81490  -0.01080   -0.11004
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.05440   10.03680   0.01760    0.17535
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.53060   10.54300  -0.01240   -0.11761
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.35950   10.37090  -0.01140   -0.10992
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62370   10.60510   0.01860    0.17539
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87430    9.88590  -0.01160   -0.11734
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80400    9.81480  -0.01080   -0.11004
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.05440   10.03680   0.01760    0.17535
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.17110    9.26910  -0.09800   -1.05728
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.00660   15.16690  -0.16030   -1.05691
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.16000   15.27000  -0.11000   -0.72037
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.26420   11.35440  -0.09020   -0.79441
群益印度中小基金N-美元                                              9.38120    9.46580  -0.08460   -0.89374
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.07000    9.13000  -0.06000   -0.65717
群益印度中小基金-人民幣                                            15.24910   15.37110  -0.12200   -0.79370
群益印度中小基金-美元                                              13.41750   13.53860  -0.12110   -0.89448
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.89000   15.98000  -0.09000   -0.56320
群益多利策略組合基金                                               11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
群益多重收益組合基金                                               13.98000   13.96000   0.02000    0.14327
群益多重資產組合基金                                               15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
群益安家基金                                                       23.56480   23.42800   0.13680    0.58392
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14640   16.14620   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.24000   21.37000  -0.13000   -0.60833
群益亞太中小基金                                                   10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.22000   16.26000  -0.04000   -0.24600
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.41600   10.39320   0.02280    0.21937
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.75610    7.73910   0.01700    0.21966
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.11950   10.09740   0.02210    0.21887
群益店頭市場基金                                                   87.18000   86.52000   0.66000    0.76283
群益東方盛世基金                                                    8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
群益東協成長基金-人民幣                                            12.64800   12.67860  -0.03060   -0.24135
群益東協成長基金-美元                                              11.01400   11.05180  -0.03780   -0.34203
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.37210   11.42440  -0.05230   -0.45779
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.69960   10.75000  -0.05040   -0.46884
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.27880   10.30370  -0.02490   -0.24166
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.44410    9.48760  -0.04350   -0.45849
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.88870    8.93050  -0.04180   -0.46806
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.53720    8.55780  -0.02060   -0.24072
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.62870   10.65440  -0.02570   -0.24121
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.24200    9.28460  -0.04260   -0.45882
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.04660    9.08920  -0.04260   -0.46869
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.53730    9.56030  -0.02300   -0.24058
群益長安基金                                                       27.71000   27.42000   0.29000    1.05762
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.87900    9.96030  -0.08130   -0.81624
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.94430   15.06720  -0.12290   -0.81568
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.77000   14.85000  -0.08000   -0.53872
群益真善美基金                                                     15.25440   15.23270   0.02170    0.14246
群益馬拉松基金                                                    110.36000  109.80000   0.56000    0.51002
群益深証中小板基金                                                 11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
群益創新科技基金                                                   30.16000   29.94000   0.22000    0.73480
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.95080    8.97580  -0.02500   -0.27853
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.17280    8.20390  -0.03110   -0.37909
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.74750    9.77470  -0.02720   -0.27827
群益華夏盛世基金-美元                                               9.01160    9.04580  -0.03420   -0.37808
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
群益奧斯卡基金                                                     26.79000   26.61000   0.18000    0.67644
群益新興金鑽基金-美元                                              10.90790   10.94550  -0.03760   -0.34352
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     21.44000   21.23000   0.21000    0.98917
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.59000   21.75000  -0.16000   -0.73563
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.23000    8.29000  -0.06000   -0.72376
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.64000   12.46000   0.18000    1.44462
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.82740   10.87140  -0.04400   -0.40473
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.59000   10.64370  -0.05370   -0.50452
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.85610   10.87770  -0.02160   -0.19857
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.63870   10.68190  -0.04320   -0.40442
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.40550   10.45830  -0.05280   -0.50486
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.66690   10.68810  -0.02120   -0.19835
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.82740   10.87130  -0.04390   -0.40382
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.59010   10.64380  -0.05370   -0.50452
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.63870   10.68190  -0.04320   -0.40442
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.40550   10.45830  -0.05280   -0.50486
