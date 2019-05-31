[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/30 108/05/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10300 10.11100 -0.00800 -0.07912 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99910 10.00700 -0.00790 -0.07894 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.20680 10.20840 -0.00160 -0.01567 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.10420 10.10590 -0.00170 -0.01682 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.93430 9.94230 -0.00800 -0.08046 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.94910 9.95600 -0.00690 -0.06930 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.94910 9.95600 -0.00690 -0.06930 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.96770 9.97500 -0.00730 -0.07318 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38700 10.39770 -0.01070 -0.10291 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19320 10.20370 -0.01050 -0.10290 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32200 10.32690 -0.00490 -0.04745 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21500 10.21980 -0.00480 -0.04697 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.65000 21.73000 -0.08000 -0.36815 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.76000 21.75000 0.01000 0.04598 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.40630 41.21350 0.19280 0.46781 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.15040 39.98630 0.16410 0.41039 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64820 9.65100 -0.00280 -0.02901 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.12650 10.12910 -0.00260 -0.02567 中國信託台灣活力基金 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.83000 8.92000 -0.09000 -1.00897 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99380 9.98270 0.01110 0.11119 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.18290 10.16000 0.02290 0.22539 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17820 9.15750 0.02070 0.22604 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33590 10.34240 -0.00650 -0.06285 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27970 9.28670 -0.00700 -0.07538 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.94920 11.04180 -0.09260 -0.83863 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.32220 9.40110 -0.07890 -0.83926 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11660 11.12660 -0.01000 -0.08987 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.74520 9.75400 -0.00880 -0.09022 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.79550 42.33660 0.45890 1.08393 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.81370 43.63810 0.17560 0.40240 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.23750 44.13080 0.10670 0.24178 中國信託智能運動基金-台幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 中國信託智能運動基金-美元 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02830 11.02820 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.07370 10.05400 0.01970 0.19594 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.34190 9.32370 0.01820 0.19520 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.19460 10.18990 0.00470 0.04612 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.44950 9.44520 0.00430 0.04553 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 10.99000 -0.11000 -1.00091 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.42000 10.53000 -0.11000 -1.04463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.45970 41.23250 0.22720 0.55102 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.70260 41.64590 0.05670 0.13615 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.51560 41.29870 0.21690 0.52520 元大2001基金 56.93000 56.09000 0.84000 1.49759 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.38830 44.22270 0.16560 0.37447 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.96870 41.95120 0.01750 0.04172 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.33000 20.33000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66760 11.66670 0.00090 0.00771 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92560 10.90860 0.01700 0.15584 元大上證50基金 31.68000 31.78000 -0.10000 -0.31466 元大大中華TMT基金-人民幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 元大大中華TMT基金-新台幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 元大大中華價值指數基金-美元 12.08200 12.12600 -0.04400 -0.36286 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.70300 16.71200 -0.00900 -0.05385 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.51800 10.53300 -0.01500 -0.14241 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.28000 10.27900 0.00100 0.00973 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.02000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.19560 47.00830 0.18730 0.39844 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.91850 10.91280 0.00570 0.05223 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96850 9.96340 0.00510 0.05119 元大中國機會債券基金-新台幣 10.20640 10.18590 0.02050 0.20126 元大巴西指數基金 6.79500 6.67300 0.12200 1.82826 元大巴菲特基金 24.74000 24.73000 0.01000 0.04044 元大日經225基金 26.53000 26.58000 -0.05000 -0.18811 元大台商收成基金 20.99000 20.79000 0.20000 0.96200 元大台灣50單日反向1倍基金 12.28000 12.37000 -0.09000 -0.72757 元大台灣50單日正向2倍基金 35.69000 35.17000 0.52000 1.47853 元大台灣中型100基金 30.75000 30.61000 0.14000 0.45737 元大台灣加權股價指數基金 24.49600 24.31700 0.17900 0.73611 元大台灣卓越50基金 77.35000 76.66000 0.69000 0.90008 元大台灣金融基金 17.69000 17.51000 0.18000 1.02798 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.11000 29.84000 0.27000 0.90483 元大台灣高股息基金 25.49000 25.31000 0.18000 0.71118 元大台灣電子科技基金 32.50000 32.17000 0.33000 1.02580 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 元大全球人工智慧ETF基金 21.40000 21.38000 0.02000 0.09355 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.93000 13.03000 -0.10000 -0.76746 元大全球不動產證券化基金-美元 12.04900 12.15300 -0.10400 -0.85576 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.90000 -0.04000 -0.57971 元大全球股票入息基金-美元配息 8.20400 8.29400 -0.09000 -1.08512 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599 元大全球新興市場精選組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.91000 17.09000 -0.18000 -1.05325 元大印尼指數基金 9.20100 9.04900 0.15200 1.67974 元大印度指數基金 10.40400 10.45400 -0.05000 -0.47829 元大印度基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189 元大多多基金 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977 元大多福基金 48.80000 48.46000 0.34000 0.70161 元大亞太成長基金 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.11020 9.08760 0.02260 0.24869 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.32460 7.30640 0.01820 0.24910 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.99000 9.04300 -0.05300 -0.58609 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00300 10.05400 -0.05100 -0.50726 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16050 10.16170 -0.00120 -0.01181 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29360 10.29650 -0.00290 -0.02816 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15250 10.15530 -0.00280 -0.02757 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52690 10.49740 0.02950 0.28102 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.38250 10.35350 0.02900 0.28010 元大卓越基金 41.67000 41.65000 0.02000 0.04802 元大店頭基金 7.56000 7.46000 0.10000 1.34048 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44630 10.44560 0.00070 0.00670 元大美元貨幣市場基金-新台幣 10.00090 9.99100 0.00990 0.09909 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.20600 33.05100 0.15500 0.46897 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.97450 41.55270 0.42180 1.01510 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.39860 17.50320 -0.10460 -0.59761 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.86110 21.57960 0.28150 1.30447 元大美國政府7至10年期債券基金 42.28290 42.01550 0.26740 0.63643 元大高科技基金 17.83000 17.65000 0.18000 1.01983 元大得利貨幣市場基金 16.31780 16.31760 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02690 12.02670 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 元大華夏中小基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006 元大新中國基金-人民幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 元大新中國基金-美元 8.80200 8.82600 -0.02400 -0.27192 元大新中國基金-新台幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 元大新主流基金 21.73000 21.49000 0.24000 1.11680 元大新東協平衡基金-美元 9.19700 9.20600 -0.00900 -0.09776 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31470 10.35850 -0.04380 -0.42284 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.45540 9.51060 -0.05520 -0.58041 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.85190 10.88170 -0.02980 -0.27385 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.02730 9.05220 -0.02490 -0.27507 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.34150 10.33800 0.00350 0.03386 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65600 9.65270 0.00330 0.03419 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.75620 10.71950 0.03670 0.34237 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05060 10.01640 0.03420 0.34144 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.93640 9.93040 0.00600 0.06042 元大新興亞洲基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.48700 9.50730 -0.02030 -0.21352 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.89970 8.91870 -0.01900 -0.21304 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.98360 9.97430 0.00930 0.09324 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.37590 9.36710 0.00880 0.09395 元大萬泰貨幣市場基金 15.15710 15.15690 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.20000 33.96000 0.24000 0.70671 元大實質多重資產基金-人民幣 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 元大實質多重資產基金-美元 7.70600 7.74300 -0.03700 -0.47785 元大實質多重資產基金-新台幣 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 元大滬深300單日反向1倍基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851 元大滬深300單日正向2倍基金 15.75000 15.84000 -0.09000 -0.56818 元大摩臺基金 36.13000 35.83000 0.30000 0.83729 元大標普500基金 26.65000 26.74000 -0.09000 -0.33657 元大標普500單日反向1倍基金 13.07000 12.94000 0.13000 1.00464 元大標普500單日正向2倍基金 32.69000 33.19000 -0.50000 -1.50648 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.48000 20.39000 0.09000 0.44139 元大標智滬深300基金 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571 元大歐洲50基金 24.08000 24.48000 -0.40000 -1.63399 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40890 9.37480 0.03410 0.36374 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28340 10.28310 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556 日盛上選基金 31.66000 31.50000 0.16000 0.50794 日盛小而美基金 16.73000 16.62000 0.11000 0.66185 日盛中國內需動力基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.30310 12.30630 -0.00320 -0.02600 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89050 9.89300 -0.00250 -0.02527 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.49660 12.49880 -0.00220 -0.01760 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04080 10.04250 -0.00170 -0.01693 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42440 11.40240 0.02200 0.19294 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.16160 9.14400 0.01760 0.19248 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 日盛日盛基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.33490 10.35740 -0.02250 -0.21724 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.30330 9.32350 -0.02020 -0.21666 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.21820 10.22100 -0.00280 -0.02739 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19840 9.20100 -0.00260 -0.02826 日盛全球智能車基金(美元) 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49720 2.49700 0.00020 0.00801 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65480 1.65470 0.00010 0.00604 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38440 0.38440 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25530 0.25530 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82460 12.80200 0.02260 0.17653 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38830 8.37350 0.01480 0.17675 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.75000 -0.02000 -0.29630 日盛首選基金 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675 日盛高科技基金 16.70000 16.58000 0.12000 0.72376 日盛貨幣市場基金 14.82710 14.82680 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 36.68000 36.49000 0.19000 0.52069 日盛精選五虎基金 34.09000 33.86000 0.23000 0.67927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53910 13.53890 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.67000 28.31000 0.36000 1.27164 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 台新MSCI中國基金 19.15000 19.17000 -0.02000 -0.10433 台新大眾貨幣市場基金 14.21580 14.21560 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52170 10.52250 -0.00080 -0.00760 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52650 10.54400 -0.01750 -0.16597 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.35440 10.33980 0.01460 0.14120 台新中國通基金 40.86000 40.28000 0.58000 1.43992 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52140 0.52280 -0.00140 -0.26779 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.44100 16.43700 0.00400 0.02434 台新中國精選中小基金-美元 0.29220 0.29350 -0.00130 -0.44293 台新中國精選中小基金-新台幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 台新主流基金 22.42000 22.27000 0.15000 0.67355 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.69000 22.88000 -0.19000 -0.83042 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72240 0.73060 -0.00820 -1.12237 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.21000 16.35000 -0.14000 -0.85627 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51560 0.52150 -0.00590 -1.13135 台新台灣中小基金 31.41000 31.01000 0.40000 1.28991 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22630 10.30830 -0.08200 -0.79548 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43300 9.51440 -0.08140 -0.85555 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83800 10.93150 -0.09350 -0.85533 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.86090 9.91770 -0.05680 -0.57271 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.96670 11.02990 -0.06320 -0.57299 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 台新印度基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73570 8.71010 0.02560 0.29391 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28190 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70020 12.66290 0.03730 0.29456 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40470 0.40470 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12590 11.12580 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.28660 30.08480 0.20180 0.67077 台新智慧生活基金-美元 10.17570 10.28620 -0.11050 -1.07425 台新智慧生活基金-新台幣 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05920 8.08530 -0.02610 -0.32281 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43610 8.43730 -0.00120 -0.01422 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.06060 9.09000 -0.02940 -0.32343 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49570 9.49720 -0.00150 -0.01579 台新新興市場債券基金(A類型) 11.26340 11.24000 0.02340 0.20819 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35130 0.35160 -0.00030 -0.08532 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06010 8.04340 0.01670 0.20762 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26510 0.26540 -0.00030 -0.11304 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.32000 0.05000 0.93985 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.19000 22.07000 0.12000 0.54372 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.08840 10.11250 -0.02410 -0.23832 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.80620 9.84520 -0.03900 -0.39613 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.02320 10.03210 -0.00890 -0.08872 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.08840 10.11250 -0.02410 -0.23832 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.80620 9.84520 -0.03900 -0.39613 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.02320 10.03210 -0.00890 -0.08872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.68350 40.45620 0.22730 0.56184 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.88710 40.46650 0.42060 1.03938 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.06660 39.96020 0.10640 0.26626 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33120 11.33060 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25600 10.22240 0.03360 0.32869 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21380 9.21440 -0.00060 -0.00651 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.78710 10.78780 -0.00070 -0.00649 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88980 7.86600 0.02380 0.30257 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30600 9.27790 0.02810 0.30287 永豐中小基金 50.45000 49.98000 0.47000 0.94038 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78510 1.78770 -0.00260 -0.14544 