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.62750   12.61860   0.00890    0.07053
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.46900   11.50520  -0.03620   -0.31464
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.39530   11.42870  -0.03340   -0.29225
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60330    8.59720   0.00610    0.07095
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.84950    8.87740  -0.02790   -0.31428
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.39690    8.42150  -0.02460   -0.29211
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.98300   10.01450  -0.03150   -0.31454
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.79090    9.82180  -0.03090   -0.31461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                               9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                 9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
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德信大發基金                                                       28.06000   27.91000   0.15000    0.53744
德信中國精選成長基金                                               11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               17.51000   17.42000   0.09000    0.51665
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97610   11.97590   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.66000   30.34000   0.32000    1.05471
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61450   10.61880  -0.00430   -0.04049
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51880   10.52460  -0.00580   -0.05511
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70610   11.70590   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.43000   14.24000   0.19000    1.33427
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.36000   17.42000  -0.06000   -0.34443
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74530   10.73240   0.01290    0.12020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.08590   16.06360   0.02230    0.13882
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.42240    8.39820   0.02420    0.28816
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22440   11.22660  -0.00220   -0.01960
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.05920   12.07540  -0.01620   -0.13416
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.14260   14.10200   0.04060    0.28790
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摩根大歐洲基金                                                     16.72000   17.00000  -0.28000   -1.64706
摩根中小基金                                                       20.65000   20.61000   0.04000    0.19408
摩根中國A股基金                                                    14.32000   14.32000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                              10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
摩根中國亮點基金                                                   12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.34400   11.33980   0.00420    0.03704
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.48700   12.47730   0.00970    0.07774
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.51360    9.53030  -0.01670   -0.17523
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.12800   13.12300   0.00500    0.03810
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.03790   15.02600   0.01190    0.07920
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.43000   18.34000   0.09000    0.49073
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.43000   18.34000   0.09000    0.49073
摩根台灣增長基金                                                   46.80000   46.42000   0.38000    0.81861
摩根平衡基金                                                       27.23000   27.10000   0.13000    0.47970
摩根全球α基金                                                     18.10000   18.23000  -0.13000   -0.71311
摩根全球平衡基金                                                   15.82200   15.78980   0.03220    0.20393
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41880    9.46130  -0.04250   -0.44920
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.49460   10.53760  -0.04300   -0.40806
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.90940    9.95640  -0.04700   -0.47206
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.47870   11.52770  -0.04900   -0.42506
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.19730   10.24570  -0.04840   -0.47239
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.52890   10.55010  -0.02120   -0.20095
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.88040   13.90830  -0.02790   -0.20060
摩根亞洲基金                                                       56.67000   56.86000  -0.19000   -0.33415
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.50750    8.49860   0.00890    0.10472
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98470    9.97800   0.00670    0.06715
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83200    8.82930   0.00270    0.03058
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.82840   12.81520   0.01320    0.10300
摩根東方內需機會基金                                               17.94000   18.00000  -0.06000   -0.33333
摩根東方科技基金                                                   30.35000   30.63000  -0.28000   -0.91414
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.62000   11.66000  -0.04000   -0.34305
摩根金龍收成基金                                                   20.73000   20.84000  -0.11000   -0.52783
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12350   15.12340   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.21000   14.36000  -0.15000   -1.04457
摩根新金磚五國基金                                                 12.24000   12.13000   0.11000    0.90684
摩根新絲路基金                                                      9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
摩根新興35基金                                                     13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
摩根新興日本基金                                                   23.08000   23.21000  -0.13000   -0.56010
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17240    7.17510  -0.00270   -0.03763
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44390    9.44690  -0.00300   -0.03176
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27430    9.28130  -0.00700   -0.07542
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.90680   10.91110  -0.00430   -0.03941
摩根新興科技基金                                                   48.73000   48.25000   0.48000    0.99482
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.55530    8.52640   0.02890    0.33895