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47210 2.47550 -0.00340 -0.13735 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25410 8.23890 0.01520 0.18449 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09100 11.07060 0.02040 0.18427 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.38000 4.41000 -0.03000 -0.68027 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.00000 20.07000 -0.07000 -0.34878 永豐主流品牌基金 18.37000 18.71000 -0.34000 -1.81721 永豐永豐基金 31.52000 31.33000 0.19000 0.60645 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14970 9.13690 0.01280 0.14009 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58450 9.57100 0.01350 0.14105 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17800 9.14110 0.03690 0.40367 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61670 9.57790 0.03880 0.40510 永豐亞洲民生消費基金 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 永豐南非幣2021保本基金 13.97180 13.96170 0.01010 0.07234 永豐高科技基金 21.44000 21.27000 0.17000 0.79925 永豐貨幣市場基金 13.93230 13.93210 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10640 2.10980 -0.00340 -0.16115 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58440 2.58860 -0.00420 -0.16225 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83280 7.82000 0.01280 0.16368 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.92280 10.90500 0.01780 0.16323 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13130 7.12270 0.00860 0.12074 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38430 11.37050 0.01380 0.12137 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.48000 18.55000 -0.07000 -0.37736 永豐臺灣加權ETF基金 51.31000 50.90000 0.41000 0.80550 永豐領航科技基金 34.99000 34.77000 0.22000 0.63273 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.67000 9.80000 -0.13000 -1.32653 永豐趨勢平衡基金 39.52000 39.40000 0.12000 0.30457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85030 11.84940 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72070 9.72250 -0.00180 -0.01851 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.28620 10.28810 -0.00190 -0.01847 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.80010 9.79750 0.00260 0.02654 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.20720 10.20450 0.00270 0.02646 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78290 9.78430 -0.00140 -0.01431 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.47950 10.48080 -0.00130 -0.01240 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82030 9.81720 0.00310 0.03158 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.30540 10.30050 0.00490 0.04757 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.03000 18.94000 0.09000 0.47518 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.73000 18.68000 0.05000 0.26767 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.03740 10.03040 0.00700 0.06979 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03740 10.03040 0.00700 0.06979 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02790 10.02110 0.00680 0.06786 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02790 10.02110 0.00680 0.06786 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.07230 10.06420 0.00810 0.08048 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.07230 10.06420 0.00810 0.08048 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04760 10.04010 0.00750 0.07470 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04760 10.04010 0.00750 0.07470 兆豐國際生命科學基金 14.86000 15.03000 -0.17000 -1.13107 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.21820 10.23780 -0.01960 -0.19145 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32210 10.36420 -0.04210 -0.40621 兆豐國際全球基金 30.34000 30.57000 -0.23000 -0.75237 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45840 10.45770 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.36550 10.35530 0.01020 0.09850 兆豐國際國民基金 20.89000 20.83000 0.06000 0.28805 兆豐國際第一基金 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71360 10.69370 0.01990 0.18609 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23370 8.21830 0.01540 0.18739 兆豐國際萬全基金 19.94000 19.84000 0.10000 0.50403 兆豐國際電子基金 24.20000 24.02000 0.18000 0.74938 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.99000 20.80000 0.19000 0.91346 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.44000 16.55000 -0.11000 -0.66465 兆豐國際豐台灣基金 32.84000 32.60000 0.24000 0.73620 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54910 12.54890 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.50600 10.51550 -0.00950 -0.09034 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30450 10.31350 -0.00900 -0.08726 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.51320 10.52080 -0.00760 -0.07224 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.30090 10.31030 -0.00940 -0.09117 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39930 10.40830 -0.00900 -0.08647 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38210 10.38950 -0.00740 -0.07123 合庫台灣基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 合庫全球高收益債券基金A類型 11.55640 11.56910 -0.01270 -0.10978 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.39950 12.43270 -0.03320 -0.26704 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.06890 11.09800 -0.02910 -0.26221 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.86770 11.90010 -0.03240 -0.27227 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10940 8.11830 -0.00890 -0.10963 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.30770 9.33330 -0.02560 -0.27429 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98730 9.01170 -0.02440 -0.27076 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75920 8.78280 -0.02360 -0.26871 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.15740 9.18210 -0.02470 -0.26900 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.82000 10.93000 -0.11000 -1.00640 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402 合庫全球新興市場基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 合庫貨幣市場基金 10.16730 10.16710 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71980 9.72670 -0.00690 -0.07094 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00200 10.00900 -0.00700 -0.06994 合庫新興多重收益基金A類型 10.37830 10.36880 0.00950 0.09162 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80540 11.81510 -0.00970 -0.08210 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79800 14.80320 -0.00520 -0.03513 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59750 8.60340 -0.00590 -0.06858 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38480 9.39150 -0.00670 -0.07134 合庫新興多重收益基金B類型 7.85970 7.85250 0.00720 0.09169 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59230 8.59890 -0.00660 -0.07675 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37090 10.38090 -0.01000 -0.09633 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 安本標準兩岸價值基金 美元 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19240 11.19190 0.00050 0.00447 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98110 9.99030 -0.00920 -0.09209 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10180 10.08010 0.02170 0.21528 安聯中國東協基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 安聯中國策略基金-美元 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 安聯中國策略基金-新臺幣 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 安聯中華新思路基金-人民幣 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112 安聯中華新思路基金-美元 12.64000 12.70000 -0.06000 -0.47244 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 安聯台灣大壩基金 27.55000 27.42000 0.13000 0.47411 安聯台灣科技基金 46.28000 45.71000 0.57000 1.24699 安聯台灣貨幣市場基金 12.54010 12.53990 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.34000 30.09000 0.25000 0.83084 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.53220 10.52450 0.00770 0.07316 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.60870 15.58560 0.02310 0.14821 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77280 9.75840 0.01440 0.14757 安聯四季成長組合基金-美元 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.94750 12.93630 0.01120 0.08658 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.60170 10.58690 0.01480 0.13980 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.66010 12.64610 0.01400 0.11071 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48400 9.47590 0.00810 0.08548 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41290 9.39960 0.01330 0.14150 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98520 8.97520 0.01000 0.11142 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.03730 10.02900 0.00830 0.08276 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17450 10.16320 0.01130 0.11119 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30050 12.31130 -0.01080 -0.08772 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.15890 11.17060 -0.01170 -0.10474 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80020 10.80860 -0.00840 -0.07772 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60960 8.61710 -0.00750 -0.08704 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45300 8.46190 -0.00890 -0.10518 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15490 8.16130 -0.00640 -0.07842 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21500 10.22560 -0.01060 -0.10366 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13760 10.14550 -0.00790 -0.07787 安聯全球人口趨勢基金 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.58000 8.68000 -0.10000 -1.15207 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.05000 33.34000 -0.29000 -0.86983 安聯全球油礦金趨勢基金 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.38740 12.37270 0.01470 0.11881 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53530 10.52280 0.01250 0.11879 安聯全球新興市場基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024 安聯全球農金趨勢基金 8.83000 9.00000 -0.17000 -1.88889 安聯全球綠能趨勢基金 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 安聯亞洲動態策略基金 21.56000 21.65000 -0.09000 -0.41570 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.99170 10.00400 -0.01230 -0.12295 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.99560 10.00890 -0.01330 -0.13288 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.99170 10.00400 -0.01230 -0.12295 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.99750 10.01090 -0.01340 -0.13385 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.99460 10.00690 -0.01230 -0.12292 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.98270 9.99500 -0.01230 -0.12306 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98270 9.99490 -0.01220 -0.12206 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98270 9.99490 -0.01220 -0.12206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.49000 10.48640 0.00360 0.03433 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.07840 10.07490 0.00350 0.03474 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.61180 89.65010 -0.03830 -0.04272 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20290 13.20800 -0.00510 -0.03861 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.24860 68.27760 -0.02900 -0.04247 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92970 9.93350 -0.00380 -0.03825 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70700 2.70720 -0.00020 -0.00739 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89480 10.87320 0.02160 0.19865 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27040 2.27090 -0.00050 -0.02202 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86430 8.84870 0.01560 0.17630 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.32670 10.30300 0.02370 0.23003 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10400 10.11250 -0.00850 -0.08405 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41630 10.42240 -0.00610 -0.05853 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06560 10.07340 -0.00780 -0.07743 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12390 10.13330 -0.00940 -0.09276 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.32590 10.30220 0.02370 0.23005 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10160 10.11010 -0.00850 -0.08407 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41580 10.42130 -0.00550 -0.05278 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06360 10.07150 -0.00790 -0.07844 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12330 10.13270 -0.00940 -0.09277 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99940 10.00550 -0.00610 -0.06097 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.03230 10.03420 -0.00190 -0.01894 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99350 9.99870 -0.00520 -0.05201 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97360 9.97960 -0.00600 -0.06012 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01050 10.01660 -0.00610 -0.06090 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.99260 9.99260 0.00000 0.00000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99340 9.99870 -0.00530 -0.05301 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97480 9.98090 -0.00610 -0.06112 宏利台灣動力基金A類型 27.91000 27.76000 0.15000 0.54035 宏利台灣動力基金I類型 27.91000 27.76000 0.15000 0.54035 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.78290 9.83550 -0.05260 -0.53480 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82420 9.84670 -0.02250 -0.22850 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.44630 7.48640 -0.04010 -0.53564 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51180 7.53670 -0.02490 -0.33038 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 宏利全球債券組合基金 13.57430 13.55390 0.02040 0.15051 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93490 2.93500 -0.00010 -0.00341 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.27240 12.26480 0.00760 0.06197 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87700 8.87210 0.00490 0.05523 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52880 2.52960 -0.00080 -0.03163 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52990 11.49700 0.03290 0.28616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.25720 3.27360 -0.01640 -0.50098 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52250 0.52520 -0.00270 -0.51409 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.10870 12.14660 -0.03790 -0.31202 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.72220 10.75640 -0.03420 -0.31795 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37110 10.39250 -0.02140 -0.20592 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71130 8.73840 -0.02710 -0.31013 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34430 8.37090 -0.02660 -0.31777 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26530 8.28220 -0.01690 -0.20405 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.16460 8.19150 -0.02690 -0.32839 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90000 2.90420 -0.00420 -0.14462 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41980 0.42040 -0.00060 -0.14272 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.73320 12.73830 -0.00510 -0.04004 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95750 0.95910 -0.00160 -0.16682 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38970 7.39330 -0.00360 -0.04869 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03990 2.04300 -0.00310 -0.15174 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29490 -0.00040 -0.13564 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00480 9.00970 -0.00490 -0.05439 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32560 0.32610 -0.00050 -0.15333 宏利萬利貨幣市場基金 13.68150 13.68140 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.34000 -0.01000 -0.42735 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.00000 23.85000 0.15000 0.62893 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.00000 23.85000 0.15000 0.62893 宏利澳幣保本基金 12.60240 12.60050 0.00190 0.01508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48860 10.46950 0.01910 0.18243 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64230 9.64060 0.00170 0.01763 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.28970 9.25960 0.03010 0.32507 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.58740 11.54990 0.03750 0.32468 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 貝萊德新台幣基金 12.96500 12.96490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.60000 25.47000 0.13000 0.51040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47280 11.47110 0.00170 0.01482 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19870 10.19350 0.00520 0.05101 保德信大中華基金-人民幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 保德信大中華基金-美元 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 保德信大中華基金-新台幣 28.26000 28.35000 -0.09000 -0.31746 保德信中小型股基金 42.39000 42.05000 0.34000 0.80856 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 保德信中國中小基金-新臺幣 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71980 9.71670 0.00310 0.03190 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.83570 9.82430 0.01140 0.11604 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.83370 9.83070 0.00300 0.03052 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.85600 10.85260 0.00340 0.03133 保德信中國品牌基金-人民幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 保德信中國品牌基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 保德信台商全方位基金 33.97000 33.74000 0.23000 0.68168 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589 保德信全球消費商機基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232 保德信全球基礎建設基金 13.34000 13.45000 -0.11000 -0.81784 保德信全球資源基金 7.26000 7.30000 -0.04000 -0.54795 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.72000 -0.15000 -1.54321 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.47000 32.89000 -0.42000 -1.27698 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.40640 10.43510 -0.02870 -0.27503 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71100 10.74050 -0.02950 -0.27466 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.62910 10.62560 0.00350 0.03294 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.93940 10.93580 0.00360 0.03292 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.45410 9.46890 -0.01480 -0.15630 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.54950 10.56520 -0.01570 -0.14860 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.19600 9.18140 0.01460 0.15902 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.24040 10.22410 0.01630 0.15943 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12140 8.11380 0.00760 0.09367 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.13840 11.12800 0.01040 0.09346 保德信亞太基金 19.93000 20.00000 -0.07000 -0.35000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.69800 8.68430 0.01370 0.15776 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.96150 11.94270 0.01880 0.15742 保德信店頭市場基金 31.26000 30.97000 0.29000 0.93639 保德信拉丁美洲基金 7.21000 7.11000 0.10000 1.40647 保德信金平衡基金 29.16000 29.00000 0.16000 0.55172 保德信金滿意基金 40.34000 39.96000 0.38000 0.95095 保德信科技島基金 24.59000 24.33000 0.26000 1.06864 保德信高成長基金 89.25000 88.70000 0.55000 0.62007 保德信第一基金 24.70000 24.54000 0.16000 0.65200 保德信貨幣市場基金 15.82950 15.82930 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.28060 10.32240 -0.04180 -0.40494 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70300 10.71340 -0.01040 -0.09707 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.69840 10.72940 -0.03100 -0.28893 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.42880 10.42690 0.00190 0.01822 保德信新世紀基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15110 8.13920 0.01190 0.14621 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.19420 10.17960 0.01460 0.14342 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.51290 11.49610 0.01680 0.14614 保德信新興趨勢組合基金 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 保德信瑞騰基金 15.62570 15.62540 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.87060 9.87170 -0.00110 -0.01114 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34740 10.34850 -0.00110 -0.01063 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86560 9.86440 0.00120 0.01216 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13990 10.13240 0.00750 0.07402 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91350 9.91650 -0.00300 -0.03025 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29780 10.30300 -0.00520 -0.05047 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79490 9.79660 -0.00170 -0.01735 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08900 10.09080 -0.00180 -0.01784 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47560 10.46550 0.01010 0.09651 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23360 10.23790 -0.00430 -0.04200 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50090 10.50520 -0.00430 -0.04093 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14180 10.14450 -0.00270 -0.02662 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36420 10.36690 -0.00270 -0.02604 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06160 10.06260 -0.00100 -0.00994 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49650 10.49780 -0.00130 -0.01238 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94490 9.94550 -0.00060 -0.00603 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24830 10.24880 -0.00050 -0.00488 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14450 10.14920 -0.00470 -0.04631 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88480 9.88800 -0.00320 -0.03236 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20780 10.21540 -0.00760 -0.07440 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46720 10.47530 -0.00810 -0.07732 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.39540 10.38430 0.01110 0.10689 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.87240 10.85950 0.01290 0.11879 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18480 10.19120 -0.00640 -0.06280 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39010 10.39660 -0.00650 -0.06252 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19710 10.20160 -0.00450 -0.04411 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.23800 10.24090 -0.00290 -0.02832 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.44200 10.41280 0.02920 0.28042 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.21860 10.22590 -0.00730 -0.07139 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12210 10.12830 -0.00620 -0.06121 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.39140 10.37200 0.01940 0.18704 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.39310 10.37420 0.01890 0.18218 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02420 10.02900 -0.00480 -0.04786 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02210 10.02710 -0.00500 -0.04986 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97450 1.97440 0.00010 0.00506 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80630 2.80610 0.00020 0.00713 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29440 0.29440 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45340 0.45330 0.00010 0.02206 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42950 8.42570 0.00380 0.04510 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21480 12.20970 0.00510 0.04177 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.65660 9.65620 0.00040 0.00414 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.19540 12.19510 0.00030 0.00246 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67210 8.67060 0.00150 0.01730 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00170 10.99980 0.00190 0.01727 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62070 10.62030 0.00040 0.00377 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.51750 10.51540 0.00210 0.01997 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.00000 17.94000 0.06000 0.33445 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4156.40000 4142.21000 14.19000 0.34257 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26690 10.26390 0.00300 0.02923 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08430 11.08100 0.00330 0.02978 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21450 10.21170 0.00280 0.02742 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82300 9.82660 -0.00360 -0.03664 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36590 10.36970 -0.00380 -0.03665 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89550 9.89280 0.00270 0.02729 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20200 10.20240 -0.00040 -0.00392 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23060 10.27800 -0.04740 -0.46118 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07610 6.08400 -0.00790 -0.12985 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00420 11.01860 -0.01440 -0.13069 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51760 10.51460 0.00300 0.02853 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36810 11.39210 -0.02400 -0.21067 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60040 10.62160 -0.02120 -0.19959 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11610 9.11360 0.00250 0.02743 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32800 9.34770 -0.01970 -0.21075 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19760 9.21600 -0.01840 -0.19965 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46390 10.46090 0.00300 0.02868 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.79920 10.82200 -0.02280 -0.21068 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77690 10.79850 -0.02160 -0.20003 柏瑞五國金勢力建設基金 7.05000 6.96000 0.09000 1.29310 柏瑞巨人基金 12.26000 12.18000 0.08000 0.65681 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69250 13.69240 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.27000 16.36000 -0.09000 -0.55012 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.10070 14.11190 -0.01120 -0.07937 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.33240 12.36530 -0.03290 -0.26607 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.91600 12.95000 -0.03400 -0.26255 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63350 8.64040 -0.00690 -0.07986 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76760 6.77300 -0.00540 -0.07973 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59910 8.62210 -0.02300 -0.26676 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43650 8.43970 -0.00320 -0.03792 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.63520 10.66320 -0.02800 -0.26259 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31350 8.33350 -0.02000 -0.24000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.51540 12.54880 -0.03340 -0.26616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.21380 12.22360 -0.00980 -0.08017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.79320 12.79800 -0.00480 -0.03751 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.75790 11.78880 -0.03090 -0.26211 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97040 8.97760 -0.00720 -0.08020 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61100 9.63660 -0.02560 -0.26565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64120 9.64480 -0.00360 -0.03733 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.45600 9.48090 -0.02490 -0.26263 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34290 9.36540 -0.02250 -0.24025 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.60470 10.60320 0.00150 0.01415 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.42010 10.43790 -0.01780 -0.17053 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.25740 10.27610 -0.01870 -0.18198 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.33080 10.34860 -0.01780 -0.17200 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88210 9.88060 0.00150 0.01518 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51590 9.53210 -0.01620 -0.16995 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.56150 10.54770 0.01380 0.13083 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54490 9.56230 -0.01740 -0.18196 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61920 9.63570 -0.01650 -0.17124 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.58490 10.58330 0.00160 0.01512 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.42040 10.43810 -0.01770 -0.16957 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.25770 10.27640 -0.01870 -0.18197 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.33170 10.34940 -0.01770 -0.17102 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88170 9.88030 0.00140 0.01417 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51600 9.53220 -0.01620 -0.16995 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.73720 10.72320 0.01400 0.13056 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.54480 9.56220 -0.01740 -0.18197 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61950 9.63600 -0.01650 -0.17123 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35820 11.33950 0.01870 0.16491 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64160 12.63700 0.00460 0.03640 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.94900 11.94660 0.00240 0.02009 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15090 9.13580 0.01510 0.16528 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77970 9.77610 0.00360 0.03682 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68710 9.68510 0.00200 0.02065 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05220 11.03400 0.01820 0.16494 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77100 11.76670 0.00430 0.03654 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54380 11.54140 0.00240 0.02079 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15110 9.13600 0.01510 0.16528 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78020 9.77660 0.00360 0.03682 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68750 9.68550 0.00200 0.02065 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.49000 12.62000 -0.13000 -1.03011 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115 柏瑞拉丁美洲基金 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.95460 11.93130 0.02330 0.19528 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.07490 10.07330 0.00160 0.01588 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.64550 7.63060 0.01490 0.19527 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.05230 10.05070 0.00160 0.01592 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.10840 12.08640 0.02200 0.18202 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69460 11.69480 -0.00020 -0.00171 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.72710 10.72790 -0.00080 -0.00746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.52370 8.50830 0.01540 0.18100 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48070 9.48090 -0.00020 -0.00211 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.53070 9.53140 -0.00070 -0.00734 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.24970 11.24990 -0.00020 -0.00178 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.63300 10.61370 0.01930 0.18184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.70910 10.71000 -0.00090 -0.00840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81970 9.81990 -0.00020 -0.00204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.20980 9.19310 0.01670 0.18166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.06840 9.04130 0.02710 0.29974 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55650 9.55720 -0.00070 -0.00732 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.41090 12.40620 0.00470 0.03788 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76910 11.78700 -0.01790 -0.15186 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13930 11.15710 -0.01780 -0.15954 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04320 7.04050 0.00270 0.03835 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67740 8.69060 -0.01320 -0.15189 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32790 9.34280 -0.01490 -0.15948 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66890 10.66480 0.00410 0.03844 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15670 11.17460 -0.01790 -0.16018 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39680 9.41110 -0.01430 -0.15195 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98590 8.98250 0.00340 0.03785 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52710 9.54230 -0.01520 -0.15929 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.92220 11.88980 0.03240 0.27250 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.55640 12.53980 0.01660 0.13238 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.45580 11.44190 0.01390 0.12148 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.36990 9.34450 0.02540 0.27182 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89950 9.88640 0.01310 0.13251 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.89560 9.88360 0.01200 0.12141 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.83510 11.81950 0.01560 0.13199 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.63700 10.60810 0.02890 0.27243 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.91530 10.90200 0.01330 0.12200 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.91310 9.88620 0.02690 0.27210 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53370 9.50780 0.02590 0.27241 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13460 10.12120 0.01340 0.13240 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.64230 9.63060 0.01170 0.12149 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.65000 18.73000 -0.08000 -0.42712 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.38000 17.51000 -0.13000 -0.74243 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20850 13.19230 0.01620 0.12280 