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.11940    9.10650   0.01290    0.14166
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.59880    8.59100   0.00780    0.09079
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.12400   10.08990   0.03410    0.33796
摩根龍揚基金                                                       30.97000   31.14000  -0.17000   -0.54592
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.75000   10.86000  -0.11000   -1.01289
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.47000   10.59000  -0.12000   -1.13314
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.78000   11.87000  -0.09000   -0.75821
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29070    9.28630   0.00440    0.04738
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.43420   11.42880   0.00540    0.04725
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.42000   20.38000   0.04000    0.19627
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60810   12.60800   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.97000    9.86000   0.11000    1.11562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.47610   10.48060  -0.00450   -0.04294
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.44020   10.44120  -0.00100   -0.00958
聯邦中國龍基金                                                     23.69000   23.46000   0.23000    0.98039
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.47080   12.47350  -0.00270   -0.02165
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66640   11.66830  -0.00190   -0.01628
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69470   10.67730   0.01740    0.16296
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.36190   10.36460  -0.00270   -0.02605
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.74680    9.74840  -0.00160   -0.01641
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92880    8.91420   0.01460    0.16378
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.70910    9.74500  -0.03590   -0.36839
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.00150   10.00760  -0.00610   -0.06095
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.62190    9.69920  -0.07730   -0.79697
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.00520   10.05450  -0.04930   -0.49033
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.17900    9.25270  -0.07370   -0.79652
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54080    9.58790  -0.04710   -0.49124
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.22560   11.26960  -0.04400   -0.39043
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.01970   11.06400  -0.04430   -0.40040
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.40550   10.41900  -0.01350   -0.12957
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.41130   10.45250  -0.04120   -0.39416
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.20530   10.24630  -0.04100   -0.40014
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.63800    9.65050  -0.01250   -0.12953
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.59970   21.44680   0.15290    0.71293
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.95340    9.00550  -0.05210   -0.57854
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.46800    9.49380  -0.02580   -0.27176
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.91960    8.97150  -0.05190   -0.57850
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.42080    9.44650  -0.02570   -0.27206
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21240   13.21220   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.69200   16.66770   0.02430    0.14579
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.03200   12.07460  -0.04260   -0.35281
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.96070   11.98090  -0.02020   -0.16860
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.39650   11.41520  -0.01870   -0.16382
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.22210   12.21260   0.00950    0.07779
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.53010   11.50210   0.02800    0.24343
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.50300   10.49480   0.00820    0.07813
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72040    8.69950   0.02090    0.24024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.15000   32.86000   0.29000    0.88253
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.52000   17.54000  -0.02000   -0.11403
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.51000   17.52000  -0.01000   -0.05708
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.95000   15.99000  -0.04000   -0.25016
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.93000   14.99000  -0.06000   -0.40027
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.36000   11.50000  -0.14000   -1.21739
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.04000   14.21000  -0.17000   -1.19634
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.20000   14.37000  -0.17000   -1.18302
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.20000   14.36000  -0.16000   -1.11421
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.21000    9.32000  -0.11000   -1.18026
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.89000   15.07000  -0.18000   -1.19443
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.13000   20.24000  -0.11000   -0.54348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.25000   18.35000  -0.10000   -0.54496
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.46000   14.54000  -0.08000   -0.55021
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.38000   15.47000  -0.09000   -0.58177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.37000   14.45000  -0.08000   -0.55363
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.40000   14.48000  -0.08000   -0.55249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.50000   12.57000  -0.07000   -0.55688
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.59000   12.66000  -0.07000   -0.55292
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.10000   13.17000  -0.07000   -0.53151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.16000   19.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.92000   17.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.07000   14.11000  -0.04000   -0.28349
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.17000  -0.04000   -0.28229
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