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25960 10.29220 -0.03260 -0.31674 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.17340 11.22670 -0.05330 -0.47476 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12210 12.11060 0.01150 0.09496 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.69330 10.74440 -0.05110 -0.47560 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.99270 9.02120 -0.02850 -0.31592 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.46380 9.50890 -0.04510 -0.47429 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.42960 9.42070 0.00890 0.09447 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.41250 9.45740 -0.04490 -0.47476 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.12580 9.15470 -0.02890 -0.31568 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.26900 9.31320 -0.04420 -0.47460 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.25680 11.24620 0.01060 0.09425 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.35620 9.40090 -0.04470 -0.47549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.70940 41.47000 0.23940 0.57728 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.30000 29.46000 -0.16000 -0.54311 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76510 11.76430 0.00080 0.00680 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69240 1.69500 -0.00260 -0.15339 國泰大中華基金 17.96000 17.77000 0.19000 1.06922 國泰小龍基金-美元I 0.43630 0.43330 0.00300 0.69236 國泰小龍基金-新台幣 13.79000 13.68000 0.11000 0.80409 國泰中小成長基金-美元I 1.21930 1.20990 0.00940 0.77692 國泰中小成長基金-新台幣 38.54000 38.20000 0.34000 0.89005 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.98170 3.99580 -0.01410 -0.35287 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62740 0.63070 -0.00330 -0.52323 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67030 0.67370 -0.00340 -0.50468 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.30990 41.13860 0.17130 0.41640 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30360 2.30040 0.00320 0.13911 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32780 0.32780 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.18570 10.16720 0.01850 0.18196 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.27170 8.25670 0.01500 0.18167 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29770 2.30090 -0.00320 -0.13908 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32920 0.33010 -0.00090 -0.27264 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.42650 10.42540 0.00110 0.01055 國泰中國新興債券基金-美元 0.33810 0.33830 -0.00020 -0.05912 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.50040 10.47340 0.02700 0.25780 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.89580 3.89920 -0.00340 -0.08720 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55710 0.55850 -0.00140 -0.25067 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.74000 17.73000 0.01000 0.05640 國泰中港台基金-人民幣 2.91610 2.92180 -0.00570 -0.19509 國泰中港台基金-美元 0.42220 0.42370 -0.00150 -0.35402 國泰中港台基金-新台幣 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.83190 9.83740 -0.00550 -0.05591 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.96440 9.96690 -0.00250 -0.02508 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.18160 10.15290 0.02870 0.28268 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.90000 25.98000 -0.08000 -0.30793 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.81000 30.81000 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34700 0.34750 -0.00050 -0.14388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33010 0.33060 -0.00050 -0.15124 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33080 0.33130 -0.00050 -0.15092 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96690 10.94990 0.01700 0.15525 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44090 10.42470 0.01620 0.15540 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46960 10.45340 0.01620 0.15497 國泰台灣貨幣市場基金 12.45210 12.45200 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40520 0.40710 -0.00190 -0.46672 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36020 0.36190 -0.00170 -0.46974 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43210 0.43420 -0.00210 -0.48365 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52950 0.53170 -0.00220 -0.41377 國泰全球高股息基金-人民幣 2.42610 2.43360 -0.00750 -0.30819 國泰全球高股息基金-美元 0.35020 0.35190 -0.00170 -0.48309 國泰全球高股息基金-新台幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 國泰全球高股息基金-澳幣 0.50880 0.51080 -0.00200 -0.39154 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46690 0.47150 -0.00460 -0.97561 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.87000 13.96000 -0.09000 -0.64470 國泰全球資源基金-美元 0.15730 0.15840 -0.00110 -0.69444 國泰全球資源基金-新台幣 5.04000 5.06000 -0.02000 -0.39526 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58330 0.58700 -0.00370 -0.63032 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.42000 18.48000 -0.06000 -0.32468 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84320 0.84790 -0.00470 -0.55431 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.80000 20.90000 -0.10000 -0.47847 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.75000 21.59000 0.16000 0.74108 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45820 2.46890 -0.01070 -0.43339 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35580 0.35790 -0.00210 -0.58676 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30820 0.31000 -0.00180 -0.58065 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17370 11.20950 -0.03580 -0.31937 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67880 9.70990 -0.03110 -0.32029 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51350 0.51620 -0.00270 -0.52305 國泰亞洲成長基金-美元 0.38680 0.38930 -0.00250 -0.64218 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727 國泰科技生化基金 29.71000 29.31000 0.40000 1.36472 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.04000 28.16000 -0.12000 -0.42614 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789 國泰美國費城半導體基金 12.99000 12.90000 0.09000 0.69767 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.70760 43.23650 0.47110 1.08959 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.81810 17.91710 -0.09900 -0.55254 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.26960 21.98170 0.28790 1.30973 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.81700 42.75340 0.06360 0.14876 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.18430 43.92950 0.25480 0.58002 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.72220 43.67140 0.05080 0.11632 國泰紐幣2021保本基金 12.75530 12.74270 0.01260 0.09888 國泰紐幣八年期保本基金 13.11300 13.09860 0.01440 0.10994 國泰紐幣保本基金 12.71150 12.71170 -0.00020 -0.00157 國泰國泰基金-新台幣A 20.88000 20.68000 0.20000 0.96712 國泰國泰基金-新台幣I 20.88000 20.68000 0.20000 0.96712 國泰富時中國A50基金 20.82000 20.86000 -0.04000 -0.19175 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.21970 45.03970 0.18000 0.39965 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34030 0.34050 -0.00020 -0.05874 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50170 0.50150 0.00020 0.03988 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36940 0.36980 -0.00040 -0.10817 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24130 0.24160 -0.00030 -0.12417 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.14880 11.12630 0.02250 0.20222 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.62150 7.60610 0.01540 0.20247 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.55150 42.30410 0.24740 0.58481 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177 國泰新興市場基金-美元 0.37810 0.37810 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金-新台幣 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37720 2.37430 0.00290 0.12214 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48560 1.48380 0.00180 0.12131 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35370 0.35380 -0.00010 -0.02826 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22320 0.22330 -0.00010 -0.04478 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34180 0.34270 -0.00090 -0.26262 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79450 10.78820 0.00630 0.05840 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61870 6.61490 0.00380 0.05745 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.39110 43.13820 0.25290 0.58626 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.93860 42.75600 0.18260 0.42707 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.31680 42.08720 0.22960 0.54553 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.10000 32.62000 0.48000 1.47149 國泰價值卓越基金 13.19000 13.06000 0.13000 0.99541 國泰標普北美科技ETF基金 22.58000 22.66000 -0.08000 -0.35305 國泰歐洲精選基金-美元 0.33360 0.34130 -0.00770 -2.25608 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.02000 10.22000 -0.20000 -1.95695 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.18720 40.05540 0.13180 0.32904 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.48000 21.60000 -0.12000 -0.55556 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.18000 19.13000 0.05000 0.26137 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.73000 16.47000 0.26000 1.57863 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40820 0.40830 -0.00010 -0.02449 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.41640 12.40420 0.01220 0.09835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.52150 10.52110 0.00040 0.00380 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43680 10.43330 0.00350 0.03355 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.71590 10.67940 0.03650 0.34178 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.30630 10.30600 0.00030 0.00291 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25450 10.25110 0.00340 0.03317 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.46990 10.43420 0.03570 0.34214 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40830 11.40760 0.00070 0.00614 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15800 10.13790 0.02010 0.19827 第一金大中華基金 24.81000 24.57000 0.24000 0.97680 第一金小型精選基金 30.26000 30.03000 0.23000 0.76590 第一金中國世紀基金-人民幣 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 第一金中國世紀基金-美元 7.75120 7.75040 0.00080 0.01032 第一金中國世紀基金-美元-N 7.75160 7.75080 0.00080 0.01032 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77370 9.76220 0.01150 0.11780 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.45300 8.43180 0.02120 0.25143 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.23060 11.21730 0.01330 0.11857 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87270 9.84800 0.02470 0.25081 第一金中概平衡基金 25.01000 24.74000 0.27000 1.09135 第一金台灣貨幣市場基金 15.31270 15.31240 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.54200 178.54000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.00120 15.15470 -0.15350 -1.01289 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.00110 15.15460 -0.15350 -1.01289 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.75000 14.86000 -0.11000 -0.74024 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.76000 14.87000 -0.11000 -0.73974 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.07470 10.20830 -0.13360 -1.30874 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.07260 10.20670 -0.13410 -1.31384 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.44120 9.51430 -0.07310 -0.76832 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.44120 9.51440 -0.07320 -0.76936 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.76310 12.83990 -0.07680 -0.59814 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.78030 12.85710 -0.07680 -0.59734 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.65650 9.70420 -0.04770 -0.49154 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.65470 9.70240 -0.04770 -0.49163 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.38040 9.40800 -0.02760 -0.29337 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40450 9.43200 -0.02750 -0.29156 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.44500 10.49660 -0.05160 -0.49159 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.17560 10.20550 -0.02990 -0.29298 第一金全球大趨勢基金 24.29000 24.40000 -0.11000 -0.45082 第一金全球不動產證券化基金A 9.20830 9.24950 -0.04120 -0.44543 第一金全球不動產證券化基金B 6.40430 6.43300 -0.02870 -0.44614 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.75310 9.81080 -0.05770 -0.58813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.75420 9.81190 -0.05770 -0.58806 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.51310 10.57540 -0.06230 -0.58910 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.51500 10.57720 -0.06220 -0.58806 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.45870 8.49170 -0.03300 -0.38861 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30260 10.34280 -0.04020 -0.38868 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29740 9.31970 -0.02230 -0.23928 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29560 9.31790 -0.02230 -0.23932 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69200 7.71500 -0.02300 -0.29812 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.68680 7.70970 -0.02290 -0.29703 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53330 8.54840 -0.01510 -0.17664 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53390 8.54910 -0.01520 -0.17780 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.44110 11.46860 -0.02750 -0.23979 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.44200 11.46950 -0.02750 -0.23977 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.09770 10.12770 -0.03000 -0.29622 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.09850 10.12860 -0.03010 -0.29718 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.93470 14.96110 -0.02640 -0.17646 第一金亞洲科技基金 16.93000 17.03000 -0.10000 -0.58720 第一金亞洲新興市場基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 第一金店頭市場基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494 第一金創新趨勢基金 20.04000 19.81000 0.23000 1.16103 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.96780 40.92270 0.04510 0.11021 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.99160 40.86010 0.13150 0.32183 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.26210 41.87290 0.38920 0.92948 第一金電子基金 30.59000 30.22000 0.37000 1.22435 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.83000 17.66000 0.17000 0.96263 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.07000 19.19000 -0.12000 -0.62533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.02000 19.19000 -0.17000 -0.88588 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 統一大中華中小基金(美元) 6.52000 6.55000 -0.03000 -0.45802 統一大中華中小基金(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 統一大東協高股息基金(美元) 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 統一大滿貫基金-A類型 31.00000 30.71000 0.29000 0.94432 統一大滿貫基金-I類型 31.00000 30.71000 0.29000 0.94432 統一大龍印基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 統一大龍騰中國基金(美元) 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 統一中小基金 21.91000 21.64000 0.27000 1.24769 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95150 9.95230 -0.00080 -0.00804 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19250 9.19130 0.00120 0.01306 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.05170 9.02790 0.02380 0.26363 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34330 12.34430 -0.00100 -0.00810 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35230 11.35090 0.00140 0.01233 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.14180 11.11260 0.02920 0.26276 統一台灣動力基金 16.05000 15.88000 0.17000 1.07053 統一全天候基金-A類型 99.85000 98.73000 1.12000 1.13441 統一全天候基金-I類型 100.31000 99.19000 1.12000 1.12915 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.93290 7.97140 -0.03850 -0.48298 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60270 7.63800 -0.03530 -0.46216 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.76390 7.77600 -0.01210 -0.15561 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.48850 8.52960 -0.04110 -0.48185 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14250 8.18030 -0.03780 -0.46209 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.30810 8.32110 -0.01300 -0.15623 統一全球債券組合基金 12.22950 12.23790 -0.00840 -0.06864 統一全球新科技基金(人民幣) 14.78000 14.94000 -0.16000 -1.07095 統一全球新科技基金(美元) 13.84000 13.98000 -0.14000 -1.00143 統一全球新科技基金(新台幣) 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099 統一亞太基金 23.89000 23.92000 -0.03000 -0.12542 統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 統一奔騰基金 52.57000 52.02000 0.55000 1.05729 統一強棒貨幣市場基金 16.72230 16.72200 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 統一強漢基金(美元) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 統一強漢基金(新台幣) 24.52000 24.51000 0.01000 0.04080 統一統信基金 27.15000 26.91000 0.24000 0.89186 統一黑馬基金 53.41000 52.93000 0.48000 0.90686 統一新亞洲科技能源基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06540 8.04690 0.01850 0.22990 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.64110 10.61660 0.02450 0.23077 統一經建基金 42.42000 41.94000 0.48000 1.14449 統一龍馬基金 59.67000 59.05000 0.62000 1.04996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.91000 16.68000 0.23000 1.37890 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.20000 40.88000 0.32000 0.78278 野村中國機會基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.18290 10.17500 0.00790 0.07764 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.17010 10.16100 0.00910 0.08956 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38300 10.34100 0.04200 0.40615 野村巴西基金 6.54000 6.41000 0.13000 2.02808 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620 野村台灣高股息基金 23.87000 23.80000 0.07000 0.29412 野村台灣運籌基金 32.97000 32.75000 0.22000 0.67176 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.80910 9.80510 0.00400 0.04080 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.73070 9.72660 0.00410 0.04215 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81130 9.80290 0.00840 0.08569 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.33630 10.33220 0.00410 0.03968 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.15350 10.14930 0.00420 0.04138 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99070 9.98210 0.00860 0.08615 野村平衡基金 18.20000 18.08000 0.12000 0.66372 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.53000 14.61000 -0.08000 -0.54757 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.83000 11.93000 -0.10000 -0.83822 野村全球生技醫療基金 16.28000 16.49000 -0.21000 -1.27350 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.23830 10.23440 0.00390 0.03811 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.20620 10.20330 0.00290 0.02842 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.22420 10.20460 0.01960 0.19207 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.50520 10.50120 0.00400 0.03809 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.43710 10.43420 0.00290 0.02779 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.45790 10.43790 0.02000 0.19161 野村全球品牌基金 27.99000 28.37000 -0.38000 -1.33944 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 19.06000 -0.13000 -0.68206 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.57000 11.69000 -0.12000 -1.02652 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.75890 10.76320 -0.00430 -0.03995 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79500 10.79760 -0.00260 -0.02408 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.64230 10.63530 0.00700 0.06582 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.61710 8.64850 -0.03140 -0.36307 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.43070 8.46130 -0.03060 -0.36165 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09160 8.10760 -0.01600 -0.19735 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83710 10.87660 -0.03950 -0.36316 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.33140 10.36890 -0.03750 -0.36166 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00210 10.02230 -0.02020 -0.20155 野村成長基金 27.83000 27.63000 0.20000 0.72385 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.15150 8.17840 -0.02690 -0.32892 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.16490 8.19150 -0.02660 -0.32473 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48120 8.48740 -0.00620 -0.07305 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.22750 9.25790 -0.03040 -0.32837 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.10560 9.13530 -0.02970 -0.32511 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44800 9.45480 -0.00680 -0.07192 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47030 9.47300 -0.00270 -0.02850 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55390 9.55720 -0.00330 -0.03453 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.76990 9.75470 0.01520 0.15582 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48130 10.48390 -0.00260 -0.02480 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43770 10.44140 -0.00370 -0.03544 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.67590 10.65920 0.01670 0.15667 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57500 8.55990 0.01510 0.17640 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13390 9.12660 0.00730 0.07999 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00100 8.99550 0.00550 0.06114 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.72770 13.70340 0.02430 0.17733 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77660 12.76620 0.01040 0.08147 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34900 10.34270 0.00630 0.06091 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40030 10.39370 0.00660 0.06350 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38070 10.37410 0.00660 0.06362 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39570 10.38530 0.01040 0.10014 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.58930 10.58260 0.00670 0.06331 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55200 10.54530 0.00670 0.06354 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49900 10.48820 0.01080 0.10297 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.47210 10.46490 0.00720 0.06880 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.42630 10.41890 0.00740 0.07102 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71200 10.67200 0.04000 0.37481 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13070 10.15150 -0.02080 -0.20490 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85050 9.88150 -0.03100 -0.31372 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.48470 9.51510 -0.03040 -0.31949 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03200 9.05070 -0.01870 -0.20661 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.35530 11.37890 -0.02360 -0.20740 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12340 10.13750 -0.01410 -0.13909 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14360 11.17630 -0.03270 -0.29258 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.59000 10.62080 -0.03080 -0.29000 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45240 10.46680 -0.01440 -0.13758 野村泰國基金 41.72000 42.03000 -0.31000 -0.73757 野村高科技基金 8.89000 8.76000 0.13000 1.48402 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25260 10.29930 -0.04670 -0.45343 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.83410 9.90610 -0.07200 -0.72682 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.43470 10.48640 -0.05170 -0.49302 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.26340 9.32760 -0.06420 -0.68828 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35810 9.40090 -0.04280 -0.45528 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.55370 9.61610 -0.06240 -0.64891 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.66960 11.75560 -0.08600 -0.73157 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.61320 13.66810 -0.05490 -0.40167 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.62910 10.70270 -0.07360 -0.68768 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74570 10.79480 -0.04910 -0.45485 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.14270 11.21550 -0.07280 -0.64910 野村貨幣市場基金 16.32830 16.32800 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.29260 10.27650 0.01610 0.15667 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13260 10.11380 0.01880 0.18588 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41630 10.36520 0.05110 0.49300 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.22100 10.21620 0.00480 0.04698 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.17050 10.16510 0.00540 0.05312 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.20260 10.19130 0.01130 0.11088 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.52550 10.52060 0.00490 0.04658 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.43770 10.43210 0.00560 0.05368 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.53590 10.52410 0.01180 0.11212 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75130 9.79550 -0.04420 -0.45123 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.75930 9.80280 -0.04350 -0.44375 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.73990 9.76380 -0.02390 -0.24478 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.19460 10.24010 -0.04550 -0.44433 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.15720 10.20250 -0.04530 -0.44401 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.14080 10.16550 -0.02470 -0.24298 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44480 10.44750 -0.00270 -0.02584 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92380 7.92580 -0.00200 -0.02523 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.14920 12.15230 -0.00310 -0.02551 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.47000 8.30000 0.17000 2.04819 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12240 10.11930 0.00310 0.03063 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29300 10.27500 0.01800 0.17518 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10100 10.09600 0.00500 0.04952 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34150 10.30450 0.03700 0.35907 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.16130 10.15410 0.00720 0.07091 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12260 10.11950 0.00310 0.03063 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29300 10.27510 0.01790 0.17421 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.10200 10.09660 0.00540 0.05348 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34450 10.30760 0.03690 0.35799 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.16160 10.15430 0.00730 0.07189 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.16390 10.15810 0.00580 0.05710 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.33940 10.31710 0.02230 0.21615 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.14250 10.13460 0.00790 0.07795 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38370 10.34380 0.03990 0.38574 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.20540 10.19530 0.01010 0.09907 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.16390 10.15810 0.00580 0.05710 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.33990 10.31680 0.02310 0.22391 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.14220 10.13430 0.00790 0.07795 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38850 10.34860 0.03990 0.38556 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20600 10.19590 0.01010 0.09906 野村精選貨幣市場基金 12.10880 12.10870 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.40000 11.63000 -0.23000 -1.97764 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.68000 10.88000 -0.20000 -1.83824 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.14000 10.33000 -0.19000 -1.83930 野村歐洲高股息基金季配型 7.59000 7.69000 -0.10000 -1.30039 野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.98000 -0.14000 -1.27505 野村積極成長基金 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.27000 32.12000 0.15000 0.46700 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.56620 10.58870 -0.02250 -0.21249 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49180 8.51750 -0.02570 -0.30173 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83120 7.85520 -0.02400 -0.30553 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71820 7.73480 -0.01660 -0.21461 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07150 12.10740 -0.03590 -0.29651 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.80890 10.84220 -0.03330 -0.30713 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69170 10.71480 -0.02310 -0.21559 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 野村環球基金-人民幣計價 16.61000 16.77000 -0.16000 -0.95408 野村環球基金-美元計價 12.95000 13.08000 -0.13000 -0.99388 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.57000 18.70000 -0.13000 -0.69519 野村鴻利基金 21.77000 21.66000 0.11000 0.50785 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89610 16.89600 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.84000 17.73000 0.11000 0.62042 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 9.80000 0.18000 1.83673 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.54860 10.53970 0.00890 0.08444 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.81880 13.80710 0.01170 0.08474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.58270 10.58300 -0.00030 -0.00283 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43920 10.45580 -0.01660 -0.15876 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40340 10.39930 0.00410 0.03943 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.23460 10.24610 -0.01150 -0.11224 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.06560 10.06670 -0.00110 -0.01093 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.16230 10.16610 -0.00380 -0.03738 凱基台商天下基金 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 凱基台灣精五門基金 19.41000 19.20000 0.21000 1.09375 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.93520 42.80710 0.12810 0.29925 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.35330 44.15720 0.19610 0.44410 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.73320 42.64730 0.08590 0.20142 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.23970 10.29010 -0.05040 -0.48979 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.07390 42.99510 0.07880 0.18328 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.76100 43.72940 0.03160 0.07226 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.24720 43.82750 0.41970 0.95762 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.66220 10.74620 -0.08400 -0.78167 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58770 11.58750 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.99000 25.70000 0.29000 1.12840 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.24000 22.35000 -0.11000 -0.49217 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.02270 21.19410 -0.17140 -0.80872 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.80000 16.72000 0.08000 0.47847 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.65680 15.63190 0.02490 0.15929 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.38000 0.02000 0.27100 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.72980 10.82050 -0.09070 -0.83822 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.45920 11.52300 -0.06380 -0.55368 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 凱基護城河基金-台幣計價A 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391 凱基護城河基金-美元計價B 11.98500 12.10120 -0.11620 -0.96024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.71680 9.78110 -0.06430 -0.65739 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.41470 9.49250 -0.07780 -0.81959 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.66670 9.71660 -0.04990 -0.51355 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.71680 9.78100 -0.06420 -0.65637 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.41470 9.49250 -0.07780 -0.81959 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.66670 9.71670 -0.05000 -0.51458 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.47000 13.32000 0.15000 1.12613 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.34000 32.04000 -0.70000 -2.18477 富邦NASDAQ-100基金 30.95000 31.09000 -0.14000 -0.45031 富邦上証180基金 30.58000 30.71000 -0.13000 -0.42331 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18230 0.18290 -0.00060 -0.32805 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.64000 6.62000 0.02000 0.30211 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.29000 41.52000 -0.23000 -0.55395 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.70380 11.71140 -0.00760 -0.06489 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.79760 10.80860 -0.01100 -0.10177 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56100 10.55120 0.00980 0.09288 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97030 9.97680 -0.00650 -0.06515 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12120 9.13050 -0.00930 -0.10186 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93000 8.92170 0.00830 0.09303 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81030 20.78330 0.02700 0.12991 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60450 11.60390 0.00060 0.00517 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77520 10.75960 0.01560 0.14499 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.68220 13.67850 0.00370 0.02705 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00040 2.00020 0.00020 0.01000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46440 9.46190 0.00250 0.02642 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43330 1.43320 0.00010 0.00698 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.23370 12.22650 0.00720 