聯博貨幣市場基金                                                   15.03080   15.03070   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12980   11.11960   0.01020    0.09173
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98730   13.99560  -0.00830   -0.05930
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.64090    7.63390   0.00700    0.09170
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.91400    9.91860  -0.00460   -0.04638
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.32630   10.27130   0.05500    0.53547
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.91700    9.91680   0.00020    0.00202
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.04490   10.02530   0.01960    0.19551
瀚亞中小型股基金                                                   19.14000   19.04000   0.10000    0.52521
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                        5.73000    5.66000   0.07000    1.23675
瀚亞外銷基金                                                       37.16000   36.94000   0.22000    0.59556
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.72000   11.80000  -0.08000   -0.67797
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.98430   11.01480  -0.03050   -0.27690
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.56250   10.58850  -0.02600   -0.24555
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.51980   12.53330  -0.01350   -0.10771
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.49090   10.51720  -0.02630   -0.25007
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19320    7.21410  -0.02090   -0.28971
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.83360    7.85290  -0.01930   -0.24577
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.03260    8.04120  -0.00860   -0.10695
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98220    7.00020  -0.01800   -0.25714
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64330    8.65260  -0.00930   -0.10748
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84840    8.87400  -0.02560   -0.28848
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.15940    9.18190  -0.02250   -0.24505
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.00890    9.01860  -0.00970   -0.10756
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.73000   11.81000  -0.08000   -0.67739
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.50450   10.48280   0.02170    0.20701
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82780    9.83730  -0.00950   -0.09657
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67650    9.67910  -0.00260   -0.02686
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.88320    9.86280   0.02040    0.20684
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.09000   15.23000  -0.14000   -0.91924
瀚亞印度基金-美元                                                  14.15000   14.28000  -0.13000   -0.91036
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.14000   32.33000  -0.19000   -0.58769
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.68000    6.72000  -0.04000   -0.59524
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.12320   12.14810  -0.02490   -0.20497
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.28000   14.18490   0.09510    0.67043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.05770   11.07320  -0.01550   -0.13998
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.95330   10.94770   0.00560    0.05115
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.50560   12.52060  -0.01500   -0.11980
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.92080    8.93760  -0.01680   -0.18797
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.90260    9.84580   0.05680    0.57690
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87420    8.88660  -0.01240   -0.13954
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77990    8.77540   0.00450    0.05128
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.29450    9.30630  -0.01180   -0.12680
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.68420   14.67440   0.00980    0.06678
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.39160   10.42190  -0.03030   -0.29073
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.03900   10.06320  -0.02420   -0.24048
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.50350   12.49520   0.00830    0.06643
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.34000   19.48000  -0.14000   -0.71869
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61350   13.61330   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.67000   27.82000  -0.15000   -0.53918
瀚亞高科技基金                                                     53.83000   53.35000   0.48000    0.89972
瀚亞理財通基金                                                     25.76000   25.63000   0.13000    0.50722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞菁華基金                                                       20.13000   19.99000   0.14000    0.70035
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.85150   13.87370  -0.02220   -0.16001
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25490    9.26980  -0.01490   -0.16074
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.57040   10.56160   0.00880    0.08332
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.48270   11.27980   0.20290    1.79879
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.00980    9.96510   0.04470    0.44857
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.34920   10.33180   0.01740    0.16841
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99400    7.98740   0.00660    0.08263
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.17660    8.03220   0.14440    1.79776
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.54590    8.53390   0.01200    0.14062
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15710    8.12070   0.03640    0.44824
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89300    7.87980   0.01320    0.16752
瀚亞電通網基金                                                     14.04000   13.92000   0.12000    0.86207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.95390   13.93790   0.01600    0.11479
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.52560   10.53480  -0.00920   -0.08733
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.77360    9.77650  -0.00290   -0.02966
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.46350   11.45040   0.01310    0.11441
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.05000   10.05870  -0.00870   -0.08649
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.54000   10.67000  -0.13000   -1.21837
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