0.05889 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78110 1.78050 0.00060 0.03370 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.29190 10.28580 0.00610 0.05931 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51890 1.51840 0.00050 0.03293 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68510 10.68840 -0.00330 -0.03087 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.64220 10.64190 0.00030 0.00282 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.69000 15.70000 -0.01000 -0.06369 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259 富邦日本東証基金 19.75000 19.83000 -0.08000 -0.40343 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.15000 44.71000 0.44000 0.98412 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.00000 44.77000 0.23000 0.51374 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.04000 48.63000 0.41000 0.84310 富邦台灣心基金 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 富邦台灣釆吉50基金 43.96000 43.57000 0.39000 0.89511 富邦台灣科技指數基金 49.71000 49.19000 0.52000 1.05713 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.31440 45.29880 0.01560 0.03444 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.02680 42.02180 0.00500 0.01190 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30590 0.30840 -0.00250 -0.81064 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58890 2.58820 0.00070 0.02705 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35130 0.35140 -0.00010 -0.02846 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.96950 10.95280 0.01670 0.15247 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21880 2.21820 0.00060 0.02705 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33220 0.33230 -0.00010 -0.03009 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33800 9.32380 0.01420 0.15230 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.28000 25.42000 -0.14000 -0.55075 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.31000 32.53000 -0.22000 -0.67630 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69760 15.69740 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.99000 18.09000 -0.10000 -0.55279 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.34580 41.17370 0.17210 0.41799 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.11070 42.02130 0.08940 0.21275 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.45840 41.40310 0.05530 0.13356 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.89890 43.72180 0.17710 0.40506 富邦長紅基金 55.94000 55.74000 0.20000 0.35881 富邦科技基金 22.05000 21.82000 0.23000 1.05408 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.05370 41.85230 0.20140 0.48122 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.15780 43.70510 0.45270 1.03581 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.96570 39.70590 0.25980 0.65431 富邦恒生國企ETF基金 20.24000 20.12000 0.12000 0.59642 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.24000 14.31000 -0.07000 -0.48917 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.63000 25.38000 0.25000 0.98503 富邦高成長基金 21.59000 21.51000 0.08000 0.37192 富邦基金A類型 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 富邦基金I類型 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 富邦深証100基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富邦富時歐洲ETF基金 20.29000 20.54000 -0.25000 -1.21714 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42480 0.42520 -0.00040 -0.09407 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33850 12.37940 -0.04090 -0.33039 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.24500 9.27560 -0.03060 -0.32990 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30320 -0.00030 -0.09894 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47690 8.50500 -0.02810 -0.33039 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.98130 9.99800 -0.01670 -0.16703 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79370 10.77850 0.01520 0.14102 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37070 9.38630 -0.01560 -0.16620 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.12850 10.11430 0.01420 0.14040 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279 富邦精準基金 41.20000 41.14000 0.06000 0.14584 富邦精銳中小基金 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.21000 16.07000 0.14000 0.87119 富邦臺灣公司治理100基金 20.47000 20.29000 0.18000 0.88714 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.54000 7.60000 -0.06000 -0.78947 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.37000 14.17000 0.20000 1.41143 富邦標普美國特別股ETF基金 20.02000 19.94000 0.08000 0.40120 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.47310 10.49580 -0.02270 -0.21628 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.11200 10.16420 -0.05220 -0.51357 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.54340 10.55450 -0.01110 -0.10517 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00960 10.03140 -0.02180 -0.21732 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61940 9.66910 -0.04970 -0.51401 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01550 10.02610 -0.01060 -0.10572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.65000 29.37000 0.28000 0.95335 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.80260 9.83940 -0.03680 -0.37401 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.79100 9.82920 -0.03820 -0.38864 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64010 9.67860 -0.03850 -0.39778 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03840 10.07610 -0.03770 -0.37415 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.03840 10.07760 -0.03920 -0.38898 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88770 9.92680 -0.03910 -0.39388 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58080 8.57960 0.00120 0.01399 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27090 9.27000 0.00090 0.00971 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84880 8.84720 0.00160 0.01808 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22540 10.22410 0.00130 0.01272 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31220 10.31130 0.00090 0.00873 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86330 9.86200 0.00130 0.01318 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00600 10.00310 0.00290 0.02899 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58630 8.59290 -0.00660 -0.07681 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84800 9.85640 -0.00840 -0.08522 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15200 9.15950 -0.00750 -0.08188 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.26850 11.27700 -0.00850 -0.07537 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.10390 11.11340 -0.00950 -0.08548 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43060 10.43860 -0.00800 -0.07664 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33910 9.34610 -0.00700 -0.07490 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.00000 15.18000 -0.18000 -1.18577 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80600 8.81550 -0.00950 -0.10776 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69280 9.70380 -0.01100 -0.11336 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21390 9.22420 -0.01030 -0.11166 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.52910 10.54090 -0.01180 -0.11194 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.58240 10.59450 -0.01210 -0.11421 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11640 10.12780 -0.01140 -0.11256 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35260 9.36220 -0.00960 -0.10254 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20960 10.21000 -0.00040 -0.00392 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56410 9.56510 -0.00100 -0.01045 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15690 9.14850 0.00840 0.09182 富蘭克林華美中華基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.75000 20.58000 0.17000 0.82604 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.09000 20.97000 0.12000 0.57225 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.97490 7.95160 0.02330 0.29302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98300 8.97610 0.00690 0.07687 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90530 9.89760 0.00770 0.07780 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.53800 9.51010 0.02790 0.29337 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.36620 11.39730 -0.03110 -0.27287 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59550 8.61900 -0.02350 -0.27265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79630 8.82030 -0.02400 -0.27210 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.88280 9.90990 -0.02710 -0.27346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.00540 14.06320 -0.05780 -0.41100 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19330 10.23530 -0.04200 -0.41034 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.39710 10.42630 -0.02920 -0.28006 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55880 7.58000 -0.02120 -0.27968 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90700 8.93200 -0.02500 -0.27989 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.89210 9.91990 -0.02780 -0.28024 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.12630 11.13090 -0.00460 -0.04133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55570 7.55880 -0.00310 -0.04101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92090 8.92460 -0.00370 -0.04146 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07230 10.07640 -0.00410 -0.04069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.67950 10.70500 -0.02550 -0.23821 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59370 7.61180 -0.01810 -0.23779 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15500 8.14890 0.00610 0.07486 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13890 9.14650 -0.00760 -0.08309 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15010 10.15860 -0.00850 -0.08367 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.90780 12.89810 0.00970 0.07520 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.70000 7.78000 -0.08000 -1.02828 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.79000 11.88000 -0.09000 -0.75758 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.93670 12.98880 -0.05210 -0.40111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美第一富基金 36.03000 35.78000 0.25000 0.69871 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34470 10.34450 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.49000 8.58000 -0.09000 -1.04895 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.69000 12.85000 -0.16000 -1.24514 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.08000 15.22000 -0.14000 -0.91984 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.74120 9.71360 0.02760 0.28414 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.74120 9.71360 0.02760 0.28414 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.65760 9.64260 0.01500 0.15556 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.65760 9.64260 0.01500 0.15556 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.68070 9.65670 0.02400 0.24853 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.68070 9.65670 0.02400 0.24853 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.68070 9.65670 0.02400 0.24853 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.91300 9.85800 0.05500 0.55792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.91300 9.85800 0.05500 0.55792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.91300 9.85800 0.05500 0.55792 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60700 6.65940 -0.05240 -0.78686 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50350 10.51070 -0.00720 -0.06850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41680 9.42060 -0.00380 -0.04034 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28730 11.29180 -0.00450 -0.03985 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75080 6.74340 0.00740 0.10974 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83190 8.83710 -0.00520 -0.05884 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34250 10.34840 -0.00590 -0.05701 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.82130 10.80940 0.01190 0.11009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.29000 66.24000 0.05000 0.07548 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.58000 66.28000 0.30000 0.45263 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.27620 61.97710 0.29910 0.48260 復華1至5年期高收益債券基金 20.97000 20.96000 0.01000 0.04771 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.16380 63.92220 0.24160 0.37796 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.22560 64.00290 0.22270 0.34795 復華人民幣貨幣市場基金 11.84320 11.84260 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.67110 36.52350 0.14760 0.40412 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 復華大中華中小策略基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 復華中小精選基金 62.35000 62.08000 0.27000 0.43492 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.71310 52.42950 0.28360 0.54092 復華中國特選信用債券ETF基金 62.50860 62.25120 0.25740 0.41349 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 復華全方位基金 27.26000 27.05000 0.21000 0.77634 復華全球大趨勢基金-美元 11.96000 12.09000 -0.13000 -1.07527 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.23000 19.37000 -0.14000 -0.72277 復華全球平衡基金-美元 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 復華全球平衡基金-新臺幣 19.36000 19.42000 -0.06000 -0.30896 復華全球物聯網科技基金-美元 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628 復華全球原物料基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892 復華全球消費基金-新臺幣 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.05030 12.02590 0.02440 0.20290 復華全球債券基金 14.54160 14.47470 0.06690 0.46219 復華全球債券組合基金 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.67000 14.73000 -0.06000 -0.40733 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 復華全球戰略配置強基金-美元 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 復華有利貨幣市場基金 13.48540 13.48520 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 復華亞太成長基金 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 復華亞太神龍科技基金-美元 8.36000 8.48000 -0.12000 -1.41509 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 復華東協世紀基金 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 復華南非幣長期收益基金A 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614 復華南非幣長期收益基金B 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 復華南非幣短期收益基金A 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.31430 66.62660 0.68770 1.03217 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.52000 21.44000 0.08000 0.37313 復華美國新星基金-美元 11.88000 12.06000 -0.18000 -1.49254 復華美國新星基金-新臺幣 12.31000 12.45000 -0.14000 -1.12450 復華恒生基金 21.05000 21.13000 -0.08000 -0.37861 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 復華恒生單日正向二倍基金 29.01000 29.32000 -0.31000 -1.05730 復華神盾基金 24.30740 24.23060 0.07680 0.31695 復華高成長基金 64.11000 63.80000 0.31000 0.48589 復華高益策略組合基金 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 復華貨幣市場基金 14.44840 14.44820 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.37000 18.46000 -0.09000 -0.48754 復華富時台灣高股息低波動基金 48.60000 48.35000 0.25000 0.51706 復華復華基金 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226 復華華人世紀基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 28.47660 28.32340 0.15320 0.54090 復華傳家基金 21.27010 21.28340 -0.01330 -0.06249 復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 21.23000 21.09000 0.14000 0.66382 復華新興市場企業債券ETF基金 66.65000 66.36000 0.29000 0.43701 復華新興市場高收益債券基金A 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.39000 0.01000 0.18553 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 復華新興市場短期收益基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華滬深300 A股基金 22.79000 22.88000 -0.09000 -0.39336 復華數位經濟基金 43.49000 43.21000 0.28000 0.64800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.84720 9.85180 -0.00460 -0.04669 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66260 9.66300 -0.00040 -0.00414 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.37840 10.38330 -0.00490 -0.04719 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.05030 10.05070 -0.00040 -0.00398 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98790 9.99670 -0.00880 -0.08803 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.76610 10.74250 0.02360 0.21969 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.80600 9.80650 -0.00050 -0.00510 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.58950 10.55790 0.03160 0.29930 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.15380 10.15470 -0.00090 -0.00886 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.95260 10.91990 0.03270 0.29945 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.49630 10.47520 0.02110 0.20143 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.44520 10.44810 -0.00290 -0.02776 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.70830 10.67830 0.03000 0.28094 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.39510 10.37280 0.02230 0.21499 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.43640 11.58310 -0.14670 -1.26650 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.34570 10.34580 -0.00010 -0.00097 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57260 10.54980 0.02280 0.21612 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.75150 11.90340 -0.15190 -1.27611 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.48410 10.48430 -0.00020 -0.00191 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.78580 10.75290 0.03290 0.30596 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.95800 9.93980 0.01820 0.18310 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96120 9.96370 -0.00250 -0.02509 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02350 9.99510 0.02840 0.28414 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.25140 10.23390 0.01750 0.17100 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.36390 10.51070 -0.14680 -1.39667 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.25580 10.26200 -0.00620 -0.06042 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24980 10.23240 0.01740 0.17005 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.36310 10.50980 -0.14670 -1.39584 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25250 10.25870 -0.00620 -0.06044 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.08320 10.06500 0.01820 0.18082 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07020 10.07230 -0.00210 -0.02085 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.08170 10.06350 0.01820 0.18085 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07110 10.07330 -0.00220 -0.02184 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54960 10.53990 0.00970 0.09203 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55840 10.56940 -0.01100 -0.10407 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.81230 10.79030 0.02200 0.20389 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.94510 9.93130 0.01380 0.13895 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.94460 9.95140 -0.00680 -0.06833 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00670 9.98280 0.02390 0.23941 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.21760 9.20700 0.01060 0.11513 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21980 8.22740 -0.00760 -0.09237 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.38840 8.37030 0.01810 0.21624 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.91710 11.90340 0.01370 0.11509 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66090 10.67070 -0.00980 -0.09184 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.00610 10.98230 0.02380 0.21671 景順主流基金 15.89000 15.74000 0.15000 0.95299 景順台灣科技基金 27.53000 27.25000 0.28000 1.02752 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 景順全球科技基金 22.57000 22.65000 -0.08000 -0.35320 景順全球康健基金 18.98000 19.11000 -0.13000 -0.68027 景順貨幣市場基金 15.98400 15.98390 0.00010 0.00063 景順潛力基金 29.95000 29.69000 0.26000 0.87572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.95000 14.06000 -0.11000 -0.78236 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.45000 9.59000 -0.14000 -1.45985 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59740 8.59720 0.00020 0.00233 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01710 8.02570 -0.00860 -0.10716 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35820 11.35800 0.00020 0.00176 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56650 10.57790 -0.01140 -0.10777 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253 華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56640 9.56510 0.00130 0.01359 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.99490 9.96280 0.03210 0.32220 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.08820 10.08680 0.00140 0.01388 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.54410 10.51030 0.03380 0.32159 華南永昌永昌基金 18.50000 18.37000 0.13000 0.70768 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌全球亨利組合基金 14.77850 14.77320 0.00530 0.03588 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.39000 10.51000 -0.12000 -1.14177 華南永昌全球精品基金 16.22000 16.39000 -0.17000 -1.03722 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 華南永昌物聯網精選基金 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26860 16.26840 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.67160 23.56760 0.10400 0.44128 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98140 11.98120 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68890 10.69040 -0.00150 -0.01403 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79560 10.78110 0.01450 0.13449 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01100 10.01240 -0.00140 -0.01398 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03680 10.02330 0.01350 0.13469 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53170 10.53290 -0.00120 -0.01139 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55420 10.53760 0.01660 0.15753 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97220 9.97330 -0.00110 -0.01103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95440 9.94070 0.01370 0.13782 華頓中小型基金 18.06000 17.94000 0.12000 0.66890 華頓中國多重機會平衡基金 11.22540 11.22470 0.00070 0.00624 華頓台灣基金 21.06000 20.94000 0.12000 0.57307 華頓平安貨幣市場基金 11.56160 11.56140 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.24000 17.49000 -0.25000 -1.42939 華頓全球高收益債券基金A 13.85540 13.87300 -0.01760 -0.12687 華頓全球高收益債券基金B 8.16870 8.17910 -0.01040 -0.12715 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.09000 -0.02000 -0.39293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65140 2.63670 0.01470 0.55752 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.07570 11.99630 0.07940 0.66187 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38240 0.38100 0.00140 0.36745 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.79330 11.76480 0.02850 0.24225 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.79330 11.76480 0.02850 0.24225 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.47200 10.44930 0.02270 0.21724 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67810 10.64150 0.03660 0.34394 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.67810 10.64150 0.03660 0.34394 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.43580 9.40340 0.03240 0.34456 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.64170 10.63780 0.00390 0.03666 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.64170 10.63780 0.00390 0.03666 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.37940 9.38370 -0.00430 -0.04582 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64640 2.64120 0.00520 0.19688 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07620 2.07350 0.00270 0.13021 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16540 12.17040 -0.00500 -0.04108 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51180 9.51570 -0.00390 -0.04098 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38100 0.38100 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29770 0.29850 -0.00080 -0.26801 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.29000 3.29000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.17000 22.99000 0.18000 0.78295 匯豐全球趨勢組合基金 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135 匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074 匯豐安富基金 24.95000 24.84000 0.11000 0.44283 匯豐成功基金 43.83000 43.76000 0.07000 0.15996 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66700 2.66390 0.00310 0.11637 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35340 2.35000 0.00340 0.14468 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84140 11.83740 0.00400 0.03379 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96530 7.96110 0.00420 0.05276 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38540 0.38570 -0.00030 -0.07778 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33300 0.33320 -0.00020 -0.06002 匯豐金磚動力基金 14.73000 14.60000 0.13000 0.89041 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00680 15.00670 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 5.07000 -0.03000 -0.59172 匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50760 5.47800 0.02960 0.54034 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31040 9.28090 0.02950 0.31786 匯豐龍鳳基金-A類型 49.96000 49.59000 0.37000 0.74612 匯豐龍鳳基金-I類型 49.96000 49.59000 0.37000 0.74612 匯豐龍騰電子基金 33.99000 33.60000 0.39000 1.16071 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53600 12.53520 0.00080 0.00638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227 新光中國成長基金(人民幣) 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 新光中國成長基金(美元) 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 新光中國成長基金(新臺幣) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.04180 11.04230 -0.00050 -0.00453 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06440 10.07460 -0.01020 -0.10124 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.65020 10.61340 0.03680 0.34673 新光台灣富貴基金 22.22000 22.05000 0.17000 0.77098 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.77000 20.84000 -0.07000 -0.33589 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.59420 40.36770 0.22650 0.56109 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.58240 42.51500 0.06740 0.15853 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 新光全球AI新創產業基金美元 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 新光全球生技醫療基金(美元) 10.74000 10.92000 -0.18000 -1.64835 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595 新光全球債券基金(A累積)美元 10.53330 10.55950 -0.02620 -0.24812 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.56070 10.53970 0.02100 0.19925 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97130 9.99710 -0.02580 -0.25807 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.98490 9.96510 0.01980 0.19869 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.76000 9.59000 0.17000 1.77268 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.19000 11.01000 0.18000 1.63488 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593 新光吉星貨幣市場基金 15.49710 15.49690 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 新光多重資產基金(A累積)美元 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.59000 20.74000 -0.15000 -0.72324 新光亞洲精選基金-新台幣 21.40000 21.46000 -0.06000 -0.27959 新光店頭基金 21.29000 21.21000 0.08000 0.37718 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.95000 20.93000 0.02000 0.09556 新光創新科技基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26640 10.25060 0.01580 0.15414 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.60380 10.58540 0.01840 0.17382 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07030 10.06350 0.00680 0.06757 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44760 9.43400 0.01360 0.14416 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72950 9.71250 0.01700 0.17503 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23970 9.23180 0.00790 0.08557 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.26080 41.05060 0.21020 0.51205 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.20470 42.73370 0.47100 1.10217 新光澳幣八年期保本基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 新光澳幣保本基金 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.56180 10.57340 -0.01160 -0.10971 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49670 9.50670 -0.01000 -0.10519 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54330 9.54020 0.00310 0.03249 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.43920 10.43590 0.00330 0.03162 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.39730 10.40770 -0.01040 -0.09993 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49290 9.50230 -0.00940 -0.09892 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46530 9.47400 -0.00870 -0.09183 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.35640 10.36600 -0.00960 -0.09261 瑞銀全球創新趨勢基金 7.00000 7.04000 -0.04000 -0.56818 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.64980 10.65170 -0.00190 -0.01784 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62790 9.63030 -0.00240 -0.02492 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50300 10.50360 -0.00060 -0.00571 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61050 9.61110 -0.00060 -0.00624 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68460 9.68490 -0.00030 -0.00310 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59900 10.59930 -0.00030 -0.00283 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98250 14.95660 0.02590 0.17317 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.78630 8.77110 0.01520 0.17330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.67530 41.50810 0.16720 0.40281 群益10年期以上金融債ETF基金 41.06250 40.98360 0.07890 0.19252 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.92310 41.69430 0.22880 0.54876 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.83910 41.69640 0.14270 0.34224 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.70170 43.40970 0.29200 0.67266 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.39210 41.20160 0.19050 0.46236 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.90180 44.63310 0.26870 0.60202 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.79760 45.42060 0.37700 0.83002 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.32170 44.26010 0.06160 0.13918 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.47960 10.46090 0.01870 0.17876 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.96210 43.47450 0.48760 1.12158 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.24560 40.08120 0.16440 0.41017 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44100 11.44020 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32460 10.30290 0.02170 0.21062 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.14290 12.21210 -0.06920 -0.56665 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.00410 9.06460 -0.06050 -0.66743 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 群益大印度基金N-新臺幣 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 群益大印度基金-人民幣 13.73100 13.85790 -0.12690 -0.91572 群益大印度基金-美元 12.81130 12.94270 -0.13140 -1.01524 群益大印度基金-新臺幣 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.63220 11.72560 -0.09340 -0.79655 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.12890 11.22960 -0.10070 -0.89674 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.43720 10.52100 -0.08380 -0.79650 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.11000 9.19240 -0.08240 -0.89639 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.33600 9.41090 -0.07490 -0.79589 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.18230 8.25630 -0.07400 -0.89629 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.71490 8.78480 -0.06990 -0.79569 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.89450 7.96590 -0.07140 -0.89632 群益中小型股基金 43.14000 42.77000 0.37000 0.86509 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.07000 10.06380 0.00620 0.06161 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.27510 9.27870 -0.00360 -0.03880 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90800 8.88410 0.02390 0.26902 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.60860 8.60330 0.00530 0.06160 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.92810 7.93120 -0.00310 -0.03909 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61520 7.59480 0.02040 0.26860 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.50090 10.50040 0.00050 0.00476 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.55100 11.55040 0.00060 0.00519 群益中國高收益債券基金-美元 11.16140 11.16070 0.00070 0.00627 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.46330 10.43520 0.02810 0.26928 群益中國新機會基金N-人民幣 7.80140 7.83090 -0.02950 -0.37671 群益中國新機會基金N-美元 7.10710 7.14120 -0.03410 -0.47751 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837 群益中國新機會基金-人民幣 6.91870 6.94490 -0.02620 -0.37726 群益中國新機會基金-美元 7.59890 7.63550 -0.03660 -0.47934 群益中國新機會基金-新臺幣 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882 群益平衡王基金 18.72260 18.63210 0.09050 0.48572 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.83080 11.93440 -0.10360 -0.86808 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.20330 11.31280 -0.10950 -0.96793 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.21860 10.30810 -0.08950 -0.86825 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.67570 9.77020 -0.09450 -0.96723 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.26220 10.25520 0.00700 0.06826 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04750 10.04130 0.00620 0.06174 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17460 9.16830 0.00630 0.06872 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15220 9.14650 0.00570 0.06232 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.32180 10.31470 0.00710 0.06883 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.36280 10.35640 0.00640 0.06180 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33630 9.32990 0.00640 0.06860 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.79250 9.78640 0.00610 0.06233 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.99380 10.97200 0.02180 0.19869 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.65260 7.63740 0.01520 0.19902 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53050 10.54290 -0.01240 -0.11761 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.35950 10.37090 -0.01140 -0.10992 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62380 10.60520 0.01860 0.17539 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87420 9.88590 -0.01170 -0.11835 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80410 9.81490 -0.01080 -0.11004 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.05440 10.03680 0.01760 0.17535 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53060 10.54300 -0.01240 -0.11761 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.35950 10.37090 -0.01140 -0.10992 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62370 10.60510 0.01860 0.17539 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87430 9.88590 -0.01160 -0.11734 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80400 9.81480 -0.01080 -0.11004 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.05440 10.03680 0.01760 0.17535 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.17110 9.26910 -0.09800 -1.05728 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 群益全球關鍵生技基金-美元 15.00660 15.16690 -0.16030 -1.05691 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.27000 -0.11000 -0.72037 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 群益印度中小基金N-人民幣 11.26420 11.35440 -0.09020 -0.79441 群益印度中小基金N-美元 9.38120 9.46580 -0.08460 -0.89374 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 群益印度中小基金-人民幣 15.24910 15.37110 -0.12200 -0.79370 群益印度中小基金-美元 13.41750 13.53860 -0.12110 -0.89448 群益印度中小基金-新臺幣 15.89000 15.98000 -0.09000 -0.56320 群益多利策略組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 群益多重收益組合基金 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327 群益多重資產組合基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 群益安家基金 23.56480 23.42800 0.13680 0.58392 群益安穩貨幣市場基金 16.14640 16.14620 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.24000 21.37000 -0.13000 -0.60833 群益亞太中小基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 群益亞太新趨勢平衡基金 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.41600 10.39320 0.02280 0.21937 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.75610 7.73910 0.01700 0.21966 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.11950 10.09740 0.02210 0.21887 群益店頭市場基金 87.18000 86.52000 0.66000 0.76283 群益東方盛世基金 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 群益東協成長基金-人民幣 12.64800 12.67860 -0.03060 -0.24135 群益東協成長基金-美元 11.01400 11.05180 -0.03780 -0.34203 群益東協成長基金-新臺幣 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.37210 11.42440 -0.05230 -0.45779 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69960 10.75000 -0.05040 -0.46884 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.27880 10.30370 -0.02490 -0.24166 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.44410 9.48760 -0.04350 -0.45849 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.88870 8.93050 -0.04180 -0.46806 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.53720 8.55780 -0.02060 -0.24072 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.62870 10.65440 -0.02570 -0.24121 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.24200 9.28460 -0.04260 -0.45882 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.04660 9.08920 -0.04260 -0.46869 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.53730 9.56030 -0.02300 -0.24058 群益長安基金 27.71000 27.42000 0.29000 1.05762 群益美國新創亮點基金N-美元 9.87900 9.96030 -0.08130 -0.81624 群益美國新創亮點基金-美元 14.94430 15.06720 -0.12290 -0.81568 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.77000 14.85000 -0.08000 -0.53872 群益真善美基金 15.25440 15.23270 0.02170 0.14246 群益馬拉松基金 110.36000 109.80000 0.56000 0.51002 群益深証中小板基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 群益創新科技基金 30.16000 29.94000 0.22000 0.73480 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.95080 8.97580 -0.02500 -0.27853 群益華夏盛世基金N-美元 8.17280 8.20390 -0.03110 -0.37909 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 9.74750 9.77470 -0.02720 -0.27827 群益華夏盛世基金-美元 9.01160 9.04580 -0.03420 -0.37808 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 群益奧斯卡基金 26.79000 26.61000 0.18000 0.67644 群益新興金鑽基金-美元 10.90790 10.94550 -0.03760 -0.34352 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 21.44000 21.23000 0.21000 0.98917 群益道瓊美國地產ETF基金 21.59000 21.75000 -0.16000 -0.73563 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.23000 8.29000 -0.06000 -0.72376 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.82740 10.87140 -0.04400 -0.40473 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.59000 10.64370 -0.05370 -0.50452 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.85610 10.87770 -0.02160 -0.19857 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.63870 10.68190 -0.04320 -0.40442 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.40550 10.45830 -0.05280 -0.50486 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66690 10.68810 -0.02120 -0.19835 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.82740 10.87130 -0.04390 -0.40382 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.59010 10.64380 -0.05370 -0.50452 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.63870 10.68190 -0.04320 -0.40442 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.40550 10.45830 -0.05280 -0.50486 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62750 12.61860 0.00890 0.07053 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.46900 11.50520 -0.03620 -0.31464 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.39530 11.42870 -0.03340 -0.29225 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60330 8.59720 0.00610 0.07095 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.84950 8.87740 -0.02790 -0.31428 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39690 8.42150 -0.02460 -0.29211 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.98300 10.01450 -0.03150 -0.31454 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.79090 9.82180 -0.03090 -0.31461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.06000 27.91000 0.15000 0.53744 德信中國精選成長基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.51000 17.42000 0.09000 0.51665 德信萬保貨幣市場基金 11.97610 11.97590 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.66000 30.34000 0.32000 1.05471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61450 10.61880 -0.00430 -0.04049 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51880 10.52460 -0.00580 -0.05511 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70610 11.70590 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.43000 14.24000 0.19000 1.33427 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.36000 17.42000 -0.06000 -0.34443 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74530 10.73240 0.01290 0.12020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.08590 16.06360 0.02230 0.13882 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.42240 8.39820 0.02420 0.28816 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22440 11.22660 -0.00220 -0.01960 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.05920 12.07540 -0.01620 -0.13416 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.14260 14.10200 0.04060 0.28790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.72000 17.00000 -0.28000 -1.64706 摩根中小基金 20.65000 20.61000 0.04000 0.19408 摩根中國A股基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 摩根中國亮點基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34400 11.33980 0.00420 0.03704 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.48700 12.47730 0.00970 0.07774 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.51360 9.53030 -0.01670 -0.17523 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.12800 13.12300 0.00500 0.03810 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.03790 15.02600 0.01190 0.07920 摩根台灣金磚基金-累積型 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073 摩根台灣增長基金 46.80000 46.42000 0.38000 0.81861 摩根平衡基金 27.23000 27.10000 0.13000 0.47970 摩根全球α基金 18.10000 18.23000 -0.13000 -0.71311 摩根全球平衡基金 15.82200 15.78980 0.03220 0.20393 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41880 9.46130 -0.04250 -0.44920 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.49460 10.53760 -0.04300 -0.40806 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.90940 9.95640 -0.04700 -0.47206 摩根多元入息成長基金-累積型 11.47870 11.52770 -0.04900 -0.42506 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.19730 10.24570 -0.04840 -0.47239 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52890 10.55010 -0.02120 -0.20095 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88040 13.90830 -0.02790 -0.20060 摩根亞洲基金 56.67000 56.86000 -0.19000 -0.33415 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50750 8.49860 0.00890 0.10472 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98470 9.97800 0.00670 0.06715 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83200 8.82930 0.00270 0.03058 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82840 12.81520 0.01320 0.10300 摩根東方內需機會基金 17.94000 18.00000 -0.06000 -0.33333 摩根東方科技基金 30.35000 30.63000 -0.28000 -0.91414 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305 摩根金龍收成基金 20.73000 20.84000 -0.11000 -0.52783 摩根第一貨幣市場基金 15.12350 15.12340 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.21000 14.36000 -0.15000 -1.04457 摩根新金磚五國基金 12.24000 12.13000 0.11000 0.90684 摩根新絲路基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 摩根新興35基金 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 摩根新興日本基金 23.08000 23.21000 -0.13000 -0.56010 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17240 7.17510 -0.00270 -0.03763 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44390 9.44690 -0.00300 -0.03176 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27430 9.28130 -0.00700 -0.07542 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90680 10.91110 -0.00430 -0.03941 摩根新興科技基金 48.73000 48.25000 0.48000 0.99482 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.55530 8.52640 0.02890 0.33895 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.11940 9.10650 0.01290 0.14166 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.59880 8.59100 0.00780 0.09079 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12400 10.08990 0.03410 0.33796 摩根龍揚基金 30.97000 31.14000 -0.17000 -0.54592 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.75000 10.86000 -0.11000 -1.01289 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314 摩根環球股票收益基金-累積型 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29070 9.28630 0.00440 0.04738 摩根總收益組合基金-累積型 11.43420 11.42880 0.00540 0.04725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.42000 20.38000 0.04000 0.19627 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60810 12.60800 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47610 10.48060 -0.00450 -0.04294 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.44020 10.44120 -0.00100 -0.00958 聯邦中國龍基金 23.69000 23.46000 0.23000 0.98039 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47080 12.47350 -0.00270 -0.02165 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66640 11.66830 -0.00190 -0.01628 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69470 10.67730 0.01740 0.16296 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36190 10.36460 -0.00270 -0.02605 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74680 9.74840 -0.00160 -0.01641 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92880 8.91420 0.01460 0.16378 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.70910 9.74500 -0.03590 -0.36839 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.00150 10.00760 -0.00610 -0.06095 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.62190 9.69920 -0.07730 -0.79697 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.00520 10.05450 -0.04930 -0.49033 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.17900 9.25270 -0.07370 -0.79652 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54080 9.58790 -0.04710 -0.49124 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.22560 11.26960 -0.04400 -0.39043 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.01970 11.06400 -0.04430 -0.40040 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40550 10.41900 -0.01350 -0.12957 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.41130 10.45250 -0.04120 -0.39416 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.20530 10.24630 -0.04100 -0.40014 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.63800 9.65050 -0.01250 -0.12953 聯邦金鑽平衡基金 21.59970 21.44680 0.15290 0.71293 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.95340 9.00550 -0.05210 -0.57854 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.46800 9.49380 -0.02580 -0.27176 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.91960 8.97150 -0.05190 -0.57850 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.42080 9.44650 -0.02570 -0.27206 聯邦貨幣市場基金 13.21240 13.21220 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.82000 11.70000 0.12000 1.02564 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.69200 16.66770 0.02430 0.14579 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.03200 12.07460 -0.04260 -0.35281 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.96070 11.98090 -0.02020 -0.16860 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.39650 11.41520 -0.01870 -0.16382 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.22210 12.21260 0.00950 0.07779 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53010 11.50210 0.02800 0.24343 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50300 10.49480 0.00820 0.07813 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72040 8.69950 0.02090 0.24024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.15000 32.86000 0.29000 0.88253 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.52000 17.54000 -0.02000 -0.11403 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.51000 17.52000 -0.01000 -0.05708 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.95000 15.99000 -0.04000 -0.25016 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.50000 -0.14000 -1.21739 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.04000 14.21000 -0.17000 -1.19634 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.20000 14.37000 -0.17000 -1.18302 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.20000 14.36000 -0.16000 -1.11421 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.89000 15.07000 -0.18000 -1.19443 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.13000 20.24000 -0.11000 -0.54348 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.25000 18.35000 -0.10000 -0.54496 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.54000 -0.08000 -0.55021 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.38000 15.47000 -0.09000 -0.58177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.37000 14.45000 -0.08000 -0.55363 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.40000 14.48000 -0.08000 -0.55249 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.50000 12.57000 -0.07000 -0.55688 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.16000 19.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.07000 14.11000 -0.04000 -0.28349 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.13000 14.17000 -0.04000 -0.28229 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 聯博貨幣市場基金 15.03080 15.03070 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12980 11.11960 0.01020 0.09173 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.98730 13.99560 -0.00830 -0.05930 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.64090 7.63390 0.00700 0.09170 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.91400 9.91860 -0.00460 -0.04638 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.32630 10.27130 0.05500 0.53547 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.91700 9.91680 0.00020 0.00202 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.04490 10.02530 0.01960 0.19551 瀚亞中小型股基金 19.14000 19.04000 0.10000 0.52521 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 瀚亞巴西基金 5.73000 5.66000 0.07000 1.23675 瀚亞外銷基金 37.16000 36.94000 0.22000 0.59556 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.72000 11.80000 -0.08000 -0.67797 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 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